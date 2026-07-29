Các công cụ kết nối Claude MCP tốt nhất cho tiếp thị: Bộ công cụ thực sự điều hành các chiến dịch của bạn

Bạn đã dành cả một buổi chiều để kết nối Claude với hệ thống CRM, nền tảng quảng cáo, công cụ phân tích và repo nội dung của mình. Rồi chẳng có gì xảy ra cả. Các trình kết nối Claude MCP dành cho tiếp thị đều hoạt động bình thường: các chấm xanh, đã được xác thực, sẵn sàng. Điều còn thiếu chính là công việc thực tế. Claude có quyền truy cập vào mọi thứ nhưng lại không có lý do để can thiệp vào bất kỳ thứ gì, giống như một nhân viên mới được trao quyền quản trị viên nhưng chưa qua quá trình đào tạo nhập môn.

Đó chính là phần mà mọi bài tổng hợp về “các công cụ kết nối tốt nhất” thường bỏ qua. Một công cụ kết nối không phải là mục bạn thu thập. Đó là mối quan hệ liên tục giữa Claude và hệ thống lưu trữ dữ liệu, và mỗi công cụ bạn để hoạt động liên tục đều âm thầm tiêu tốn tài nguyên cho mỗi cuộc hội thoại bạn bắt đầu. Ba công cụ được tích hợp vào một quy trình làm việc mà bạn thực sự lặp lại sẽ hiệu quả hơn mười hai công cụ bạn cài đặt rồi quên mất.

Dưới đây là danh sách các công cụ được chọn và những gì bạn cần thông báo cho Claude sau khi chúng được kích hoạt.

Tóm tắt Trình kết nối Claude MCP cung cấp cho Claude quyền truy cập trực tiếp và được xác thực vào một công cụ bên ngoài, giúp bạn có thể truy vấn và thực hiện các hành động dựa trên dữ liệu thực tế mà không cần xuất dữ liệu. Trong lĩnh vực tiếp thị, HubSpot và Supermetrics phụ trách dữ liệu CRM và chiến dịch. Klaviyo quản lý email theo chu kỳ khách hàng, còn Amplitude xử lý phân tích sản phẩm. Ahrefs và Similarweb đảm nhận SEO và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Canva và Figma phụ trách phần sáng tạo, trong khi Notion, Google Drive và Slack quản lý bản tóm tắt và quá trình bàn giao công việc. Trong bài viết blog này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết các trình kết nối Claude MCP tốt nhất cho tiếp thị, những gì mỗi trình kết nối có thể đọc và thay đổi, cách kết nối chúng thành một quy trình chiến dịch duy nhất, cũng như việc cần làm khi một trình kết nối ngừng hoạt động.

Tổng quan về các kết nối Claude MCP tốt nhất cho tiếp thị

Trình kết nối Công việc chính trong lĩnh vực tiếp thị Truy cập Có thể viết được không? Phù hợp nhất cho Điểm yếu của nó HubSpot Phân tích CRM và quy trình bán hàng Dữ liệu về khách hàng tiềm năng, giao dịch, chiến dịch và mức độ tương tác Đúng vậy Các nhóm phụ trách doanh thu và vòng đời khách hàng Các thao tác hàng loạt bị giới hạn Supermetrics Báo cáo đa kênh Dữ liệu từ hơn 200 nguồn tiếp thị và bán hàng Số lượng giới hạn Các nhóm tiếp thị hiệu suất Bài viết chỉ giới hạn ở bốn nền tảng quảng cáo Klaviyo Quản lý chiến dịch theo chu kỳ sống Hồ sơ, phân khúc, luồng, chiến dịch và sự kiện Đúng vậy Các nhóm thương mại điện tử và giữ chân khách hàng Việc thiết lập nhiều tài khoản đòi hỏi nhiều công việc hơn Amplitude Phân tích hành vi sản phẩm Kênh chuyển đổi, nhóm đối tượng, thử nghiệm và dữ liệu tính năng Số lượng giới hạn Tiếp thị tăng trưởng và tiếp thị sản phẩm Phụ thuộc vào việc theo dõi sự kiện chính xác Ahrefs SEO và nghiên cứu nội dung Từ khóa, liên kết ngược, thứ hạng và khả năng hiển thị AI Không Các nhóm SEO và nội dung Các truy vấn tiêu tốn đơn vị API Similarweb Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và thị trường Dữ liệu về lưu lượng truy cập, đối tượng, ứng dụng, từ khóa và thị trường Không Chiến lược và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Các ước tính có thể khác với dữ liệu từ chính doanh nghiệp Canva Sản xuất tài sản chiến dịch Thiết kế, mẫu, thư mục và tài sản thương hiệu Đúng vậy Các nhóm nội dung và sáng tạo Một số thao tác yêu cầu gói Enterprise Figma Đánh giá thiết kế và sản xuất Tệp, khung, thành phần, biến và FigJam Đúng vậy Các nhóm thiết kế, web và triển khai Máy chủ cục bộ có ít tính năng hơn Notion Tóm tắt và quản lý kiến thức Trang web, cơ sở dữ liệu, nghiên cứu và hồ sơ chiến dịch Đúng vậy Hoạt động nội dung và chiến dịch Quyền truy cập tuân theo các quyền của Không gian Làm việc Google Drive Truy xuất tệp chiến dịch Tài liệu, Sheets, Slides và các tệp được chia sẻ Không Các nhóm có nguồn dữ liệu phân tán Việc quản lý thư mục kém sẽ làm suy yếu kết quả Slack Ghi nhận quyết định và chuyển giao Tin nhắn, chủ đề tin nhắn, kênh, tệp tin và khung vẽ Đúng vậy Các nhóm chiến dịch đa chức năng Các cuộc trò chuyện không chính thức có thể chứa những quyết định đã lỗi thời

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Các trình kết nối Claude MCP là gì?

Tổng quan về cách thức hoạt động của MCP

Trình kết nối Claude MCP là một máy chủ Model Context Protocol (MCP) mà Claude kết nối để có quyền truy cập thời gian thực vào một công cụ, nguồn dữ liệu hoặc dịch vụ bên ngoài. Các trình kết nối trong danh mục được Anthropic xem xét trước khi đưa vào danh sách. Các trình kết nối tùy chỉnh, mà bạn thêm bằng URL, thì không.

Anthropic cho biết các trình kết nối cho phép bạn tích hợp các dịch vụ như Google Drive, Slack hoặc hệ thống CRM vào cuộc hội thoại với Claude. Chúng hoạt động ở mọi nơi mà Claude hoạt động, bao gồm trên web, trên máy tính để bàn, trong Claude Code và thông qua API. Sau khi dịch vụ được kết nối, Claude có thể trích xuất dữ liệu từ đó và đôi khi thực hiện các thao tác trực tiếp trong dịch vụ đó mà không cần bạn phải dán bất kỳ tệp CSV nào.

MCP là một giao thức mở, và Anthropic đã phát hành mã nguồn mở vào cuối năm 2024 nhằm thay thế các tích hợp rời rạc, riêng lẻ bằng một tiêu chuẩn duy nhất. Trước đó, việc kết nối trợ lý AI với HubSpot hoặc Google Ads đòi hỏi phải xây dựng một API tùy chỉnh mỗi lần. MCP biến tất cả những điều đó thành một kết nối có thể tái sử dụng mà bất kỳ công cụ tương thích với MCP nào cũng có thể tương tác.

Các trình kết nối Claude so với máy chủ MCP so với các trình kết nối tùy chỉnh

Các thuật ngữ này mô tả các thành phần liên quan của cùng một hệ thống, nhưng chúng không thể thay thế cho nhau.

Máy chủ MCP là lớp kỹ thuật cung cấp dữ liệu, công cụ và các hành động thông qua Giao thức Bối cảnh Mô hình (Model Context Protocol). Trình kết nối Claude là giao diện người dùng cho phép Claude tương tác với máy chủ đó. Sự khác biệt giữa trình kết nối thư mục và trình kết nối tùy chỉnh chủ yếu nằm ở cách chúng được kiểm duyệt, phát hiện và cài đặt. Cả hai đều chạy trên cùng một cơ sở hạ tầng MCP.

Thuật ngữ Đây là gì Khi một chuyên gia tiếp thị sử dụng nó Máy chủ MCP Một dịch vụ cho phép truy cập dữ liệu và các hành động của ứng dụng thông qua giao thức Model Context Protocol mở Thường là công nghệ nền tảng. Bạn sẽ phải làm việc trực tiếp với nó khi thêm máy chủ từ xa hoặc xây dựng tích hợp nội bộ Công cụ kết nối danh bạ Một tích hợp MCP đã được kiểm duyệt được liệt kê trong Danh sách công việc của Công cụ Kết nối của Claude Quy trình mặc định cho các công cụ như HubSpot hoặc Canva: tìm trình kết nối, kết nối tài khoản của bạn và xác thực Trình kết nối tùy chỉnh Một máy chủ MCP từ xa được thêm vào Claude thủ công thông qua URL của nó Tính năng này hữu ích khi một công cụ không có trong danh mục, công ty của bạn tự vận hành máy chủ riêng hoặc nhà cung cấp cung cấp một điểm cuối doanh nghiệp riêng biệt

Anthropic đánh giá các trình kết nối trong danh mục về bảo mật, độ tin cậy và khả năng tương thích trước khi đưa chúng vào danh sách. Các trình kết nối tùy chỉnh sử dụng cùng một môi trường chạy và cơ sở hạ tầng gọi công cụ, nhưng chúng chưa trải qua quá trình đánh giá trong danh mục này.

