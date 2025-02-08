كيفية توصيل Slack بتقويم Google لجدولة أكثر ذكاءً

معظمنا يحب Slack لكل الأشياء المذهلة التي يمكنه القيام بها.

إلا أنه لا يأتي مع ميزات تقويم مدمجة.

إذا كنت تريد أن تتم مزامنة تحديثات فريقك مع جدولك الزمني دون عناء، فأنت بحاجة إلى دمج تقويم Google في Slack.

كيف؟ دعنا نفصل الأمر خطوة بخطوة.

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⏰ ملخص 60 ثانية

على الرغم من شعبية Slack، إلا أنه يفتقر إلى وظائف التقويم الأصلية ويتطلب التكامل مع أدوات مثل تقويم Google

يتضمن توصيل تقويم غوغل بتقويم سلاك تثبيت التطبيق وربط حسابك، مما يتيح مزامنة التقويم الأساسية

ومع ذلك، يعاني التكامل من قيود مثل تحديثات الحالة غير المتسقة، ودعم التقويم المشترك المحدود، وإدارة الأحداث الأساسية

ClickUp كبديل شامل، يوحد إدارة المشروع والتواصل والمعرفة في منصة واحدة

تتضمن ميزات ClickUp عرض تقويم ديناميكي وجدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام المتكاملة

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كيفية توصيل Slack بتقويم Google؟

الخطوة 1: قم بتثبيت تطبيق تقويم جوجل لمساحة العمل الخاصة بك

ستحتاج إلى إضافة تطبيق تقويم Google إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك. إنه أمر سهل - فقط اتبع هذه التوجيهات.

من المتصفح:

توجه إلى دليل تطبيقات سلاك وابحث عن "تقويم جوجل"

حدد مساحة العمل الخاصة بك وانقر على "إضافة إلى Slack"

انقر فوق السماح لمنح حق الوصول إلى تقويم Google واختر حساب Google الذي تريد استخدامه

ستتم إعادة توجيهك إلى تطبيق Slack لسطح المكتب، لتأكيد نجاح التثبيت

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن المزيد من تكاملات Slack الرائعة لاستخدامها؟ إليك دليلنا إلى أفضل 17 تكامل لتطبيق Slack من عميل Slack لسطح المكتب:

انقر على أيقونة "+" (إضافة تطبيقات) أسفل علامة تبويب التطبيقات في الشريط الجانبي الأيسر. لا يمكنك رؤية علامة تبويب التطبيقات؟ انقر فوق المزيد، ثم حدد الأتمتة > التطبيقات

اكتب "تقويم Google" في شريط البحث، وابحث عن التطبيق، وانقر فوق إضافة

ستتم إعادة توجيهك إلى متصفحك للنقر على إضافة إلى Slack

منح حق الوصول بالنقر فوق السماح واختيار حسابك في Google

التطبيق مثبت وجاهز للعمل

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام Slack لإدارة المشاريع 📮 انقر فوق نظرة ثاقبة: 92% من العاملين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر الإجراءات، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ.

وسواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. يضمن حل ClickUp لإدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء متناسقاً.

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الخطوة 2: قم بتوصيل حساب تقويم Google الخاص بك ب Slack

الآن بعد تثبيت التطبيق، حان الوقت لتوصيل حسابك في تقويم Google. إليك الطريقة:

من عميل سطح المكتب:

انتقل إلى تطبيقات > تقويم جوجل > الصفحة الرئيسية وانقر فوق ربط حساب ستتم إعادة توجيهك إلى متصفحك. انقر على السماح وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك في Google بمجرد الاتصال، ستتم إعادة توجيهك مرة أخرى إلى Slack

🧠 هل تعلم: سلاك هو اختصار حرفيًا لـ "سجل قابل للبحث في جميع الاتصالات والمعرفة" تم تصميم وظيفة البحث الخاصة به خصيصًا لمساعدتك في البحث عما تحتاجه بالضبط أو الاطلاع بسرعة على أي موضوع.

