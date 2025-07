Mẫu Start Stop Continue miễn phí

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about":[{"@type": "Thing", "name": "Scrum (phát triển phần mềm)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Scrum_(software_development)"}, {"@type": "Thing", "name": "Đánh giá hiệu suất", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Performance_appraisal"}, {"@type": "Thing", "name": "Đánh giá hiệu suất", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1430184"}, {"@type": "Thing", "name": "Lãnh đạo", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Leadership"}, {"@type": "Thing", "name": "Lãnh đạo", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q484275"}, {"@type": "Thing", "name": "Giải quyết vấn đề", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Problem_solving"}, {"@type": "Thing", "name": "Giải quyết vấn đề", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q730920"}, {"@type": "Thing", "name": "Usability", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Usability"}, {"@type": "Thing", "name": "Usability", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q216378"}] }

Phản hồi nội bộ có thể là con dao hai lưỡi đối với bất kỳ tổ chức nào. ⚔️

Khi được thực hiện đúng, nó sẽ cải thiện sự hợp tác trong nhóm, xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong quy trình của bạn và cung cấp hướng dẫn để giới thiệu các thay đổi với sự phản kháng tối thiểu. Một chu kỳ phản hồi được thực hiện kém sẽ mang lại kết quả ngược lại — nó tạo ra sự hỗn loạn hoặc tệ hơn là kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy ở các thành viên trong nhóm do cảm giác an toàn bị giảm sút.

Nếu bạn muốn xây dựng văn hóa phản hồi lành mạnh trong nhóm của mình, hãy thêm các mẫu Start Stop Continue vào bộ công cụ của công ty. Các khung cấu trúc cẩn thận này tạo tiền đề cho các cuộc hội thoại cởi mở và mang tính xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu chung mà không gây căng thẳng cho bất kỳ ai. ?

Chúng tôi đã thu thập 10 mẫu Start Stop Continue hiệu quả nhất cho các tình huống phản hồi khác nhau. Sử dụng chúng để tương tác với nhóm của bạn và tạo ra một môi trường có lợi cho tất cả mọi người! ✌️

Mẫu Start Stop Continue là gì?

Thu thập phản hồi có thể hành động là một thách thức vì nó phụ thuộc vào ý kiến của những người có góc nhìn độc đáo. Các yếu tố như động lực xã hội, suy nghĩ phân tán, phát biểu mơ hồ hoặc thành kiến cá nhân có thể làm cho quá trình này trở nên vô nghĩa.

Các mẫu này tập trung vào cải tiến liên tục và giảm thiểu tác động của các biến số đó đồng thời hợp lý hóa toàn bộ cuộc thảo luận với ba phần tập trung:

Bắt đầu: Ghi lại những ý tưởng mới (như hành vi, chiến lược sáng tạo hoặc hành động) mà nhóm nên BẮT ĐẦU THỰC HIỆN để đạt được kết quả tốt hơn ? Dừng: Xác định các quy trình hoặc thói quen hiện tại gây cản trở hoặc lãng phí tài nguyên, mà nhóm nên NGƯNG LÀM. Phần này giống như một cuộc kiểm tra thực tế, giúp bạn loại bỏ những gánh nặng mà không ai cảm thấy bị tấn công cá nhân ? Tiếp tục: Công nhận các quy trình hiện tại có kết quả tích cực. Chúng có thể không phải là một phần của quy trình hoạt động tiêu chuẩn của công ty, nhưng nhóm nên TIẾP TỤC THỰC HIỆN chúng để duy trì nhịp độ ?

Nói chung, mẫu này là một công cụ không đối đầu để trao đổi phản hồi mang tính xây dựng, toàn diện trong một phiên brainstorming lành mạnh. Bạn có thể sử dụng quy trình hợp tác này để thu thập thông tin chi tiết quý giá về các thực tiễn thành công hoặc không thành công hoặc cung cấp ý kiến về bất kỳ quy trình, công việc, dự án hoặc sự kiện nào.

