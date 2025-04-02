أفضل موجهات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاتصالات الداخلية: تعزيز المشاركة والوضوح

هل تواجه صعوبة في مواكبة رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack والإعلانات على مستوى الشركة؟

قد يبدو التواصل الداخلي وكأنه عمل بدوام كامل - لأنه بالنسبة للكثيرين هو كذلك عملياً. فبين الرد على الرسائل، وصياغة المذكرات، والتبديل بين المنصات، تستهلك هذه المهام جزءاً كبيراً من أسبوع عملك.

42% من حالات تعطيل العمل تأتي من التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والأدوات.

يمكن للذكاء الاصطناعي تغيير ذلك. باستخدام المطالبات الصحيحة، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك في صياغة رسائل واضحة وفعّالة بشكل أسرع - سواء كنت ترد على سؤال سريع، أو تعلن عن تحديث رئيسي، أو تتناول موضوعاً حساساً.

في هذا الدليل، سنغطي أفضل مطالبات الذكاء الاصطناعي للاتصالات الداخلية وكيف يمكن لتطبيق ClickUp - تطبيق كل شيء للعمل - مساعدتك في تبسيط المراسلة، وتقليل التردد، وتعزيز الكفاءة.

⏰ ملخص 60 ثانية تستهلك الاتصالات الداخلية جزءًا كبيرًا من وقت العمل، حيث يقدم الذكاء الاصطناعي حلولاً لتبسيط المراسلة وتعزيزها

يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص اتصالات الموظفين، وتحليل البيانات، وأتمتة الرسائل الروتينية، وتحسين المشاركة والوضوح

تُعدّ مطالبات الذكاء الاصطناعي الفعّالة ضرورية للاتصالات الداخلية المؤثرة، بما في ذلك الإعلانات على مستوى الشركة واستطلاعات رأي الموظفين

تشمل التحديات التي تواجه اعتماد الذكاء الاصطناعي المخاوف المتعلقة بالخصوصية، والتوافق مع ثقافة الشركة، والحفاظ على اللمسة الإنسانية في الاتصالات

يتضمن مستقبل الذكاء الاصطناعي في الاتصالات الداخلية التخصيص الذكي للرسائل وإدارة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التفاعل البشري الأساسي

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp توليد الرسائل والرؤى والاستراتيجيات، مما يجعل الاتصالات الداخلية أكثر كفاءة وفعالية

يدمج ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي داخل مساحة العمل لديك لتعزيز التواصل وإدارة المشاريع

طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتصالات الداخلية

قبل أن نتطرق إلى المطالبات، إليك كيفية استخدام فرق العمل للذكاء الاصطناعي لتحسين المحادثات اليومية وتحديثات الشركة:

إضفاء الطابع الشخصي على اتصالات الموظفين: قل وداعاً للرسائل العامة - يقوم الذكاء الاصطناعي بضبط نبرة الصوت والتوصيل بناءً على التفضيلات الفردية لإنشاء اتصالات جذابة للموظفين

تحليل البيانات وقياس مشاعر الموظفين: يفسر الذكاء الاصطناعي الاتجاهات والمشاعر في جهود التواصل الأخيرة للشركة بالإضافة إلى بيانات الإنتاجية، مما يساعد المديرين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز ديناميكيات الفريق

إنشاء المحتوى وتنقيحه: يساعد الذكاء الاصطناعي على طرح الأفكار وإنشاء الخطوط العريضة للتواصل وتحويل المفاهيم الأولية إلى محتوى مصقول وجذاب

أتمتة الرسائل الروتينية: من التحديثات اليومية إلى الإعلانات والتذكيرات، يقوم الذكاء الاصطناعي بجدولة الاتصالات وتخصيصها لإبقاء الموظفين على اطلاع دائم

استرجاع المعلومات على الفور: يعثر الذكاء الاصطناعي بسرعة على المستندات والرؤى والاستشهادات من بيانات الشركة المتصلة وقاعدة بيانات Google الواسعة بمطالبة بسيطة

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية

موجهات الذكاء الاصطناعي للاتصالات الداخلية

وبالنظر إلى تطبيقاته المتنوعة، إليك أهم مطالبات الذكاء الاصطناعي التي ستسهل على الجميع صياغة الاتصالات الداخلية.

1. مطالبات الذكاء الاصطناعي للإعلانات على مستوى الشركة

تعمل الإعلانات على رفع معنويات الموظفين بشكل أسرع من جرعة الكافيين التي تبدد كآبة يوم الاثنين. كما أنها تُظهر التزامك بالثقة والشفافية.

