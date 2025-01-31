10 بدائل Excalidraw للتعاون على السبورة البيضاء

هل تتذكر تلك الأيام الخوالي عندما كانت الفرق تجتمع في قاعات المؤتمرات، وتتبادل الأفكار الرائعة، وتناقش المشاريع على السبورات البيضاء؟
مع ظهور العمل عن بُعد والعمل المختلط، انتقل التعاون في الوقت الفعلي من السبورات البيضاء المادية إلى الافتراضية. تُعد اللوحات البيضاء الافتراضية مثل Excalidraw أدوات رائعة للتعبير عن أفكارك والعصف الذهني مع فرقك.
ومع ذلك، قد لا تكون Excalidraw مناسبة للجميع بسبب بعض القيود. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء رسم واحد فقط في كل مرة، مما يحد من نطاق المناقشة. يجد بعض المستخدمين أيضًا أن الأداة تفتقر إلى التكامل.
لذا، إذا كنت تبحث عن بديل موثوق لبرنامج Excalidraw، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 بدائل لـ Excalidraw وميزاتها.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Excalidraw؟
قد يبدو استخدام السبورة على الإنترنت بسيطًا بما فيه الكفاية. ولكن إذا اخترت واحدًا بواجهة غير متقنة، فقد يجعل عملك أكثر صعوبة. فيما يلي بعض العوامل المهمة التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند البحث عن بدائل لـ Excalidraw:
- التعاون في الوقت الحقيقي: تحقق من وظائف مثل التحرير المتزامن، وخيار الدردشة، والتعليقات لتعيين المهام، وتتبع المؤشر المباشر
- سهولة الاستخدام: اختر أداة بديهية وسهلة الاستخدام. تضمن الواجهة سهلة الاستخدام سير العمل بكفاءة وتقلل من منحنى التعلم بالنسبة لك ولفريقك
- التخصيص: ابحث عن البدائل التي تقدم قوالب وأنظمة ألوان وأشكال قابلة للتخصيص
- الأمان والخصوصية: إعطاء الأولوية للأدوات التي توفر تشفيرًا شاملاً لحماية بياناتك
- التكلفة: قم بتقييم التكلفة الإجمالية للأدوات البديلة من خلال النظر في كل من رسوم الاشتراك لمرة واحدة والنفقات المدفوعة مقدمًا للميزات الإضافية
أفضل 10 بدائل Excalidraw لاستخدامها في عام 2024
لنلقِ نظرة على أفضل 10 بدائل لـ Excalidraw من أجل تعاون أفضل في مساحة العمل. من ميزات التصور المتقدمة إلى خيارات التخصيص السريعة، تقدم هذه الأدوات كل ما يحتاجه فريقك لوضع الأفكار موضع التنفيذ.
1. كليك أب
وفر الوقت وأنجز المزيد من الأعمال باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards
ClickUp هي منصة شاملة لإدارة المشاريع لمساعدة الفرق الموزعة على التعاون بكفاءة والعمل بذكاء أكبر وتوفير الوقت. سبورة ClickUp's Whiteboard مساحة عمل مرنة للعصف الذهني والتخطيط وتنفيذ المشاريع. ويمكنك الرسم، وربط الأفكار، وكتابة الملاحظات، وإضافة الصور والروابط للتعاون الفعال.
ومع ذلك، فإن التفكير وحده لا يهم. فأنت بحاجة إلى تحويل الأفكار إلى عناصر عمل. وهنا يأتي دور انقر فوق الخرائط الذهنية المساعدة في محاذاة المهام والأفكار.
تبسيط المشاريع المعقدة من خلال تخطيط سير العمل والمهام المحددة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps
يمكنك استخدام الخرائط الذهنية لوضع الأفكار، ووضع الاستراتيجيات، وإنشاء خرائط الطريق وسير العمل الرشيق. يساعدك ذلك على تبسيط المهام عن طريق تقسيم خطط المشاريع المعقدة وربط التبعيات قالب خريطة عمليات ClickUp للوحة البيضاء عبارة عن قالب جاهز للاستخدام وقابل للتخصيص، وهو أيضًا رائع للمبتدئين. فهو يتيح لك توصيل العمليات بسهولة إلى الفريق من خلال تمثيل مرئي. يمكنك أيضًا تخصيص الحالات والحقول وحتى طرق العرض.
إذا كنت ترغب في تبسيط العمليات بشكل أكبر، فاستخدم قالب قالب مخطط تدفق العمليات ClickUp . يساعد على تصور العمليات اليومية وتتبع تقدم المهام بسهولة.
