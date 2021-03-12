نظرة على مستقبل العمل عن بُعد مع Safety Wing

لطالما كان عالم يديره العاملون عن بُعد في الأفق، ولم تؤدِ صراعات عام 2021 سوى إلى تقريبه من الواقع. مع ازدياد إدراكنا لمزايا العمل عن بُعد، ونمو الشركات الناشئة لتسهيل عمل هؤلاء العاملين المستقلين عن المكان، لا يسعنا إلا أن نفترض أن هذه القوة العاملة الجديدة عن بُعد ستستمر في البقاء.

ولكن كيف سيكون مستقبل العمل عن بُعد، ومن هم العقول المدبرة وراء نموه؟ دعونا نناقش بعض الاتجاهات الناشئة في مجال العمل عن بُعد التي ستشكل مستقبل العمل، والتقنيات الجديدة والشركات التي تجعلها ممكنة.

هل سيتغير مكان العمل؟

باختصار، يجب أن يتغير مكان العمل. لا يوجد خيار آخر.

ليس فقط بسبب المشكلة الكبيرة التي تواجهنا جميعًا (كوفيد-19)، ولكن لأن عالم العمل كان بالفعل في طور التغيير قبل أن تصبح الجائحة خبرًا رئيسيًا في وسائل الإعلام. فقد تمكنت الشركات التي تمتلك التكنولوجيا والبصيرة والموظفين المنفتحين من الانتقال من المكتب إلى هذا العالم الجديد الذي يركز على كوفيد دون انقطاع كبير. أما الشركات التي واجهت صعوبات في التكيف، فقد واجهت للأسف العديد من العقبات على طول الطريق، بل إن بعضها وصل إلى نهايته.

مع تزايد عدد الشركات التي تلبي احتياجات العاملين عن بُعد، كان هناك اندفاع كبير لمساعدتهم. وقد أعطانا هذا التدفق الهائل من العاملين عن بُعد بشكل مؤقت رؤية مستقبلية مذهلة لما قد يبدو عليه العالم مع ارتفاع نسبة العاملين عن بُعد، وفتح الباب أمام المزيد من الشركات لإمكانية الاستعانة بقوة عاملة عن بُعد.

ما هي اتجاهات العمل عن بُعد التي تزدهر في الوقت الحالي؟

يأتي كل عام جديد مع تحدياته، ولا شك أن عام 2021 كان عامًا صعبًا للجميع. على الرغم من المحن والمصاعب، هناك بعض الاتجاهات الواضحة التي تظهر من مجتمعات العاملين المستقلين عن المكان، والتي من المرجح أن تستمر في المستقبل القريب.

الهجرة من المدن

مع فرض إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد في جميع أنحاء العالم، يبدو أن جاذبية المدن الكبرى في انخفاض مستمر. فقد توقت الحياة الاجتماعية المزدهرة والمراكز الثقافية والمناظر الخلابة للمدن التي نعرفها ونحبها جميعًا. وبدلاً من ذلك، أصبحنا نواجه إيجارات باهظة الثمن وشوارع خالية من المارة ونقصًا في المساحات الخضراء.

أدى فيروس كوفيد-19 إلى إعادة تقييم الكثير منا لأولوياتنا. يبدو أن البحث عن الهواء النقي والمساحات الخضراء والمعيشة بأسعار معقولة يتصدر قائمة أولوياتنا، بينما يهرع الكثير منا بعيدًا عن شوارع المدن إلى الريف المفتوح.

برنامج مبتكر للعمل عن بُعد

نحن لا نبالغ عندما نقول أن عالم العمل عن بُعد لن يكون موجودًا لولا مساعدة التكنولوجيا. تطبيقات الإنتاجية وبرامج مؤتمرات الفيديو وأنظمة المراسلة الآمنة وكل ما يرافقها، تجعل من السهل إدارة شركة عن بُعد دون أي عوائق. أصبحت الحاجة إلى المساحات المكتبية الدائمة، تلك المباني التقليدية القديمة المصنوعة من الطوب والملاط، أمراً عفا عليه الزمن.

ما الذي يدعم نمو العمل عن بُعد؟

برنامج عن بعد.