جرّب هذه الأمثلة الثلاثة لمطالبات الذكاء الاصطناعي للتواصل المؤثر على مستوى الشركة:

إطلاق خط إنتاج جديد

في الشهر القادم، سنطلق خط منتجاتنا الجديد، [اسم المنتج] . اكتب إعلانًا على مستوى الشركة حول كيف أن هذا يمثل إنجازًا رئيسيًا لـ [اسم الشركة] في [الصناعة/الهدف] . اعترف بمساهمات الموظفين وشجعهم على مشاركة حماسهم. اجعلها موجزة وجذابة ومحفزة.

أنشئ إعلانات موجزة وجذابة على مستوى الشركة في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

توصيل التحول في نموذج العمل

الإعلان عن تحولنا إلى [نموذج عمل جديد] اعتبارًا من [التاريخ]، مع تحديد توقعات العمل داخل المكتب والعمل عن بُعد. سلّط الضوء على السبب والدعم المتاح وكيفية توافقه مع [اسم الشركة] والتزامها ب [القيمة الرئيسية]. اجعله موجزًا وجذابًا ومحفزًا، مع طلب القيادة لملاحظات الموظفين.

عبر ChatGPT

التعرف على جائزة

أعلن عن حصول [اسم الشركة] على [اسم الجائزة] ، مع الاعتراف [سبب الجائزة] . احتفل بالإنجاز، وعبّر عن امتنانك للموظفين، وادعهم إلى حدث احتفالي في [التاريخ] في [الوقت] ، إما شخصيًا أو افتراضيًا. اجعله موجزًا وجذابًا ومحفزًا، مع دعوة الموظفين لمشاركة أفكارهم.

عبر Google Gemini

💡 نصيحة احترافية: احتفظ ببعض قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي في متناول يديك مع عناصر نائبة للأحداث والتواريخ والمعالم البارزة - تمامًا كما نفعل نحن. عندما يحين وقت الإعلان، املأ التفاصيل واضبط الصياغة واضغط على إرسال.

2. مطالبات الذكاء الاصطناعي لاستبيانات الموظفين

تُعد الملاحظات طريقة رائعة لفهم احتياجات مؤسستك، خاصةً لاحتواء الاستنزاف وتعزيز المشاركة وتسريع النمو.

وما هي أفضل طريقة لجمع ملاحظات الموظفين من استبيانات الموظفين؟ إليك ثلاث مطالبات من الذكاء الاصطناعي لزيادة تأثيرها إلى أقصى حد:

إعداد استبيان تحليل المشاعر

أنشئ استبيانًا لتحليل المشاعر لقياس مدى رضا الموظفين عن [جانب من جوانب المؤسسة] . تضمين خمسة أسئلة موجزة تغطي موضوعات مثل [مجالات تركيز محددة] . استخدم خيارات متعددة الاختيارات، وتقييمات بمقياس ليكرت، وسؤال واحد مفتوح للحصول على تعليقات مفصلة. حافظ على النبرة المحايدة والداعمة والمشجعة للإجابات الصادقة.

أنشئ استطلاعات آراء الموظفين دون عناء باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: استخدم مواضيع الاستبيان مثل تحدي الصحة والعافية لمراقبة مستويات الطاقة الإجمالية لموظفيك.

تحفيز مشاركة الموظفين

اكتب رسالة متابعة تلقائية بالبريد الإلكتروني من القيادة لتحفيز الموظفين على المشاركة في [اسم الاستبيان]. طمأنة الموظفين على عدم الكشف عن هويتهم، وتسليط الضوء على التحسينات السابقة التي استندت إلى الاستبيان، وتضمين رابط قابل للنقر إلى الاستبيان. شجّع على إكمال الاستبيان بحلول [التاريخ] وحافظ على نبرة الخطاب جذابة ومحفزة.

عبر ChatGPT

💡 نصيحة احترافية: أضف بعض الأفكار حول نتائج الاستبيان، مثل مستويات المشاركة، في مطالبتك. هذا يضيف عمقًا وسياقًا لرسائلك.

مشاركة نتائج الاستبيانات مع الموظفين

اكتب مراسلات على مستوى الشركة لمشاركة النتائج الرئيسية من [اسم الاستبيان] ، بما في ذلك إحصاءات مثل [النتائج الرئيسية] . عبّر عن امتنانك للمشاركة، وحدد الإجراءات المخطط لها لمعالجة الملاحظات، وادعُ إلى مزيد من المدخلات للتوضيح أو الاقتراحات الإضافية. حافظ على اللهجة التقديرية والبناءة.

