10 قوالب مجانية لتخطيط المعلومات الشخصية

يتطلب تطبيق الممارسات الرشيقة على نطاق المؤسسة الانضباط. في كل مرة تحاول فيها مزامنة أصحاب المصلحة، من السهل أن تضيع في زوبعة من الأعمال المتراكمة للبرامج المتراكمة القادمة من المديرين والمطورين وفرق المشاريع المخصصة. تخطيط زيادة البرنامج (PI) هو حفل (حدث) يمكّن فرق العمل الرشيقة الموزعة والبعيدة من التوسع في بيئة أكثر تنظيماً. وهو يركز على تحديد أولويات الأهداف ووضع مخرجات واضحة لـ مواءمة المنظمة بأكملها نحو هدف مشترك.

قوالب تخطيط PI هي ممر الكواليس الخاص بك إلى التحول الرشيق الناجح الذي يسهّل إجراء جلسات فعّالة للتحول الرشيق من أجل رشيق متدرج إطار العمل. بفضل الهياكل الواضحة والتخصيص البديهي والميزات التعاونية، تحول هذه القوالب تخطيط زيادة البرنامج إلى شكل فني!

ما هو قالب تخطيط زيادة البرامج؟

زيادة البرنامج هي مراسم أساسية في إطار إطار العمل الرشيق المتدرج (SAFe) مساعدة الفرق على تخطيط وتنفيذ مسار العمل التالي بنجاح، سواء كان ذلك شخصيًا أو عن بُعد. يتطلب تفاعلات عبر عمليات متفرقة والتراكمات المتراكمة مع العديد من أصحاب المصلحة، ولهذا السبب يصبح نموذج تخطيط PI موردًا قيمًا لهذه الجلسات.

هذا القالب عبارة عن أداة مرئية لـ تبسيط الاتصال بالمشروع والتعاون، مما يمنح الفرق إحساسًا بالشفافية والرؤية المشتركة. وعادةً ما يتضمن أقسامًا مختلفة، مثل الأهداف والميزات والمخاطر والتبعيات والجداول الزمنية، لتوجيه المشاركين خلال عملية تخطيط PI.

يجب إعداد المخطط التفصيلي لقالب تخطيط مبادرة تنفيذ المشاريع قبل مبادرة التخطيط، بحيث يعكس العناصر الأساسية مثل الميزات ذات الأولوية وملكية الأحداث والأدوار والمسؤوليات. والفكرة هي أن نفس الوثيقة يمكن استخدامها لإجراء جلسات الاجتماع بسلاسة (تتراوح مدتها من يوم إلى يومين) وتسجيل ما ينتج عنها بنود العمل -جميعها تتحرك نحو إطار عمل رشيق متدرج.

ما الذي يجعل قالب تخطيط PI جيد؟

يجب أن يتسم قالب تخطيط PI الجيد بهذه الخصائص الرئيسية لمواءمة الفرق حول رؤية مشتركة:

هيكلية قياسية موحدة*: يجب أن يوفر القالب تنسيقًا واضحًا تحتإطار عمل SAFeمع أقسام محددة جيدًا وقابلة للتخصيص للأهداف والميزات,جداول أعمال الاجتماعات: يجب تضمين عناصر مرئية، مثل المخططات والجداول والرسوم البيانية، لجعل المعلومات المعقدة أكثر سهولة في سياق العمل ميزات التعاون: يجب أن تدعمالتعاون متعدد الوظائفمما يسمح لأعضاء الفريق المتعددين بالمساهمة والتعديل في الوقت الفعلي، سواء كان ذلك شخصيًا أو عن بُعد آليات تحديد الأولويات: ابحث عن أدوات مثل الترميز بالألوان ووضع العلامات علىتحديد أولويات العمل وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءةتخصيص الموارد وتعظيم القيمة المقدمة إدارة المخاطر والتبعية: يجب أن يعالج النموذج الجيد المخاطر والتبعيات، مما يساعد الفرق الرشيقة على تحديد وتخفيف الاختناقات المحتملة التي قد تؤدي إلى تعطل التسليم المساءلة: يجب أن يحدد القالب بوضوح الأدوار والمسؤوليات في عملية تخطيط PI، مما يوضح من هو المسؤول عن ماذا خلال احتفالات حدث تخطيط PI

