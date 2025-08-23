MCP Khách hàng: Cách giao thức bối cảnh mô hình (Model Context Protocol) cung cấp sức mạnh cho các tác nhân AI

Bạn có một tác nhân AI có thể gọi API, lấy tài liệu và thậm chí kích hoạt các luồng công việc. Nhưng mỗi khi mở rộng hệ thống, mọi thứ bắt đầu gặp sự cố. 🫨

Nếu bạn đã đến đây, bạn cần một cách quản lý hành vi của các tác nhân một cách gọn gàng và có cấu trúc hơn. Các khách hàng MCP đóng vai trò khóa trong việc này.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ phân tích chi tiết về bản chất và cơ chế hoạt động của chúng. Ngoài ra, chúng ta sẽ xem cách ClickUp xử lý các luồng công việc của tác nhân mà không cần đến các cấu trúc hỗ trợ phức tạp. Hãy bắt đầu!

MCP Khách hàng là gì?

qua GitHub

Model Context Protocol (MCP) là một khung mở cho phép các tác nhân AI tương tác bảo mật với các hệ thống doanh nghiệp. Nó hỗ trợ xử lý bộ nhớ, suy luận dựa trên ngữ cảnh và điều phối giữa các công cụ và dịch vụ phân phối.

MCP khách hàng là thành phần quan trọng trong kiến trúc này, được tích hợp vào các ứng dụng AI như ứng dụng máy tính Claude hoặc các khung làm việc tác nhân tùy chỉnh. Nó thiết lập kết nối một-một, có trạng thái với máy chủ MCP, quản lý giao tiếp giữa mô hình AI và các hệ thống bên ngoài.

Nó đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng AI MCP bằng cách:

Thương lượng phiên bản giao thức và khả năng với máy chủ

Quản lý truyền tải tin nhắn JSON-RPC (JavaScript Đối tượng Notation-Remote Procedure Call)

Khám phá và sử dụng các công cụ và API

Truy cập tài nguyên doanh nghiệp trong môi trường bảo mật

Xử lý các lệnh và các hàm tùy chọn như quản lý gốc và mẫu

Các loại khách hàng MCP: khách hàng sử dụng công cụ đơn giản:* Các khách hàng cơ bản cho chatbot hoặc AI thực hiện các công việc đơn giản, như gọi máy tính hoặc công cụ thời tiết

Khách hàng khung làm việc đa tác nhân: Các khách hàng nâng cao cho các tác nhân AI quản lý chuỗi lệnh gọi công cụ để đạt được các mục tiêu phức tạp, đa bước (ví dụ: lập kế hoạch chuyến đi bằng cách gọi các công cụ đặt vé máy bay và khách sạn)

Khách hàng nhúng trong ứng dụng: Khách hàng được tích hợp vào một ứng dụng cụ thể (như CRM) để cho phép trợ lý AI điều khiển các tính năng của ứng dụng đó bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Khách hàng điều phối (Orchestrator clients): Các khách hàng cấp cao hoạt động như một trung tâm điều phối, phân công việc cho các máy chủ công cụ khác nhau hoặc phối hợp nhiều tác nhân AI để thực thi các quy trình làm việc phức tạp

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn xem cách các tác nhân AI đang thay đổi quy trình làm việc thực tế? Học cách xây dựng tác nhân AI của riêng bạn trong ClickUp — không cần kiến thức về mã.

Các tính năng chính của MCP Khách hàng

Khách hàng MCP đóng vai trò là cầu nối vận hành giữa các tác nhân AI và hệ thống doanh nghiệp, cho phép tương tác AI giàu ngữ cảnh, ra quyết định thời gian thực và thực thi công việc động. Dưới đây là các tính năng cốt lõi định nghĩa khả năng của chúng:

thiết lập kết nối: *Giữ phiên một-một, có trạng thái với mã máy chủ MCP cụ thể, đảm bảo tương tác cách ly và bảo mật

*thương lượng giao thức và khả năng: Thực hiện các quy trình bắt tay ban đầu để đồng bộ hóa phiên bản giao thức và các tính năng được hỗ trợ chung, đảm bảo tương thích và chức năng tối ưu

