Cartesia vs. Elevenlabs: So sánh [năm]

Hầu hết các nhóm lựa chọn nền tảng chuyển văn bản thành giọng nói dựa trên danh sách tính năng, rồi mới nhận ra quá muộn rằng họ đã tối ưu hóa cho điều sai lầm. Thời gian phản hồi cực nhanh không quan trọng nếu podcast của bạn nghe như robot, và giọng nói chất lượng phòng thu cũng vô dụng nếu chatbot của bạn bị trễ nửa giây!

Hướng dẫn này phân tích Cartesia AI và ElevenLabs dựa trên các tiêu chí thực sự quyết định thành công hay thất bại của dự án giọng nói của bạn, giúp bạn ngừng do dự và bắt đầu sản xuất nội dung âm thanh hiệu quả.

Cartesia AI vs. ElevenLabs: So sánh nhanh

Bạn cần một công cụ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) để tạo âm thanh giọng nói AI, nhưng việc xác định công cụ nào phù hợp với bạn có thể gây bối rối. Thị trường hiện nay chia thành hai loại công cụ: một bên tập trung vào tốc độ, bên kia chú trọng vào chất lượng, và việc chọn sai có thể làm hỏng dự án của bạn. Đây chính là tâm điểm của cuộc tranh luận giữa Cartesia AI và ElevenLabs.

Để đơn giản hóa, đây là một tóm tắt nhanh.

Tính năng/Danh mục Cartesia AI ElevenLabs Điểm mạnh chính Tương tác giọng nói thời gian thực với độ trễ thấp Âm thanh siêu thực tế, giàu cảm xúc Phù hợp nhất cho Trợ lý giọng nói, hỗ trợ khách hàng, hệ thống điện thoại Sách nói, podcast, lồng tiếng chuyên nghiệp Độ trễ ~40ms (Sonic 3) Chất lượng cao hơn (được tối ưu hóa cho chất lượng) Thư viện giọng nói Tập trung vào viễn thông, giọng nói sạch 8kHz Thư viện khổng lồ với độ sâu cảm xúc Sao chép giọng nói Công cụ thiết kế giọng nói Sao chép giọng nói chuyên nghiệp Tùy chỉnh Điều khiển tốc độ/âm lượng Nhiệt độ, kiểm soát cảm xúc Giá cả* Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng, thanh toán hàng tháng Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng, thanh toán hàng tháng

Lựa chọn phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn cần tốc độ cho các tương tác thời gian thực hay khả năng biểu đạt cảm xúc để tạo nội dung hấp dẫn.

Trước khi đi vào chi tiết kỹ thuật, việc hiểu cách các nền tảng chuyển văn bản thành giọng nói này phù hợp với bối cảnh rộng lớn của các ứng dụng AI là rất hữu ích. Xem video này để khám phá các trường hợp sử dụng AI khác nhau và xem công nghệ giọng nói đang thay đổi các ngành công nghiệp như thế nào:

Tổng quan về Cartesia AI

Cartesia AI là nền tảng chuyển văn bản thành giọng nói được thiết kế riêng cho các ứng dụng giọng nói thời gian thực, nơi độ trễ tối thiểu là yếu tố quan trọng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống AI giọng nói tương tác, như bot hỗ trợ khách hàng, lịch hẹn tự động và trợ lý điện thoại cần phản hồi nhanh chóng.

Độ quan trọng của TTS là cực kỳ cao vì con người rất nhạy cảm với giọng nói của con người. Mỗi mili giây trễ sẽ khiến cuộc hội thoại trở nên không tự nhiên và cứng nhắc, điều này có thể làm người dùng bực bội và dẫn đến tỷ lệ bỏ cuộc cao. Bot của bạn cuối cùng sẽ cảm thấy, ừm, như một con bot. 🤖

Các trợ lý giọng nói cần phản hồi ngay lập tức, với 85% lãnh đạo dịch vụ khách hàng hiện đang thử nghiệm trí tuệ nhân tạo trong cuộc hội thoại vào năm 2025.

Đó là lý do tại sao bạn cần một nền tảng TTS được xây dựng từ đầu để tối ưu hóa tốc độ.

