كيفية إضافة خطوط مخصصة إلى Google Docs

لنكن صادقين، خيارات الخطوط الافتراضية قد تكون مملة بعض الشيء. إن فتح ملف Google Docs آخر بخط Arial أو Times New Roman القديم يفتقر إلى الذوق.

على الرغم من وجود العديد من الخطوط الافتراضية المتاحة في تطبيق Google Docs، قد يكون من الضروري البحث عن خطوط أخرى. لحسن الحظ، توفر المنصة عدة طرق سهلة لتوسيع مكتبة الخطوط الخاصة بك وإضفاء لمسة مميزة على نمط مستنداتك.

اقرأ هذا الدليل حول الطرق المتعددة لإضافة خطوط جديدة إلى Google Docs. خلال ذلك، سنشارك بعض الحيل في Google Docs لمساعدتك في تبسيط سير عملك.

بالإضافة إلى ذلك، تابعنا بينما نستكشف بعض البدائل الممتازة لـ Google Docs لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من خيارات التخصيص.

لماذا تضيف الخطوط إلى Google Docs؟

ترتبط الخطوط ارتباطًا وثيقًا بالهوية، ليس فقط للعلامات التجارية الفعلية، ولكن للأفراد أيضًا. من الطلاب الذين يتميزون بأسلوبهم الفريد إلى المحترفين الذين يهدفون إلى تعزيز هوية علامتهم التجارية عن طريق إضافة خطوط مخصصة، تظل الفكرة هي جعل المحتوى الخاص بك مميزًا.

إذا كنت تدير شركة، فقد يكون من الضروري الحفاظ على اتساق العلامة التجارية في جميع مستنداتك. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إضافة خط مخصص في إضفاء مظهر أنيق وفريد على عملك.

لنلقِ نظرة على كيفية إضافة خطوط شاملة إلى Google Docs.

👀 هل تعلم؟ تطور Google Docs من Writely، وهو معالج نصوص على الويب طورته Upstartle في عام 2005.

كيفية إضافة الخطوط إلى Google Docs

عادةً ما يكون Arial هو خيار الخط الافتراضي في Google Docs، ولكن القائمة المنسدلة للخطوط تحتوي على العديد من الخيارات الأخرى. وإذا لم تناسبك هذه الخطوط المتاحة، فإليك ما عليك القيام به:

الطريقة 1: إضافة الخطوط المدمجة

عبر Google Docs

يوفر Google Docs بالفعل مجموعة واسعة من الخطوط — تزيد عن 1400 خط — يمكن الوصول إليها مباشرة من شريط الأدوات.

انتقل إلى القائمة المنسدلة للخطوط في شريط الأدوات

انقر على "المزيد من الخطوط" في الجزء العلوي من القائمة

بمجرد ظهور مربع الحوار، تصفح الخيارات واختر الخط الجديد الذي ترغب في إضافته إلى Google Docs

اضغط على "موافق" لتأكيد اختيارك، وها هو ذا! أصبح الخط الجديد الآن جزءًا من مستند Google Docs الخاص بك!

💡نصيحة للمحترفين: إذا كان لشركتك نمط معين (خطوط وأحجام)، فستحتاج إلى ضبط الإعدادات وفقًا لذلك. وهذا مفيد لأنه إذا حددت نصًا كعنوان 2 ثم قررت لاحقًا تغيير مظهره، فستُطبق التغييرات تلقائيًا على كل النصوص المنسقة كعنوان 2.

الطريقة 2: تثبيت الوظائف الإضافية للحصول على خطوط إضافية

يوفر Google Workspace Marketplace وظائف إضافية متعلقة بالخطوط يمكنها توسيع خياراتك بشكل كبير.

انتقل إلى قائمة "الامتدادات" وانقر على "إضافات" > "الحصول على إضافات"

ابحث عن خطوط مختلفة في Google Workspace Marketplace

انقر على "تثبيت" لتثبيت الخطوط من الوظيفة الإضافية.

