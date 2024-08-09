7 قوالب مجانية لتقييم البرامج لتجربتها في 2025

تقييم البرمجيات عملية طويلة ولكنها حاسمة. فأنت بحاجة إلى تحديد معايير التقييم، ووضع خطة تقييم، وإجراء أبحاث السوق، ومراجعة البرنامج من قبل خبراء داخليين أو مستخدمين فعليين، وجمع رؤاهم، وإدارة العديد من أصحاب المصلحة.

تخيل تتبع وإدارة كل بند من بنود العمل يدوياً. على الأرجح ستفوتك خطوات وستحصل على بيانات غير متسقة. وهذا سيتسبب في تأخير إطلاق منتجك.

يمكن أن تساعدك قوالب تقييم البرامج على تنظيم عمليات التقييم الخاصة بك بشكل أفضل. فهي توفر إطار عمل قياسي لضمان الجودة، وقياس رضا المستخدمين، واختبار الثغرات الأمنية.

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ما هي قوالب تقييم البرمجيات؟

قوالب تقييم البرمجيات هي مستندات أو أطر عمل منظمة لتقييم أداء حلول البرمجيات وجودتها وسهولة استخدامها. وهي توفر نهجاً منهجياً لمديري المشاريع ومطوري البرمجيات وفرق ضمان الجودة ومحللي الأعمال لتقييم تطبيقات البرمجيات والتأكد من أنها تلبي متطلبات المستخدمين.

لنفترض أنك تقوم بتطوير برنامج لأتمتة سير العمل. سيوفر نموذج تقييم البرمجيات قائمة مراجعة مفصلة لضمان توافق البرنامج مع أهداف العمل.

هل يوفر البرنامج جميع الوظائف المطلوبة؟

ما مدى سهولة استخدام الواجهة؟

هل يتكامل البرنامج بشكل جيد مع الأنظمة الحالية؟

هل يمكنه التعامل مع احتياجات العمل المتزايدة ومجموعات البيانات الكبيرة؟

ما هي الميزات الأمنية للحل؟

هل البرنامج ذو قيمة مقابل المال؟

ما هو مستوى دعم العملاء الذي يقدمه بائع البرنامج؟

ما الذي يجعل نموذج تقييم البرمجيات جيداً؟

ما الذي يجعل استطلاع اتجاهات التكنولوجيا لعام 2024 الذي أجرته شركة Capterra أن 58% من الشركات الأمريكية تندم على مشترياتها من البرمجيات التي تمت في آخر 12-18 شهرًا.

لبناء منتج برمجي يلبي احتياجات عملائك حقًا، تحتاج إلى نموذج تقييم برمجيات يساعدك على تقييم الوظائف التقنية والتأكد من توافقها مع احتياجات المستخدمين.

بالنسبة لمديري المنتجات أو مطوري البرامج، هذا يعني التركيز بشكل أفضل على تجربة المستخدم أثناء مرحلة الاختبار. فيما يلي القدرات الرئيسية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار في قالب تقييم البرمجيات:

قابلية التخصيص : يجب أن يكون قابلاً للتخصيص بسهولة لتقييم أنواع البرامج المختلفة

: يجب أن يكون قابلاً للتخصيص بسهولة لتقييم أنواع البرامج المختلفة الهيكل والوضوح : يجب أن يتضمن القالب أقساماً واضحة تغطي جوانب تقييم البرمجيات ذات الصلة. يجب أن يكون سهل الفهم، حتى بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين

: يجب أن يتضمن القالب أقساماً واضحة تغطي جوانب تقييم البرمجيات ذات الصلة. يجب أن يكون سهل الفهم، حتى بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين نظام التقييم : يجب أن يحتوي قالب تقييم البرمجيات على نظام درجات متسق لتقييم حلول البرمجيات بناءً على عوامل مختلفة، مثل واجهة المستخدم والتكامل والامتثال

: يجب أن يحتوي قالب تقييم البرمجيات على نظام درجات متسق لتقييم حلول البرمجيات بناءً على عوامل مختلفة، مثل واجهة المستخدم والتكامل والامتثال معايير مفصلة : يجب أن يكون هناك أقسام/أسئلة محددة لكل عامل تقييم لضمان إجراء تقييم شامل

: يجب أن يكون هناك أقسام/أسئلة محددة لكل عامل تقييم لضمان إجراء تقييم شامل نقاط التحقق من الامتثال : يجب أن يتضمن النموذج قسمًا للتحقق من امتثال البرنامج للوائح ذات الصلة

: يجب أن يتضمن النموذج قسمًا للتحقق من امتثال البرنامج للوائح ذات الصلة وجهات نظر أصحاب المصلحة : تحقق مما إذا كان القالب يدعم التعاون والسعي للحصول على مدخلات من مختلف أصحاب المصلحة، مثل مديري تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرامج والمستخدمين النهائيين

