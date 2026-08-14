“MCP so với API” nghe có vẻ như là sự lựa chọn giữa hai công nghệ cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng cùng nằm trong cùng một hệ thống. Một API phơi bày những gì hệ thống có thể thực hiện. Một máy chủ MCP sau đó có thể cung cấp các khả năng được lựa chọn cho các ứng dụng AI, bất kể các khả năng đó đến từ API, cơ sở dữ liệu, tệp cục bộ hay nguồn khác. Vì vậy, so sánh ở đây không phải là liệu MCP có thay thế API hay không, hay sự khác biệt bản chất giữa chúng là gì. Mà là mỗi lớp mang lại cho bạn điều gì, ở đâu mỗi lớp làm tăng độ phức tạp, và khi nào việc sử dụng cả hai sẽ hợp lý hơn so với việc chỉ chọn một trong hai.

“MCP so với API” nghe có vẻ như là sự lựa chọn giữa hai công nghệ cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng cùng nằm trong cùng một hệ thống. Một API phơi bày những gì hệ thống có thể thực hiện. Một máy chủ MCP sau đó có thể cung cấp các khả năng được lựa chọn cho các ứng dụng AI, bất kể các khả năng đó đến từ API, cơ sở dữ liệu, tệp cục bộ hay nguồn khác.

Vì vậy, so sánh ở đây không phải là liệu MCP có thay thế API hay không, cũng không phải là sự khác biệt bản chất giữa chúng. Mà là mỗi lớp mang lại cho bạn điều gì, ở đâu mỗi lớp làm tăng độ phức tạp, và khi nào việc sử dụng cả hai sẽ hợp lý hơn so với việc chỉ chọn một trong hai.

Tóm tắt Việc lựa chọn giữa MCP và API phụ thuộc vào người gọi là ai. API là lựa chọn phù hợp hơn khi mã của bạn kiểm soát đường dẫn, trình tự đã được xác định trước và bạn muốn các cuộc gọi trực tiếp, có thể kiểm thử. MCP là lựa chọn phù hợp hơn khi hệ thống AI cần lựa chọn giữa các hành động có sẵn khi yêu cầu thay đổi. Hầu hết các nhóm phát triển sản phẩm liên quan đến AI sẽ triển khai cả hai. API vẫn là giao diện phát triển đầy đủ. Máy chủ MCP cung cấp một tập con hẹp hơn, được định nghĩa rõ ràng, mà các tác nhân có thể tự phát hiện và gọi. Cả hai không thay thế lẫn nhau; chúng phục vụ các đối tượng người dùng khác nhau của cùng một tính năng. Một điều cần cân nhắc trước khi commit: MCP áp dụng phí token cho mỗi lần gọi, bất kể công cụ có được sử dụng hay không. Các kết quả so sánh trên năm họ mô hình cho thấy một máy chủ có 26 công cụ sẽ làm tăng thêm khoảng 0,03 USD cho mỗi yêu cầu trên Claude Opus, nhưng chỉ 0,003 USD trên Gemini Flash, chênh lệch gấp 10 lần tùy thuộc vào mô hình. Chi phí phụ trội này có thể được bù đắp bằng bộ nhớ đệm, nhưng điều đó có nghĩa là cấu trúc chi phí của MCP là một biến số thiết kế, không phải là một hằng số.

So sánh nhanh giữa MCP và API

Tính năng/Danh mục API MCP Trường hợp sử dụng chính Kết nối phần mềm thông qua các giao diện lập trình được định nghĩa sẵn Kết nối các ứng dụng AI với các công cụ, dữ liệu và hệ thống bên ngoài Ai kiểm soát luồng dữ liệu Logic ứng dụng thường quyết định phương thức nào sẽ được gọi Một hệ thống chủ AI có thể lựa chọn giữa các khả năng được phơi bày tại thời điểm chạy Khám phá Việc tích hợp thường bắt đầu từ các điểm cuối hoặc lược đồ đã biết Khách hàng có thể yêu cầu máy chủ cung cấp thông tin về các tính năng hiện có Nỗ lực tích hợp Thường phụ thuộc vào nhà cung cấp, mô hình xác thực, lược đồ và phong cách API Sử dụng một giao thức duy nhất trên các máy chủ và khách hàng tương thích với MCP Tổ chức Thường được thiết kế và duy trì trong mã ứng dụng Một số quyết định có thể được chuyển sang máy chủ AI hoặc tác nhân Tính xác định Phù hợp hơn với các đường dẫn gọi cố định cần phải dễ kiểm thử và tái tạo Việc lựa chọn công cụ có thể khác nhau tùy thuộc vào quyết định của mô hình về hành động cần thực hiện Hiệu suất và chi phí Gọi trực tiếp giúp tránh các bước suy luận mô hình thừa Việc sử dụng cơ chế đại lý có thể làm tăng thời gian suy luận và chi phí token Mô hình bảo mật Quyền truy cập và đường dẫn gọi thường được thực thi trong logic ứng dụng Yêu cầu các biện pháp kiểm soát tương tự, cùng với các biện pháp bảo vệ liên quan đến việc sử dụng công cụ dựa trên mô hình Có thể thực hiện công việc độc lập không? Có Đúng vậy, mặc dù các máy chủ MCP thường cung cấp các tính năng được hỗ trợ bởi các API hoặc hệ thống hiện có Khi nào thì nên dừng lại Việc tích hợp giữa các nhà cung cấp có thể yêu cầu các lược đồ, cơ chế xác thực và logic điều phối khác nhau Khả năng hỗ trợ của các ứng dụng khách hàng khác nhau, các danh mục công cụ lớn cần quản lý bối cảnh, và tiêu chuẩn vẫn đang tiếp tục phát triển

MCP là gì?