عبر Google Gemini

👀 هل تعلم؟ حوالي 21% من الموظفين في الولايات المتحدة يستقيلون بسبب ثقافة أو سياسة مكان العمل. تساعدك استطلاعات رأي الموظفين على فهم هذه المشكلات ومعالجتها قبل أن يؤدي دوران الموظفين إلى عرقلة مؤسستك.

3. مطالبات الذكاء الاصطناعي لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية للاتصالات الداخلية

يساعد إنشاء المقاييس الرئيسية وتحليلها، مثل أوقات الاستجابة ومعدلات فتح الرسائل، في عرض التقدم المحرز في الاتصالات الداخلية على الفور.

لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية بأقل قدر من التدخل البشري، ضع في اعتبارك استخدام هذه المطالبات:

إنشاء أفضل استراتيجيات التواصل الداخلي، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والقنوات

شارك خمس خطوات قابلة للتنفيذ لتحديد أفضل مؤشرات الأداء الرئيسية للاتصالات الداخلية واختيار القنوات الأكثر فعالية لمختلف الفئات السكانية للموظفين. ضع في اعتبارك عوامل مثل [أدوات التواصل، وتفضيلات الموظفين، ومستويات المشاركة، وآليات التغذية الراجعة]

استخدم ClickUp Brain لتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيس تأثير استراتيجيات التواصل الداخلي لديك

🧠 حقيقة ممتعة: إذا كانت مطالبتك تتطلب إجابة طويلة، فغالبًا ما يقوم ClickUp Brain بإنشاء مستند ClickUp كرد ومشاركة رابطه معك، بدلاً من إعادة الإجابة في نافذة الدردشة. تحدث عن الكفاءة! 🤯

اكتشاف مؤشرات الأداء الرئيسية ضعيفة الأداء والاستعداد لها

حدد المؤشرات والسلوكيات الرئيسية التي تشير إلى مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الأداء الضعيف المتعلقة بـ [مقاييس تواصل أو مشاركة محددة] . تضمين أمثلة مثل [مؤشرات السلوك] ، وشرح كيفية ظهورها في المؤسسات الكبيرة.

عبر ChatGPT

إنشاء استراتيجيات من حالة مؤشرات الأداء الرئيسية الحالية

شارك خمس استراتيجيات لتحسين [حالة مؤشر الأداء الرئيسي] من [المقياس الحالي] إلى [المقياس المستهدف] في غضون [الإطار الزمني] . ضع في اعتبارك عوامل مثل مشاركة القيادة، وتحسين التواصل، والمكافآت، وتعاون الفريق، وفرص التطوير المهني.

عبر Google Gemini

💡 نصيحة احترافية: قم بإرفاق جميع التقارير أو التفاصيل ذات الصلة عندما تطلب من الذكاء الاصطناعي تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. تساعد المعلومات ومجموعات البيانات المتعمقة الذكاء الاصطناعي على تقديم استجابات أكثر دقة وسياقًا.

4. مطالبات الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل إخبارية داخلية

تصبح عمليات البث المنتظمة من خلال النشرات الإخبارية الداخلية منافذ فعالة للتحديثات الروتينية والمواد التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، مع معرّفات البريد الإلكتروني الجماعية التي تستخدمها العديد من الشركات بالفعل، فإن إرسال الرسائل الإخبارية سهل للغاية.

فيما يلي بعض مطالبات الذكاء الاصطناعي لاختبارها لمحترفي الاتصالات الداخلية الذين يحتاجون إلى طرق مبتكرة لإنشاء رسائل إخبارية جذابة.

إعداد قوالب الرسائل الإخبارية

قم بإنشاء قالب رسالة إخبارية داخلية شهرية تسلط الضوء على [الموضوعات الرئيسية] . قم بتضمين أقسام لـ [أقسام محددة مثل رسالة الرئيس التنفيذي، والأحداث القادمة، وما إلى ذلك]]. تأكد من أن تكون النبرة احتفالية وتحفيزية وغنية بالمعلومات.

استخدم ClickUp Brain للتفكير في أفكار الرسائل الإخبارية، وإنشاء قوالب، وحتى كتابة رسالة إخبارية كاملة من مطالبات بسيطة

إنشاء تقويم لمواضيع الرسائل الإخبارية

إنشاء تقويم مواضيع الرسائل الإخبارية لمدة 6 أشهر على [التركيز على الأعمال] . توفير خمسة خيارات مواضيع شهرية، مع ضمان الصلة بالأحداث القادمة مثل [أحداث/خطط محددة].

