كيفية تخصيص مستندات Google وتنسيقها

يعد محرر مستندات Google أداة مفضلة للكثيرين، ومن السهل معرفة السبب في ذلك.

وسواء كنت طالبًا أو محترفًا أو شخصًا يحب الإعداد البسيط والسهل (والمجاني)، فإن محرر مستندات Google لديه ما يناسب الجميع. نحن نحب مستندات Google Docs لسهولة الوصول إليها وتنظيمها واستخدامها!

التحقق من الحقائق: يحتوي محرّر مستندات Google على أكثر من 1 مليار مستخدم نشط شهريًا، مما يجعله واحدًا من أكثر أدوات الكتابة شيوعًا .

على الرغم من انتشار مستندات Google Docs في كل مكان تقريبًا، لا يعرف الجميع عن خياراته لتخصيص مستنداتك أو تخصيصها. تابع القراءة للتعرف على اختراقات مستندات جوجل للتخصيص!

كيفية تخصيص محرّر مستندات Google؟

فيما يلي دليل مفصل وبسيط لتخصيص مستندات Google لتبدو منظمة ومصقولة بشكل جيد.

استخدام وإنشاء قوالب المستندات قوالب مستندات Google Docs توفير الوقت والحفاظ على الاتساق بين المستندات. سواء كنت تقوم بصياغة تقرير، أو مقترح، أو

قالب قاعدة المعرفة ، قوالب مستندات Google Docs تجعل عملك أسهل.

استخدم قالبًا موجودًا:

افتح مستندات جوجل لبدء إنشاء المستندات على نافذة المتصفح

في أعلى اليمين، انقر على معرض القوالب

اختر القالب الذي تريد استخدامه، وستفتح لك نسخة لتقوم بتحريرها

إنشاء القالب الخاص بك:

افتح مستندًا جديدًا أو موجودًا، وقم بإجراء التخصيصات اللازمة، ثم انتقل إلى معرض القوالب

أرسل مستندك كقالب لسهولة الوصول إليه

صقل عناصر النص وتخصيصها

يعد تخصيص النص أمرًا أساسيًا لجعل المستند جذابًا بصريًا وسهل القراءة. فيما يلي بعض النصائح الأساسية لمساعدتك على تحسين النص العادي لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

تغيير نمط الخط

لنبدأ بالأساسيات. يمكن أن يؤدي اختيار الخط المناسب إلى ضبط نغمة المستند بأكمله.

لتغيير نمط الخط:

حدد النص الذي تريد تعديله

إذا كنت تقوم بتغيير الخط للمستند بأكمله، يمكنك تحديد كل شيء بسرعة بالضغط على Ctrl+A على نظام ويندوز أو الأمر+A على نظام ماك

في شريط أدوات مستندات جوجل ، انقر على الخط في القائمة المنسدلة. ستظهر قائمة من الخطوط، تعرض كلاً من الخيارات القياسية وأي خط استخدمته مؤخرًا

، انقر على في القائمة المنسدلة. ستظهر قائمة من الخطوط، تعرض كلاً من الخيارات القياسية وأي خط استخدمته مؤخرًا اختر خطًا من القائمة. يمكنك معاينة شكل كل خط بسهولة من خلال النقر على الخيارات حتى تجد الخط الذي يناسب أسلوبك

💡 نصيحة احترافية: أضف خطوطًا مخصصة بالنقر على المزيد من الخطوط في أعلى المربع المنسدل. يفتح هذا نافذة لتصفح مجموعة أكبر من الخطوط. بمجرد إضافتها، ستظهر هذه الخطوط في القائمة المنسدلة للخطوط العادية لاستخدامها في المستقبل.

ضبط حجم الخط

يلعب حجم الخط دوراً حاسماً في سهولة القراءة والتركيز.

لضبط حجم الخط في مستندات Google:

طريقة شريط الأدوات: استخدم القائمة المنسدلة لحجم الخط بجوار محدد الخط. يمكنك الاختيار من قائمة من الأحجام المحددة مسبقًا أو كتابة حجم مخصص يدويًا

استخدم لحجم الخط بجوار محدد الخط. يمكنك الاختيار من قائمة من الأحجام المحددة مسبقًا أو كتابة حجم مخصص يدويًا طريقة الاختصار: قم بزيادة حجم الخط أو تصغيره بسرعة باستخدام Ctrl+Shift+. (على ويندوز) لتكبير النص أو Ctrl+Shift+- لتصغيره

تتيح لك هذه الطريقة ضبط الحجم بدقة لجعل العناوين بارزة أو لضمان سهولة قراءة النص الأساسي.