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وPowerPoint، مما يؤهلك للنجاح الرشيق من خلال الجهود الجماعية للفريق. ✊

1. قالب تخطيط ClickUp PI

أثناء قيام فريقك بالتخطيط والتخفيف من المخاطر، استخدم هذا القالب لتعزيز التفكير الإبداعي وحل المشكلات ومشاهدة تطور أعمالك المتراكمة في الوقت الفعلي

تخيل تخطيطًا تكون فيه جميع جوانب تقدم الفريق، بما في ذلك السعة وعبء العمل والتراكمات والمخاطر، في متناول يدك، معروضة بطريقة واضحة ومفهومة. إن

قالب تخطيط ClickUp PI

يجعل ذلك ممكنًا!

هذا هو نموذجك المفضل لإطلاق حدث تخطيط مبسط لزيادة البرامج. من خلال إرشاداته المدمجة خطوة بخطوة، يمكنك تنظيم المشاريع، وسباقات السرعة، وجداول الإصدار بسلاسة في وقت قصير!

يتيح لك القالب استخدام السبورة البيضاء لتخطيط مناقشاتك عبر أربع لوحات رئيسية، كل منها مصمم خصيصًا لضمان تنظيم جلسات العصف الذهني بشكل جيد:

لوحة الفرق: تعمق في تفاصيل كل فريق وتكراراتهم ومهامهم وأهدافهم لوحة البرنامج: احصل على نظرة شاملة للميزات والتبعيات والمعالم الرئيسية، مع التركيز على التوافق مع أهداف البرنامج لوحة جدول الأعمال: التزم بالجدول الزمني من خلال مساحة مخصصة لجدول أعمالك ومعلومات المقدمين مجلس إدارة المخاطر: تعمّق في العقبات والعوائق المحتملة، وصنّف المخاطر على النحو التالي:

محلولة

تم حلها

حلها أ مقبولة

مقبولة ميتمتخفيفها

بينما يقرر فريقك بشكل تعاوني استراتيجيات التخفيف خلال الجلسات، ستشهد تطورًا ديناميكيًا لتراكماتك المتراكمة، مع ملاحظات لاصقة تمثل المخاطر المحددة التي يمكن تعديلها في الوقت الفعلي. ادمج المهام والمستندات المباشرة مباشرةً في السبورة البيضاء واستخدم

ClickUp Dashboards

لرصدها.

مع

الحالات المخصصة

,

الحقول المخصصة

و

طرق عرض ClickUp

، يمكّنك هذا القالب من تخصيص تخطيط PI الخاص بك لتلبية احتياجاتك الخاصة. تتبع العدو السريع وتقدم المشروع، وتصنيف المهام باستخدام سمات مخصصة، وتصور الأهداف دون عناء.

2. قالب التخطيط السريع السريع ClickUp Agile Sprint Planning قالب

قم بتخصيص قالب التخطيط السريع الرشيق الخاص بـ ClickUp، والذي يأتي مع حالات مهام مختلفة، وطرق عرض، والمزيد

إذا كان فريقك يميل إلى فقدان المسار والتركيز أثناء جلسات PI النشطة، فإن

قالب التخطيط السريع الرشيق ClickUp Agile Sprint Planning Template

يُغيّر قواعد اللعبة. فهو يمكّنك من قيادة اجتماعات حل المشكلات بثقة، مع العلم أن مناقشاتك ستكون في محلها، وسيتم تحقيق الأهداف، وسيتم احترام وقت الجميع. ستسير اجتماعاتك كالساعة، وسيشكرك فريقك على ذلك! ⏰

قم بالتخطيط وتتبع التقدم وإدارة الموارد أثناء التخطيط للسباق باستخدام قالب التخطيط السريع الرشيق للسباق. ضع التوقعات مع مراعاة قدرة الفريق. راجع التباين في الساعات التقديرية مقابل الساعات الفعلية مع فريق سكرم أثناء مراجعة سبرينت سبرينت.

يضمن قالب تخطيط سبرينت التخطيط السريع الرشيق من ClickUp للفرق ما يلي:

تخطيط سباقات السرعة بسهولة، بغض النظر عن مدى تعقيد المشروع

تصور التبعيات والمهام في عرض جدول زمني واضح

تتبع التقدم المحرز في جميع مراحل تخطيط سباقات السرعة

سواء كنت تدير مشروعًا واحدًا أو محفظة كاملة، سيساعدك هذا القالب على التخطيط بذكاء والتنفيذ بشكل أسرع!

