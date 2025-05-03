Ideogram مقابل Midjourney: أي مولد صور بالذكاء الاصطناعي سيفوز في عام 2025؟

أصبح الفن رسميًا متاحًا للجميع بفضل أدوات الفن القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تمكّن الفنانين والمصممين من إنشاء صور فنية شخصية باستخدام مطالبات بسيطة.

مع اكتساب الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبولًا أوسع، أصبحت جوائز مثل جائزة Human AI Art Award تكرم الابتكار، حيث تقدم جائزة مالية قدرها 10,000 يورو (10,834 دولارًا) ومعرضًا لمدة شهرين للاحتفال بالمشاريع الإبداعية في العصر الرقمي.

لكن بالطبع، ليست جميع برامج إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي متشابهة. Midjourney، أحد أوائل النماذج الناجحة في سوق الفن بالذكاء الاصطناعي، قد وضع معايير عالية. ومع ذلك، يقدم Ideogram بديلاً جذابًا، خاصةً من حيث التعامل مع وضع النص وعملية التصميم.

في هذه المقالة، سنقارن بين Ideogram و Midjourney ونحدد أداة الذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتك.

ما هو Ideogram؟

عبر Ideogram

تعرّف على Ideogram، مولد الصور بالذكاء الاصطناعي الذي يهز الصناعة بهدوء من مقره في تورونتو. مدعومًا بتمويل من السلسلة A بقيمة 80 مليون دولار، تم تدريب هذه الأداة بالذكاء الاصطناعي من الصفر لإتقان الواقعية الفوتوغرافية والصور التفصيلية والمطالبات المعقدة والنصوص المعروضة.

إذن، ما الذي يجعل Ideogram أداة شائعة؟ حسنًا، هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي ينتج بعض الصور المذهلة ويقدم ميزات مفيدة مثل:

✅ يعرض النص بدقة، مما يحسن قابلية الاستخدام للشعارات والملصقات والميمات والمشاريع الإبداعية الأخرى

✅ يحسن المطالبات العامة تلقائيًا، ويعزز وضع النص والمطالبات الصورية والجماليات البصرية بفضل ميزة Magic Prompt

✅ ينتج صورًا عالية الجودة عبر مجموعة واسعة من أنماط الصور

✅ يوفر إصدارًا سهل الاستخدام على الويب، ويدعم تحميل الصور، وإنشاء الصور بشكل خاص، وإنشاء الصور بالجملة

ميزات Ideogram

لنتعمق أكثر. استنادًا إلى تقييمات المنتج وتجربة الاستخدام المباشرة، إليك بعض الميزات الرئيسية التي يمكنك توقعها من Ideogram:

الميزة رقم 1: إخراج صور عالية الدقة

يدعم Ideogram إخراج بدقة 2K، مما يضمن صورًا عالية الجودة لتصميم المنتجات والاستخدام التجاري وإنشاء المحتوى.

سواء كنت تعمل على صور تسويقية أو عناصر للعلامة التجارية أو صور فنية، تحافظ المنصة على الجماليات البصرية والوضوح.

عبر Ideogram

الميزة رقم 2: إنشاء أنماط جيدة

يتيح Ideogram للمستخدمين إنشاء أنماط مربعة متناسقة للأنسجة والخلفيات والتصاميم المتكررة.

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمصممين الذين يعملون على العلامات التجارية أو أفضل خلفيات الهواتف أو تغليف المنتجات، لأنها تضمن بقاء الأنماط سلسة ومتماسكة دون انقطاعات مرئية.

الميزة رقم 3: إعادة مزج سريعة

عبر Ideogram

بفضل ميزة إعادة المزج السريعة في Ideogram، يمكن للمستخدمين تعديل المطالبات لاستكشاف ميزات مماثلة وأنماط صور مختلفة وتباينات إبداعية.

بدلاً من البدء من الصفر، تعمل هذه الأداة على تحسين مطالبات الصور للحصول على نتائج أكثر ديناميكية — وبشكل أساسي، تسهل تعديل الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على التفضيلات الشخصية.

الميزة رقم 4: خطط مرنة

يقدم Ideogram خطة مجانية مع 20 صورة يوميًا، بحيث يمكن للمستخدمين العاديين تجربة إمكانياته بسهولة. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى وقت GPU ذي أولوية، وإنشاء صور أسرع، وإنشاء خاص، توفر الخطط المدفوعة تنزيلات بدقة أعلى، وإنشاء مجموعات، وتحسينات إضافية في عملية التصميم.

