Top 11 lựa chọn thay thế Langdock cho trợ lý AI bảo mật

Một nghiên cứu gần đây của McKinsey cho thấy các công ty có doanh thu hàng năm trên $500 triệu đang dẫn đầu trong việc áp dụng GenAI—và họ đang tái thiết kế quy trình làm việc nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là một dự án phụ—nó đang trở thành cơ sở hạ tầng hàng ngày. Và các nền tảng như Langdock hứa hẹn sẽ thống nhất trải nghiệm này với trò chuyện, suy luận và tự động hóa trong một nền tảng duy nhất.

Tuy nhiên, mặc dù Langdock tập trung nhiều tính năng trong một nền tảng, nó vẫn thiếu sự sâu sắc—các tích hợp giới hạn, quy trình làm việc cứng nhắc và khả năng duy trì ngữ cảnh không nhất quán khiến việc mở rộng quy mô ngoài các trường hợp sử dụng đơn giản trở nên khó khăn.

Bài viết này phân tích những giới hạn đó—và giới thiệu các giải pháp thay thế tốt hơn được thiết kế cho các nhóm muốn AI thực sự hoạt động trong môi trường làm việc của họ.

Top 11 lựa chọn thay thế Langdock nổi bật

Nếu Langdock cảm thấy giới hạn, tin vui là có rất nhiều lựa chọn mạnh mẽ và linh hoạt hơn—tùy thuộc vào việc bạn muốn cải thiện khả năng tìm kiếm, quy trình làm việc đa tác nhân, phân tích tài liệu hay một không gian làm việc tích hợp hoàn chỉnh. Dưới đây là cái nhìn nhanh về các lựa chọn hàng đầu.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý công việc thống nhất với AI tích hợp Kích thước nhóm: Từ startup đến các doanh nghiệp lớn Chế độ xem Khối lượng công việc & Dòng thời gian, Trường Tùy chỉnh, Công việc + Tài liệu, Tự động hóa, Trả lời AI dựa trên Không gian Làm việc, Hơn 1.000 tích hợp. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh cho doanh nghiệp có sẵn. Flowise Kích thước nhóm phát triển: Đội ngũ phát triển + nhà phát triển kỹ thuật Kéo và thả Chatflows & Agentflows, Gọi công cụ, Phê duyệt HITL, Kết nối cơ sở dữ liệu Vector, Khả năng quan sát Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $35/người dùng/tháng LlamaIndex Phân tích tập trung vào tài liệu, RAG và điều phối trợ lý Kích thước nhóm: Đội ngũ dữ liệu + Kỹ sư AI LlamaParse, LlamaExtract, SDK cho các tác nhân, Cổng quy trình làm việc, Hỗ trợ mô hình rộng + cơ sở dữ liệu Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $50/tháng AutoGPT Các tác nhân tự động không cần mã nguồn liên tục Kích thước nhóm: Các nhóm kỹ thuật phát triển tự động hóa Trợ lý đám mây theo lịch trình/sự kiện, Chuỗi bước, Phần mở rộng API/công cụ, Giới hạn chi phí, Theo dõi. Giá cả tùy chỉnh Kore. ai Tìm kiếm doanh nghiệp, dịch vụ và tự động hóa quy trìnhKích thước nhóm: Nhóm dịch vụ cho thị trường trung bình và doanh nghiệp Trình tạo không cần mã + trình tạo chuyên nghiệp, Điều phối đa tác nhân, Công cụ tăng tốc HR/IT, RBAC, Nhật ký kiểm tra. Gói miễn phí; giá tùy chỉnh TensorFlow Xây dựng và triển khai mô hình học máy quy mô lớnKích thước nhóm: Các tổ chức nghiên cứu và kỹ thuật AI/ML Keras API, Đào tạo phân tán, Ứng dụng TFX, TensorBoard, Triển khai đa nền tảng Miễn phí Haystack Hệ thống RAG và pipeline trợ lý chất lượng sản xuất Kích thước nhóm: Các nhà phát triển triển khai hệ thống truy xuất Các thành phần có thể tái sử dụng, Ứng dụng, Ghi nhật ký, Giám sát, Tích hợp LLM và kho lưu trữ vector. Miễn phí TESS AI Không gian làm việc thống nhất cho hơn 200 mô hình AI Kích thước nhóm: Cá nhân và nhóm cần truy cập đa mô hình Chuyển đổi mô hình trong một trò chuyện, Tín dụng chia sẻ, Studio trợ lý không cần mã, Tìm kiếm web/mạng xã hội, Công cụ hình ảnh Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $7.99/người dùng/tháng Đơn giản hóa Các quy trình tiếp thị đa tác nhân không cần mã hóa Kích thước nhóm: Đội ngũ tiếp thị + người tạo nội dung Viết/thiết kế AI, Chuyển video thành clip, Bộ công cụ thương hiệu, Lịch trình mạng xã hội, Hợp tác và phê duyệt Giá cả tùy chỉnh Akka. io Hệ thống đại lý linh hoạt ở quy mô doanh nghiệp Kích thước nhóm: Các tổ chức kỹ thuật lớn với hệ thống phân phối Quản lý hệ thống bền vững, Khôi phục lỗi, Akka Agents & Bộ nhớ, Truyền phát thời gian thực, Cam kết sẵn sàng cao (High-availability SLAs) Miễn phí; kế hoạch trả phí từ $10/tháng Trí tuệ nhân tạo mô-đun Lớp tính toán thống nhất + dịch vụ mô hình độ trễ thấpKích thước nhóm: Nhóm hạ tầng + nền tảng ML Khả năng di động của phần cứng, MAX serving, ngôn ngữ Mojo, khả năng mở rộng Mammoth, hơn 500 mô hình được tối ưu hóa. Kế hoạch miễn phí; Giá theo giờ GPU cho các điểm cuối

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong các giải pháp thay thế Langdock?

Nhiều nhóm, giống như Langdock, có những ưu điểm riêng, nhưng một số yếu tố có thể làm chậm tiến độ của bạn.

Có một giai đoạn học tập; API vẫn đang phát triển cho các trợ lý và quy trình làm việc, và một số mô hình được triển khai ở một số khu vực trước tiên. Điều này có thể khiến việc dựa vào một nền tảng duy nhất trở nên khó khăn.

Những yếu tố cần xem xét khi chọn các giải pháp thay thế Langdock:

Giao diện kéo và thả thực sự cùng với các điều khiển có sự tham gia của con người (Langdock hiện hỗ trợ giám sát quy trình làm việc theo thời gian thực)

Kiểm soát hoàn toàn dòng dữ liệu, lựa chọn mô hình và tích hợp, Langdock hỗ trợ các quy trình làm việc không phụ thuộc vào mô hình và tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp.

Quản lý đa tác nhân và chuỗi quy trình làm việc với khả năng theo dõi, phê duyệt và xử lý lỗi (hiện là tính năng quan trọng với mô-đun "Workflows" của Langdock)

Khả năng thay thế hoặc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của riêng bạn, tích hợp cơ sở dữ liệu vector và tích hợp vào toàn bộ hệ thống của bạn.