Đây là lý do tại sao Cartesia AI lại nhanh đến vậy:

Mô hình Sonic: Các mô hình giọng nói của Cartesia, bao gồm Sonic 2 và Sonic 3, được thiết kế để tổng hợp giọng nói nhanh chóng. Mô hình Sonic 3 có thể đạt độ trễ thấp nhất là 40 mili giây, đủ nhanh để hỗ trợ cuộc hội thoại tự nhiên, hai chiều.

Tối ưu hóa cho điện thoại: Giọng nói của nó được tinh chỉnh cho âm thanh 8kHz, tiêu chuẩn cho đường dây điện thoại. Điều này giúp giảm tiếng ồn nền và đảm bảo độ rõ ràng trong cuộc gọi, ngay cả khi phải hy sinh một phần độ phong phú mà bạn mong muốn cho podcast.

Cách tiếp cận API-first: Nền tảng được thiết kế cho các nhà phát triển cần Nền tảng được thiết kế cho các nhà phát triển cần tích hợp API giọng nói vào ứng dụng của họ, không dành cho những người tạo nội dung tìm kiếm giao diện web đơn giản.

Cartesia đánh đổi một phần độ sâu cảm xúc để đạt được tốc độ ấn tượng này. Giọng nói của Cartesia sạch sẽ và chuyên nghiệp, nhưng có thể thiếu sự biểu cảm tinh tế cần thiết cho việc kể chuyện hoặc nội dung bán hàng thuyết phục.

Giá cả của Cartesia

Quản lý chi phí cho trung tâm liên lạc có lưu lượng cao có thể là một thách thức, đặc biệt với mô hình định giá theo ký tự không ổn định. Cartesia sử dụng mô hình định giá dựa trên tín dụng được thiết kế cho các nhóm có nhu cầu sử dụng cao. Cấu trúc giá cả thường bao gồm:

Gói miễn phí: Một số lượng tín dụng cố định dành cho nhà phát triển để thử nghiệm API và xây dựng bản mẫu.

Gói Pro : $5/tháng

Startup : $49/tháng

Giá: $299/tháng

Doanh nghiệp: Có sẵn các kế hoạch giá tùy chỉnh cho các triển khai quy mô lớn, như trung tâm liên lạc xử lý hàng nghìn cuộc gọi mỗi ngày

Mô hình này được thiết kế cho các nhóm có tần suất yêu cầu API cao. Như thường lệ, bạn nên kiểm tra các mức giá chính xác trên trang web của Cartesia.

Tổng quan về ElevenLabs

ElevenLabs là nền tảng chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) được biết đến với việc tạo ra một số giọng nói AI chân thực và giàu cảm xúc nhất hiện có. Nó đã trở thành tiêu chuẩn ngành cho các người tạo nội dung, nhà xuất bản và nhà tiếp thị cần âm thanh chất lượng cao để thu hút người nghe.

Giọng nói do AI tạo ra bằng phần mềm lồng tiếng AI, loại được sử dụng trong một số sách nói và video, đôi khi có thể nghe chán ngắt và cứng nhắc. Điều này hoàn toàn làm mất đi trải nghiệm của người nghe. Khi nội dung của bạn cần kết nối với khán giả ở mức độ cảm xúc, một giọng nói chung chung, thiếu sức sống sẽ không thể đáp ứng được.

Bạn cần một nền tảng TTS ưu tiên tính chân thực và độ sâu cảm xúc trên hết.

Dưới đây là lý do tại sao ElevenLabs là lựa chọn hàng đầu cho nội dung chất lượng:

Thư viện giọng nói biểu cảm: Nền tảng cung cấp bộ sưu tập đa dạng các giọng nói có sẵn với nhiều tông giọng, giọng điệu và phạm vi cảm xúc khác nhau.

Sao chép giọng nói chuyên nghiệp: Bạn có thể tạo ra một bản sao kỹ thuật số gần như hoàn hảo của một giọng nói cụ thể chỉ từ vài phút âm thanh. Điều này hoàn hảo để duy trì tính nhất quán của thương hiệu hoặc để CEO đọc các thông báo toàn công ty.