Dễ dàng tùy chỉnh Mẫu Bảng trắng Phạm vi dự án bằng cách thêm Tài liệu, công việc và hơn thế nữa

Trong khi phiên Start Stop Continue truyền thống sử dụng ghi chú dán để gắn vào bảng hoặc tường, có các tùy chọn phần mềm giúp thành viên nhóm làm việc từ xa dễ dàng hơn, tăng cường sự hợp tác.

Điều gì tạo nên một mẫu Stop Start Continue tốt?

Một mẫu Start Stop Continue được thiết kế tốt sẽ thu thập phản hồi tích cực, đồng thời phát hiện các điểm nghẽn hoặc vấn đề trong quy trình có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của nhóm. Bài tập Start Stop Continue chủ yếu nhằm thu thập phản hồi.

Đó là lý do tại sao làm việc dựa trên mẫu là rất quan trọng và cần có những yếu tố thiết yếu sau:

Thân thiện với người dùng và cụ thể: Xác định các lĩnh vực cốt lõi mà người dùng cần cung cấp phản hồi, không để lại chỗ cho các câu trả lời mơ hồ

Gọn gàng: Cho phép xem tổng quan rõ ràng về từng phần trong bài tập Start Stop Continue, điều này rất quan trọng để kết nối các điểm và động não

Dễ theo dõi: Giúp Giúp theo dõi và báo cáo việc thực hiện phản hồi cũng như tác động của nó theo thời gian

Tùy chỉnh được: Phù hợp với các yêu cầu phản hồi riêng biệt

Minh bạch và hợp tác: Phản hồi của nhóm bạn rất quan trọng và việc cung cấp cho họ các tài liệu hợp tác nhóm để cùng nhau hoàn thành công việc sẽ giúp mọi người luôn tham gia vào quá trình này

10 mẫu Start Stop Continue để sử dụng

Tạo chu kỳ phản hồi có ý nghĩa và có cấu trúc với 10 mẫu Start Stop Continue tốt nhất này. Chúng tôi đã bao gồm các tùy chọn cho ClickUp, Microsoft Word và Powerpoint—bạn có thể xem qua để xác định tùy chọn nào phù hợp với mục tiêu hiện tại của mình! ?

1. Mẫu Start Stop Continue của ClickUp

Tải xuống mẫu này Sử dụng mẫu SSC trên Clickup để bắt đầu các phiên Stop-Start-Continue của bạn

Mẫu Start Stop Continue của ClickUp là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá và cải thiện bất kỳ quy trình làm việc nào để phù hợp với nhu cầu cụ thể của nhóm bạn. Khung tập thể dục nhóm đa năng này cho phép kiểm tra kỹ lưỡng các hoạt động bạn cần bắt đầu, dừng hoặc tiếp tục — tất cả được sắp xếp gọn gàng theo các phần được mã hóa bằng màu sắc. ?

Ba hàng của mẫu cho phép bạn hoặc đồng nghiệp thêm phản hồi theo thời gian thực dưới dạng ghi chú dán, giúp chế độ xem tổng thể giống với bảng kiểu Kanban. Chỉ cần nhìn lướt qua mẫu đã điền là đủ để biết công việc nào đang hiệu quả và công việc nào cần loại bỏ. ❌

Bạn có thể sử dụng mẫu dễ sử dụng cho người mới bắt đầu này cho hầu hết mọi trường hợp kinh doanh trong các nhóm khác nhau, bao gồm:

Nhờ thiết kế trực quan của mẫu, bạn có thể tạo các kế hoạch có thể thực hiện được và giao chúng làm công việc cho các thành viên cụ thể trong nhóm.