عبر ChatGPT

سرد أفكار التصميم للتخطيطات والمرئيات

توليد أفكار تصميم لـ [عدد الصفحات] تخطيط النشرة الإخبارية. حدد ترتيب المقالات من أجل سهولة القراءة، واقترح مخططات ألوان حديثة، وأوصِ بطباعة قابلة للقراءة باستخدام [نمط السمة] .

عبر Google Gemini

👀 هل كنت تعلم؟ بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل Dall-E و SORA، لا تولد نصوصًا فحسب، بل صورًا ومقاطع فيديو واقعية أيضًا! ومع ذلك، قد تختلف دقتها. لذا، من الأفضل استخدامها في الحالات التي تنفد فيها الأصول الداخلية.

5. مطالبات الذكاء الاصطناعي للتواصل مع القيادة

لا تتوقف القيادة على اتخاذ القرارات الصعبة، بل تتضمن أيضاً إيصالها بوضوح وتأثير. فبدءاً من حشد الفرق والروح المعنوية إلى التعامل مع القرارات الصعبة بتعاطف، فإن كلمات القائد تشكل اتجاه المؤسسة.

إذا كنت ترغب في تحسين رسائلك التنفيذية، فإن مطالبات الذكاء الاصطناعي سهلة التكيف هذه تساعد في صياغة اتصالات داخلية أقوى:

تحديد الرؤية الاستراتيجية للشركة

قم بصياغة رسالة من [فريق القيادة/الرئيس التنفيذي] تحدد [الرؤية الاستراتيجية] للشركة لـ [الإطار الزمني] القادم. تسليط الضوء على الأولويات الرئيسية والقيم الأساسية وكيف سيقود الموظفون الاستراتيجية. تشجيع التعليقات والاقتراحات.

عبِّر عن رؤيتك بدقة وتأثير باستخدام ClickUp Brain

مشاركة إنجازات الفريق الوظيفية

قم بإنشاء رسالة تعترف بإنجازات [الفريق الوظيفي] على مدار [الإطار الزمني] الماضي. قم بتسليط الضوء على النجاحات الرئيسية، بما في ذلك [الإنجازات المحددة] ، والمساهمات من الوظائف الأخرى مثل [الوظائف المساندة] . ذكر المبادرات القادمة وتشجيع التفاني المستمر مع رسالة شخصية من [الرئيس التنفيذي/القيادة].

عبر ChatGPT

مواجهة التحديات وإدارة الأزمات

صياغة رسالة شفافة ومطمئنة للمدير التنفيذي تتناول التحديات الحالية، مثل [تحديات محددة] . أقر بالعوامل المساهمة مثل [العوامل المساهمة] وحدد خطوات مثل [الإجراءات المخطط لها] . إبلاغ الموظفين بكيفية دعم العمل الجماعي والتأكيد عليه، وطمأنتهم حول [التطمينات الرئيسية]. تشجيع التواصل المفتوح والدعوة إلى تقديم الملاحظات.

عبر Google Gemini

👀 هل تعلم؟ يؤثر الرؤساء التنفيذيون على ما يصل إلى 45% من أداء الشركة. وسواء أكان الأمر يتعلق بالحصول على أقصى استفادة من أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين، فقد يساعد التواصل على تحقيق أقصى استفادة من أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين.

6. مطالبات الذكاء الاصطناعي لحل النزاعات

على الرغم من أن الخلاف في مكان العمل أمر لا مفر منه، إلا أن كيفية التعامل معه يمكن أن يؤدي إلى تحسين ديناميكيات الفريق أو إفسادها. من نزع فتيل التوتر إلى تعزيز التفاهم المتبادل، يمكن للرسالة الصحيحة أن تحوّل الخلاف إلى فرصة للنمو.

هل تحتاج إلى مساعدة في التعامل مع المواقف الصعبة؟ ستساعدك مطالبات الذكاء الاصطناعي هذه على تحديد الأسلوب الصحيح والحفاظ على السلام:

سدّ فجوة التواصل بين الزملاء

قم بصياغة رسالة من [مشرف/مدير] لتشجيع اثنين من الموظفين الذين يعانون من انهيار في التواصل على إجراء محادثة مفتوحة وصادقة. التأكيد على الاستماع النشط، وتوفير مساحة آمنة للتعبير عن المخاوف، وتقديم موارد الوساطة. سلط الضوء على دعم الشركة في حل المشكلة.