Bài đánh giá này rất hữu ích, nhưng không phải là sự đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Mỗi nhà cung cấp trình kết nối vẫn có các điều khoản, chính sách bảo mật, quyền truy cập và quy trình xử lý dữ liệu riêng. Với trình kết nối tùy chỉnh, quyết định về mức độ tin cậy sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào nhóm của bạn, vì Claude có thể đọc hoặc sửa đổi dữ liệu trong phạm vi quyền truy cập mà bạn cấp.

11 công cụ kết nối Claude MCP tốt nhất cho tiếp thị

Lựa chọn trình kết nối phù hợp phụ thuộc vào nơi lưu trữ dữ liệu tiếp thị của bạn và việc cần làm với dữ liệu đó. Một số trình kết nối được thiết kế chủ yếu cho mục đích phân tích, trong khi những trình khác có thể tạo bản ghi, cập nhật chiến dịch hoặc trực tiếp tạo ra các tài sản tiếp thị.

Các mục nhập dưới đây liên quan trực tiếp đến chính trình kết nối: những thông tin mà Claude có thể đọc, những thông tin mà nó có thể thay đổi, vị trí của nó trong quy trình làm việc tiếp thị, và những giới hạn nào vẫn cần sự kiểm tra của con người.

qua HubSpot

Công cụ kết nối HubSpot đưa bối cảnh CRM thời gian thực vào Claude, bao gồm danh bạ, công ty, giao dịch, phiếu yêu cầu và sản phẩm, cũng như các chiến dịch, phân khúc và lịch sử tương tác. Điều đó có nghĩa là nhóm của bạn có thể hỏi về diễn biến vòng đời, doanh thu chiến dịch, chất lượng khách hàng tiềm năng hoặc hoạt động email mà không cần xuất bất kỳ dữ liệu nào, và Claude sẽ trả lời bằng các bản tóm tắt, bảng, biểu đồ hoặc đồ thị.

Nó cũng xử lý các thao tác ghi dữ liệu được lựa chọn. Claude có thể tạo hoặc cập nhật bản ghi, đồng thời ghi lại các cuộc gọi, cuộc họp, ghi chú, công việc và email. Điều này có nghĩa là nó có thể đánh dấu các liên hệ trong chiến dịch chưa có bước tiếp theo, sau đó tạo các công việc theo dõi hoặc cập nhật một số thuộc tính.

Đối với trình kết nối Claude có sẵn, hãy kết nối HubSpot thông qua thư mục trình kết nối của Claude và hoàn thành luồng OAuth. Trình kết nối này tuân theo các quyền truy cập HubSpot hiện có của từng người dùng. HubSpot khuyến nghị cài đặt quyền ghi là Cần phê duyệt, để bạn có thể xem xét bất kỳ thay đổi nào trước khi nó được ghi vào CRM.

HubSpot cũng vận hành một máy chủ MCP từ xa riêng biệt dành cho các nhóm đang phát triển các kết nối tùy chỉnh: https://mcp.hubspot.com

Hãy thử gợi ý này:

Theo dõi các liên hệ được tạo ra từ các chiến dịch trả phí trong quý 2 qua từng giai đoạn của vòng đời khách hàng. Hiển thị thời gian trung bình ở mỗi giai đoạn, xác định các phân khúc tạo ra nguồn khách hàng tiềm năng chất lượng nhất và tạo các công việc theo dõi cho những người vừa mở email nhưng chưa có hoạt động tiếp theo.

Kế hoạch: Yêu cầu kế hoạch Claude trả phí (Pro, Max, Nhóm hoặc Enterprise). Kế hoạch này dành cho khách hàng HubSpot ở tất cả các gói dịch vụ của HubSpot.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm phụ trách doanh thu và vòng đời khách hàng muốn có thông tin từ CRM mà không cần xuất dữ liệu, cùng với việc duy trì hồ sơ đơn giản sau khi được phê duyệt. Hạn chế: Quyền truy cập ghi vẫn đang ở giai đoạn beta công khai, giới hạn tạo và cập nhật hàng loạt ở mức 10 bản ghi, và việc bật tính năng "Dữ liệu nhạy cảm" sẽ loại bỏ lịch sử tương tác khỏi phạm vi dữ liệu mà Claude có thể truy cập.

2. Supermetrics: Truy vấn dữ liệu chiến dịch đa kênh từ một nơi duy nhất

qua Supermetrics

Supermetrics là một nền tảng dữ liệu tiếp thị. Trình kết nối của Supermetrics giúp Claude truy cập dữ liệu quảng cáo thời gian thực, phân tích, CRM, thương mại điện tử và bán hàng từ hơn 200 nguồn khác nhau. Danh sách này bao gồm từ Google Ads và Meta đến GA4, Shopify, HubSpot và Search Console. Điểm đặc biệt là Claude chỉ nhận diện một kết nối Supermetrics duy nhất, chứ không phải là các trình kết nối riêng biệt cho từng công cụ.

Điều này rất hữu ích cho các báo cáo thường đòi hỏi phải xuất dữ liệu từ nhiều nguồn. Bạn có thể yêu cầu Claude so sánh chi phí, doanh thu, CPA, ROAS và kết quả chiến dịch trên các kênh khác nhau. Ngoài ra, nó có thể phân tích những thay đổi bất thường và chuyển đổi kết quả thu được thành bản tóm tắt điều hành hoặc bảng điều khiển có thể chia sẻ. Supermetrics cũng cho biết Claude có thể tạo, tạm dừng, khởi chạy hoặc cập nhật các chiến dịch quảng cáo được hỗ trợ , với mỗi thay đổi đều được đưa vào hàng đợi để bạn xem xét.

Thiết lập MCP tùy chỉnh: Truy cập mcp.supermetrics.com để thiết lập máy chủ Supermetrics MCP độc lập.

Hãy thử gợi ý này:

So sánh hiệu suất của Google Ads, Meta Ads và LinkedIn Ads trong tuần trước. Hiển thị chi tiêu, doanh thu, ROAS, CPA, cùng 5 chiến dịch hiệu quả nhất và kém hiệu quả nhất. Đánh dấu những thay đổi bất thường, giải thích nguyên nhân có thể xảy ra dựa trên dữ liệu có sẵn và đề xuất điều chỉnh ngân sách để nhân viên xem xét.

Kế hoạch: Có sẵn trên tất cả các kế hoạch của Claude. Bộ kết nối thư mục không yêu cầu đăng ký Supermetrics; trong khi đó, máy chủ MCP độc lập thì có.

Phù hợp nhất cho: Các chuyên gia tiếp thị hiệu suất cần báo cáo trên nhiều kênh hơn so với khả năng hiển thị của bất kỳ nền tảng đơn lẻ nào. Hạn chế: Báo cáo chiến dịch chỉ bao gồm dữ liệu từ Google Ads, Meta, Microsoft Advertising và TikTok, không bao gồm tất cả hơn 200 nguồn dữ liệu.

Công cụ kết nối của Klaviyo cho phép Claude truy cập trực tiếp vào các báo cáo chiến dịch, luồng, hồ sơ, phân khúc và sự kiện của bạn. Nhờ đó, các nhóm quản lý vòng đời khách hàng có thể loại bỏ các lời nhắc nội dung chung chung và đặt câu hỏi dựa trên hành vi thực tế của khách hàng. Claude có thể so sánh doanh thu từ các chiến dịch, phân tích luồng xử lý giỏ hàng bị bỏ quên, tìm kiếm những khách hàng tương tác nhưng chưa mua hàng, hoặc kiểm tra cách thức xây dựng một phân khúc. Nó cũng xử lý các thao tác đọc và ghi. Claude có thể tạo chiến dịch, gán mẫu và soạn thảo hoặc dịch email. Ngoài ra, nó còn cập nhật hồ sơ, thay đổi thành viên danh sách và quản lý đăng ký. Thậm chí, nó còn có thể trích xuất các mục trong danh mục và thêm hình ảnh sản phẩm từ các URL khi bạn chuẩn bị một chiến dịch tập trung vào sản phẩm. Đối với một tài khoản Klaviyo duy nhất, hãy kết nối thông qua thư mục trình kết nối của Claude và hoàn thành luồng OAuth. Các công ty hoặc nhóm quản lý nhiều tài khoản có thể thêm Klaviyo dưới dạng trình kết nối tùy chỉnh bằng cách sử dụng URL MCP từ xa chính thức: https://mcp.klaviyo.com/mcp Hãy thử gợi ý này: So sánh hiệu suất luồng xử lý giỏ hàng bị bỏ rơi trong hai tháng qua. Xác định bước có tỷ lệ sụt giảm cao nhất, tìm ra những khách hàng đã tương tác gần đây nhưng chưa mua hàng, và tạo bản nháp chiến dịch tái tương tác cho phân khúc đó bằng cách sử dụng các mẫu tiêu đề email hiệu quả nhất gần đây của chúng tôi.