Đang đối phó với các mục tiêu thay đổi? May mắn thay, tất cả các yếu tố của mẫu có thể được sửa đổi để phù hợp với các mục tiêu mới, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các nhà quản lý dự án làm việc với các nhóm Scrum. Bạn cũng có thể biến thông tin thu thập được thành các hướng dẫn chi tiết để tham khảo trong tương lai! ↗️

2. Mẫu Bảng trắng Bắt đầu, Dừng lại, Tiếp tục của ClickUp

Tải xuống mẫu này Giờ đây, bạn có thể tạo và thảo luận trực quan danh sách các đề xuất khả thi để cải thiện công việc bằng cách sử dụng mẫu Bắt đầu, Dừng lại, Tiếp tục này.

Nâng cao khả năng phản hồi của bạn với Mẫu Bảng trắng Start Stop Continue của ClickUp . Nó khác với mẫu chúng ta đã thảo luận trong phần trước như thế nào? Đầu tiên, nó đưa bài tập Start Stop Continue lên một tầm cao mới nhờ Bảng trắng ClickUp! ?

Mẫu tổng kết cấp cao này có bảng trắng tương tác với các cột có cấu trúc để trực quan hóa các quan điểm và thu hẹp khoảng cách giữa phản hồi rời rạc và kế hoạch hành động. Đây là cứu cánh cho các nhóm làm việc từ xa đang phải vật lộn với các cuộc họp tổng kết, giúp thúc đẩy các cuộc thảo luận về tiến độ và kết quả của các sáng kiến khác nhau.

Việc sử dụng mẫu để phản ánh tập thể khá đơn giản. Hãy mời tất cả thành viên trong nhóm tham gia và điền vào các phần Bắt đầu, Dừng lại và Tiếp tục trong khi thảo luận trực tiếp.

Thanh công cụ Bảng trắng tiêu chuẩn cho phép nhóm của bạn sử dụng hình ảnh, liên kết web và Tài liệu ClickUp để thêm bối cảnh cho phản hồi. Những kinh nghiệm và quan điểm được chia sẻ tạo ra một bản tóm tắt trực quan về những gì đang hoạt động hiệu quả và những gì cần cải thiện.

Các nhà quản lý và lãnh đạo rất thích mẫu này vì nó cho phép kéo và thả để vẽ các kết nối, xác định chính xác các lỗ hổng hoặc đề xuất giải pháp. Họ cũng có thể giao công việc cho nhân viên và biến các giải pháp đó thành các hoạt động theo dõi có thể theo dõi! ?

3. Mẫu phản hồi của nhân viên ClickUp

Tìm hiểu ý kiến của nhân viên về quản lý, văn hóa công ty, mức lương, phúc lợi và môi trường làm việc với Mẫu phản hồi của nhân viên của ClickUp

Mẫu Phản hồi của nhân viên của ClickUp được thiết kế để phù hợp với toàn bộ tổ chức thay vì các quy trình cụ thể. Nó tạo ra một không gian an toàn để nhóm của bạn chia sẻ ý kiến, cung cấp những thông tin quan trọng về bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện. ?

Nó có 16 Trường Tùy chỉnh để thu thập phản hồi dưới dạng xếp hạng. Các trường như Sử dụng nhóm, Kết nối, Mức độ hài lòng của nhân viên và Rõ ràng về vai trò có thể phát hiện ra các vấn đề có xu hướng bị bỏ qua. ?

Từ góc độ dừng-bắt đầu-tiếp tục, mẫu này cung cấp cho bạn chế độ xem rộng hơn về không gian làm việc tổng thể, cuối cùng giúp bạn thu hẹp vấn đề xuống các bộ phận cụ thể. Ví dụ: nếu bạn thu thập được xếp hạng đặc biệt thấp từ bộ phận Chuỗi cung ứng, hãy khởi chạy chu kỳ phản hồi tập trung hơn để xem vấn đề là do sắp xếp ưu tiên dự án kém, sự cô lập hoặc nguyên nhân khác.

