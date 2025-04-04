أفضل 10 أدوات تحليل PDF بالذكاء الاصطناعي لسير عمل أكثر ذكاءً في 2025

ملفات PDF. سواء أحببناها أو كرهناها، فنحن جميعًا نعاني بالتأكيد في تدقيقها. خاصةً عندما يبلغ طولها 200 صفحة.

هناك طريقة أسهل للتعامل مع تلك المستندات الكبيرة. تعمل أدوات محلل ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي على تحويل تحليل المستندات التي تستغرق وقتاً طويلاً إلى عملية سريعة وفعالة.

سواء كنت تتعامل مع أوراق بحثية، أو مستندات قانونية، أو تحاول فقط استخراج المعلومات الأساسية من ملف ضخم، فإن هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بالمهمة الشاقة. إنها أكثر ذكاءً من أي وقت مضى، حيث تقدم إجابات فورية وملخصات موجزة.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات، أي منها يجب أن تثق به؟ لقد جمعنا لك أفضل 10 برامج لتحليل ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن توفر لك الوقت وتحسن الدقة وتجعل مشاركة ملفات PDF أقل إزعاجًا.

⏰ ملخص 60 ثانية ليست كل برامج قراءة ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي متساوية! فيما يلي تفصيل سريع لأفضلها استنادًا إلى: ClickUp: الأفضل لإدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ChatPDF: الأفضل للأسئلة والأجوبة السريعة لملفات PDF ChatDOC: الأفضل لاستكشاف ملفات PDF التفاعلية HiPDF: الأفضل لتحرير ملفات PDF وتحويلها الكل في واحد أدوبي أكروبات أكروبات AI Assistant: الأفضل لإدارة ملفات PDF الاحترافية Sallmpdf: الأفضل لإدارة ملفات PDF اليومية البسيطة شارلي AI: الأفضل لتلخيص ملفات PDF المطولة aiPDF: الأفضل لتحليل ملفات PDF التي تركز على الأعمال التجارية Humata AI: الأفضل للبحث المتعمق وتحليل المستندات الفنية docAnalyzer. ai: الأفضل لاستخراج البيانات واستخلاص رؤى الأعمال

ما الذي يجب أن تبحث عنه في محلل PDF بالذكاء الاصطناعي؟

ليست كل أدوات تحليل ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي مناسبة لكل حالة استخدام، ويمكن أن يؤثر اختيار الأداة المناسبة على مدى سرعة (وبدون عناء) استخراج المعلومات الأساسية.

بغض النظر عن الأداة التي تختارها، احرص على البحث عن الميزات التي لا غنى عنها:

الدقة: تأكد من أن محلل PDF الخاص بك يوفر معلومات دقيقة عن المستندات، ويُنشئ ملخصات واقعية، ويفهم السياق دون التعرض لخطر الهلوسة

تعدد الاستخدامات: ابحث عن أداة تتعامل مع أنواع مختلفة من مستندات PDF - من الأوراق البحثية إلى الفواتير - وتقدم ردودًا نصية تشبه الردود البشرية من أجل الوضوح

الأمان: إعطاء الأولوية للأدوات التي توفر تشفيرًا قويًا للبيانات وتحافظ على أمان معلوماتك

الفعالية من حيث التكلفة: قارن بين الخيارات المجانية والمدفوعة للعثور على خيار يقدم قيمة ممتازة دون أن يجعلك تدفع مقابل أجراس وصفارات غير ضرورية

سهولة الاستخدام: اختر أداة ذات واجهة بسيطة وبديهية لسهولة التصفح ومعالجة ملفات PDF بشكل أسرع

باستخدام قائمة المراجعة المفيدة هذه، يمكنك اتخاذ القرار الصحيح بسرعة وسهولة أكبر.

👀 هل تعلم؟ في أوائل التسعينيات، وضع المؤسس المشارك لشركة Adobe جون وارنوك تصوراً لتنسيق مستند عالمي يعمل في أي مكان. أصبحت هذه الفكرة مشروع Camelot Project، الذي أعطانا في النهاية تنسيق PDF - وهو الآن التنسيق المفضل لمشاركة الملفات وعرضها عبر الأجهزة.

