Mixtral và ChatGPT dành cho nhà phát triển: Ai sẽ thắng?

Việc chọn một mô hình AI cho quy trình phát triển của bạn có vẻ như là một câu hỏi đơn giản: Chúng ta nên dùng mô hình nào?

Tuy nhiên, đằng sau đó là một quyết định quan trọng hơn về cách bạn muốn xây dựng và vận hành AI trong hệ thống của mình.

Việc cần làm là chọn Mixtral, mô hình trọng số mở của Mistral AI giúp các nhóm có nhiều quyền kiểm soát hơn trong việc triển khai và tùy chỉnh? Hay ChatGPT, trợ lý AI được sử dụng rộng rãi của OpenAI, nổi tiếng với các mô hình độc quyền mạnh mẽ và hệ sinh thái dễ sử dụng?

Lựa chọn đó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh — từ mức độ kiểm soát của bạn đối với hạ tầng đến tốc độ triển khai các tính năng AI.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết sự khác biệt giữa Mixtral và ChatGPT về kiến trúc, hiệu suất, khả năng tùy chỉnh, chi phí và bảo mật — để bạn có thể quyết định mô hình nào phù hợp nhất với nhóm của mình. Chúng tôi cũng sẽ chỉ ra cách nhiều nhà phát triển đang bỏ qua cuộc tranh luận hoặc là... hoặc là bằng cách sử dụng song song nhiều mô hình trong quy trình làm việc của họ với các công cụ tất cả trong một như ClickUp. ⚒️

Sẵn sàng chưa? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Tổng quan về Mixtral và ChatGPT

Mixtral và ChatGPT là những công cụ tuyệt vời dành cho các nhà phát triển, nhưng mỗi công cụ lại nổi trội ở những lĩnh vực khác nhau. Trước khi đi vào chi tiết, đây là tóm tắt nhanh về các tính năng của chúng:

Tính năng/Danh mục Mixtral ChatGPT ClickUp Brain Kiến trúc mô hình Mô hình hỗn hợp chuyên gia có trọng số mở (8x7B); kích hoạt thưa thớt có nghĩa là chỉ một tập con các tham số được kích hoạt cho mỗi token, giúp giảm chi phí suy luận Kiến trúc Transformer độc quyền; mô hình dày đặc với tất cả các tham số đều hoạt động trong quá trình suy luận Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bao gồm Claude, GPT, Gemini và DeepSeek trong một không gian làm việc tích hợp Tính sẵn có mã nguồn mở Mô hình có trọng số hoàn toàn mở theo giấy phép Apache 2.0; bạn có thể tải xuống và sửa đổi nó một cách tự do Mã nguồn đã đóng; bạn không có quyền truy cập vào trọng số mô hình hoặc chi tiết kiến trúc Một nền tảng SaaS cho phép truy cập nhiều nhà cung cấp mô hình Cửa sổ ngữ cảnh Hỗ trợ tối đa 32.000 token gốc; bối cảnh mở rộng có sẵn trong một số triển khai Từ 8.000 đến 128.000 token phụ thuộc vào phiên bản mô hình (GPT-4 Turbo hỗ trợ 128.000 token) Bối cảnh nhận biết không gian làm việc, tự động lấy thông tin từ các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn Tùy chọn tự triển khai Có; bạn có thể chạy nó trên máy cục bộ hoặc trên hạ tầng đám mây riêng tư. Không; nó chỉ có thể truy cập qua API thông qua các máy chủ của OpenAI Dựa trên đám mây với các biện pháp bảo mật dành cho doanh nghiệp Hỗ trợ tinh chỉnh Hỗ trợ tinh chỉnh đầy đủ và các bộ điều hợp LoRA/QLoRA Việc tinh chỉnh giới hạn có sẵn trên một số mô hình lựa chọn thông qua API Sử dụng các mô hình nền tảng; việc tùy chỉnh được hoàn thành thông qua các lời nhắc và bối cảnh không gian làm việc Kích thước nhóm Từ các nhà phát triển độc lập đến các nhóm kỹ thuật quy mô lớn có sức chứa MLOps Các nhóm có kích thước bất kỳ, quen thuộc với quy trình làm việc dựa trên API Các nhóm ở mọi kích thước thuộc mọi bộ phận Giá cả Miễn phí (nếu tự triển khai); chi phí API thay đổi tùy theo nhà cung cấp Giá API theo gói đăng ký và theo mức sử dụng Có sẵn gói Miễn phí vĩnh viễn