أنشئ رسائل لحل النزاعات في العمل باستخدام ClickUp Brain

التعامل مع الخلافات في تخصيص الموارد

اكتب رسالة بصفتك [الدور] تعالج تعارضًا بين [الفريق أ] و [الفريق ب] حول [مشكلة الموارد/التخصيص] . الإقرار بوجهتي النظر واقتراح عقد اجتماع لمواءمة الأولويات. التأكيد على دور القيادة في ضمان التوزيع العادل للموارد مع الحفاظ على [هدف المشروع] على المسار الصحيح.

عبر ChatGPT

طلب الوساطة في النزاعات

قم بصياغة طلب إلى [الإدارة/شخص] للوساطة بسبب استمرار [مشكلة] لم يتم حلها بعد. اطلب التوجيه بشأن معالجة المشكلة بشكل مهني مع ضمان الاحترام المتبادل. التأكيد على أهمية [النتيجة المرجوة] واقتراح [الخطوة التالية] لتقييم التقدم المحرز.

عبر Google Gemini

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية

7. مطالبات الذكاء الاصطناعي لتفاعلات الموظفين

تعمل التفاعلات الهادفة في مكان العمل على بناء علاقات حقيقية مع الفريق، مما يجعل العمل يبدو وكأنه لعب.

فيما يلي بعض مطالبات الذكاء الاصطناعي لإطلاق العنان لأفضل تواصل شخصي مع أعضاء فريقك:

مشاركة التقدير من نظير إلى نظير للإنجازات

اكتب رسالة تهنئة إلى زميلي [اسم الزميل] لقيادته بنجاح [اسم المشروع] . سلّط الضوء على إنجازه وتأثيره على الفريق أو الشركة وكيف ساهم في النجاح العام. اجعل الأمر شخصيًا، وعبّر عن تقديرك لمساهماتهم، واعرض دعمك للمشاريع المستقبلية.

أنشئ تفاعلات هادفة في مكان العمل بمساعدة ClickUp Brain

تشجيع أحد أعضاء الفريق على مشروع قادم

اكتب رسالة تشجع [أسماء أعضاء الفريق] من [أسماء الأقسام] على التعاون في [اسم المشروع] . حدد أهداف المشروع والنتائج المتوقعة وأهمية العمل الجماعي. سلّط الضوء على كيفية مساهمة خبراتهم في النجاح وادعهم لمشاركة الأفكار أو الأسئلة.

عبر ChatGPT

التواصل مع الزملاء للاستفادة من خبراتهم

اكتب رسالة إلى [اسم الزميل] تدعوه فيها إلى مشاركة خبراته في [المشروع/الموضوع] . اذكر أهمية مدخلاتهم، واقترح عقد اجتماع، واطلب وقتًا مناسبًا.

عبر Google Gemini

👀 هل تعلم؟ علاقات العمل تعزز ما يصل إلى 39% من الرضا الوظيفي. تفاعلات سلسة = فرق عمل أكثر سعادة! 🤝

مطالبة إضافية: استرداد الرؤى والملفات

العمل اليوم معطل.

نقضي 60% من وقتنا في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة. تتشتت مشاريعنا ووثائقنا واتصالاتنا عبر أدوات غير متصلة تستنزف الإنتاجية.

يمكن أن يساعدك مساعدو العمل بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain - من خلال جلب معلومات مساحة العمل الخاصة بك في ثوانٍ. جرِّب المطالبة أدناه:

ما هي الاتجاهات والإحصائيات الرئيسية وفقًا لـ [اسم التقرير] ؟ اسحب أيضًا المستند الذي تشير إليه.

الوصول إلى المعرفة في مكان العمل على الفور باستخدام ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: يستخدم 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة في مجموعات الإنتاجية. يشير هذا التبني المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يجبر المستخدمين على الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل تلقائي بناءً على مطالبة نصية عادية من المستخدم؟ يستطيع ClickUp Brain ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل رسائل الدردشة، وصياغة النصوص أو صقلها، وسحب المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، وغير ذلك الكثير! انضم إلى 40% من عملاء ClickUp الذين استبدلوا أكثر من 3 تطبيقات بتطبيقنا "كل شيء للعمل"!

أفضل الممارسات لاستخدام موجهات الذكاء الاصطناعي

تغطي مطالباتنا كل سيناريو من سيناريوهات مكان العمل تقريباً، ولكن صياغة استجابة من الدرجة الأولى تتطلب بعض البراعة. اتبع هذه النصائح الخمس البسيطة للارتقاء بكل رسالة يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

اجعل الأمر واضحاً تماماً

استخدم مطالبات واضحة ومحددة للحصول على استجابات أكثر دقة للذكاء الاصطناعي. كلما زادت التفاصيل التي تقدمها، زادت قدرة الذكاء الاصطناعي على تصميم إجابته بشكل أفضل لتلبية احتياجاتك. فكّر في المعلومات الأكثر أهمية وقم بتنظيم طلبك وفقاً لذلك.

