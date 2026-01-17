12 giải pháp thay thế CRM tốt nhất cho năm 2026

Method CRM hoạt động tốt nếu kinh doanh của bạn sử dụng QuickBooks hoặc Xero, nhưng sự tập trung chặt chẽ vào kế toán có thể khiến nó trở nên giới hạn.

Bạn có thể nhận thấy nhóm của mình gặp khó khăn khi quy trình không phù hợp với môi trường tập trung vào kế toán. Điều này đặc biệt đúng khi một giao dịch đã được hoàn tất và công việc thực sự bắt đầu, buộc bạn phải chuyển sang công cụ khác và lặp lại các cập nhật tương tự trên nhiều nền tảng.

Hướng dẫn này phân tích 12 giải pháp thay thế cho Method CRM giúp giải quyết vấn đề chuyển giao, so sánh khả năng CRM, sức mạnh tự động hóa, tính năng quản lý dự án và khả năng duy trì bối cảnh khách hàng từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi giao hàng cuối cùng.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Method CRM?

Khi dữ liệu bán hàng của bạn nằm ở một nơi, trong khi việc thực thi dự án lại ở nơi khác, bạn sẽ mất đà. Nhóm của bạn lãng phí thời gian chuyển đổi thông tin thủ công, và câu chuyện đầy đủ về khách hàng bị lạc trong quá trình đó. Nếu bạn cảm thấy bị giới hạn bởi các tùy chọn tùy chỉnh hạn chế hoặc thiếu các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ, đã đến lúc xem xét một giải pháp thay thế.

Dưới đây là những lý do chính khiến bạn có thể đang tìm kiếm sự thay đổi:

Hệ sinh thái tích hợp giới hạn: Ngoài các tích hợp kế toán cơ bản, các tùy chọn của bạn rất hạn chế, khiến việc kết nối với các công cụ quan trọng khác trở nên khó khăn.

Không có tính năng quản lý dự án tích hợp: Bạn có thể theo dõi các cơ hội bán hàng, nhưng sau khi giao dịch được chốt, bạn phải chuyển sang hệ thống riêng biệt để quản lý công việc thực tế, gây ra sự gián đoạn.

Khả năng tự động hóa cơ bản: Tính năng tự động hóa quy trình làm việc thiếu sức mạnh và tính linh hoạt cần thiết để xử lý các quy trình phức tạp, nhiều bước khi nhóm của bạn phát triển.

Vấn đề về khả năng mở rộng: Nhiều nhóm đang phát triển nhanh chóng nhận ra rằng họ nhanh chóng đạt đến giới hạn của những việc cần làm với Method CRM, buộc phải thực hiện một quá trình di chuyển khó khăn sau này.

Dữ liệu khách hàng bị phân mảnh: Thông tin khách hàng của bạn bị mắc kẹt ở giai đoạn bán hàng và không được truyền tải một cách tự nhiên đến các nhóm chịu trách nhiệm về giao hàng và hỗ trợ.

Các giải pháp hiện đại giải quyết những vấn đề này bằng cách cung cấp không gian làm việc tích hợp. Chúng kết hợp CRM, dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm vào một nơi duy nhất, loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ gây cản trở công việc của bạn.

Các giải pháp thay thế cho Method CRM trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt nhanh:

ClickUp Trợ lý AI thông minh; CRM và Dự án tích hợp; Tự động hóa chuyển đổi giao dịch thành dự án Tất cả kích thước (Các nhóm kết nối khoảng cách giữa bán hàng và giao hàng) Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn các kế hoạch tùy chỉnh. Salesforce Sales Cloud Einstein AI; Massive AppExchange; Tùy chỉnh không giới hạn Enterprise (Các tổ chức lớn có chu kỳ bán hàng phức tạp và toàn cầu) Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $25/người dùng/tháng HubSpot CRM Công cụ tiếp thị inbound; CRM cơ bản miễn phí; Chuỗi email. Doanh nghiệp vừa và nhỏ đến thị trường trung bình (Các nhóm tập trung vào marketing đang mở rộng hoạt động tạo khách hàng tiềm năng) Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $15/người dùng được cấp phép/tháng Zoho CRM Zia AI; Canvas UI Studio; Là một phần của bộ ứng dụng Zoho One với hơn 50 ứng dụng. Doanh nghiệp nhỏ (Các nhóm cần tính năng chuyên sâu với ngân sách hạn chế) Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $14/người dùng/tháng Pipedrive Dòng công việc Kanban trực quan; Các lời nhắc dựa trên hoạt động; Tài liệu thông minh Doanh nghiệp vừa và nhỏ với kích thước vừa phải (Nhóm bán hàng tập trung vào việc duy trì đà phát triển) Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $19/người dùng/tháng monday CRM Bảng điều khiển trực quan không cần mã; Bảng điều khiển đa bảng; Độ linh hoạt cao Tất cả kích thước (Nhóm muốn có quy trình làm việc trực quan và tùy chỉnh cao) Gói kế hoạch trả phí từ $12/người dùng được cấp phép/tháng Dynamics 365 Tích hợp sẵn với Microsoft 365; Phân tích Power BI; Đồng bộ hóa LinkedIn Doanh nghiệp (Các tổ chức đã sử dụng sâu rộng các sản phẩm của Microsoft) Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $65/người dùng/tháng Tóm tắt Tiếp thị email tích hợp; Quy trình làm việc đơn giản; Tự động hóa quy trình làm việc Nhóm nhỏ (Nhóm bán hàng tự quản lý hoạt động tiếp thị) Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $19/người dùng/tháng Bigin by Zoho Tập trung vào quy trình bán hàng; Tích hợp hệ thống điện thoại; Biểu mẫu web Nhóm nhỏ/Cá nhân (Người dùng mới cảm thấy các hệ thống CRM tiêu chuẩn quá phức tạp) Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $9/tháng ActiveCampaign Trình xây dựng tự động hóa nâng cao; Theo dõi trang web; Đánh giá tiềm năng khách hàng Tập trung vào Marketing (Các nhóm tập trung vào việc nuôi dưỡng email phức tạp) Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $15/tháng Insightly Kết nối mối quan hệ; Chuyển giao dự án tích hợp; Đối tượng tùy chỉnh Nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) (Các nhóm quản lý việc triển khai dự án sau bán hàng) Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $29/người dùng/tháng Freshsales Freddy AI; Tích hợp điện thoại/email; Quy trình bán hàng Thị trường trung bình (Các nhóm đang phát triển nhanh sử dụng AI để đánh giá khách hàng tiềm năng) Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $11/người dùng/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các giải pháp thay thế CRM tốt nhất để sử dụng

Chúng tôi đã đánh giá từng công cụ dựa trên những thách thức lớn nhất mà người dùng Method CRM gặp phải. Quy trình đánh giá tập trung vào khả năng CRM, tính dễ dàng tích hợp với các công cụ khác, tính năng quản lý dự án và khả năng tự động hóa quy trình làm việc. Loại bỏ tình trạng quá tải công cụ bằng cách sử dụng không gian làm việc tích hợp duy nhất – ClickUp – trong khi các công cụ khác nổi trội trong các lĩnh vực cụ thể. ✨

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý công việc được hỗ trợ bởi AI với tính năng CRM tích hợp sẵn)

Quản lý tất cả tài liệu, dự án, cuộc hội thoại và hơn thế nữa trên một nền tảng toàn diện với ClickUp.