3. قالب لوحة زيادة برنامج ClickUp

استخدم قالب لوحة لوحة زيادة البرامج في ClickUp لإنشاء جدول زمني مرئي وتخطيط سير العمل

إن

قالب لوحة زيادة برنامج ClickUp

بمثابة سكة توجيهية لـ قطار الإصدار الرشيق (ART)، مما يضمن أن يكون كل عضو في الفريق على متن القطار، ويتحرك في تناغم تام. وكما أن المسار هو أساس نظام القطار الفعّال، فإن هذا القالب يمهد الطريق لـ رحلة رشيقة . 🚂

تمكّن طريقة عرض السبورة البيضاء الجاهزة، المصممة للتعاون، مديري المشاريع من تسهيل جلسات العصف الذهني والتقاط الأفكار من جميع أصحاب المصلحة. إنها المساحة المثالية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى خطط قابلة للتنفيذ.

ولكن ما يميز هذا القالب حقًا هو وضوحه البصري. فهو يمكّنك من إدخال الأنشطة باستخدام الملاحظات اللاصقة، بينما يرشدك مفتاح الترميز بالألوان في تصنيفها وتنظيمها. ضع قائمة بالمهام جنبًا إلى جنب مع المعالم الرئيسية، مما يوفر نظرة عامة سريعة على مسؤوليات الفريق.

تتيح لك ميزة Connectors تسليط الضوء على الروابط بين العناصر المختلفة، مما يسهل عليك فهم العلاقات التي تساهم في عملية الزيادة والأهداف الأوسع نطاقاً.

والآن، لاستخدام هذا القالب ابدأ بتحديد مراحل البرنامج ثم انتقل إلى مراحل البرنامج ثم انتقل إلى اللاعبين في الفريق، والتي يمكن أن تكون أقسامًا أو فرقًا مخصصة. قم بتعيين القدرة و الحمل الخاص بهم، مع ضمان توزيع عبء العمل بشكل متوازن.

4. قالب خطة تنفيذ مشروع ClickUp

يساعد استخدام قالب خطة تنفيذ المشروع الخاص ب ClickUp في تحديد نطاق المشروع، ووضع جداول زمنية واضحة، وتحديد المخرجات، وغير ذلك، مما يساهم في تنفيذ المشروع بفعالية

ضع مشروعك موضع التنفيذ باستخدام هذا

قالب خطة تنفيذ مشروع ClickUp

! يوفر خارطة طريق مصممة بشكل جيد تساعدك على رسم نطاق مشروعك والمواعيد النهائية والمخرجات الرئيسية. 🎬

يساعد هذا القالب في الإشراف على العوامل الحاسمة مثل تخصيص الموارد وإدارة الميزانية ومزامنة الجدول الزمني لضمان التزام جلسة PI بالجدول الزمني المحدد.

لنفترض أنك تقود

تطوير البرمجيات

المشروع. في عرض قائمة المشاريع في القالب، يمكنك سرد مهام التطوير مثل الترميز والاختبار والتوثيق. قم بتعيين أعضاء الفريق، وحدد المواعيد النهائية، واستخدم الحقول المخصصة للإشارة إلى حالة كل مهمة - سواء كانت قيد التنفيذ أو مكتملة أو تحتاج إلى مراجعة.

تمنحك طريقة عرض Gantt جدولاً زمنيًا مرئيًا. على سبيل المثال، إذا كان يجب إنجاز الترميز قبل الاختبار، تساعدك طريقة العرض هذه على رؤية تسلسل المهام والمواعيد النهائية. بهذه الطريقة، إذا تأخر الترميز، يمكنك تحديد تأثيره على الاختبار بسرعة وتعديل خطتك وفقًا لذلك.

طريقة عرض عرض قائمة مراحل المشروع تجمع المهام حسب المراحل (مثل التطوير وضمان الجودة والإصدار) إلى جانب تواريخ الاستحقاق. يمكنك على الفور تحديد المهام التي تقترب من المواعيد النهائية، مما يضمن التقدم في الوقت المناسب في كل مرحلة.