بمجرد تثبيت الخطوط، يمكنك الوصول إلى رمز الوظيفة الإضافية من خلال قائمة "الامتدادات" لتصفح مكتبة موسعة من الخطوط

🧠 حقيقة ممتعة: كتابة /shrug متبوعة بمفتاح Enter تضيف رمز تعبيري كلاسيكي ¯\(ツ)/¯ إلى مستندك. إنها طريقة ممتعة لتخفيف حدة اللهجة في المستندات غير الرسمية.

📖 اقرأ أيضًا: لماذا يعد التحكم في إصدارات المستندات أمرًا مهمًا؟

إذا كانت الخطوط والوظائف الإضافية المدمجة لا تلبي متطلباتك وقررت تخصيص Google Docs بشكل أكبر، يمكن أن تساعدك الأدوات الخارجية مثل Google Fonts.

عبر Google Fonts

تفضل بزيارة Google Fonts لتصفح آلاف الخطوط المجانية القابلة للتخصيص

عبر Google Fonts

قم بتنزيل الخط المطلوب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

استخدم أداة مثل Microsoft Word أو Canva لتطبيق الخط في تصميمك. ثم قم باستيراد المنتج النهائي إلى Google Docs

💡نصيحة للمحترفين: في قائمة "أدوات"، قم بتنشيط "الكتابة الصوتية" لإملاء المستند بدلاً من الكتابة. إنها ميزة مفيدة للغاية لمن يقومون بمهام متعددة وللأشخاص سريعي التفكير!

على الرغم من أنه يمكنك إضافة خطوط متعددة من الوظائف الإضافية والأدوات الخارجية، إلا أنه لا يمكنك إضافة خطوطك المخصصة إلى Google Docs.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب دليل الأنماط لتعزيز علامتك التجارية

قيود استخدام Google Docs للتخصيص

يحتوي Google Docs على بعض القيود الملحوظة التي قد تجعلك تبحث عن بدائل.

فيما يلي بعض القيود الرئيسية التي قد تواجهها:

تخطيطات الصفحات الأساسية: تفتقر Google Docs إلى ميزات تصميم الصفحات المتقدمة. لا يمكنك تخصيص التخطيطات بسهولة باستخدام الأعمدة أو الشبكات أو العناصر المتعددة الطبقات، مما يحد من استخدامها في المستندات الإبداعية مثل الكتيبات أو النشرات الإخبارية ❌

القوالب الثابتة: على الرغم من أن Google Docs يوفر مجموعة من القوالب، إلا أنها بسيطة إلى حد ما. على عكس المنصات الأكثر تقدمًا، لا توجد ميزة قوية لإنشاء قوالب مخصصة أو تفاعلية للغاية ❌

تكامل محدود للميزات المتقدمة: على الرغم من أن Google Docs يتكامل جيدًا مع Google Workspace، إلا أنه لا يدعم بشكل أساسي الأدوات المتقدمة مثل الخرائط الذهنية والتحليلات المتقدمة أو تتبع المشاريع القوي التي توفرها العديد من منصات برامج التعاون الجماعي ❌

تحديات توافق الملفات: لا يتم دائمًا تحويل تنسيقات الملفات المعقدة، مثل تلك التي تحتوي على جداول معقدة أو تنسيقات من Microsoft Word، بشكل جيد إلى Google Docs، مما يؤدي إلى أخطاء في التنسيق ❌

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إضافة صفحة جديدة في Google Docs

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يرسلون رسائل إلى 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجون إليه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي ClickUp Brain بجانبك، أصبح التبديل بين السياقات شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل و/أو التطبيقات الخارجية المتصلة!