Method CRM hoạt động hiệu quả khi bạn tập trung vào việc theo dõi giao dịch trong hệ thống kế toán. Vấn đề bắt đầu khi giao dịch được hoàn tất. Thông tin khách hàng được lưu trữ trong CRM, trong khi công việc thực tế diễn ra ở nơi khác. Các dự án bắt đầu mà không có bối cảnh, các nhóm thực hiện phải tái cấu trúc kỳ vọng, và các cam kết bán hàng được lưu trữ trong email thay vì hệ thống chính thức.

ClickUp được thiết kế cho các nhóm muốn quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng tại một nơi duy nhất. Thay vì xem CRM và thực thi dự án là hai giai đoạn riêng biệt, ClickUp kết nối chúng trong một quy trình làm việc duy nhất. Các công việc như tiếp thị, giao dịch, triển khai dự án, tài liệu và giao tiếp đều được quản lý trong cùng một không gian làm việc, giúp thông tin không bị mất mát khi quyền sở hữu chuyển giao.

Trong giai đoạn bán hàng, các nhóm sử dụng cấu trúc CRM của ClickUp để theo dõi khách hàng tiềm năng, tài khoản và cơ hội trong các quy trình bán hàng phản ánh cách họ thực sự bán hàng. Chi tiết khách hàng, giá trị giao dịch, dòng thời gian và ghi chú được gắn vào từng bản ghi thông qua Trường Tùy chỉnh, giúp nhóm bán hàng và giao hàng có chế độ xem chung về mối quan hệ khi nó phát triển. Điều này loại bỏ nhu cầu phải tạo lại hoặc giải thích lại thông tin sau này.

Khi một giao dịch được đánh dấu là đã hoàn thành, hệ thống tự động hóa sẽ tiếp quản. ClickUp Automations có thể ngay lập tức chuyển đổi giao dịch thành dự án triển khai, phân công chủ sở hữu, cài đặt dòng thời gian và thông báo cho các nhóm liên quan mà không cần phối hợp thủ công. Thay vì phụ thuộc vào việc chuyển giao hoặc tin nhắn theo dõi, hệ thống đảm bảo công việc bắt đầu ngay lập tức với quyền sở hữu và kỳ vọng rõ ràng.

ClickUp Super Agents mở rộng phương pháp này một cách toàn diện hơn. Chúng có thể giúp phân loại các yêu cầu đến, tạo cập nhật công việc, xử lý các cuộc theo dõi định kỳ và đẩy công việc tiến triển dựa trên các quy tắc hoặc bối cảnh đã định trước. Điều này giảm bớt nhu cầu kiểm tra thường xuyên và cập nhật trạng thái, cho phép nhóm tập trung vào thực thi thay vì điều phối.

Các Super Agents trong ClickUp có thể quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối mà không cần can thiệp của con người.

Khi công việc tiến triển, ClickUp vẫn là trung tâm điều hành. Các công việc, mối quan hệ phụ thuộc và cột mốc được quản lý song song với thông tin khách hàng, trong khi ClickUp Brain giúp các nhóm nhanh chóng nắm bắt tình hình trên các giao dịch và dự án. Nó có thể tóm tắt hoạt động, phát hiện rủi ro và cung cấp bối cảnh tức thì mà không cần phải lục lọi qua các bản ghi hoặc bảng điều khiển.

Hợp tác và lưu trữ kiến thức diễn ra ngay tại nơi công việc đã tồn tại. Hợp đồng, đề xuất, hướng dẫn thực hiện và biên bản giao hàng được lưu trữ trong ClickUp Docs và liên kết trực tiếp với các công việc và khách hàng. Các cuộc hội thoại diễn ra trong ClickUp Chat, được liên kết với công việc mà chúng tham chiếu thay vì phân tán trên nhiều công cụ. Đây là CRM của bạn kết hợp với lớp thực thi được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được củng cố bởi bối cảnh sâu rộng!

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Mẫu ClickUp CRM: Nhận khung làm việc sẵn sàng sử dụng để quản lý quy trình bán hàng, bao gồm các giai đoạn tùy chỉnh cho khách hàng tiềm năng, tài khoản và giao dịch, giúp bạn bắt đầu theo dõi tiến độ ngay lập tức.

ClickUp Brain: Sử dụng trợ lý AI tích hợp để soạn thảo thông tin liên lạc với khách hàng, tóm tắt lịch sử giao dịch và nhận đề xuất thông minh dựa trên dữ liệu CRM của bạn — tất cả đều trong ClickUp.

ClickUp Tự động hóa: Tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh, không cần mã hóa để tự động di chuyển giao dịch giữa các giai đoạn, giao công việc theo dõi hoặc gửi thông báo khi trạng thái giao dịch thay đổi.

Bảng điều khiển ClickUp: Tạo bảng điều khiển bán hàng trực quan để theo dõi các chỉ số quan trọng như giá trị đường ống, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất nhóm dựa trên dữ liệu thời gian thực từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Tạo bảng điều khiển bán hàng trực quan để theo dõi các chỉ số quan trọng như giá trị đường ống, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất nhóm dựa trên dữ liệu thời gian thực từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

ClickUp Trường Tùy chỉnh: Tùy chỉnh CRM của bạn theo quy trình cụ thể bằng cách thêm các trường linh hoạt để theo dõi bất kỳ điểm dữ liệu nào bạn cần, chẳng hạn như giá trị giao dịch, nguồn khách hàng tiềm năng hoặc ngày gia hạn hợp đồng.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Đảm bảo luồng thông tin khách hàng được truyền tải mượt mà từ giai đoạn bán hàng đến giao hàng bằng cách tích hợp CRM, quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm vào một nền tảng duy nhất.

Tính năng AI tích hợp sẵn với ClickUp Brain: Hệ thống AI hiểu bối cảnh không gian làm việc của bạn để tự động hóa công việc, soạn thảo thông tin liên lạc và cung cấp thông tin chi tiết mà không cần sử dụng công cụ của bên thứ ba.

Dễ dàng tùy chỉnh mà không cần mã nguồn: Bạn có thể tạo ra một hệ thống CRM phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của mình bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh, trạng thái và Tự động hóa, mà không cần sự trợ giúp của nhà phát triển.

Nhược điểm:

Thời gian làm quen cho các nhóm mới sử dụng các nền tảng có khả năng tùy chỉnh cao.

Ứng dụng di động có ít tính năng hơn so với phiên bản desktop.

Các quy trình tự động hóa phức tạp, nhiều bước yêu cầu thời gian thiết lập ban đầu.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

ClickUp cực kỳ linh hoạt và cho phép tôi tạo ra các giải pháp cho hầu hết mọi trường hợp kinh doanh hoặc quy trình. Các tính năng tự động hóa và trợ lý AI cũng vô cùng mạnh mẽ! Tôi có thể thiết lập các hành động tự động thông qua logic hoặc thông qua các lời nhắc AI để thực hiện hầu hết mọi việc cần làm trong ClickUp mà tôi có thể tưởng tượng. Cuối cùng, tốc độ cập nhật sản phẩm. Mỗi tháng đều có những cập nhật tính năng đáng kể và công ty đang đầu tư mạnh mẽ vào sự phát triển của mình.

2. Salesforce Sales Cloud (Phù hợp nhất cho hệ thống CRM cấp doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh cao)

qua Salesforce

Nếu bạn cảm thấy kinh doanh của mình đã vượt qua cấu trúc đơn giản của Method CRM và gặp khó khăn với giới hạn tùy chỉnh của nó, Salesforce là giải pháp thay thế cấp doanh nghiệp. Quy trình bán hàng phức tạp của bạn đang bị ép vào một hệ thống cứng nhắc, và bạn không thể xây dựng các quy trình làm việc cụ thể mà tổ chức của bạn cần để phát triển hiệu quả. Đây là một vấn đề phổ biến mà các kinh doanh cần sức mạnh lớn hơn phải đối mặt.