من تطبيق سلاك للهاتف المحمول:

افتح علامة التبويب الصفحة الرئيسية في سلاك ابحث عن تقويم جوجل إما عن طريق: النقر عليه ضمن علامة التبويب الصفحة الرئيسية، أو

استخدام شريط البحث "الانتقال إلى..." في الأعلى اختر تقويم جوجل، ثم انقر على ربط حساب في المتصفح داخل التطبيق، سجّل الدخول إلى حسابك في Google واضغط على السماح

➡️ اقرأ أيضًا: حيل تقويم جوجل المتغيرة للعبة التي تحتاج إلى معرفتها

الخطوة 3: ابدأ مزامنة التقويمات الخاصة بك

بمجرد اتصال حسابك، ستظهر أحداث تقويم Google تلقائيًا في Slack. ستكون إشعارات الأحداث والتذكيرات والتحديثات في متناول يدك، حتى تتمكن من متابعة جدولك اليومي دون التبديل بين التطبيقات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم التكامل لتحديث حالة Slack تلقائيًا استنادًا إلى أحداث تقويم Google - لأن "في اجتماع" أفضل من "لماذا تتجاهل رسائلي؟

قيود ربط سلاك بتقويم جوجل ## قيود ربط سلاك بتقويم جوجل

بينما تكامل تقويم جوجل وعد بسير عمل أكثر سلاسة وتنسيق أفضل لفريق العمل في Slack، بعض الميزات ليست مصقولة كما تتوقع.

إليك بعضًا منها إيجابيات وسلبيات Slack عند استخدامه مع تقويم جوجل:

1. تحديثات الحالة المحدودة

⚠️ المشكلة: يقوم التكامل بتحديث حالات Slack فقط للأحداث التي يقبلها المستخدم أو يضع علامة مشغول. لا يتم تحديث الحالات للأحداث المتداخلة أو الأحداث التي تم وضع علامة "مؤقت" عليها، مما يترك زملاء الفريق في حالة تخمين حول مدى التوفر.

👎 التأثير: يمكن أن يؤدي ذلك إلى سوء التواصل، خاصة في الفرق التي تعتمد على مزامنة الحالة للتعاون في الوقت الفعلي.

2. عدم القدرة على مزامنة تقويمات الفريق المشتركة بشكل كامل

⚠️ المشكلة: تم تصميم التكامل في المقام الأول للتقويمات الشخصية، مما يحد من القدرة على عرض وإدارة تقويمات الفريق المشتركة مباشرةً داخل Slack.

👎 التأثير: قد يحتاج المستخدمون إلى التبديل بين Slack وتقويم Google للتحقق من جداول مواعيد الفريق، مما يزيد من الاحتكاك في سير عملهم ويقضي على الغرض من التكامل.

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية دمج تقويمين أو أكثر من تقويمات جوجل

3. ميزات إدارة الأحداث الأساسية

⚠️ المشكلة: في حين يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات الأحداث وإنشاء أحداث جديدة، إلا أن Slack لا يدعم وظائف التقويم المتقدمة بشكل كامل مثل إدارة الأحداث المتكررة أو تعيين تذكيرات معقدة.

👎 التأثير: هذا يقيد المستخدمين من إجراء إدارة التقويم الشامل دون العودة إلى تقويم Google، مما يقلل من الراحة.

4. الإشعارات المتأخرة أو غير المتسقة

⚠️ المشكلة: قد يواجه المستخدمون تأخيرات أو عدم اتساق في تلقي تذكيرات أو إعلامات الأحداث بسبب مشكلات في المزامنة أو تبعيات الشبكة.

👎 التأثير: يمكن أن يؤدي عدم تلقي التنبيهات في الوقت المناسب إلى تجاهل الاجتماعات أو سوء إدارة الوقت، مما يؤدي إلى إحباط المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على الإشعارات الفورية.

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية تنظيم قنوات سلاك في العمل

5. تخصيص محدود لتفضيلات الإشعارات

⚠️ المشكلة: توفر إعدادات الإشعارات لأحداث التقويم في Slack مرونة محدودة مقارنة بخيارات تقويم Google الأصلية. قد يجد المستخدمون صعوبة في تخصيص الإشعارات حسب احتياجاتهم الخاصة.