MCP ( Model Context Protocol) là một tiêu chuẩn mở cung cấp cho các ứng dụng AI một phương thức chia sẻ để phát hiện và sử dụng các công cụ, dữ liệu và dịch vụ bên ngoài.

Cách thức hoạt động của MCP

Thay vì mã hóa cứng mọi hành động có thể xảy ra, một khách hàng MCP có thể hỏi máy chủ được kết nối xem máy chủ đó cung cấp những gì. Máy chủ sẽ trả về danh mục các công cụ kèm theo tên, mô tả và lược đồ đầu vào. Sau đó, mô hình AI có thể quyết định công cụ nào phù hợp với yêu cầu của người dùng.

Ghi chú đáng chú ý: Các công cụ là phần của MCP có nhiều điểm tương đồng nhất với các hành động API. Tuy nhiên, máy chủ MCP cũng có thể cung cấp các tài nguyên, chẳng hạn như tệp tin hoặc bản ghi cơ sở dữ liệu, cùng với các lời nhắc (prompts) – đây là các hướng dẫn hoặc mẫu có thể tái sử dụng mà ứng dụng AI có thể yêu cầu.

Khả năng khám phá thời gian chạy là một trong những ưu điểm chính của MCP. Thay vì phải học một mô hình tích hợp khác nhau cho từng dịch vụ, khách hàng sẽ có một cách tiêu chuẩn để xem máy chủ cung cấp những gì và gọi các tính năng đó khi cần thiết.

Anthropic đã giới thiệu MCP vào tháng 11 năm 2024 và tặng nó cho Quỹ Agentic AI thuộc Quỹ Linux vào tháng 12 năm 2025.

MCP phù hợp nhất với trường hợp nào

MCP là lựa chọn hợp lý nhất khi một trợ lý hoặc tác nhân AI cần truy cập vào nhiều công cụ và phải quyết định sử dụng công cụ nào tại thời điểm chạy.

Dành cho: Các tác nhân AI, trợ lý lập trình, hệ thống hỗ trợ nội bộ và các hệ thống cần hoạt động trên nhiều công cụ thay đổi liên tục. Bỏ qua nếu: Ứng dụng của bạn chỉ cần một số lượng nhỏ các tích hợp cố định và quy trình làm việc đã được xác định trước.

API là gì?

API (Giao diện lập trình ứng dụng) là một hợp đồng được công bố. Nhà cung cấp cam kết thực hiện một tập hợp các thao tác, định dạng của từng yêu cầu và kết quả trả về. Mã nguồn của bạn chỉ cần đọc hợp đồng đó một lần và gọi nó theo cùng một cách mỗi lần.

Cách thức hoạt động của API

Thông thường, một nhà phát triển sẽ đọc tài liệu API, chọn một điểm cuối, xác định các tham số cần thiết và viết mã để thực hiện yêu cầu.

Ví dụ, một ứng dụng có thể gọi một điểm cuối để tạo công việc và một điểm cuối khác để truy xuất hồ sơ khách hàng. Ứng dụng đã biết nên sử dụng điểm cuối nào vì logic đó đã được lập trình sẵn trong phần mềm.

Ghi chú: “API” bao gồm nhiều kiểu không tương thích với nhau. REST tổ chức các thao tác xoay quanh các tài nguyên và động từ HTTP. GraphQL chỉ cung cấp một điểm cuối và cho phép người gọi chỉ định các trường dữ liệu mà họ muốn. gRPC sử dụng dữ liệu nhị phân qua HTTP/2 cho các cuộc gọi giữa các dịch vụ, nơi độ trễ là yếu tố quan trọng.

Tiêu chuẩn mô tả chung gần nhất là OpenAPI, được nhiều nhà cung cấp công bố nhưng cũng có nhiều nhà cung cấp không áp dụng. Điều mà các API hiện có là khoảng hai thập kỷ tích lũy các công cụ: cổng kết nối, kiểm thử hợp đồng, theo dõi phân tán, quy ước phiên bản và hạ tầng giới hạn tốc độ — những thứ mà hầu hết các nhóm kỹ thuật đã triển khai. MCP vẫn đang trong quá trình xây dựng các thành phần tương đương.

API nào là phù hợp nhất cho

API hoạt động hiệu quả khi ứng dụng cần quyền truy cập có thể dự đoán được vào một dịch vụ đã biết, và các nhà phát triển muốn kiểm soát trực tiếp những gì được gọi và thời điểm gọi.

Dành cho: Tích hợp hệ thống backend, đường ống dữ liệu, ứng dụng web và di động, cũng như các quy trình làm việc có các hành động cố định. Bỏ qua nếu: Bạn đang xây dựng một hệ thống AI cần phát hiện và lựa chọn giữa nhiều công cụ một cách động.

MCP so với API: Những điểm khác biệt chính là gì?

Sự khác biệt về mặt hình ảnh giữa MCP và API do ClickUp Brain tạo ra

Cả API và MCP đều cung cấp các hành động, nhưng cách xử lý kết nối của chúng khác nhau. API bắt đầu với một thao tác đã biết. MCP bắt đầu với một câu hỏi: có những gì sẵn có? Từ đó nảy sinh ba điểm khác biệt, và không có điểm nào trong số đó liên quan đến việc giao diện nào “thắng”. Chúng liên quan đến việc giao diện nào xử lý người gọi nào.