نص بخط عريض ومائل وتسطير وخط يتوسطه خط

خيارات التنسيق بالخط الغامق والمائل والمائل والتسطير والتسطير الذي يتوسطه خط، تبرز المعلومات المهمة بشكل فعال أو تضيف تركيزًا على مستند مستنداتك في مستندات Google. يمكنك تطبيق الخط العريض والمائل والتسطير من القائمة مباشرةً.

يمكنك أيضًا استخدام الاختصارات التالية:

خط غامق: حدد النص واضغط على Ctrl+B (أو الأمر+B على نظام ماك) لجعله غامقًا

حدد النص واضغط على Ctrl+B (أو الأمر+B على نظام ماك) لجعله غامقًا خط مائل: استخدم Ctrl+I (أو الأمر+I) لجعل النص مائلًا

استخدم Ctrl+I (أو الأمر+I) لجعل النص مائلًا تسطير: احصل على نص مسطر باستخدام Ctrl+U (أو الأمر+U)

للحصول على نص يتوسطه خط، عليك أن تتعمق أكثر قليلاً - انقر على تنسيق > نص > يتوسطه خط.

لون النص وتمييزه

لإبراز مقاطع معينة من النص، يمكنك تغيير لون النص أو الخلفية:

لون النص: حدد النص الذي تريد تغييره، ثم انقر على أيقونة لون النص في شريط الأدوات. ستظهر لوحة ألوان، مما يتيح لك اختيار لون من الخيارات المحددة مسبقًا أو إضافة لون مخصص بالنقر على أيقونة علامة الجمع.

تمييز النص: حدد النص وانقر على أيقونة تمييز اللون بجوار خيار لون النص. اختر لونًا من اللوحة لتمييز النص.

💡 نصيحة احترافية: للحفاظ على سهولة القراءة، تأكد من أن لون النص يتباين جيدًا مع الخلفية. عادةً ما يكون النص الداكن على خلفية فاتحة أو العكس هو الأفضل.

جرب تنسيق الطلاء

إذا كنت قد طبقت نمطًا معينًا على جزء واحد من المستند وتريد تكراره في أقسام أخرى، يمكنك توفير الوقت باستخدام أداة تنسيق الطلاء. تقوم هذه الأداة بنسخ التنسيق من جزء من المستند وتطبيقه على جزء آخر.

حدد النص الذي يحتوي على التنسيق الذي تريد نسخه

انقر على أيقونة تنسيق الطلاء (بكرة طلاء صغيرة) في شريط الأدوات

(بكرة طلاء صغيرة) في شريط الأدوات اسحب المؤشر فوق النص الذي تريد تطبيق التنسيق المنسوخ عليه. سيعتمد القسم الجديد نمط (الخط، والحجم، واللون، وما إلى ذلك) النص الأصلي

💡 نصيحة احترافية: انقر نقرًا مزدوجًا على أيقونة تنسيق الطلاء لإبقائها نشطة. يتيح لك ذلك تطبيق التنسيق نفسه على أقسام متعددة دون إعادة تحديده في كل مرة.

تخصيص تباعد الأسطر والمحاذاة

يعد التباعد والمحاذاة المناسبان أساسيان لتحسين سهولة قراءة المستند وهيكله.

تباعد الأسطر: حدد النص، ثم انتقل إلى تنسيق > تباعد الأسطر والفقرات . يمكنك اختيار خيارات مثل التباعد الفردي أو 1.15 أو 1.5 أو التباعد المزدوج، حسب احتياجاتك

حدد النص، ثم انتقل إلى . يمكنك اختيار خيارات مثل التباعد الفردي أو 1.15 أو 1.5 أو التباعد المزدوج، حسب احتياجاتك التباعد بين الفقرات: في القائمة نفسها، يمكنك إضافة أو إزالة المسافات قبل الفقرات وبعدها، مما يساعد على الفصل بين الأقسام المختلفة من المستند بصريًا للحصول على وضوح أفضل

في القائمة نفسها، يمكنك إضافة أو إزالة المسافات قبل الفقرات وبعدها، مما يساعد على الفصل بين الأقسام المختلفة من المستند بصريًا للحصول على وضوح أفضل خيارات المحاذاة: محاذاة إلى اليسار ( Ctrl+Shift+L ): هذا هو الإعداد الافتراضي لمعظم النصوص وهو مثالي للفقرات الأساسية والمحتوى العام محاذاة إلى الوسط ( Ctrl+Shift+C ): الأفضل للعناوين والعناوين والاقتباسات أو أي نص تريد أن يكون بارزًا محاذاة لليمين ( Ctrl+Shift+R ): المحاذاة لليمين تعمل بشكل جيد للملاحظات الجانبية الصغيرة مثل التواريخ أو مراجع المستندات أو التوقيعات للحفاظ على تدفق النص الرئيسي محاذاة ( Ctrl+Shift+J ): للحصول على مظهر أنيق وأنيق، قم بتبرير النص لمحاذاة الحافتين اليمنى واليسرى



يضمن اختيار المحاذاة الصحيحة لأقسام المستند المختلفة تخطيطاً احترافياً ومنظماً.