📌 مثال: تجنب الطلبات الغامضة مثل "أخبرني عن تحديثات المشروع. " جرب بدلاً من ذلك "ضع قائمة بالمراحل الرئيسية التي تم تحقيقها في مشروع تطوير تطبيق الهاتف المحمول للربع الثالث، بما في ذلك تواريخ الإنجاز وأعضاء الفريق المشاركين. '

💡 نصيحة احترافية: شارك الأمثلة في مطالبتك للحصول على إجابات أكثر وضوحًا وعملية.

احزم في السياق الصحيح

يمكن أن يكون لسؤال واحد مليون إجابة حسب القصة أو السياق. لهذا السبب تحتاج إلى إضافة مطالبات غنية بالسياق للذكاء الاصطناعي لفهم احتياجاتك بشكل أفضل. قم بتضمين أي شيء بدءاً من سبب احتياجك إلى جمهورك المستهدف.

📌 مثال: بدلاً من "اكتب تحديثاً داخلياً حول سياستنا الجديدة" جرّب: "أنشئ تحديثاً داخلياً ودوداً للموظفين حول سياسة العمل عن بُعد الجديدة، مع التركيز على المرونة والإرشادات الرئيسية وكيفية دعمها للتوازن بين العمل والحياة الشخصية. "

قسِّمها خطوة بخطوة

هل تحتاج إلى صياغة سؤال أو إعلان معقد؟ قسِّم مطالبة الذكاء الاصطناعي إلى أجزاء أصغر ومنطقية.

📌 مثال: ابدأ بشكل عام مع "ما هي مراحل إطلاق المنتج؟" ثم قم بتنقيح ذلك مع "إنشاء قائمة بأفكار محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ليوم الإطلاق. "

اختبار وتعديل

من النادر أن تنجح في إنشاء المطالبات من المحاولة الأولى. من الأفضل البدء بشكل بسيط والتلاعب بأساليب مختلفة. واستناداً إلى الردود التي تحصل عليها، ابدأ في تعديل مطالباتك وتحسينها.

📌مثال: ابدأ ب "اكتب إعلانًا عن حدث الشركة القادم. " ثم، بناءً على الاستجابة، قم بتنقيحه إلى "إنشاء إعلان جذاب لفعالية بناء الفريق القادمة يوم الجمعة المقبل، بما في ذلك الجدول الزمني والموقع وكيفية استجابة الموظفين للدعوة. "

كن مبدعاً في أسلوبك

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه صياغة رسالة بريد إلكتروني أو تقرير مثالي، إلا أن جودته تتوقف على إبداع موجهك. تجاوز الأسئلة الأساسية وجرّب سيناريوهات لعب الأدوار. تؤدي المطالبات الإبداعية إلى وجهات نظر جديدة وحلول ذات صلة.

📌 مثال: بدلاً من السؤال، "اكتب تقرير المبيعات للربع الأول"، جرّب *"إذا كنت مدير مبيعات يقوم بتحليل أداء الربع الأول، ما هي الاتجاهات الرئيسية التي ستسلط الضوء عليها، وكيف توصي بالمضي قدمًا؟

لقد حصلت على الرسالة، والآن تحتاج فقط إلى الوسيلة، أي أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة. ولكن لماذا تقصر أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على مطالبات التواصل فقط بينما يمكنك فعل الكثير من خلال هذه الأداة؟

مع تطبيق ClickUp كل شيء للعمل، يتم تعزيز مهامك ومشاريعك ومعارفك وتعاونك من خلال الذكاء الاصطناعي الأصلي القوي: ClickUp Brain.

استخدم ClickUp Brain كشريكك الموثوق والكاتب ومدير المعرفة

بدءاً من صياغة الرسائل للاتصالات الداخلية وصولاً إلى ضبط استراتيجيات التواصل الخاصة بك، فإن ClickUp Brain قد وفر لك كل ما تحتاجه. يمكنك الوصول إليه من أي مكان داخل ClickUp - المهام والمستندات والدردشة - والحصول على مساعدة مدركة للسياق في متناول يدك.

يساعدك Brain's AI Writer for Work المدمج مع ClickUp Docs، على صياغة دراسات الحالة ومنشورات المدونات ورسائل البريد الإلكتروني داخل مستنداتك. وهذا أمر رائع أيضاً لإنشاء قوالب وإرشادات لخطة التواصل.