API bắt đầu với một thao tác đã biết

Với API, ứng dụng đã biết trước endpoint nào mình cần. Nhà phát triển định nghĩa yêu cầu, cài đặt các tham số và viết mã xử lý phản hồi.

Điều này khiến API trở thành lựa chọn lý tưởng cho các quy trình làm việc cố định. Khi một thanh toán được xử lý thành công, hệ thống của bạn sẽ tạo hóa đơn. Lộ trình gọi API chỉ cần được viết một lần, kiểm thử và tái sử dụng mỗi lần.

Với MCP, con đường vẫn rộng mở. Một khách hàng kết nối sẽ kiểm tra các công cụ mà máy chủ cung cấp, sau đó đưa chúng vào hệ thống AI. Hành động tiếp theo phụ thuộc vào yêu cầu của người dùng, chứ không phải vào một luồng xử lý được định sẵn từ trước.

Lớp giao diện hoạt động theo cách khác

API có nhiều dạng khác nhau. Một nhà cung cấp sử dụng REST, một nhà cung cấp khác sử dụng GraphQL, và một nhà cung cấp khác lại dựa vào SDK. Xác thực, lỗi, phân trang và định dạng yêu cầu đều khác nhau giữa các dịch vụ.

MCP cung cấp cho các ứng dụng AI một giao thức duy nhất để kết nối với máy chủ và truy cập các dữ liệu mà máy chủ cung cấp. Điều này không có nghĩa là mọi công cụ đều giống hệt nhau. Hai máy chủ vẫn có thể đặt tên hoặc thiết kế các hành động tương tự theo cách khác nhau. Tuy nhiên, ứng dụng không cần phải sử dụng một giao thức khác nhau cho từng máy chủ.

Bối cảnh công cụ ảnh hưởng đến cách mô hình đưa ra quyết định

Mô tả API được thiết kế dành cho các nhà phát triển và mã nguồn của họ. Ứng dụng đã biết cần gọi hàm nào trước khi yêu cầu bắt đầu.

Với MCP, tên công cụ, mô tả và lược đồ đầu vào được truyền vào bối cảnh làm việc của mô hình. Mô hình đọc thông tin đó, quyết định hành động nào phù hợp với yêu cầu và điền các đối số vào.

Một trong những điểm hiển thị rõ sự khác biệt này là trong các quy trình làm việc của agent, nơi hệ thống có thể cần phải chọn hành động tiếp theo dựa trên yêu cầu thay vì tuân theo một trình tự cố định.

Cách lựa chọn giữa MCP và API

Hãy lựa chọn giữa MCP và API dựa trên cách thức mà tính năng cần được cung cấp. API hoạt động hiệu quả khi ứng dụng của bạn đã biết rõ dịch vụ hoặc thao tác nào cần gọi. MCP hữu ích khi một ứng dụng AI cần một phương thức tiêu chuẩn để phát hiện và sử dụng các tính năng trên các hệ thống khác nhau trong thời gian chạy.

Nên chọn API khi

Mã nguồn của bạn đóng vai trò là người tiêu dùng, và không cần mô hình nào để quyết định hành động

Hoạt động này tuân theo một lộ trình cố định và được kiểm soát, nơi phán đoán của mô hình không mang lại nhiều giá trị, chẳng hạn như xử lý thanh toán, tính lương hoặc lập báo cáo tuân thủ quy định

Bạn đang xử lý khối lượng lớn bản ghi qua một quy trình có thể dự đoán được, trong đó các công cụ tự động hóa quy trình truyền thống là lựa chọn đơn giản hơn

Nhà cung cấp đã cung cấp một tính năng thông qua API của mình, nhưng chưa triển khai tính năng đó trên máy chủ MCP của họ.

Nên chọn MCP khi

Trợ lý hoặc tác nhân AI đóng vai trò là người gọi, và người dùng diễn đạt các công việc bằng ngôn ngữ tự nhiên

Trình tự các hành động chuyển từ yêu cầu này sang yêu cầu tiếp theo, giống như trong các quy trình làm việc đa tác nhân

Bạn muốn một máy chủ có thể hoạt động trên nhiều khách hàng tương thích với MCP mà không cần phải xây dựng tích hợp riêng biệt cho từng khách hàng

Bạn muốn cung cấp các công cụ thông qua một lược đồ chung mà nhiều khách hàng AI tương thích với MCP có thể phát hiện và gọi

Nên triển khai cả hai khi: Bạn là nhà cung cấp dịch vụ cho các nhà phát triển và các tác nhân AI. Hãy giữ API làm giao diện lập trình đầy đủ, sau đó cung cấp một tập hợp nhỏ hơn các tính năng an toàn cho tác nhân thông qua MCP.

Những hạn chế của API

API có những hạn chế vì mỗi lần tích hợp đều được tùy chỉnh riêng biệt, chúng không thể thích ứng khi người dùng yêu cầu những tính năng mà nhà phát triển chưa mã hóa sẵn, các quy trình làm việc đa dịch vụ buộc bạn phải tự đảm nhận toàn bộ việc điều phối, và chất lượng tài liệu hướng dẫn không đồng đều giữa các nhà cung cấp.