إنشاء قوائم نقطية ومرقمة

تساعد القوائم في تقسيم المعلومات المعقدة وتقديمها بطريقة واضحة ومنظمة. لإنشاء قائمة:

حدد النص الذي تريد تنسيقه في قائمة

انقر على أيقونة قائمة مسكوبة أو قائمة مرقمة في شريط أدوات مستندات جوجل

إذا كنت ترغب في إنشاء قائمة متعددة المستويات (نقاط فرعية)، اضغط على Tab بعد إنشاء عنصر قائمة لوضع مسافة بادئة له

بعد إنشاء عنصر قائمة لوضع مسافة بادئة له للرجوع إلى القائمة الرئيسية، اضغط على شيفت+Tab

💡 نصيحة احترافية: استخدم الاختصارات Ctrl+Shift+8 للقوائم المرقمة و Ctrl+Shift+7 للقوائم المرقمة (استخدم Command بدلاً من Ctrl على نظام Mac).

استخدام العناوين والأنماط

العناوين ضرورية لتنظيم المحتوى في أقسام سهلة الهضم. لتطبيق العناوين:

انقر داخل الفقرة التي تريد تحويلها إلى عنوان

افتح القائمة المنسدلة نص عادي من شريط الأدوات واختر مستوى العنوان (على سبيل المثال، العنوان 1 للأقسام الرئيسية، والعنوان 2 للأقسام الفرعية)

بمجرد تطبيق العناوين، يمكنك تحديث تنسيقها بسرعة عن طريق تحديد عنوان واحد والنقر بزر الماوس الأيمن واختيار تحديد النص المطابق. يؤدي ذلك إلى تحديد جميع العناوين من نفس المستوى، مما يتيح لك تغيير الخط أو الحجم أو اللون أو أي عنصر تنسيق آخر دفعة واحدة.

إنشاء جدول المحتويات (TOC)

يساعد جدول المحتويات القراء على التنقل في المستندات الطويلة. لإدراج واحد:

أضف عناوين في المستند (كما هو موضح أعلاه)

ضع المؤشر في المكان الذي تريد ظهور جدول المحتويات فيه

انقر إدراج > جدول المحتويات واختر نمط جدول المحتويات

بمجرد إدراج جدول المحتويات، سيرتبط جدول المحتويات بالأقسام المعنية، مما يتيح سهولة التنقل.

💡 نصيحة احترافية: إذا قمت بإضافة أو تغيير العناوين، يجب عليك تحديث جدول المحتويات بالنقر عليه واختيار "تحديث جدول المحتويات"

الاستفادة من الخطوط العريضة التلقائية

يمكن أن يصبح التنقل بين الأقسام عند العمل على مستندات طويلة أمرًا مرهقًا. يقوم محرر مستندات Google تلقائيًا بإنشاء مخطط تفصيلي بناءً على العناوين، مما يتيح سهولة التنقل.

الوصول إلى المخطط التفصيلي بالنقر على عرض > إظهار المخطط التفصيلي.

يساعدك هذا المخطط التفصيلي على التنقل بسرعة بين الأقسام، مما يجعل المستندات الطويلة أكثر سهولة في الإدارة.

إضافة وتعديل الصور في مستندك

يمكنك بسهولة إدراج الصور ومعالجتها مباشرةً داخل مستندات Google Docs دون الانتقال إلى تطبيقات خارجية.

أضف صورة: انقر على إدراج > صورة لتحميل صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو العثور على صورة من خلال البحث المدمج

انقر على لتحميل صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو العثور على صورة من خلال البحث المدمج تحرير الصورة: بعد الإدراج، يمكنك اقتصاص الصورة وتغيير حجمها وتعديلها لتناسب المحتوى الخاص بك. يمكنك أيضًا إعادة تلوين الصورة أو إضافة تأثيرات بصرية لتحسين عرضها

بعد الإدراج، يمكنك اقتصاص الصورة وتغيير حجمها وتعديلها لتناسب المحتوى الخاص بك. يمكنك أيضًا إعادة تلوين الصورة أو إضافة تأثيرات بصرية لتحسين عرضها إضافة حد للصورة: حدد الصورة، ثم انقر على أيقونة لون الحدود (على شكل قلم رصاص) في شريط الأدوات. اختر لونًا أو أضف لونًا مخصصًا

