أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لمراكز الاتصال لتبسيط دعم العملاء

مع استعداد 86% من المشترين لدفع المزيد مقابل الحصول على تجربة عملاء رائعة، فإن المخاطر كبيرة.

يعد اختيار أفضل برامج إدارة علاقات العملاء لمراكز الاتصال أمرًا بالغ الأهمية لتقديم تجارب عملاء استثنائية للبقاء على صلة بالعملاء.

لقد قمنا بالبحث عن أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) المستخدمة في عمليات مراكز الاتصال. تساعد حلول برامج مراكز الاتصال هذه مراكز الاتصال على تحسين سير العمل وتوسيع نطاق فريق دعم العملاء بسلاسة.

سواء كنت تبحث عن خيار شامل مدفوع أو مجاني لإدارة علاقات العملاء، فإن هذه الأدوات مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج استثنائية.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك لمحة سريعة عن أفضل برامج إدارة علاقات العملاء لمراكز الاتصال CRM وحالات استخدامها! : الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء المبسطة لمراكز الاتصال ClickUpالأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء المبسطة لمراكز الاتصال Zendesk Talk: أفضل حل لإدارة علاقات العملاء قائم على السحابة RingCentral Contact Center: أفضل نظام اتصالات متكامل مركز اتصال Freshdesk: الأفضل لتذاكر الدعم Aircall: أفضل منصة للتواصل مع العملاء والتفاعل معهم خمسة 9: أفضل مزود لمراكز الاتصال كخدمة (CCaaS) Dialpad: أفضل منصة تواصل مع العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي كونفوسو: أفضل حل لمراكز الاتصال الصادرة لتعزيز المبيعات والكفاءة Bitrix24: الأفضل لتحسين تفاعلات العملاء القائمة على السحابة HubSpot CRM: الأفضل لوظائف إدارة علاقات العملاء الأساسية المجانية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء لمراكز الاتصال؟

أصبح اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب لمركز الاتصال أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، من الضروري تقييم احتياجاتك بعناية.

فيما يلي العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء لأعمالك الخدمية:

ميزات إدارة المكالمات : ابحث عن توجيه المكالمات وإدارة قائمة الانتظار والرد الصوتي التفاعلي والنقر للاتصال لتقليل أوقات انتظار العملاء

سهولة الاستخدام : اختر برنامج إدارة علاقات العملاء بواجهة بديهية وموحدة لتقليل التنقل بين الأنظمة وتعزيز إنتاجية الوكيل

خيارات الخدمة الذاتية : أدوات الدعم مثل قواعد المعرفة والأسئلة الشائعة التفاعلية لمساعدة العملاء على حل المشكلات البسيطة بشكل مستقل، مما يقلل من حجم المكالمات

أدوات تحسين القوى العاملة : تأكد من أن برنامج إدارة علاقات العملاء يدمج ميزات إدارة القوى العاملة لتتبع مدى توافر الوكلاء وأدائهم والتزامهم بالجدول الزمني

القابلية للتطوير : اختر برنامجًا ينمو مع عملك، ويتكيف مع التغييرات في قاعدة عملائك وقنوات الخدمة وحجم الفريق

تكامل CRM : ربط بيانات العملاء عبر الأقسام، وإزالة العقبات أمام الوكلاء الذين يديرون عمليات معقدة

التحليلات وإعداد التقارير : ابحث عن مقاييس مثل حجم المكالمات وأوقات الانتظار ودرجات رضا العملاء لمراقبة الأداء وتحديد مجالات التحسين

الامتثال: تأكد من التزام برنامج إدارة علاقات العملاء بلوائح خصوصية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون HIPAA للتعامل مع المعلومات الحساسة

أخيرًا، ضع في اعتبارك سمعة البائع وجودة الخدمة الإجمالية وميزات الذكاء الاصطناعي وخيارات الأتمتة ودعم العملاء والتسعير. يمكن أن تؤدي عملية إدارة علاقات العملاء المتكاملة إلى تحويل كفاءة مركز الاتصال لديك وتحسين التجربة الشاملة لكل من الوكلاء والعملاء.