Mỗi lần tích hợp mới đều là công việc tùy chỉnh. Mỗi API đều có cơ chế xác thực, cấu trúc yêu cầu/phản hồi, định dạng lỗi và giới hạn tốc độ riêng. Kết nối mười dịch vụ đồng nghĩa với việc phải viết và duy trì mười tích hợp riêng biệt. Mỗi API đều có cơ chế xác thực, cấu trúc yêu cầu/phản hồi, định dạng lỗi và giới hạn tốc độ riêng. Kết nối mười dịch vụ đồng nghĩa với việc phải viết và duy trì mười tích hợp riêng biệt. Báo cáo “State of the API” của Postman , dựa trên cuộc khảo sát với hơn 5.700 nhà phát triển và kiến trúc sư, cho thấy 69% hiện dành hơn 10 giờ mỗi tuần để làm công việc với API. Chi phí này sẽ tăng lên theo cấp số nhân với mỗi công cụ bạn thêm vào

Không có tính linh hoạt trong quá trình chạy. Việc tích hợp API chỉ có thể thực hiện những gì nhà phát triển đã xây dựng sẵn. Nếu người dùng yêu cầu một điều gì đó mà mã không xử lý được, yêu cầu đó sẽ bị từ chối cho đến khi có ai đó triển khai logic mới. Đối với các sản phẩm được hỗ trợ bởi AI, nơi ý định của người dùng thay đổi theo từng yêu cầu, sự cứng nhắc này trở thành một điểm nghẽn.

Gánh nặng điều phối vẫn thuộc về bạn. Khi một quy trình làm việc trải dài trên nhiều API, ứng dụng của bạn vẫn phải quản lý thứ tự gọi, truyền dữ liệu giữa các dịch vụ, xử lý lỗi và thử lại, cũng như theo dõi trạng thái. Các công cụ quản lý quy trình làm việc và nền tảng tích hợp có thể giảm bớt một phần công việc đó, nhưng logic điều phối cơ bản vẫn phải được thiết kế và duy trì

Chất lượng tài liệu rất khác nhau. Một số API đi kèm với tài liệu tương tác, nhật ký thay đổi theo phiên bản và môi trường thử nghiệm. Một số khác chỉ cung cấp cho bạn một tệp PDF từ năm 2019. Việc thiếu một tiêu chuẩn mô tả chung đồng nghĩa với việc mọi quá trình tích hợp đều bắt đầu bằng giai đoạn khám phá

Xem thêm: Các trình kết nối Claude MCP tốt nhất cho tiếp thị

Những điểm còn hạn chế của MCP

Những giới hạn chính của MCP bao gồm sự phức tạp trong việc gỡ lỗi, các mô tả công cụ có thể không còn đồng bộ với hành vi của máy chủ, sự thiếu vắng một kho lưu trữ máy chủ chung, và các mẫu thông tin xác thực chưa được tiêu chuẩn hóa cho mục đích sử dụng trong doanh nghiệp.

Việc gỡ lỗi khó khăn hơn. Khi một lệnh gọi API trực tiếp thất bại, bạn sẽ nhận được mã trạng thái và nội dung lỗi. Khi một lệnh gọi công cụ MCP thất bại, nguyên nhân có thể nằm ở quá trình suy luận của mô hình, lược đồ công cụ, phản hồi từ máy chủ, hoặc cách khách hàng diễn giải cả ba yếu tố này. Các công cụ quan sát dành cho các bản ghi theo dõi cụ thể của MCP còn giới hạn so với những gì hiện có cho REST

Mô tả công cụ có thể khác với hành vi thực tế mà không gây ra lỗi nào. Một máy chủ MCP có thể đổi tên tham số, thu hẹp phạm vi của enum hoặc tái cấu trúc phản hồi, nhưng vẫn trả về JSON hợp lệ. Mô hình tiếp tục gọi công cụ; cuộc gọi vẫn “hoạt động”, nhưng kết quả lại sai. Một Một máy chủ MCP có thể đổi tên tham số, thu hẹp phạm vi của enum hoặc tái cấu trúc phản hồi, nhưng vẫn trả về JSON hợp lệ. Mô hình tiếp tục gọi công cụ; cuộc gọi vẫn “hoạt động”, nhưng kết quả lại sai. Một nghiên cứu trên 10.831 máy chủ MCP cho thấy 73% có tên công cụ trùng lặp và 3.093 máy chủ không có mô tả giá trị trả về, làm gia tăng khoảng cách trong việc lựa chọn công cụ lên đến 52 điểm phần trăm khi so sánh trực tiếp giữa các máy chủ được mô tả tốt và các máy chủ được mô tả kém.

Không có hệ thống đăng ký chung. Hiện không có phương pháp tiêu chuẩn nào để xác định các máy chủ MCP hiện có hoặc xác minh chất lượng của chúng. Các danh mục do cộng đồng quản lý đang ngày càng phát triển, nhưng việc kiểm tra một máy chủ của bên thứ ba vẫn đòi hỏi phải kiểm tra thủ công các siêu dữ liệu công cụ và quyền truy cập của máy chủ đó.

Quản lý thông tin xác thực hiện vẫn thiếu một mô hình chuẩn. Thông số kỹ thuật hỗ trợ OAuth 2.1 cho các máy chủ từ xa, nhưng nhiều máy chủ cộng đồng vẫn yêu cầu các khóa API được truyền dưới dạng biến môi trường. Nếu bạn kết nối năm máy chủ MCP, bạn sẽ phải quản lý năm luồng thông tin xác thực riêng biệt mà không có kho lưu trữ chung, chính sách luân chuyển hoặc nhật ký kiểm tra. Các công cụ doanh nghiệp dành cho mục đích này đang dần xuất hiện, nhưng hiện tại vẫn chưa có gì được tiêu chuẩn hóa.