هل تريد تخصيص الميزانيات بشكل مسؤول؟ استخدم جدول تكلفة المشروع لإدخال رؤوس التكاليف مثل تراخيص البرمجيات وأدوات التطوير والرواتب. وأخيراً، يحتوي مستند الموارد في القالب على مواد مرجعية أساسية، مثل إرشادات الترميز وأفضل الممارسات.

5. قالب إدارة برنامج ClickUp

يحتوي قالب إدارة البرامج من ClickUp على كل ما تحتاجه لإنجاح برنامجك!

اجعل كل ما تحتاجه هو الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح، ومعالجة المشاكل، وإدارة المخاطر على الفور. مع

قالب إدارة برنامج ClickUp

ستحصل على أداة شاملة تبسّط عملية إدارة البرامج الرشيقة

إدارة المشاريع

. 🎯

يقدم هذا القالب تسلسل هرمي منظم لمواءمة برنامجك مع أهدافه الشاملة. لديك ثلاثة أقسام لتنظيم مشروعك، كما هو موضح في الجدول التالي:

| مشروع جانت |هذا هو المكان الذي تحصل فيه على نظرة ثاقبة لمشروعك ومهامك. يقدم عرض جانت المدمج Gantt، على وجه الخصوص، مخططًا تفاعليًا للجدول الزمني [| المشاكل | يضمن هذا القسم معالجة المشاكل المتراكمة والمشاكل الأخرى بسرعة. تتيح لك الحقول المخصصة تقديم معلومات مفصلة لكل مشكلة، مما يجعل التتبع والإدارة أكثر كفاءة، بينما يعرض عرض اللوحة كل شيء /href/ https://clickup.com/features/kanban-boardKanban-style/%href/]( |-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|)، مما يسهل رؤية موقف كل مشكلة وما يحتاج إلى الاهتمام

| المخاطر | يسمح لك هذا القسم بتحديد وتقييم المخاطر المحتملة داخل برنامجك. وهو يوفر كلاً من طريقة عرض القائمة وطريقة عرض اللوحة، مما يوفر لك المرونة في كيفية اختيار إدارة المخاطر وتصورها وتطوير استراتيجيات التخفيف من حدتها

تقدم قوالب ClickUp

وظائف قائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع

. على سبيل المثال، إذا كانت جلسات PI الخاصة بك تميل إلى أن تكون طويلة ومليئة بالمعلومات، يمكنك استخدام

ClickUp AI

لتلخيص ملاحظات الاجتماع وإنشاء عناصر عمل من تحديثات المهام!

6. قالب مصفوفة موارد مشروع ClickUp

خطط مواردك بفعالية باستخدام قالب المصفوفة هذا وحدد التكلفة الإجمالية المتوقعة لمواردك المتاحة

دائمًا ما يحتل تخطيط الموارد وحساب الأرقام الممل مركز الصدارة كلما قمت بتوسيع نطاق برنامجك الرشيق. إن

قالب مصفوفة موارد مشروع ClickUp

هو مساعدك الموثوق به إذا كنت تتطلع إلى التوفيق بين التكاليف والقدرات بدقة ملحوظة. 🔢

يشبه هذا القالب وجود مساعد بارع في الرياضيات يرشدك خلال العمليات الحسابية المعقدة، ويخبرك بالضبط أين تدخل الأرقام ثم يحسبها بطريقة سحرية لتوليد المخرجات النهائية باستخدام حقول الصيغ. بشكل افتراضي، يدعم خمسة أنواع من الموارد:

البشري المعدات المرفق (يغطي المكاتب أو المصانع أو أي موقع مرتبط بالمشروع) البرمجيات المواد

إن استخدام النموذج عبر الأقسام المختلفة أمر سهل! يبدأ الأمر كله بتقديم فريقك أو موظفي المشروع الرئيسيين نموذج إدخال الموارد. يجمع هذا النموذج معلومات حيوية حول الموارد المطلوبة، وتتدفق هذه البيانات بسلاسة إلى قائمة الموارد، مرتبة حسب نوع المورد. وهنا، يمكنك تحديد حالة كل مورد، سواء كان في عملية بدأت أو معلقاً للمستقبل، أو معلقاً مؤقتاً.