Tất cả các bộ phận được mã hóa bằng màu sắc, giúp bạn dễ dàng điều hướng qua các xếp hạng. Mẫu này cung cấp cho bạn bốn chế độ xem để dễ dàng chuyển đổi giữa các góc nhìn:

Tất cả người trả lời Phản hồi Khảo sát phản hồi của nhân viên Bắt đầu ngay!

Thêm bộ lọc cho bất kỳ cột hoặc điểm đánh giá nào để hợp lý hóa kết quả.

4. Mẫu biểu mẫu phản hồi khách hàng của ClickUp

Thu thập và cải thiện phản hồi của khách hàng với mẫu biểu mẫu phản hồi có thể tùy chỉnh của chúng tôi để sắp xếp phản hồi ở một nơi để có được những thông tin chi tiết tốt hơn

Bạn cần thu thập phản hồi bên ngoài từ khách hàng và các bên liên quan? Hãy thử mẫu Biểu mẫu phản hồi khách hàng của ClickUp!

Mẫu này cho phép bạn có được những thông tin chi tiết quý giá về nhận thức của khách hàng đối với các dự án, sản phẩm và dịch vụ của bạn. Tùy thuộc vào đặc thù của quy trình làm việc, bạn có thể tạo biểu mẫu chi tiết nhất có thể để đánh giá các quy trình vi mô và tác động của chúng đối với sự hài lòng của khách hàng và, từ đó, tác động đến doanh thu. ?

Ngoài định dạng đánh giá từ một đến năm sao thông thường, mẫu này còn có các trường khác như Lý do cho điểm, Cấp độ khách hàng và Đề xuất cải tiến. Sử dụng thông tin thu thập được để cải thiện phân tích bắt đầu-dừng-tiếp tục trước chu kỳ sản xuất hoặc phát triển tiếp theo. ♻️

Mặc dù có khả năng tùy chỉnh rộng rãi, mẫu này rất dễ sử dụng, ngay cả đối với các nhà quản lý mới và giám đốc CRM để quản lý, đo lường hoặc hiểu rõ hơn về hiệu suất của nhóm. Mẫu này cung cấp sáu loại chế độ xem khác nhau để chuyển đổi giữa các góc nhìn.

Ví dụ: chế độ xem Xếp hạng nhà cung cấp cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về công việc của nhân viên tiếp xúc với khách hàng, trong khi chế độ xem Đề xuất chung có thể chỉ ra các quy trình bạn phải duy trì.

5. Mẫu nhìn lại của ClickUp

Sử dụng Mẫu Retrospectives của ClickUp để tạo các tài liệu theo dõi hiệu quả

Các nhóm Agile phải liên tục đánh giá các sprint đã kết thúc và lập kế hoạch cải thiện quy trình dự án. Nhưng với Mẫu Retrospective của ClickUp, việc phản ánh sau dự án sẽ trở thành một cuộc dạo chơi thú vị trong công viên cùng các đồng đội của bạn! ?️

Mẫu này giúp các buổi tổng kết sprint trở nên hiệu quả và hấp dẫn với các tính năng như:

Đánh giá sẵn: Để thu thập phản hồi chính xác từ nhóm mà không lạc đề

Không gian dành riêng: Để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận cởi mở về những việc cần bắt đầu, dừng lại và tiếp tục. Thêm thống kê dự án, bình luận phản hồi và câu hỏi mở để nhận phản hồi theo ngữ cảnh

Ý tưởng có thể thực hiện: Để xác định các mẫu hoặc rút ra kết luận từ cuộc họp và biến chúng thành các nhiệm vụ tiếp theo, cơ hội Để xác định các mẫu hoặc rút ra kết luận từ cuộc họp và biến chúng thành các nhiệm vụ tiếp theo, cơ hội Tự động hóa ClickUp và thậm chí là Nhắc nhở

Bạn có thể mời mọi người tham gia thảo luận hoặc chỉ cho các thành viên có liên quan biết để tối ưu hóa mục tiêu của nhóm. Tuy nhiên, mẫu này không chỉ giúp mọi người được lắng nghe ý kiến của mình. ?