Tổng quan về Mixtral

Mixtral là mô hình trọng số mở của Mistral AI, được xây dựng dựa trên kiến trúc hỗn hợp chuyên gia (MoE). Hãy hình dung nó như một nhóm gồm tám chuyên gia tư vấn. Thay vì mọi người đều tham gia vào mọi công việc, mô hình chỉ gọi đến những chuyên gia cần thiết.

Đối với mỗi yêu cầu, Mixtral sẽ lựa chọn ra hai chuyên gia phù hợp nhất để tạo ra câu trả lời, trong khi các chuyên gia còn lại sẽ không hoạt động. Kết quả: bạn sẽ nhận được hiệu suất tương đương với một mô hình lớn hơn nhiều, nhưng với lượng tài nguyên tính toán tiêu thụ ít hơn đáng kể cho mỗi yêu cầu.

Ưu điểm của Mixtral

Trọng số mở theo giấy phép Apache 2.0: Bạn có quyền truy cập đầy đủ vào các trọng số của mô hình, cho phép bạn tự lưu trữ, tinh chỉnh và sửa đổi mô hình mà không bị ràng buộc bởi các điều khoản cấp phép. Đây là một lợi thế lớn nếu công việc của nhóm bạn phải tuân thủ Bạn có quyền truy cập đầy đủ vào các trọng số của mô hình, cho phép bạn tự lưu trữ, tinh chỉnh và sửa đổi mô hình mà không bị ràng buộc bởi các điều khoản cấp phép. Đây là một lợi thế lớn nếu công việc của nhóm bạn phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về quyền sở hữu trí tuệ hoặc tuân thủ quy định

Hiệu quả của mô hình hỗn hợp chuyên gia: Mặc dù mô hình có 47 tỷ tham số, nhưng nó chỉ Mặc dù mô hình có 47 tỷ tham số, nhưng nó chỉ kích hoạt khoảng 13 tỷ tham số cho mỗi token, do đó bạn sẽ có được sức mạnh của một mô hình lớn hơn nhiều với chi phí tính toán thấp hơn và phản hồi nhanh hơn

Hiệu suất đa ngôn ngữ mạnh mẽ: Nó xử lý hiệu quả cả mã và ngôn ngữ tự nhiên trên nhiều ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ con người khác nhau

Tính linh hoạt khi tự triển khai: Bạn có thể chạy mô hình trên hạ tầng của riêng mình, giúp bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu và chi phí dễ dự đoán hơn khi nhu cầu sử dụng tăng lên

Cộng đồng mã nguồn mở sôi nổi: Bạn sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái ngày càng phát triển gồm các công cụ, các biến thể mô hình được cộng đồng tinh chỉnh và các hướng dẫn triển khai hữu ích

Nhược điểm của Mixtral

Chi phí hạ tầng: Việc tự triển khai không phải là giải pháp "cắm là chạy". Nó đòi hỏi chuyên môn về MLOps, tài nguyên GPU chuyên dụng và bảo trì liên tục

Hệ sinh thái nhỏ hơn: Nó có ít tích hợp sẵn, plugin và công cụ của bên thứ ba hơn so với hệ sinh thái khổng lồ và đã phát triển đầy đủ của ChatGPT

Chất lượng không đồng đều giữa các nhà cung cấp: Nếu bạn sử dụng API từ bên thứ ba, bạn có thể gặp phải sự không nhất quán về giá cả, giới hạn tốc độ và độ tin cậy

Khả năng cuộc hội thoại chưa được hoàn thiện: Mặc dù mạnh về tạo mã, bạn có thể nhận thấy khả năng cuộc hội thoại của nó chưa được tinh tế bằng ChatGPT, vốn đã trải qua quá trình tinh chỉnh chuyên sâu dành riêng cho chức năng trò chuyện.