: تحقق مما إذا كان القالب يدعم التعاون والسعي للحصول على مدخلات من مختلف أصحاب المصلحة، مثل مديري تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرامج والمستخدمين النهائيين التحكم في الإصدارات: يجب أن يوفر نموذج تقييم البرمجيات سجل تغيير مع تفاصيل عضو الفريق الذي أجرى التغييرات. يساعد ذلك في تتبع الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء

10 قوالب مجانية لتقييم البرمجيات

فيما يلي سبعة نماذج مجانية لتقييم البرمجيات لتسهيل مقارنة حلول البرمجيات. ⬇️

1. قالب التقييم الاستدلالي ClickUp

قم بتقييم قابلية استخدام البرامج وتحسين رضا العملاء باستخدام قالب التقييم الاستدلالي من ClickUp

يمكن أن تؤدي البرامج المعقدة إلى تعطيل سير العمل، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء وانخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف التدريب. لذا، يجب أن يكون أول شيء يجب اختباره قبل إصدار البرنامج الخاص بك هو هل هو سهل الاستخدام وسهل التكيف؟ لتقييم جودة الواجهة، يمكنك إجراء تقييم استدلالي، وهي عملية يطبق فيها الخبراء إرشادات راسخة لتحديد عيوب قابلية الاستخدام التي يمكن أن تؤثر على رضا المستخدم. قالب التقييم الاستدلالي الخاص ب ClickUp يجعل هذه العملية أكثر سلاسة من خلال تزويد فريقك بقائمة مراجعة مفصلة لتقييم البرامج لمراجعة واجهة التطبيق وجودته استنادًا إلى مبادئ قابلية الاستخدام ومعايير الصناعة ومتطلبات العميل.

استخدم هذا القالب لتحديد احتكاك المستخدم وتحديات التنقل وغيرها من التناقضات في البرنامج التي يمكن أن تؤثر على تجربة المستخدم قبل طرح المنتج. إنه ينظم جميع معلومات التقييم في مكان واحد وينشئ تلقائيًا مهام اختبار لإضافات الميزات الجديدة أو التحسينات.

يساعد معالجة تحديات تطوير البرمجيات من خلال تقييم الجوانب الأكثر أهمية لسهولة الاستخدام، مثل:

إمكانية الوصول : هل الواجهة متاحة للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة؟

: هل الواجهة متاحة للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة؟ الكفاءة : ما مدى سرعة المستخدمين في إكمال مهامهم؟

: ما مدى سرعة المستخدمين في إكمال مهامهم؟ الوضوح : هل الواجهة واضحة وسهلة الفهم؟ هل الواجهة واضحة وسهلة الفهم؟

: هل الواجهة واضحة وسهلة الفهم؟ هل الواجهة واضحة وسهلة الفهم؟ التعليقات : هل تترك مجالاً لتعليقات العملاء؟

: هل تترك مجالاً لتعليقات العملاء؟ منحنى التعلم : هل الواجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين؟

: هل الواجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين؟ التنقل : هل التنقل بسيط؟

: هل التنقل بسيط؟ تفادي الأخطاء : هل هناك تدابير لمنع المستخدمين من ارتكاب الأخطاء؟

: هل هناك تدابير لمنع المستخدمين من ارتكاب الأخطاء؟ المرونة: هل يسهل على المستخدمين التبديل بين الوظائف؟

2. قالب تطوير البرمجيات بواسطة ClickUp

قالب تطوير البرمجيات من ClickUp

إذا كنت تبحث عن أداة واحدة لتبسيط عملية تطوير المنتج وعملية التصميم والاختبار، جرّب قالب تطوير البرمجيات من ClickUp . يساعد فرق المنتج والتصميم وتقييم الجودة (QA) على التعاون وبناء المنتجات, تقييم المشاريع وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات . قوالب تطوير البرمجيات مثل هذا النموذج يسمح لك بإنشاء مساحة مخصصة لتطوير المنتج. يمكنك استخدام هذا القالب من أجل تصميم خرائط طريق المنتج وإدارة سباقات السرعة ومعالجة طلبات الميزات وتتبع إصدارات المنتج باستخدام منهجيات Agile أو Scrum أو Kanban.