أفضل 10 أدوات تحليل PDF بالذكاء الاصطناعي

تأتي أدوات تحليل ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي بجميع الأشكال والأحجام، ولكل منها نقاط قوته. فبعضها يتفوق في تلخيص الأوراق البحثية الكثيفة، بينما يتألق البعض الآخر في استخراج الجداول والنصوص والرؤى الرئيسية من تقارير الأعمال أو المستندات القانونية.

لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسبك، دعنا نستعرض هذه القائمة التي تضم أفضل 10 أدوات تحليل ملفات PDF مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو تطبيق كل شيء حيث يكون كل عملك، ويضاعف الذكاء الاصطناعي من قيمته. * كيف؟ إنه يعمل كمساحة عمل مركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع مهامك ومشاريعك ومستنداتك ودردشتك في مكان واحد.

الذكاء الاصطناعي قوي بقدر قوة البيانات التي يمكنه الوصول إليها. في الأنظمة المنعزلة، يكون تأثيره مجزأ. ولكن مع ClickUp، يتجاوز الذكاء الاصطناعي كونه مساعداً. كل مهمة تقوم بإكمالها، وكل مستند تنشئه، وكل محادثة تجريها تجعل الذكاء الاصطناعي في ClickUp أكثر ذكاءً، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بمرور الوقت.

هذا هو السبب في أن ClickUp يتصدر قائمة بدائل محلل PDF بالذكاء الاصطناعي.

جرّب ClickUp Brain مجاناً قم بتحليل وتلخيص واستخراج الرؤى الرئيسية من ملفات PDF في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

يعمل ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي، على تحويل إدارة المستندات بجعلها أكثر ذكاءً وسرعةً وبديهيةً. يمكنه تحليل ملفات PDF الخاصة بك، واستخراج الرؤى الرئيسية، وتقديم اقتراحات مصممة خصيصًا لسير عملك.

ما عليك سوى تحميل ملف PDF الخاص بك من خلال خيار إرفاق الملفات في ClickUp Brain وإعطائه مطالبة بسيطة بلغة طبيعية، مثل "استخرج الرؤى الرئيسية من هذا المستند" أو "لخص ملف PDF هذا" وستحصل على إجابات واقعية ودقيقة.

احصل على ClickUp Brain لاستخراج البيانات ذات الصلة من ملفاتك بشكل أسرع

يمكنك حتى طرح أسئلة محددة لمسح محتوى ملف PDF بشكل أسرع. فعلى سبيل المثال، إذا كان ملف PDF الخاص بك يتعلق باستراتيجية تحديث العلامة التجارية، يمكنك أن تسأل "ما هي الألوان الأفضل أداءً* في الحملات التسويقية السابقة؟

لا تقتصر قدرات Brain على تحميل ملفات PDF فقط. فهو يجيب أيضاً على أسئلتك بدقة عن المهام والمستندات والأشخاص داخل مساحة العمل الخاصة بك، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق.

من خلال إقران ClickUp Brain مع ClickUp Docs، يمكنك بسهولة إنشاء وثائق الذكاء الاصطناعي أيضًا. اكتب مواثيق المشاريع، وأنشئ حملات عبر البريد الإلكتروني، وصياغة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات، وحتى صياغة الردود على رسائلك باستخدام ميزة الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp Docs.

تعاون على المستندات وقم بإدارتها دون عناء باستخدام ClickUp Docs

قد تكون ملفات PDF مقيدة لأنها قد لا تكون قابلة للتحرير، ولا يوجد تعاون في الوقت الفعلي. من خلال إنشاء المستندات وتخزينها على ClickUp، يمكنك تخطي متاعب إصدارات PDF الثابتة ورسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي ذهابًا وإيابًا.

يمكن للعديد من أعضاء الفريق المشاركة في تحرير المستند نفسه في وقت واحد. إذا كنت بحاجة إلى لفت الانتباه إلى جزء معين، تتيح لك @mentions التعاون مع الزملاء مباشرةً في المستند.

وأخيرًا، يمكنك وضع علامات على أقسام معينة ووضع تعليقات توضيحية عليها في ملف PDF الخاص بك مع تتبع كل تعديل.