🧠 ملاحظة: يتعامل وكلاء مراكز الاتصال مع ما معدله 50-100 مكالمة في اليوم، مما يجعل من الضروري بالنسبة لهم الوصول إلى بيانات العملاء من خلال أدوات إدارة علاقات العملاء بسرعة.

اقرأ المزيد: كيف يستخدم ClickUp دعم العملاء ClickUp

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لمراكز الاتصال

هل تعلم؟ العملاء الذين يتمتعون بأفضل التجارب مع العلامة التجارية ينفقون 140% أكثر سنويًا مقارنةً بأولئك الذين لديهم تجربة سيئة أو متوسطة. لهذا السبب فإن اختيار برنامج مركز الاتصال المناسب مع وظائف إدارة علاقات العملاء أمر بالغ الأهمية لتقديم خدمة عملاء استثنائية.

إليك أفضل اختياراتنا!

1. ClickUp (الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء المبسطة لمراكز الاتصال)

قم بإدارة وتتبع جميع تفاعلات عملائك دون عناء في مكان واحد مع ClickUp CRM

أثناء تخطيطك لتوسيع نطاق مراكز الاتصال الخاصة بك، هناك شيء واحد واضح: تعتمد تجربة العملاء الرائعة على الأدوات المناسبة. * لحل استفسارات العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فأنت بحاجة إلى برنامج CRM قوي يساعد في إدارة التفاعلات بسلاسة.

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يجمع بين إدارة علاقات العملاء، ومساحة عمل الفريق، وعمليات خدمة العملاء، وميزات المكتب. وهو مصمم لمساعدة فرق الدعم على البقاء منظمًا وسريع الاستجابة.

دعنا نتعرف على كيفية عمل برنامج ClickUp CRM.

يدمج برنامج إدارة علاقات العملاء في ClickUp تذاكر العملاء وتفاعلاتهم وتفاصيلهم في مكان واحد، مما يخلق عملية دعم سلسة وفعالة. إنه أداة عمل تضع كل ما يحتاجه فريقك في متناول أيديهم.

يمكنك عرض الحسابات وخطوط أنابيب المبيعات والتذاكر بتنسيقات مثل القوائم واللوحات والجداول. يمكن للمديرين رؤية نظرة عامة عالية المستوى وتفاصيل دقيقة للتذاكر النشطة.

اعرض دورة حياة العميل بالتفصيل واحصل على نظرة عامة على حل الاستفسارات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تتيح لك لوحات معلومات ClickUp Dashboards تحديد أولويات التذاكر من خلال تتبع درجة الاستعجال ووقت الانتظار ورضا العملاء ومقاييس أداء الوكيل. كل هذه البيانات مرئية على لوحة تحكم واحدة دون أي تحديثات يدوية.

قم بإعداد لوحة التحكم الخاصة بك، وأدخل أهدافك، وستكون جاهزاً.

اختر من بين أكثر من 100 عملية أتمتة في ClickUp لتبسيط سير العمل والمهام وتسليم المشاريع والمزيد

باستخدام أتمتة ClickUp، يمكنك تبسيط المهام المتكررة. على سبيل المثال، يمكنك تعيين المهام تلقائيًا استنادًا إلى معايير محددة أو تشغيل استجابات البريد الإلكتروني عندما يرسل العميل تقريرًا عن الأخطاء.

يوفر ClickUp أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات مثل Zendesk وIntercom وSortBee. تتيح لك عمليات التكامل هذه أتمتة مهام سير العمل ونقل البيانات بين إدارة علاقات العملاء والتطبيقات الأخرى في مجموعتك التقنية.

إنشاء المهام تلقائياً باستخدام تكامل ClickUp و Intercom

يساعد ClickUp Brain، وهو الذكاء الاصطناعي المدمج في المنصة، فريق مركز الاتصال لديك على التعامل مع تفاعلات العملاء بكفاءة أكبر.