لمزيد من التخصيص، انقر فوق أيقونة وزن الحدود لضبط العرض، أو استخدم أيقونة شرطة الحدود للتبديل إلى نمط الخط المنقط أو المتقطع

التخصيص باستخدام الوظائف الإضافية

يدعم محرر مستندات Google مجموعة كبيرة من الوظائف الإضافية لتوسيع الوظائف. يمكنك العثور على أدوات مخصصة أو إنشاء أدوات مخصصة سواءً بإضافة مخططات انسيابية إلى مستند عملية أو إنشاء استطلاعات ديناميكية أو أتمتة سير العمل.

ل تثبيت الوظائف الإضافية انقر على الإضافات > الوظائف الإضافية > الحصول على الوظائف الإضافية لتصفح الخيارات المتاحة، بدءًا من إضافة التوقيعات إلى المستندات إلى دمج تطبيقات الطرف الثالث مثل برامج التعاون في المستندات.

بالنسبة للمستخدمين الأكثر تقدمًا، يمكنك إنشاء أدواتك الخاصة باستخدام البرنامج النصي لتطبيقات Google لأتمتة العمليات أو التكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى.

الاستفادة من المخططات والرسوم البيانية المخصصة

يعد تصور البيانات أمرًا بالغ الأهمية لجعل المعلومات المعقدة مفهومة. في محرّر مستندات Google، يمكنك إدراج المخططات والرسوم البيانية مباشرةً من جداول بيانات Google:

انقر على إدراج > مخطط > من جداول البيانات لربط بياناتك من جدول بيانات.

عندما يتم تحديث بيانات جداول بياناتك في جداول بيانات Google، يمكن تحديث المخطط في مستندك بنقرة واحدة فقط، مما يضمن الدقة في جميع وثائقك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام رسومات جوجل لإنشاء مخططات انسيابية ومخططات بيانية مخصصة مباشرةً داخل المستند. وهذا مفيد بشكل خاص لتمثيل سير العمل أو المفاهيم بشكل مرئي.

ترجمة المستندات

بالنسبة للمؤسسات التي تعمل على مستوى العالم، يتيح لك محرر مستندات Google ترجمة مستندات كاملة ببضع نقرات فقط.

اختر أدوات > ترجمة المستند

اختر اللغة التي تريد الترجمة إليها، وسيتم فتح نسخة جديدة.

تغيير لون الخلفية

لماذا تقبل بخلفية بيضاء عادية بينما يمكنك تخصيص لون صفحاتك؟ يمكن أن يؤدي تغيير لون الخلفية إلى تحسين مظهر مستندك ومواءمته مع علامتك التجارية.

انتقل إلى ملف > إعداد الصفحة

في قسم لون الصفحة، اختر لونًا من الخيارات المتوفرة. للحصول على لون مخصص، استخدم قطارة الألوان أو أدخل رمزًا سداسيًا معينًا.

لجعل هذا اللون هو اللون الافتراضي لجميع المستندات المستقبلية، انقر على تعيين كافتراضي.

تعيين هوامش الصفحة

إذا كنت بحاجة إلى تعديل الهوامش في مستندات Google لتناسب المحتوى الخاص بك بشكل أفضل، اتبع هذه الخطوات. بشكل افتراضي، يتم تعيين الهوامش على بوصة واحدة على جميع الجوانب، ولكن يمكنك تخصيصها حسب الحاجة.

أولاً، قم بتغيير الهوامش باستخدام قائمة إعداد الصفحة. انقر على ملف وحدد إعداد الصفحة من المربع المنسدل. بعد ذلك، أدخل عرض الهامش المفضل لديك للأعلى والأسفل واليسار واليمين.

انقر OOK لتطبيق إعدادات الهامش الجديدة. تعديل الهوامش باستخدام المسطرة:

انقر على الفقرة التي تريد تعديلها

حرّك المثلث الصغير على الجانب الأيسر أو الأيمن من المسطرة الأفقية لضبط الهوامش

لمزيد من التحكم في تخطيط المستند، ضع في اعتبارك استخدام فواصل الصفحات أو فواصل المقاطع بدلاً من ضبط الهوامش وحدها.

💡 نصيحة احترافية: المستطيل الموجود أعلى المثلث الأيسر يضبط المسافة البادئة وليس الهوامش. لتعديل ارتفاع الصفحة، مرر الماوس فوق الجزء العلوي من المسطرة الرأسية حتى يظهر سهم متجه لأسفل، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل.