3. Klaviyo: Biến dữ liệu khách hàng thời gian thực thành các chiến dịch theo chu kỳ đời sống khách hàng

qua Klaviyo

Công cụ kết nối của Klaviyo cho phép Claude truy cập trực tiếp vào các báo cáo chiến dịch, luồng, hồ sơ, phân khúc và sự kiện của bạn. Nhờ đó, các nhóm quản lý vòng đời khách hàng có thể loại bỏ các lời nhắc nội dung chung chung và đặt câu hỏi dựa trên hành vi thực tế của khách hàng. Claude có thể so sánh doanh thu từ các chiến dịch, phân tích luồng xử lý giỏ hàng bị bỏ quên, tìm kiếm những khách hàng tương tác nhưng chưa mua hàng, hoặc kiểm tra cách thức xây dựng một phân khúc.

Nó cũng xử lý các thao tác đọc và ghi. Claude có thể tạo chiến dịch, gán mẫu và soạn thảo hoặc dịch email. Ngoài ra, nó còn cập nhật hồ sơ, thay đổi thành viên danh sách và quản lý đăng ký. Thậm chí, nó còn có thể trích xuất các mặt hàng trong danh mục và thêm hình ảnh sản phẩm từ các URL khi bạn chuẩn bị một chiến dịch tập trung vào sản phẩm.

Đối với một tài khoản Klaviyo duy nhất, hãy kết nối thông qua thư mục trình kết nối của Claude và hoàn thành luồng OAuth. Các công ty hoặc nhóm quản lý nhiều tài khoản có thể thêm Klaviyo dưới dạng trình kết nối tùy chỉnh bằng cách sử dụng URL MCP từ xa chính thức: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Hãy thử gợi ý này:

So sánh hiệu suất luồng xử lý giỏ hàng bị bỏ rơi trong hai tháng qua. Xác định bước có tỷ lệ sụt giảm cao nhất, tìm ra những khách hàng đã tương tác gần đây nhưng chưa mua hàng, và tạo bản nháp chiến dịch tái tương tác cho phân khúc đó bằng cách sử dụng các mẫu tiêu đề email hiệu quả nhất gần đây của chúng tôi.

Kế hoạch: Có sẵn trên tất cả các kế hoạch của Claude, bao gồm kế hoạch Miễn phí.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm thương mại điện tử và giữ chân khách hàng, những người cần xây dựng email tiếp theo dựa trên hành vi thực tế của khách hàng. Hạn chế: Claude soạn thảo chiến dịch; việc gửi đi vẫn do con người thực hiện. Các agency quản lý nhiều tài khoản cần trình kết nối tùy chỉnh, chứ không phải trình cài đặt một cú nhấp chuột.

4. Amplitude: Đặt câu hỏi về hành vi người dùng mà không cần xây dựng lại bảng điều khiển

qua Claude

Amplitude là một nền tảng phân tích sản phẩm, và trình kết nối của nó đưa dữ liệu hành vi đó vào Claude. Các đội ngũ tiếp thị và phát triển có thể khám phá các biểu đồ, bảng điều khiển, nhóm đối tượng, thử nghiệm và cờ tính năng ngay trong cuộc trò chuyện. Một câu hỏi mà trước đây đòi hỏi phải gửi yêu cầu đến nhóm dữ liệu hoặc tự học cách sử dụng công cụ xây dựng truy vấn của Amplitude giờ đây chỉ cần gõ ra và trả lời ngay lập tức.

Claude có thể so sánh tỷ lệ tương tác theo nguồn chiến dịch, xác định điểm người dùng rời khỏi phễu chuyển đổi, tìm ra các hành vi liên quan đến việc giữ chân khách hàng, hoặc đánh dấu các phân khúc có nguy cơ rời bỏ cao hơn.

Amplitude cũng cung cấp một điểm cuối MCP từ xa để thiết lập tùy chỉnh: https://mcp.amplitude.com/mcp. Các tài khoản được lưu trữ tại EU nên sử dụng: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude xử lý xác thực thông qua OAuth, do đó bạn không cần phải tạo hoặc lưu trữ khóa API.

Hãy thử gợi ý này:

So sánh người dùng thu hút được qua tìm kiếm trả phí, mạng xã hội trả phí và tìm kiếm tự nhiên trong tám tuần qua. Hiển thị tỷ lệ kích hoạt, tỷ lệ hoàn thành phễu chuyển đổi cốt lõi và tỷ lệ duy trì trong bốn tuần theo từng kênh. Tạo một nhóm đối tượng cho phân khúc mạnh nhất và xây dựng biểu đồ thể hiện các hành vi giúp phân biệt phân khúc này với những người dùng có tỷ lệ duy trì thấp.

Kế hoạch dịch vụ: Có sẵn trên tất cả các kế hoạch dịch vụ của Claude, bao gồm kế hoạch Miễn phí.

Phù hợp nhất cho: Các chuyên gia tiếp thị tăng trưởng và sản phẩm cần có câu trả lời về phễu chuyển đổi và tỷ lệ giữ chân khách hàng mà không cần gửi yêu cầu dữ liệu. Hạn chế: Độ chính xác của kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống phân loại sự kiện của bạn. Việc theo dõi không nhất quán sẽ dẫn đến những kết luận sai lầm dù có vẻ đáng tin cậy.

5. Ahrefs: Thực hiện nghiên cứu SEO ngay trong Claude

qua Ahrefs

Ahrefs là một bộ công cụ SEO, và trình kết nối của nó cho phép Claude truy cập để đọc các báo cáo về nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh, kiểm tra liên kết ngược, theo dõi thứ hạng và khả năng hiển thị tìm kiếm bằng AI. Thay vì trích xuất từng báo cáo một, bạn có thể đặt một câu hỏi tổng quát hơn và để Claude tổng hợp nhiều kết quả kiểm tra từ Ahrefs vào một cuộc trò chuyện duy nhất. Sau đó, nó có thể tổng hợp tất cả những thông tin đó thành một bản tóm tắt nghiên cứu hoặc một kế hoạch nội dung.

Ahrefs vận hành một máy chủ MCP từ xa được lưu trữ, mà bạn có thể thêm vào Claude dưới dạng trình kết nối tùy chỉnh và xác thực qua OAuth (hoặc bằng khóa có phạm vi MCP, không giống với khóa API v3 của Ahrefs): https://api. ahrefs. com/mcp/mcp

Hãy thử gợi ý này:

So sánh tên miền của chúng tôi với ba đối thủ cạnh tranh. Xác định các từ khóa có ý định mua hàng cao mà họ xếp hạng cao nhưng chúng tôi không có, xác định các trang web thu hút được các liên kết ngược mạnh nhất, và chỉ ra những thương hiệu nào nhận được mức độ hiển thị cao nhất trong kết quả tìm kiếm AI. Chuyển đổi các kết quả này thành một bản tóm tắt nội dung được ưu tiên.

Kế hoạch: Có sẵn trên tất cả các kế hoạch của Claude dưới dạng trình kết nối tùy chỉnh. Yêu cầu gói dịch vụ Ahrefs trả phí, từ gói Lite trở lên.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm SEO và nội dung cần xây dựng bản tóm tắt dựa trên dữ liệu thực tế về thứ hạng, liên kết ngược và khả năng hiển thị AI. Hạn chế: Chỉ đọc, do đó không có dữ liệu nào được công bố. MCP được lưu trữ này cũng được thiết kế dành cho các ứng dụng AI được hỗ trợ, chứ không phải là API đa năng dành cho các tập lệnh tùy chỉnh.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm SEO và nội dung cần xây dựng bản tóm tắt dựa trên dữ liệu thực tế về thứ hạng, liên kết ngược và khả năng hiển thị AI. Hạn chế: Chỉ đọc, do đó không có dữ liệu nào được xuất bản. MCP được lưu trữ này cũng được thiết kế dành cho các ứng dụng AI được hỗ trợ, chứ không phải là API đa năng dành cho các tập lệnh tùy chỉnh.

6. Similarweb: So sánh lưu lượng truy cập và nhu cầu của đối tượng mục tiêu với đối thủ cạnh tranh

qua Similarweb

Similarweb là một nền tảng thông tin kỹ thuật số. Công cụ kết nối Claude của nền tảng này thu thập dữ liệu về web, ứng dụng, đối tượng, từ khóa và thị trường để đưa vào Claude. Hãy sử dụng công cụ này khi bạn muốn tìm hiểu nguồn lưu lượng truy cập của đối thủ, các kênh thúc đẩy sự tăng trưởng của họ, cũng như vị thế của một thương hiệu so với các thương hiệu cùng ngành.