Không có yếu tố nào trong số này là cố định. Tiêu chuẩn đang phát triển nhanh chóng, và các công cụ hỗ trợ cũng đang bắt kịp. Tuy nhiên, nếu bạn đang đánh giá MCP cho một triển khai sản xuất ngay từ bây giờ, hãy xây dựng hệ thống dựa trên những hạn chế này thay vì giả định rằng chúng sẽ biến mất trước khi ra mắt.

Gọi công cụ MCP so với yêu cầu API trực tiếp

Một yêu cầu API được gửi trực tiếp đến một điểm cuối đã biết với các tham số cố định mà mã của bạn đã định nghĩa trước. Một lệnh gọi công cụ MCP bao bọc cùng một hành động trong một gói JSON-RPC mà mô hình AI lựa chọn tại thời điểm chạy sau khi đọc danh mục công cụ của máy chủ. Sau đó, máy chủ MCP thực thi lệnh gọi API cơ bản thay mặt cho mô hình.

Dưới đây là quy trình “tạo công việc trong ClickUp” qua từng lớp.

Thông qua API

Ứng dụng của bạn đã biết ID danh sách công việc, người được giao và điểm cuối chính xác. Ứng dụng gọi trực tiếp đến điểm cuối đó.

Phản hồi được trả về kèm theo đối tượng công việc đã tạo. Không có mô hình nào được sử dụng. Nhà phát triển đã viết logic, chọn điểm cuối và xử lý kết quả.

Thông qua MCP

Một khách hàng AI kết nối với máy chủ MCP của ClickUp và hỏi xem có những công cụ nào:

Mô hình đọc lược đồ, xác định xem `create_task` có phù hợp với yêu cầu của người dùng hay không, và trả về các đối số có cấu trúc:

Cùng một công việc được tạo ra. Máy chủ MCP vẫn gọi API REST của ClickUp ở phía sau để thực thi công việc đó.

Điểm khác biệt thực sự là gì

Kết quả là như nhau. Điều thay đổi là người đưa ra quyết định.

Với API, mã nguồn của bạn đã biết điểm cuối (endpoint) trước khi yêu cầu bắt đầu. Với MCP, mô hình sẽ đọc danh mục công cụ tại thời điểm chạy và chọn hàm `create_task` từ hơn 40 công cụ có sẵn dựa trên yêu cầu của người dùng được diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường.

Không có phương pháp nào tốt hơn một cách tuyệt đối. API nhanh hơn, rẻ hơn và có tính xác định. MCP linh hoạt, dễ phát hiện và được thiết kế dành cho người gọi sử dụng ngôn ngữ tự nhiên.

Xem thêm: Cách viết tài liệu API

MCP là có trạng thái hay không có trạng thái?

Theo tiêu chuẩn ngày 28 tháng 7 năm 2026, lõi giao thức của MCP là không trạng thái. Sự khác biệt mà các so sánh trước đây thường dựa vào (REST là không trạng thái, MCP duy trì phiên làm việc) hiện nay mô tả một phương thức truyền tải đã bị loại bỏ.

Quy trình bắt tay “initialize” cũ và tiêu đề “Mcp-Session-Id” đã không còn. Mỗi yêu cầu đều mang theo phiên bản giao thức, danh tính khách hàng và các tính năng riêng của mình. Bất kỳ yêu cầu nào cũng có thể được xử lý bởi bất kỳ phiên bản máy chủ nào phía sau bộ cân bằng tải theo cơ chế round-robin thông thường. Không có định tuyến dính (sticky routing), không có bộ lưu trữ phiên chung.

Tiêu chuẩn này cũng đưa tên phương thức và công cụ vào các tiêu đề HTTP. Các cổng kết nối, bộ giới hạn tốc độ và tường lửa ứng dụng web (WAF) giờ đây có thể định tuyến hoặc đo lường lưu lượng MCP mà không cần phân tích nội dung JSON trước.

Khi vẫn cần nhiều lần trao đổi, MCP cung cấp hai mô hình. Yêu cầu đa vòng đi-về (Multi-Round-Trip Requests) xử lý các trao đổi nhẹ nhàng trong một lần gọi duy nhất. Phần mở rộng Tasks xử lý các hoạt động kéo dài: máy chủ trả về một handle công việc bền vững, và nếu cần thêm thông tin trong quá trình thực thi, nó sẽ tạm dừng với trạng thái “input_required” cho đến khi khách hàng cung cấp đầu vào còn thiếu. Hành vi có trạng thái (stateful) cũ đang trong giai đoạn chuyển đổi, và Roots, Sampling và Logging (ba tính năng cũ cho phép máy chủ yêu cầu thông tin trở lại từ khách hàng) đã bị loại bỏ dần riêng biệt, với thời gian ít nhất 12 tháng trước khi bị gỡ bỏ hoàn toàn.

Vì vậy, tính có trạng thái (statefulness) không còn là ranh giới phân biệt. Sự khác biệt còn tồn tại nằm ở cấp độ cao hơn giao thức truyền tải: API dựa vào logic do nhà phát triển viết để xác định những gì sẽ được gọi. MCP cho phép mô hình AI tự phát hiện và chủ yếu tự quyết định.