Tự động hóa ngay từ ngày đầu tiên cho các công việc, phân tích dữ liệu và trợ lý nội bộ.

Khám phá các chiến lược quản lý dự án AI chuyên sâu với ClickUp Brain để tự động hóa công việc, tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao hợp tác nhóm.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Langdock

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

“Trí tuệ nhân tạo đã có mặt, trí tuệ nhân tạo ở khắp mọi nơi.” Trong bản tổng hợp mới nhất của Google Cloud, có 601 trường hợp sử dụng Gen AI trong thực tế, tăng gấp sáu lần trong một năm, từ các trợ lý đơn đặt hàng tại quầy drive-thru đến các trợ lý ngân hàng và nhà lập kế hoạch nhà máy.

Loại động lực này khen thưởng các công cụ biến mô hình ngôn ngữ thành các trợ lý AI thực tiễn, kết nối với dữ liệu độc quyền và thúc đẩy tự động hóa quy trình làm việc thực tế mà không gây phiền phức thêm. Nếu Langdock cảm thấy hơi hạn chế cho nhu cầu của bạn, việc xem xét các tùy chọn phù hợp với tình hình hiện tại của bạn và có thể mở rộng khi nhóm của bạn phát triển là điều hợp lý.

Được rồi, bây giờ chúng ta hãy thảo luận về các nền tảng AI khác nhau và các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Langdock.

1. ClickUp (Nền tảng công việc thống nhất tốt nhất với trợ lý AI và quy trình làm việc tích hợp sẵn)

Phát hiện các mẫu từ các dự án trước đây và học nhanh hơn với ClickUp Brain

Mọi người đều có 24 giờ mỗi ngày, nhưng các nhóm làm việc với chúng theo cách rất khác nhau. Nếu bạn đang lãng phí thời gian để theo dõi các cập nhật trên trò chuyện, email, tài liệu và các tab AI ngẫu nhiên, đó chính là Work Sprawl.

Để hỗ trợ bạn, ClickUp tích hợp tất cả vào một không gian làm việc AI thống nhất với bối cảnh công việc thực tế và các tự động hóa đơn giản, giúp công việc thực sự tiến triển.

Nhận câu trả lời tức thì mà nhóm của bạn có thể tin tưởng với ClickUp Brain

Nhận câu trả lời tức thì từ dữ liệu Không gian Làm việc của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain cho phép bất kỳ ai đặt câu hỏi tự nhiên và nhận câu trả lời liên kết trực tiếp với tài liệu, công việc hoặc bình luận cụ thể.

Một quản lý dự án có thể hỏi, “Có gì thay đổi trong kế hoạch phát hành ứng dụng di động tuần này?” và nhận được câu trả lời ngắn gọn kèm liên kết đến tài liệu công việc. Một nhân viên bán hàng có thể yêu cầu thông tin về rủi ro gia hạn được đề cập trong các tài khoản và truy cập trực tiếp vào ghi chú nguồn.

Vì các câu trả lời được xây dựng dựa trên không gian làm việc của bạn, các nhà lãnh đạo có thể nắm bắt bối cảnh mà không cần theo dõi trạng thái. Nó giống như một đồng nghiệp hữu ích, không phải là một công cụ riêng biệt.

Bên cạnh đó, các chủ đề thảo luận dài và cuộc họp được chuyển đổi thành các tóm tắt gọn gàng, nhiệm vụ cần thực hiện và ngày đáo hạn trong cùng một không gian làm việc. Sau khi khởi động, ClickUp Brain tạo các công việc có chủ sở hữu cho thiết kế, nội dung, tích hợp dữ liệu và kiểm thử chất lượng (QA) để kế hoạch sẵn sàng triển khai.

Trong quá trình dự án, hệ thống này tổng hợp các bản cập nhật hàng tuần, đánh dấu các rào cản và đề xuất các bước tiếp theo. Bạn sẽ giảm bớt gánh nặng và tăng tốc độ tiến độ. Theo thời gian, hệ thống này trở thành cách đơn giản của bạn để duy trì các quy trình làm việc phức tạp nhiều bước trên đúng hướng.

Trải nghiệm ClickUp Brain như một đối tác AI của bạn để có câu trả lời tức thì, kế hoạch thông minh hơn và công việc được tổ chức một cách dễ dàng.

Tích hợp kiến thức vào Không gian Làm việc để tiết kiệm thời gian cho bạn

Tóm tắt cuộc họp và tạo công việc theo dõi bằng ClickUp Brain

ClickUp kết nối các công việc, tài liệu, bình luận, Bảng trắng và trò chuyện, sau đó cho phép ClickUp Brain tìm kiếm trên tất cả chúng với khả năng hiểu ngữ nghĩa.

Yêu cầu tất cả tài liệu liên quan đến một khách hàng cụ thể và nhận danh sách các công việc, tài liệu và quyết định. Hỏi những bước nào thường gây trì hoãn việc ra mắt và xem các mẫu trong các dự án trước đây với liên kết đến ghi chú gốc.

Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và hỗ trợ quản lý dữ liệu độc quyền, vì các câu trả lời được lưu trữ trong không gian làm việc của bạn.

Lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi trạng thái trong một nơi duy nhất với ClickUp Tài liệu

Chỉnh sửa chung trong thời gian thực và duy trì chủ đề phản hồi với ClickUp Tài liệu

Hầu hết các nhóm đều gặp khó khăn với các bản cập nhật phân tán và chủ sở hữu không rõ ràng. ClickUp cung cấp cho bạn danh sách công việc, kanban, dòng thời gian và bảng điều khiển phản ánh công việc thực tế khi nó diễn ra.

ClickUp Tài liệu hiển thị bên cạnh các công việc, giúp việc đưa ra quyết định trở nên dễ dàng. Trường Tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi các chi tiết mà lãnh đạo quan tâm.

Trong cuộc họp đứng, bạn có thể kéo thả ngày, thay đổi chủ sở hữu và sắp xếp lại ưu tiên chỉ trong vài giây. Nó đủ đơn giản để sử dụng hàng ngày và đủ cấu trúc cho môi trường sản xuất.

Giảm thiểu việc chuyển giao và công việc thủ công với ClickUp tự động hóa

Đặt điều kiện kích hoạt và để các bước tự động thực hiện bằng ClickUp tự động hóa

ClickUp bao gồm công cụ tự động hóa và thư viện mẫu để các bước thường xuyên được thực hiện tự động.

Với ClickUp Automations, bạn có thể kích hoạt các hành động khi trạng thái thay đổi, khi biểu mẫu được gửi đến hoặc khi ngày đến gần, và tự động đăng cập nhật cho những người liên quan. Các người được giao nhiệm vụ động sẽ chuyển công việc đến người tạo, người theo dõi hoặc một vai trò cụ thể, để không có gì bị trì hoãn.

Bạn cũng có thể sử dụng các lời nhắc không phụ thuộc vào mô hình (model-agnostic prompts) khi cần thiết, biến một lệnh đơn giản thành một bình luận hoặc tóm tắt nhất quán.