Giá của Mixtral (chi phí cho mỗi 1 triệu token)

Miễn phí

Chi phí: $0,70 cho mỗi 1 triệu token

Kết quả: $0,70 cho mỗi 1 triệu token

Tổng quan về ChatGPT

ChatGPT là mô hình AI trò chuyện chủ lực của OpenAI, được cung cấp cho các nhà phát triển thông qua các API như GPT-4, GPT-4 Turbo và GPT-4o. Điểm mạnh lớn nhất của nó đến từ quá trình Học tăng cường từ Phản hồi của Con người (RLHF) quy mô lớn , trong đó các chuyên gia đánh giá và chấm điểm các phản hồi để giúp mô hình trở nên hữu ích, chính xác và an toàn hơn.

Đối với bạn, với tư cách là một nhà phát triển, điều đó có nghĩa là các phản hồi bạn nhận được thường đã được hoàn thiện và có cấu trúc rõ ràng ngay từ đầu, đặc biệt là trong các trường hợp sử dụng liên quan đến cuộc hội thoại.

Ưu điểm của ChatGPT

Các phản hồi chín muồi và hoàn thiện: Nhờ RLHF, ChatGPT luôn tạo ra mã hữu ích, có chú thích rõ ràng và tài liệu hướng dẫn dễ hiểu, ngay cả khi chỉ nhận được lời nhắc tối thiểu

Hệ sinh thái phong phú: Được hỗ trợ bởi hàng nghìn phần mở rộng, tích hợp và công cụ, cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các IDE và khung công tác phổ biến

Hạ tầng API đáng tin cậy: Bạn sẽ được hưởng lợi từ thời gian hoạt động ổn định và dịch vụ hỗ trợ cấp doanh nghiệp, được hậu thuẫn bởi một tổ chức có nguồn lực dồi dào và tập trung sâu vào quan hệ với nhà phát triển

Khả năng đa phương thức: Các mô hình GPT-4 mới nhất có thể xử lý hình ảnh, giọng nói và tệp tin, rất phù hợp nếu bạn muốn, ví dụ như phân tích giao diện người dùng (UI) từ ảnh chụp màn hình hoặc thực hiện công việc trên các quy trình phát triển khác nhau

Rào cản tham gia thấp: Không cần thiết lập hạ tầng. Bạn có thể bắt đầu phát triển ngay lập tức chỉ với một khóa API

Nhược điểm của ChatGPT

Nguồn đã đóng và độc quyền: Bạn không thể truy cập các trọng số mô hình, điều này có nghĩa là bạn không thể tự lưu trữ, Bạn không thể truy cập các trọng số mô hình, điều này có nghĩa là bạn không thể tự lưu trữ, tùy chỉnh tự do hoặc kiểm tra sâu hành vi của mô hình

Mối lo ngại về bảo mật dữ liệu: Tất cả các lệnh của bạn đều được xử lý trên máy chủ của OpenAI, điều này có thể gây ra vấn đề nếu bạn đang thực hiện công việc trong các ngành có Tất cả các lệnh của bạn đều được xử lý trên máy chủ của OpenAI, điều này có thể gây ra vấn đề nếu bạn đang thực hiện công việc trong các ngành có quy định nghiêm ngặt về tuân thủ hoặc sử dụng các cơ sở mã nguồn nhạy cảm

Chi phí khó dự đoán khi mở rộng quy mô: Nếu bạn đang vận hành các ứng dụng có lưu lượng lớn, hãy lưu ý rằng việc sử dụng dựa trên token có thể tăng lên nhanh chóng, vì sử dụng càng nhiều thì chi phí càng cao

Rủi ro bị ràng buộc với nhà cung cấp: Nếu bạn đặt tất cả trứng vào một giỏ với một nhà cung cấp duy nhất, bạn sẽ đối mặt với rủi ro bị ràng buộc với nhà cung cấp. Bất kỳ thay đổi nào về API hoặc cập nhật dịch vụ từ phía họ đều có thể làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn

Giá của ChatGPT

Miễn phí

Go: $8/tháng cho mỗi người dùng

Ngoài ra: $20/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $200/tháng cho mỗi người dùng

Mixtral vs. ChatGPT: So sánh các tính năng chính

Hãy cùng phân tích chi tiết xem Mixtral và ChatGPT thực sự so sánh như thế nào về các tính năng quan trọng đối với bạn.

