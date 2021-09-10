فيكتوري أوموتايو: كيف يساعدني ClickUp في إدارة عملائي ومحتواي وفريقي في مكان واحد

الحرية والتأثير والاستقرار والمرونة.

إذا كنت رائد أعمال وصاحب شركة، فقد تكون هذه بعض الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها أثناء نمو وتوسع شركتك.

يمكن أن يتكون يوم في حياة رائد الأعمال من تجنيد العملاء المحتملين، والحفاظ على قائمة العملاء، وتنفيذ مشاريع العملاء، وغير ذلك. هذا الدورة اليومية من التوفيق بين مهام متعددة والقيام بأدوار متعددة هي أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يشعرون بالإرهاق، ويقبلون برواتب أقل، ويفشلون عندما يتعلق الأمر بإطلاق أعمالهم.

إذن، كيف يمكنك تحقيق الحرية والتوازن بين العمل والحياة الشخصية والنجاح؟

فيكتوري أوموتايو يمكنها إخبارك! والأفضل من ذلك، يمكنها أن تريك كيف. 😉

بصفتها مدربة أعمال ورائدة أعمال، أتقنت Victory الخطوات اللازمة لإطلاق مشروع تجاري ناجح؛ بدءًا من عرض التذاكر، ووضع استراتيجيات تحديد المواقع القوية، وتبسيط نظام المبيعات، وصولًا إلى التواجد القوي على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الوقت الحالي، تساعد المهنيين من مختلف القطاعات على تحقيق النتائج التي تقودهم إلى الحرية المالية.

للقيام بذلك، تعتمد على أداة شاملة لإدارة المشاريع مثل ClickUp لتلبية احتياجاتها في مجال إدارة علاقات العملاء وإدارة المحتوى.

أتيحت لنا الفرصة للتواصل مع Victory والتحدث معها حول كيفية استخدامها لـ ClickUp لإدارة جميع أعمالها في مكان واحد. تابعنا لتتعرف على كيفية إنجازها لأعمالها باستخدام ClickUp.

حان وقت تسليم الميكروفون! تفضلي، فيكتوري! 🎤😊

أخبرنا عن عملك!

مرحبًا، أنا Victory! 👋

يلجأ إليّ المحترفون والخبراء عندما يريدون أن يُنظر إليهم ويُدفع لهم كخبراء.

أدير شركة تدريب واستشارات تساعد الخبراء على الاستفادة من مواهبهم لتطوير وإطلاق برامج جماعية عالية التكلفة تحقق مبيعات كبيرة.

أقوم بذلك من خلال برنامجي الجماعي المتميز Knowledge to Profit™، حيث أساعد عملائي على:

💎 توضيح وتقييم خبراتهم الأكثر ربحية (أسميها "مصدر دخلهم")

💎 عزز سلطتهم الاجتماعية من خلال إطار العمل Expedited Expertise Framework™ الخاص بي

💎 أتقن طريقة توصيل رسائلك، حتى تتمكن من التعبير بثقة عن قيمتك للعملاء المتميزين

ما هي ميزة ClickUp المفضلة لديك؟

لوحات المعلومات. أحب استخدامها لإنشاء لوحات معلومات للعملاء!

تتيح لك لوحات معلومات ClickUp إنشاء تقارير مفصلة عن بيانات عملائك المهمة.

استخدم أدوات قابلة للتخصيص مثل المخططات الدائرية ووقت التسليم وجدول العمل وغير ذلك الكثير لإنشاء مركز التحكم الخاص بك.

ستوفر لك لوحات المعلومات مركزًا مركزيًا لعرض رؤى قيّمة حول المهام والمشاريع السريعة والمشاريع والأشخاص وغير ذلك الكثير.

أدوات قابلة للتخصيص في لوحات معلومات ClickUp

كيف تستخدم ClickUp لدفع شركتك ومشاريعك إلى الأمام؟

يتيح لي ClickUp إدارة قائمة عملائي وتخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة فريق العمل.

تجعل ميزات ClickUp سهلة الاستخدام إدارة الأعمال بالكامل في منصة واحدة لإدارة المشاريع أمراً في غاية السهولة.

يمكنك إعداد CRM مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك وإنشاء عروض عالية المستوى لمهام عملائك. قم بالتبديل بين طرق العرض المختلفة مثل لوحة العرض والجدول والتقويم وقائمة العرض والمزيد للحصول على منظور بديل لمهامك.

استخدام ClickUp كنظام CRM وعرض قائمة العملاء في عرض القائمة

لاستخدام ClickUp لإدارة المحتوى، ما عليك سوى إنشاء قائمة جديدة في ClickUp، وتعيين المراحل باستخدام الحالات المخصصة، وإنشاء المهام التي تحتاجها.

بمجرد الانتهاء من إعداد قائمة المهام، يمكنك البدء في وضع جدول زمني للمحتوى!

مثال على تقويم المحتوى في ClickUp

عرض تقويم المحتوى في عرض القائمة في ClickUp

كم عدد الساعات التي توفرينها أسبوعياً باستخدام ClickUp، وماذا تفعلين بهذا الوقت؟

أوفر حوالي 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp لتنظيم وإدارة أعمالي!

الوقت الذي أوفره كل أسبوع يتيح لي التركيز على الأنشطة التي تدر إيرادات أكبر لجلب المزيد من الأموال إلى الشركة.

كيف حسّن ClickUp عملك وحياتك؟

قبل ClickUp، كنت أستخدم عدة تطبيقات لإدارة جميع أعمالي وعملائي.

لقد ساعدني استخدام ClickUp في توفير الوقت والمال على جميع الأدوات التي كنت أستخدمها من قبل.

لقد كان استخدام ClickUp مفيدًا للغاية، خاصةً أنني أعلم أنه يحتوي على كل ما أحتاجه لأعمال التدريب والاستشارات عبر الإنترنت.

ما النصيحة التي تقدمينها للآخرين الذين يسعون إلى تحسين إنتاجيتهم؟

إذا كان بإمكاني أن أقدم لك نصيحة واحدة، فإنني أوصيك بشدة بالتركيز على منصة واحدة حتى تتمكن من رؤية التأثير الحقيقي.

تواصل مع Victory على LinkedIn و Instagram، وقم بزيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة المزيد عن كيفية مساعدتها في الارتقاء بأعمالك إلى المستوى التالي. 🚀