أسعار Ideogram

يقدم Ideogram خطط اشتراك متعددة للمستخدمين على جميع المستويات. فيما يلي تفصيل للخيارات المتاحة:

مجاني

الأساسي : 8 دولارات شهريًا

إضافة : 20 دولارًا شهريًا

Pro : 60 دولارًا شهريًا

فريق: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

📮 ClickUp Insight: يستخدم جميع موظفيك تقريبًا الذكاء الاصطناعي لأغراض شخصية، لكنهم يترددون في استخدامه في العمل. وفقًا لبحث أجرته ClickUp، بينما يستخدم 88% من المشاركين في الاستطلاع الذكاء الاصطناعي في المهام الشخصية، يتردد أكثر من 50% في استخدامه في العمل. وتتمثل العوائق الثلاثة الرئيسية في التكامل المحدود ونقص المعرفة والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا أصلاً في مساحة عملك وآمنًا بالفعل؟ اكتشف ClickUp Brain — مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يفهم اللغة الطبيعية ويندمج بسلاسة في سير عملك ويضمن أمان البيانات. بفضل الوصول الفوري إلى الدردشة والمهام والمستندات ومعرفة الشركة، لم يكن العثور على الإجابات والأفكار أسهل من أي وقت مضى!

ما هو Midjourney؟

عبر Midjourney

عندما يتعلق الأمر بمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي، فإن Midjourney هو اسم شائع بين مصممي الجرافيك والفنانين وعشاق الفن بالذكاء الاصطناعي.

كان Midjourney متاحًا في الأصل فقط كروبوت لتحويل النص إلى صورة على Discord، ولكنه يقدم الآن نسخة ويب، مما يجعله أكثر سهولة في الوصول إلى جمهور أوسع. ولنكون أكثر تحديدًا، إليك ما يمكنك تحقيقه باستخدام Midjourney:

✅ أنشئ صورًا تفصيلية وفنية بجمالية فريدة تشبه اللوحات الفنية وتتميز عن غيرها من برامج إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

✅ استخدم خيارات التحرير المتقدمة مثل التكبير والتصغير والتحريك وإعادة المزج والتحسين

✅ جرب المطالبات المستندة إلى الصور، والتي تتيح للمستخدمين تحميل الصور واستخدامها كمرجع

ميزات Midjourney

على غرار Ideogram، يقدم Midjourney أداة قوية لتوليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. تشتهر هذه الأداة بذوقها الفني وصورها عالية الجودة وخيارات التخصيص المتقدمة.

فيما يلي تفصيل لميزاته:

الميزة رقم 1: تخصيص متقدم للصور

عبر Midjourney

يوفر Midjourney أدوات شاملة لتعديل الصور، بما في ذلك التكبير والتصغير والتحريك والتحسين وإعادة المزج، مما يتيح للمستخدمين تحسين التفاصيل دون الحاجة إلى البدء من جديد.

تسهل هذه الميزات ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع وتغيير المنظورات أو استكشاف أشكال مختلفة من الصورة مع الحفاظ على الجمال البصري.

الميزة رقم 2: الأسلوب ومراجع الصور

عبر Midjourney

يمكن للمستخدمين تحميل الصور الموجودة كمرجع للأسلوب، مما يساعد على الحفاظ على الاتساق بين الصور المتعددة التي يتم إنشاؤها. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للهوية التجارية والمشاريع الفنية وتطوير المفاهيم.

الميزة رقم 3: أوضاع إنشاء مرنة

يوفر Midjourney خيارات عرض متعددة، بما في ذلك الوضع السريع للحصول على نتائج سريعة، والوضع المريح لإنشاء صور أبطأ بشكل غير محدود، والوضع الفائق للحصول على نتائج شبه فورية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع التخفي، المتوفر في الخطط الأعلى مستوى، إمكانية الإنشاء الخاص ويضمن بقاء الصور مخفية عن المعارض العامة.

الميزة رقم 4: أنماط متنوعة

عبر Midjourney

تتميز Midjourney في إنتاج صور مفصلة ذات مواد واقعية وإضاءة معقدة وتركيبات فنية. سواء كنا نتحدث عن مشاهد واقعية أو أعمال فنية سريالية أو مفاهيم خيالية، أصبحت Midjourney على دراية بجميع الأساليب على مستوى الخبراء.