تعد التقدم التكنولوجي والشركات ذات التفكير المستقبلي من العوامل الرئيسية التي ساهمت في انتشار العمل عن بُعد في جميع أنحاء العالم، مما سمح للعاملين عن بُعد بتجاوز الحدود بسهولة. قبل فترة، كانت فكرة العمل عن بُعد تعتبر فكرة سخيفة. ولكن، من يمكن أن يلومهم؟ في ذلك الوقت، لم تكن هناك شبكات خاصة افتراضية أو برامج مؤتمرات جماعية أو أدوات عمل عن بُعد لمساعدتك على البقاء على اتصال.

في الوقت الحاضر، أصبح فتح شركة عبر الإنترنت بالكامل عملية بسيطة ومباشرة بفضل برامج مثل Estonian e-Residency. هناك العديد من الشركات التي تساعدك في توظيف الموظفين وتدريبهم ودفع رواتبهم أينما كانوا في العالم. أصبحت إدارة الفرق أسهل من أي وقت مضى بفضل منصة الإنتاجية ClickUp؛ يمكن تنظيم اجتماعات الفريق بنقرة زر واحدة باستخدام Zoom، ويمكنك حتى إنشاء غرفة استراحة افتراضية في المكاتب عبر الإنترنت مثل TeamFlow.

مزايا الموظفين عن بُعد

منذ ظهور فكرة الرحل الرقميين والعمل عن بُعد في مطلع الألفية الجديدة، جمع المفكرون الأذكياء مواردهم واستجابوا لمتطلبات السوق. اليوم، أصبح من السهل الحصول على كل ما تحتاجه بمجرد جهاز كمبيوتر محمول واتصال إنترنت موثوق. تدرك الشركات مزايا وجود مجموعة من المواهب العالمية، وكذلك يدركها العاملون عن بُعد: لم تعد خيارات العمل مقيدة بحدود جغرافية. لست مضطرًا للاختيار بين الشركات التي توظف في منطقتك، بل يمكنك الاختيار من بين شركات في جميع أنحاء العالم.

وبسبب ذلك، أدركت الشركات أن مجرد تقديم وظائف عن بُعد لا يكفي: فالموظفون يتوقعون مزايا معينة، مثل جدول عمل أكثر مرونة، ورعاية صحية، وإجازة مدفوعة الأجر، وغير ذلك. هناك شركات تبني أفضل مستقبل ممكن للعمل عن بُعد من خلال منتجات مثل Remote Health من SafetyWing: تأمين صحي عالمي لجميع أفراد الفريق، بغض النظر عن مكان إقامتهم. على عكس الشركات التقليدية التي توظف محليًا، تتمتع الشركات التي تعمل عن بُعد بمجموعة أكبر من المواهب للاختيار من بينها، مما يجعل التأمين الصحي تحديًا كبيرًا. مع منتج SafetyWing الفريد، لا يهم مكان إقامة موظفيك، فهم ببساطة يغطون الجميع في جميع أنحاء العالم بموجب نفس الخطة القابلة للتخصيص بسهولة.

بفضل الأدوات اللازمة للقيام بهذه المهمة، أصبحت الشركات التي كانت في الأصل عالقة في طرقها القديمة أكثر انفتاحًا على إمكانية العمل عن بُعد. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة عدد العاملين عن بُعد، مما يشجع المزيد من الشركات على تلبية احتياجات هذه الصناعة الناشئة. مما يخلق دورة جميلة من النمو الدائم. أو هكذا نأمل!

ما هي اتجاهات العمل عن بُعد في المستقبل؟

مع اعتزام ثلثي الشركات حول العالم الاستمرار في سياسات العمل عن بُعد التي اعتمدتها خلال الجائحة، يبدو أن اتجاهات العمل عن بُعد هذه ستستمر.

ظهور "مكان العمل الهجين"

على الرغم من أننا لا نتوقع أن تتحول كل شركة إلى العمل عن بُعد بشكل كامل، إلا أن هناك احتمال أن تختار العديد من الشركات اعتماد نظام هجين. في هذا النظام، يعمل جزء من الفريق الأساسي في مقر الشركة بينما يعمل الآخرون من المنزل. وتتمثل ميزة هذا النظام الهجين في أنه يمنح الشركة أفضل ما في كلا النظامين: الوصول إلى الموظفين الأكثر موهبة على مستوى العالم ومزيد من المرونة مع الحفاظ على ثقافة الشركة القوية.