Điều này khiến nó có chức năng khác biệt so với Ahrefs. Ahrefs tập trung sâu vào thứ hạng tìm kiếm và liên kết ngược. Trong khi đó, Similarweb lại cung cấp cái nhìn tổng quan hơn: nguồn lưu lượng truy cập, cấu trúc đối tượng, hiệu suất ứng dụng và các chỉ số chuẩn ngành. Nhờ vậy, bạn có thể kiểm tra xem sự tăng trưởng của đối thủ đến từ tìm kiếm, quảng cáo trả phí, lưu lượng giới thiệu, mạng xã hội hay truy cập trực tiếp trước khi quyết định nên đào sâu vào đâu.

Similarweb cũng cung cấp một máy chủ MCP được lưu trữ sẵn cho các thiết lập tùy chỉnh: https://mcp.similarweb.com

Hãy thử gợi ý này:

So sánh trang web của chúng tôi với bốn đối thủ cạnh tranh trong sáu tháng qua. Phân tích lưu lượng truy cập theo kênh và khu vực địa lý, hiển thị các từ khóa tìm kiếm tự nhiên hàng đầu của từng trang web, và xác định các phân khúc đối tượng hoặc thị trường mà đối thủ đang phát triển nhanh hơn chúng tôi.

Kế hoạch: Có sẵn trên tất cả các kế hoạch của Claude, bao gồm cả kế hoạch Miễn phí, nhưng bạn sẽ cần đăng ký Similarweb có quyền truy cập API (gói Chỉ API, Gói Doanh nghiệp hoặc Gói Enterprise).

Phù hợp nhất cho: Nghiên cứu chiến lược và phân tích đối thủ cạnh tranh, trong đó câu hỏi tập trung vào toàn ngành thay vì chỉ riêng trang web của bạn. Hạn chế: Các số này là ước tính dựa trên mô hình, không phải số liệu phân tích từ đối thủ cạnh tranh. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo về xu hướng, không phải là cơ sở để bảo vệ trong bản trình bày trước hội đồng quản trị.

7. Canva: Tạo tài nguyên chiến dịch mà không cần rời khỏi Claude

qua Claude

Canva là một nền tảng thiết kế. Thông qua trình kết nối của mình, Claude có thể tìm kiếm, tạo, tự động điền và xuất các thiết kế trực tiếp từ tài khoản Canva của bạn. Đối với các nhà tiếp thị, điều đó có nghĩa là công việc sản xuất thực tế. Bạn có thể biến một bản tóm tắt thành một bộ slide, tạo nhanh các hình ảnh cho mạng xã hội, điền nội dung mới vào mẫu có thương hiệu hoặc tìm lại một thiết kế bị thất lạc trong không gian làm việc.

Điểm hữu ích không chỉ nằm ở việc tạo hình ảnh đơn thuần. Claude có thể làm việc với nội dung và mẫu Canva hiện có của bạn. Điều này giúp nó trở nên hiệu quả hơn nhiều trong việc sản xuất các chiến dịch có thể lặp lại. Bạn có thể yêu cầu nó tìm bản trình bày ra mắt sản phẩm của quý trước, tóm tắt thông điệp, tạo phiên bản mới cho đối tượng khác và xuất kết quả để xem xét.

Canva vận hành một máy chủ MCP từ xa chính thức: https://mcp.canva.com/mcp

Hãy thử gợi ý này:

Tìm bản trình bày ra mắt sản phẩm mới nhất của chúng tôi, tóm tắt thông điệp cốt lõi và tạo phiên bản dành cho đối tác gồm 5 slide sử dụng cùng hệ thống nhận diện thương hiệu. Giữ nguyên các tuyên bố từ bản trình bày gốc, rút gọn nội dung văn bản và xuất bản bản sao để xem xét.

Gói dịch vụ: Có sẵn trên tất cả các gói dịch vụ của Claude. Tìm kiếm, tạo và xuất công việc trên bất kỳ gói dịch vụ Canva nào; các mẫu có thương hiệu yêu cầu gói Pro, Nhóm hoặc Enterprise; tính năng tự động điền chỉ có trên Gói Enterprise.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm nội dung và sáng tạo thực hiện các chiến dịch có thể lặp lại dựa trên các mẫu có sẵn. Hạn chế: Kiểm tra xem tài khoản được kết nối có thể truy cập vào không gian làm việc, thư mục, mẫu thiết kế và tài sản thương hiệu nào trên Canva. Ngoài ra, Claude không thể đánh giá liệu một thiết kế có phù hợp với hệ thống thương hiệu, quy định pháp lý hoặc bản tóm tắt chiến dịch của bạn hay không, trừ khi các tiêu chuẩn đó được nêu rõ trong tài liệu nguồn.

8. Figma: Chuyển đổi thiết kế chiến dịch giữa các giai đoạn: bối cảnh, đánh giá và sản xuất

qua Anthropic

Figma là một nền tảng thiết kế và tạo mẫu. Công cụ kết nối này cung cấp cho Claude quyền truy cập có cấu trúc vào các tệp Figma của bạn, từ các thành phần và biến số đến bố cục và nội dung FigJam. Công cụ này phát huy hiệu quả tối đa khi công việc chiến dịch nằm ở giai đoạn chuyển tiếp giữa thiết kế và phát triển. Ví dụ như các trang đích, bản demo sản phẩm, bản trình bày ra mắt và trải nghiệm web.

Trình kết nối này hoạt động hai chiều. Claude có thể đọc bối cảnh thiết kế, tạo mã từ các khung được lựa chọn, tạo sơ đồ FigJam và ghi nội dung có thể chỉnh sửa trở lại khung vẽ. Nhờ đó, nhóm có thể chuyển từ giao diện trực tiếp sang các lớp Figma có thể chỉnh sửa, xem xét thiết kế, sau đó đưa các thay đổi đã được phê duyệt vào quá trình phát triển.

Điểm cuối MCP từ xa được Figma khuyến nghị là: https://mcp. figma. com/mcp; họ cũng cung cấp một điểm cuối máy tính để bàn cục bộ: http://127. 0. 0. 1:3845/mcp

Hãy thử gợi ý này:

Hãy rà soát các mẫu trang đích đã lựa chọn so với thông điệp trong bản tóm tắt ra mắt của chúng tôi. Đánh dấu các nội dung văn bản mâu thuẫn với vị trí đã được phê duyệt, liệt kê các trạng thái hoặc tài nguyên còn thiếu, và tạo sơ đồ FigJam thể hiện luồng sửa đổi được đề xuất.

Gói dịch vụ: Máy chủ từ xa hoạt động trên tất cả các người dùng được cấp phép và gói dịch vụ Figma; máy chủ trên máy tính để bàn yêu cầu người dùng Dev hoặc Full trong một gói dịch vụ trả phí.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm thiết kế, phát triển web và triển khai đang chuyển đổi công việc chiến dịch từ giai đoạn đánh giá sang giai đoạn triển khai. Hạn chế: Chỉ các khách hàng có trong danh mục MCP của Figma mới có thể kết nối, vì vậy hãy kiểm tra danh mục của bạn trước khi lên kế hoạch.

9. Notion: biến kiến thức về chiến dịch thành các tài liệu công việc

qua Claude

Trình kết nối Notion cấp cho Claude quyền truy cập đọc và ghi vào các phần của không gian làm việc mà tài khoản được kết nối có thể truy cập. Claude có thể tìm kiếm các trang, truy xuất bối cảnh chiến dịch, tạo trang mới, chỉnh sửa nội dung và cập nhật các mục nhập trong cơ sở dữ liệu. Đối với các nhà tiếp thị, tính năng này rất hữu ích khi các bản tóm tắt, định vị thương hiệu, hướng dẫn biên tập, nghiên cứu và công cụ theo dõi chiến dịch đã được lưu trữ sẵn trong Notion.

Nhờ đó, Claude có thể tổng hợp các quyết định phân tán trên các trang ra mắt sản phẩm, hoặc chuyển đổi một bản phân tích hoàn chỉnh thành một bản tóm tắt rõ ràng. Và khác với các trình kết nối chỉ đọc, nó ghi kết quả trực tiếp trở lại Notion thay vì để lại trong trò chuyện.

Máy chủ MCP từ xa: https://mcp.notion.com/mcp

Hãy thử gợi ý này:

Tìm hiểu các vị trí đã được phê duyệt, nghiên cứu đối tượng và ghi chú triển khai cho chiến dịch doanh nghiệp của chúng ta. Tạo bản tóm tắt chiến dịch bao gồm thông điệp cốt lõi, các bằng chứng hỗ trợ, kế hoạch kênh, các câu hỏi mở và người chịu trách nhiệm cụ thể, sau đó lưu vào cơ sở dữ liệu chiến dịch.