أسعار Midjourney

تقدم Midjourney أربع خطط اشتراك، كل منها تلبي مستويات مختلفة من الاستخدام. فيما يلي نظرة عامة:

الخطة الأساسية : 10 دولارات شهريًا

الخطة القياسية : 30 دولارًا شهريًا

الخطة الاحترافية : 60 دولارًا شهريًا

الخطة الضخمة: 120 دولارًا شهريًا

Ideogram مقابل Midjourney: مقارنة الميزات

كما ذكرنا سابقًا، Ideogram و Midjourney هما أداتان قويتان لتوليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن إحداهما أفضل من الأخرى في مجالات مختلفة. لفهم نقاط القوة والضعف في كل من المنصتين، دعنا نقارن ميزاتهما ونرى أيهما يتفوق:

الميزة رقم 1: جودة الصورة والإبداع

تتميز Midjourney بقدرة لا مثيل لها على إنشاء صور مذهلة ومفصلة وغنية فنياً. خضع نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لعدة تحديثات، مع التركيز على الواقعية والإضاءة والتكوين، مما يجعلها الخيار المفضل للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى.

يُنتج Ideogram صورًا عالية الجودة، لكنه يتخلف عن Midjourney في الواقعية الفوتوغرافية والعرض الفني المعقد.

🏆 الفائز: Midjourney، لواقعيته الفوتوغرافية وعرضه الفني المعقد.

الميزة رقم 2: دقة عرض النص

تتمثل إحدى أكبر مزايا Ideogram في قدرته على إنشاء نصوص واضحة ودقيقة داخل الصور. وهذا مفيد جدًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى ملصقات أو شعارات أو لافتات أو رسومات فنية تحتوي على نصوص قابلة للقراءة.

من ناحية أخرى، يعاني Midjourney من مشاكل في دقة النص. غالبًا ما يظهر النص في الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مشوهًا أو غير قابل للقراءة، مما يجعله أقل ملاءمة للمصممين الذين يحتاجون إلى دمج الطباعة في أعمالهم الفنية.

🏆 الفائز: Ideogram، لقدرته على إنشاء نص واضح ودقيق.

الميزة رقم 3: سهولة الاستخدام

لطالما كان اعتماد Midjourney على أوامر Discord مصدر إزعاج للعديد من المستخدمين. على الرغم من طرح واجهة مستندة إلى الويب، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الأوامر النصية وهي أقل سهولة في الاستخدام من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

في المقابل، يوفر Ideogram واجهة ويب بسيطة وواضحة. يمكن للمستخدمين تحديد الأنماط ونسب العرض إلى الارتفاع والميزات ببضع نقرات فقط، مما يجعله أكثر سهولة للمبتدئين. إذا كانت سهولة الاستخدام هي أولويتك، فإن Ideogram هو الخيار الأفضل.

🏆 الفائز: Ideogram، لواجهة الاستخدام البسيطة.

الميزة رقم 4: الخصوصية وتكلفة الاشتراك

إذا كنت تريد إنشاء صور خاصة، فإن Midjourney تتطلب 60 دولارًا أمريكيًا على الأقل شهريًا (الباقة الاحترافية) للحصول على وضع التخفي. في حين أن Ideogram توفر إنشاء صور خاصة بتكلفة أقل بكثير تبلغ 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا فقط (الباقة الإضافية).

تقدم خطط Ideogram المزيد من الصور مقابل السعر، في حين أن وقت GPU السريع في Midjourney أكثر تكلفة وينفد بسرعة. وهذا يجعل Ideogram خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إنشاء صور بكميات كبيرة.

🏆 الفائز: Ideogram، وضع خاص أكثر بأسعار معقولة وصور أكثر مقابل السعر.

Ideogram مقابل Midjourney على Reddit

كما هو الحال دائمًا، شارك مستخدمو Reddit آراء متنوعة حول Midjourney و Ideogram. لإعطائك فكرة عن المزايا والتحديات الفعلية، إليك بعض الاقتباسات الحقيقية من مستخدمي Reddit:

يحظى Midjourney بإشادة واسعة النطاق بفضل صوره عالية الجودة والمذهلة بصريًا. مثل هذا المستخدم الذي لاحظ:

الميزة المفضلة لدي حاليًا هي "التخصيص"... "الأسلوب الشخصي" الذي حصلت عليه من هذه العملية هو أسلوب شبه تجريدي، مرسوم/ملون، شديد التفصيل، ملون، مثير للذكريات، وغالبًا ما يكون مضحكًا. إنه يتطابق تمامًا مع ما أحب أن أراه، لدرجة أنني أستخدمه بشكل افتراضي في جميع أعمال التوليد التي أقوم بها الآن.