Sự khác biệt giữa MCP và việc gọi hàm là gì?

Gọi hàm là một tính năng của mô hình. MCP là tiêu chuẩn phát hiện và truyền tải cung cấp tính năng này. Gọi hàm cho phép mô hình phát ra một yêu cầu có cấu trúc để gọi một hàm mà bạn đã định nghĩa trong mã của riêng mình. MCP tiêu chuẩn hóa nguồn gốc của các định nghĩa đó, cách khách hàng lấy chúng từ máy chủ trong thời gian chạy, và cách thức hoạt động của cơ chế ủy quyền. Mô hình sử dụng tính năng gọi hàm để thực hiện các tác vụ trên các công cụ do MCP cung cấp.

Việc gọi hàm (còn gọi là sử dụng công cụ) được tích hợp sẵn trong các API mô hình của OpenAI, Anthropic và Google. Bạn định nghĩa một tập hợp các hàm, truyền lược đồ của chúng cho mô hình, và mô hình sẽ trả về các đối số có cấu trúc khi xác định rằng một trong số đó là phù hợp. Bạn vẫn là người quyết định các hàm nào sẽ cung cấp, viết mã thực thi và xử lý phản hồi. Mô hình sẽ chọn hàm nào để gọi. Mã của bạn sẽ thực hiện phần còn lại.

MCP hoạt động ở một lớp bên ngoài. Nó tiêu chuẩn hóa cách một khách hàng AI xác định các hàm nào tồn tại ngay từ đầu, trên nhiều máy chủ, mà không cần mã hóa cứng từ phía bạn. Máy chủ công bố các công cụ của mình. Khách hàng đọc các công cụ này tại thời điểm chạy. Sau đó, mô hình sử dụng việc gọi hàm để thực thi hàm mà nó đã chọn.

Nói một cách đơn giản: việc gọi hàm chính là cách mô hình thông báo: “Tôi muốn gọi công cụ này với các đối số này.” MCP là thành phần cho mô hình biết những công cụ nào có sẵn để gọi.

Hầu hết các khách hàng tương thích với MCP đều chạy cả hai cùng lúc. Chúng lấy các lược đồ công cụ từ máy chủ MCP, định dạng chúng thành các định nghĩa hàm cho mô hình, và chuyển đầu ra có cấu trúc của mô hình trở lại qua MCP để thực thi. Cả hai đều là các lớp trong cùng một stack, do đó bạn thường sẽ thấy chúng hoạt động theo thứ tự trên một yêu cầu duy nhất.

MCP có chậm hơn hay tốn kém hơn API không?

Đúng vậy, MCP vừa chậm hơn vừa tốn kém hơn so với việc gọi API trực tiếp. MCP đưa mô hình AI vào vòng lặp yêu cầu, điều này gây ra độ trễ thêm và chi phí token. API trực tiếp gửi yêu cầu trực tiếp đến điểm cuối, trong khi MCP yêu cầu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phải chọn, chạy và đọc các công cụ một cách động.

Tại sao MCP lại chậm hơn

Độ trễ suy luận: Các lệnh gọi API trực tiếp hoàn tất trong vài mili giây. MCP buộc mô hình phải phân tích lời nhắc, chọn công cụ phù hợp, thực thi yêu cầu và xử lý kết quả

Vòng lặp tác nhân: Các vòng lặp tác nhân nhiều bước làm gia tăng độ trễ thực thi này qua nhiều lần lặp tuần tự

Tại sao MCP lại đắt hơn

Chi phí cấu trúc lời nhắc: MCP yêu cầu thêm mô tả công cụ vào lời nhắc hệ thống. Điều này làm tăng thêm hàng nghìn token cho mỗi yêu cầu

Sử dụng token: Các cuộc gọi API trực tiếp không tiêu tốn token suy luận mô hình, trong khi MCP sử dụng token trả phí cho việc định dạng tham số và tóm tắt đầu ra

Sử dụng API trực tiếp cho các công việc ứng dụng có thể dự đoán được, cần phản hồi nhanh và chi phí thấp. Sử dụng MCP khi xây dựng các tác nhân AI linh hoạt cần lựa chọn hành động một cách động trong cuộc hội thoại.

Liệu MCP có kém về bảo mật hơn API không?

Không phải theo bản chất. MCP có các yêu cầu bảo mật tương tự như bất kỳ API nào: xác thực, ủy quyền, quyền truy cập có phạm vi và xác thực đầu vào. Sự khác biệt nằm ở việc ai là người quyết định gọi hàm nào.

Lĩnh vực bảo mật API MCP Xác thực và quyền truy cập Bắt buộc Bắt buộc Ai là người lựa chọn hành động Mã ứng dụng Có thể là một mô hình AI Chèn lời nhắc Không phải là đặc tính cố hữu của API Có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn công cụ và quá trình triển khai Siêu dữ liệu công cụ Mô tả giao diện Có thể ảnh hưởng đến hành vi của mô hình Rủi ro liên quan đến việc sử dụng nhiều công cụ Giới hạn ở các tích hợp được lập trình sẵn Các tác nhân có thể kết hợp các công cụ và nguồn dữ liệu một cách linh hoạt

Có hai rủi ro đáng được đề cập:

Đầu độc công cụ. Một máy chủ MCP độc hại trả về các lệnh ẩn bên trong phản hồi của công cụ. Mô hình coi phản hồi đó là bối cảnh đáng tin cậy và thực hiện theo các lệnh được nhúng trong đó. OWASP phân loại điều này là tấn công tiêm lệnh gián tiếp nhắm vào các tác nhân kết nối với MCP. Kỹ thuật này hoạt động vì mô tả công cụ chỉ được kiểm tra một lần tại thời điểm kết nối, nhưng phản hồi của công cụ lại được đưa trực tiếp vào bối cảnh của mô hình trong quá trình chạy mà không qua bất kỳ kiểm tra tương tự nào.