Kế hoạch dịch vụ: Có sẵn trên tất cả các kế hoạch dịch vụ của Claude, bao gồm kế hoạch Miễn phí.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm nội dung và vận hành chiến dịch đã có sẵn các bản tóm tắt và công cụ theo dõi trên nền tảng này. Hạn chế: Phạm vi hoạt động của Claude phụ thuộc vào các quyền truy cập được cấp thông qua Notion, và quyền ghi có nghĩa là nó có thể thay đổi các trang đang hoạt động và các bản ghi trong cơ sở dữ liệu. Hãy kiểm tra xem không gian làm việc và các trang nào nằm trong phạm vi áp dụng, đồng thời xem xét kỹ các chỉnh sửa có liên quan trước khi Claude cập nhật bản tóm tắt nguồn thông tin chính xác hoặc công cụ theo dõi chiến dịch.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm nội dung và vận hành chiến dịch đã có sẵn các bản tóm tắt và công cụ theo dõi trên nền tảng này. Hạn chế: Phạm vi hoạt động của Claude phụ thuộc vào các quyền truy cập được cấp thông qua Notion, và quyền ghi có nghĩa là nó có thể thay đổi các trang đang hoạt động và các bản ghi trong cơ sở dữ liệu. Hãy kiểm tra xem không gian làm việc và các trang nào nằm trong phạm vi, đồng thời xem xét kỹ các chỉnh sửa có liên quan trước khi Claude cập nhật bản tóm tắt nguồn thông tin chính xác hoặc công cụ theo dõi chiến dịch.

10. Google Drive: Tìm kiếm các tệp nguồn đằng sau một chiến dịch

qua Claude

Google Drive là nơi tích lũy rất nhiều công việc liên quan đến chiến dịch. Trình kết nối này cho phép Claude tìm kiếm trên Drive và làm việc trên các tài liệu Docs, Sheets và Slides. Nó có thể đọc tài liệu Docs, trích xuất dữ liệu từ Sheets dưới dạng CSV và trích xuất văn bản từ Slides. Điều này rất hữu ích khi các bằng chứng được phân tán trong các tệp nghiên cứu, bảng tính hiệu suất, bản trình bày và nội dung đã được phê duyệt.

Bạn có thể yêu cầu Claude tìm bộ tài liệu truyền thông mới nhất, đối chiếu với nội dung trang đích cuối cùng và trích xuất kết quả từ một bảng tính, tất cả mà không cần mở từng tệp.

Hãy thử gợi ý này:

Tìm bản tóm tắt chiến dịch, bản trình bày vị trí và bảng tính hiệu suất mới nhất đã được phê duyệt cho đợt ra mắt quý 3. So sánh thông điệp cuối cùng với các tuyên bố đã được phê duyệt, sau đó tóm tắt kết quả theo từng kênh và trích dẫn tệp nguồn cho từng phát hiện.

Kế hoạch dịch vụ: Có sẵn trên tất cả các kế hoạch dịch vụ của Claude, bao gồm kế hoạch Miễn phí.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm có tài liệu nguồn nằm rải rác trong các tài liệu, bảng tính và bản trình bày. Hạn chế: Google Drive được kết nối thông qua luồng Google Workspace tích hợp sẵn của Claude và OAuth, chỉ hỗ trợ truy xuất dữ liệu ở chế độ chỉ đọc. Việc quản lý thư mục kém và tên tệp không rõ ràng trong Google Drive sẽ làm giảm chất lượng mọi câu trả lời, và Claude không thể khắc phục vấn đề này cho bạn.

11. Slack: Biến các cuộc hội thoại về chiến dịch thành quyết định và việc bàn giao công việc

qua Claude

Công cụ kết nối Slack cho phép Claude tìm kiếm tin nhắn, kênh, chủ đề thảo luận, tệp tin, người dùng và các bản phác thảo, sau đó soạn thảo hoặc gửi tin nhắn. Do đó, nó rất hữu ích cho các công việc chiến dịch hiếm khi được đề cập trong bản tóm tắt chính thức. Ví dụ như phản hồi muộn, các cuộc gọi ra mắt, các quy trình phê duyệt bị đình trệ và những thay đổi đã được thống nhất trong một chủ đề thảo luận.

Claude có thể tóm tắt một kênh ra mắt sản phẩm dài, phân tích các quyết định dựa trên đề xuất và soạn thảo bản cập nhật trạng thái rõ ràng cho các bên liên quan. Nó cũng có thể tạo một bảng làm việc trên Slack để chốt kế hoạch cuối cùng. Điều này giúp tránh việc bối cảnh quan trọng bị mất đi trong lịch sử tin nhắn.

Hãy thử gợi ý này:

Xem lại kênh #q3-launch trong bảy ngày qua. Phân loại các quyết định cuối cùng, các câu hỏi chưa được giải quyết, các rào cản và các hành động đã được phân công. Soạn thảo bản cập nhật cho các bên liên quan để xem xét, sau đó tạo một bản phác thảo với trạng thái ra mắt đã được phê duyệt.

Kế hoạch dịch vụ: Có sẵn trên tất cả các kế hoạch dịch vụ của Claude, bao gồm kế hoạch Miễn phí.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm chiến dịch đa chức năng, nơi các quyết định được đưa ra thông qua các chủ đề thảo luận. Hạn chế: Trò chuyện lưu trữ các quyết định đã bị thay thế ngay bên cạnh các quyết định hiện tại, và Claude không thể phân biệt chính xác đâu là quyết định nào. Hãy đặt tên cho bản tóm tắt làm tiêu chí phân định.

Các trình kết nối là một hệ thống sống động, không phải một danh mục sản phẩm Mọi danh sách “các trình kết nối tốt nhất” đều coi các trình kết nối như những thứ cần thu thập. Đó là cách hiểu sai lầm. Trình kết nối là mối quan hệ lâu dài giữa Claude và một hệ thống lưu trữ dữ liệu, và những mối quan hệ lâu dài cần được chăm sóc. Quyền xác thực sẽ hết hạn. Các nhà cung cấp tung ra các đối tượng mới và ngừng hỗ trợ các đối tượng cũ. Quyền truy cập mà bạn đã cấp vào tháng 1 vẫn còn hiệu lực vào tháng 7, âm thầm trỏ đến những dữ liệu mà bạn không còn truy vấn nữa. Có một cơ chế cụ thể đằng sau điều này, và nó sẽ tiêu tốn tài nguyên của bạn trong mỗi cuộc hội thoại. Các trình kết nối được tải ở cấp tài khoản thay vì theo từng dự án, do đó mỗi trình kết nối mà bạn để ở chế độ bật sẽ chèn các định nghĩa công cụ của nó vào mọi cuộc hội thoại mới mà bạn bắt đầu. Một trình kết nối nặng có thể chứa hàng chục công cụ. Nếu bật mười hai trình kết nối, một phần đáng kể của cửa sổ bối cảnh sẽ bị chiếm dụng trước khi bạn gõ được một từ nào. Claude Code là trường hợp ngoại lệ, vì nó có thể giới hạn phạm vi máy chủ theo từng dự án. Claude cung cấp cài đặt “tải công cụ khi cần thiết” nhằm trì hoãn việc này, tuy nhiên người dùng đã phản ánh rằng tính năng này không phải lúc nào cũng hoạt động như mong đợi, khi các định nghĩa đầy đủ vẫn được tải ngay từ đầu. Hãy coi đây là một tính năng hỗ trợ, chứ không phải là một đảm bảo. Vì vậy, giải pháp nằm ở thói quen chứ không phải cài đặt. Trước mỗi phiên công việc, hãy kích hoạt những gì công việc yêu cầu và tắt phần còn lại. Mỗi quý một lần, hãy mở danh sách công việc và tự hỏi mình đã thực sự sử dụng những cái nào, sau đó ngắt kết nối phần còn lại ngay tại công cụ nguồn, chứ không chỉ trong Claude. Thu hồi quyền truy cập OAuth tại nơi bạn đã cấp phép là cách duy nhất để đóng cửa an toàn.

Cách cài đặt trình kết nối Claude

Việc cài đặt trình kết nối thư mục chỉ mất vài phút và không cần viết mã. Quy trình này gần như giống nhau đối với mọi công cụ tiếp thị mà bạn thêm vào.

Trong Claude, hãy truy cập Tùy chỉnh > Trình kết nối và duyệt qua Danh mục trình kết nối Tìm trình kết nối bạn muốn và nhấp vào Kết nối Hoàn thành luồng OAuth trong tab trình duyệt vừa mở. Bạn đăng nhập vào chính công cụ đó và cấp quyền truy cập cho Claude trong phạm vi mà bạn chấp thuận Khi quay lại Claude, trình kết nối sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bạn, và bạn có thể kích hoạt nó làm nguồn dữ liệu cho cuộc hội thoại đó

Đối với công cụ không có trong danh sách, bạn có thể thêm trình kết nối tùy chỉnh thay thế. Truy cập Tùy chỉnh > Trình kết nối, nhấp vào biểu tượng +, chọn Thêm trình kết nối tùy chỉnh, sau đó nhập tên và URL máy chủ MCP từ xa. Thêm thông tin xác thực OAuth trong phần cài đặt nâng cao nếu máy chủ yêu cầu.

Một chi tiết thiết lập nhỏ có thể giúp bạn tiết kiệm hàng giờ bối rối. Anthropic ghi chú rằng các trình kết nối tùy chỉnh truy cập máy chủ MCP của bạn từ đám mây của Anthropic, chứ không phải từ máy tính cục bộ của bạn. Do đó, máy chủ nằm sau tường lửa của công ty bạn sẽ không thể kết nối được trừ khi bạn thêm các phạm vi IP của Anthropic vào danh sách cho phép. Điều này cũng áp dụng ngay cả với Claude Desktop, vốn thường chạy trực tiếp trên máy tính của bạn.