إحدى الميزات البارزة هي لوحة الحالة العرض، والتي توفر نظرة عامة سريعة على مجموعة الموارد بأكملها. لإلقاء نظرة فاحصة على جداول المشتريات، يمكنك الاعتماد على عرض الجدول الزمني. أسهل طريقة لتعديل الجداول الزمنية؟ ما عليك سوى النقر والسحب والتعديل - الأمر بهذه البساطة!

وأخيرًا، عندما يتعلق الأمر بالمسائل المالية، يمكنك اللجوء إلى عرض جدول التكاليف. فهو يوفر لوحة معلومات مالية، تلخص تكاليف كل مورد مرتبة حسب القسم، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في ميزانية مشروعك - وهو مثالي للوحة تخطيط PI أو استراتيجيتك. 💵

7. قالب خطة عمل مشروع ClickUp

هذا القالب هو تذكرتك لتبسيط تخطيط المشروع وإدارته، مما يتيح لك تتبع ساعات العمل وتحديد الأولويات وتعديل الجدول الزمني للمشروع

إن

قالب خطة عمل مشروع ClickUp

يمكن أن يساعدك في تخطيط PI في أي مرحلة من مراحل المشروع. فهو يسمح لك بتتبع ساعات العمل المخطط لها مقابل ساعات العمل الفعلية، وتحديد أولويات الأنشطة، وتعديل جدول المشروع بسلاسة في سباقات السرعة المستقبلية.

وبفضل حالة RAG (أحمر، كهرماني، أخضر) المستوحاة من إشارات المرور، يعمل القالب كقائد تشجيع شخصي لفريقك، حيث يلوح بالأعلام للإشارة إلى ما إذا كنت تسير بسلاسة أو تواجه عقبات بسيطة أو تواجه منعطفات كبيرة. 🚦

هذا

قالب إدارة المشروع

يبسط عملك من البداية إلى النهاية. يمكنك أنت أو أعضاء فريق التخطيط للفعاليات الخاصة بك إضافة المهام باستخدام نموذج تقديم المهام. ثم يتم تنظيم المهام المقدمة بدقة في قائمة جميع الأنشطة، مرتبة حسب مراحل المشروع.

قم بتحرير الحقول المخصصة لتعيين سمات المهام مثل الأولويات والتقدم والتأخير والجهد. توفر طريقة عرض لوحة الحالة نظرة عامة سريعة وواضحة لحالات المهام، مما يجعل التحديثات سهلة للغاية.

للحصول على رؤية شاملة للجدول الزمني للتسليم، انتقل إلى الجدول الزمني للمشروع عرض للإشراف على المهام بشكل خطي، حيث يشير كل عنصر إلى الاستثمار الزمني المخطط له. يمكنك إعادة جدولة أو تعديل مدد المهام بسرعة حتى بعد انتهاء الاجتماعات.

توفر طريقة عرض عرض جانت للمشروع في القالب عرضًا تفصيليًا

نظرة عامة على المشروع

مخطط، مما يسمح لك بتحديد علاقات المهام وتتبع المراحل الرئيسية من مرحلة ما قبل التخطيط إلى ما بعد الإنتاج.

8. قالب تعقب برنامج ClickUp

يجمع بين الفرق والعمليات وثروة من المعرفة في مكان واحد، مما يجعل

تتبع المشروع

إلى تجربة سلسة

تمامًا مثل نظام تحديد المواقع العالمي الموثوق به الذي يبسط الطرق المعقدة، فإن

قالب تعقب برنامج ClickUp

يعمل على تبسيط رحلتك في تخطيط PI. فهو يجمع بين الفرق والعمليات وكنز من المعرفة داخل منصة واحدة، مما يجعل تتبع المشروع أمرًا في غاية السهولة.

بغض النظر عن طول مدة برنامجك، فإن هذا القالب يعمل بشكل جيد لجلسة تخطيط PI، والميزانية، والمالية كالمحترفين. وبفضل طرق العرض القابلة للتكيف، يمكنك مراقبة سير العمل قبل التخطيط وبعده وتطوير استراتيجيات مدعومة بالبيانات.

قائمة المشاريع هي لوحتك لتحديد أنشطة البرنامج وتقييمها - قم بفرز المهام حسب الحاجة الملحة أو أي معيار آخر.