📮 ClickUp Insight: 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة في مجموعات الإنتاجية. يشير هذا التبني المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يجبر المستخدمين على الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل تلقائي استناداً إلى نص عادي من المستخدم؟ يستطيع ClickUp Brain ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل الدردشة، وصياغة النص أو صقله، وسحب المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، وغير ذلك. انضم إلى 40٪ من عملاء ClickUp الذين استبدلوا أكثر من 3 تطبيقات بتطبيقنا كل شيء للعمل!

👀 هل تعلم؟ يمكن للذكاء الاصطناعي توفير ما يصل إلى 12 ساعة أسبوعياً للمهنيين. وهذا يعني 200 ساعة سنوياً يمكن أن يقضيها العاملون في المهام الاستراتيجية والابتكار.

أفضل ميزات ClickUp

إضافة ملخص الذكاء الاصطناعي وتحديثات التقدم بالذكاء الاصطناعي الحقول المخصصة إلى مهام ClickUp للحصول على رؤى المهام على الفور

أتمتة مهام سير العمل والتخلص من المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp

اربط ملفات PDF الخاصة بك بأدوات إدارة المشاريع والتقويمات وتطبيقات التواصل من خلال التضمينات السهلة داخل ClickUp Docs وTasks

قم بحماية بيانات مكان العمل الحساسة أو السرية حيث يعمل الذكاء الاصطناعي في ClickUp في بيئة آمنة وخاصة مصممة للحفاظ على أمان معلوماتك

قيود ClickUp

قد تبدو ميزات المنصة الواسعة النطاق مربكة في البداية، خاصةً للمستخدمين الجدد

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

كلما استخدمت ClickUp أكثر، كلما كان بمثابة النقطة المحورية في عملي. يمكن تركيز الأجزاء المتفرقة من الاتصالات - الملاحظات وملفات PDF والبريد الإلكتروني والبريد الإلكتروني والتخزين عبر الإنترنت - وتسخيرها جميعًا في مكان واحد لسهولة الوصول إليها أثناء العمل على نشاط ما - سواء كان مشروعًا أو عميلًا. لقد ساعدتني هذه الإمكانية على توفير وقت هائل، وعدم الحاجة إلى البحث في مناطق مختلفة. يمكنني "توصيل" العناصر بمجلد ClickUp والسماح لها بالإقامة أينما كانت، في شكلها الأصلي. ومن المزايا الضخمة أنه يمكنني إعادة استخدام العناصر في مواقع متعددة دون تكرار النسخ. لقد قضى ClickUp تقريباً على مشاكل إلغاء الازدواجية.

كلما استخدمت ClickUp أكثر، كلما كان بمثابة النقطة المحورية في عملي. يمكن تركيز الأجزاء المتفرقة من الاتصالات - الملاحظات وملفات PDF والبريد الإلكتروني والبريد الإلكتروني والتخزين عبر الإنترنت - وتسخيرها جميعًا في مكان واحد لسهولة الوصول إليها أثناء العمل على نشاط ما - سواء كان مشروعًا أو عميلًا. لقد ساعدتني هذه الإمكانية على توفير وقت هائل، وعدم الحاجة إلى البحث في مناطق مختلفة. يمكنني "توصيل" العناصر بمجلد ClickUp والسماح لها بالإقامة أينما كانت، في شكلها الأصلي. ومن المزايا الضخمة أنه يمكنني إعادة استخدام العناصر في مواقع متعددة دون تكرار النسخ. لقد قضى ClickUp تقريباً على مشاكل إلغاء الازدواجية.

2. ChatPDF (الأفضل للأسئلة والأجوبة السريعة لملفات PDF)

عبر ChatPDF

فكر في ChatPDF كمساعد فائق القوة يفهم كل شيء عن مستنداتك. لا مزيد من عمليات البحث المملة أو التمرير اللانهائي - ما عليك سوى طرح الأسئلة والحصول على الإجابات التي تحتاجها.

يتخطى ChatPDF الملخصات البسيطة، ليقدم لك فهماً حقيقياً للمحتوى الخاص بك. استخرج بيانات مثل التواريخ أو تفاصيل جهات الاتصال بسهولة، واكتشف الاتجاهات باستخدام رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعاون مع فريقك. اترك تعليقات على ملفات PDF للتعاون في مكان واحد وشاركها في المستقبل بسهولة.