ستواصل الشركات الناشئة التركيز على خدمات العمل عن بُعد

يبحث العاملون عن بعد لحسابهم الخاص والشركات التي تتطلع إلى العمل عن بعد باستمرار عن طرق لتبسيط عملياتهم اليومية. في الواقع، وفقًا لتقرير Upwork عن القوى العاملة المستقبلية لعام 2020، يقول 77% من العاملين المستقلين أن التكنولوجيا حسنت فرصهم في العثور على عمل. يتطلب الانتقال من مكان العمل التقليدي إلى مكان العمل الافتراضي نهجًا مختلفًا تمامًا ومجموعة جديدة كاملة من الأدوات. مع بدء جيل الألفية وجيل Z في السيطرة على السوق، سنشهد بالتأكيد المزيد من الابتكار في هذا المجال.

التركيز على الصحة العقلية والتواصل "الواقعي"

تعد الوحدة مشكلة كبيرة يواجهها الكثير من العاملين عن بُعد، ويرجع ذلك أساسًا إلى قلة التواصل مع زملاء العمل. فالإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، وقد يؤدي العمل عن بُعد إلى الشعور بالعزلة الشديدة.

بقدر ما تقع على عاتق الموظف مسؤولية الحفاظ على علاقات اجتماعية جيدة، تقع على عاتق مديره مسؤولية تسهيل التواصل الفوري بين الفرق. يحتاج الموظفون إلى الشعور بأنهم جزء مهم من الشركة، سواء كانوا في المكتب أو على شاطئ في باربادوس. تعد المكالمات المرئية المنتظمة جزءًا واحدًا فقط من الحل. ولكن مع توسع انتشار الفرق في أنحاء العالم، يتعين على المديرين أن يكونوا أكثر إبداعًا في أنشطة تعزيز الترابط بين الموظفين.

أسبوع عمل أقصر

وفقًا لمسح أجرته CoSo Cloud مؤخرًا، قال 77% من العاملين عن بُعد إنهم أكثر إنتاجية عندما يعملون من المنزل. من الناحية النظرية، تسمح هذه الزيادة في الإنتاجية للعاملين بتقصير أسبوع عملهم مع الحفاظ على نفس الدخل. وإلى جانب عالم العمل عن بُعد، تتجه العديد من الشركات إلى خرق القاعدة وتطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام. فهي حريصة على إثبات أن أربعة أيام في الأسبوع بأقصى إنتاجية ستساوي نفس كمية العمل في أسبوع من خمسة أيام بمستوى إنتاجية أقل.

الخلاصة

لا شك أن العمل عن بُعد لا يزال يواجه بعض المشكلات.

قد تشعر بالوحدة، فمن السهل جدًا أن تشتت انتباهك في تلك الأيام التي لا تشعر فيها برغبة في العمل، ولا يوجد زملاء حولك ليقدموا لك الدعم الذي قد تحتاجه. ناهيك عن العقبات التي يتعين علينا التغلب عليها من خلال التواصل الفعال في الوقت الفعلي.

لحسن الحظ، مع سرعة تقدم التكنولوجيا والاستثمارات التي تضخها الشركات والأفراد في مجال العمل عن بُعد، يبدو أن كل هذا لن يكون له أهمية في المستقبل القريب.

يجتمع بعض ألمع العقول في العالم لابتكار أدوات جديدة وبرامج ذكية وحتى قرى افتراضية يمكن أن تعالج جميع مشاكل العمل عن بُعد.

بفضل فريق قوي من المفكرين المبتكرين الذين يدعمون عالم العمل عن بُعد، فإن إمكانيات مستقبله لا حدود لها. يقع على عاتقنا تحسين عالم العمل عن بُعد وجعله متاحًا للجميع: من خلال التعاون وتبادل المعرفة، ورفع مستوى الشركات إلى معايير أعلى، والمطالبة بتوفير رعاية صحية ومزايا عالمية ، وعدم الخوف من ابتكار شيء لم يوجد بعد.

لذا، إذا كنت تعمل عن بُعد أو تدير فريقًا عن بُعد، تواصل معنا وأخبرنا: ما الذي تحتاجه لجعل شركتك مكانًا رائعًا للعمل؟