الجداول الزمنية الجامدة هي لعنة النجاح الرشيق. لحسن الحظ، مع طريقة عرض الجدول الزمني للسحب والإفلات في هذا القالب، يمكنك إجراء تعديلات بدون ضجة في لمح البصر. وعندما يتعلق الأمر بفهم مدى توفر الفريق، تعمل طريقة عرض عبء العمل كبوصلة بديهية.

باستخدام الحقول المخصصة مثل القائمة المنسدلة مرحلة المشروع، يمكنك بسهولة الاحتفاظ بعلامات تبويب على كل مرحلة، بينما تتيح لك مصفوفة الجهد-التأثير-المجهود تصنيف مهام التخطيط لما بعد مرحلة ما بعد التنفيذ بذكاء على النحو التالي:

المكاسب السريعة: عالية التأثير، منخفضة الجهد 🏆

عالية التأثير، منخفضة الجهد 🏆 مشروعات كبيرة: عالية التأثير، عالية الجهد 💰

عالية التأثير، عالية الجهد 💰 مهام الحشو: منخفضة التأثير، منخفضة الجهد 🤷

منخفضة التأثير، منخفضة الجهد 🤷 المهام غير المربحة: منخفضة التأثير، عالية الجهد ❌

9. قالب تخطيط مشروع PI PowerPoint من Slidegeeks

ستجد 27 شريحة مصممة بعناية مع مرئيات مقنعة لتلقى صدى لدى جمهورك

يحتوي قالب باور بوينت تخطيط مشروع PI PowerPoint من Slidegeeks على شرائح مصممة مسبقًا، مصممة بدقة مع نماذج محتوى ورسومات جذابة، جاهزة لبث الحياة في عروض تخطيط PI الخاصة بك.

هذه الحزمة عبارة عن مجموعة قوية من 27 شريحة، كل منها مصمم بصور وأيقونات وتخطيطات غنية، مما يجعل رسالتك تلقى صدى لدى جمهورك. وهي تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات، مما يمكّنك من قيادة جلسات عصف ذهني فعّالة، واستكشاف جوانب المشروع المختلفة، وإشراك الحضور بشكل هادف. 🗣️

ما يميز هذا القالب هو طبيعته سهلة الاستخدام. فهو يوفر تعليمات واضحة حول كيفية تخصيص عروضك التقديمية وإعادة هيكلتها. لديك الحرية في تعديل كل شيء، بدءًا من الألوان والتنسيقات وحتى التصميمات، بحيث تتوافق تمامًا مع رؤيتك.

10. قالب تخطيط زيادة البرامج بواسطة SketchBubble

ستجد 27 شريحة مصممة بعناية مع مرئيات مقنعة لتلقى صدى لدى جمهورك

هل تريد شيئًا لتسهيل إجراء مناقشات جذابة وجهاً لوجه مع فريقك؟ قد يكون قالب تخطيط زيادة البرنامج من SketchBubble مفيدًا!

يأتي هذا القالب بثماني شرائح جميلة - كلها مصممة لمساعدتك على تحديد التبعيات بين الفرق وإدارتها وتعزيز التعاون، وتعزيز التآزر عبر قطارات الإصدار الرشيق (ARTs). 🗨️

يتيح لك تنوع هذا القالب إمكانية تخصيص محتواه ليناسب احتياجاتك الفريدة. وهو متوافق مع المنصات الشائعة مثل Microsoft PowerPoint وGoogle Slides وApple Keynote، كما يوفر خيارًا من سمتين جذابتين: الأزرق ومتعدد الألوان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التلاعب بكل عنصر مرئي وإعادة استخدامه دون عناء لأنه عالي الدقة وقائم على المتجهات.

مواءمة أهداف التطوير الرشيق وأهداف العمل مع ClickUp

هذه النماذج العشرة لتخطيط PI لديها الكثير لتقدمه من حيث التصميم والوظائف. ولكن إذا كنت ترغب حقًا في توديع الفوضى والترحيب بالوضوح الجديد لمشروعك، فإننا نوصي بما يلي

الاشتراك في ClickUp

.

تحتوي أداة إدارة المشاريع المجانية هذه على

كنز دفين من القوالب

لمساعدة الفرق الرشيقة على إعادة تشكيل الأهداف، والتعاون، والتغلب على مساعي تخطيط PI بثقة وسهولة. 🤸