Tính năng #1: Các bài kiểm tra hiệu năng về lập trình và tạo mã

ChatGPT, đặc biệt là GPT-4, có xu hướng viết mã như một đồng đội chu đáo. Ngay cả khi bạn sử dụng các lời nhắc cơ bản, nó vẫn sẽ tạo ra mã chi tiết, thêm chú thích và xử lý lỗi ngay lập tức. Điều này khiến nó trở nên tuyệt vời để tạo ra mã sẵn sàng đưa vào sản xuất.

Mặt khác, Mixtral có thể sánh ngang về hiệu suất, nhưng mặc định nó ngắn gọn hơn, điều này có nghĩa là bạn sẽ phải dành thêm thời gian cho việc thiết kế lời nhắc (prompt engineering) để đạt được mức độ hoàn thiện tương tự.

Với các đoạn mã cơ bản, mẫu mã thông dụng, cả hai mô hình đều hoạt động tốt. Tuy nhiên, khi vấn đề trở nên phức tạp, kết quả đầu ra rõ ràng và tinh tế hơn của ChatGPT thường giúp nó chiếm ưu thế.

🏆 Kết luận: ChatGPT chiến thắng nhờ mã hoàn thiện hơn và sẵn sàng đưa vào sản xuất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ so sánh các mô hình—hãy so sánh chúng trong quy trình làm việc của bạn. Kiểm tra cách kết quả đầu ra của Mixtral và ChatGPT tích hợp vào quy trình phát triển thực tế của bạn, chứ không chỉ là các lệnh nhập riêng lẻ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tránh phải chuyển đổi giữa các tab sau này.

Tính năng #2: Cửa sổ ngữ cảnh và xử lý văn bản dài

Công việc làm việc trên một cơ sở mã nguồn lớn và phức tạp sẽ trở nên khó khăn khi trợ lý AI của bạn quên mất những gì bạn đã nói cách đây ba lệnh. Đó là lý do tại sao cửa sổ ngữ cảnh — lượng văn bản mà mô hình có thể ghi nhớ cùng một lúc — lại rất quan trọng đối với bạn với tư cách là một nhà phát triển. Cả hai công cụ đều có cách tiếp cận khác nhau:

Mixtral-8x7B: Cung cấp cửa sổ ngữ cảnh gốc lên đến 32.000 token, đủ lớn để xử lý các tệp tin lớn và các cuộc hội thoại dài

ChatGPT: Có thể xử lý từ 8.000 đến Có thể xử lý từ 8.000 đến 128.000 token. Với cửa sổ 128K khổng lồ của GPT-4 Turbo, về mặt lý thuyết, bạn có thể nhập một kho lưu trữ mã nhỏ vào chỉ trong một lệnh duy nhất. Nhưng hãy lưu ý rằng, cửa sổ càng lớn thì chi phí càng cao

🏆 Kết luận: GPT-4 Turbo giành chiến thắng nhờ sức chứa khổng lồ có thể xử lý các cơ sở mã nguồn khổng lồ, nhưng Mixtral vẫn hoạt động rất tốt trong phạm vi 32.000 token, khiến nó trở nên hiệu quả cho hầu hết các dự án.

Tính năng #3: Truy cập API và tích hợp cho nhà phát triển

Chất lượng của một mô hình AI sẽ không còn ý nghĩa nếu việc tích hợp nó vào quy trình làm việc của bạn là một quá trình phức tạp và tốn thời gian. Tài liệu hướng dẫn kém, thiếu SDK và API không ổn định có thể khiến dự án thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.

OpenAI cung cấp trải nghiệm tích hợp dành cho nhà phát triển được tối ưu hóa cao với các API được tài liệu hóa đầy đủ, bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) cho các ngôn ngữ lập trình chính và các tính năng nâng cao như gọi hàm.

Ngược lại, quyền truy cập API của Mixtral bị phân tán trên nhiều nhà cung cấp (như nền tảng riêng của Mixtral, Together AI hoặc Fireworks), mỗi nhà cung cấp lại có tài liệu hướng dẫn và độ tin cậy riêng. Điều này tất nhiên mang lại sự lựa chọn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bạn phải xử lý nhiều tài liệu, mức độ tin cậy và thiết lập khác nhau, điều này có thể dẫn đến sự không nhất quán.