باستخدام هذه الشبكة العصبية، يمكن لوكلائك إنشاء ردود سريعة على تذاكر الدعم ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء واستفساراتهم من منصات أخرى.

وفِّر الوقت في صياغة الردود، وتأكد من اتساق معايير التواصل، وعزِّز رضا العملاء مع ClickUp AI

يقوم مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي بسحب الإجابات بسرعة من قاعدة بياناتك للرد على استفسارات العملاء الشائعة. في الوقت نفسه، يساعد كاتب الذكاء الاصطناعي الوكلاء في صياغة رسائل البريد الإلكتروني والمحتوى بالنبرة والأسلوب المناسبين.

هل تحتاج إلى البدء بسرعة؟ استخدم قوالب برنامج ClickUp لإدارة علاقات العملاء في مركز الاتصال CRM لإدارة علاقات العملاء بكفاءة أكبر.

على سبيل المثال، يتضمن نموذج ClickUp CRM كل ما تحتاجه لتتبع العملاء المحتملين والحسابات والصفقات وجهات الاتصال.

قالب ClickUp CRM تتبع العملاء المتوقعين والصفقات والحسابات وتفاعلات العملاء في مكان واحد باستخدام نموذج ClickUp CRM

باستخدام نموذج إدارة علاقات العملاء، يمكنك أيضًا:

تنظيم جميع بيانات عملائك في مكان واحد لسهولة الوصول إليها

أتمتة المهام المتكررة، مما يوفر الوقت للأنشطة الأكثر أهمية

تتبّع مقاييس خدمة العملاء الرئيسية لاكتشاف مجالات النمو

توفير رؤى من بيانات العملاء تدعم اتخاذ قرارات أفضل

باستخدام ClickUp، يمكن لفرق دعم العملاء لديك تقديم تجربة أكثر سلاسة وسرعة وفعالية.

أفضل ميزات ClickUp

خصص مساحة عمل ClickUp مع طرق عرض مرنة للبيانات

دمج البريد الإلكتروني لتعزيز التواصل والتخلص من الانعزالية

الوصول إلى ClickUp على أي جهاز وفي أي مكان

استخدم قوالب إدارة علاقات العملاء لتنظيم سير عمل المبيعات والتسليمات

إنشاء توقعات المبيعات باستخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات

قيود ClickUp

قد تبدو خيارات التخصيص مربكة لبعض المستخدمين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

"فريق العمل لدينا سعيد للغاية مع ClickUp لأنه في المنصة يمكنهم العثور على كل ما يحتاجون إليه لإنجاز عملهم، كما أنه سهل الاستخدام للغاية مقارنة بالأدوات الأخرى. "

"فريق العمل لدينا سعيد للغاية مع ClickUp لأنه في المنصة يمكنهم العثور على كل ما يحتاجون إليه لإنجاز عملهم، كما أنه سهل الاستخدام للغاية مقارنة بالأدوات الأخرى. "

اقرأ المزيد: كيف يستخدم ClickUp دعم العملاء ClickUp

2. Zendesk Talk (أفضل حل لإدارة علاقات العملاء قائم على السحابة)

عبر Zendesk Talk

Zendesk Talk هو حل CRM قائم على السحابة مدمج في منصة Zendesk Support. وهو يسمح للفرق بإدارة المكالمات الهاتفية إلى جانب قنوات الدعم الأخرى. للبدء، تأكد من توفر الأرقام، واتبع الإرشادات التنظيمية، وافهم التكاليف المرتبطة بها، وقم بإعداد شبكتك وأجهزتك لتحقيق الأداء الأمثل.

بمجرد تنشيط تطبيق Talk وتهيئة إعداداته، يمكن لفريقك البدء في إجراء المكالمات واستقبالها على الفور. يتكامل Zendesk Talk بسلاسة مع منصات البرامج المختلفة، مما يتيح للشركات تقديم دعم موحد عبر قنوات متعددة.