Salesforce Sales Cloud được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp khả năng tùy chỉnh gần như không giới hạn. Khác với Method CRM, vốn được xây dựng dựa trên QuickBooks, Salesforce là một nền tảng mà bạn có thể phát triển trên đó. Với nền tảng Lightning và thị trường AppExchange, bạn có thể tạo ra một hệ thống CRM hoàn toàn phù hợp với các hoạt động bán hàng độc đáo và phức tạp của mình, tích hợp với hầu hết các hệ thống kinh doanh khác mà bạn sử dụng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Einstein hỗ trợ đánh giá điểm tiềm năng khách hàng và dự báo, trong khi các công cụ báo cáo của nó hiển thị mọi khía cạnh của chu kỳ bán hàng. Tuy nhiên, sức mạnh này đi kèm với độ phức tạp đáng kể. Việc triển khai Salesforce thường yêu cầu các quản trị viên chuyên trách hoặc tư vấn viên bên ngoài, khiến nó phù hợp hơn với các tổ chức lớn có nguồn lực để đầu tư vào việc thiết lập và bảo trì liên tục.

Các tính năng nổi bật của Salesforce Sales Cloud

Einstein AI: Giúp nhóm bán hàng tập trung vào các khách hàng tiềm năng có giá trị cao nhất thông qua đánh giá điểm tiềm năng dự đoán, phân tích cơ hội và ghi nhận hoạt động tự động hóa.

Hệ sinh thái AppExchange: Mở rộng chức năng vượt xa CRM cơ bản với hàng nghìn tích hợp sẵn có và ứng dụng của bên thứ ba.

Lightning Platform: Cho phép bạn tạo các ứng dụng tùy chỉnh, quy trình làm việc và tự động hóa được thiết kế riêng cho các quy trình bán hàng phức tạp của doanh nghiệp.

Báo cáo và dự báo nâng cao: Hiển thị tình trạng ống dẫn và dự báo doanh thu thông qua các bảng điều khiển có thể tùy chỉnh cao và dự báo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Ưu và nhược điểm của Salesforce Sales Cloud

Ưu điểm:

Tính tùy chỉnh cao và khả năng mở rộng linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu phức tạp của doanh nghiệp.

Hệ sinh thái tích hợp rộng lớn thông qua AppExchange.

Các tính năng AI hàng đầu trong ngành với tính năng Einstein.

Nhược điểm:

Đường cong học tập dốc đòi hỏi nguồn lực quản trị viên chuyên dụng.

Việc triển khai phức tạp và thường đòi hỏi phải thuê tư vấn viên.

Có thể gây quá tải và tốn kém quá mức cho các nhóm nhỏ.

Giá cả của Salesforce Sales Cloud

Gói Starter: $25 mỗi người dùng mỗi tháng

Pro Suite: $100 mỗi người dùng mỗi tháng

Enterprise: $175 mỗi người dùng mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Salesforce Sales Cloud

G2: 4.4/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 18.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Salesforce Sales Cloud?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điểm yêu thích nhất của Salesforce Sales Cloud là khả năng tích hợp mượt mà giữa trợ lý AI và nhân viên bán hàng (SDR). Khả năng tập trung dữ liệu là yếu tố then chốt. Tần suất sử dụng cao cho phép AI xác định chính xác các khách hàng tiềm năng nóng, mà nhân viên SDR có thể hành động ngay lập tức. Sự dễ sử dụng và triển khai mượt mà của hệ thống giúp chúng tôi bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Hơn nữa, dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy đảm bảo mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Sự hợp tác mượt mà này chính là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả và tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi.

3. HubSpot CRM (Tốt nhất cho CRM miễn phí với tự động hóa tiếp thị)

qua HubSpot

Chi phí của một hệ thống CRM đầy đủ tính năng có phải là rào cản đối với nhóm của bạn? Bạn có thể cảm thấy bế tắc, hoặc phải trả tiền cho một công cụ có nhiều tính năng hơn mức cần thiết, hoặc bỏ lỡ các tính năng tự động hóa tiếp thị quan trọng vì chi phí quá cao. Đây là một vấn đề phổ biến đối với các doanh nghiệp nhỏ và startup đang tìm kiếm một giải pháp mạnh mẽ nhưng vẫn dễ tiếp cận.

HubSpot CRM giải quyết vấn đề này trực tiếp thông qua mô hình freemium phổ biến của mình. Hệ thống CRM cơ bản hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lượng người dùng, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhóm rời khỏi Method CRM muốn thử nghiệm nền tảng trước khi cam kết tài chính.

Công cụ này đi kèm với các công cụ tiếp thị tích hợp, bao gồm chuỗi email, trang đích và quy trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, giúp kết nối các chiến dịch của bạn trực tiếp với hồ sơ CRM. Giao diện sạch sẽ và trực quan, cho phép triển khai nhanh chóng. Lưu ý rằng mặc dù phiên bản CRM miễn phí khá hào phóng, việc truy cập các tính năng bán hàng và tiếp thị nâng cao yêu cầu nâng cấp lên các gói “Hubs” trả phí, điều này có thể trở nên tốn kém khi nhóm của bạn mở rộng.

Các tính năng nổi bật của HubSpot CRM

CRM cơ bản miễn phí: Quản lý liên hệ, theo dõi giao dịch và báo cáo cơ bản miễn phí cho số lượng người dùng không giới hạn.

Tích hợp Marketing Hub: Đạt được hiển thị toàn diện về phễu tiếp thị với kết nối liền mạch giữa các chiến dịch tiếp thị và quy trình bán hàng.

Dãy email và quy trình làm việc: Tạo các dãy email tự động hóa và quy trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng trực tiếp trong hệ thống CRM.

Lịch trình cuộc họp: Sử dụng công cụ lịch trình tích hợp sẵn đồng bộ với lịch của bạn và tự động ghi lại cuộc họp vào hồ sơ liên hệ.

Ưu và nhược điểm của HubSpot CRM

Ưu điểm:

Kế hoạch miễn phí với không giới hạn người dùng cho các tính năng CRM cơ bản.

Các tính năng tự động hóa tiếp thị xuất sắc dành cho các nhóm tập trung vào tiếp thị inbound.

Giao diện trực quan chỉ cần đào tạo tối thiểu.

Nhược điểm:

Để truy cập các tính năng nâng cao, bạn cần nâng cấp lên các Hub khác với chi phí cao.

Các tùy chọn tùy chỉnh bị giới hạn hơn so với các giải pháp cấp doanh nghiệp.

Nền tảng có thể cảm thấy hạn chế khi quy trình bán hàng của bạn trở nên phức tạp hơn.

Giá cả của HubSpot CRM

Miễn phí

Nền tảng khách hàng cơ bản: Từ $16 mỗi tháng

Nền tảng Quản lý Khách hàng Chuyên nghiệp: Từ $1.300 mỗi tháng

Nền tảng Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp: Từ $4.300 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot CRM:

G2: 4.4/5 (hơn 29.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về HubSpot CRM?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Dù chưa từng sử dụng HubSpot trước đây, việc cài đặt vẫn rất đơn giản. Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích từ quản lý quy trình bán hàng đến tự động hóa quy trình làm việc. Đây cũng là cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi. Tôi thích rằng nó có nhiều tích hợp dễ dàng, giúp chúng tôi kết nối với các nền tảng khác mà chúng tôi sử dụng. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất nhanh chóng và hữu ích.