🏆 Kết luận: Hòa, vì API của OpenAI mang lại trải nghiệm phát triển tuyệt vời cho việc tích hợp nhanh chóng, trong khi Mixtral cung cấp sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nhà cung cấp cho các nhóm có nhu cầu hạ tầng cụ thể.

Tính năng #4: Tùy chỉnh và các tùy chọn tự lưu trữ

Các mô hình AI sẵn có rất tuyệt vời, nhưng khả năng tùy chỉnh sẽ tạo ra sự khác biệt lớn khi nhóm của bạn có phong cách lập trình độc đáo, cơ sở mã nguồn riêng hoặc lĩnh vực chuyên môn đặc thù. Nếu bạn không thể điều chỉnh mô hình cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều giá trị.

Đây là điểm mạnh lớn nhất của Mixtral. Vì mô hình này sử dụng trọng số mở, bạn có thể:

Tinh chỉnh mô hình: Huấn luyện mô hình trên mã nguồn của riêng bạn để biến nó thành chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể của bạn

Sử dụng bộ điều hợp: Áp dụng các kỹ thuật hiệu quả như LoRA và QLoRA để tùy chỉnh mô hình mà không cần huấn luyện lại từ đầu

Tối ưu hóa: Giảm kích thước mô hình để triển khai trên phần cứng nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí hơn

Mặt khác, ChatGPT cung cấp khả năng tùy chỉnh giới hạn thông qua API của mình, nhưng bạn không thể truy cập vào các trọng số mô hình cơ bản. Về cơ bản, bạn bị giới hạn bởi những gì OpenAI cho phép.

🏆 Kết luận: Mixtral là lựa chọn hàng đầu về khả năng tùy chỉnh và tự triển khai, khiến nó trở thành sự lựa chọn ưu tiên cho các nhóm có nhu cầu chuyên biệt hoặc yêu cầu nghiêm ngặt về dữ liệu.

Tính năng #5: Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cho các nhóm phát triển

Đối với nhiều nhóm kỹ thuật, việc gửi mã nguồn độc quyền hoặc dữ liệu khách hàng nhạy cảm đến một API của bên thứ ba thậm chí không phải là một lựa chọn.

Tùy chọn tự lưu trữ của Mixtral mang lại cho bạn quyền kiểm soát dữ liệu hoàn toàn, một nguyên tắc cốt lõi của bảo mật dữ liệu mạnh mẽ, vì các lệnh và mã của bạn không bao giờ rời khỏi hạ tầng của chính bạn. Điều này lý tưởng cho các nhóm trong các ngành được quản lý chặt chẽ như tài chính hoặc y tế.

ChatGPT Enterprise cũng cung cấp các tính năng tuân thủ mạnh mẽ như chứng nhận SOC 2 và tuân thủ HIPAA, nhưng bạn vẫn phải tin tưởng một bên thứ ba để quản lý dữ liệu của mình.

🏆 Kết luận: Mixtral là lựa chọn hàng đầu vì khả năng tự lưu trữ của nó mang lại những đảm bảo về bảo mật mạnh mẽ nhất.

Nên chọn Mixtral hay ChatGPT?

Câu trả lời ngắn gọn là: điều này phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Dưới đây là một khung tham chiếu đơn giản để giúp bạn đưa ra quyết định:

Chọn Mixtral nếu: Nhóm của bạn có chuyên môn về MLOps, cần Nhóm của bạn có chuyên môn về MLOps, cần tinh chỉnh mô hình cho một công việc chuyên biệt hoặc có các quy định nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu đòi hỏi phải tự vận hành.

Chọn ChatGPT nếu: Nhóm của bạn ưu tiên tích hợp nhanh chóng, trải nghiệm sẵn sàng sử dụng ngay và hệ sinh thái công cụ phong phú

Câu trả lời tốt hơn là, bạn không cần phải chọn chỉ một trong hai. Nhiều nhóm sử dụng phương pháp kết hợp, tận dụng ChatGPT cho các công việc hỗ trợ chung và Mixtral tự triển khai để xử lý các công việc nhạy cảm, nội bộ.