Sử dụng các tùy chọn Trạng thái, Trường và Chế độ xem tùy chỉnh để trực quan hóa tiến độ đạt được qua các giai đoạn khác nhau của quá trình tổng kết. Thử nghiệm các bố cục Danh sách, Dòng thời gian, Gantt, Khối lượng công việc và Lịch để theo dõi tiến độ của các dự án.

Nếu bạn đang quản lý nhiều sprint cùng lúc, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt thông báo tùy chỉnh để theo dõi chúng một cách hiệu quả. ?

6. Mẫu kế hoạch hành động khảo sát nhân viên của ClickUp

Theo dõi chặt chẽ các quy trình hoạt động của nhóm và yêu cầu nhân viên chịu trách nhiệm về các hành động tiến bộ

Nếu bạn muốn thực hiện bài tập bắt đầu-dừng-tiếp tục một cách toàn diện, hãy tin tưởng Mẫu kế hoạch hành động khảo sát nhân viên của ClickUp sẽ là Watson cho Sherlock của bạn! ?️

Với mô hình 4M và 1E, mẫu này là la bàn của bạn trên hành trình hướng tới sự tham gia và trách nhiệm của nhân viên, đặc biệt là đối với các nhóm tập trung vào sản xuất. ?

Điểm mấu chốt của mẫu này là xác định các vấn đề quan trọng thuộc 4M/1E:

Man: Giải quyết các vấn đề như chi phí làm thêm giờ không cần thiết hoặc thời gian nhàn rỗi Phương pháp: Nhận diện các điểm yếu trong quy trình hiện tại, hướng dẫn, quy định và tài liệu hướng dẫn Máy móc: Chỉ ra cách hiệu chỉnh thiết bị hiện có để tối ưu hóa sản xuất Vật liệu: Phát hiện lỗ hổng trong quy trình đặt hàng và lưu trữ vật liệu Môi trường: Phát hiện các vấn đề về môi trường như độ ẩm và thời gian nghỉ ngắn làm giảm năng suất

Mẫu này còn có thể dùng làm biểu mẫu khảo sát chi tiết cho từng thành viên trong nhóm hướng dẫn và vận hành.

Ví dụ, hãy xem xét một công ty sản xuất nước ép táo. Các câu hỏi có thể bao gồm phạm vi từ việc thêm máy phân loại trái cây có thể giảm chi phí nhân công như thế nào (sáng kiến Bắt đầu ) hoặc liệu số lượng đặt hàng có nên giảm để tránh tổn thất do hư hỏng (sáng kiến Dừng ). Chúng tôi cho rằng đây là một ý tưởng khá trái cây! ?

Mục tiêu của mẫu này là giúp bạn tạo kế hoạch hành động để phân bổ lại nguồn lực và thực hiện thay đổi. Bạn có thể thêm thời hạn và chỉ định một hoặc nhiều nhân viên chịu trách nhiệm cho các giải pháp cụ thể.

7. Mẫu Bài học kinh nghiệm của ClickUp

Biến mọi thành công hay thất bại thành bài học cho nhóm của bạn với Mẫu Bài học kinh nghiệm của ClickUp

Học kinh doanh bằng cách khó khăn là chuyện của thế kỷ trước. Mẫu Bài học kinh nghiệm của ClickUp cho phép nhóm của bạn tận dụng kinh nghiệm trong quá khứ và đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong tương lai. ?

Xác định chính xác những gì đã thành công và những gì không thành công trong từng giai đoạn dự án, từ giai đoạn lập kế hoạch đến giai đoạn kết thúc. Di chuyển các hành động qua bốn trạng thái — Đang xem xét, Cần hành động, Đã xem xét và Cần xem xét — và phân loại phản hồi thành Tích cực hoặc Tiêu cực để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bài học quan trọng nào.