“Bộ ba chết người.” Đây là cách diễn đạt của Simon Willison. Nó ám chỉ một tác nhân có quyền truy cập vào dữ liệu riêng tư, tiêu thụ nội dung không đáng tin cậy và có thể giao tiếp với bên ngoài. Khi kết hợp cả ba yếu tố này, việc chèn lệnh (prompt injection) sẽ trở thành con đường dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu. MCP khiến việc kết hợp này trở nên dễ dàng vì người dùng kết nối các công cụ từ nhiều nguồn khác nhau.

Câu hỏi thực tế không phải là liệu MCP có “bảo mật” hay không. Mà là liệu bạn đã giới hạn được những gì mô hình có thể “nhìn thấy”, “chọn” và “thực thi” hay chưa, chứ không chỉ là những gì mã có thể gọi.

Đối với các triển khai MCP:

Xem các máy chủ bên thứ ba như nguồn đầu vào không đáng tin cậy, bao gồm cả siêu dữ liệu công cụ của chúng và mọi phản hồi mà chúng trả về

Hạn chế phạm vi của từng công cụ xuống mức quyền truy cập tối thiểu cần thiết

Yêu cầu phê duyệt trước khi thực hiện các hành động nhạy cảm hoặc không thể đảo ngược

Không bao giờ kết hợp dữ liệu riêng tư, đầu vào không đáng tin cậy và quyền truy cập ra ngoài không bị hạn chế trong cùng một tác nhân

Cách ClickUp sử dụng cả MCP và API

ClickUp là một ví dụ về mô hình “xây dựng cả hai” mà chúng tôi đã mô tả cho đến nay.

API ClickUp là giao diện dành cho nhà phát triển đầy đủ tính năng. Các nhóm sử dụng API này để xây dựng các kết nối tùy chỉnh, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các hệ thống và chạy các quy trình làm việc với khả năng kiểm soát trực tiếp từng yêu cầu.

Máy chủ MCP của ClickUp cung cấp nhiều hành động tương tự thông qua MCP. Các ứng dụng AI như Claude Code, Cursor và ChatGPT có thể kết nối, xác định các công cụ ClickUp hiện có và gọi chúng thông qua các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điều này bao gồm tạo công việc, tìm kiếm trong Không gian Làm việc ClickUp, làm việc với tài liệu, đăng bình luận và ghi lại thời gian.

Tạo công việc, tài liệu, kế hoạch và nhiều hơn thế nữa với trình kết nối máy chủ ClickUp MCP

Lớp AI tương tác với người dùng nằm ở phía trên. ClickUp Brain trích xuất bối cảnh từ các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và các công việc khác.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo, chỉnh sửa, tìm kiếm và tóm tắt tất cả công việc của bạn

Các ClickUp Super Agents sử dụng bối cảnh đó để đưa ra quyết định và tự động thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước. Bạn có thể giao công việc cho họ, nhắn tin cho họ và cho phép họ thực hiện các công việc trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp.

Sử dụng ClickUp Super Agents để tự động xử lý dữ liệu của bạn

Điều này mang lại cho ClickUp ba lớp chức năng. API phục vụ các nhà phát triển muốn có quyền truy cập đầy đủ. MCP cung cấp cho các khách hàng AI bên ngoài một cách tiêu chuẩn để tìm kiếm và sử dụng các công cụ của ClickUp. Brain và Super Agents tích hợp khả năng suy luận AI trực tiếp vào chính sản phẩm.

Tất nhiên, ClickUp cũng cho phép bạn kết nối với các công cụ khác thông qua các máy chủ MCP của họ. Không cần phải thực hiện bất kỳ công việc nào với API.

Hạn chế: Máy chủ MCP hiện vẫn đang trong giai đoạn beta công khai và chưa cung cấp đầy đủ các chức năng API. Nếu công cụ bạn cần không có sẵn, hoặc quy trình làm việc của bạn yêu cầu kiểm soát trực tiếp từng yêu cầu, thì API là lựa chọn phù hợp hơn.

Hãy ngừng so sánh các giao thức truyền tải và bắt đầu so sánh các ứng dụng người dùng

MCP và API không phải là các tiêu chuẩn cạnh tranh với nhau, và những điểm khác biệt mà mọi người thường nhắc đến nhất chính là những điểm đã trở nên lỗi thời nhanh nhất.

Điều còn lại là một quyết định kiến trúc thực sự. API là một hợp đồng dành cho các nhà phát triển. Máy chủ MCP là một hợp đồng dành cho các mô hình, điều này khiến nó vừa là lời nhắc, vừa là chi phí token, vừa là bề mặt tấn công cùng một lúc.

Thiết kế phù hợp. Giữ API làm nền tảng xác định của bạn. Sau đó, quyết định, từng công cụ một, những việc cần làm mà không cần sự can thiệp của con người, và chỉ công bố những điều đó. Đánh giá chi phí của danh mục công cụ trong bối cảnh cụ thể, và giả định rằng mọi mô tả công cụ và mọi phản hồi từ công cụ đều nằm dưới sự kiểm soát của kẻ tấn công cho đến khi bạn xác minh ngược lại.