Và với các công cụ như ClickUp, bạn có thể đạt được sự gia tăng năng suất thực sự bằng cách sử dụng cả hai mô hình trong cùng một Không gian làm việc AI hội tụ, kết nối trực tiếp kết quả đầu ra của chúng với các công việc, tài liệu và dự án của bạn — nhờ đó, những thông tin chi tiết bạn thu được từ AI sẽ ngay lập tức trở thành một phần của công việc bạn đang thực hiện, bất kể bạn sử dụng mô hình nào.

Giới thiệu ClickUp: Cách tốt nhất để sử dụng ChatGPT và Mixtral trong quy trình phát triển AI

Việc lựa chọn giữa Mixtral và ChatGPT thường phụ thuộc vào việc cân nhắc giữa các yếu tố.

Mixtral mang lại sự linh hoạt về trọng số mở và quyền kiểm soát triển khai. ChatGPT mang lại kết quả đầu ra được tinh chỉnh cao và khả năng điều chỉnh cuộc hội thoại mạnh mẽ.

Tuy nhiên, có một vấn đề thực tế mà bạn có thể gặp phải với tư cách là một nhà phát triển: cả hai công cụ này thường nằm ngoài quy trình phát triển thực tế của bạn.

Bạn đưa ra yêu cầu cho mô hình AI trong một tab, sao chép kết quả, dán vào nơi khác, sau đó chuyển đổi thủ công thành các công việc, tài liệu hoặc các mục hành động.

Theo thời gian, điều này dẫn đến tình trạng "Tool Sprawl": bạn sử dụng AI để tạo ý tưởng, một công cụ khác để quản lý công việc, một công cụ khác cho việc lập tài liệu và một công cụ khác nữa cho tự động hóa.

ClickUp tiếp cận vấn đề này theo cách khác.

Thay vì coi các mô hình AI như những trợ lý riêng biệt, ClickUp tích hợp chúng trực tiếp vào không gian làm việc nơi các cuộc thảo luận về mã nguồn, tài liệu, công việc và tự động hóa của bạn đã tồn tại.

Điều đó có nghĩa là các kết quả AI không chỉ đơn thuần tạo ra ý tưởng—mà còn ngay lập tức tích hợp vào công việc mà bạn và nhóm đang thực hiện.

Dưới đây là cách thức hoạt động của công việc.

Ưu điểm số 1 của ClickUp: Truy cập nhiều mô hình AI trong một không gian làm việc

Với ClickUp Brain, bạn không bị giới hạn ở một mô hình AI duy nhất. Bạn có thể truy cập ChatGPT, Gemini, Claude và các mô hình hàng đầu khác trực tiếp ngay trong không gian làm việc của mình, đồng thời chuyển đổi giữa các mô hình tùy theo công việc.

Chuyển đổi dễ dàng giữa ChatGPT, Mixtral và các mô hình AI khác ngay trong một Không gian Làm việc ClickUp duy nhất

Hơn nữa, các tích hợp qua Zapier cho phép bạn kết nối các mô hình như Mixtral vào không gian làm việc của mình, giúp bạn và nhóm có thể thử nghiệm các mô hình trọng số mở (open-weight) mà vẫn duy trì công việc được tổ chức gọn gàng tại một nơi duy nhất.

Kết nối Mixtral với ClickUp qua Zapier và đưa các thông tin phân tích từ AI trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn

Đối với bạn, với tư cách là một nhà phát triển, tính linh hoạt này rất quan trọng.

Bạn có thể sử dụng ChatGPT để tạo tài liệu có cấu trúc, một công cụ khác để brainstorming ý tưởng kiến trúc, và Mixtral để tóm tắt các đánh giá mã nguồn. Vì vậy, thay vì phải chuyển đổi giữa các tab để mở nhiều công cụ AI, bạn có thể tạo phản hồi ngay tại nơi dữ liệu dự án của bạn đã được lưu trữ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy thử chạy cùng một lời nhắc qua Mixtral và ChatGPT trong ClickUp Brain. So sánh kết quả đầu ra, sau đó quyết định mô hình nào đã sẵn sàng cho sản xuất, và liên kết kết quả ưa thích với công việc của bạn — điều này rất phù hợp cho các tính năng quan trọng nơi độ chính xác là yếu tố then chốt.