Đây là mẫu bài học kinh nghiệm tập trung vào tương lai, giúp bạn tóm tắt các hành động thất bại để ngăn các thành viên mới trong nhóm lặp lại những sai lầm tương tự. Điều này cũng giúp loại bỏ việc thu thập lặp đi lặp lại cùng một phản hồi. ❤️‍?

Mẫu này cung cấp năm chế độ xem độc đáo, giúp quá trình đánh giá của bạn trở nên sâu sắc và đa dạng hơn. Ví dụ: chế độ xem Bài học kinh nghiệm có thể là điểm tham chiếu tuyệt vời trước khi khởi động một dự án tương tự. Chế độ xem Hãy cải thiện dự án của chúng ta! là một bước đột phá cho các dự án bị đình trệ do sự kém hiệu quả nội bộ. ?️

8. Mẫu đánh giá heuristic của ClickUp

Xác định các lĩnh vực để thảo luận về trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng và trang web của bạn với Mẫu đánh giá heuristic của ClickUp

Bạn chưa quen với việc đánh giá heuristic các sản phẩm hoặc dịch vụ có giao diện kỹ thuật số? Không có gì khó cả — Mẫu đánh giá heuristic của ClickUp cho phép nhóm đánh giá của bạn cung cấp phản hồi có hệ thống về tính khả dụng và thân thiện với người dùng của đối tượng thử nghiệm. Các ý kiến thu thập được sẽ giúp nhóm thiết kế và phát triển của bạn chỉnh sửa ứng dụng hoặc trang web để mang lại sự thoải mái tối ưu cho người dùng. ?

Mẫu này thân thiện với người mới bắt đầu nhưng được thiết kế chi tiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích bắt đầu-dừng-tiếp tục. Theo mặc định, bạn sẽ có năm phần cho các khía cạnh thiết kế sau:

Hiển thị trạng thái hệ thống Đảm bảo sự phù hợp giữa hệ thống và thực tế Kiểm soát và tự do cho người dùng Sự nhất quán và tự do Ngăn ngừa lỗi

Mỗi thành viên trong nhóm phản hồi của bạn sẽ nhận được một ghi chú dán để thêm đánh giá của họ và xác định mức độ nghiêm trọng của các lỗi và trục trặc được phát hiện. Để có kết quả tốt nhất, đừng chỉ định quá năm người đánh giá cho một giao diện. Vì quá nhiều đầu bếp có thể làm hỏng món ăn! ?‍?

Mặc dù là mẫu tập trung vào thiết kế, nhưng tính tùy biến của nó giúp mẫu này có thể thích ứng với các trường hợp sử dụng khác nhau. Nếu bạn quay lại mẫu này sau này, hãy nhấn vào Heuristic Review để xem tổng quan về các cuộc đối thoại thiết kế ban đầu.

9. Mẫu Start Stop Continue của Microsoft Word do CFO Perspective cung cấp

Bảng tính Start-Stop-Continue của CFO Perspective được thiết kế để hợp lý hóa quy trình lập kế hoạch chiến lược cho các doanh nghiệp

Mẫu Start Stop Continue của Microsoft Word do CFO Perspective thêm một góc nhìn độc đáo, ba chiều vào quy trình phản hồi của bạn. Điều làm cho mẫu này nổi bật là sự phân chia thông minh các cột đánh giá để thu thập phản hồi từ ba loại bên liên quan chính:

Bạn Khách hàng Nhân viên

Bạn có thể dễ dàng hình dung mẫu này hữu ích như thế nào trong bất kỳ tình huống kinh doanh nào. Giả sử bạn đang tạo một mẫu đánh giá cho một công ty giày dép. Bạn muốn giảm chi phí nguyên liệu thô, một bộ phận lớn khách hàng muốn bạn ngừng bán các sản phẩm da động vật, trong khi nhân viên của bạn muốn có thêm nhân tài thiết kế trong nhóm. Một giải pháp chung tiềm năng có thể là loại bỏ dần giày da và đầu tư nhiều hơn vào thiết kế giày da giả. ?