Thu thập thông tin và tạo ra kết quả nhanh hơn với ClickUp Brain MAX

Hỏi các câu hỏi trong toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp và nhận câu trả lời kèm theo trích dẫn bằng ClickUp Brain Max

ClickUp Brain MAX cung cấp cho nhà lãnh đạo khả năng tìm kiếm doanh nghiệp và tìm kiếm tài liệu trên toàn bộ không gian làm việc. Hỏi về các rào cản trong quý trước, chủ đề phản hồi của khách hàng hoặc rủi ro mở theo cột mốc thời gian và nhận câu trả lời kèm theo các liên kết có ngữ cảnh.

ClickUp Talk to Text cho phép bạn cung cấp cập nhật bằng giọng nói, trong khi ClickUp sẽ hoàn thiện văn bản, thêm tên vào các đề cập và liên kết các công việc hoặc tài liệu phù hợp. Đây là cách thân thiện để duy trì ghi chú cập nhật trong một ngày bận rộn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang tìm kiếm các tính năng AI để tăng cường năng suất? ClickUp AI Agents có thể xử lý các tác vụ nhỏ nhưng liên tục để mọi người tập trung vào công việc. Ambient Agents lắng nghe câu hỏi của nhóm và trả lời chi tiết với ngữ cảnh hoặc tự động tạo bản tóm tắt hàng tuần và kiểm tra sức khỏe. Bạn cũng có thể tạo trợ lý của riêng mình mà không cần mã bằng cách chọn lời nhắc, phạm vi tài nguyên cần theo dõi và các hành động cần thực hiện. Kết nối với Google Drive hoặc GitHub và để một trợ lý tự động cập nhật lộ trình, xử lý danh sách công việc tồn đọng hoặc chuẩn bị ghi chú phát hành trong khi nhóm triển khai.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Cho phép các nhóm tạo ra các mục tiêu rõ ràng và kết quả có thể đo lường được, đồng thời đảm bảo chúng luôn kết nối với công việc thực tế.

Cung cấp theo dõi tiến độ thời gian thực với bảng điều khiển trực quan và các chế độ xem tùy chỉnh.

Kích hoạt hợp tác giữa các bộ phận thông qua mục tiêu chia sẻ và cập nhật liên tục.

Hỗ trợ tùy chỉnh với các trường, trạng thái và mẫu có thể điều chỉnh để phù hợp với các quy trình làm việc khác nhau.

Cũng hoạt động như một ứng dụng theo dõi mục tiêu tích hợp với Microsoft Teams, Google Không gian Làm việc và Slack.

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu có thể cảm thấy choáng ngợp vì có quá nhiều tính năng.

Yêu cầu thiết lập và cập nhật đều đặn để tận dụng tối đa giá trị.

Các tùy chỉnh nâng cao có thể cần thêm thời gian để người dùng mới làm quen.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng nói gì về ClickUp

Người dùng G2 này đã ghi chú:

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể.

2. Flowise (Công cụ xây dựng trực quan mã nguồn mở tốt nhất cho hệ thống đa tác nhân và quy trình làm việc RAG)

qua Flowise

Những thách thức hiện tại của nhóm bạn khá cụ thể: bạn muốn triển khai các giải pháp AI thực tế mà không bị ràng buộc vào một nhà cung cấp duy nhất, bạn cần các tác nhân AI tự động có thể truy cập dữ liệu độc quyền một cách an toàn, và bạn phải chứng minh khả năng quản trị với các dấu vết rõ ràng và sự phê duyệt.

Flowise đáp ứng nhu cầu đó. Nó cung cấp giao diện kéo và thả để thiết kế các quy trình làm việc AI phức tạp trên nhiều công cụ, kết nối các mô hình ngôn ngữ và cơ sở dữ liệu vector khác nhau, và đảm bảo con người tham gia vào quá trình ra quyết định khi các quyết định đó nhạy cảm.

Nếu bạn đang đánh giá các giải pháp thay thế cho Langdock vì cần hệ thống đa tác nhân, khả năng tạo nội dung được tăng cường bằng việc truy xuất dữ liệu từ nhiều nguồn và tùy chọn chạy trên máy chủ nội bộ, Flowise được thiết kế dành cho điều đó.

Các tính năng nổi bật của Flowise

Hỗ trợ các mô hình suy luận mới nhất, bao gồm OpenAI o1/o1-mini, Claude 3.5, Gemini 2.0 và Mistral Large 2.

Xây dựng hệ thống đa tác nhân với Agentflow và điều phối các bước song song hoặc tuần tự.

Thiết kế trợ lý đơn tác nhân với Chatflow, gọi công cụ và sinh thành được tăng cường bằng truy xuất.

Nhập tài liệu và nguồn dữ liệu (PDF, DOC, CSV, SQL, web) và kết nối các công cụ xếp hạng lại và truy xuất dữ liệu.

Thêm đánh giá có sự tham gia của con người để phê duyệt hoặc chỉnh sửa các kết quả quan trọng.

Theo dõi đường dẫn thực thi thông qua nhật ký sự kiện và tích hợp Prometheus + OpenTelemetry để nâng cao khả năng quan sát.

Giới hạn của Flowise

Đợi một khoảng thời gian để làm quen với các đồ thị đại lý phức tạp và logic phân nhánh.

Lập kế hoạch quản trị sớm cho việc mở rộng mô hình, kho lưu trữ vector và thông tin xác thực trên các môi trường khác nhau.

Dành thời gian để tối ưu hóa chất lượng RAG (chia nhỏ, trình truy xuất và trình xếp hạng lại) cho từng lĩnh vực.

Yêu cầu tài khoản mô hình/API riêng và quản lý chi phí.

Giá cả của Flowise

Miễn phí

Gói Cơ bản : $35/tháng

Pro: $65/tháng

Đánh giá và nhận xét về Flowise

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Flowise

Bình luận này trên Reddit đã có tính năng:

Flowise cung cấp một công cụ AI không cần mã cấp thấp tuyệt vời để triển khai giải pháp nhanh chóng. Cung cấp tất cả các thành phần AI gốc mà bạn cần.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong chủ đề Slack và được ghi chép trong công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời.

3. LlamaIndex (Khung làm việc tập trung vào tài liệu tốt nhất cho phân tích, RAG và điều phối quy trình làm việc)

qua LlamaIndex

Hầu hết thời gian làm việc của nhóm bạn đều dành cho việc xử lý các tệp PDF, bảng tính phức tạp và thư mục SharePoint. Bạn không cần một chatbot khác; bạn cần những câu trả lời đáng tin cậy và cách tự động hóa quy trình thực hiện.

LlamaIndex đặt tài liệu của bạn vào trung tâm, biến các tệp lộn xộn thành một bối cảnh có cấu trúc, có thể tìm kiếm mà bạn có thể thực sự xây dựng trên đó.