حدود خيارات التخصيص في مستندات Google

لقد غيّر محرر مستندات Google طريقة عمل المستندات من خلال تشغيله بالكامل عبر الإنترنت وتخزين الملفات في السحابة. وهذا يسمح لك بصياغة المستندات وتحريرها والوصول إليها من أي جهاز، مع التعاون في الوقت الفعلي مما يجعل العمل الجماعي سلسًا. ومع ذلك، على الرغم من فوائده، إلا أن محرّر مستندات Google لديه بعض القيود. إليك بعض القيود الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها.

الحد الأقصى لعدد الأحرف

يحتوي محرر مستندات Google على حد أقصى لعدد الأحرف يبلغ 512,000 حرف لكل مستند. على الرغم من أن هذا أكثر من كافٍ لمعظم الاحتياجات، إلا أنه قد يكون قيدًا على المستندات الطويلة جدًا أو المعقدة. لا يهم عدد الصفحات الجديدة التي تضيفها إلى مستند Google الخاص بك ؛ يجب أن تعمل في حدود هذا الحد من الأحرف.

تنسيق متقدم محدود

يوفر محرر مستندات Google الأساسيات للتنسيق ولكنه لا يرقى إلى مستوى الأدوات المتقدمة المتوفرة في بعض معالجات النصوص التقليدية. قد يكون هذا القيد مشكلة بالنسبة للمستندات الأكثر تعقيداً. أخرى برامج تحرير المستندات غالبًا ما يحتوي على ميزات تنسيق أكثر تقدمًا للتخطيطات والتصاميم المعقدة.

وإليك ما قاله أحد الساخطين مستخدم ريديت كان عليه أن يقول

أنا أكره مستندات Google لأن التنسيق لا يكون صحيحًا أبدًا عند طباعتها (أو على الأقل لا أتحقق منه أبدًا)، لذلك ليس عليك أن تقنعني.

التحرير المقيد دون اتصال بالإنترنت

في حين أن محرر مستندات Google رائع للتحرير في الوقت الفعلي، إلا أن إمكانياته في وضع عدم الاتصال بالإنترنت محدودة. تحتاج إلى تمكين وضع عدم الاتصال بالإنترنت مسبقًا، وحتى في هذه الحالة، قد لا تعمل بعض الميزات بسلاسة دون اتصال بالإنترنت. قد تضطر إلى البحث عن بدائل مستندات Google Docs للحصول على إمكانيات تحرير أفضل دون اتصال بالإنترنت للعمل دون أن تكون متصلاً بالإنترنت.

تكاملات محدودة

لا يتكامل محرر مستندات Google بسلاسة مع البرامج الأخرى كما قد يأمل بعض المستخدمين. على الرغم من أنه يعمل بشكل جيد مع نظام Google البيئي، إلا أنه قد يكون مقيدًا بعض الشيء إذا كنت تستخدم أدوات ومنصات مختلفة.

نقص في أدوات التعاون المتقدمة

مستندات Google رائعة للتعاون، خاصةً مع مجموعة صغيرة من الأشخاص. ولكن عند مشاركته على نطاق أوسع، يمكن أن يصبح الأمر فوضويًا بعض الشيء.

يمكن أن يزداد الأمر سوءًا عندما ترى صورًا رمزية غريبة مجهولة الهوية تخصصها Google للمستخدمين الذين يفتحون مستندًا دون تسجيل الدخول، مثل آكل النمل أو الومبت أو الكوكة (نعم، إنها غريبة كما تبدو).

كنت تهتم بشؤونك الخاصة، وتحاول كتابة اقتراح [في مستندات جوجل] ... عندما يتغير المزاج. تتجسد دائرة صغيرة بالقرب من أعلى الشاشة. الصورة الرمزية تنتمي إلى زميل لك، أو الأسوأ من ذلك، رئيسك في العمل... يبدأ المؤشر في الوميض. تكثر الأسئلة: ما هي نوايا هذا الشخص؟ هل سيقومون بالتمرير لأسفل بما يكفي لرؤية الملاحظات المشوشة في الأسفل التي لم تحذفها؟ لماذا بحق السماء يتصلون بالإنترنت في الساعة الواحدة صباحًا يوم السبت 2022 مقال في صحيفة وول ستريت جورنال ، الكلمات الخمس الأكثر رعبًا في المكتب: "لنبدأ مستند جوجل

بالإضافة إلى ذلك، وبدون أدوات إدارة متقدمة، يصبح تتبع التعديلات والمساهمات أمراً مرهقاً. برنامج تعاون المستندات مثل ClickUp، يوفر ميزات أكثر تقدمًا لإدارة عمليات التحرير والتعاون في الوقت الفعلي.