ClickUp أفضل الميزات
- التعاون المرئي في الوقت الفعلي: مشاركة الأفكار والملاحظات وتتبع نشاط كل فرد في الفريق لتنسيق الإجراءات
- ربط المهام والأفكار: قم بتخطيط وتنظيم أفكارك ومهامك بسهولة باستخدامانقر فوق الخرائط الذهنية. يمكنك إنشاء خرائط ذهنية بناءً على المهام أو العقد وترتيب مشاريعك بسهولة عن طريق سحب الفروع إلى مسارات منطقية
- تخصيص إدارة المهام: سد الفجوة من التفكير إلى التنفيذ من خلال إنشاءانقر فوق المهام مباشرةً من لوح المعلومات الخاص بك. تخصيص مساحة العمل الخاصة بك عن طريق إضافة اصطلاحات مختلفة لأنواع المهام المختلفة
- احصل على روابط قابلة للمشاركة: شارك اللوحات البيضاء مع العملاء أو الشركاء خارج مساحة العمل الخاصة بك، حتى لو لم يكن لديهم حساب ClickUp
- استخدم قوالب معدة مسبقًا: جرب قوالب السبورة الجاهزة للاستخدام لإنشاء سير العمل والمخططات الانسيابية ورسم خرائط المفاهيم والعصف الذهني العكسي والكتابة الذهنية
- قم بتوصيل مجموعتك التقنية: يمكنك الوصول بسرعة إلى المعلومات من ClickUp أو التطبيقات المتصلة أو محرك الأقراص المحلي باستخدامالبحث الشامل من ClickUp الميزة
- تنسيق اللوحات البيضاء: قم بإنشاء لوحات بيضاء تفاعلية من خلال تنسيق النص باستخدام اللافتات والعناوين والإبرازات والتمييزات. أضف أيضًا عناصر مثل الأشكال والموصلات باستخدام شريط الأدوات
قيود النقر
- هناك منحنى تعليمي لبعض المستخدمين لفهم لوحات المعلومات ClickUp Whiteboards
تسعير ClickUp
- خطة مجانية للأبد: الأفضل للاستخدام الشخصي
- غير محدود: الأفضل للفرق الصغيرة؛ 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الشركات: الأفضل للفرق متوسطة الحجم؛ 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
2. Draw.io
via
_/مرجع/ _http://drawio.com درا /%href/ w.io*ral* Mural عبارة عن لوحة افتراضية، حيث يمكنك تبادل الأفكار وحل المشاكل وتنظيم الأفكار بشكل مرئي في الوقت الفعلي مع فريقك.
تتيح لك الأداة إنشاء وتحرير عناصر مختلفة مثل الملاحظات اللاصقة والصور والرسومات. وعلاوة على ذلك، يمكنك بسهولة رسم المخططات للتعاون بصرياً. وهي توفر حلولاً مخصصة للسبورة البيضاء لفرق التصميم والمنتجات والهندسة والابتكار والمبيعات، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات تعاون متعددة داخل المؤسسة بأكملها.
جدارية أفضل الميزات
- إضافة أفكار أو عناصر عمل كملاحظات لاصقة أو مربعات نصية
- التحكم في الوصول للتعاون باستخدام إعدادات العرض فقط والتحرير والميسر
- تغيير ألوان النص والملاحظات لإنشاء مجموعات وتحديد الأنماط
- إضافة أيقونات وصور GIF وصور مع تكامل Unsplash
قيود جدارية
- قد تجد أن التكامل مع التطبيقات الأخرى مقيدًا
- قد يبدو تتبع التعليقات أثناء العمل مع العديد من أعضاء الفريق أمراً مربكاً
تسعير #### جدارية
- مجاناً: للأبد
- الفريق+: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 17.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات جدارية
- G2: 4.6/5 (1,365+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120+ تقييم)
4. فيج جام
via
/مرجع/ _https://www.figma.com/figjam/ FigJ /%href/ am FigJam، الذي طورته شركة Figma، هو بديل آخر لـ Excalidraw يمكّن الفرق من تبادل الأفكار ورسم المخططات وتصميم الاستراتيجيات وإنشاء مخططات انسيابية وسير عمل رشيق.
وهو يساعد في إنشاء خرائط طريق للمشروع وخرائط رحلة العميل والجداول الزمنية للمشروع. يمكنك تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي باستخدام الدردشة الصوتية والدردشة المباشرة. يوفر FigJam أيضاً تكامل الذكاء الاصطناعي لأتمتة الجداول الزمنية للمشروع وتتبع عناصر العمل.