Đây là mẫu dễ sử dụng để đánh giá các vấn đề cụ thể trên một tờ giấy. Nếu bạn đang xử lý các quy trình công việc phức tạp với các thành phần kết nối kém, mẫu này có thể không phải là lựa chọn tốt nhất.

10. Mẫu PPT Start Stop Continue của SlideTeam

Quy trình ba giai đoạn của mẫu này khiến nó trở thành một công cụ tuyệt vời để trình bày trước nhiều đối tượng khác nhau

Bạn lo lắng về việc truyền đạt phân tích bắt đầu-dừng-tiếp tục cho nhóm của mình? Mẫu PPT Bắt đầu-Dừng-Tiếp tục của SlideTeam có thể giúp bạn tạo ra các bản trình bày sinh động, hấp dẫn, tất cả đều ở định dạng Powerpoint dễ điều hướng. ?

Mẫu đơn giản này không phải là công cụ thu thập phản hồi, nhưng sẽ không làm bạn thất vọng khi trình bày. Theo mặc định, trang chiếu đầu tiên chứa ba phần chính được phân loại bằng màu sắc để thu hút sự chú ý của khán giả ngay lập tức.

Bạn có thể tùy chỉnh các trang chiếu tiếp theo bằng thiết kế, hình dạng và biểu đồ để truyền tải ý tưởng của mình đến nhiều đối tượng khác nhau. Bạn có quyền truy cập vào hàng nghìn biểu tượng có thể chỉnh sửa cho hầu hết mọi chủ đề. Nếu muốn tạo bản trình bày thân thiện hơn với thương hiệu, hãy thêm biểu tượng từ kho lưu trữ của công ty bạn!

Mẫu này tương thích với Google Slides và bạn cũng có thể tải xuống ở định dạng màn hình rộng.

Một cái nhìn nhanh chóng!

Dưới đây là tổng quan về từng mẫu mà chúng tôi đã khám phá hôm nay:

Mẫu Phù hợp nhất cho ClickUp Bắt đầu Dừng Tiếp tục Bất kỳ trường hợp sử dụng nào ClickUp Bảng trắng Start Stop Continue Bất kỳ trường hợp sử dụng nào Phản hồi của nhân viên ClickUp Phản hồi đa chiều từ nhóm Biểu mẫu phản hồi của khách hàng ClickUp Phản hồi của khách hàng ClickUp Retrospective Phát triển tập trung vào Agile Kế hoạch hành động khảo sát nhân viên ClickUp Phản hồi từ nhóm vận hành hoặc sản xuất Bài học kinh nghiệm từ ClickUp Trích xuất kết quả học tập từ những trải nghiệm tích cực và tiêu cực của nhóm Đánh giá heuristic ClickUp Phản hồi liên quan đến thiết kế Góc nhìn của CFO: Word Start Stop Continue Các tình huống giải quyết vấn đề đơn giản Start Stop Continue của SlideTeam Bài thuyết trình

Chống suy nghĩ quá nhiều với các mẫu Start Stop Continue

Suy nghĩ quá nhiều không có chỗ trong thế giới kinh doanh. Bất kể những khó khăn trên đường đi, bạn không thể lãng phí thời gian để xem xét lại các quy trình lỗi thời và giải quyết những sai lầm tương tự.

Sử dụng bộ sưu tập các mẫu Stop Start Continue tốt nhất của chúng tôi để tận dụng mọi chu kỳ dùng thử và lỗi. Bạn sẽ có thể đặt ra các mục tiêu rõ ràng và kế hoạch hành động có chủ đích, giúp đồng nghiệp của bạn tiến lên phía trước với sự tự tin!