Quản lý giao tiếp hai chiều: Xử lý việc định tuyến các tin nhắn JSON-RPC, bao gồm yêu cầu, phản hồi và thông báo, giữa ứng dụng chủ và kiến trúc client-máy chủ kết nối

Phát hiện và thực thi công cụ: Xác định các công cụ MCP có sẵn được máy chủ cung cấp và hỗ trợ việc gọi chúng, cho phép các tác nhân AI thực hiện các công việc như truy xuất dữ liệu hoặc thực thi công việc

*truy cập và quản lý tài nguyên: Tương tác với các tài nguyên do máy chủ (nhà cung cấp) cung cấp, chẳng hạn như tệp tin hoặc cơ sở dữ liệu, cho phép các tác nhân AI tích hợp dữ liệu bên ngoài vào hoạt động của mình

Ưu tiên bảo mật và kiểm soát truy cập: Áp dụng phương pháp ưu tiên cục bộ, trong đó các máy chủ chạy cục bộ trừ khi được phép rõ ràng để sử dụng từ xa. Điều này đảm bảo người dùng kiểm soát dữ liệu và hành động. Thông tin xác thực để thử nghiệm máy chủ MCP có thể được quản lý an toàn, ví dụ như thông qua biến môi trường ảo được truyền đến quá trình máy chủ

So sánh MCP khách hàng và API Cả MCP khách hàng và API đều đóng vai trò quan trọng trong tương tác phần mềm, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau. Về bản chất, MCP khách hàng là một thành phần cụ thể được thiết kế để các tác nhân AI tương tác với các công cụ bên ngoài, trong khi API là một bộ quy tắc rộng hơn cho phép các ứng dụng phần mềm khác nhau giao tiếp với nhau. MCP khách hàng hỗ trợ phát hiện thời gian chạy, cho phép AI hỏi xem có những công cụ nào sẵn có. Ngược lại, một API thường dựa vào tài liệu tĩnh mà các nhà phát triển phải đọc để hiểu cách tương tác với nó.

Các trường hợp sử dụng cho khách hàng MCP

Dưới đây là các ví dụ cụ thể về tự động hóa quy trình làm việc minh họa khả năng của các khách hàng MCP:

🤖 Điều phối đa tác nhân

Trong các quy trình làm việc phức tạp, nhiều tác nhân AI thường cần hợp tác với nhau, mỗi tác nhân xử lý các công việc con riêng biệt. MCP khách hàng hỗ trợ điều này bằng cách cung cấp một giao thức thống nhất cho việc chia sẻ ngữ cảnh và truy cập công cụ.

Mỗi tác nhân hoạt động độc lập, giao tiếp không đồng bộ thông qua các công việc có cấu trúc thông qua MCP khách hàng, đảm bảo giải quyết vấn đề hiệu quả và phối hợp.

📌 Ví dụ: Hệ thống hỗ trợ CNTT doanh nghiệp sử dụng nhiều tác nhân AI để giải quyết vấn đề của người dùng, chẳng hạn như ‘Máy tính xách tay của tôi không khởi động sau khi cập nhật phần mềm gần đây. ’ Nếu việc quay lại trạng thái trước đó thất bại, Agent Thay thế Thiết bị sẽ khởi động quá trình thay thế phần cứng

Agent chẩn đoán phần cứng kiểm tra các thành phần vật lý của thiết bị

Nếu phần cứng có hàm, Software Rollback Agent sẽ đánh giá các bản cập nhật gần đây

🧠 Thú vị: Claude 4 Opus đã chơi Pokémon Red liên tục trong 24 giờ và nhớ mọi thứ. Nó sử dụng MCP để đang theo dõi tiến độ, lập kế hoạch di chuyển và duy trì tính nhất quán từ đầu đến cuối.

🤖 Các tác nhân được tăng cường bộ nhớ cho hỗ trợ khách hàng

Các tác nhân AI truyền thống thường không thể duy trì ngữ cảnh trong các tương tác kéo dài. MCP khách hàng giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép các tác nhân lưu trữ và truy xuất thông tin ngữ cảnh qua các phiên làm việc.