أفضل ميزات Zendesk Talk

دمج قنوات الصوت والبريد الإلكتروني والنصوص في نظام أساسي واحد

أتمتة توجيه المكالمات والردود والنسخ باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات العملاء مع ملفات تعريف العملاء الشاملة

جمع معلومات العملاء وتوجيه المكالمات بفعالية باستخدام نظام الرد الصوتي التفاعلي

تتبع عمليات المكالمات واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام التحليلات في الوقت الفعلي

قيود Zendesk Talk

يعتمد على إضافات إضافية للوصول إلى ميزات معينة

قد تمثل التكلفة تحدياً للفرق الأصغر حجماً

تسعير Zendesk Talk

فريق الدعم : 25 دولاراً شهرياً لكل وكيل

Suite Team : 69 دولاراً شهرياً لكل وكيل

Suite Professional: 149 دولارًا شهريًا لكل وكيل

Suite Enterprise: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Zendesk Talk

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 6,900 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

عبر مركز الاتصال RingCentral

يجمع RingCentral Contact Center بين مكالمات الفيديو والمراسلة وخدمات الهاتف لمراكز الاتصال الواردة في منصة واحدة موحدة. يتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Slack وMicrosoft Teams، مما يجعله خياراً مرناً لمراكز الاتصال.

تُقدِّم المنصة تحليلات متعمقة لتتبع أداء مركز الاتصال وجودة الخدمة ونشاط المستخدم ومشاركته. تساعد هذه الرؤى فرق العمل على تحديد المشكلات وتحسين العمليات.

بالنسبة لمراكز الاتصال، يتضمن RingCentral ميزات مهمة مثل التوزيع الآلي للمكالمات والاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) والتحليلات المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجارب العملاء.

إنشاء نصوص وتعليقات توضيحية لملخصات مفصلة بعد الاجتماعات

الوصول إلى الاجتماعات على سطح المكتب أو متصفحات الجوال أو التطبيق

تعاون في الوقت الفعلي مع اللوحات البيضاء التفاعلية والملاحظات المشتركة

استخدم عناصر التحكم في المضيف، وغرف الانتظار، والتشفير من طرف إلى طرف للاجتماعات الآمنة

عملية الإعداد المستهلكة للوقت للتطبيق الهاتفي

سرعات تكامل أبطأ عند المزامنة مع Salesforce

RingCX : 69 دولاراً شهرياً لكل وكيل

مركز الاتصال المركزي لمراكز الاتصال المركزية للمؤسسات: تسعير مخصص

G2 : 4. 0/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن أن يقضي موظفو مراكز الاتصال أكثر من 6 دقائق في المتوسط لكل مكالمة عميل، بما في ذلك الوقت الذي يقضونه في البحث عن بيانات العميل. وبفضل نظام إدارة علاقات العملاء المتكامل، يمكن تقليل هذا الوقت، مما يؤدي إلى حلول أسرع وعملاء أكثر سعادة!

عبر مركز اتصال Freshdesk

لمساعدة مراكز الاتصال على تقديم خدمة سلسة ومخصصة ومساعدة مراكز الاتصال على تقديم خدمة سلسة ومخصصة، يعطي Freshdesk Contact Center الأولوية لدعم العملاء وإصدار التذاكر بميزات قوية. وتتيح قاعدته المعرفية للفرق تخزين المعلومات والوصول إليها ومشاركتها بكفاءة، مما يسهِّل حل استفسارات العملاء.

يتم تجميع المقالات في مجلدات لسهولة التنظيم والوصول السريع. يمكن تخصيص إمكانية رؤية المجلدات للأنظمة الأساسية مثل أدوات الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يضمن رؤية المستخدمين المناسبين للمحتوى ذي الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأوصاف الوصفية للمجلدات الخارجية على تحسين أداء محرك البحث، مما يجعل الوصول إلى المحتوى أكثر سهولة.