أفضل الميزات #### أفضل ميزات FigJam
- إضافة أدوات سير العمل مثل مهام جيرا إلى السبورة البيضاء
- إضفاء الطابع الشخصي على التواصل باستخدام صور Bitmoji الرمزية المخصصة
- جرّب تكامل الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار أو تصميم الرموز
- جمع التعليقات من خلال إجراء استطلاعات الرأي
قيود فيج جام
- لن تتمكن من العمل على أي تحديثات دون أن تكون متصلاً بالإنترنت
- يمكنك دعوة أعضاء خارجيين لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط مع الباقة المجانية
تسعير #### FigJam
- مجاناً: للأبد
- المحترف: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسة: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات فيج جام #### تقييمات ومراجعات فيج جام
- G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (25 مراجعة)
5. لوسيدشارت
via
Lucidchart عبارة عن منصة تعاون مرئي قائم على السحابة ومنصة تخطيط ذكية تمكّن الفرق من بث الحياة في أفكارهم من خلال المخططات الديناميكية والمخططات الانسيابية والتصورات.
يمكنك استخدام المؤشرات للتعاون المباشر وربط البيانات وتراكب المقاييس على المخططات للوصول إلى جميع المعلومات المهمة في مكان واحد.
Lucidchart أفضل الميزات
- تنظيم المخططات الخاصة بك باستخدام الحاويات أو لوحات السباحة
- إضافة ملاحظات إلى شكل لإبقاء الآخرين في الحلقة
- دمجها مع أدوات مساحة العمل الشائعة مثل Google و Atlassian
قيود Lucidchart
- قد تجد صعوبة في التصدير بالجملة إلى Visio
- يمكنك إنشاء 60 كائنًا فقط لكل مخطط مع الخطة المجانية
تسعير لوسيدتشارت
- مجاني: نسخة تجريبية لمدة 7 أيام
- فردي: 7.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا
- الفريق: 27 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت
- G2: 4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
6. تطبيق InVision
via
منتج Invision الرئيسي، تطبيق Freehand، هو عبارة عن لوحة بيضاء افتراضية لتخطيط المشاريع، ووضع الأفكار، وبناء الفريق، والعصف الذهني، والعرض، ومراجعة الأفكار.
يوفر قوالب مخصصة لفرق الهندسة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات وفرق المنتجات. يمكنك استخدام لوحة الذكاء الخاصة به لتحديد سير العمل وإدارة المشاريع بسلاسة.
تطبيق InVision أفضل الميزات
- تحويل الأفكار إلى تصميمات شاشة باستخدام رسم InVision القائم على المتجهات والطبقات المرنة
- وضع نماذج أولية للمنتجات الرقمية وإدارتها ومراجعتها وتنقيحها واختبارها دون الحاجة إلى الترميز
- تبسيط إدارة المشروع مع أكثر من 200 قالب مصمم مسبقًا
قيود تطبيق InVision
- يمكن أن يكون استيراد اللوحات الفنية من Sketch مملاً
- تعاون الفريق قد يكون صعباً
تسعير تطبيق InVision
- مجاني
- التطبيق المجاني: 4.95 دولار شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات تطبيق InVision
- G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)
7. جام بورد
عبر
Jambo *[_ard](https://jamboard.google.com/)* إذا كنت ترغب في التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، يمكنك استخدام Jamboard، وهي سبورة بيضاء رقمية من Google. يمكنك استخدامه على جهاز Jamboard (لوح أبيض رقمي مقاس 55 بوصة يعمل مع خدمات G Suite) أو متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.
باستخدام Jamboard، يمكنك الكتابة والرسم باستخدام القلم المضمّن، وتحويل رسوماتك إلى صورة مكررة. ومع ذلك، سيتم إيقاف Jamboard في 1 أكتوبر 2024.
أفضل ميزات Jamboard
- إضافة أدوات Google Drive مثل المستندات وجداول البيانات والشرائح إلى مربى باستخدام جهاز Jamboard بسهولة
- البحث في Google وإدراج الصور أو صفحات الويب
قيود جام بورد
- ليست متوافقة مع نظام iOS
- تعقب مساهمة كل عضو في Jamboard أمر ممل
- يوفر ميزات تعاون محدودة مقارنة بالأدوات الأخرى
تسعير #### Jamboard
- 4,999 دولارًا أمريكيًا لشاشة Jamboard واحدة وقلمين وممحاة واحدة وحامل جداري واحد
- 600 دولار رسوم الإدارة والدعم السنوية
تقييمات ومراجعات جام بورد
- G2: 4.3/5 (68 تقييمًا)
- Capterra: 4.3/5 (114 مراجعة)
8. كولابورد
via
Collaboard هي لوحة بيضاء إبداعية وأداة تعاون ذات طابع الرسم اليدوي. توفر خيارات الرسم باستخدام أقلام التحديد والأقلام والفرش. يمكنك استخدامها للعصف الذهني أو سرد القصص.