Trong hầu hết các trường hợp, hỗ trợ MCP cho phép các tác nhân truy cập và tích hợp thông tin từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hoặc tài liệu, từ đó nâng cao tính liên quan và độ chính xác của phản hồi.

📌 Ví dụ: Một hãng hàng không sử dụng các tác nhân AI có hệ thống bộ nhớ tích hợp để nâng cao dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Khi một hành khách thường xuyên yêu cầu thay đổi chuyến bay, tác nhân sẽ: Truy cập bộ nhớ thực thể để quản lý các chi tiết cụ thể như số khách hàng thường xuyên

Lấy lại các tương tác và sở thích dán từ bộ nhớ dài hạn

Sử dụng bộ nhớ ngắn hạn để duy trì ngữ cảnh trong suốt phiên làm việc hiện tại

⚙️ Bonus: Đối với các tác nhân phụ thuộc vào bộ nhớ tài liệu và truy xuất, so sánh RAG, MCP và tác nhân AI cung cấp phân tích chi tiết về sự khác biệt giữa các tác nhân được hỗ trợ bởi bộ nhớ so với các phương pháp truyền thống.

🤖 Quản lý công việc tự động

Các loại tác nhân AI khác nhau, chẳng hạn như những tác nhân đóng vai trò CEO hoặc quản lý dự án, cần truy cập vào các công cụ và dữ liệu đa dạng để lập kế hoạch, thực thi và giám sát các công việc một cách hiệu quả.

Các khách hàng MCP cung cấp cho các tác nhân này một cách thống nhất để kết nối với lịch, công cụ quản lý dự án, nền tảng giao tiếp và nhiều hơn nữa thông qua một giao diện trò chuyện tương tác.

📌 Ví dụ: Một công ty công nghệ triển khai một tác nhân AI để giám sát các công việc quản lý dự án. Tác nhân: Tổng hợp thông tin giao tiếp của nhóm và báo cáo tiến độ

Theo dõi dòng thời gian dự án và các cột mốc quan trọng

Giao công việc cho các thành viên trong nhóm dựa trên khối lượng công việc và chuyên môn

🚀 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng AI để tự động ưu tiên các công việc dựa trên ngữ cảnh thực tế, chẳng hạn như đánh dấu một lỗi là khẩn cấp khi khách hàng tùy chỉnh bực bội. Tiết kiệm thời gian phân loại, tập trung vào giải quyết vấn đề. Nhận trợ lý AI của riêng bạn trong ClickUp Tự động hóa quản lý nhiệm vụ ClickUp với ClickUp Automations được hỗ trợ bởi AI

Cách MCP Khách hàng thực hiện công việc trong thực tế

Khách hàng MCP là các cầu nối được điều khiển bằng giao thức giữa các ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và hệ thống doanh nghiệp. Những khách hàng này là điểm cuối giao tiếp có cấu trúc cho phép AI suy luận dựa trên bối cảnh bên ngoài và thực thi quyết định trên quy mô lớn.

Dưới đây là cách chúng hàm bên trong. 👇

Bước #1: Khởi tạo phiên và đàm phán khả năng

Khi khởi động, khách hàng MCP thực hiện quá trình handshake với máy chủ MCP để thiết lập phiên. Quá trình này bao gồm việc trao đổi phiên bản giao thức và khả năng tương thích để đảm bảo tính tương thích. Khách hàng gửi yêu cầu, và máy chủ phản hồi với các tính năng mà nó hỗ trợ.

Thỏa thuận này đảm bảo cả hai bên hiểu rõ các công cụ, tài nguyên và lời nhắc có sẵn, cài đặt nền tảng cho giao tiếp hiệu quả.

🔍 Bạn có biết? Nhờ MCP Bridge, bạn có thể kết nối nhiều máy chủ giao thức bối cảnh mô hình (Model Context Protocol) với một API RESTful duy nhất. Điều này mang lại sự linh hoạt hơn mà không cần phải tích hợp nhiều hệ thống khác nhau.