إنشاء قواعد معرفية متعددة اللغات لخدمة مجموعات متنوعة من العملاء

قم بتصدير مقالات الحلول بشكل مجمّع وتحديثها باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Freshdesk

تواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي من منصة واحدة

قم بأتمتة المهام الروتينية ومعالجة الأسئلة الشائعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة

معالجة التحسينات المحدودة في التحليلات، مما يزيد من صعوبة مراقبة ملاحظات الحلول

إدارة الأداء البطيء عند التعامل مع تذاكر متعددة أو تعديلات كبيرة على المستندات

مجاناً

النمو : 18$/مستخدم شهرياً

الإيجابي : 59 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

المؤسسات: 95$ لكل مستخدم شهرياً

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Freshdesk

"إنه بسيط وسهل الاستخدام. يمكنك استخدامه على أي جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز محمول. إنه أرخص من مقدمي الخدمات الآخرين ولا يوجد أي وقت تعطل تقريباً. جودة المكالمات رائعة. "

"إنه بسيط وسهل الاستخدام. يمكنك استخدامه على أي جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز محمول. إنه أرخص من مقدمي الخدمات الآخرين ولا يوجد أي وقت تعطل تقريباً. جودة المكالمات رائعة. "

اقرأ المزيد: كيفية تحسين آداب خدمة العملاء

5. Aircall (أفضل منصة تواصل وتفاعل مع العملاء)

عبر Aircall

Aircall هو نظام هاتف قائم على السحابة مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهو يوفر منصة اتصالات قوية وهو خيار ممتاز لخدمة العملاء والمبيعات وفرق تكنولوجيا المعلومات التي تحتاج إلى نظام إدارة علاقات عملاء موثوق وسهل الاستخدام. تتكامل المنصة بسلاسة مع مكتب المساعدة وأدوات الإنتاجية الشائعة وتدعم كلاً من المكالمات الواردة والصادرة.

النظام الأساسي جذاب لمراكز الاتصال بسبب واجهته البسيطة وميزات إدارة المكالمات المتقدمة. وعلى الرغم من الانتقادات حول التسعير، إلا أن أداءها القوي ووظائفها غالباً ما تفوق هذه المخاوف.

أفضل ميزات Aircall

استضافة مؤتمرات مكالمات هاتفية مباشرة مع ما يصل إلى خمسة مشاركين

قم بتوجيه المكالمات مباشرة إلى وكلاء أو فرق عمل محددة لحل المشكلات بشكل أسرع

إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة لتلبية احتياجات العملاء الذين يفضلون التواصل النصي

تقديم خيارات انتظار المكالمات وإعادة الاتصال لتقليل وقت الانتظار وتحسين رضا العملاء

التبديل بين المكالمات المتوازية أو التعامل مع مكالمات متعددة في وقت واحد

قيود Aircall

مشاكل جودة المكالمات العرضية، مثل انقطاع المكالمات ووقت الاستجابة للمكالمات، خاصة في تطبيقات الأجهزة المحمولة

الانقطاعات من الإشعارات المنبثقة أثناء المكالمات

تسعير Aircall

الأساسيات : 40 دولاراً للرخصة

محترف : 70$/رخصة 70$

مخصص : اتصل لمعرفة الأسعار

إضافة Aircall : 9 دولارات للرخصة

Aircall Analytics + الوظيفة الإضافية: 15 دولارًا/رخصة

تقييمات ومراجعات Aircall

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 400 تقييم)

عبر Five9

قدِّم تجارب استثنائية للعملاء مع Five9، وهي منصة CCaaS قائمة على السحابة تدعم التواصل متعدد القنوات عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والدردشة والرسائل الاجتماعية.

تقدم Five9 أدوات متقدمة لإدارة مشاركة القوى العاملة (WEM) من أجل التوظيف الفعال والمراقبة في الوقت الفعلي والجدولة الدقيقة. تعمل ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوكلاء الافتراضيون، والنسخ في الوقت الفعلي، وتلخيص المكالمات، على تعزيز الإنتاجية وتسريع عملية حل المشكلات.