Với khả năng phân tích và trích xuất của LlamaCloud, các bảng nhiều trang phức tạp và hình ảnh nhúng vẫn được giữ nguyên trong quá trình xử lý, và các trường dữ liệu quan trọng của bạn sẽ được hiển thị một cách rõ ràng. Sau đó, bạn có thể chỉ mục dữ liệu và sử dụng SDK LlamaIndex để triển khai các hệ thống RAG, trò chuyện và trợ lý ảo có khả năng trích dẫn nguồn.

Các tính năng nổi bật của LlamaIndex

LlamaParse V2 hỗ trợ các tệp PDF có kích thước cực lớn, chứa nhiều bảng và bố cục phức tạp.

LlamaExtract trích xuất các trường dữ liệu sạch, có cấu trúc cho các ứng dụng phía sau.

Workflows (hiện đã chính thức phát hành) hỗ trợ các cổng, trình kích hoạt và kiểm duyệt của con người.

SDKs bằng Python + TypeScript cho các trợ lý tùy chỉnh, RAG và các đường ống xử lý.

Tích hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cơ sở dữ liệu vector và nguồn dữ liệu phổ biến để phù hợp với hệ thống hiện có của bạn.

Kết nối với các cơ sở dữ liệu vector chính và nguồn dữ liệu doanh nghiệp.

Giới hạn của LlamaIndex

Đợi sự chủ động của kỹ sư trong việc tích hợp SDK, chỉ mục và triển khai so với các công cụ xây dựng ứng dụng plug-and-play.

Lập kế hoạch cho chi phí token và phân tích khi xử lý các tập tài liệu lớn, chứa nhiều bảng.

Sử dụng giao diện người dùng (UI) hoặc giao diện trò chuyện (chat UI) của riêng bạn nếu bạn cần một trải nghiệm được tùy chỉnh và không yêu cầu kỹ năng phát triển.

Sử dụng MLOps nhẹ nhàng để quản lý đánh giá, phiên bản nhắc nhở và chất lượng truy xuất theo thời gian.

Giá cả của LlamaIndex

Miễn phí

Gói Starter : $50/tháng

Pro : $500/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LlamaIndex

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về LlamaIndex

Đánh giá này trên G2 đã nhấn mạnh:

Với tư cách là một nhà khoa học dữ liệu làm việc với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), tôi thấy LlamaIndex rất hữu ích trong việc quản lý.

📮 ClickUp Insight: Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, 50% người tham gia cho biết thứ Sáu là ngày có năng suất cao nhất của họ. Ít cuộc họp hơn và một tuần làm việc đầy đủ bối cảnh có thể giúp ích. Ít gián đoạn hơn. Nhiều thời gian làm việc sâu hơn. Muốn duy trì sự tập trung như ngày thứ Sáu suốt cả tuần? Hãy thử thói quen làm việc async trong ClickUp. Ghi lại màn hình với Clips, nhận bản ghi chép tức thì với ClickUp Brain và để trợ lý AI Notetaker ghi lại và tóm tắt các điểm chính của cuộc họp cho bạn.

4. AutoGPT (Nền tảng mã nguồn mở tốt nhất cho các tác nhân tự động liên tục, ít mã nguồn)

qua AutoGPT

Nếu bạn đang dẫn dắt một nhóm, bạn không thiếu ý tưởng. Điều bạn đang thiếu là thời gian và sự thực thi nhất quán.

Bạn đã thử các trợ lý AI vẫn cần giám sát và thêm một tab nữa vào danh sách, vì vậy câu hỏi thực sự không phải là, “AI có thể viết không?” mà là “Nó có thể chạy quy trình từ đầu đến cuối mà không cần bạn giám sát không?”

AutoGPT tập trung vào khoảng trống đó với các trợ lý được kích hoạt bởi các sự kiện, tuân theo các kịch bản có giới hạn và cung cấp cho bạn kết quả hoàn chỉnh để phê duyệt.

Các nhà quản lý vận hành có một giao diện low-code để kết nối các bước và kiểm tra các cổng, trong khi các kỹ sư có thể mở rộng nó bằng các công cụ và dữ liệu của bạn khi các tính năng cơ bản không đủ. Bạn quyết định những gì trợ lý có thể xem, nơi nó có thể hành động và khi nào nó phải nâng cấp, đồng thời cài đặt giới hạn chi phí và khả năng quan sát để nó hoạt động ổn định trong môi trường sản xuất.

Các tính năng nổi bật của AutoGPT

Chạy các tác nhân đám mây liên tục với các trình kích hoạt sự kiện và lịch trình.

Kết hợp các công cụ, bước thực hiện và đánh giá bằng công cụ mới Toolchain Builder.

Các mẫu sẵn có cho quy trình làm việc nội dung, nghiên cứu và vận hành dữ liệu.

Mở rộng với mã nguồn mở, API và công cụ của riêng bạn cho các trường hợp sử dụng tùy chỉnh.

Tận dụng cộng đồng lớn và các ví dụ để rút ngắn chu kỳ thiết kế mẫu.

Giới hạn của AutoGPT

Đợi thiết lập kỹ thuật cho việc sử dụng tự lưu trữ và tùy chỉnh sâu hơn.

Dự trù ngân sách cho việc sử dụng mô hình/API khi các trợ lý thực hiện các tác vụ lặp lại, duyệt qua hoặc gọi nhiều công cụ khác nhau.

Lập kế hoạch giám sát của con người cho các hành động rủi ro và để giảm thiểu hiện tượng ảo giác.

Sử dụng giao diện người dùng (UI) có thương hiệu của riêng bạn nếu bạn cần một trải nghiệm người dùng cuối chuyên nghiệp.

Thêm tính năng giám sát và cơ chế kiểm soát để quản lý các lần thử lại, sự cố và sự thay đổi của lời nhắc theo thời gian.

Giá cả của AutoGPT

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AutoGPT

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

5. Kore. ai (Nền tảng trợ lý doanh nghiệp tốt nhất cho tìm kiếm, dịch vụ và tự động hóa quy trình)

Nếu bạn chịu trách nhiệm về quy mô và trách nhiệm, vấn đề của bạn không phải là thiếu AI mà là thiếu kết quả. Công việc trải rộng qua CRM, ITSM, HRIS, cơ sở kiến thức và hộp thư đến, vì vậy mỗi yêu cầu "đơn giản" đều trở thành một cuộc rượt đuổi.

Kore. ai tập trung vào những thách thức này với tìm kiếm doanh nghiệp xuyên silo, điều phối đa tác nhân và các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ về bảo mật, truy cập và kiểm toán.

Nhóm của bạn có thể thiết kế một giao diện không cần mã khi tốc độ là yếu tố quan trọng và chuyển sang mã chuyên nghiệp khi cần tích hợp sâu. Bạn có thể bắt đầu với bộ công cụ tiltt sẵn có cho HR, IT hoặc dịch vụ khách hàng, sau đó mở rộng với dữ liệu và mô hình của riêng bạn.

Các tính năng nổi bật của Kore. ai

Tích hợp kiến thức thông qua tìm kiếm doanh nghiệp trên các vé hỗ trợ, wiki, tệp tin và ứng dụng để trả lời trong bối cảnh cụ thể.