📖 Đọc thêm: Cách triển khai thành công hệ thống CRM

4. Zoho CRM (Phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ tìm kiếm giải pháp CRM giá cả phải chăng)

qua Zoho CRM

Nếu bạn đang tìm kiếm sức mạnh vượt trội hơn so với Method CRM nhưng e ngại chi phí cao của các giải pháp doanh nghiệp, bạn có thể cảm thấy bị kẹt giữa hai lựa chọn. Đây là thách thức phổ biến đối với các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ muốn cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn.

Zoho CRM là lựa chọn hàng đầu về giá trị trong không gian này, cung cấp bộ tính năng CRM toàn diện với mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể. Đối với các nhóm rời bỏ Method CRM do vấn đề chi phí hoặc giới hạn tính năng, Zoho mang lại nhiều chức năng hơn cho mỗi đồng tiền bỏ ra. Trợ lý AI Zia của Zoho hỗ trợ đánh giá tiềm năng khách hàng và dự đoán giao dịch, trong khi tính năng Blueprint cho phép bạn tạo các quy trình làm việc trực quan để tiêu chuẩn hóa quy trình bán hàng.

Hơn nữa, Zoho CRM là một phần của hệ sinh thái Zoho One rộng lớn, kết hợp CRM với hàng chục ứng dụng kinh doanh khác. Điều này tạo ra một bộ công cụ tích hợp sâu cho các nhóm muốn hợp nhất hệ thống phần mềm của họ vượt ra ngoài CRM, bao phủ mọi lĩnh vực từ tài chính đến nhân sự trong một gói đăng ký duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Zoho CRM

Trợ lý AI Zia: Nhận hỗ trợ trong việc đánh giá điểm khách hàng tiềm năng, dự đoán giao dịch và phát hiện bất thường để giúp nhóm của bạn ưu tiên nỗ lực một cách hiệu quả.

Tự động hóa quy trình theo bản thiết kế: Sử dụng công cụ xây dựng quy trình làm việc trực quan để tiêu chuẩn hóa quy trình bán hàng và đảm bảo tính nhất quán trên toàn nhóm.

Canvas design studio: Tùy chỉnh giao diện CRM theo sở thích của nhóm mà không cần viết mã.

Tích hợp hệ sinh thái Zoho: Kết nối mượt mà với Zoho Books, Dự án, Desk và hàng chục ứng dụng khác trong bộ Zoho.

Ưu và nhược điểm của Zoho CRM

Ưu điểm:

Giá trị tuyệt vời, với các tính năng toàn diện và giá cả cạnh tranh cao.

Các tính năng AI mạnh mẽ với Zia có sẵn trên tất cả các kế hoạch trả phí.

Một hệ sinh thái toàn diện dành cho các nhóm muốn sử dụng các ứng dụng kinh doanh tích hợp hoàn toàn.

Nhược điểm:

Giao diện người dùng có thể trông lỗi thời so với các nền tảng CRM hiện đại hơn.

Một số tính năng tiên tiến nhất chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp.

Thời gian phản hồi hỗ trợ khách hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào gói dịch vụ của bạn.

Giá cả của Zoho CRM

Tiêu chuẩn: $20/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $35/tháng mỗi người dùng

Enterprise: $50/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $65/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2.700+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (6.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Zoho CRM như thế nào?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Zoho CRM nổi bật là một lựa chọn đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí, đặc biệt phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giao diện trực quan giúp việc điều hướng trở nên đơn giản, tuy nhiên việc làm quen với một số tính năng nâng cao có thể mất thêm thời gian. Quy trình thiết lập dễ dàng thực hiện, được hỗ trợ bởi hướng dẫn rõ ràng và các mẫu có sẵn giúp tối ưu hóa trải nghiệm. Zoho CRM được thiết kế cho sử dụng hàng ngày và nổi trội trong việc quản lý các hoạt động bán hàng liên tục và mối quan hệ khách hàng. Nền tảng này cung cấp bộ tính năng mạnh mẽ, bao gồm tự động hóa, phân tích và thông tin dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tất cả đều mang lại giá trị đáng kể. Hỗ trợ khách hàng thường phản hồi nhanh chóng, nhưng chất lượng hỗ trợ có thể khác nhau tùy thuộc vào gói đăng ký của bạn. Tích hợp với các sản phẩm Zoho khác và dịch vụ của bên thứ ba diễn ra mượt mà và linh hoạt, khiến Zoho CRM trở thành giải pháp đa năng cho các yêu cầu kinh doanh đa dạng.

📖 Đọc thêm: Top 8 giải pháp thay thế CRM để nâng cao hiệu quả kinh doanh

5. Pipedrive (Phù hợp nhất cho các nhóm tập trung vào bán hàng với quản lý quy trình bán hàng trực quan)

qua Pipedrive

Khi hệ thống CRM của bạn không hướng dẫn bạn về việc cần làm tiếp theo, nhân viên bán hàng có thể mất tập trung và cơ hội có thể bị đình trệ. Pipedrive được phát triển bởi chính những người làm bán hàng để giải quyết chính xác vấn đề này.

Triết lý của nó tập trung vào bán hàng dựa trên hoạt động, có nghĩa là nó khuyến khích nhóm của bạn tập trung vào các hành động cụ thể—cuộc gọi, email và cuộc họp—để thúc đẩy các giao dịch có tiến độ tốt. Điểm nhấn của nền tảng là hệ thống Kanban trực quan, giúp việc quản lý tiến độ giao dịch trở nên trực quan và dễ dàng.

Công cụ này giúp bạn nắm rõ chính xác những việc cần làm cho mỗi giao dịch, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước theo dõi nào. Nó được thiết kế chuyên biệt như một công cụ bán hàng thuần túy. Điều này có nghĩa là trong khi nó xuất sắc trong quản lý quy trình bán hàng, bạn sẽ cần tích hợp các công cụ khác để quản lý dự án hoặc tự động hóa tiếp thị một cách toàn diện hơn.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive

Quản lý quy trình làm việc trực quan: Giao diện Kanban kéo và thả giúp dễ dàng theo dõi tình trạng của từng giao dịch và xác định bước tiếp theo cần thực hiện.

Bán hàng dựa trên hoạt động: Nền tảng khuyến khích bạn lên lịch các hoạt động cho từng giao dịch, đảm bảo nhân viên bán hàng thực hiện các hành động nhất quán.

Smart Docs: Tối ưu hóa quy trình lập đề xuất của bạn với các tài liệu có thể theo dõi, hỗ trợ chữ ký điện tử và có thể tự động điền dữ liệu từ CRM.

Trợ lý bán hàng AI: Nhận đề xuất chủ động cho các bước tiếp theo, lời khuyên về hiệu suất và thông tin chi tiết về các giao dịch của bạn.

Ưu và nhược điểm của Pipedrive

Ưu điểm:

Một quy trình làm việc trực quan đặc biệt dễ sử dụng, chỉ cần đào tạo tối thiểu.

Cách tiếp cận tập trung vào hoạt động giúp nhóm bán hàng luôn hướng đến hành động và chịu trách nhiệm.

Giao diện sạch sẽ, gọn gàng, không làm người dùng choáng ngợp với các tính năng không cần thiết.

Nhược điểm:

Khả năng quản lý dự án bị giới hạn sau khi giao dịch được hoàn tất.

Các tính năng tự động hóa tiếp thị yêu cầu các tiện ích bổ sung hoặc tích hợp với bên thứ ba.

Chức năng báo cáo ít tùy chỉnh hơn so với các giải pháp cấp doanh nghiệp.