Một ghi chú nữa: bất kỳ kế hoạch nào cũng có thể thêm trình kết nối tùy chỉnh, nhưng người dùng miễn phí chỉ được phép sử dụng tối đa một trình kết nối. Các trình kết nối trong danh mục có sẵn rộng rãi trên tất cả các kế hoạch.

MCP hay Nền tảng Tự động hóa: Bạn cần loại nào?

Các công cụ kết nối Claude có thể trông giống như một phiên bản khác của Zapier, Make hoặc tích hợp ứng dụng gốc. Chúng có những điểm tương đồng, nhưng lại giải quyết các vấn đề khác nhau.

Một nền tảng tự động hóa hoạt động hiệu quả nhất khi quy trình được thiết lập cố định. Khi một sự kiện kích hoạt xảy ra, một hành động đã được định sẵn sẽ được thực hiện, và chuỗi thao tác này lặp lại mỗi lần. Ví dụ, khi ai đó gửi biểu mẫu yêu cầu chiến dịch, hệ thống có thể tạo một công việc, giao nhiệm vụ cho người phụ trách vận hành tiếp thị và gửi thông báo qua Slack.

MCP phát huy hiệu quả tốt nhất khi lộ trình phụ thuộc vào những gì Claude tìm thấy. Bạn có thể yêu cầu nó điều tra lý do tại sao tỷ lệ chuyển đổi từ quảng cáo trả phí giảm, so sánh dữ liệu quảng cáo với kết quả từ CRM, kiểm tra xem thông điệp trên trang đích có thay đổi hay không, và đề xuất hành động tiếp theo. Claude sẽ tự động quyết định nguồn dữ liệu nào cần kiểm tra và cách diễn giải chúng dựa trên các quy tắc bạn đã cài đặt.

Xem thêm: Quản lý chiến dịch tiếp thị

Cách tích hợp các công cụ kết nối vào quy trình làm việc của chiến dịch

Bạn đã làm quen với các trình kết nối. Lợi ích thực sự chỉ đến khi bạn kết nối chúng thành một chuỗi quy trình. Một trình kết nối đơn lẻ chỉ trả lời một câu hỏi. Một quy trình công việc thì đi xa hơn: nó chỉ định thứ tự thực hiện cho Claude, xác định nguồn dữ liệu nào được ưu tiên khi hai nguồn mâu thuẫn, và điểm nào cần tạm dừng để chờ sự phê duyệt của bạn. Các trình kết nối không tự động tương tác với nhau. Claude điều hành chuỗi quy trình này, và các hướng dẫn của bạn chính là quy tắc vận hành mà nó tuân theo.

1. Bắt đầu với bản tóm tắt chiến dịch

Mọi thứ ở các bước tiếp theo đều kế thừa những gì bạn thiết lập tại đây, vì vậy hãy bắt đầu bằng cách chỉ định một trang có thẩm quyền làm nguồn thông tin chính xác. Khi Claude coi trang Notion đó là tiêu chí quyết định, mọi bước tiếp theo sẽ dựa trên cùng một vị trí, đối tượng mục tiêu và các tuyên bố đã được phê duyệt.

“Sử dụng bản tóm tắt chiến dịch quý 3 đã được phê duyệt trên Notion làm nguồn thông tin chính thức về vị trí thương hiệu, đối tượng mục tiêu, chi tiết ưu đãi và các tuyên bố đã được phê duyệt. Đánh dấu bất kỳ nguồn thông tin nào sau này có mâu thuẫn với bản tóm tắt này.”

2. Kiểm tra nội dung sáng tạo so với bản tóm tắt yêu cầu

Giờ đây, Claude sẽ đánh giá thiết kế dựa trên bản tóm tắt đó, và các giới hạn bạn cài đặt chính là yếu tố quyết định bước tiếp theo. Yêu cầu nó đánh dấu các xung đột trong nội dung và giữ nguyên tệp cho đến khi bạn phê duyệt. Việc phát hiện sự sai lệch là cách sử dụng hợp lý quyền truy cập trình kết nối, trong khi việc đánh giá thương hiệu vẫn thuộc về con người.

“Hãy rà soát thiết kế trang đích so với bản tóm tắt trên Notion. Đánh dấu các tuyên bố, tiêu đề, lời kêu gọi hành động hoặc ngôn ngữ hướng đến đối tượng có mâu thuẫn với vị trí đã được phê duyệt. Không chỉnh sửa tệp cho đến khi tôi phê duyệt các thay đổi được đề xuất.”

3. So sánh kết quả từ các nền tảng với kết quả từ hệ thống CRM

Sau khi ra mắt, Claude sẽ đọc các số liệu quảng cáo từ Supermetrics và kết quả CRM từ HubSpot chỉ trong một lần. Thách thức trong việc phối hợp là phải tách biệt hai nguồn dữ liệu này. Vì tỷ lệ chuyển đổi từ nền tảng quảng cáo hiếm khi tương đương với một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, hãy hướng dẫn Claude báo cáo chúng như các chỉ số riêng biệt để đảm bảo tính chính xác của số liệu.

“Trích xuất dữ liệu về chi tiêu quảng cáo, CPA và ROAS từ Supermetrics. Sau đó, sử dụng HubSpot để hiển thị số lượng khách hàng tiềm năng được tạo ra, tiến trình vòng đời khách hàng, danh sách khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và doanh thu đã đóng liên quan đến các chiến dịch đó. Hãy xem các chuyển đổi trên nền tảng quảng cáo và kết quả từ hệ thống CRM là các chỉ số riêng biệt.”

4. Chuyển đổi các kết quả thu được thành bản bàn giao cho nhóm

Cuối cùng, Claude soạn thảo báo cáo và chuẩn bị đăng lên Slack. Quy tắc cần áp dụng ở đây là một quy trình phê duyệt rõ ràng: để Claude viết bản cập nhật và gửi cho bạn xem, sau đó tạm giữ bài đăng cho đến khi bạn phê duyệt.

“Soạn thảo bản cập nhật trên Slack bao gồm tóm tắt chính, ba thay đổi quan trọng, các lỗ hổng dữ liệu chưa được giải quyết và người chịu trách nhiệm thực hiện cụ thể. Hãy cho tôi xem trước khi đăng lên kênh #marketing-performance.”

Điều này giúp nhóm có được một vòng lặp hoàn chỉnh:

Tóm tắt → đánh giá sáng tạo → phân tích hiệu suất → báo cáo được phê duyệt

Không có bước xuất CSV nào xen vào giữa các bước này. Chỉ riêng việc truy cập vẫn chưa đủ để tạo thành một quy trình làm việc. Thứ tự, tiêu chí ưu tiên, định nghĩa chỉ số và các điểm phê duyệt chính là yếu tố biến bốn công cụ kết nối thành một vòng lặp có thể lặp lại. Các công cụ kết nối cung cấp quyền truy cập, Claude đảm nhận việc điều phối, và các hướng dẫn của bạn thiết lập các quy tắc.

Lời nhắc giúp kết nối toàn bộ quy trình lại với nhau: Sử dụng bản tóm tắt chiến dịch quý 3 đã được phê duyệt trên Notion làm nguồn thông tin chính thức về đối tượng mục tiêu, vị trí thương hiệu, chi tiết ưu đãi và các tuyên bố đã được phê duyệt. Hãy xem xét thiết kế trang đích hiện tại trong Figma so với bản tóm tắt yêu cầu. Danh sách bất kỳ xung đột nào về nội dung hoặc thông điệp, nhưng không chỉnh sửa thiết kế. Tiếp theo, sử dụng Supermetrics để thu thập dữ liệu về chi tiêu, CPA, ROAS và hiệu suất ở cấp độ chiến dịch trên Google Ads, Meta Ads và LinkedIn Ads trong bảy ngày qua. Sử dụng HubSpot để hiển thị các liên hệ được tạo, sự di chuyển trong vòng đời khách hàng, danh sách khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và doanh thu đã đóng liên quan đến các chiến dịch đó. Tách biệt các chuyển đổi trên nền tảng và kết quả CRM, đồng thời đánh dấu bất kỳ tên chiến dịch hoặc bản ghi nào mà bạn không thể khớp. Soạn thảo một báo cáo hàng tuần ngắn gọn, bao gồm tóm tắt điều hành, so sánh các kênh, ba thay đổi lớn nhất và không quá năm hành động được đề xuất. Sau đó, chuẩn bị một bài đăng trên Slack cho kênh #marketing-performance, nhưng hãy chờ sự phê duyệt của tôi trước khi gửi.