أفضل ميزات Five9

إدارة الرسائل الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والدردشة والرسائل الاجتماعية في منصة واحدة

الاستفادة من إدارة مشاركة القوى العاملة (WEM) للتنبؤ والجدولة والمراقبة في الوقت الفعلي

تحسين مستوى التوظيف من خلال الإدارة اليومية ومطابقة المهام القائمة على المهارات

استفد من ميزات الذكاء الاصطناعي مثل الوكلاء الافتراضي والنسخ في الوقت الفعلي وملخصات المكالمات

قيود Five9

تأخيرات التحميل العرضية ومشاكل التجميد

مشكلات انقطاع المكالمات، وأخطاء تسجيل الدخول، وانقطاع الاتصال غير المتوقع

تسعير Five9

رقمي : 119 دولاراً شهرياً (عقد لمدة 36 شهراً مع دفعات شهرية سهلة)

النواة : 119 دولارًا شهريًا (عقد لمدة 36 شهرًا مع دفعات شهرية سهلة)

الممتاز، والأمثل، والأقصى: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Five9

G2 : 4. 0/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (465+ تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Five9

"بشكل عام أحب حقًا استخدام Five9، فهو فعال في معظم الأحيان والتنقل فيه سهل جدًا بمجرد أن تعتاد على النظام، وأحيانًا ما يكون هناك بعض الأخطاء من وقت لآخر مع مشاكل تسجيل الدخول، ولكنني ما زلت أوصي بالبرنامج لأي شخص لديه فضول للشراء. "

"بشكل عام أحب حقًا استخدام Five9، فهو فعال في معظم الأحيان والتنقل فيه سهل جدًا بمجرد أن تعتاد على النظام، وأحيانًا ما يكون هناك بعض الأخطاء من وقت لآخر مع مشاكل تسجيل الدخول، ولكنني ما زلت أوصي بالبرنامج لأي شخص لديه فضول للشراء. "

7. Dialpad (أفضل منصة اتصالات عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Dialpad

صُمم Dialpad لمراكز الاتصال الحديثة، وهو برنامج قوي لإدارة علاقات العملاء في مراكز الاتصال يمزج بين إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومنصة اتصالات موحدة لتعزيز المبيعات والدعم وتعاون الفريق.

تعمل ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل النسخ في الوقت الفعلي، والتدريب المباشر، وتدوين الملاحظات الآلي، على التخلص من المهام المتكررة وتحسين سير العمل.

أفضل ميزات Dialpad

إنشاء تدوينات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات المكالمات والمتابعة الفورية

التكامل بسلاسة مع إدارة علاقات العملاء وأدوات الإنتاجية لتبسيط سير العمل

إنشاء كتيبات تشغيل مخصصة لتعزيز أداء الفريق وتحسين نتائج المكالمات

قيود Dialpad

أخطاء النسخ العرضية مع المصطلحات المعقدة

قد تعتمد جودة الصوت على استقرار الشبكة

تسعير Dialpad

الأساسيات : 95$/مستخدم شهرياً

متقدم : 135$/مستخدم شهرياً

القسط: 170$/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Dialpad

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 530 تقييمًا)

اقرأ أيضًا: أفضل أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء وحالات استخدامها

8. Convoso (أفضل حلول مراكز الاتصال الصادرة لتعزيز المبيعات والكفاءة)

عبر Convoso

إذا كنت تتطلع إلى تبسيط عملية توليد العملاء المحتملين والتحويلات، فجرِّب Convoso. توفر منصة مركز الاتصال المستندة إلى السحابة أدوات مثل الاتصال التنبؤي والتشغيل والمعاينة، والرسائل النصية ثنائية الاتجاه، ورسائل البريد الإلكتروني الصادرة، وإسقاط البريد الصوتي، والرد الصوتي التفاعلي الديناميكي لإشراك العملاء المحتملين عبر قنوات متعددة.

يعمل برنامج الاتصال التنبؤي على تحسين توافر الوكيل لتحقيق أقصى قدر من حجم المكالمات، بينما يعمل الرد الصوتي التفاعلي الديناميكي على أتمتة تفاعلات العملاء، ويمزج بين الاستجابات الآلية والدعم البشري للحصول على تجربة سلسة وفعالة.

أفضل ميزات Convoso

تأكد من سلاسة عملية التحويلات والطلب اليدوي وقائمة انتظار معاودة الاتصال الواردة

احصل على لوحات معلومات قابلة للتخصيص للحصول على تقارير مفصلة ومخصصة

زيادة معدلات الاتصال والكفاءة مع برنامج الاتصال التنبؤي

تمكين الرسائل النصية ثنائية الاتجاه، والبريد الإلكتروني الصادر، وإسقاط البريد الصوتي للوصول إلى نطاق أوسع

قيود كونفوسو

يمكن أن تتسبب التحديثات في حدوث خلل يؤثر على أداء النظام

التكوينات المعقدة إما مقيدة أو غير ممكنة

تسعير Convoso

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Convoso

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Convoso

"أعجبتني واجهته سهلة الاستخدام، فقد كان برنامج convoso بسيطًا وسهل التنقل فيه. كما أعجبتني أيضًا طريقة عرضه لبيانات مختلفة مثل معدل التحويل الذي أبقاني على المسار الصحيح. "

"أعجبتني واجهته سهلة الاستخدام، فقد كان برنامج convoso بسيطًا وسهل التنقل فيه. كما أعجبتني أيضًا طريقة عرضه لبيانات مختلفة مثل معدل التحويل الذي أبقاني على المسار الصحيح. "

9. Bitrix24 (الأفضل لتحسين تفاعلات العملاء المستندة إلى السحابة)

عبر Bitrix24

هل تبحث عن حل شامل؟ يجمع Bitrix24 بين أدوات إدارة علاقات العملاء وإدارة الأعمال مع ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات. مع أكثر من 35 أداة قابلة للتخصيص، فهو يتعامل مع الاتصالات والتعاون والمبيعات وإدارة المشاريع، مما يلغي الحاجة إلى أنظمة متعددة.

يعمل النظام الأساسي على تبسيط عملية ترحيل البيانات، ويتكامل مع التطبيقات الحالية، ويتضمن CoPilot، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مجاني يعمل على أتمتة المهام الروتينية ويعزز الإنتاجية.

أفضل ميزات Bitrix24

إعداد مكتب افتراضي لتعاون سلس عن بُعد

الاستفادة من إدارة علاقات العملاء القوية مع أتمتة التسويق ودعم العملاء

استفد من الاتصال الهاتفي والدردشة المباشرة للتفاعل الفعال مع العملاء

إنشاء مواقع الويب والمتاجر عبر الإنترنت باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام مع قوالب

يمكنك التكامل مع أدوات مثل Zoom وDropbox وQuickBooks للحصول على سير عمل متصل

أتمتة المهام الروتينية وتعزيز الإنتاجية باستخدام CoPilot

قيود Bitrix24

الواجهة المزدحمة وغير البديهية تجعل التنقل صعباً على المستخدمين الجدد

أدوات إعداد التقارير المعقدة تعقد تحليل البيانات واتخاذ القرارات

تقلل الوظائف المحدودة في تطبيق الهاتف المحمول من سهولة الاستخدام

تسعير Bitrix24

أساسي : 23 دولاراً. 20 دولاراً شهرياً لكل 5 مستخدمين

معيار : 58 دولارًا. 18 دولارًا شهريًا لكل 50 مستخدمًا

احترافي : 116. 48 دولارًا شهريًا لكل 100 مستخدم

المؤسسات: 233. 07 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل 250 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 540 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 920 تقييمًا)

10. HubSpot CRM (الأفضل لوظائف CRM الأساسية المجانية)

عبر HubSpot CRM

يوفر HubSpot منصة شاملة مع أدوات لإدارة علاقات العملاء والمبيعات وأتمتة التسويق وخدمة العملاء. تساعد مجموعة CRM الخاصة بها الشركات على إدارة علاقات العملاء بكفاءة من خلال ميزات مثل بيانات العملاء المنظمة وتتبع الاتصالات وتحسين تعاون الفريق.

يوفر HubSpot CRM تتبع المبيعات وإدارة دعم العملاء وسير العمل الآلي في نظام سهل الاستخدام. ومن خلال دمج التفاعلات عبر القنوات، فإنه يتيح الدعم المخصص في الوقت المناسب. تعرض لوحات المعلومات القابلة للتخصيص البيانات في الوقت الفعلي، مما يحافظ على مواءمة فريقك وإطلاعه على المستجدات.

أفضل ميزات HubSpot CRM

إدارة المبيعات والتسويق باستخدام أدوات متكاملة لتوليد العملاء المحتملين

حسِّن خدمة العملاء باستخدام أنظمة التذاكر والدردشة المباشرة وأدوات التعليقات

تتبع التفاعلات والمبيعات والحملات باستخدام التحليلات المتقدمة

أتمتة المهام لتبسيط العمليات وتوفير الوقت

قيود HubSpot CRM

ارتفاع تكاليف الإضافات التسويقية يمكن أن يكون عائقاً أمام الشركات الصغيرة

يفتقر إلى الجاذبية البصرية في واجهة المستخدم، مما يؤثر على تفاعل المستخدم

تغطية محدودة لواجهة برمجة التطبيقات ووظائف التكامل

تسعير HubSpot CRM

مجاناً

منصة العملاء المبتدئين: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

منصة العملاء الاحترافية : 1,170 دولار شهرياً لكل 5 مستخدمين

منصة العملاء المؤسسية: 4,300 دولار شهرياً لكل 7 مستخدمين

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 12,200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن HubSpot

"طبقت HubSpot في شركتنا منذ حوالي 6 أشهر. كان من الرائع لفرق المبيعات والتسويق والخدمة لدينا أن يكون لدينا مكان واحد لتجميع البيانات بشكل مركزي. من قبل، كانت جميع جهات الاتصال لدينا مبعثرة بين Gmail، وموقعنا الإلكتروني، وجداول البيانات العشوائية والملاحظات البريدية... نعم، كنا بحاجة إلى ذلك. "

"طبقت HubSpot في شركتنا منذ حوالي 6 أشهر. كان من الرائع لفرق المبيعات والتسويق والخدمة لدينا أن يكون لدينا مكان واحد لتجميع البيانات بشكل مركزي. من قبل، كانت جميع جهات الاتصال لدينا مبعثرة بين Gmail، وموقعنا الإلكتروني، وجداول البيانات العشوائية والملاحظات البريدية... نعم، كنا بحاجة إلى ذلك. "

💡 نصيحة احترافية: ابدأ بالأساسيات عند إعداد إدارة علاقات العملاء. ركز على الميزات الرئيسية التي تدعم أهداف عملك وطرحها تدريجياً. قدم تدريباً شاملاً لمساعدة فريقك على تبني النظام واستخدامه بكامل طاقته.

ابدأ باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء لمراكز الاتصال

في مركز الاتصال، من النادر التركيز دون انقطاع على مهام إدارة العملاء. غالباً ما تتطلب أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية خطوات تستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى البيانات الأساسية.

من خلال التكامل الصحيح بين مركز الاتصال وإدارة علاقات العملاء، يصبح كل شيء بدءاً من استفسارات العملاء إلى تعاون الفريق في مكان واحد. وهذا يجعل من السهل العثور على المعلومات المهمة وتجنب تكرار المهام.

يوفر لك برنامج ClickUp CRM أدوات وتكاملات قوية لمساعدتك في إعداد عمليات فعالة. إنه منصة واحدة لكل ما تحتاج إليه، بدءاً من المهام الروتينية إلى تفاعلات العملاء المعقدة.

اشترك للحصول على حساب مجاني اليوم وابدأ في تنظيم بيانات عملائك!