Quản lý đa tác nhân với lịch sử, chia sẻ ngữ cảnh và logic chuyên môn.

Các bộ công cụ sẵn có cho các lĩnh vực Nhân sự, Công nghệ thông tin, Ngân hàng, Y tế và Bán lẻ.

Tạo trợ lý với trình thiết kế không cần mã và mở rộng bằng mã chuyên nghiệp, API và các sự kiện khi cần thiết.

Quản lý AI với quyền truy cập dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra, kiểm soát bảo mật và lựa chọn mô hình trên đám mây chính của bạn.

Hỗ trợ đại lý thời gian thực với đề xuất và tóm tắt

Giới hạn của Kore. ai

Đợi một quá trình triển khai để tùy chỉnh hệ thống phân loại, ý định và chính sách quản trị của bạn ở mức độ doanh nghiệp.

Lập kế hoạch quản lý chi tiêu cho LLM và tìm kiếm khi nhu cầu sử dụng tăng đột biến trong các dịch vụ và hỗ trợ nhân viên.

Dành thời gian tích hợp cho các hệ thống cũ phức tạp nơi các kết nối sẵn có không đủ.

Điều chỉnh độ trễ và các phương án dự phòng cho lưu lượng cao và các quy trình làm việc kéo dài trong môi trường được quy định.

Giá cả của Kore. ai

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kore. ai

G2 : 4.6/5 (450+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Kore. ai

Đánh giá của G2 chia sẻ:

Tôi thực sự thích tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nền tảng Kore. AI. Giao diện không cần mã/ít mã giúp đẩy nhanh quá trình phát triển bot đồng thời vẫn cho phép tùy chỉnh sâu cho các trường hợp sử dụng phức tạp.

Tôi thực sự thích tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nền tảng Kore. AI. Giao diện không cần mã/ít mã giúp đẩy nhanh quá trình phát triển bot đồng thời vẫn cho phép tùy chỉnh sâu cho các trường hợp sử dụng phức tạp.

6. TensorFlow (Nền tảng ML mã nguồn mở tốt nhất để xây dựng và triển khai mô hình ở quy mô lớn)

qua TensorFlow

Mọi nhóm làm việc với AI cuối cùng đều phải đối mặt với cùng một thách thức: biến nghiên cứu mạnh mẽ thành các hệ thống đáng tin cậy trong sản xuất.

Các mô hình trông tuyệt vời trên sổ tay có thể bị lệch, các đường ống dữ liệu có thể trở nên phức tạp, và việc di chuyển giữa CPU, GPU, thiết bị di động và đám mây có thể tạo ra biến động ẩn.

TensorFlow giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một khung nền duy nhất từ giai đoạn thử nghiệm đến triển khai, với Keras cho việc xây dựng nhanh chóng, TFX cho các đường ống xử lý, và TensorFlow Serving và Lite cho sản xuất và biên.

Bạn có thể chạy cùng một mô hình trên toàn bộ hệ thống của mình, theo dõi nó bằng TensorBoard và mở rộng quy mô với đào tạo phân phối khi cần thiết.

Các tính năng nổi bật của TensorFlow

Xây dựng mô hình nhanh chóng với API Keras cấp cao và mở rộng đào tạo bằng các chiến lược phân phối.

Triển khai ở bất kỳ đâu bằng TensorFlow Lite cho thiết bị di động và biên, TensorFlow.js cho trình duyệt và Node, và triển khai trên container và Kubernetes.

Quản lý quy trình sản xuất với TFX, bao gồm xác thực dữ liệu, đánh giá mô hình và triển khai liên tục.

Kiểm tra, gỡ lỗi và phân tích các thí nghiệm với TensorBoard để tăng tốc quá trình lặp lại và giảm thiểu các vấn đề phát sinh.

Sử dụng kho mô hình lớn, TensorFlow Datasets và Kaggle Models để đẩy nhanh quá trình tinh chỉnh và đánh giá.

Giới hạn của TensorFlow

Nhóm mới làm quen với học sâu, đào tạo phân phối và thực thi dựa trên đồ thị có thể gặp phải một số thách thức ban đầu.

Lập kế hoạch đồng bộ hóa phiên bản giữa CUDA, cuDNN và trình điều khiển để tránh sự chênh lệch môi trường trên các máy GPU.

Dành thời gian để giải thích các thông báo lỗi phức tạp và tối ưu hóa hiệu suất khi chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất.

Xem xét các khung công tác nhẹ hơn cho các dự án rất nhỏ, nơi dấu chân của TensorFlow có thể không cần thiết.

Giá cả của TensorFlow

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về TensorFlow

G2 : 4.5/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng nói gì về TensorFlow

Đánh giá của G2 này đã ghi chú:

Tôi đã sử dụng TensorFlow được hơn 2 năm. Tôi chủ yếu sử dụng nó cho công việc phân loại hình ảnh. Với một số kiến thức về các lớp, chúng ta có thể thực hiện học chuyển giao để đạt được độ chính xác cao hơn.

Tôi đã sử dụng TensorFlow được hơn 2 năm. Tôi chủ yếu sử dụng nó cho công việc phân loại hình ảnh. Với một số kiến thức về các lớp, chúng ta có thể thực hiện học chuyển giao để đạt được độ chính xác cao hơn.

7. Haystack (Khung phần mềm nguồn mở tốt nhất cho các quy trình RAG và trợ lý sản xuất)

qua Haystack

Hiện nay, gần 80% doanh nghiệp đã sử dụng AI trong hoạt động kinh doanh của mình, nhưng phần lớn các nhóm vẫn gặp khó khăn trong việc chuyển từ các nguyên mẫu thông minh sang các giải pháp đáng tin cậy trong sản xuất.

Vấn đề ở đây là: khi bạn lấy dữ liệu từ các hệ thống khác nhau, cố gắng duy trì độ chính xác khi truy xuất dữ liệu và đảm bảo mọi câu trả lời đều có thể truy vết, mọi thứ có thể trở nên phức tạp rất nhanh.

Haystack được thiết kế cho những khoảnh khắc đó. Nó giúp các nhóm xây dựng các ứng dụng AI thực tiễn không bị hỏng sau khi ra mắt. Bạn có thể bắt đầu với quy trình tìm kiếm hoặc truy xuất dữ liệu và phát triển thành các đường ống đa tác nhân mà không cần viết lại toàn bộ.

Công cụ này kết nối mượt mà với các nền tảng như OpenAI, Anthropic, Weaviate và Pinecone, đồng thời hiển thị cho bạn các hoạt động diễn ra phía sau hậu trường.

Đối với các nhà phát triển và nhóm sản phẩm coi trọng cấu trúc và sự rõ ràng hơn là những lời quảng cáo hoa mỹ, Haystack cung cấp một cách tiếp cận ổn định để xây dựng, kiểm thử và triển khai AI thực sự hoạt động hiệu quả khi người dùng thực sự sử dụng.