هل تحتاج إلى تلخيص سريع للمستندات الطويلة؟ تعمل ميزة تلخيص Brain على تبسيط التقارير المعقدة في ثوانٍ. حتى أنه يحتوي على ملخص مخصص للمديرين لمتابعة الأولويات واحتياجات الفريق.

ClickUp Brain هو أيضًا مدير معرفة ممتاز، يجلب الرؤى والموارد وروابط المستندات ذات الصلة من جميع أنحاء نظام ClickUp البيئي (بما في ذلك التطبيقات المتصلة) بنقرة واحدة.

لا يتوقف التميز في التواصل عند هذا الحد. تقدم ClickUp أيضاً حلاً فعالاً للمراسلة، وهو ClickUp Chat.

امزج إدارة المهام والإعلانات على مستوى الشركة والرسائل المباشرة في أداة واحدة مع ClickUp Chat

من المؤكد أن حل الاتصالات الداخلية المدمج يتيح لك مشاركة المعلومات في سلاسل رسائل الفريق والأفراد وحتى على مستوى الشركة. ولكن هذه هي البداية فقط. كما أنه يربط كل محادثة بالمهام والمشروعات والموارد ذات الصلة من أجل السياق، بحيث لا تضطر أبداً إلى مقاطعة عملك للتواصل.

تعمل الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط سلاسل الرسائل الطويلة، مما يقلل من الجهد المطلوب لصياغة ردود فعالة. حتى أنه يتيح لك فرز الرؤى القيّمة وتحويلها إلى مهام في لمح البصر.

وماذا عن المواقف التي تفشل فيها الرسائل النصية في نقل السياق الكامل؟

سجِّل الرؤى، وأنشئ إعلانات فيديو، وشارك البرامج التعليمية، وأنشئ نصوصاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Clips

يمكنك تسجيل شاشتك وكاميرا الويب الخاصة بك مع السرد باستخدام ClickUp Clips. فهو يجعل صياغة البرامج التعليمية والإعلانات والأدلة أمراً سهلاً للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، من السهل مشاركة تسجيلاتك! قم بتضمينها في المهام والمستندات وحتى اللوحات البيضاء داخل ClickUp. في الواقع، عندما تقوم بتسجيل مقطع من نافذة دردشة أو سلسلة رسائل التعليقات، يتم إرفاقه تلقائياً بالرسالة بمجرد إيقاف التسجيل.

تتضمن ClickUp Clips أيضًا نصوصًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كل مقطع فيديو. تحررك هذه النصوص الموثوقة من تدوين الملاحظات المستمر، مما يؤدي إلى تحسين الاستماع والفهم النشط.

نعم، توجد أدوات تواصل أخرى قائمة على الذكاء الاصط ناعي، مثل ChatGPT، وGemini، وPerplexity AI. على الرغم من أنها جميعاً خيارات شائعة للردود المستندة إلى المطالبات، إلا أن أياً منها لا يتكامل بسلاسة مع عملك (ومساحة العمل) مثل ClickUp Brain.

يوفر عليَّ ClickUp Brain الكثير من الذهاب والإياب بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي ذات مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يستغرق وقتاً طويلاً. وبصراحة، عندما أكون في منطقة عملي العميق، فهذا آخر شيء أريد القيام به. أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لكتابة الأشياء بما أنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما كتبته (مذهل!). الشيء الآخر الذي يساعدني حقًا هو المستندات. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. لطيف جداً!

يوفر عليَّ ClickUp Brain الكثير من الذهاب والإياب بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي ذات مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يستغرق وقتاً طويلاً. وبصراحة، عندما أكون في منطقة عملي العميق، فهذا آخر شيء أريد القيام به. أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لكتابة الأشياء بما أنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما كتبته (مذهل!). الشيء الآخر الذي يساعدني حقًا هو المستندات. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. لطيف جداً!

التغلب على تحديات الذكاء الاصطناعي للاتصالات الداخلية

إن الذكاء الاصطناعي قوي، ولكن استخدامه ليس دائماً بسيطاً ومباشراً. فبالإضافة إلى أفضل الممارسات، من الضروري الاستعداد لمواجهة بعض التحديات. إليك ما يجب الانتباه إليه.

معالجة مخاوف الخصوصية والأمان

تُعد خصوصية البيانات أمرًا بالغ الأهمية عند استخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء اتصالات داخلية فعالة. قد تؤدي الانتهاكات أو سوء الاستخدام إلى الإضرار بالثقة وسمعة شركتك.

👉🏼 تخفيف هذه المخاطر من خلال تبسيط عناصر التحكم في الوصول وحماية البيانات الحساسة. عزِّز الأمان من خلال التشفير وعمليات التدقيق المنتظمة وإدارة الوصول المناسبة لحماية معلوماتك.