👎 التأثير: يمكن أن يؤدي الإفراط في الإشعارات إلى تشتيت الانتباه، في حين أن الإشعارات الناقصة قد تتسبب في تفويت المستخدمين لأحداث مهمة، مما يؤثر على الإنتاجية.

وتكمن مشكلة الاعتماد على تكامل Slack وتقويم Google في عملية الذهاب والإياب المستمرة. هل قام التقويم بمزامنة اجتماعك الأخير؟ هل أخطر سلاك فريقك بعدم تواجدك؟ الأمر أشبه بلعب لعبة الضرب الرقمي.

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام سلاك بفعالية: الدليل النهائي لمستخدمي سلاك

إنشاء مهام سير عمل جدولة سلسة باستخدام ClickUp

العمل اليوم معطل. فمشاريعنا وتواصل فريقنا ومعارفنا مبعثرة عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض، مما يبطئنا ويقلل من إنتاجيتنا.

الهدف الكامل من التكامل هو تجنب التنقل بين Slack وتقويم Google. إذا كنت لا تزال تفعل ذلك، إذن انقر فوق هو شبكة الأمان بالنسبة لك.

يعمل ClickUp على حل هذه المشكلة من خلال كونه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والمعرفة والدردشة الموحدة في منصة واحدة - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بذكاء أكبر.

✨ ✨ تخيل هذا: يبدأ يوم الاثنين الخاص بك بسيل من إشعارات الاجتماعات والتذكيرات بالمهام وحالة Slack عالقة على "متاح" على الرغم من أنك محجوز ثلاث مرات. تتنقل بين التطبيقات محاولاً فهم كل ذلك. أمر محبط، أليس كذلك؟ هنا حيث عرض تقويم ClickUp يتدخل ويقول: "اهدأ، سأتولى الأمر."

في ClickUp، لا تتم مزامنة تقويمك مع التقويم الخاص بك فحسب، بل إنه حي.

أعد جدولة اجتماعاتك واجعل حياتك أسهل مع عرض تقويم ClickUp Calendar View

قم بسحب وإسقاط الاجتماعات، وضبط المواعيد النهائية، وشاهد مهامك في الوقت الفعلي. لضمان إدارة اجتماعاتك بفعالية -كل ما تحتاجه موجود في مكان واحد، لذا فإنك تقضي وقتاً أقل في إدارة الأدوات ووقتاً أطول في إنجاز العمل فعلياً.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يمنحك دمج Slack و ClickUp أفضل ما في العالمين. في ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات من Slack إلى مهام قابلة للتنفيذ والتتبع. إليك كيفية إعداده .

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يتم تنظيم المهام

إذا كان فريقك يعمل على عرض ترويجي كبير للعميل، فإن المهام تتطاير، والأولويات تتغير، وصندوق البريد الوارد للجميع في حالة من الفوضى. في Slack، ستحاول تتبع التحديثات في سلاك، في سلاسل رسائل مجزأة.

مع ClickUp، يتم تنظيم مهامك وتحديثها بناءً على الأولويات والجداول الزمنية. إمكانيات الجدولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تُزيل التخمين من إدارة المهام. ويمكنه تحليل مهامك وتقديم اقتراحات ذكية لتحديد الأولويات، مما يضمن لك التركيز على العناصر الأكثر تأثيراً.

علاوةً على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في الجدولة من خلال مراعاة تقديرات الوقت للمهام، مما يساعدك على حجز الوقت بكفاءة في تقويمك وتجنب الحجز الزائد. تضمن لك ميزة الجدولة الذكية هذه تخصيص الوقت الكافي لكل مهمة وتحسين جدولك الزمني لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

تنظيم المهام في مجلدات وتسمية أولوياتها للبقاء على المسار الصحيح مع المواعيد النهائية باستخدام ClickUp

أصبح التعاون سهلاً

فكّر في آخر جلسة عصف ذهني قام بها فريقك. لقد جرت نصف المحادثة على Slack، والنصف الآخر في رسائل البريد الإلكتروني، وبحلول الوقت الذي تم فيه دمج الملاحظات، كان أحدهم قد نفذ الفكرة الخاطئة بالفعل.