أفضل ميزات ChatPDF

تحليل ملفات PDF بلغات متعددة

إعادة هيكلة النص وتبسيطه مع الحفاظ على المعنى والسياق

الاستفادة من التشفير الشامل لحماية البيانات وحذف الملفات بعد المعالجة

قيود ChatPDF

على الرغم من أنه يعمل بشكل جيد مع ملفات PDF الفردية، إلا أنه لا يدعم دمج ملفات متعددة حتى الآن

تسعير ChatPDF

مجانًا

بالإضافة إلى: 19. 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ChatPDF

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: " كاتب السيناريو الأخير " هو فيلم خيال علمي درامي سويسري رائد من إنتاج 2024 من إخراج بيتر لويزي، وهو من أوائل الأفلام الروائية الطويلة التي كُتبت بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. تمت صياغة السيناريو بواسطة ChatGPT 4. 0، ويتناول قصة مثيرة للاهتمام عن كاتب سيناريو بشري يواجه نظام كتابة سيناريو من الذكاء الاصطناعي لا يضاهي مهاراته فحسب بل يتفوق عليها.

3. ChatDOC (الأفضل لاستكشاف ملفات PDF التفاعلية)

عبر ChatDOC

إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من ملفات PDF الخاصة بك، جرّب ChatDOC.

فهو يجيب بسرعة على الأسئلة، ويستخرج البيانات من الجداول، ويحلل المشاعر النصية، ويقارن المستندات. كما أنه يقوم بأتمتة المهام العادية مثل إدخال البيانات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية في سير عمل المستندات.

أفضل ميزات ChatDOC

تحميل عدة ملفات PDF ومعالجتها معًا لسهولة الإحالة المرجعية

تمييز الأقسام الرئيسية وإضافة ملاحظات مباشرةً إلى ملفات PDF للحفاظ على تنظيمها

العمل مع ملفات PDF بلغات مختلفة لدعم التعاون العالمي

قيود ChatDOC

يحتوي الإصدار المجاني من ChatDOC على حدود استخدام صارمة، مما يجعل من الصعب استكشاف إمكاناته الكاملة

تسعير ChatDOC

مجانًا

الخطة الاحترافية: 8. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات ChatDOC

G2: 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ChatDOC

يعمل الذكاء الاصطناعي في ChatDOC بشكل مثالي في الملخصات والأسئلة والأجوبة التي يتم طرحها في ملفات pdf التي تم تحميلها، وقدرته على البحث في كل نص رائعة حقًا، حيث يتمتع بكفاءة آمنة بنسبة 100%.

يعمل الذكاء الاصطناعي في ChatDOC بشكل مثالي في الملخصات والأسئلة والأجوبة التي يتم طرحها في ملفات pdf التي تم تحميلها، وقدرته على البحث في كل نص رائعة حقًا، حيث يتمتع بكفاءة آمنة بنسبة 100%.

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4. HiPDF (الأفضل لتحرير ملفات PDF وتحويلها الكل في واحد)

عبر HiPDF

HiPDF هو محلل PDF بالذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام، وهو محلل PDF سهل الاستخدام، ويتميز بقوة تحليلية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامه لتحويل ملفات PDF أو دمجها أو تقسيمها بسرعة.

هل تحتاج إلى رؤى أساسية؟ إنه يستخرج المعلومات ويلخص المحتوى، بل ويترجم ملفات PDF ببضع نقرات فقط. بينما يركز على مهام PDF الأساسية هذه، يمكنك إقرانه بأدوات التعليقات التوضيحية للتعاون دون عناء.

أفضل ميزات HiPDF

تحويل ملفات PDF من وإلى Word وExcel وPowerPoint والصور بنقرات قليلة

تحرير النصوص والصور والصفحات دون عناء - إضافة المحتوى أو حذفه أو تدويره أو إعادة ترتيبه

قم بتحرير المستندات الممسوحة ضوئيًا على الفور باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف في HiPDF لتحويل النص بسرعة

قيود HiPDF

ميزة التعرف الضوئي على الحروف القوية في HiPDF متاحة فقط مع الباقة المميزة

قد يتطلب تحميل ملفات PDF المطولة عدة محاولات

تسعير HiPDF

مجانًا

شهريًا: 8 دولارات شهريًا/مستخدم

تقييمات ومراجعات HiPDF

G2: 5/5 (أكثر من 20 مراجعة)

Capterra: مراجعات غير كافية

👀 هل تعلم؟ يمكن لتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قراءة الكتابة اليدوية الفوضوية وحتى المستندات التاريخية القديمة أو وصفات الأطباء الطبية.