إليك كيف يساعدك هذا القالب:

خارطة طريق المنتج وتراكمات المنتج : عرض مخرجات البرامج وحالتها الحالية، وإنشاء خرائط طريق، وتلقي طلبات الميزات وتقارير الأخطاء، وإدارة الأعمال المتراكمة، وتصور التبعيات، وتتبع الجداول الزمنية لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع

: عرض مخرجات البرامج وحالتها الحالية، وإنشاء خرائط طريق، وتلقي طلبات الميزات وتقارير الأخطاء، وإدارة الأعمال المتراكمة، وتصور التبعيات، وتتبع الجداول الزمنية لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع مجلد التصميم : اعمل مع المصممين في مساحة تعاونية حيث يمكنهم إضافة المهام وإدارتها، وربط أدوات مثل فيجما، وتنفيذ دورات المراجعة، وإنشاء الجوانب الوظيفية والبصرية للمنتج، وتوثيق الملاحظات الصحيحة لكل خطوة

: اعمل مع المصممين في مساحة تعاونية حيث يمكنهم إضافة المهام وإدارتها، وربط أدوات مثل فيجما، وتنفيذ دورات المراجعة، وإنشاء الجوانب الوظيفية والبصرية للمنتج، وتوثيق الملاحظات الصحيحة لكل خطوة الفرقة 1 (سباقات سكرم) : استخدم قوائم معدة مسبقًا لتخطيط وتتبع وإدارة وتكرار سباقات السرعة. اعتمد على مستندات الفريق لتوحيد متطلبات المنتج وتوثيق الأدوار والمسؤوليات

: استخدم قوائم معدة مسبقًا لتخطيط وتتبع وإدارة وتكرار سباقات السرعة. اعتمد على مستندات الفريق لتوحيد متطلبات المنتج وتوثيق الأدوار والمسؤوليات الفريق 2 (كانبان) : تنظيم العناصر المتراكمة وتحديث التقدم باستخدام بطاقات السحب والإفلات. قم بتشغيل الاستعدادات اليومية مع عرض لوحة مبنية مسبقًا وتوثيق العملية ومتطلبات المشروع

: تنظيم العناصر المتراكمة وتحديث التقدم باستخدام بطاقات السحب والإفلات. قم بتشغيل الاستعدادات اليومية مع عرض لوحة مبنية مسبقًا وتوثيق العملية ومتطلبات المشروع سيناريوهات وحالات الاختبار : إنشاء قوائم مهام لفريق ضمان الجودة لديك لإنشاء حالات الاختبار وسيناريوهات الاختبار ومراجعتها لتتبع عمليات تشغيل الاختبار والسجلات

: إنشاء قوائم مهام لفريق ضمان الجودة لديك لإنشاء حالات الاختبار وسيناريوهات الاختبار ومراجعتها لتتبع عمليات تشغيل الاختبار والسجلات المجلد التقني: استخدم نماذج الأخطاء المبنية مسبقًا لتوثيق المشكلات والقيود المحتملة وقائمة الحلول البديلة لتوحيد عمليات الإبلاغ عن الأخطاء

3. قالب تكامل البرامج من ClickUp

قالب تكامل البرامج من ClickUp

قالب تكامل البرامج في ClickUp أداة مفيدة للفرق التي تخطط لدمج برامج مختلفة. فهو يبسّط عملية التكامل من خلال مساعدتك على تصوّر الاتصال بين التطبيقات المختلفة.

قالب تكامل البرمجيات يحتوي على جميع رموز التكامل الضرورية، مما يسهل صيانة وتحديث جميع التطبيقات في مكان واحد. يمكنك استخدامه لإنشاء المهام المتعلقة بالتكامل وتعيينها لأعضاء الفريق.

كما يساعدك القالب أيضاً على التعاون مع الشركاء والموردين، مما يحسن التكلفة الإجمالية للمشروع وجودته. إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا القالب:

أضف القالب إلى مساحة العمل الخاصة بك

إنشاء مشاريع لكل هدف تكامل

تعيين المهام وتنظيمها باستخدام 15 حالة

التعاون مع أصحاب المصلحة لتبادل الأفكار

إعداد الإشعارات للبقاء على اطلاع دائم

راقب المهام لضمان أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية

4. قالب سجل تغيير البرامج بواسطة ClickUp

قالب سجل تغيير البرامج من ClickUp

قد تحتاج إلى إضافة أو تعديل ميزات في برنامجك كجزء من اختبار قابلية الاستخدام. يعد تسجيل هذه التغييرات أمرًا ضروريًا لفهم كيفية تطور البرنامج أثناء اختبار قابلية الاستخدام. قالب سجل تغيير البرامج الخاص ب ClickUp يبسط هذه العملية من خلال توفير مساحة مخصصة لتوثيق جميع أنشطة البرمجيات. يمكن أن يكون هذا القالب سجلاً مركزياً للتحديثات وإصلاحات الأخطاء والتعديلات التي تطرأ على مشروع الاختبار الخاص بك.

يتضمن هذا القالب قاعدة بيانات مركزية وسجلًا منظمًا وجدولًا زمنيًا مرئيًا للمساعدة في إدارة دورة حياة اختبار قابلية الاستخدام بأكملها.