Kiểm soát cảm xúc chi tiết: Với các tham số như thanh trượt "nhiệt độ", bạn có thể tinh chỉnh mức độ biểu cảm hoặc kiềm chế của giọng nói, mang lại khả năng kiểm soát như đạo diễn, giúp Với các tham số như thanh trượt "nhiệt độ", bạn có thể tinh chỉnh mức độ biểu cảm hoặc kiềm chế của giọng nói, mang lại khả năng kiểm soát như đạo diễn, giúp cải thiện độ tự nhiên lên đến 21% thông qua điều chỉnh nhịp điệu.

Tạo nội dung dài: ElevenLabs được tối ưu hóa cho văn bản dài, duy trì ElevenLabs được tối ưu hóa cho văn bản dài, duy trì nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên của giọng nói xuyên suốt các chương của sách nói.

Sự tập trung vào chất lượng này đi kèm với độ trễ cao hơn, khiến nó không phù hợp cho các trợ lý giọng nói thời gian thực. Tuy nhiên, đối với nội dung đã ghi sẵn như podcast hoặc lồng tiếng video, độ chân thực vô song đáng giá thời gian xử lý thêm.

Giá cả của ElevenLabs

Đầu tư vào chất lượng giọng nói cao cấp có thể cảm thấy như một cam kết lớn, đặc biệt khi bạn không chắc chắn sẽ sử dụng bao nhiêu ký tự mỗi tháng. ElevenLabs cung cấp mô hình đăng ký theo cấp độ dựa trên giới hạn ký tự, giúp bạn chọn kế hoạch phù hợp với nhu cầu sản xuất của mình.

Các gói dịch vụ thường bao gồm:

Miễn phí

Gói Starter: $5/tháng

Người tạo: $11/tháng

Ưu điểm: $99/tháng

Giá: $330/tháng

Kinh doanh: @1320/tháng

Doanh nghiệp: Kế hoạch tùy chỉnh với hỗ trợ chuyên dụng cho nhu cầu cấp doanh nghiệp

Tính năng Cloning Giọng Nói Chuyên Nghiệp mạnh mẽ thường chỉ có sẵn trong các gói cao cấp. Chất lượng vượt trội khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ dự án nào mà hiệu suất giọng nói là yếu tố quan trọng.

So sánh tính năng giữa Cartesia AI và ElevenLabs

Dưới đây là các tính năng quan trọng nhất cần xem xét khi lựa chọn giữa hai nền tảng này. Mỗi so sánh tính năng đều kèm theo kết luận nhanh để giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng. 🛠️

Chất lượng giọng nói và tính tự nhiên

Khi tạo nội dung âm thanh, giọng nói là yếu tố quan trọng nhất. Một giọng nói rõ ràng, chuyên nghiệp có thể hoàn hảo cho menu điện thoại, nhưng sẽ nghe lạ lẫm khi kể chuyện trong một bộ phim trinh thám!

Cartesia AI: Tạo ra giọng nói sạch sẽ và chuyên nghiệp. Chúng được tối ưu hóa cho độ rõ ràng trong môi trường điện thoại, có nghĩa là chúng có thể vượt qua tiếng ồn nền trong cuộc gọi. Chất lượng âm thanh đáng tin cậy nhưng có thể cảm thấy hơi máy móc, khiến nó phù hợp nhất cho các cuộc hội thoại giao dịch nơi việc truyền đạt thông tin là mục tiêu chính.

ElevenLabs: Nổi tiếng với việc tạo ra một số Nổi tiếng với việc tạo ra một số giọng nói AI giống con người nhất trên thị trường. Âm thanh bao gồm các mẫu thở tự nhiên, những biến đổi tinh tế và sắc thái cảm xúc chân thực. Nó đặc biệt giỏi trong việc truyền đạt một tông giọng cụ thể, dù là giọng nói ấm áp và thân thiện cho cuộc gọi bán hàng hay giọng nói uy quyền cho mô-đun đào tạo.

🏆 Kết luận: ElevenLabs vượt trội về chất lượng giọng nói và độ tự nhiên. Chỉ nên chọn Cartesia khi độ rõ ràng trong môi trường điện thoại ồn ào quan trọng hơn độ sâu cảm xúc.