Bước #2: Khám phá công cụ và cung cấp bối cảnh

Sau khi thiết lập phiên làm việc, khách hàng sẽ truy vấn máy chủ để phát hiện các công cụ và tài nguyên có sẵn thông qua các phương thức như tools/list. Máy chủ sẽ trả về danh sách các khả năng, bao gồm mô tả và sơ đồ đầu vào.

Khách hàng sau đó trình bày các khả năng này cho mô hình AI, thường chuyển đổi chúng thành định dạng tương thích với giao diện API gọi hàm của mô hình. Quá trình này trang bị cho tác nhân AI một bộ kỹ năng mở rộng, cho phép nó thực hiện một phạm vi rộng hơn các công việc.

Nhận chi tiết dự án chi tiết ngay lập tức với ClickUp Brain

📖 Xem thêm: Các phần mở rộng Chrome AI tốt nhất để tăng cường năng suất

Bước #3: Gọi và thực thi công cụ

Khi tác nhân AI xác định rằng cần một công cụ cụ thể để thực hiện yêu cầu của người dùng, khách hàng sẽ gửi yêu cầu tools/call đến máy chủ, chỉ định tên công cụ và các đối số cần thiết.

Máy chủ xử lý yêu cầu này, tương tác với hệ thống bên ngoài (ví dụ: gọi API, truy vấn cơ sở dữ liệu) và thực hiện hành động được yêu cầu. Kết quả sau đó được gửi trở lại cho khách hàng dưới định dạng chuẩn.

🔍 Bạn có biết? AI có thể hợp tác mà không cần chia sẻ dữ liệu. Nhờ công nghệ học tập ngữ cảnh liên kết, nhiều mô hình có thể học hỏi lẫn nhau mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc tuân thủ quy định.

Bước #4: Tích hợp và tạo phản hồi

Khách hàng tích hợp kết quả từ máy chủ trở lại bối cảnh của ứng dụng AI. Thông tin này được cung cấp cho mô hình AI, giúp nó đưa ra các phản hồi hoặc hành động tiếp theo.

Ví dụ, nếu một tác nhân AI truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, nó có thể sử dụng thông tin này để trả lời các truy vấn của người dùng một cách chính xác. Sự tích hợp liền mạch này đảm bảo rằng tác nhân AI có thể cung cấp các phản hồi có kiến thức và phù hợp với ngữ cảnh.

🧠 Thú vị: Microsoft gọi MCP là 'USB-C của ứng dụng AI' vì nó cho phép AI kết nối trực tiếp với ứng dụng, dịch vụ và công cụ Windows trong một luồng liền mạch.

📮 ClickUp Insight: 24% nhân viên cho biết các công việc lặp đi lặp lại cản trở họ thực hiện công việc có ý nghĩa hơn, và 24% khác cảm thấy kỹ năng của mình bị sử dụng chưa hết tiềm năng. Điều này tương đương với gần một nửa lực lượng lao động cảm thấy bị khối sáng tạo và bị đánh giá thấp. 💔 ClickUp giúp chuyển trọng tâm trở lại công việc có tác động lớn bằng cách sử dụng các tác nhân AI dễ cài đặt, tự động hóa các tác vụ lặp lại dựa trên các sự kiện kích hoạt. Ví dụ, khi một công việc được đánh dấu hoàn thành, tác nhân AI của ClickUp có thể tự động giao bước tiếp theo, gửi nhắc nhở hoặc cập nhật trạng thái dự án, giúp bạn miễn phí việc theo dõi thủ công. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn với các công cụ báo cáo tùy chỉnh miễn phí của ClickUp — giúp nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

Giới hạn và lưu ý khi sử dụng khách hàng MCP

Mặc dù các khách hàng MCP cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để xây dựng các hệ thống AI đa tác nhân, nhưng có một số giới hạn quan trọng cần lưu ý. 💭

tiêu chuẩn giao thức đang phát triển: *MCP vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tiêu chuẩn hóa, điều này có nghĩa là một số phần của giao thức, định dạng tin nhắn hoặc các tính năng được hỗ trợ có thể thay đổi