5. مساعد Adobe Acrobat AI Assistant (الأفضل لإدارة ملفات PDF الاحترافية)

عبر مساعد Adobe Acrobat AI Assistant

صُممت أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه لتبسيط التفاعل مع المستندات وفهمها، وهي مصممة لتبسيط التفاعل مع المستندات وفهمها، مما يجعل العمل مع ملفات PDF أسرع وأكثر ذكاءً.

يوفر مساعد Adobe Acrobat AI Assistant ملخصات بنقرة واحدة وإجابات سريعة مع مصادر مرتبطة والقدرة على الدردشة مع مستندات متعددة لتحديد الموضوعات الرئيسية.

ما الذي يجعل الذكاء الاصطناعي في Adobe Acrobat قويًا جدًا؟ يعمل على تبسيط إدارة ملفات PDF من خلال استخراج التفاصيل الرئيسية، وأتمتة المهام المعقدة مثل تحويل ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا إلى نصوص قابلة للبحث والتحرير، وتمكين التعاون في الوقت الفعلي - كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات مساعد Adobe Acrobat AI Assistant

استخرج المعلومات الأساسية من المستندات المطولة في ثوانٍ دون قراءة كل كلمة

استخدام اكتشاف الذكاء الاصطناعي لحقول نماذج PDF وتعبئتها مسبقًا بالبيانات الصحيحة

استخدم المساعد بسهولة على سطح المكتب والويب والأجهزة المحمولة

قيود مساعد Adobe Acrobat AI Assistant

يمكن أن يكون كثيف الاستخدام للموارد، مما يتسبب في إبطاء العمل على الأجهزة الأقل قوة

تسعير Adobe Acrobat AI Assistant

أدوبي أكروبات: مجاني

أكروبات ستاندرد: 12. 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

أكروبات برو: 19. 99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

يتوفر مساعد الذكاء الاصطناعي لأكروبات كإضافة على جميع الباقات بسعر 4. 99 دولارًا شهريًا

تقييمات Adobe Acrobat AI Assistant ومراجعاته

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

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6. Smallpdf (الأفضل لمهام PDF اليومية البسيطة)

عبر Smallpdf

عقد مكون من 300 صفحة، وعشرين ملفاً ممسوحاً ضوئياً، وعشرات ملفات PDF من فريقك القانوني - قد تبدو إدارة كل هذه الأعمال الورقية أمراً مرهقاً.

تحتاج إلى قراءتها وتحريرها ودمج بعضها وتقسيم بعضها الآخر ومشاركتها مع فريقك. وتحتاج إلى إنجاز كل ذلك بالأمس.

يجعل Smallpdf التعامل مع ملفات PDF على نطاق واسع أسهل بكثير. فهو يسمح لك بتحويل الملفات في ثوانٍ، وتحريرها بسهولة عن طريق إضافة نصوص أو صور، وضغط ملفات PDF الكبيرة للمشاركة السريعة - دون فقدان الجودة.

أفضل ميزات Smallpdf

دمج العديد من ملفات PDF في ملف واحد أو تقسيم الملفات الكبيرة إلى أقسام أصغر

تخطي الطباعة والمسح الضوئي - وقّع على ملفات PDF رقميًا في ثوانٍ

حماية المعلومات الحساسة عن طريق قفل ملفات PDF بكلمة مرور

قيود Smallpdf

يقدم SmallPDF إصدارًا مجانيًا، لكن بعض الميزات المتقدمة تتطلب اشتراكًا مدفوعًا

تسعير Smallpdf

Sallpdf Basic: مجانًا

Sallpdf Pro: 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Smallpdf

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 850 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Smallpdf

يمكن للمنتج حفظ مستندات الـ PPt القديمة والكلمات القديمة وملفات Excel القديمة وتحويلها إما إلى ملفات PDF أو إلى إصدارات أحدث من مستندات Microsoft ذات الصلة.... جيدة حقًا للاسترداد.