Aboli Gangreddiwar, một chuyên gia hàng đầu về tiếp thị theo chu kỳ đời sống khách hàng, người đã viết một bài phân tích chuyên sâu về MCP dành cho các nhà tiếp thị, đã diễn đạt rất hay:

Tôi coi nó giống như một cổng USB-C cho hệ thống tiếp thị của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Databricks làm nền tảng quản lý dữ liệu khách hàng (CDP) và HubSpot làm nền tảng gửi email (ESP), MCP có thể giúp chúng tương tác với nhau một cách mượt mà hơn. Bạn sẽ không cần phải mở một phiếu yêu cầu BI mỗi khi muốn thêm một trường dữ liệu mới. ”

Tôi coi nó giống như một cổng USB-C cho hệ thống tiếp thị của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Databricks làm nền tảng quản lý dữ liệu khách hàng (CDP) và HubSpot làm nền tảng gửi email (ESP), MCP có thể giúp chúng tương tác với nhau một cách mượt mà hơn. Bạn sẽ không cần phải mở một phiếu yêu cầu BI mỗi khi muốn thêm một trường dữ liệu mới. ”

Đó chính là sự chuyển đổi từ AI chỉ đơn thuần phân tích về hoạt động tiếp thị của bạn sang AI thực sự điều hành các công việc tiếp thị đó. Nếu bạn muốn có cái nhìn tổng quan hơn về vai trò của AI trong các công việc tiếp thị trước khi tích hợp nó, hãy xem video này:

Các trình kết nối Claude có an toàn cho dữ liệu tiếp thị không?

Hoàn toàn có thể. An toàn phụ thuộc vào ba yếu tố: trình kết nối bạn chọn, quyền truy cập bạn cấp và các hành động mà Claude được phép thực hiện. Hầu hết các trình kết nối danh bạ đều sử dụng OAuth, do đó bạn đăng nhập thông qua nền tảng nguồn thay vì chia sẻ mật khẩu. Các máy chủ MCP tùy chỉnh có thể sử dụng OAuth, khóa API hoặc các phương thức khác, vì vậy hãy kiểm tra hướng dẫn của nhà cung cấp trước tiên.

Đối với dữ liệu tiếp thị, hãy tuân thủ bốn quy tắc sau:

Nên ưu tiên các trình kết nối từ danh mục hoặc máy chủ MCP của bên thứ nhất. Anthropic lưu ý rằng Anthropic lưu ý rằng các trình kết nối tùy chỉnh có thể kết nối Claude với các dịch vụ mà họ chưa xác minh . Chỉ thêm điểm cuối tùy chỉnh khi thông tin đó được trích dẫn trực tiếp từ tài liệu chính thức của nhà cung cấp. Đồng thời, hãy xác minh ai là người vận hành máy chủ và dữ liệu nào mà máy chủ đó có thể truy cập

Đảm bảo các thao tác ghi dữ liệu phải được phê duyệt. Claude cho phép bạn cài đặt từng công cụ ở chế độ Luôn cho phép , Cần phê duyệt hoặc Bị khối . Hãy bắt đầu với quyền truy cập chỉ đọc ở những nơi có thể. Yêu cầu xác nhận trước khi Claude thay đổi ngân sách, cập nhật hồ sơ CRM, chỉnh sửa đối tượng mục tiêu, gửi tin nhắn hoặc ghi đè lên các tài liệu đang hoạt động

Kiểm tra quyền truy cập của người dùng được kết nối. Claude kế thừa quyền truy cập của người đó trên nền tảng nguồn, do đó nó chỉ có thể xem hoặc thực hiện những gì người đó đã được phép. Phạm vi OAuth, cài đặt tổ chức và quyền truy cập theo từng công cụ có thể giới hạn quyền truy cập này thêm nữa

Một số dữ liệu có thể bị ẩn. Ví dụ, HubSpot Ví dụ, HubSpot sẽ chặn toàn bộ lịch sử tương tác khi tính năng Dữ liệu nhạy cảm được bật. Điều này bao gồm email, cuộc gọi, cuộc họp, ghi chú và công việc. Do đó, câu trả lời có thể không đầy đủ do thiết kế

Thêm hướng dẫn này vào các quy trình làm việc nhạy cảm:

Vui lòng lập danh sách tất cả các bản ghi, trường dữ liệu, tệp tin hoặc kênh mà bạn không thể truy cập. Không được suy luận các giá trị bị thiếu.

Con đường an toàn nhất rất đơn giản. Chỉ cấp quyền truy cập ở mức tối thiểu cần thiết, yêu cầu sự phê duyệt của con người đối với các hành động có tác động quan trọng, và chỉ mở rộng quyền truy cập khi quy trình làm việc thực tế yêu cầu.

Tại sao các trình kết nối Claude của bạn không hoạt động

Khi một trình kết nối gặp sự cố, nguyên nhân thường nằm trong số ít các yếu tố có thể dự đoán được. Hiếm khi nguyên nhân xuất phát từ lệnh của bạn.

Không thể kết nối với máy chủ : Các trình kết nối tùy chỉnh và từ xa được triển khai từ đám mây của Anthropic, không phải từ máy tính của bạn. Nếu máy chủ MCP của bạn nằm sau tường lửa hoặc trên mạng riêng, quá trình kết nối sẽ tiếp tục thất bại cho đến khi bạn thêm các phạm vi IP của Anthropic vào danh sách cho phép

Mã OAuth đã hết hạn mà không có thông báo : Các token OAuth của trình kết nối tùy chỉnh không phải lúc nào cũng tồn tại sau khi khởi động lại ứng dụng. : Các token OAuth của trình kết nối tùy chỉnh không phải lúc nào cũng tồn tại sau khi khởi động lại ứng dụng. Kho lưu trữ Claude Code của Anthropic ghi lại các trình kết nối hiển thị trạng thái “đã kết nối” trong khi không tải bất kỳ công cụ nào. Giải pháp đáng tin cậy là lời nhắc xác thực trong cuộc trò chuyện, được thực hiện một lần cho mỗi phiên

Sự cố nằm ở phía máy chủ : Các trình kết nối từ xa có thể gặp sự cố ở phía máy chủ ngay cả khi phía bạn không có bất kỳ thay đổi nào. Khi một công cụ triển khai bản cập nhật lên máy chủ MCP của mình, kết nối của bạn có thể bị gián đoạn mà không phải do lỗi từ phía bạn

Giới hạn kế hoạch: Người dùng miễn phí được cung cấp một trình kết nối tùy chỉnh duy nhất, và một số trình kết nối yêu cầu kế hoạch Anthropic trả phí

Cách ClickUp duy trì kết nối giữa các công cụ tiếp thị

Đến thời điểm này, các công cụ kết nối đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Claude đã trích xuất số liệu quảng cáo, đối chiếu với hệ thống CRM và cung cấp cho bạn một phân tích chi tiết về những gì đã mang lại hiệu quả. Sau đó, ai đó phải sao chép các đề xuất đó vào công cụ quản lý công việc, chỉ định người chịu trách nhiệm, liên kết bản tóm tắt và giải thích lại quyết định tại cuộc họp đánh giá tiếp theo. Một tuần sau, không ai có thể xác định được đề xuất nào đã được phê duyệt, đề xuất nào đã được triển khai và đề xuất nào vẫn đang bị đình trệ.

Đó chính là khoảng trống mà ClickUp lấp đầy. Các trình kết nối đưa dữ liệu chiến dịch vào Claude. ClickUp giúp liên kết bản tóm tắt, quyết định, sản phẩm đầu ra và công việc theo dõi với cùng một hồ sơ chiến dịch.

Từ báo cáo của Claude đến một công việc do chính bạn quản lý

Khi Claude phát hiện một trang đích đang làm giảm tỷ lệ chuyển đổi, ClickUp Brain có thể mở công việc ngay tại đó, chỉ định người phụ trách, đặt ngày đáo hạn, liên kết bản tóm tắt yêu cầu và chia nhỏ thành các công việc con về nội dung, thiết kế và kiểm tra chất lượng.

Sử dụng ClickUp Brain để phân công công việc, đặt ngày đáo hạn, đánh giá khối lượng công việc và nhiều tính năng khác

Và đối với các bước kiểm tra bạn thực hiện trên mỗi chiến dịch, một ClickUp Super Agent sẽ tự động xử lý chúng. Nó sàng lọc các yêu cầu mới dựa trên tiêu chí của bạn, tạo các công việc thực thi từ các bản tóm tắt đã được phê duyệt, và cảnh báo về các bản đánh giá bị đình trệ trước khi chúng trễ hạn. Bạn quyết định nguồn dữ liệu nào hệ thống sẽ truy cập và hành động nào cần sự phê duyệt của bạn, do đó quá trình tự động hóa sẽ không bao giờ vượt qua sự kiểm soát của con người.

Tóm tắt, quyết định và trạng thái trong một bản ghi duy nhất

Vị trí thương hiệu, các tuyên bố và lịch sử phê duyệt của bạn được lưu trữ trong ClickUp Docs, ngay bên cạnh các công việc thực hiện chúng. Và Brain sẽ đọc cả hai khi bạn đặt câu hỏi. Nhờ đó, lý do đằng sau mỗi quyết định vẫn gắn liền với công việc thay vì bị chôn vùi trong một chủ đề cũ. Bạn có thể soạn thảo bản tóm tắt tiếp theo ngay trong cùng một tài liệu Doc và để Brain cập nhật công việc liên kết theo thời gian thực, đảm bảo hai phần này luôn đồng bộ.