Phức tạp do cấu trúc schema: Việc sử dụng MCP hiệu quả phụ thuộc mạnh mẽ vào các schema JSON rõ ràng, có cấu trúc cho định nghĩa công cụ, định dạng prompt và hợp đồng tài nguyên. Các schema được định nghĩa kém có thể dẫn đến tích hợp không ổn định hoặc sử dụng công cụ sai bởi các Việc sử dụng MCP hiệu quả phụ thuộc mạnh mẽ vào các schema JSON rõ ràng, có cấu trúc cho định nghĩa công cụ, định dạng prompt và hợp đồng tài nguyên. Các schema được định nghĩa kém có thể dẫn đến tích hợp không ổn định hoặc sử dụng công cụ sai bởi các tác nhân LLM

Chi phí bổ sung cho các tác nhân không tiêu chuẩn: Các tác nhân không hỗ trợ giao thức MCP một cách bản địa cần các lớp bọc hoặc bộ điều chỉnh tùy chỉnh để dịch giữa logic nội bộ và yêu cầu của MCP

🚀 Lợi thế của ClickUp: Trong khi các khách hàng MCP yêu cầu triển khai tùy chỉnh và thiết lập kỹ thuật, ClickUp cho phép bạn tự động hóa các quy trình làm việc thường xuyên mà không cần viết một dòng mã nào. Hướng dẫn này về tự động hóa quy trình kinh doanh thủ công sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

ClickUp hỗ trợ các quy trình làm việc của tác nhân tương tự MCP

Các khách hàng MCP cung cấp khả năng mạnh mẽ, nhưng thường yêu cầu ghép nối ngữ cảnh thủ công và công việc tích hợp phức tạp, đặc biệt là giữa các tác nhân không tuân thủ tiêu chuẩn.

ClickUp thực sự tạo ra sự khác biệt ở đây.

Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên một nền tảng duy nhất – được tăng tốc bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công nghệ tìm kiếm tiên tiến.

ClickUp không chỉ là phần mềm quản lý công việc tốt nhất hiện nay. Nó còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách hỗ trợ các quy trình làm việc của tác nhân tương tự MCP một cách thống nhất và hiệu quả hơn, mà không cần đến nền tảng triển khai MCP riêng biệt. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết. 👀

Bộ nhớ nhận thức ngữ cảnh mà không cần cơ sở hạ tầng phức tạp

Hầu hết các thiết lập MCP yêu cầu ghép nối các kho lưu trữ vector hoặc chuỗi lệnh.

ClickUp Brain giải quyết vấn đề đó.

Đây là trung tâm thần kinh của các quy trình làm việc dựa trên tác nhân, tích hợp trực tiếp bộ nhớ, ngữ cảnh và suy luận vào Không gian Làm việc ClickUp. Khác với các thiết lập truyền thống dựa vào cửa sổ nhắc lệnh nông hoặc bộ nhớ gắn với API, ClickUp Brain hiểu các công việc, tài liệu, dòng thời gian, bình luận và phụ thuộc của bạn theo thời gian thực.

Bộ nhớ dự án bền vững của nó giúp ghi nhớ các cập nhật lịch sử, các rào cản, nhật ký thời gian và hoạt động của người được giao nhiệm vụ. Nếu một công việc trong danh sách công việc của sản phẩm liên tục bị trì hoãn, AI có thể đánh dấu nó để nâng cấp hoặc đề xuất điều chỉnh nguồn lực dựa trên hành vi trong quá khứ.

📌 Ví dụ: Bạn có thể hỏi ClickUp Brain, “Cập nhật mới nhất từ nhóm pháp lý và IT về Dự án A là gì?” Nó sẽ tìm kiếm qua tất cả các công việc, tài liệu, bình luận và dòng thời gian liên quan, sau đó tạo ra một bản tóm tắt tiến độ với các cột mốc hoàn thành, các rào cản đang mở và các rủi ro được đánh dấu.