Lợi thế thứ 2 của ClickUp: Sử dụng các trợ lý lập trình AI cùng với các công việc của bạn

Với tư cách là một nhà phát triển, có thể bạn đã sử dụng các công cụ như Cursor AI agents hoặc Codegen AI agents để tạo mã, kiểm tra hàm hoặc tái cấu trúc logic.

ClickUp cho phép bạn tích hợp các quy trình làm việc đó vào cùng một môi trường nơi công việc phát triển của bạn đang được theo dõi.

Bạn có thể đề cập đến các trợ lý Cursor hoặc Codegen AI giống như khi gọi một đồng đội, giao nhiệm vụ ClickUp cho chúng, và chúng sẽ hoạt động ở chế độ nền, giúp bạn tập trung vào các công việc quan trọng hơn. Khi công việc hoàn thành, trợ lý sẽ tự động thông báo cho bạn.

Sử dụng các trợ lý lập trình AI như những đồng đội thực sự. Giao nhiệm vụ tạo mã, kiểm tra và cập nhật trực tiếp ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Lúc đó, bạn sẽ quyết định xem có triển khai bản sửa lỗi, giao nhiệm vụ này cho một nhà phát triển khác hay chuyển nó sang sprint tiếp theo.

Lợi thế thứ 3 của ClickUp: Tài liệu tập trung với ClickUp Docs

Các quy trình phát triển thường liên quan đến nhiều tài liệu: tài liệu tham khảo API, ghi chú về kiến trúc, hướng dẫn khởi động và tài liệu khắc phục sự cố.

Nếu không có hệ thống tập trung, các tài nguyên đó sẽ bị phân tán trên Tài liệu Google, wiki nội bộ hoặc các trang Notion.

Với ClickUp Docs, bạn có thể lưu trữ tất cả tài liệu kỹ thuật ngay bên cạnh các công việc và dự án mà chúng hỗ trợ trong Nhiệm vụ ClickUp.

Lưu trữ tất cả tài liệu của bạn ngay bên cạnh công việc mà chúng hỗ trợ trong ClickUp Docs

Nếu bạn đang lập tài liệu cho một hệ thống xác thực mới, bạn có thể tạo bản mô tả kỹ thuật trong ClickUp Docs, liên kết nó với các công việc phát triển triển khai hệ thống đó trong ClickUp Tasks, và cập nhật tài liệu khi tính năng này được phát triển.

Và khi bạn cần thông tin chi tiết về tiến độ thực hiện các công việc trong suốt dự án, bạn chỉ cần hỏi ClickUp Brain, lớp trí tuệ được tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn, và nó sẽ lấy câu trả lời trực tiếp từ các tài liệu đó, kèm theo bối cảnh đầy đủ về dữ liệu dự án của bạn.

Hãy chấm dứt việc tìm kiếm thủ công; Truy xuất dữ liệu dự án ngay lập tức với ClickUp Brain – Trí tuệ nhân tạo nhận biết ngữ cảnh của bạn

Điều đó có nghĩa là tài liệu của bạn không chỉ nằm trong một cơ sở kiến thức riêng biệt—mà còn trở thành một phần của quy trình làm việc động của dự án.

Các tích hợp ClickUp giúp kết nối các nền tảng bên ngoài, giúp dễ dàng đưa kiến thức lịch sử và các bản cập nhật vào không gian làm việc, dù đó là GitHub, Slack, Figma hay các ứng dụng kết nối khác.

Kết nối công việc của bạn với không gian làm việc trên ClickUp

Các tài liệu hoặc tham chiếu mã nguồn từ GitHub có thể được liên kết trực tiếp với các công việc liên quan. Các cập nhật hoặc thảo luận từ Slack có thể được chuyển đổi thành các công việc có thể thực hiện. Ngay cả các tệp hoặc tài nguyên dự án từ các công cụ khác cũng có thể được tích hợp vào cùng một không gian làm việc.

Mẹo chuyên nghiệp: Với ClickUp Chat, bạn có thể loại bỏ hoàn toàn việc chuyển đổi qua lại giữa Slack và các công việc dự án — giữ tất cả các cuộc thảo luận của nhóm và quy trình làm việc của nhà phát triển ngay trong ClickUp.