يمكن للمنتج حفظ مستندات الـ PPt القديمة والكلمات القديمة وملفات Excel القديمة وتحويلها إما إلى ملفات PDF أو إلى إصدارات أحدث من مستندات Microsoft ذات الصلة.... جيدة حقًا للاسترداد.

👀 هل تعلم؟ Spellbook هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكامل مباشرةً مع Microsoft Word، مما يتيح للمهنيين القانونيين صياغة العقود ومراجعتها بكفاءة أكبر. وهي تستفيد من النماذج اللغوية المتقدمة لاقتراح اللغة وتحديد المشكلات المحتملة في المستندات القانونية.

7. Sharly AI (الأفضل لتلخيص ملفات PDF المطولة)

عبر Sharly AI

يعمل Sharly AI على تسهيل العمل مع ملفات PDF الطويلة.

يلخص على الفور تقارير PDF الطويلة ومقالات الويب مع استخراج التفاصيل من البيانات عند الطلب. كما أنه يحلل ملفات PDF لإبراز الاتجاهات والرؤى المهمة، مما يوفر الوقت والجهد.

يمكن أن تكون هذه الأداة هي الأداة المفضلة لديك لتحويل البيانات المبعثرة والمدفونة إلى معرفة منظمة.

أفضل ميزات Sharly AI

تحديد الموضوعات الرئيسية في المستندات وتنظيم المعلومات ذات الصلة دون عناء

تحليل نبرة محتوى PDF الخاص بك ومشاعره على الفور لتقييم الملاحظات أو المراجعات

قارن بين مستندين جنبًا إلى جنب لتحديد أوجه التشابه والاختلاف

قيود الذكاء الاصطناعي الحادة

صعوبات في التعامل مع اللغة الغامضة أو الصياغة المعتمدة على السياق

تسعير الذكاء الاصطناعي الشارلي

أساسي: مجانًا

المحترف: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بالذكاء الاصطناعي

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Sharly AI

لم أكن أتوقع أن يقرأ Sharly المستندات بهذه السرعة ويجيب أيضًا على الردود بإتقان وبالقدر الصحيح من التفاصيل.

لم أكن أتوقع أن يقرأ Sharly المستندات بهذه السرعة ويجيب أيضًا على الردود بإتقان وبالقدر الصحيح من التفاصيل.

8. aiPDF (الأفضل لتحليل ملفات PDF التي تركز على الأعمال)

عبر aiPDF

هل ترغب في إنجاز المزيد من ملفات PDF الخاصة بك في وقت أقل؟ يستخدم aiPDF قوة الذكاء الاصطناعي لتبسيط سير عمل المستندات.

فهو يبسّط إدارة المستندات من خلال الملخصات الفورية واستخراج البيانات الأساسية والتحرير الذكي. الجزء الأفضل؟ يتم التحقق من كل إجابة ودعمها بمصادر مستخرجة من المستندات التي تم تحميلها.

تدعم واجهته متعددة الوسائط التحميلات بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك ملفات PDF و EPUBs وعناوين URL وحتى مقاطع فيديو YouTube.

يمكنك التعليق على ملفات PDF الخاصة بك، ومعالجة المحتوى دون عناء، وأتمتة المهام المعقدة المتكررة لتعزيز الإنتاجية - كل ذلك ضمن واجهة سهلة الاستخدام وبديهية.

أفضل ميزات aiPDF

تحويل ملفات PDF إلى Word أو Excel أو صور - والعودة مرة أخرى في ثوانٍ

حوّل ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا إلى نص قابل للتحرير باستخدام OCR - دون الحاجة إلى إعادة الكتابة

تأمين ملفات PDF باستخدام كلمات المرور وعناصر التحكم في الأذونات

التعليق على ملفات PDF ومعالجة محتوى PDF دون عناء

قيود aiPDF

تسمح لك الباقة المجانية بتحميل مستندين PDF فقط شهريًا

تسعير aiPDF

ممتع: مجانًا

ديناميكي: 9 دولارات شهريًا

الرائد: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات aiPDF

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

9. Humata AI (الأفضل للبحث العميق والمستندات التقنية)

عبر Humata AI

يعد Humata AI * أحد الأدوات القليلة الجاهزة للمؤسسات في هذه القائمة، وهو مساعد البحث الذي تتمنى أن يكون لديك. فهو يقرأ الوثائق الفنية الطويلة والمملة التي لا تريدها ويلخصها في غضون ثوانٍ.

تُمكِّن هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تحليل المستندات بسرعة وذكاء الباحثين من معرفة المزيد في وقت أقل. ويمكنك أن تطلب منه إعادة كتابة الملخص إلى ما لا نهاية حتى تكون راضيًا عن المخرجات.

أفضل ميزات Humata AI

استخراج الاقتباسات من المستندات التي تم تحميلها على الفور وتوفير وقت البحث الثمين

تعيين المفاهيم والروابط الرئيسية لتبسيط المعلومات المعقدة

تحليل مستندات متعددة في وقت واحد للكشف عن الأنماط والرؤى الرئيسية بشكل أسرع

قيود الذكاء الاصطناعي Humata AI

يمكن أن تكون استجابة الذكاء الاصطناعي من Humata بطيئة في بعض الأحيان، خاصةً مع المستندات الكبيرة

تسعير Humata AI

أساسي : مجانًا

طالب : 1. 99 دولارًا شهريًا

خبير : 9 دولارات. 99 دولارًا شهريًا بحد أقصى 3 مستخدمين

الفريق : 49$/مستخدم شهرياً

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Humata AI

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: عند استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، ابدأ بمجموعة بيانات صغيرة ومألوفة لضمان توفير الذكاء الاصطناعي رؤى دقيقة وذات مغزى. يساعدك تشغيل الذكاء الاصطناعي على بيانات معروفة على التحقق من فعاليته قبل التوسع إلى مجموعات بيانات أكثر تعقيدًا، مما يضمن تنفيذًا أكثر سلاسة ونتائج أفضل.

10. docAnalyzer. ai (الأفضل لاستخراج البيانات والرؤى التجارية)

هل تكافح من أجل فهم المستندات الطويلة والثقيلة؟ docAnalyzer.ai يقوم بذلك نيابةً عنك.

قم بتحميل المستندات بتنسيقات مختلفة وشارك في محادثات ذكية قائمة على الدردشة للحصول على إجابات فورية ودقيقة ومُدرِكة للسياق.

كما أنه يوفر وصولاً سهلاً إلى مجموعة مختارة من نماذج الذكاء الاصطناعي وأحدث هندسة الذكاء الاصطناعي لضمان تحليل المستندات بشكل فائق.

docAnalyzer. ai أفضل الميزات

تلخيص ملفات PDF المطوّلة بسرعة وسهولة

استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام معالجة المستندات

اعمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال تحميل عدة ملفات PDF وتحليلها معًا

دمج الأداة في مهام سير العمل الحالية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام

قيود docAnalyzer

على الرغم من أنه يوفر تصنيفًا نصيًا وقائمًا على الألوان، إلا أن اكتشاف ملف معين في قائمة من الملفات الكثيرة قد يكون صعبًا

تسعير docAnalyzer

الأساسي: 6 دولارات شهريًا

الإيجابيات: 12 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 19 دولارًا أمريكيًا/مقعد شهريًا

الفريق: 48 دولارًا شهريًا (3 مقاعد)

docAnalyzer. ai التقييمات والمراجعات

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

اجعل تحليل المستندات أسهل مع ClickUp

يجعل محلل ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي تلخيص المعلومات الأساسية من المستندات والبحث عنها واستخراجها من المستندات أسهل من أي وقت مضى - لا مزيد من إضاعة الوقت في قراءة كل صفحة من البداية إلى النهاية. إذا كنت تعمل مع ملفات PDF بانتظام، يمكن لهذه الأدوات أن تعزز إنتاجيتك بشكل كبير.

لكن ClickUp يذهب إلى أبعد من ذلك. فالأمر لا يتعلق فقط بتحليل ملفات PDF، بل يتعلق بتحويل هذه المعلومات إلى أفعال. من خلال إدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون في المشروع وأتمتة المهام، يساعد ClickUp فرق العمل على البقاء منظمًا والمضي قدمًا في العمل دون عناء.

بدلاً من مجرد قراءة ملفات PDF، يمكنك ربط الرؤى الأكثر أهمية مباشرةً بمهامك وسير عملك. اشترك في ClickUp اليوم واجعل ملفات PDF تعمل لصالحك.