Tạo các bản tóm tắt công việc có tổ chức và có thể thực thi từ tài liệu, bản ghi chép và tệp tin bằng ClickUp Brain

Tất cả các mô hình LLM trong một nơi duy nhất

Với ClickUp Brain, bạn có thể truy cập các mô hình AI khác nhau ngay từ không gian làm việc ClickUp. Chuyển đổi giữa ChatGPT, Claude và Gemini. Giải quyết các vấn đề phức tạp chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Truy cập các mô hình AI đa dạng trực tiếp từ ClickUp Brain

Các tác nhân AI tự động thực hiện việc cần làm cho bạn

ClickUp Brain liên tục phân tích và tổ chức dữ liệu trong không gian làm việc, giúp các tác nhân AI của ClickUp hoạt động với ít sự can thiệp của người dùng. Các tác nhân này không phụ thuộc vào các quy tắc được lập trình sẵn hoặc bộ nhớ bên ngoài. Thay vào đó, chúng thừa hưởng cùng một trí tuệ bối cảnh mà ClickUp Brain sử dụng.

Hãy cùng tìm hiểu cách các tác nhân AI này hoạt động để cung cấp năng suất tương tự MCP trên quy mô lớn:

Các tác nhân tự động hóa tác vụ xử lý các công việc lặp lại như kế hoạch sprint hoặc quản lý danh sách công việc, kích hoạt các hành động dựa trên trạng thái tác vụ, ngày đáo hạn hoặc các rào cản

Nhà phân tích dữ liệu xử lý các chỉ số hoặc kết quả chiến dịch, sử dụng dữ liệu liên kết với dự án để phát hiện thông tin hữu ích hoặc phát hiện sự cố bất thường

Các bot dịch vụ khách hàng trích xuất thông tin từ các tài liệu chia sẻ và chủ đề công việc để giải quyết các câu hỏi nội bộ hoặc của khách hàng một cách nhanh chóng

*công cụ theo dõi đối thủ cạnh tranh đang theo dõi các thay đổi bên ngoài và tổng hợp các báo cáo hành động trong ClickUp, đồng bộ với các tích hợp như Google Alerts hoặc bộ dữ liệu công khai

các tác nhân phân loại *bản đồ các yêu cầu hoặc cuộc hội thoại đến các công việc liên quan, đảm bảo việc thực hiện và khả năng theo dõi

các tác nhân trả lời* truy cập vào các cơ sở kiến thức nội bộ như tài liệu, wiki và quy trình tiêu chuẩn (SOP) để trả lời các truy vấn như: 'Quy trình xử lý sự cố sản phẩm là gì?'

Khởi chạy các tác nhân AI đã được xây dựng sẵn trong ClickUp để tiết kiệm hàng giờ thiết lập thủ công

Tự động hóa để tối ưu hóa các công việc lặp đi lặp lại

ClickUp Tự động hóa là giải pháp lý tưởng để xử lý các công việc lặp đi lặp lại với độ chính xác cao, và khi kết hợp với ClickUp Brain, chúng trở nên thông minh hơn, linh hoạt hơn và dễ dàng cài đặt hơn.

Mặc dù cả Autopilot Agents và ClickUp tự động hóa đều tuân theo các quy trình làm việc dựa trên logic, nhưng chúng được thiết kế cho các loại công việc khác nhau: Các tác nhân tự động (Autopilot Agents)* sẽ bước vào khi tình huống yêu cầu đưa ra quyết định dựa trên ngữ cảnh, phản hồi cuộc hội thoại hoặc tạo nội dung một cách thông minh

Tự động hóa là giải pháp lý tưởng để xử lý các công việc lặp đi lặp lại dựa trên quy tắc đã định. Hãy nghĩ đến việc cập nhật trạng thái của một công việc hoặc giao nó cho đồng nghiệp khi một điều kiện được đáp ứng

Xây dựng các quy trình làm việc tùy chỉnh một cách dễ dàng bằng ClickUp Automations với giao diện tiếng Anh đơn giản

Với AI Automation Builder, bạn không cần phải ghép nối các quy trình phức tạp một cách thủ công. Chỉ cần mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ thông thường, ví dụ: “Giao tất cả các công việc quá hạn cho người quản lý dự án và thay đổi trạng thái thành At Risk”, và ClickUp Brain sẽ tự động xây dựng quy trình với các kích hoạt và hành động phù hợp.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xuất bản chỉ với một cú nhấp chuột.