الميزة المفضلة لدي حاليًا هي "التخصيص"... "الأسلوب الشخصي" الذي حصلت عليه من هذه العملية هو أسلوب شبه تجريدي، مرسوم/ملون، مفصل للغاية، ملون، مثير للذكريات، وغالبًا ما يكون مضحكًا. إنه يتطابق تمامًا مع ما أحب أن أراه، لدرجة أنني أستخدمه بشكل افتراضي في جميع أعمال التوليد التي أقوم بها الآن.

ومع ذلك، أعرب البعض عن إحباطهم بسبب عدم دقة الاستجابة وصعوبة التحكم في تفاصيل معينة عند إنشاء الصور:

Midjourney جيد في إنشاء شيء مذهل من القليل من النص المدخل، ولكنه سيئ للغاية في الاستجابة للأوصاف الدقيقة. كلما حددت الصورة نفسها بشكل أكثر دقة، كلما لاحظت المشاكل بشكل أكبر.

Midjourney جيد في إنشاء شيء مذهل من القليل من النص المدخل، ولكنه سيئ للغاية في الاستجابة للأوصاف الدقيقة. كلما حددت الصورة نفسها بشكل أكثر دقة، كلما لاحظت المشاكل أكثر.

من ناحية أخرى، اكتسب Ideogram شعبية بفضل قدرته على عرض نص دقيق داخل الصور، وهو أمر يصعب على Midjourney. كما يبرز هذا الاستعراض:

إنه أفضل بكثير من Midjourney في النصوص وجيد جدًا مع المطالبات الموجهة.

إنه أفضل بكثير من Midjourney في النصوص وجيد جدًا مع المطالبات الآلية.

لكن كن حذرًا من الشكاوى الأخيرة التي تشير إلى انخفاض جودة الصور:

فجأة أصبحت الصور ذات جودة منخفضة للغاية، ولم تعد كما كانت من قبل. هذا أمر مخيب للآمال للغاية!

فجأة أصبحت الصور ذات جودة منخفضة للغاية، ولم تعد كما كانت من قبل. هذا أمر مخيب للآمال للغاية!

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Midjourney مقابل Ideogram

بالتأكيد، Midjourney و Ideogram أداتان رائعتان لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإنهما تفتقران إلى عنصر أساسي: إدارة المشاريع والتعاون.

بالنسبة للفرق الإبداعية، التعاون والتنظيم لا يقلان أهمية عن إنشاء الصور. ومع ذلك، قد يكون الاعتماد على أدوات وأنظمة متعددة أمرًا خطيرًا على المدى الطويل، لأنه يؤدي إلى تجزئة البيانات وعزل العمليات.

الحل السهل لهذا؟ انتقل إلى منصة تناسبك، من الفكرة إلى التنفيذ.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يدمج إنشاء الصور وتخطيط المشاريع وإدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق في مساحة عمل واحدة.

لنرى ClickUp أثناء العمل:

ClickUp's One Up #1: مولد الصور بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Whiteboards

على عكس Midjourney، الذي يعتمد على Discord، و Ideogram، الذي يركز بشكل أساسي على دقة النص، يقدم ClickUp أداة إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي مدمجة بالكامل ضمن ميزة Whiteboards في ClickUp.

أنشئ صورًا بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي باستخدام موجهات بسيطة باستخدام ClickUp Whiteboards

وهذا يعني أن المستخدمين يمكنهم تصور الأفكار في الوقت الفعلي، وتبادل الأفكار بشكل تعاوني، وتحويل المطالبات على الفور إلى صور مولدة بالذكاء الاصطناعي:

✅ لا حاجة لأدوات خارجية — قم بإنشاء الصور مباشرة داخل ClickUp

✅ تعاون مرئي مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

✅ قم بتوصيل السبورات البيضاء بالمهام والمستندات لتنفيذها بسلاسة

تجعلك واجهة ClickUp Whiteboard التي تعمل باللمس تشعر وكأنك ترسم على لوحة حقيقية، ولكن مع الذكاء الإضافي الذي يوفره الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp. أثناء رسم الأفكار أو إسقاطها، يمكن للنظام اقتراح الخطوات التالية أو ملء القوالب أو حتى بدء المشاريع. بدلاً من تصدير الملفات وإرسال التحديثات، يمكنك مشاركة رابط Whiteboard — كاملاً مع اتصالات المشروع وأدوات الحالة المدمجة.