Giá cả của Pipedrive

Cần thiết: $24/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $44/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $64/tháng cho mỗi người dùng

Giá: $79/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: $129/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Pipedrive

G2: 4.3/5 (hơn 2.100 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Pipedrive?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tập trung vào các hoạt động quan trọng, không bị ràng buộc bởi các biểu mẫu phức tạp hay ô tick-box. Tích hợp giữa truy cập máy tính và điện thoại diễn ra tức thì và thực sự hữu ích. Tôi sử dụng nó hàng ngày, bất kể ở đâu. Sau nhiều năm sử dụng một số phần mềm CRM khác, tôi tin chắc rằng Pipedrive là lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu của mình, tập trung vào bán hàng với nhiều hoạt động hỗ trợ sau bán hàng.

📮 ClickUp Insight: Người lao động trung bình dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—điều này tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Giới thiệu ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

6. Monday CRM (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc tùy chỉnh và hợp tác nhóm)

qua Monday

Nếu bạn cảm thấy bực bội vì cấu trúc cứng nhắc của Method CRM và mong muốn có thể xây dựng quy trình bán hàng theo đúng ý muốn của mình, bạn không phải là người duy nhất. Nhiều nhóm nhận ra rằng các phần mềm CRM sẵn có ép buộc họ phải tuân theo một khuôn mẫu cố định, thay vì thích ứng với quy trình làm việc độc đáo của họ.

monday CRM được xây dựng trên nền tảng monday.com Work OS linh hoạt cao, cung cấp giải pháp cho các nhóm mong muốn sự tự do về mặt trực quan và cấu trúc. Nếu bạn đã sử dụng monday.com cho quản lý dự án, CRM này sẽ cảm giác như một phần mở rộng tự nhiên. Giao diện không cần mã, kéo và thả cho phép bạn tạo CRM tùy chỉnh với bảng, cột và bảng điều khiển mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.

Cách tiếp cận trực quan này giúp bạn dễ dàng nắm bắt toàn bộ quy trình bán hàng chỉ trong nháy mắt và hợp tác với nhóm của mình theo thời gian thực. Tuy nhiên, vì đây là sản phẩm mới được xây dựng trên nền tảng làm việc chung, một số tính năng chuyên sâu dành riêng cho bán hàng có thể chưa hoàn thiện hoặc yêu cầu cấu hình sáng tạo.

Các tính năng nổi bật của monday CRM

CRM dựa trên bảng trực quan: Sử dụng các bảng có thể tùy chỉnh cao với hơn 25 loại cột để theo dõi bất kỳ điểm dữ liệu bán hàng nào bạn có thể tưởng tượng.

Tự động hóa không cần mã: Xây dựng các quy trình tự động hóa mạnh mẽ bằng logic "nếu-thì" đơn giản, mà không cần đến lập trình viên.

Bảng điều khiển đa nền tảng: Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng bán hàng và dự án vào các bảng điều khiển thống nhất để có khả năng hiển thị toàn bộ chu kỳ đời sống khách hàng.

Hệ sinh thái monday.com: Tích hợp mượt mà với hệ thống quản lý công việc monday để chuyển giao công việc trơn tru từ nhóm bán hàng sang nhóm dự án sau bán hàng.

Ưu và nhược điểm của monday CRM

Ưu điểm:

Giao diện trực quan và dễ sử dụng, chỉ cần ít thời gian đào tạo.

Khả năng tùy chỉnh linh hoạt vượt trội mà không cần viết mã.

Các tính năng hợp tác mạnh mẽ, rất phù hợp cho việc bán hàng theo nhóm.

Nhược điểm:

Là một sản phẩm CRM mới, bộ tính năng của nó chưa phát triển bằng các đối thủ cạnh tranh đã có mặt trên thị trường.

Một số hàm cụ thể của CRM có thể yêu cầu các giải pháp sáng tạo để triển khai.

Giá theo gói có thể dẫn đến tăng chi phí bất ngờ khi nhóm của bạn phát triển.

Giá cả của Monday CRM

Cơ bản: $12/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $17/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $28/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về monday CRM

G2: 4.6/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về monday CRM?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thực sự yêu thích tính năng email và hoạt động của monday CRM, cho phép tự động gắn thẻ email cho khách hàng và khách hàng tiềm năng, giúp việc theo dõi trở nên vô cùng hiệu quả. Tính năng tự động hóa này, kết hợp với các tính năng AI, giúp tôi dễ dàng trích xuất thông tin quan trọng như ngày theo dõi và chi tiết quan trọng. Trung tâm Quy trình Làm việc (Workflow Center) là một tính năng nổi bật khác, cung cấp khả năng tự động hóa nâng cao tương tự như các câu lệnh "nếu điều này thì làm điều kia" (if-this-then-that), giúp công việc của tôi tiến triển và tránh tình trạng trì trệ, cuối cùng tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

📖 Đọc thêm: 10 chiến lược CRM để quản lý kinh doanh của bạn

7. Dynamics 365 (Phù hợp nhất cho tích hợp hệ sinh thái Microsoft)

qua Dynamics 365

Tổ chức của bạn đã sử dụng Microsoft chưa? Nếu có, bạn có thể đã gặp phải sự bất tiện khi sử dụng một công cụ như Method CRM không có khả năng kết nối sẵn với Outlook, Teams hoặc SharePoint.

Dynamics 365 Sales là giải pháp đáng tin cậy cho vấn đề này. Đây là lựa chọn CRM tự nhiên cho bất kỳ tổ chức nào đã đầu tư sâu vào hệ sinh thái Microsoft, cung cấp tích hợp liền mạch, bản địa mà các nền tảng khác không thể sánh kịp. Công cụ này tích hợp với toàn bộ bộ công cụ kinh doanh của Microsoft, mang lại trải nghiệm thống nhất cho nhóm của bạn.

Tuy nhiên, giá trị thực sự đến từ khả năng tích hợp với Power Platform. Bạn có thể sử dụng Power BI cho phân tích nâng cao, Power Automate cho tự động hóa quy trình làm việc phức tạp và Power Apps để xây dựng ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh. Điều này khiến nó trở thành giải pháp tập trung vào doanh nghiệp với độ phức tạp tương ứng, phù hợp nhất cho các công ty có chuyên môn để quản lý môi trường Microsoft.

Các tính năng nổi bật của Dynamics 365

Tích hợp bản địa với Microsoft: Trải nghiệm tích hợp sâu, sẵn sàng sử dụng với Outlook, Teams, SharePoint và Excel.

Kết nối Power Platform: Mở rộng khả năng của CRM với bảng điều khiển Power BI, quy trình tự động hóa Power Automate và ứng dụng Power Apps tùy chỉnh.

Tích hợp LinkedIn Sales Navigator: Kết nối tích hợp sẵn với LinkedIn để thực hiện bán hàng qua mạng xã hội và nghiên cứu khách hàng tiềm năng một cách mạnh mẽ.

Những thông tin được hỗ trợ bởi AI: Sử dụng phân tích mối quan hệ, đánh giá dự đoán và trí tuệ cuộc hội thoại để hướng dẫn nỗ lực bán hàng của bạn.

Ưu và nhược điểm của Dynamics 365

Ưu điểm:

Tích hợp mượt mà, không có đối thủ cho các tổ chức tập trung vào Microsoft.

Power Platform mở rộng khả năng đáng kể mà không cần phát triển tùy chỉnh.

Các tính năng AI mạnh mẽ và phân tích được tích hợp sẵn trong nền tảng.

Nhược điểm:

Việc triển khai phức tạp và thường yêu cầu chuyên môn đặc biệt về Microsoft.

Giao diện người dùng có thể cảm thấy ít trực quan hơn so với các giải pháp CRM hiện đại khác.