Các tính năng nổi bật của Haystack

Tạo ra các công cụ, tác nhân, và quy trình xử lý dữ liệu bằng các thành phần và quy trình có thể tái sử dụng.

Lưu và tải các pipeline để triển khai lặp lại và các quy trình làm việc tương thích với K8s.

Kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hàng đầu, cơ sở dữ liệu vector và hệ thống tìm kiếm mà không bị ràng buộc.

Thêm tính năng ghi nhật ký và giám sát để theo dõi các lần chạy và phản ứng sự cố dễ dàng hơn.

Xây dựng nhanh hơn trong Studio với tính năng kéo và thả, sau đó xuất sang mã khi sẵn sàng.

Triển khai các trường hợp sử dụng RAG và trợ lý với các mẫu doanh nghiệp và hướng dẫn triển khai.

Giới hạn của Haystack

Yêu cầu quyền sở hữu của đội ngũ kỹ thuật để thiết kế các quy trình làm việc hiệu quả và thực hiện kiểm thử xung quanh chúng.

Đường cong học tập cho các thành phần tùy chỉnh và luồng tác nhân nâng cao

Công việc tích hợp cho các nguồn dữ liệu cũ không có kết nối sẵn có.

Bạn vẫn cần tự chọn giao diện người dùng (UX) và dịch vụ lưu trữ cho các ứng dụng dành cho người dùng cuối.

Giá cả của Haystack

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét của Haystack

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Haystack

Đánh giá này trên G2 đã ghi nhận:

Haystack là một khung phần mềm nguồn mở mạnh mẽ bằng Python để xây dựng các đường ống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Nó cung cấp một phạm vi các thành phần đã được xây dựng sẵn cho các công việc NLP phổ biến, cũng như hỗ trợ cho các mô hình ngôn ngữ đã được huấn luyện sẵn và các khung học sâu.

Haystack là một khung phần mềm nguồn mở mạnh mẽ bằng Python để xây dựng các đường ống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Nó cung cấp một phạm vi các thành phần đã được xây dựng sẵn cho các công việc NLP phổ biến, cũng như hỗ trợ cho các mô hình ngôn ngữ đã được huấn luyện sẵn và các khung học sâu.

8. TESS AI (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn sử dụng tất cả các mô hình AI chính trong một không gian làm việc chia sẻ)

Ngày càng có nhiều nhóm sử dụng AI trong công việc hơn bao giờ hết, nhưng đối với phần lớn người dùng, điều đó vẫn có nghĩa là phải chuyển đổi giữa hàng chục tab và mô hình chỉ để hoàn thành một công việc duy nhất.

Vấn đề là việc mất thời gian trở nên dễ dàng khi mỗi ý tưởng yêu cầu một gói đăng ký, tài khoản đăng nhập hoặc khóa API khác nhau.

TESS giúp AI trở nên thân thiện hơn. Bạn có thể kết nối các mô hình như OpenAI, Gemini, Claude, Mistral và Leonardo trong một trò chuyện, và chúng thực sự học hỏi lẫn nhau.

Gia đình, bạn bè và các nhóm có thể chia sẻ tín dụng thay vì mua các gói riêng lẻ. Với các công cụ tích hợp sẵn cho tự động hóa, tạo file và chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể thực hiện mọi việc cần làm từ viết báo cáo đến thiết kế chiến dịch mà không cần rời khỏi nền tảng.

Đó là một ý tưởng đơn giản nhưng được hoàn thành tốt: một nơi duy nhất nơi công việc, học tập và sáng tạo thực sự được kết nối.

Các tính năng nổi bật của TESS AI

Sử dụng một không gian làm việc để truy cập và kết hợp hơn 200 mô hình AI cho viết lách, thiết kế, mã hóa và tự động hóa.

Chia sẻ tín dụng cho nhóm hoặc gia đình thay vì thanh toán theo từng người dùng.

Tạo trợ lý AI của riêng bạn trong vài phút bằng công cụ không cần viết mã.

Kết nối các mô hình như OpenAI, Claude, ElevenLabs và Leonardo để tạo ra các quy trình làm việc đa tác nhân.

Thực hiện các công việc nâng cao như tạo mã, xuất tệp và tìm kiếm thời gian thực trên web hoặc mạng xã hội trực tiếp trong trò chuyện.

Tạo, sửa chữa và nâng cao hình ảnh bằng các công cụ cho việc khôi phục hình ảnh, tăng độ phân giải và xóa nền.

Giới hạn của TESS AI

Sử dụng hệ thống giá dựa trên tín dụng có thể gây nhầm lẫn cho người dùng mới.

Gặp phải các lỗi nhỏ hoặc tình trạng giật lag trong quá trình thực hiện các công việc có khối lượng lớn.

Cung cấp tùy chỉnh giới hạn trong thiết kế báo cáo và hiển thị đại lý.

Cần tài liệu hướng dẫn rõ ràng hơn cho người dùng mới hoặc không có kiến thức kỹ thuật.

Giá cả của TESS AI

Giá: $7.99/tháng cho mỗi người dùng

Basic: $35/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

PRO: $100/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

Nhóm: $200/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TESS AI

G2 : 4.7/5 (460+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về TESS AI

Người dùng G2 này đã viết:

Sử dụng nhiều công cụ AI cùng với Tess thực sự đã thay đổi cách tôi thực hiện công việc và tương tác với công nghệ. Khả năng tích hợp mượt mà các ứng dụng AI khác nhau giúp tăng cường hiệu quả, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Sử dụng nhiều công cụ AI cùng với Tess thực sự đã thay đổi cách tôi thực hiện công việc và tương tác với công nghệ. Khả năng tích hợp mượt mà các ứng dụng AI khác nhau giúp tăng cường hiệu quả, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

9. Simplified (Nền tảng đa tác nhân không cần mã hóa tốt nhất cho các nhóm marketing hiện đại)

qua Simplified

Các nhà tiếp thị đã nhận ra rằng Google đang mở rộng Performance Max với các tính năng mới hứa hẹn mang lại kết quả tốt hơn và sự rõ ràng hơn về những yếu tố đang thúc đẩy chúng, điều này có nghĩa là có nhiều định dạng hơn để thử nghiệm và nhiều nội dung sáng tạo hơn để triển khai mỗi tuần.

Điều đó thật thú vị và cũng đặt ra thanh cao hơn cho nhóm của bạn.

Bạn đang quản lý ý tưởng, nội dung, video và thiết kế trên nhiều kênh khác nhau, và mỗi lần chuyển giao đều làm chậm tiến độ của bạn.

Bạn muốn một nơi duy nhất nơi các bản tóm tắt trở thành bài đăng, bài đăng trở thành clip và lịch luôn đồng bộ. Simplified tận dụng thực tế đó với một không gian làm việc tất cả trong một có thể viết, thiết kế, lên lịch và đo lường trong vài phút, giúp nhóm của bạn chuyển từ bản nháp sang xuất bản mà không cần chuyển đổi công cụ.

Bắt đầu với các tính năng cơ bản như lịch chia sẻ và một số mẫu, sau đó thêm các quy trình làm việc AI và quy trình phê duyệt khi doanh nghiệp phát triển.

Và giờ đây, với AI Workflows và Agentic Orchestration, bạn có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại—như quy trình kiểm duyệt và xuất bản—mà không cần viết một dòng mã nào!

Các tính năng tốt nhất được đơn giản hóa

Tạo và quản lý tất cả các loại nội dung—văn bản, hình ảnh, video và bài đăng dạng carousel—trong một không gian làm việc duy nhất.

Tự động hóa các hoạt động tiếp thị với các quy trình làm việc AI và tích hợp không cần mã.

Chuyển đổi video dài thành các đoạn video ngắn cho mạng xã hội bằng công cụ tạo video AI và phụ đề.

Tạo tài sản thương hiệu bằng cách sử dụng phông chữ, màu sắc và giọng nói được khóa cho mỗi mẫu.

Hợp tác thời gian thực trong các quy trình thiết kế, viết và xuất bản.

Lên lịch và phân tích bài đăng trên hơn 30 nền tảng mạng xã hội với một lịch trình thống nhất.

Tích hợp với Canva, Shopify, Instagram và WordPress để đơn giản hóa quá trình chuyển giao nội dung.

Giới hạn được đơn giản hóa

Trải nghiệm hiệu suất chậm hơn khi thực hiện công việc với các tệp video hoặc thiết kế có dung lượng lớn.

Sử dụng tín dụng AI nhanh chóng trên các kế hoạch cấp thấp, đặc biệt là với tính năng tạo video.

Yêu cầu điều chỉnh thủ công về giọng điệu hoặc sắc thái trong nội dung AI dạng dài.

Nhà cung cấp cung cấp ít tính năng chuyển đổi nâng cao hoặc điều khiển dòng thời gian hơn so với các trình chỉnh sửa chuyên dụng.

Giá cả đơn giản hóa

Simplified Pro: $29/tháng

Simplified Kinh doanh: $79/tháng

Tăng trưởng đơn giản: $199/tháng

Simplified Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét đơn giản hóa

G2 : 4.6/5 (4.980+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng nói gì về Simplified

Người dùng G2 này đã ghi chú:

Tôi thực sự thích cách Simplified kết hợp thiết kế, chỉnh sửa video, viết AI và hợp tác nhóm trong một nền tảng duy nhất. Các mẫu thiết kế hiện đại và đa dạng, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Tôi thực sự thích cách Simplified kết hợp thiết kế, chỉnh sửa video, viết AI và hợp tác nhóm trong một nền tảng duy nhất. Các mẫu thiết kế hiện đại và đa dạng, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

10. Akka. io (Nền tảng doanh nghiệp tốt nhất cho các hệ thống đại lý linh hoạt)

Học cách tin tưởng là một trong những công việc khó khăn nhất trong cuộc sống.

— trích dẫn bởi Isaac Watts

Ý tưởng đó hoàn toàn phù hợp với bối cảnh AI hiện nay. Mọi công ty đều mong muốn có các hệ thống thông minh có thể hoạt động độc lập, nhưng rất ít công ty có thể đảm bảo chúng sẽ hoạt động đáng tin cậy.

Akka thực hiện xuất sắc vai trò là nền tảng ẩn sau các hệ thống đại lý phân phối quy mô lớn và hoạt động liên tục.

Thay vì ghép nối nhiều khung công tác khác nhau, Akka cung cấp cho các nhóm một nền tảng duy nhất để thiết kế, điều phối và giám sát các tác nhân có khả năng suy luận, phối hợp và hành động an toàn theo thời gian.

Hệ thống điều phối của nó quản lý độ bền và khả năng phục hồi, trong khi Akka Memory giữ thông tin bối cảnh riêng tư và truy cập với tốc độ ánh sáng.

Các tính năng nổi bật của Akka.io

Chạy các hệ thống đại lý phân tán, hoạt động liên tục với khả năng điều phối tích hợp và phục hồi lỗi.

Xây dựng và triển khai các tác nhân như các dịch vụ bền vững, độc lập, phối hợp thông qua API và tin nhắn.

Lưu trữ và chia sẻ bộ nhớ với mức bảo mật cao với Akka Memory để truy cập dữ liệu nhanh chóng, riêng tư và bền bỉ.

Xử lý và truyền dữ liệu thời gian thực như dữ liệu từ cảm biến, giá thị trường hoặc đầu vào video với độ trễ thấp.

Đảm bảo thời gian hoạt động với cam kết SLA 99,999% và bồi thường cho các tổn thất do độ tin cậy.

Đảm bảo tuân thủ 19 tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu, bao gồm SOC 2 Type II, PCI-DSS, ISO 27001 và GDPR.

Giới hạn của Akka.io

Yêu cầu kinh nghiệm vững chắc về DevOps và hệ thống phân phối để triển khai và tối ưu hóa hiệu quả.

Cung cấp một đường cong học tập dốc hơn cho các nhóm nhỏ chưa quen với kiến trúc hướng sự kiện.

Giấy phép và các biện pháp bảo vệ cấp doanh nghiệp có thể khiến chi phí trở nên cao đối với các trường hợp sử dụng không phải doanh nghiệp.

Khả năng tùy chỉnh mã nguồn mở bị giới hạn sau khi Lightbend chuyển sang mô hình giấy phép BSL.

Giá cả của Akka. io

Akka. io: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Akka.io

G2 : 4.2/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Akka. io

Đánh giá trên G2 cho biết:

Một mô hình tốt cho xử lý tin nhắn không đồng bộ mà không cần đến sự phức tạp của chủ đề và khóa. Với Akka, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống gồm các tác nhân và truyền tin nhắn.

Một mô hình tốt cho xử lý tin nhắn không đồng bộ mà không cần đến sự phức tạp của chủ đề và khóa. Với Akka, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống gồm các tác nhân và truyền tin nhắn.

11. Modular AI (Lớp tính toán thống nhất tốt nhất cho hạ tầng AI và triển khai mô hình)

qua Modular AI

Nếu bạn từng thử mở rộng hệ thống AI trên các GPU khác nhau, bạn sẽ hiểu rõ khó khăn đó. Một mô hình hoạt động hoàn hảo trên NVIDIA, gặp sự cố trên AMD và chậm chạp trên phần cứng đám mây. Mỗi lần điều chỉnh đều giống như bắt đầu lại từ đầu.

Modular AI được phát triển để chấm dứt chu kỳ các giải pháp chắp vá. Nó cung cấp cho nhà phát triển một nền tảng thống nhất để xây dựng, tối ưu hóa và triển khai mô hình ở bất kỳ đâu.

Lời hứa đó không chỉ là lý thuyết. Gần đây, Modular đã huy động được $250 triệu để mở rộng Lớp Tính toán Đơn nhất (Unified Compute Layer) của mình, một nền tảng đã cung cấp sức mạnh cho khối lượng công việc AI của một số tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ.

Với Mojo, ngôn ngữ lập trình siêu nhanh, và nền tảng MAX cho việc triển khai mô hình với độ trễ thấp, Modular mang lại hiệu suất cấp doanh nghiệp với sự linh hoạt của mã nguồn mở.