Sử dụng các biến như người tạo công việc, người theo dõi hoặc người dùng kích hoạt để giữ cho tự động hóa linh hoạt với sự thay đổi vai trò và quyền sở hữu theo thời gian thực. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc luân phiên hoặc quy trình làm việc dựa trên khách hàng.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI để tự động hóa các công việc

Khả năng tương tác để giảm thiểu chi phí chuyển đổi (Toggl)

Sử dụng tích hợp ClickUp và Google Drive để tạo tài liệu mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn

ClickUp Integrations giúp kết nối với hơn 1000 công cụ, bao gồm Figma, Microsoft Teams và Google Drive.

Một số tích hợp ClickUp tốt nhất cho phép các tác nhân AI truy cập và thao tác dữ liệu trên nhiều nền tảng khác nhau, đảm bảo khả năng tương tác và quản lý ngữ cảnh nhất quán, một nguyên tắc cốt lõi của MCP.

🔍 Bạn có biết? Các tác nhân AI hiện nay đang quản lý các tác nhân AI khác. Với MCP, một tác nhân có thể giao công việc cho các tác nhân con, đang theo dõi tiến độ của chúng và bước vào nếu có sự cố xảy ra.

✨Bonus: Tăng cường năng suất công việc với Brain Max—giải pháp AI tiên tiến nhất của ClickUp! Brain Max kết hợp tự động hóa mạnh mẽ, quản lý công việc thông minh, khả năng chuyển văn bản thành giọng nói và thông tin thời gian thực để giúp bạn làm việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn. Dù bạn đang quản lý dự án, hợp tác với nhóm hay tối ưu hóa các tác vụ hàng ngày, Brain Max được thiết kế để nâng cao năng suất công việc của bạn lên một tầm cao mới. Sẵn sàng trải nghiệm tương lai của công việc? Tìm hiểu thêm về Brain Max và khai phá tiềm năng đầy đủ của nhóm!

Cho phép khách hàng của bạn nghỉ ngơi với ClickUp

Nếu bạn đang phát triển các tác nhân cần suy luận, ghi nhớ và hành động qua các công cụ khác nhau, MCP khách hàng cung cấp sự linh hoạt để thiết kế chính xác cách luồng thông tin.

Tuy nhiên, chúng cũng có những giới hạn. 👎

ClickUp đưa ra một giải pháp thay thế mạnh mẽ với hành vi tương tự như tác nhân mà không đòi hỏi nhiều công sức kỹ thuật.

Với ClickUp Brain, bạn có AI hiểu ngữ cảnh và tự động hóa xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại mà không cần mã code. Và với tích hợp, các công cụ của bạn thực sự giao tiếp với nhau. Đôi khi, các hệ thống đơn giản lại mang lại kết quả nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Đăng ký ClickUp và khám phá thế nào là năng suất tác nhân!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Nói một cách đơn giản, một khách hàng MCP hoạt động như một phiên dịch viên và trợ lý chuyên dụng cho một tác nhân AI, cho phép nó sử dụng các công cụ bên ngoài và truy cập thông tin từ thế giới thực.

trí tuệ nhân tạo (AI Agent) là "người suy nghĩ" hoặc "bộ não". Đây là trí tuệ cốt lõi đưa ra quyết định, hiểu mục tiêu, suy luận và xác định những gì cần làm. Đây là phần có mục tiêu. Khách hàng MCP là "người giao tiếp" hoặc "miệng và tai". Nó là công cụ cụ thể mà tác nhân AI sử dụng* để tương tác với thế giới bên ngoài. Nó không tự mình làm việc cần làm.

Có, hiện có nhiều triển khai mã nguồn mở của MCP khách hàng. Vì Model Context Protocol (MCP) là một tiêu chuẩn mở, sự phát triển của nó được thúc đẩy bởi một hệ sinh thái mã nguồn mở mạnh mẽ. Các triển khai này có thể có nhiều biểu mẫu, từ bộ công cụ phát triển chính thức đến các ứng dụng do cộng đồng xây dựng, cho phép sử dụng công cụ một cách linh hoạt.