Mô hình cấp phép, với nhiều mô-đun khác nhau, có thể gây khó khăn trong việc điều hướng.

Giá cả của Dynamics 365

Chuyên viên bán hàng: Từ $65/tháng

Doanh nghiệp Sales: Từ $105/tháng

Sales Premium: Từ $150/tháng

Microsoft Mối Quan Hệ Sales: Từ $162/tháng

Đánh giá và nhận xét về Dynamics 365

G2: 4.0/5 (1.800+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (5.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Dynamics 365?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi chủ yếu sử dụng Dynamics 365 CRM để quản lý chứng nhận đối tác và xem lại lịch sử hợp tác của họ với chúng tôi. Việc có tất cả thông tin đó trong một nơi duy nhất thực sự hữu ích, giúp dễ dàng theo dõi tương tác, cập nhật hồ sơ và đảm bảo chúng tôi hỗ trợ đối tác một cách hiệu quả. Các công cụ báo cáo và tích hợp với ứng dụng Microsoft là điểm cộng lớn, giúp hợp tác trở nên mượt mà hơn.

Tôi chủ yếu sử dụng Dynamics 365 CRM để quản lý chứng nhận đối tác và xem lại lịch sử hợp tác của họ với chúng tôi. Việc có tất cả thông tin đó trong một nơi duy nhất thực sự hữu ích, giúp dễ dàng theo dõi tương tác, cập nhật hồ sơ và đảm bảo chúng tôi hỗ trợ đối tác một cách hiệu quả. Các công cụ báo cáo và tích hợp với ứng dụng Microsoft là một điểm cộng lớn, giúp hợp tác trở nên trơn tru hơn.

8. Nutshell (Phù hợp nhất cho CRM đơn giản kết hợp tiếp thị qua email)

qua Nutshell

Nutshell kết hợp một hệ thống CRM đơn giản với khả năng tiếp thị email tích hợp sẵn. Nó được thiết kế cho các nhóm nhỏ muốn sự đơn giản mà không phải hy sinh các công cụ cần thiết cho sự phát triển. Bạn có thể tạo và gửi các chiến dịch email, chuỗi email tự động hóa và bản tin trực tiếp từ hệ thống CRM, với tất cả các liên hệ của bạn được đồng bộ tự động.

Phương pháp tất cả trong một này giúp bạn tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

Sự tập trung vào sự đơn giản của Nutshell có thể khiến nó thiếu một số tính năng tùy chỉnh nâng cao hoặc báo cáo mà các tổ chức lớn yêu cầu. Tuy nhiên, đối với các nhóm nhỏ, nó cung cấp một giải pháp gọn gàng và hiệu quả để quản lý cả hoạt động bán hàng và tiếp thị trong một nền tảng duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Nutshell

Tiếp thị email tích hợp: Tạo và gửi các chiến dịch email và bản tin trực tiếp từ CRM của bạn, loại bỏ nhu cầu sử dụng công cụ riêng biệt.

Tự động hóa quy trình bán hàng: Thiết lập phân công khách hàng tiềm năng tự động, tạo/lập công việc và tiến độ giai đoạn dựa trên các điều kiện kích hoạt đã định.

Dãy email cá nhân hóa: Gửi các dãy email tự động hóa một-một để tiếp cận cá nhân hóa có thể mở rộng.

Tích hợp Google Workspace: Tận hưởng tích hợp sâu với Gmail và Lịch Google để đồng bộ email và lịch trình một cách liền mạch.

Ưu và nhược điểm của Nutshell

Ưu điểm:

Tính năng kết hợp giữa CRM và tiếp thị email loại bỏ nhu cầu sử dụng các công cụ riêng biệt.

Giao diện sạch sẽ, trực quan được thiết kế để các nhóm nhỏ có thể nhanh chóng làm quen.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc với nhóm phản hồi nhanh chóng.

Nhược điểm:

Các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao bị giới hạn.

Khả năng báo cáo không mạnh mẽ bằng các giải pháp doanh nghiệp khác.

Ít tích hợp với các nền tảng bên thứ ba hơn so với các nền tảng lớn hơn.

Giá cả của Nutshell

Gói cơ bản: $19/tháng cho mỗi người dùng

Phí dịch vụ: $32/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $49/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $67/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $89/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Nutshell

G2: 4.3/5 (hơn 1.100 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Nutshell?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Nutshell dễ dàng cho đội ngũ bán hàng áp dụng và sử dụng hàng ngày. Giao diện sạch sẽ, quy trình bán hàng linh hoạt và hỗ trợ quy trình bán hàng có cấu trúc mà không gây cảm giác nặng nề hay phức tạp. Nó hiển thị rõ ràng về các giao dịch và hoạt động, giúp quản lý và huấn luyện nhóm trở nên đơn giản hơn.

9. Bigin by Zoho CRM (Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ mới bắt đầu sử dụng CRM)

qua Bigin

Bạn là một nhóm rất nhỏ hoặc một doanh nhân độc lập cảm thấy ngay cả các hệ thống CRM "đơn giản" như Method CRM cũng quá phức tạp? Sự phức tạp, chi phí và quá tải tính năng của hầu hết các nền tảng CRM có thể là rào cản lớn đối với những người mới bắt đầu.

Bigin by Zoho CRM có thể giúp bạn. Đây là một hệ thống CRM cấp độ cơ bản, tập trung vào quy trình bán hàng, được thiết kế riêng cho các nhóm nhỏ và cá nhân mới bắt đầu sử dụng CRM. Nó loại bỏ tất cả các tính năng phức tạp và tập trung vào những yếu tố cơ bản nhất: quản lý liên hệ và hiển thị quy trình bán hàng. Điều này khiến nó trở thành bước khởi đầu lý tưởng cho những ai đang rời bỏ Method CRM để tìm kiếm một giải pháp đơn giản hơn.

Với Bigin, bạn có thể thiết lập nhiều quy trình làm việc cho các quy trình khác nhau, sử dụng tính năng điện thoại tích hợp để thực hiện và ghi lại cuộc gọi, và tạo biểu mẫu web để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng. Nó được thiết kế để thiết lập nhanh chóng và sử dụng ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của Bigin by Zoho CRM

Nhiều quy trình kinh doanh: Quản lý các quy trình kinh doanh khác nhau, như kinh doanh mới và gia hạn hợp đồng, trong các quy trình trực quan riêng biệt và dễ hiểu.

Tính năng điện thoại tích hợp: Thực hiện và nhận cuộc gọi trực tiếp trong CRM, với tất cả hoạt động được ghi lại tự động.

Biểu mẫu web: Tạo các biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng đơn giản cho trang web của bạn, giúp đưa các liên hệ mới trực tiếp vào quy trình bán hàng.

Đường dẫn nâng cấp Zoho CRM: Dễ dàng chuyển toàn bộ dữ liệu của bạn sang nền tảng Zoho CRM đầy đủ khi nhóm của bạn vượt quá khả năng của Bigin.

Ưu và nhược điểm của Bigin by Zoho CRM

Ưu điểm:

Giao diện cực kỳ đơn giản và gọn gàng, được thiết kế dành cho người mới bắt đầu sử dụng CRM.

Thiết lập nhanh chóng với cấu hình tối thiểu để bắt đầu.

Một điểm khởi đầu hợp lý cho các nhóm rất nhỏ và người dùng cá nhân.

Nhược điểm:

Các tùy chọn tùy chỉnh được giới hạn so với các hệ thống CRM đầy đủ tính năng.

Các nhóm có thể sẽ vượt quá khả năng của nó trong vòng một hoặc hai năm.

Số lượng tích hợp có sẵn ít hơn so với Zoho CRM đầy đủ.

Giá cả của Bigin by Zoho CRM

Miễn phí

Express: Từ $9/tháng

Premier: Từ $15/tháng

Bigin 360: Từ $21/tháng

Đánh giá và nhận xét về Bigin by Zoho CRM

G2: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Bigin by Zoho CRM?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Bigin là sự đơn giản và rõ ràng của nó. Nó cho phép bạn thiết kế các quy trình bán hàng tùy chỉnh và tổ chức quy trình kinh doanh mà không gặp phải sự phức tạp của các hệ thống CRM lớn hơn, giúp nhóm dễ dàng tiếp nhận. Nó rất hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cần tổ chức quy trình bán hàng, tập trung thông tin và cải thiện việc theo dõi cơ hội. Khả năng tùy chỉnh các giai đoạn và trường dữ liệu cho phép nó được điều chỉnh phù hợp với quy trình thực tế mà không làm cho người dùng cảm thấy quá tải.

10. ActiveCampaign (Phù hợp nhất cho tiếp thị email với các tính năng CRM)

qua ActiveCampaign

Thách thức chính của bạn là nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thông qua các chiến dịch email phức tạp, dựa trên hành vi? Nếu bạn đang sử dụng Method CRM, bạn có thể cảm thấy thất vọng vì thiếu tính năng tự động hóa tiếp thị.

ActiveCampaign giải quyết vấn đề này bằng cách lật ngược mô hình CRM truyền thống. Đây là một công cụ tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ, tích hợp CRM hiệu quả, phù hợp cho các nhóm có quy trình bán hàng phụ thuộc nhiều vào việc nuôi dưỡng khách hàng qua email. Trình xây dựng tự động hóa trực quan của nó là hàng đầu, cho phép bạn tạo các quy trình làm việc phức tạp phản hồi với việc mở email, nhấp vào liên kết và truy cập trang web.

Công cụ này tự động đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác của họ, phân đoạn đối tượng mục tiêu một cách chính xác và kích hoạt các công việc cho nhóm bán hàng khi khách hàng tiềm năng trở nên nóng. Mặc dù các tính năng CRM của nó khá vững chắc, nhưng chúng chỉ là phụ so với khả năng tự động hóa tiếp thị của nó. Các nhóm cần quản lý quy trình bán hàng phức tạp và sâu rộng có thể thấy nó giới hạn so với một hệ thống CRM chuyên dụng cho bán hàng.

Các tính năng nổi bật của ActiveCampaign

Trình tạo tự động hóa nâng cao: Sử dụng trình tạo quy trình làm việc trực quan để tạo các chuỗi tự động hóa phức tạp, được kích hoạt bởi hành vi.

Theo dõi trang web: Theo dõi hành vi của khách truy cập trang web và kích hoạt các quy trình tự động hóa dựa trên các trang mà họ truy cập.

Đánh giá điểm khách hàng tiềm năng: Tự động đánh giá điểm khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác và dữ liệu nhân khẩu học của họ để giúp nhóm bán hàng ưu tiên các hoạt động tiếp cận.

Khả năng giao thư email: Tận dụng danh tiếng mạnh mẽ và các công cụ giao thư email mạnh mẽ để đảm bảo email của bạn đến hộp thư đến.

Ưu và nhược điểm của ActiveCampaign

Ưu điểm:

Các tính năng tự động hóa tiếp thị hàng đầu trong ngành.

Các tính năng đánh giá điểm tiềm năng khách hàng và phân đoạn đối tượng khách hàng tiên tiến.

Tỷ lệ giao hàng email cao và uy tín tốt.

Nhược điểm:

Các tính năng CRM không mạnh mẽ bằng những gì bạn sẽ tìm thấy trên các nền tảng CRM chuyên dụng.

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp đối với người dùng chỉ tập trung vào các công việc CRM.

Có một quá trình học tập để làm chủ các tính năng tự động hóa nâng cao.

Giá cả của ActiveCampaign

Bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ActiveCampaign?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

ActiveCampaign là nguồn sống của kinh doanh của tôi. Nếu không có nó, các nỗ lực tiếp thị của tôi sẽ không thành công như hiện tại và tôi sẽ không thể gửi thông tin phù hợp cho các khách hàng tiềm năng của chương trình một cách kịp thời. Và Active Intelligence giống như có một nhà nghiên cứu thị trường, nhà viết quảng cáo, nhà thiết kế đồ họa và cố vấn trong nhóm tiếp thị của tôi.

11. Insightly (Phù hợp nhất cho quản lý dự án với tích hợp CRM)

qua Insightly

Công việc của bạn chỉ bắt đầu sau khi một giao dịch được chốt? Đối với nhiều doanh nghiệp dựa trên dịch vụ, quy trình bán hàng chỉ là bước đệm cho một dự án phức tạp. Sử dụng công cụ như Method CRM tạo ra một khoảng cách lớn—khi một giao dịch được đánh dấu “Đã chốt”, tất cả thông tin khách hàng quan trọng bị bỏ lại, và nhóm dự án của bạn phải bắt đầu lại từ đầu trong một hệ thống riêng biệt.

Insightly chính là giải pháp cho vấn đề này. Đây là một hệ thống CRM tích hợp quản lý dự án, cho phép bạn chuyển đổi một cơ hội thành công trực tiếp thành một dự án chỉ với một cú nhấp chuột. Tất cả các liên hệ, email và ghi chú từ quá trình bán hàng đều được chuyển sang, loại bỏ quy trình chuyển giao phức tạp và đảm bảo nhóm thực hiện có đầy đủ thông tin cần thiết.

Tính năng kết nối mối quan hệ cho phép bạn liên kết các liên hệ, tổ chức, cơ hội và dự án, mang lại cho bạn cái nhìn toàn diện, 360 độ về các mối quan hệ khách hàng. Mặc dù Insightly thành công trong việc kết nối khoảng cách giữa bán hàng và dự án, nhưng cần lưu ý rằng cả tính năng CRM lẫn quản lý dự án của nó đều không sâu rộng bằng các công cụ chuyên biệt, hàng đầu trong từng lĩnh vực.

Các tính năng nổi bật của Insightly

Quản lý dự án tích hợp: Chuyển đổi các cơ hội đã thắng thành dự án trực tiếp, giữ nguyên toàn bộ bối cảnh khách hàng và loại bỏ việc chuyển dữ liệu thủ công.

Kết nối mối quan hệ: Kết nối các liên hệ, tổ chức, cơ hội và dự án để hiển thị lịch sử và mạng lưới quan hệ khách hàng của bạn một cách toàn diện.

Giao diện bên cạnh Gmail và Outlook: Truy cập dữ liệu CRM và ghi lại email trực tiếp từ hộp thư đến mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Đối tượng tùy chỉnh: Tạo cấu trúc dữ liệu tùy chỉnh để đáp ứng thông tin đặc thù của ngành hoặc yêu cầu kinh doanh đặc biệt.

Ưu và nhược điểm của Insightly

Ưu điểm:

Quy trình chuyển giao từ CRM sang dự án độc đáo giúp tránh mất thông tin khi giao dịch được hoàn tất.

Hình ảnh hóa mối quan hệ mạnh mẽ cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về khách hàng.

Giải pháp có giá trị cho các nhóm cần cả CRM và quản lý dự án cơ bản.

Nhược điểm:

Cả tính năng CRM lẫn quản lý dự án đều không sâu rộng như các công cụ chuyên dụng.

Giao diện người dùng có thể trông lỗi thời so với các giải pháp hiện đại hơn.