إنشاء مستنداتك باستخدام ClickUp

ClickUp هو برنامج لإدارة المشاريع والتعاون في المستندات حاصل على أعلى تصنيف، وهو برنامج موثوق به من قِبل فرق العمل في كل من الشركات الناشئة الصغيرة والشركات الكبيرة.

وسواء كان الأمر يتعلق بتوفير قوالب مشاريع فريدة من نوعها أو تتبع الوقت المستغرق في المهام، فإن ClickUp يبرز كحل مثالي لإدارة المشاريع. كما أنه أحد أفضل البدائل لمستندات Google Docs، حيث يقدم وظائف أكثر بكثير لتنظيم وإدارة عملك. مستندات ClickUp يتجاوز مجرد تدوين الملاحظات الأساسية، فهو أداة تعاونية قوية. فهي تتيح للفرق العمل معًا في الوقت الفعلي، مما يسهل جلسات العصف الذهني والتعاون السلس. يمكن لأعضاء الفريق وضع علامات على بعضهم البعض في التعليقات، وتعيين عناصر العمل، والتعديل في وقت واحد، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة.

إليك كيفية إنشاء مستند جديد بسهولة في ClickUp:

الخطوة 1: افتح مساحة العمل الخاصة بك

في الشريط الجانبي الأيسر من مساحة عمل ClickUp، سترى خيار "المستندات".

الخطوة 2: إنشاء مستند جديد

انقر على زر "+ إنشاء مستند" في قسم المستندات لبدء مستند جديد.

الخطوة 3: بدء التحرير

سيُفتح مستند جديد على الفور، ويكون جاهزًا لك لإضافة المحتوى الخاص بك، أو تنسيق النص، أو حتى ربط المهام مباشرةً.

لماذا تستخدم ClickUp Docs؟

تبسيط إمكانية الوصول باستخدام علاقة مستندات ClickUp Docs علاقات مستندات ClickUp Docs تمكنك من الوصول إلى المعلومات الصحيحة بسرعة. من خلال ربط المهام والمستندات من خلال الصفحات المتصلة، لم تعد بحاجة إلى البحث في صفحات ويكي التي لا نهاية لها. ما عليك سوى وضع علامة على مستنداتك للرجوع إليها بسرعة، مما يجعل كل شيء قابل للبحث والتنظيم بسهولة في موقع مركزي واحد.

عرض جميع الروابط في موقع واحد باستخدام علاقة مستندات ClickUp Docs

يمكنك أيضًا إنشاء ما يصل إلى خمسة مستويات من الصفحات المتداخلة داخل مستنداتك، والتي يمكن إعادة تنظيمها بسهولة باستخدام السحب والإفلات. وهذا مثالي للحفاظ على جميع وثائق مشروعك منظمة وسهلة التصفح.

تبسيط إنشاء المستندات

البحث عن قالب وثائق المشروع ? ClickUp لديه بالضبط ما تحتاجه وأكثر!

يمكن للقوالب تسريع سير عملك وإنشاء مستندات متسقة ومنظمة. باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى أكثر من 1,000 قالب جاهز للاستخدام يلبي كل احتياجات المشروع وفريق العمل.

خيار ممتاز آخر هو قالب مستند خطة عملية ClickUp الذي يوفر نهجًا مبسطًا لإدارة عملياتك:

تحديد طرق القياس: تحديد الطريقة وحجم العينة ومعايير تقييم الجودة

تحديد الطريقة وحجم العينة ومعايير تقييم الجودة تنظيم الخطوات والإجراءات: استخدم الجدول المنظم لتفصيل خطوات عملية الأعمال وإنشاء قائمة مرجعية لإجراءات التحسين

استخدم الجدول المنظم لتفصيل خطوات عملية الأعمال وإنشاء قائمة مرجعية لإجراءات التحسين إدارة المراجعات: قم بتضمين مستند إجراءات العمل المصاحبة وتتبع المراجعات مع الأطراف المسؤولة وتواريخ الاستحقاق

نموذج مستند خطة عملية ClickUp Process Plan

سواء كنت تعمل على قاعدة معرفية أو خطة مشروع أو محاضر اجتماعات أو إجراءات تشغيل موحدة، فإن ClickUp لديه القالب المناسب لمساعدتك على البدء بسرعة. وهذا يوفر عليك عناء الإنشاء من الصفر، مما يتيح لك التركيز على الجوانب المهمة في عملك.