Sau đó, Bảng điều khiển ClickUp sẽ tổng hợp toàn bộ chiến dịch đó vào một chế độ xem trực tiếp: tiến độ theo luồng công việc, khối lượng công việc và các rào cản, được cập nhật liên tục theo tiến độ thực hiện. Khi hỏi Brain về những thay đổi, hệ thống sẽ đọc trực tiếp từ dữ liệu trực tiếp này, giúp loại bỏ phần lớn sự lộn xộn trong việc báo cáo trạng thái hàng tuần.

Mẫu sẵn sàng sử dụng Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị của ClickUp để lập kế hoạch chiến dịch của bạn qua năm giai đoạn Nếu bạn không muốn xây dựng cấu trúc đó từ đầu, Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị của ClickUp sẽ phân chia chiến dịch thành năm giai đoạn: Lập kế hoạch, Sản xuất, Ra mắt, Đánh giá và Duy trì. Các Trường Tùy chỉnh giúp ghi lại thông tin về nhóm, kênh, ngân sách và loại sản phẩm đầu ra, đồng thời bạn sẽ có bảng theo dõi giai đoạn, lịch trình, cùng các chế độ xem sẵn sàng cho giai đoạn ra mắt và mạng xã hội.

Giới hạn thực tế: Không có điều nào trong số này khiến ClickUp trở thành công cụ thay thế cho các nền tảng lưu trữ dữ liệu chiến dịch thực tế của bạn. HubSpot, Supermetrics và các nền tảng khác vẫn là nơi lưu trữ dữ liệu thô, và nếu phần lớn công việc của bạn diễn ra trên các nền tảng đó, các công cụ kết nối chuyên dụng sẽ giúp bạn tiếp cận nguồn dữ liệu gần hơn. ClickUp phát huy vai trò của mình khi quá trình ra quyết định và việc cần làm cần được chia sẻ tại một nền tảng duy nhất.

Phù hợp với ai: Các nhóm tiếp thị đang triển khai nhiều chiến dịch cùng lúc, nơi các ưu tiên thay đổi liên tục và các bên liên quan muốn cập nhật trạng thái mà không cần phải hỏi. Một chuyên viên tiếp thị làm việc độc lập thỉnh thoảng gửi truy vấn sẽ thấy quy trình này phức tạp hơn mức cần thiết trong từng tình huống cụ thể.

Decimal Point Analytics đã giảm 40% công việc tiếp thị nhờ ClickUp Decimal Point Analytics cũng từng gặp phải tình trạng phân tán tương tự: bối cảnh chiến dịch, các yêu cầu và báo cáo nằm rải rác trên các bảng tính, biểu mẫu, chuỗi email và các công cụ AI riêng biệt. Sau khi chuyển hơn 800 nhân viên sang sử dụng ClickUp và đưa Brain trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của nhóm tiếp thị, công ty cho biết hiệu suất tiếp thị tăng 40% và mỗi người tiết kiệm được khoảng hai giờ mỗi ngày cho việc tạo nội dung và nghiên cứu. Các Bảng điều khiển trực tiếp (Live Dashboards) đã thay thế các bản trình bày được tạo thủ công trong các cuộc họp đánh giá của ban lãnh đạo. Bài học dành cho các nhóm phụ thuộc nhiều vào trình kết nối: việc nhập dữ liệu vào Claude giúp đẩy nhanh quá trình phân tích — đây là phần dễ dàng và được ưa chuộng. Lợi ích thực sự chỉ hiện ra sau đó, khi các quyết định, công việc và báo cáo vẫn được kết nối chặt chẽ ngay cả sau khi trò chuyện đã đóng.

Các trình kết nối giúp Claude truy cập dữ liệu. Tuy nhiên, bạn vẫn phải giao nhiệm vụ cho nó.

Việc truy cập là phần dễ dàng. Công việc khó là việc điều phối. Điều phân biệt một bộ trình kết nối Claude thực sự hữu ích với một bộ chỉ nằm đó mà không được sử dụng chính là bộ quy tắc mà bạn thiết lập xung quanh nó: nguồn nào sẽ được ưu tiên khi có sự trùng lặp, cách định nghĩa từng chỉ số, và khi nào Claude phải dừng lại và chờ sự can thiệp của con người.

Vì vậy, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Chọn một công việc bạn thực hiện hàng tuần, dù đó là việc tổng hợp hiệu suất vào thứ Hai, kiểm tra nội dung sáng tạo trước khi ra mắt hay phân tích đối thủ cạnh tranh hàng tháng. Chỉ kết nối các công cụ liên quan trực tiếp đến công việc đó, theo thứ tự cần thiết. Sau đó, chạy quy trình này đủ lần cho đến khi thông báo yêu cầu không còn thay đổi. Đó chính là quy trình làm việc đầu tiên của bạn, và nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì bạn thực sự cần so với việc cài đặt ồ ạt các công cụ.

Có một khoảng trống mà các công cụ kết nối không thể lấp đầy một mình: đó là thời điểm thông tin phân tích cần được chuyển hóa thành hành động. Claude có thể chỉ ra rằng một trang đích đang mất đi các chuyển đổi, nhưng vẫn cần có người chịu trách nhiệm khắc phục, đặt thời hạn và theo dõi cho đến khi hoàn thành. Đó chính là lúc việc tập trung cả quá trình ra quyết định và thực thi tại một nơi phát huy hiệu quả, và đó cũng là lúc ClickUp phát huy vai trò của mình.

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Các câu hỏi thường gặp về các trình kết nối Claude MCP

Điều này phụ thuộc vào từng công cụ kết nối. Các công cụ chỉ đọc như Ahrefs và Similarweb chỉ lấy dữ liệu, trong khi HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion và Slack hỗ trợ các thao tác ghi như tạo bản ghi, cập nhật chiến dịch hoặc gửi tin nhắn. Bạn có thể kiểm soát điều này cho từng công cụ trong Claude bằng cách cài đặt chế độ "Luôn cho phép", "Cần phê duyệt" hoặc "Bị chặn", do đó hãy đảm bảo các thao tác ghi quan trọng phải được phê duyệt trước.

Tôi có cần biết mã để sử dụng các trình kết nối Claude không?

Không. Các trình kết nối trong danh mục có thể được cài đặt chỉ với vài cú nhấp chuột và đăng nhập OAuth, không cần viết mã. Ngay cả trình kết nối tùy chỉnh cũng chỉ yêu cầu tên và URL máy chủ MCP từ xa, mặc dù việc xây dựng máy chủ MCP là công việc của nhà phát triển nếu công cụ của bạn chưa cung cấp sẵn.

MCP khác với API thông thường như thế nào?

API là một tích hợp tùy chỉnh mà bạn xây dựng cho từng dịch vụ, do đó, việc kết nối Claude với HubSpot và Google Ads riêng biệt trước đây đòi hỏi phải thực hiện hai lần tích hợp. MCP thay thế điều đó bằng một tiêu chuẩn mở duy nhất mà bất kỳ công cụ tương thích với MCP nào cũng có thể tương tác. Anthropic đã phát hành mã nguồn mở cho MCP vào năm 2024 với mục đích cụ thể là loại bỏ các tích hợp rời rạc và chỉ thực hiện một lần.

Không phải thông qua các công cụ kết nối riêng biệt của từng nền tảng, mà là thông qua Supermetrics — nền tảng này kết nối Claude với hơn 200 nguồn dữ liệu, bao gồm Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads và Search Console chỉ qua một kết nối duy nhất. Claude sẽ nhận diện một công cụ kết nối Supermetrics duy nhất thay vì một công cụ cho mỗi nền tảng, từ đó có thể so sánh chi phí quảng cáo, ROAS và CPA trên các kênh khác nhau.

Các trình kết nối Claude có miễn phí không?

Hầu hết các trình kết nối danh mục đều có sẵn trên tất cả các kế hoạch, kể cả kế hoạch miễn phí, mặc dù người dùng miễn phí chỉ được phép sử dụng tối đa một trình kết nối tùy chỉnh. Một số trình kết nối cụ thể, như của HubSpot, yêu cầu kế hoạch Anthropic trả phí (Pro, Max, Nhóm hoặc Enterprise). Bản thân trình kết nối thường đã được bao gồm; chi phí của bạn bao gồm phí đăng ký Claude cộng với bất kỳ tài khoản trả phí nào cho công cụ mà bạn đang kết nối.

Các công cụ kết nối Claude có thể thay thế Zapier hoặc Make không?

Không hẳn vậy. Các trình kết nối Claude phù hợp hơn với các công việc linh hoạt, phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh, trong đó bước tiếp theo phụ thuộc vào kết quả mà mô hình tìm thấy. Zapier, Make và các công cụ tương tự phù hợp hơn với các quy trình tự động hóa có tính kích hoạt và hành động cố định, phải chạy theo cùng một cách mỗi lần. Nhiều nhóm sẽ sử dụng Claude để phân tích và ra quyết định, sau đó chuyển hành động đã được phê duyệt sang một quy trình tự động hóa xác định.