Khả năng tự động hóa của nó giới hạn hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh.

Giá cả của Insightly

CRM Plus: $29/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $49/tháng mỗi người dùng

Enterprise: $99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Insightly

G2: 4.2/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4/5 (600+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Insightly?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Insightly là cách nó kết hợp CRM và quản lý dự án trên cùng một nền tảng, giúp bạn đang theo dõi khách hàng từ giai đoạn đầu tiên cho đến khi hoàn thành dự án. Nó cũng rất dễ sử dụng, với quy trình làm việc gọn gàng và tích hợp mạnh mẽ với email và lịch.

12. Freshsales (Tốt nhất cho đánh giá khách hàng tiềm năng bằng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa bán hàng)

Nhân viên bán hàng của bạn có đang dành quá nhiều thời gian để theo đuổi các khách hàng tiềm năng chưa sẵn sàng mua hàng và không đủ thời gian cho những khách hàng tiềm năng đã sẵn sàng mua hàng?

Freshsales, một phần của hệ sinh thái Freshworks, giải quyết vấn đề này với trợ lý AI Freddy. Đây là một hệ thống CRM hiện đại được thiết kế để giúp nhóm bán hàng làm việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn. Freddy AI cung cấp đánh giá điểm tiềm năng khách hàng dự đoán, thông tin chi tiết về giao dịch và đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo, giúp nhóm của bạn tập trung năng lượng vào những cơ hội có khả năng chốt đơn cao nhất.

Ngoài khả năng AI, Freshsales còn tích hợp sẵn các công cụ điện thoại và email, cho phép bạn giao tiếp với khách hàng tiềm năng và ghi lại tất cả hoạt động mà không cần rời khỏi hệ thống CRM. Nó cũng tích hợp sẵn với các sản phẩm khác của Freshworks, như Freshdesk, khiến nó trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các nhóm đã sử dụng bộ sản phẩm Freshworks cho hỗ trợ khách hàng hoặc tiếp thị.

Các tính năng nổi bật của Freshsales

Freddy AI: Nhận điểm đánh giá khách hàng tiềm năng dự đoán, thông tin chi tiết về giao dịch và các đề xuất thông minh trong suốt quá trình bán hàng.

Tích hợp điện thoại và email: Sử dụng các tính năng gọi điện và email tích hợp sẵn với khả năng ghi log và đang theo dõi tất cả các cuộc giao tiếp.

Quy trình bán hàng: Tạo các quy trình tự động hóa đa kênh kết hợp email, cuộc gọi điện thoại và công việc để đảm bảo theo dõi liên tục.

Hệ sinh thái Freshworks: Tận dụng tích hợp sẵn với Freshdesk, Freshmarketer và các sản phẩm khác trong bộ sản phẩm Freshworks.

Ưu và nhược điểm của Freshsales

Ưu điểm:

Các tính năng AI mạnh mẽ có thể truy cập với mức giá hợp lý, phù hợp với phân khúc thị trường trung bình.

Các công cụ giao tiếp tích hợp sẵn giúp giảm bớt nhu cầu sử dụng các trình quay số hoặc ứng dụng email riêng biệt.

Giao diện sạch sẽ, hiện đại với hệ thống điều hướng trực quan.

Nhược điểm:

Mức độ khả năng của Freddy AI thay đổi đáng kể phụ thuộc vào kế hoạch dịch vụ bạn chọn.

Nó có ít tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba hơn so với một số nền tảng CRM lớn khác.

Khả năng tùy chỉnh báo cáo bị giới hạn hơn so với các giải pháp cấp doanh nghiệp.

Giá cả của Freshsales

Phát triển: $11/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $47/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $71/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Freshsales

G2: 4.5/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Freshsales?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thích sự tiết kiệm chi phí của Freshsales; với mức giá đó, bạn sẽ có một bộ công cụ đầy đủ với nhiều tính năng như chuỗi email và khả năng gửi email hàng loạt. Việc cài đặt mọi thứ rất dễ dàng vì nó cung cấp hướng dẫn từng bước. Chúng tôi đã tạo các trường thông tin tài khoản và công ty, và Freshsales cung cấp các mẫu sẵn có cho các mục khác. Chúng tôi đã kiểm tra tính năng email mà không cần kết nối hộp thư đến, sau đó kiểm tra với thiết lập DKIM, SPF & DMARC trên Freshsales. Bạn có thể sử dụng Sequences để gửi email theo logic nhất định, như gửi email theo dõi cho khách hàng đã mở email. Nó cho phép bạn gửi các chiến dịch email tự động hóa, và với tính năng gửi email hàng loạt, chúng ta có thể gửi một email duy nhất như một chiến dịch và cá nhân hóa mọi khía cạnh của từng email.

Nâng cấp phương pháp của bạn với ClickUp

Method CRM hoạt động hiệu quả nhất khi kế toán là trung tâm của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đối với các nhóm mà công việc thực sự bắt đầu sau khi hợp đồng được ký kết, mô hình này nhanh chóng trở nên không hiệu quả. Thông tin bị phân mảnh, tiến độ thực hiện chậm lại và các nhóm phải ghép nối các công cụ chỉ để duy trì tiến độ của khách hàng.

Các giải pháp thay thế tốt nhất cho Method CRM giải quyết vấn đề này bằng cách kết nối bán hàng, thực thi và hợp tác. Một số nổi trội trong quản lý quy trình bán hàng. Những giải pháp khác tập trung vào tự động hóa tiếp thị hoặc tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào nơi kinh doanh của bạn gặp nhiều khó khăn nhất hiện nay.

Nếu thách thức lớn nhất của bạn là quá trình chuyển giao từ bán hàng sang giao hàng, ClickUp nổi bật nhờ thiết kế. Nó không chỉ theo dõi mối quan hệ khách hàng. Nó biến chúng thành công việc có cấu trúc, tự động hóa các bước chuyển giao và duy trì bối cảnh từ cuộc hội thoại đầu tiên đến khi giao hàng cuối cùng.

Cuối cùng, mục tiêu không phải là thay thế Method CRM bằng một hệ thống khác. Mục tiêu là chọn một hệ thống hỗ trợ cách công việc thực sự được thực hiện. Hãy thử ClickUp và xem cách nó giúp tập trung mọi thứ!

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, hầu hết các giải pháp thay thế trong danh sách này hoạt động độc lập với phần mềm kế toán. Các nền tảng như ClickUp, HubSpot và Pipedrive cung cấp các tính năng CRM mạnh mẽ mà không yêu cầu QuickBooks hoặc Xero, mặc dù nhiều nền tảng cung cấp tích hợp kế toán như các tiện ích bổ sung tùy chọn.

Method CRM được thiết kế dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng QuickBooks, do đó nó có tính chuyên biệt cao. Salesforce là nền tảng doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh sâu, thường quá phức tạp và đắt đỏ đối với các nhóm nhỏ. Đối với doanh nghiệp nhỏ không sử dụng QuickBooks, các giải pháp thay thế như ClickUp hoặc Zoho CRM thường cung cấp sự cân bằng tốt hơn giữa tính năng và chi phí.

Tập trung vào khả năng trực quan hóa quy trình bán hàng, tự động hóa quy trình làm việc và tính linh hoạt trong tích hợp, vì đây là những lĩnh vực mà Method CRM có thể gặp giới hạn. Quan trọng nhất, hãy tìm kiếm một nền tảng có thể kết nối dữ liệu CRM của bạn với quy trình quản lý dự án để loại bỏ khoảng cách thông tin giữa việc đóng giao dịch và triển khai công việc.