Độ trễ và hiệu suất tốc độ

Trong một cuộc hội thoại thời gian thực, độ trễ 500ms sẽ làm tăng sự chồng chéo giữa các giọng nói và gây ra những khoảng im lặng, khiến cuộc hội thoại trở nên không tự nhiên. Nếu trợ lý giọng nói AI của bạn không thể theo kịp, người dùng sẽ cảm thấy bực bội và ngắt kết nối.

Cartesia AI: Được thiết kế cho các ứng dụng thời gian thực nơi độ trễ thấp là yếu tố không thể thương lượng. Mô hình Sonic 3 của nó có thể tạo ra âm thanh chỉ trong 40 mili giây, cho phép luồng tự nhiên và cuộc hội thoại. Nó sử dụng âm thanh phát trực tuyến, vì vậy người dùng nghe được phản hồi gần như ngay lập tức.

ElevenLabs: Ưu tiên chất lượng âm thanh hơn tốc độ, kết quả là độ trễ cao hơn. Mặc dù mô hình Flash v2.5 của nó nhanh hơn, nhưng vẫn chưa đủ nhanh cho hầu hết các trợ lý giọng nói thời gian thực yêu cầu thời gian phản hồi dưới 100ms. Nó phù hợp hơn cho xử lý theo lô, nơi bạn tạo ra toàn bộ tệp âm thanh cùng một lúc.

🏆 Kết luận: Cartesia vượt trội về tốc độ, không có gì để bàn cãi. Nếu bạn đang phát triển một trợ lý giọng nói thời gian thực hoặc hệ thống điện thoại tương tác, độ trễ thấp của nó là yếu tố thiết yếu.

Khả năng sao chép giọng nói

Đôi khi, giọng nói có sẵn không đủ. Bạn có thể cần sao chép giọng nói của một người cụ thể để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu hoặc tạo ra một giọng nói độc đáo cho một nhân vật.

Cartesia AI: Cung cấp các công cụ "thiết kế giọng nói" cho phép bạn tùy chỉnh giọng nói hiện có bằng cách điều chỉnh các tham số như tốc độ và âm lượng. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ sao chép giọng nói tùy chỉnh thực sự từ mẫu âm thanh.

ElevenLabs: Tính năng Cloning Giọng nói Chuyên nghiệp của nó có thể tạo ra một bản sao kỹ thuật số gần như hoàn hảo của giọng nói chỉ từ vài phút âm thanh chất lượng cao. Điều này vô cùng hữu ích để tạo ra giọng nói thương hiệu nhất quán trên tất cả nội dung âm thanh của bạn. Các giọng nói được sao chép thậm chí còn giữ nguyên phạm vi cảm xúc của chúng.

🏆 Kết luận: ElevenLabs là lựa chọn rõ ràng cho việc sao chép giọng nói. Nếu bạn cần tạo giọng nói thương hiệu tùy chỉnh hoặc sao chép giọng nói của một người cụ thể, công nghệ của ElevenLabs vượt trội hơn hẳn.

Tùy chỉnh giọng nói và khả năng kiểm soát

Bạn cần mức độ kiểm soát nào đối với kết quả cuối cùng? Một số nhóm muốn một kết quả đơn giản và đáng tin cậy, trong khi những nhóm khác cần điều khiển giọng nói AI như một diễn viên.

Cartesia AI: Giữ mọi thứ đơn giản với các điều khiển tốc độ và âm lượng trực quan. Với ít mô hình giọng nói để lựa chọn, bạn sẽ giảm bớt áp lực quyết định, và các điều khiển được thiết kế thân thiện với nhà phát triển.

ElevenLabs: Cung cấp kiểm soát chi tiết với các tham số "nhiệt độ" (độ biểu cảm của giọng nói) và "độ ổn định" (độ nhất quán của giọng nói). Điều này cho phép bạn điều chỉnh giọng nói để nghe vui vẻ, buồn bã hoặc khẩn cấp, nhưng cũng đi kèm với đường cong học tập dốc hơn.