قم ببناء رؤيتك باستخدام إيماءات بديهية باستخدام ClickUp Whiteboards

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

بينما يقوم Midjourney و Ideogram بإنشاء الصور، إلا أنهما لا يساعدان في تنظيم أو تحسين أو تعزيز العمليات الإبداعية بما يتجاوز ذلك.

من ناحية أخرى، ClickUp Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء عناصر مرئية، واقتراح أفكار للتصميم، وتنظيم الأصول، وتقديم إجابات فورية للاستفسارات الإبداعية والمتعلقة بالأعمال.

جرب ClickUp Brain مجانًا قم على الفور بإنشاء رؤى وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من المستندات والتقارير باستخدام ClickUp Brain

هذا يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى التتبع اليدوي ويضمن إطلاع الجميع على المعلومات دون عناء.

لكن هذا مجرد البداية. يربط ClickUp Brain المهام والمستندات والأشخاص والمعرفة من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك والأدوات الخارجية مثل Google Drive و Figma و Salesforce. فهو يجمع سير العمل الإبداعي في عقل مركزي واحد يفهم عملك ويساعدك على المضي قدمًا.

سواء كنت تصمم أصول حملة أو تصوغ موجزًا للعميل، يمكنك طرح الأسئلة والحصول على إجابات سياقية وأتمتة إعداد المشروع في ثوانٍ.

وهذا يعني عدد أقل من الاجتماعات، وتقليل المراسلات، وتخصيص المزيد من الوقت للإنتاج الفعلي.

ClickUp's One Up #3: ClickUp لفرق التصميم

يركز Midjourney و Ideogram بشكل حصري على إنشاء الصور، لكنهما يفتقران إلى أدوات منظمة لإدارة المشاريع الإبداعية وتتبع المواعيد النهائية والتعاون في التصميمات.

يقدم ClickUp حلاً شاملاً للفرق الإبداعية من خلال دمج إدارة المهام ودورات التغذية الراجعة وسير عمل التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

إليك كيفية عمل ClickUp:

تُعد ClickUp Docs بمثابة مركز مركزي لموجزات التصميم وإرشادات العلامة التجارية ومستودعات المطالبات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي — مما يحافظ على تنظيم جميع الأصول الإبداعية وإمكانية الوصول

يتيح ClickUp Chat إجراء مناقشات في الوقت الفعلي، مما يضمن قدرة فرق التصميم على تقديم ملاحظات فورية ومشاركة النماذج الأولية وحل المشكلات الإبداعية دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات

ClickUp Tasks يبسط سير العمل الإبداعي من خلال تقسيم مشاريع التصميم المعقدة إلى خطوات يمكن إدارتها — بتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز

قم بتركيز الأفكار الإبداعية وإرشادات التصميم والمطالبات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل تعاونية باستخدام ClickUp Docs

💡 نصيحة احترافية: يمكن لفرق التسويق استخدام ClickUp Brain لمواءمة موضوعات حملاتهم بشكل مثالي مع العناصر المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن طريق إدخال توجيهات واضحة ووصفية في ClickUp Whiteboards. ثم قم على الفور بربط هذه الصور بمهامك التسويقية ووثائقك. وبذلك، يصبح سير العمل أكثر بساطة!

لا تنفد أفكارك Mid Journey، انتقل إلى ClickUp

مستخدمو ClickUp هم أكبر دليل على قوته. كما قال EDfo r Tech's

ساعد ClickUp فريقنا على التواصل عن بُعد في مناطق زمنية مختلفة ومعرفة ما يجري في المشروع دون الحاجة إلى عقد اجتماعات غير ضرورية أو طلب المعلومات من الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أو Slack. تساعدنا ميزة السبورة البيضاء على تبادل الأفكار حول العمليات وسير العمل وتوزيع المهام في الوقت الفعلي.

ساعد ClickUp فريقنا على التواصل عن بُعد في مناطق زمنية مختلفة ومعرفة ما يجري في المشروع دون الحاجة إلى عقد اجتماعات غير ضرورية أو طلب المعلومات من الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أو Slack. تساعدنا ميزة السبورة البيضاء على تبادل الأفكار حول العمليات وسير العمل وتوزيع المهام في الوقت الفعلي.

سواء كنت بحاجة إلى إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي أو أتمتة سير العمل أو التعاون في الوقت الفعلي، فإن ClickUp هي الأداة الشاملة التي تساعد الفرق الإبداعية على الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

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