استخدمه لـ

تتبع تغييرات البرنامج خطوة بخطوة من خلال إنشاء حالات مهام مخصصة

تنظيم وتصنيف التغييرات البرمجية مع التسميات والسمات لتحسين رؤية الفريق وأصحاب المصلحة

تحسين تتبع تغييرات البرمجيات باستخدام التعليقات، وأتمتة إنشاء مهام الاختبار، والمزيد

5. قالب اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

قالب اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

هل منتجك جاهز للإطلاق التجريبي؟ يمكنك جعله أكثر سلاسة مع قالب اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp . يساعدك قالب السبورة البيضاء هذا على جمع وتنظيم ملاحظات المنتج والرؤى من جلسات اختبار المستخدم. يمكنك أيضًا استخدامه لتتبع نتائج اختبار قابلية الاستخدام وتخطيط التكرارات أو التحسينات حسب الحاجة.

إليك كيف يساعد هذا القالب في تقييم تجربة المستخدم:

تحديد مجالات التحسين بشكل أسرع

تحسين تجربة المستخدم من خلال معالجة المشكلات التي تم تحديدها من خلال المهام في ClickUp جمع الملاحظات حول كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك

احصل على رؤى تفصيلية حول نجاح تصميم منتجك بشكل عام

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6. قالب خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

قالب خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

إذا كنت تعمل حاليًا على نموذج أولي وتريد معرفة كيفية تفاعل المستخدمين معه قبل الإصدار النهائي، فقد حان الوقت لوضع خطة اختبار قابلية الاستخدام. فهي تساعدك على تحديد احتياجات المستخدم ونقاط الألم المحتملة والتوقعات في وقت مبكر، مما يسمح لك بإنشاء منتج يركز على المستخدم.

مع قالب خطة اختبار قابلية الاستخدام في ClickUp يمكنك تخطيط وتنظيم اختبارات المستخدم الشاملة. يوفر القالب حقولاً مخصصة مثل اسم المشروع ووصفه، والفريق، وطريقة الاختبار، وقائد الاختبار، وتقدم الاختبار لفرز البيانات والتركيز على الأولويات.

استخدم هذا القالب لتحديد أهداف الاختبار، وإعداد الموارد، وتعيين بيئات الاختبار، وتحليل البيانات، وإنشاء تقارير ملاحظات العملاء.

7. قالب تقييم برامج الإكسل بواسطة pdfFiller

via

_/ href/ _https://software-evaluation-form.pdffiller.com pdfFiller /%href/ قالب تقييم برنامج pdfFiller's Excel لتقييم برامج Excel يساعد في مراجعة ميزات البرنامج وأدائه ووظائفه.

لنفترض أنك تختبر برنامج مراجعة الرمز أداة مع مجموعة اختبار بقيادة المستخدم. يمكنك استخدام هذا النموذج كقائمة مرجعية للمساعدة في توجيه المستخدمين في تقييم الحل. بهذه الطريقة، ستعرف كيف يعمل البرنامج مقابل احتياجات العميل.

يتيح القالب أيضًا للمستخدمين إضافة الصور وتمييز النصوص وترك التعليقات. بمجرد أن تتلقى المدخلات من المستخدمين، شارك القالب مع أصحاب المصلحة لتسليط الضوء على التعليقات. إليك كيفية استخدام هذا القالب:

حدد الغرض من التقييم

اجمع المعلومات اللازمة حول معايير الصناعة

وضع معايير التقييم الرئيسية

اختبر كل معيار مع المستخدمين

تلخيص النتائج وتقديم توصيات بشأن المنتج

تبسيط عملية تقييم البرامج باستخدام ClickUp

إن معالجة نقاط الألم لدى المستخدم وتحقيق وقت أسرع للتسويق هما أولويتان حاسمتان في أي مشروع برمجيات.

وللوفاء بهاتين الأولويتين، تحتاج إلى نظام تقييم برمجيات فعال للمساعدة في إدارة متطلبات المستخدم المتطورة واحتياجات أصحاب المصلحة، وتقييم تجربة المستخدم، وتحديد المخاطر المحتملة.

وعلى الرغم من أن الأمر يبدو شاقاً، إلا أنه يمكنك تحسين هذه العملية بأكملها باستخدام قوالب تقييم البرمجيات من ClickUp. يمكن أن تساعدك قوالب تقييم البرامج هذه في كل جانب من جوانب تقييم البرامج، بدءاً من تبسيط عملية التطوير واختبار المستخدم إلى قوائم المراجعة التفصيلية لاتخاذ قرارات مستنيرة. اشترك مجاناً على ClickUp لتقييم البرامج بشكل منهجي وتعزيز رضا المستخدمين.