🏆 Kết luận: ElevenLabs cung cấp khả năng điều chỉnh chi tiết hơn. Cartesia là lựa chọn tốt hơn cho các nhóm muốn kết quả đáng tin cậy và nhất quán mà không cần phải điều chỉnh hàng chục cài đặt.

Hỗ trợ ngôn ngữ và thư viện giọng nói

Dự án của bạn có yêu cầu nhiều ngôn ngữ hoặc giọng điệu khu vực cụ thể không? Kích thước và sự đa dạng của thư viện giọng nói có thể là yếu tố quyết định.

Cartesia AI: Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ với giọng nói được tối ưu hóa đặc biệt cho cuộc gọi điện thoại. Thư viện này tập trung hơn, ưu tiên độ rõ ràng trong cuộc gọi điện thoại hơn là lựa chọn về giọng điệu.

ElevenLabs: Sở hữu thư viện giọng nói khổng lồ bao gồm nhiều ngôn ngữ, giọng điệu và phong cách nói khác nhau. Nó thường xuyên cập nhật giọng nói mới và thậm chí hỗ trợ sao chép giọng nói đa ngôn ngữ, cho phép giọng nói được sao chép có thể nói các ngôn ngữ khác nhau một cách trôi chảy.

🏆 Kết luận: ElevenLabs có thư viện giọng nói lớn hơn và đa dạng hơn. Mặc dù lựa chọn của Cartesia đủ cho nhiều ứng dụng kinh doanh, các nhóm cần giọng nói có giọng điệu cụ thể hoặc phạm vi ngôn ngữ rộng hơn sẽ tìm thấy nhiều tùy chọn hơn với ElevenLabs.

Cartesia AI vs. ElevenLabs trên Reddit

Người dùng thực tế cung cấp góc nhìn quý giá ngoài danh sách tính năng.

Một người dùng trên r/TextToSpeech, khi thảo luận về việc sử dụng Cartesia cho trò chơi video, đã nói:

Chúng tôi đang phát triển các trò chơi video dựa trên giọng nói, vì vậy độ trễ và chi phí là yếu tố quan trọng nhất đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có một mức chất lượng tối thiểu có thể chấp nhận. Chúng tôi sử dụng Cartesia Sonic. Độ trễ dưới 200ms, khoảng $2/giờ (rẻ hơn nhiều so với nhiều giải pháp thương mại khác). Dựa trên công nghệ sao chép giọng nói. Có các điều khiển phát lại. Đây là giải pháp tốt nhất chúng tôi tìm thấy cho các yêu cầu cụ thể của mình.

Trong khi đó, một người dùng trên r/selfpublish đã chia sẻ trải nghiệm của họ với một dự án lồng tiếng:

Internet đã đạt được sự đồng thuận. Các nhà phát triển xây dựng hệ thống tương tác khen ngợi tốc độ của Cartesia, trong khi những người tạo nội dung cần âm thanh chất lượng cao, biểu cảm hầu như luôn ưa chuộng ElevenLabs.

Giới thiệu ClickUp — Cách tốt nhất để tận dụng Cartesia AI vs. ElevenLabs

Lựa chọn công cụ TTS chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Nhóm của bạn vẫn đang phải xoay xở với việc quản lý kịch bản trong một ứng dụng, phản hồi trong ứng dụng khác và kế hoạch dự án trong bảng tính. Tình trạng "Work Sprawl" — sự phân mảnh các hoạt động công việc trên nhiều công cụ không kết nối với nhau — tạo ra một quy trình làm việc lộn xộn, thiếu liên kết, nơi bối cảnh bị mất, hạn chót bị bỏ lỡ và sự bực bội tích tụ.

Loại bỏ sự phân tán công việc bằng cách đưa toàn bộ quy trình sản xuất nội dung vào ClickUp, Không gian Làm việc AI tích hợp: một nền tảng duy nhất nơi các dự án, tài liệu và cuộc hội thoại được kết hợp, được hỗ trợ bởi AI bối cảnh hiểu rõ công việc của bạn.

Thay vì chỉ tạo ra âm thanh, bạn có thể quản lý toàn bộ vòng đời nội dung của mình —từ ý tưởng đến xuất bản—trong một nền tảng duy nhất.