Dù bạn chọn API hay MCP, ClickUp đều tương thích với cả hai. Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí ngay hôm nay.

Các câu hỏi thường gặp về MCP so với API

Định dạng truyền tải là JSON-RPC 2.0 qua HTTP, được thiết kế để không có gì đặc biệt. Giá trị nằm ở danh mục khả năng được tiêu chuẩn hóa, lược đồ công cụ và mô hình ủy quyền được xây dựng dựa trên nền tảng đó. Theo tiêu chuẩn tháng 7, mỗi yêu cầu đều tự mô tả và không lưu trạng thái, với tên phương thức và công cụ được truyền trong các tiêu đề HTTP để các cổng có thể định tuyến mà không cần phân tích nội dung. Hiện nay, một tích hợp duy nhất có thể phục vụ Claude, ChatGPT, Cursor, Gemini và Copilot mà không cần các thành phần kết nối tùy chỉnh riêng cho từng dịch vụ.

ClickUp có cả API và máy chủ MCP không?

Đúng vậy. ClickUp cung cấp một API REST với tiêu chuẩn OpenAPI để thực hiện các tích hợp xác định và điều khiển bằng mã, cùng với một máy chủ MCP riêng biệt (phiên bản beta công khai) cho phép các trợ lý như Claude, ChatGPT và Cursor tương tác với dữ liệu không gian làm việc bằng ngôn ngữ tự nhiên. Giao diện MCP là một tập con được thiết kế có chủ đích của API, do đó mọi thao tác nằm ngoài phạm vi này vẫn sử dụng API REST. Tính năng này có sẵn trên tất cả các kế hoạch.

Claude Desktop, Claude Code, ChatGPT (các gói trả phí, bao gồm Plus, Pro, Business và Enterprise), Cursor, GitHub Copilot, VS Code (thông qua phần mở rộng Copilot), Gemini, Windsurf và Microsoft Copilot Studio đều hỗ trợ MCP kể từ giữa năm 2026. OpenAI, Google, Microsoft và một số công ty khác đã gia nhập Agentic AI Foundation thuộc Linux Foundation, tổ chức quản lý tiêu chuẩn này. Hỗ trợ từ phía khách hàng rất rộng rãi nhưng không đồng đều: không phải mọi khách hàng đều hỗ trợ tất cả các tính năng của MCP (ví dụ: tài nguyên và lời nhắc chậm hơn so với các lệnh gọi công cụ).

Đúng vậy, và việc bao bọc (wrapping) một API hiện có là phương pháp phổ biến nhất. Máy chủ xác thực với API, ánh xạ một tập hợp các điểm cuối đã chọn sang các công cụ, và công bố tên, mô tả cùng các lược đồ JSON cho từng điểm cuối. Hãy tránh ánh xạ mọi điểm cuối. Mô tả của mỗi công cụ sẽ được đưa vào bối cảnh của mô hình ở mỗi lượt, do đó một danh mục lớn sẽ tiêu tốn token và mở rộng diện tích tiếp xúc cho việc chèn lệnh vào lời nhắc. Chỉ nên công khai những hành động mà bạn sẵn sàng cho phép một tác nhân thực hiện mà không cần giám sát.

Sử dụng ít nhất có thể tùy theo yêu cầu của trường hợp sử dụng. Nhóm kỹ thuật của Anthropic báo cáo rằng tổng hợp các định nghĩa công cụ và kết quả có thể tiêu tốn hơn 50.000 token trước khi mô hình thậm chí đọc được yêu cầu của người dùng. Các khuyến nghị từ cộng đồng đều cho rằng nên giới hạn ở mức 10-20 công cụ trên mỗi máy chủ trước khi các kỹ thuật quản lý bối cảnh (tiết lộ dần dần, tìm kiếm công cụ) trở nên cần thiết. Nếu số lượng công cụ vượt quá 50, hãy chia thành nhiều máy chủ chuyên dụng theo mục đích.

Không, mặc dù hầu hết các triển khai đều có một máy chủ MCP. Một máy chủ MCP có thể cung cấp truy cập vào các tệp cục bộ, cơ sở dữ liệu hoặc logic xử lý trong quá trình mà không cần đến API HTTP, đây chính là cách giao thức truyền tải stdio ban đầu được thiết kế. Điều MCP luôn cần là một thành phần để thực thi công cụ. Việc bao bọc (wrap) một API hiện có đơn giản là con đường nhanh nhất, vì các cơ chế xác thực, xác minh và xử lý lỗi đã được tích hợp sẵn.

Các công cụ là các hành động có thể gọi (tạo công việc, chạy truy vấn) và gần giống nhất với các điểm cuối API. Tài nguyên là dữ liệu chỉ đọc mà mô hình có thể đưa vào bối cảnh (tệp, bản ghi cơ sở dữ liệu, tài liệu trực tiếp). Các lời nhắc (prompts) là các mẫu hướng dẫn có thể tái sử dụng mà khách hàng AI có thể yêu cầu, chẳng hạn như quy trình làm việc “tóm tắt PR này”. Các công cụ thu hút nhiều sự chú ý nhất, nhưng tài nguyên và lời nhắc mới là những yếu tố giúp MCP khác biệt so với một danh sách gọi hàm đơn thuần: chúng cho phép máy chủ định hình bối cảnh của mô hình, chứ không chỉ các hành động của nó.