تعزيز التعاون المباشر

استخدم كشف تعاون ClickUp للتعاون مع العديد من أعضاء الفريق في مستند ما. وبفضل ميزاته المتقدمة، يمكنك تتبع وقت عرض زملائك في الفريق للمهام والمستندات أو تحريرها، وتلقي تحديثات فورية تلقائيًا بشأن تغييرات الحالة، والبقاء على اطلاع دائم بالتعليقات في الوقت الفعلي. ويضمن ذلك العمل الجماعي السلس الخالي من التداخل، والتغذية الراجعة السريعة، والتواصل الفعال.

تعاون مع عدة أشخاص في الوقت الفعلي في وقت واحد في مستندات ClickUp Docs

إليك كيفية دعم ClickUp لاحتياجاتك التعاونية:

تخطيط المشاريع: استخدم مهام ClickUp لإدارة وتصور سير عمل مشروعك بالكامل وأنشطة فريقك بشكل فعال

استخدم مهام ClickUp لإدارة وتصور سير عمل مشروعك بالكامل وأنشطة فريقك بشكل فعال أنشئ مقاطع فيديو سريعة: استفد من انقر فوق المقاطع لتسجيل شاشتك والتقاط مقاطع فيديو، مما يجعل التواصل المرئي سهلاً

استفد من انقر فوق المقاطع لتسجيل شاشتك والتقاط مقاطع فيديو، مما يجعل التواصل المرئي سهلاً تعاون مع السبورات البيضاء: شارك في العصف الذهني وتخطيط المشاريع باستخدام السبورات البيضاء من ClickUp ، لوحة رقمية لا نهائية متاحة لجميع أعضاء الفريق والمتعاونين الخارجيين

العصف الذهني للأفكار والتعاون بسلاسة مع سبورات ClickUp Whiteboards دردشة ClickUp تدمج التواصل مباشرةً في سير عملك، مما يتيح لك تبسيط مناقشات الفريق وإدارة عناصر العمل دون عناء. يمكنك إنشاء قنوات دردشة مخصصة لمختلف الفرق أو المشاريع، والتحكم في الوصول، والبقاء على اطلاع دائم بموجز الإشعارات.

استخدم عرض ClickUp Chat View إلى جانب العمل للتعاون بشكل أفضل في المهام وتحسين الكفاءة

يضمن لك ذلك تنظيم جميع المحادثات ودمجها مباشرةً في عملك، مما يلغي الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة ويحسن الكفاءة بشكل عام.

أذونات آمنة ومرنة

يطرح ClickUp نظاماً شاملاً إعدادات الإذن . يمكنك التحكم في من لديه حق الوصول إلى عناصر محددة مثل المجلدات والقوائم والمهام وطرق العرض والمستندات ولوحات المعلومات والأهداف. يمكن تخصيص الأذونات للضيوف الأفراد أو الأعضاء أو الفرق، مما يضمن بقاء مساحة العمل الخاصة بك آمنة.

وسواء أكنت تشارك العناصر مع أعضاء مساحة العمل الخاصة بك أو تدعو متعاونين جدد، فإن ClickUp يوفر العديد من الخيارات الآمنة:

روابط عامة: يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص لديه الرابط

يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص لديه الرابط روابط خاصة: مقصورة على أفراد محددين تختار مشاركتها معهم

مقصورة على أفراد محددين تختار مشاركتها معهم روابط لفهرسة جوجل: مشاركة مستنداتك بشكل عام والسماح لجوجل بفهرستها، مما يجعلها قابلة للبحث على الويب

مشاركة مستنداتك بشكل عام والسماح لجوجل بفهرستها، مما يجعلها قابلة للبحث على الويب مشاركة صفحات محددة من المستند: مشاركة صفحات فردية بدلاً من المستند بأكمله، مما يوفر تحكماً أفضل فيما تتم مشاركته

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا تعزيز الأمان باستخدام ميزة "حماية هذه الصفحة" التي تتيح لك تحديد من يمكنه عرض المستند أو التعليق عليه أو تحريره. وهذا يضمن بقاء المعلومات الحساسة آمنة.

مجموعة واسعة من عمليات تكامل الجهات الخارجية

لقد مررنا جميعاً بهذا الموقف - التنقل بين شاشات متعددة والتبديل بين التطبيقات لإنجاز المهام. إنه أمر مرهق، أليس كذلك؟ تكامل ClickUp تبسط ذلك من خلال التكامل مع أكثر من 1000 منصة حتى تتمكن من الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد. سواء كنت تستخدم Slack، أو GitHub، أو Zoom، أو Everhour، فإن ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتزامن بسلاسة مع Google Drive وDocs، بحيث تكون ملفاتك في متناول يدك دائماً.