Loại bỏ các tài liệu phân tán và hợp tác thời gian thực với ClickUp Docs. Viết, chỉnh sửa và hợp tác trên kịch bản và ghi chú chương trình tại cùng một nơi bạn quản lý các công việc. Với tính năng hợp tác thời gian thực, các nhà văn, biên tập viên và diễn viên lồng tiếng có thể làm việc cùng nhau đồng thời, và bất kỳ bình luận nào cũng có thể được chuyển thành công việc có thể thực hiện được để phản hồi không bao giờ bị mất.

Hết việc chuyển giao thủ công và kiểm tra trạng thái liên tục với ClickUp Automations. Bạn có thể thiết lập các quy tắc đơn giản để tự động hóa quy trình làm việc của mình. Ví dụ, khi trạng thái của kịch bản được thay đổi thành “Được phê duyệt”, bạn có thể tự động tạo một công việc mới cho nghệ sĩ lồng tiếng và thông báo cho quản lý dự án.

Chuyển đổi ghi chú cuộc họp rời rạc thành các công việc có cấu trúc với ClickUp AI Notetaker. Nó có thể tham gia cuộc họp của bạn, cung cấp bản ghi chép đầy đủ và video, đồng thời tạo tóm tắt với các quyết định quan trọng và công việc cần thực hiện. Giờ đây, các phiên brainstorming và đánh giá kịch bản được ghi lại ngay lập tức và chuyển đổi thành các công việc.

Nhận câu trả lời ngay lập tức và soạn thảo nội dung nhanh hơn bằng cách hỏi ClickUp Brain. Vì nó có đầy đủ bối cảnh về các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn, nó có thể giúp bạn soạn thảo kịch bản, tóm tắt các chủ đề phản hồi dài hoặc trả lời các câu hỏi về trạng thái của dự án. Bạn thậm chí có thể @đề cập Brain trong bình luận công việc, giống như một thành viên trong nhóm.

Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) từ một giao diện duy nhất!

Và điểm nhấn cuối cùng: ClickUp Super Agents.

Tạo một Super Agent với 100% bối cảnh công việc để tạo bản nháp đầu tiên của kịch bản âm thanh và giao nó cho chuyên gia kịch bản của bạn. Tạo giọng nói AI và sau đó cài đặt agent của bạn để tiếp tục công việc sản xuất. Khi trạng thái thay đổi thành “Voiceover ready”,

ClickUp không thay thế công cụ TTS của bạn; nó cung cấp một nền tảng toàn diện cho quy trình sản xuất âm thanh của bạn.

Bạn nên chọn Cartesia AI hay ElevenLabs cho nhóm của mình?

Dưới đây là cách để quyết định giữa hai nền tảng này.

Chọn Cartesia AI nếu: Bạn đang phát triển các trợ lý giọng nói thời gian thực, Bạn đang phát triển các trợ lý giọng nói thời gian thực, bot hỗ trợ khách hàng hoặc hệ thống điện thoại tương tác nơi tốc độ là yếu tố quan trọng nhất. Độ trễ thấp của nó là vô song.

Chọn ElevenLabs nếu: Bạn đang tạo sách nói, podcast hoặc lồng tiếng video, nơi khả năng biểu đạt cảm xúc và chất lượng giọng nói là yếu tố quan trọng để thu hút khán giả. Công nghệ sao chép giọng nói của ElevenLabs cũng vượt trội hơn hẳn.

Trong nhiều trường hợp, một công ty có thể sử dụng cả hai—Cartesia cho hạ tầng dịch vụ khách hàng và ElevenLabs cho nội dung tiếp thị.

Dù bạn chọn nền tảng TTS nào, quy trình làm việc xung quanh việc tạo/lập kịch bản, vòng phản hồi và theo dõi dự án cần một trung tâm điều phối để giữ mọi thứ gọn gàng. Một giọng nói mạnh mẽ chỉ thực sự hiệu quả nếu quy trình phía sau nó diễn ra một cách trơn tru.

Tập trung tất cả công việc liên quan đến nội dung giọng nói của bạn vào một nơi duy nhất. Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.