التوافق مع ثقافة الشركة

يتطلب جعل الذكاء الاصطناعي يتلاءم بشكل طبيعي مع الحمض النووي لشركتك بعض العمل. ويصبح الأمر صعباً بشكل خاص ليعكس رؤية الموظف والمؤسسة ورسالتها ونبرة صوتها.

👉🏼 يتطلب التغلب على ذلك تبني الذكاء الاصطناعي في قصة نمو شركتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء فطنة للهندسة السريعة يُحدث فرقاً كبيراً في عملية الانتقال.

إدارة مقاومة التغيير

قد يجعل التغيير الناس متوترين، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. فغالباً ما يخلق اعتقاداً خاطئاً بأن تقليل الجهد البشري سيقلل من البشر. وفي نهاية المطاف، هناك رفض أو مقاومة شديدة لتبني إمكانات الذكاء الاصطناعي.

👉🏼 ابدأ بتسليط الضوء على أن الذكاء الاصطناعي موجود للمساعدة وليس للاستبدال. بمجرد أن تشعر فرقك بالراحة، قم بتوفير وحدات تدريبية لتشجيع الموظفين على تحقيق أقصى استفادة منها.

وازن بين محتوى الذكاء الاصطناعي واللمسة البشرية

فبدون المدخلات الإبداعية لخبير الاتصالات، ستنتهي أدوات الذكاء الاصطناعي برسائل رتيبة. ونظراً لأن الذكاء الاصطناعي يقلل من الجهد اليدوي والقدرة الذهنية التي تنطوي عليها الكتابة، فإن فقدان اللمسة الإنسانية في المسودات النهائية أمر سهل.

👉🏼 السماح لزملائك في الفريق بمراجعة مسودتك طريقة ممتازة لمعالجة ذلك. كما أن إعطاء الأولوية لكيفية تخصيص المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان في مكان العمل

مستقبل الذكاء الاصطناعي في الاتصالات الداخلية

تعمل أدوات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تغيير طريقة تواصل الفرق والحفاظ على التوافق في مكان العمل. إلى جانب الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تتطور الرسائل الداخلية وتتوسع. ولكن إلى أي مدى؟

إليك نظرة خاطفة على ما يحمله المستقبل.

التخصيص الذكي للرسائل

تستخدم 61% من الشركات الأمريكية الآن الذكاء الاصطناعي لتحسين رسائل البريد الإلكتروني، بينما تعتمد عليه 55% من الشركات في تقديم خدمات مخصصة.

سيتخطى الذكاء الاصطناعي الرسائل العامة، باستخدام التخصيص الفائق لتخصيص المحتوى بناءً على دور كل موظف واهتماماته وأسلوب عمله. وبفضل المعالجة المتقدمة للغة الطبيعية، ستتمكن الشركات قريباً من إنشاء رسائل باللغات المحلية بسهولة، مما يوفر لكل قارئ تجربة فريدة من نوعها.

تخطط 44% من الشركات التي شملها استطلاع Forbes Advisor لاستخدام ChatGPT لكتابة المحتوى بلغات أخرى.

إدارة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على تحسين التوقيت، مما يضمن وصول الرسالة الصحيحة إلى الموظفين في الوقت المناسب. من خلال تتبع المشاركة والإبلاغ عن التحديثات المهمة، يحافظ الذكاء الاصطناعي على تدفق الاتصالات بسلاسة ويضمن عدم إغفال أي رسالة حيوية.

لمسة إنسانية دائمة

46% من الشركات تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي لتبسيط الاتصالات الداخلية والخطط والعروض التقديمية والتقارير.

على الرغم من صعود الذكاء الاصطناعي، سيظل التفاعل البشري ضرورياً. إن بناء الروابط، وإضافة السياق، وتعزيز الحوار المفتوح هي عناصر لا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ على تفاعل الفرق وتواصلها.

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ارفع مستوى مشاركة الموظفين لديك باستخدام ClickUp

يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل كيفية الاستجابة للرسائل وتأثيرها على معنويات الموظفين. واعتماداً على مدى تأثير مطالبتك، يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً تبسيط حل النزاعات وتوليد محادثات هادفة.

الآن، كل ما تحتاجه هو الأداة المناسبة. مع ClickUp، يمكنك الحصول على الذكاء الاصطناعي، وإدارة المهام، والمراسلة، والتحليلات، والتوثيق، وأكثر من 1000 عملية تكامل - كل ذلك في منصة واحدة.

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