وإذا لم تتمكن من العثور على تكامل معين؟ لا تقلق - تتيح لك واجهة برمجة التطبيقات في ClickUp إنشاء اتصالات مخصصة، مما يضمن حصولك على كل ما تحتاجه في مكان واحد.

الاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي

لا يجب أن يكون إنشاء المستندات التفصيلية مهمة تستغرق وقتاً طويلاً. مع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت إدارة المحتوى وإنشاءه أكثر كفاءة وفعالية. أدوات الذكاء الاصطناعي تبسيط عملية إنشاء المستندات بشكل كبير، مما يجعلها أسرع وأكثر دقة.

تلخيص ملاحظاتك وتقاريرك باستخدام ClickUp Brain لتبسيط سير العمل

عروض ClickUp ClickUp Brain مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية الكتابة. وهو يوفر مطالبات قابلة للتخصيص للكتّاب لإنشاء أي شيء بدءاً من ملخصات المشاريع إلى دراسات الحالة التسويقية.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك:

العصف الذهني، والإنشاء، والصقل: تنقيح المحتوى في الوقت الفعلي لتحسين الأسلوب والقواعد اللغوية عند صياغة تقرير أو تلخيص اجتماع

تنقيح المحتوى في الوقت الفعلي لتحسين الأسلوب والقواعد اللغوية عند صياغة تقرير أو تلخيص اجتماع إنشاء جداول وقوالب: إنشاء جداول مليئة بالبيانات الغنية على الفور وإنشاء قوالب للمهام والمستندات والمشاريع المصممة خصيصًا لحالة استخدامك المحددة

إنشاء جداول مليئة بالبيانات الغنية على الفور وإنشاء قوالب للمهام والمستندات والمشاريع المصممة خصيصًا لحالة استخدامك المحددة إنشاء عناصر إجراءات من المحتوى: استخرج أو حدد قسمًا صغيرًا من مستندك، وانقر على الذكاء الاصطناعي، واختر "إنشاء عنصر إجراء" لإنشاء قائمة مهام من النقاط الرئيسية

يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات المضمنة لجعل إنشاء المحتوى أكثر سهولة. يمكنك التحقق تلقائيًا من التدقيق الإملائي في مستنداتك ومهامك دون الحاجة إلى إضافات أو ملحقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة الرسائل بنبرة مثالية.

أدوات إدارة المستندات المتقدمة

يوفر ClickUp Docs مجموعة متنوعة من الميزات لتحسين إدارة المستندات الخاصة بك. يمكنك الارتباط بسير العمل عن طريق إضافة أدوات لتحديث المهام وتتبع حالات المشروع وإدارة المهام مباشرةً داخل محرر المستندات. كما أن مركز المستندات هو ميزة رئيسية أخرى، حيث يوفر مساحة مركزية حيث يمكنك البحث والفرز والتصفية بسهولة من خلال الويكي والقوالب والأصول الأخرى التي تم التحقق منها.

للحصول على وظائف إضافية، يمكنك استخدام المرفقات لتضمين لقطات الشاشة وملفات PDF والملفات الأخرى مباشرةً في مستنداتك. يسمح ذلك بالرجوع السريع ويضمن وجود جميع المواد ذات الصلة في مكان واحد.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام اللافتات المرمزة بالألوان لتنظيم المعلومات المهمة وإبرازها، مما يجعل التنقل والتأكيد على النقاط الرئيسية أسهل. يمكنك أيضًا إنشاء وتنسيق الجداول لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة وتصورها بكفاءة.

قم بترقية إنشاء المستندات وإدارتها باستخدام ClickUp

يحظى مستندات Google Docs بالإشادة على نطاق واسع لبساطته وسهولة الوصول إليه. فهو مفيد لإنشاء المستندات بشكل مباشر والتعاون في الوقت الفعلي. وتُعد سهولة المشاركة والتعليق والتكامل السلس مع أدوات Google Workspace الأخرى من بين أكثر ميزاته قيمة. كما أن واجهته سهلة الاستخدام وملاءمته المستندة إلى السحابة تجعله خيارًا قويًا للاستخدام الشخصي والجماعي.

ومع ذلك، إذا كنت تريد شيئًا أكثر تقدمًا، فقد يكون ClickUp أفضل.

وبفضل تكامل سير العمل الشامل، والقوالب القابلة للتخصيص، وإعدادات الأذونات المتقدمة، يوفر ClickUp منصة قوية تقدم أكثر من مجرد إدارة المستندات الأساسية. وهي مثالية للفرق التي تحتاج إلى قدرات شاملة لإدارة المشاريع والمهام. اشترك في ClickUp اليوم للارتقاء بسير عملك!