وتتيح لك تغيير لون النص والخط، وإضافة ارتباطات تشعبية إلى الموارد ذات الصلة، وتحميل المستندات، وإضافة الصور، وتوصيل العناصر. وعلاوة على ذلك، يمكنك إضافة مقاطع فيديو مباشرة على اللوحة، وتغيير أوضاع العرض لتحسين سهولة القراءة، وإنشاء ملاحظات لاصقة للحصول على أفكار أو اقتراحات سريعة.
أفضل ميزات #### Collaboard
- التخطيط والتنقل بسرعة عبر اللوحة البيضاء إلى مناطق محددة من خلال ارتباطات تشعبية ملائمة باستخدام اللوحة اللانهائية
- العصف الذهني وسرد القصص باستخدام أشكال وألوان مختلفة
- قم بالتبديل إلى الوضع المظلم لتحسين سهولة القراءة
- حماية المحتوى الخاص بك عن طريق إضافة كلمات مرور
قيود لوحة Collaboard
- قد لا تجد واجهة المستخدم جذابة
- لا يحتوي على توفير سلس لتضمين الوسائط الخارجية
تسعير #### Collaboard
- مجانًا تجربة لمدة 7 أيام
- متقدم: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات #### Collaboard
- G2: 4.7/5 (92 تقييمًا)
- Capterra: 4.3/5 (114 مراجعة)
9. ميرو
تتيح اللوحة البيضاء المتطورة من ميرو إمكانية تخطيط المنتجات على نطاق واسع، ورسم الخرائط الذهنية، ورسم خرائط العمليات، ورسم خرائط رحلة العميل، ووضع الاستراتيجيات والتخطيط.
باستخدام Miro، يمكنك تزويد فريقك بمساحة عمل مرئية وقابلة للتطوير وآمنة للابتكار من خلال ربطها بأكثر من 130 تطبيقًا. وهو يتيح التعاون والإدارة السلس من خلال دمج البيانات تلقائياً من جداول البيانات والتطبيقات الأخرى عبر مجموعة التكنولوجيا.
ميرو أفضل الميزات
- هيكلة أفكارك باستخدام إطارات Miro Frames على لوحة Miro اللانهائية
- مشاركة الأفكار بشكل مجهول
- أضف الوثائق ونتائج الاستطلاع ومقاطع الفيديو والبيانات المباشرة من تطبيقات مختلفة للتعاون الرقمي
قيود ميرو
- لا يمكنك حفظ القوالب المخصصة لإعادة استخدامها
- لديه خيارات خط محدودة للملاحظات اللاصقة
- قد تكون الواجهة مربكة
تسعير #### ميرو
- مجاني
- المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
ميرو التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)
10. دروإيلاند
via DrawIsLa*nd* DrawIsland هي أداة رسم على الإنترنت للتعبير عن نفسك بطريقة إبداعية من خلال الفن الرقمي. يمكنك إنشاء صور GIF، وإضافة نصوص إلى الصور، واستخدام أشكال مختلفة لإنشاء رسومات وتغيير الألوان والخطوط.
كما أن لديها واجهة سهلة الاستخدام وتوفر أدوات رسم متنوعة، بما في ذلك الفرش والأقلام والأشكال. يمكنك البدء في العمل على DrawIsLand مباشرة عبر الإنترنت دون أي اشتراك أو عمليات تثبيت.
DrawIsland أفضل الميزات
- اختر من بين أربعة أحجام مختلفة للشاشة افتراضيًا (200*200، 400*400، 800*400، 1024*768 بكسل) وخيار مخصص لتخصيص الحجم
- إنشاء رسوم متحركة باستخدام الصور
- استيراد الصور بسهولة لتغيير حجمها أو إضافة نص إليها
قيود DrawIsland
- يمكن إنشاء الرسوم المتحركة باستخدام ما يصل إلى 10 إطارات فقط
- يمكنك حفظ الصور بتنسيق .png فقط
- لا يدعم مشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي
تسعير #### DrawIsland
- مجاناً
تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات DrawIsland
- G2: NA
- Capterra: غير متاح
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يمكن للسبورات البيضاء الافتراضية تحسين العصف الذهني التعاوني والعمل الإبداعي بشكل كبير من خلال ميزات التصور الخاصة بها. كما أنها تلعب دوراً حاسماً في تقسيم المهام وسير العمل المعقدة، مما يساعدك على رؤية الصورة الكبيرة.
إذا كان برنامج Excalidraw لا يرقى إلى مستوى توقعاتك في هذه الجوانب، فقد حان الوقت لترقية مجموعتك التقنية باستخدام ClickUp! ClickUp Whiteboard ، أفضل بديل لـ Excalidraw، وحوّل أفكارك إلى خطط عمل من خلال إنشاء المهام وتعيينها مباشرةً من جلسات العصف الذهني الخاصة بك. اشترك في ClickUp مجانًا لتوصيل الأفكار بشكل أفضل وتعزيز تعاون الفريق!