Lợi thế thứ 5 của ClickUp: Tự động hóa các quy trình phát triển lặp đi lặp lại

ClickUp Tự động hóa loại bỏ các bước thủ công thường làm chậm tiến độ của các nhóm phát triển. Chúng có thể kích hoạt các hành động dựa trên trạng thái công việc, thời hạn hoặc các Trường Tùy chỉnh.

Khi một tính năng chuyển sang trạng thái ‘Sẵn sàng cho QA,’ ClickUp có thể tự động giao công việc cho người kiểm thử và thông báo cho nhóm QA.

Hãy để ClickUp xử lý các công việc lặt vặt — tự động hóa việc chuyển giao nhiệm vụ, thông báo và cập nhật quy trình làm việc

Nếu người kiểm thử phát hiện lỗi, hệ thống tự động hóa có thể mở lại công việc, gắn thẻ nhà phát triển chịu trách nhiệm và chuyển vấn đề trở lại danh sách công việc của sprint. Do đó, ở bất kỳ giai đoạn nào bạn chọn, quy trình làm việc của bạn sẽ tiếp tục tự động.

Bắt đầu sử dụng Clicking-Up cùng AI của bạn

Để thực sự tận dụng AI một cách hiệu quả, đừng chỉ chọn một mô hình, hãy chọn một không gian làm việc kết nối các mô hình với công việc của bạn. Mixtral mang lại sự linh hoạt, trọng số mở và khả năng kiểm soát. ChatGPT cung cấp kết quả hoàn thiện và một hệ sinh thái khổng lồ. Cả hai đều xuất sắc, nhưng nếu chỉ sử dụng riêng lẻ? Chúng nằm ngoài quy trình làm việc của bạn, khiến bạn phải chuyển đổi giữa các tab, sao chép-dán kết quả và tự tay chuyển đổi thông tin thành công việc hoặc tài liệu.

Bằng cách tích hợp AI trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, bạn có thể sử dụng nhiều mô hình song song, kết nối kết quả đầu ra với các công việc và tài liệu, hợp tác với các thành viên trong nhóm, tập trung hóa kiến thức và tự động hóa các quy trình công việc lặp đi lặp lại, để những thông tin chi tiết bạn tạo ra bằng Mixtral, ChatGPT hoặc bất kỳ AI nào khác không chỉ nằm trong một công cụ riêng biệt — mà ngay lập tức trở thành một phần của công việc bạn đang thực hiện.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Mixtral-8x7B sử dụng kiến trúc hỗn hợp chuyên gia (mixture-of-experts), tương tự như việc tích hợp tám mô hình chuyên biệt trong một, trong khi các mô hình tiêu chuẩn như Mistral 7B là các mô hình đơn lẻ, có cấu trúc dày đặc. Điều này cho phép Mixtral mang lại hiệu suất tương đương với một mô hình lớn hơn nhiều nhưng với hiệu quả cao hơn.

Đúng vậy, giấy phép open-weight của Mixtral cho phép bạn chạy mô hình trên phần cứng của riêng mình để có quyền kiểm soát dữ liệu hoàn toàn. Điều này đòi hỏi một GPU mạnh mẽ, nhưng các phiên bản lượng tử hóa của mô hình có thể chạy trên các thiết bị phổ thông hơn.

Nếu bạn sử dụng AI hàng ngày cho việc lập trình, gỡ lỗi và tài liệu hóa, thời gian phản hồi nhanh hơn và quyền truy cập ưu tiên của ChatGPT Plus có thể đáng giá so với chi phí đăng ký. Đối với người dùng thỉnh thoảng, việc tiếp tục sử dụng API tính theo mức sử dụng có thể tiết kiệm hơn.

Bạn có thể sử dụng một nền tảng tổng hợp nhiều mô hình AI vào một giao diện duy nhất. Ví dụ, ClickUp Brain cung cấp quyền truy cập vào các mô hình từ OpenAI, Anthropic và Google, cho phép bạn sử dụng mô hình AI tốt nhất cho bất kỳ công việc nào mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình.