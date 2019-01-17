5 نصائح لتعزيز الصحة للمستقلين والعاملين عن بُعد

لقد عملت في المكاتب لعدة سنوات في بداية مسيرتي المهنية، ولم يمر يوم واحد لم أتمنى فيه العمل عن بُعد. أعيش في مدينة كبيرة، لذا كان الذهاب إلى العمل يعني دائمًا ازدحام المترو أو قضاء ساعات في زحام المرور.

لم يساعدني المكتب نفسه أبدًا في أي شيء فيما يتعلق بعملي. بل على العكس، كان في أغلب الأحيان مصدر إلهاء وتعب، وبشكل عام أقل إنتاجية. لطالما شعرت أنني أستطيع القيام بعملي عن بُعد من راحة منزلي أو من شرفة مشمسة قريبة من المنزل. بالإضافة إلى ذلك، كانت ساعات العمل طويلة بشكل غير إنساني.

لم تكن وجباتي أبدًا مطبوخة في المنزل، ولا صحية. لم يكن لديّ الوقت الكافي للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. كنت دائمًا متعبًا.

الآن بعد أن عملت بشكل مستقل لأكثر من عشر سنوات وعملت عن بُعد بدوام كامل لمدة ثلاث سنوات، لا يمر يوم واحد دون أن أشعر بالسعادة تجاه الخيار الذي اتخذته. لقد تحسنت جودة حياتي بشكل كبير. يمكنني وضع جدولي الزمني الخاص بي وأشعر دائمًا أنني أعمل لأنني أريد ذلك، لأنني أحب ذلك وليس لأنني مضطر لذلك.

ومع ذلك، كانت السنوات القليلة الأولى صعبة. فامتلاك كل الحرية في العالم كان يعني أحيانًا العمل لساعات طويلة ونسيان كل الأشياء الجيدة في الحياة التي كنت أدرك جيدًا أنني أفتقدها عندما كنت عالقًا في المكتب. استغرقني بعض الوقت لأدرك أن الانضباط هو كل شيء إذا أردت أن أعيش حياة جميلة. ولكن بمجرد أن تعلمت الانضباط، لم أعد أبدًا إلى جدول العمل المزدحم.

إليك 5 نصائح لعيش حياة أكثر صحة وسعادة، مليئة بالطاقة والإيجابية أثناء العمل عن بُعد.

1. الكرونومتر أداة أساسية إذا كنت تريد العمل دون أي ضغوط

سواء اخترت تقنية بومودورو أو أي مؤقت آخر عبر الإنترنت، صدقني عندما أقول إن جسمك وعقلك سيشكرك على ذلك. إن العمل دون أي تشتيت للانتباه لمدة 25 دقيقة فقط مع استراحة قصيرة مدتها 5 دقائق سيحدث معجزات في إنتاجيتك ومستويات التوتر لديك.

ستتعلم كيفية الاسترخاء (وقد تبدو تلك الخمس دقائق قليلة، ولكنها ستبدو أطول بكثير!). لأنه عندما يحين وقت الاستراحة، تنهض من أمام الكمبيوتر وتأخذ استراحة حقيقية. يمكنك الاستلقاء، أو الاستماع إلى أغنية مريحة، أو القيام بتمارين الإطالة، أو الرقص، أو أي شيء آخر يساعدك على إراحة ذهنك من كل العمل الشاق الذي قمت به خلال الـ 25 دقيقة الماضية.

علاوة على ذلك، ستشعر بضغط أقل مع وفرة المهام التي تعمل عليها عادةً، وذلك ببساطة لأنك ستقوم بمهمة واحدة في كل مرة. تقسيم وقتك إلى جلسات عمل مدتها 25 دقيقة سيجبرك على التوقف عن التنقل بين المهام والتركيز على مهمة واحدة فقط في كل جلسة.

تحقق من أدوات إدارة المشاريع هذه للمستقلين!

2. كافئ نفسك برحلات قصيرة

لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على أهمية فصل نفسك عن العمل. إذا كان منزلك هو مكتبك، فنحن جميعًا نعلم مدى سهولة الوقوع في عادة العمل أكثر مما لو كنت تذهب فعليًا إلى مكان العمل.

السفر خارج المدينة ثلاث مرات في السنة ليس كثيرًا. على الإطلاق. سواء قررت أن تأخذ إجازة طويلة واحدة، ربما تذهب إلى منتجع يوغا على الشاطئ لتجديد طاقتك، ثم تختار رحلتين قصيرتين في عطلة نهاية الأسبوع بميزانية محدودة، فإن الإجازات الثلاث التي تكافئ نفسك بها ستحدث فرقًا كبيرًا في حياتك.

مكافأة: قوالب للمستقلين!

3. وجباتك الغذائية لا تقل أهمية عن مواعيدك النهائية

أول شيء عليك فعله هو تخصيص وقت لوجباتك. خصص ساعة إذا كنت ترغب في طهي شيء ما، ولكن مهما فعلت، لا تتناول وجبات خفيفة أمام الكمبيوتر، بين مهمة وأخرى.

تناول طعامك على المائدة أو تناوله خارج المنزل مع صديق. ستتمكن بهذه الطريقة من التحكم بشكل أفضل في كمية الطعام التي تتناولها، بالإضافة إلى أنك ستصبح أكثر وعيًا بما تأكله. ستشعر أن وجبات الغداء هي متعة حقيقية. لتغيير الأجواء، عادةً ما أخطط لتناول وجبتين على الأقل خارج المنزل كل أسبوع، إن أمكن في أماكن لم أزرها من قبل.

كما أنني اعتدت على عدم إحضار أي طعام إلى مكتبي. لكنني دائمًا ما أحضر معي مياه منزلية منقوعة أو قهوة أو شاي. وهذا يساعدني أيضًا على عدم القلق بشأن ما إذا كان جسمي يحصل على ما يكفي من السوائل طوال اليوم.

مكافأة: أدوات تتبع الوقت للمستقلين

4. حدد وقتًا يوميًا لممارسة الرياضة والتزم به كما لو كان موعدًا نهائيًا مهمًا للغاية

إذا كنت من محبي الصباح، فمارس الرياضة في الصباح. مارسها قبل بدء يومك، حتى لو لمدة 20 دقيقة فقط. لن تصدق الفرق الذي ستحدثه هذه الدقائق العشرين. ستشعر بمزيد من الطاقة والقدرة والرضا.

إذا كنت من محبي السهر مثلي، فإن فترة بعد الظهر أو المساء هي الوقت المناسب لممارسة النشاط البدني. يمكنك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولكن يمكنك أيضًا ممارسة التمارين في راحة غرفة معيشتك، باتباع أي فيديو على YouTube يناسب مزاجك في ذلك اليوم. طالما أنك تحدد جدولًا لتمارينك اليومية وتلتزم به مهما حدث، فأنا متأكد من أنك لن تشعر بالراحة فحسب، بل ستبدو جسمك أكثر رشاقة وقوة أيضًا.

ليس الأمر أنك مشغول جدًا. لقد أعطيت نفسي هذا العذر لفترة طويلة حتى أدركت أنني لست عاجزًا عن تخصيص 20 دقيقة لممارسة اليوغا للاسترخاء أو حصة بيلاتيس لتجديد الطاقة. لم يكن الأمر كذلك. عندما يتعلق الأمر بممارسة التمارين الرياضية يوميًا، بحثت عن "الدافع" لسنوات عديدة قبل أن أدرك أن الأمر بسيط للغاية، وهو أن تضع نصب عينيك هدفًا وتقوم به حتى لو لم تكن ترغب في ذلك. المهم هو البدء، لأنك بعد ثلاث دقائق من ممارسة التمارين، ستدرك أنك فعلت الشيء الصحيح.

5. غذي عقلك بالتأمل أو اليوغا أو أي ممارسة روحية تناسبك

بمجرد أن أدركت أنني أستطيع أن أتغلب على مزاجي وأن أنجح في أي شيء أخطط له لنفسي، اتخذت عادة المشاركة باستمرار في الأنشطة التي لا أشعر برغبة في البدء فيها. وعندها أدركت مدى أهمية التأمل واليوغا حقًا.

إذا لم تكن متأكدًا من أسلوب التأمل أو اليوغا الذي يناسب شخصيتك واحتياجاتك، فإليك قائمة بمراكز اليوغا والتأمل الروحية التي يمكنك الانضمام إليها. هناك الكثير من الفوائد غير المتوقعة لممارسة اليوغا أو التأمل يوميًا لدرجة أنني لا أعرف من أين أبدأ. ولكن تخيل فقط تغيير المشهد لمدة قصيرة مثل عطلة نهاية الأسبوع وقضاء بعض الوقت الهادئ لنفسك فقط. ستقضي وقتًا في وسط الطبيعة، وتستمتع ببعض تمارين الإطالة السهلة، وتنسق كل حركاتك مع تنفسك، والأهم من ذلك، ستتعلم التأمل وممارسة اليوغا بنفسك.

خلاصة

إن التمتع برفاهية العمل من أي مكان تريده قد يترافق مع ساعات عمل أطول وتركيز أقل على صحتك ونوعية حياتك بشكل عام. ولكن بمجرد أن تدرك أن صحتك ورفاهيتك أهم من أي موعد نهائي، والأهم من ذلك، أن تلتزم بنمط حياة صحي بغض النظر عن عوامل التشتيت الأخرى في العمل، فإنك تكون على الطريق الصحيح لعيش أفضل حياة لك حتى الآن.

—

نبذة عن المؤلف

إيرينا غابرييلا بيلي

إيرينا هي كاتبة مساهمة في BookYogaRetreats.com. وهي يوغي ومتأملة مبتدئة وتسعى باستمرار إلى البحث عن الحقيقة والمغامرات الروحية.