إنشاء صفحات ومستندات مخصصة باستخدام ClickUp

ماذا لو كان بإمكانك ربط جميع مستنداتك ومهامك ودردشاتك في مكان واحد دون الحاجة إلى التبديل بين السياقات؟

يُعد ClickUp بديلاً رائعًا لـ Google Docs، وهو تطبيق شامل للعمل. يجمع بين إدارة المشاريع والمستندات والتواصل بين أعضاء الفريق في منصة واحدة، مدعومًا بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبحث.

ClickUp Docs

يوفر ClickUp طريقة لتجميع جميع الوثائق الخاصة بمشروع أو عميل ما في مكان واحد. مما يسهل على كل مستشار الحصول على المعلومات التي يحتاجها.

يوفر ClickUp طريقة لتجميع جميع الوثائق الخاصة بمشروع أو عميل ما في مكان واحد. مما يسهل على كل مستشار الحصول على المعلومات التي يحتاجها.

إذا شعرت يومًا أن Google Docs يحد من قدراتك عند إنشاء مستندات مرنة واحترافية وجذابة بصريًا، فقد حان الوقت لتجربة ClickUp Docs.

مع ClickUp Docs، تحصل على محرر مستندات كامل الميزات ومليء بخيارات التخصيص لإنشاء صفحات ومستندات واضحة تمامًا، مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك.

قم بتخصيص مستندات ClickUp باستخدام لافتات وأزرار وجداول وميزات أخرى غنية، مع إمكانية التعاون في الوقت الفعلي

لتنظيم المحتوى بصريًا، يمكنك إضافة جداول بأسلوب مخصص، وكتل رموز مظللة تغطي عشرات اللغات، وشعارات وفواصل مرمزة بالألوان، وأعمدة متعددة، مما يجعلها مثالية لجذب الانتباه إلى التحديثات المهمة أو المعلومات الهامة.

فيما يلي بعض الخطوط التي يوفرها ClickUp:

اختر من بين خيارات الخطوط والأحجام والمزيد من تفاصيل الصفحة لتحسين تخصيص مستندات ClickUp

ولكن إذا كنت تريد إضافة خط جديد إلى صورة أو رسم، فإن ClickUp AI يوفر لك ما تحتاج إليه.

💡نصيحة للمحترفين: اضبط تفضيلات الخطوط في جميع الصفحات داخل المستند بالنقر على تطبيق الطباعة على جميع الصفحات.

قم بتخصيص تفاصيل الصفحة مثل إضافة الخطوط والأحجام والمسافات والمسافات البادئة والمزيد في ClickUp Docs

يتيح لك ClickUp Docs القيام بأكثر من مجرد الكتابة — يمكنك تخصيص تفاصيل الصفحة للحفاظ على تنظيم المستندات وسهولة التنقل فيها.

سواء كنت تدير وثائق المشروع أو ملاحظات الاجتماعات أو إرشادات الفريق، يمنحك ClickUp تحكمًا كاملاً في خصائص الصفحة.

فيما يلي بعض ميزات التخصيص الرئيسية: أعد تسمية الصفحات بسهولة للحفاظ على بنية المستند واضحة ومنظمة

أعد ترتيب الصفحات بسهولة عن طريق السحب والإفلات لإنشاء تسلسل منطقي

قم بتعيين الرموز وصور الغلاف لتحسين التنظيم البصري والتعرف السريع

تحكم في الرؤية عن طريق ضبط أذونات الصفحة للفرق أو الأفراد

أضف خصائص مخصصة مثل الحالة أو الأولوية أو العلامات لتصنيف الصفحات بكفاءة

قم بتمكين وضع التركيز على الكتلة، وسيتلاشى باقي النص في مستندات ClickUp Docs إلى شفافية أقل، مما يساعدك على التركيز على ما تكتبه

يمكنك أيضًا إدراج الصور ومقاطع فيديو YouTube والأيقونات والرموز التعبيرية وتغيير موضعها وحجمها للحصول على عروض تقديمية مثالية.