مع ClickUp، يحدث التعاون في السياق. بادئ ذي بدء، يمكنك تحويل أي تعليقات إلى مهمة بنقرة واحدة عبر المهام ولوحات المعلومات والمستندات وغيرها. دردشة ClickUp ، منصة المراسلة المدمجة في المنصة، تتيح لك التوسع في المناقشات مع ربطها بالمهام/المشاريع التي تتحدث عنها.

إليك سبب تألق ClickUp Chat:

احتفظ بجميع الاتصالات في مكان واحد، مما يقلل من التشتت ويوفر الوقت

ربط الدردشات بالمهام للرجوع إليها فوراً واتخاذ إجراءات المتابعة

استخدم المحادثات المترابطة للحفاظ على تنظيم المناقشات

تحويل محادثات ClickUp Chat إلى مهام دون تفويت أي إيقاع انقر فوق تعيين التعليقات يتيح لك تعيين تعليقات قابلة للتنفيذ لأفراد محددين حتى لا تتحول عبارة "فكرة رائعة!" إلى "ما هي تلك الفكرة مرة أخرى؟ هل تحتاج إلى التمحور في منتصف المشروع؟ قم بالمناقشة والتحديث وإعادة التنظيم دون مغادرة عرض المهمة.

تقليل عملية التعليقات بمجرد وضع علامة على أعضاء الفريق باستخدام ClickUp تعيين التعليقات

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تكامل أفضل لتقويم Google

إذا كان يجب عليك دمج تقويم Google في سير عملك، فافعل ذلك باستخدام ClickUp، وستتمكن أخيرًا من النوم بهدوء في الليل، مع العلم أن المزامنة لا تشوبها شائبة.

تنعكس أي تحديثات يتم إجراؤها في تقويم Google تلقائيًا في ClickUp والعكس صحيح. لا مزيد من التحديثات اليدوية أو المواعيد النهائية الفائتة أو التبديل اللانهائي بين التطبيقات.

تضمن هذه المزامنة السلسة ثنائية الاتجاه:

لا تحديثات يدوية : توفير الوقت والتخلص من الأخطاء البشرية

: توفير الوقت والتخلص من الأخطاء البشرية دقة في الوقت الحقيقي : تحديث المهام والأحداث دائمًا، مما يقلل من الارتباك

: تحديث المهام والأحداث دائمًا، مما يقلل من الارتباك كفاءة في سير العمل: التركيز على التنفيذ، وليس على التنقل بين الأدوات

إليك كيفية إعداده:

لا توجد أي ميزة من ميزات ClickUp لا تؤثر بشكل مباشر على حياة مستخدميها - فقط اسأل غوستافو سيبرا، أستاذ باحث مشارك في جامعة فلوريدا.

"هذه هي الميزة الخاصة لـ ClickUp: تقديم معظم الأدوات اللازمة لتنظيم المشاريع في مكان واحد. فهو يسمح بالإدارة والتعيين ويوفر أدوات أخرى في نفس البيئة، مثل المستندات، حيث يمكن للمرء تدوين الملاحظات وإعداد التقارير، والتكامل مع التقويمات والبريد الإلكتروني، كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة لاستخدام برامج خارجية أو تطبيقات مختلفة لكل وظيفة."

غوستافو سيبرا

وهو محق تمامًا. لماذا التبديل بين أدوات متعددة بينما يوفر ClickUp كل شيء في مكان واحد؟

توقف عن التكاسل مع ClickUp

معظمنا يلعب مع زملائه في الفريق عبر خمس أدوات في أي وقت: البريد الإلكتروني، والدردشة، وأداة مديري المشاريع، وأداة البيانات، وهكذا.

ولكن لماذا نتعب أنفسنا بمطاردة القط والفأر هذه بينما يمكن لأداة واحدة أن تقوم بكل شيء؟

من إدارة المشاريع ومزامنة التقويمات إلى إنشاء مستندات تعاونية وأتمتة سير العمل، تأخذ ClickUp على عاتقها مسؤولية إنتاجيتك.

هل أنت مستعد للتوقف عن التنقل بين Slack وتقويم Google وعشرات التطبيقات الأخرى؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر طريقة أكثر ذكاءً للعمل!