وهناك المزيد: صفحات وقوالب قابلة للتخصيص: أنشئ المستند أو الويكي المثالي باستخدام صفحات متداخلة وخيارات تصميم متقدمة وقوالب مصممة مسبقًا. يمكنك تضمين إشارات مرجعية وتنسيق المحتوى ليناسب أي غرض، من خرائط طريق الفريق إلى قواعد المعرفة التفصيلية

التعاون في الوقت الفعلي: قم بالتحرير مع فريقك في الوقت الفعلي. قم بتمييز زملائك في التعليقات، وقم بتعيين مهام لهم، وحتى تحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع لمواصلة تقدم المشاريع

أزرار قابلة للتنفيذ: صمم مستندات موجهة للعملاء باستخدام أزرار مخصصة لخطوات واضحة وقابلة للتنفيذ، مثل الارتباط بموارد إضافية أو تشغيل سير العمل

اختصارات Markdown: سرّع الكتابة باستخدام أدوات Markdown، التي يمكن الوصول إليها عبر /Slash Commands. أضف رموز نقطية وخط عريض وخط مائل وخط مشطوب والمزيد، مباشرة من لوحة المفاتيح

جدول محتويات ثابت: تنقل بسهولة بين المستندات الكبيرة باستخدام جدول محتويات ثابت يظل مرئيًا أثناء التمرير، بحيث يمكنك الانتقال بين الأقسام دون أن تفقد مكانك

ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك الجمع بين ClickUp Brain و ClickUp Docs على تحسين مستنداتك باستخدام AI Writer for Work.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك الكتابة بشكل أكثر ذكاءً وسرعةً وجودةً، سواء كنت تكتب من البداية أو تحسن محتوى موجود بالفعل.

اسأل ClickUp Brain عن أفضل الخطوط لمستندات ClickUp Docs واحصل على اقتراحات تصميم ذكية

إليك كيفية استخدامها لتحسين كتاباتك:

التحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتمييز النص واطلب من الذكاء الاصطناعي إعادة كتابته بناءً على تعليماتك

حسّن كتابتك: حسّن المحتوى الخاص بك بسهولة، حتى إذا لم تكن متأكدًا مما يحتاج إلى تعديل

حسّن محتواك المكتوب بسهولة باستخدام ClickUp Brain

تصحيح الإملاء والنحو: تنظيف الأخطاء تلقائيًا للحصول على كتابة متقنة

اجعلها أطول: أضف عمقًا أو تفاصيل إلى أفكارك

اختصر: حسّن النص لزيادة الوضوح والإيجاز

تبسيط الكتابة: تحويل المحتوى المعقد إلى شيء أسهل في القراءة

تلخيص: إنشاء ملخصات سريعة للمحتوى الطويل

شرح: قسّم الموضوعات المعقدة إلى مصطلحات بسيطة

ترجمة: قم بتحويل النصوص بسلاسة إلى لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية وغيرها

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء دليل أنماط لعلامتك التجارية؟

استكشف حلول المستندات الذكية مع ClickUp

تعد إضافة الخطوط إلى مستندات Google Docs طريقة سهلة لتحسين مستنداتك، سواء كنت تستخدم الخيارات المدمجة أو تثبت الوظائف الإضافية أو تدمج أدوات خارجية مثل Google Fonts.

تتميز كل طريقة بمزايا، مثل السماح لك بتخصيص النص ليناسب أسلوبك. ومع ذلك، كما اكتشفنا، فإن Google Docs له حدوده، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتخصيص المتقدم ومرونة التصميم.

وهنا يأتي دور أدوات مثل ClickUp. يتيح لك ClickUp إنشاء مستندات مخصصة بالكامل مع ربطها بسلاسة بالمهام وسير العمل وأدوات التعاون.

من خيارات التصميم والتحرير في الوقت الفعلي إلى تضمين أزرار قابلة للتنفيذ وتعيين المهام مباشرة من المستند، يرتقي ClickUp بإنشاء المستندات إلى مستوى أعلى.

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