Các tính năng tốt nhất của AI mô-đun

Cung cấp khả năng tương thích phần cứng trên các GPU của NVIDIA, AMD và Apple mà không cần viết lại mã.

Tối ưu hóa quá trình suy luận với MAX Platform để giảm độ trễ lên đến 70% và tiết kiệm chi phí lên đến 60%.

Được phát triển bằng Mojo, một ngôn ngữ tương thích với Python được thiết kế cho các khối lượng công việc ML và AI hiệu suất cao.

Mở rộng từ 1 GPU lên hàng nghìn GPU bằng Mammoth, một lớp điều phối bản địa Kubernetes.

Chạy hơn 500 mô hình GenAI đã được tối ưu hóa sẵn hoặc mang theo mô hình của riêng bạn.

Đạt được độ tin cậy doanh nghiệp với tuân thủ SOC 2, cam kết thời gian hoạt động và hỗ trợ kỹ thuật chuyên dụng.

Giới hạn của AI mô-đun

Yêu cầu một chút thời gian thiết lập cho các nhóm chuyển từ các pipeline truyền thống như CUDA hoặc PyTorch.

Học cú pháp Mojo cho các nhóm không có kinh nghiệm lập trình hệ thống.

Hiện tại, giới hạn tích hợp với các bên thứ ba trong hệ sinh thái Modular.

Giá cả linh hoạt cho AI

Cộng đồng: Miễn phí vĩnh viễn

Điểm cuối API theo lô: Thanh toán theo giờ GPU

Điểm cuối chuyên dụng: Trả theo giờ GPU

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về các giải pháp AI mô-đun

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Các tiêu chí chính để so sánh các giải pháp thay thế Langdock

Dưới đây là bảng so sánh mà bạn có thể sử dụng để chọn các giải pháp thay thế Langdock phù hợp nhất.

Tiêu chí Tại sao điều này quan trọng Điều gì làm nên sự khác biệt Kiểm tra nhanh Bảo mật và quản trị dữ liệu độc quyền Bạn cần bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong khi các nhóm thực hiện công việc nhanh chóng. SSO, SCIM, RBAC, nhật ký kiểm tra, lưu trữ dữ liệu, che giấu thông tin theo mặc định. Dữ liệu được lưu trữ ở đâu, ai có thể xem các lệnh, có thể tắt nhật ký không, có sẵn VPC hoặc trên máy chủ tại chỗ không? Tích hợp dữ liệu và kiến thức Công việc thực tế diễn ra trên nhiều nguồn dữ liệu và định dạng khác nhau. Kết nối gốc, cơ sở dữ liệu vectơ, tìm kiếm ngữ nghĩa, sinh ra được tăng cường bằng việc truy xuất, cơ chế lưu trữ thông minh. Nguồn dữ liệu nào được đồng bộ, tần suất đồng bộ, có thể lọc thông tin cá nhân (PII) không, dữ liệu không cấu trúc được xử lý như thế nào? Độ linh hoạt của mô hình Các công việc khác nhau yêu cầu các mô hình AI khác nhau. Sử dụng các mô hình ngôn ngữ đa dạng, thay đổi nhà cung cấp, tinh chỉnh, định tuyến theo từng công việc, cập nhật mô hình ngay lập tức. Hỗ trợ BYO khóa, giới hạn ngữ cảnh, công cụ đánh giá, kiểm soát chi phí theo từng không gian làm việc. Trợ lý và quy trình làm việc Các nhóm mong muốn các trợ lý AI có thể xử lý các quy trình làm việc phức tạp của AI, không chỉ đơn thuần là trò chuyện. Hệ thống đa tác nhân, kết hợp nhiều công cụ, khả năng duyệt web, con người tham gia vào quy trình. Các trợ lý có thể gọi API, chạy công cụ, duyệt web, lên lịch công việc và khôi phục sau sự cố không? Giao diện và Trải nghiệm người dùng (DX) Người dùng lựa chọn các công cụ mang lại cảm giác đơn giản và linh hoạt. Giao diện kéo và thả cùng SDK gọn nhẹ, không yêu cầu kiến thức lập trình phức tạp, xuất mã cho ứng dụng LLM. Có giao diện kéo và thả (drag-and-drop UI), giao diện dòng lệnh (CLI), quản lý phiên bản (versioning) và môi trường phát triển cho nhà phát triển không? Triển khai và vận hành Bạn cần triển khai vào môi trường sản xuất với sự tự tin. Quay lại phiên bản cũ, môi trường thử nghiệm, xử lý giới hạn tốc độ, triển khai blue-green, hỗ trợ đa khu vực. Việc cần làm để triển khai mô hình trên nhiều nền tảng, SLAs và giới hạn là gì? Khả năng quan sát và các rào cản bảo vệ Kết quả an toàn và ổn định giúp xây dựng niềm tin. Đánh giá, bộ lọc nội dung, kiểm tra chính sách, phiên bản nhắc nhở, cảnh báo thay đổi. Chúng ta đang theo dõi việc sử dụng công cụ, độ trễ, lỗi và thêm các bước phê duyệt không? Tìm kiếm và trợ lý Người dùng cần câu trả lời nhanh chóng, không phải tìm kiếm. Trợ lý ảo sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên tập dữ liệu của bạn với phân tích. Các phản hồi có cơ sở, có thể xem các trích dẫn, có thể điều chỉnh thứ hạng không? Tự động hóa quy trình làm việc Mục tiêu là giảm bớt các bước thủ công và đạt được kết quả nhanh chóng. Các tính năng tự động hóa tích hợp, trình kích hoạt và công cụ phân tích dữ liệu cho các công việc hàng ngày. Chúng ta có thể tự động hóa những gì ngay từ ngày đầu tiên, và đâu là những nơi cần mã nguồn tùy chỉnh? Kiểm soát truy cập và chia sẻ Bạn quyết định cách người dùng truy cập và những việc cần làm. Các vai trò chi tiết, khóa cấp dự án, nhật ký kiểm tra để quản lý các ứng dụng phức tạp. Chúng ta có thể quản lý quyền truy cập, hạn chế xuất dữ liệu và chia sẻ an toàn với các nhóm AI không?

Hãy để AI của ClickUp xử lý giúp bạn

Bạn đã xem qua nhiều công cụ thông minh. Một số nổi trội trong một khía cạnh cụ thể của công việc. Những công cụ khác ban đầu có vẻ hứa hẹn, nhưng trở nên phức tạp khi công việc thực sự bắt đầu. Điều mà hầu hết các nhóm mong muốn là sự đơn giản. Một nền tảng duy nhất nơi các kế hoạch được quản lý, mọi người luôn đồng bộ và công việc thực sự được triển khai.

ClickUp giữ toàn bộ thông tin trong một không gian duy nhất. Các công việc, tài liệu, mục tiêu, bảng trắng, trò chuyện và tự động hóa được sắp xếp cạnh nhau, giúp bạn không bị lạc hướng khi chuyển đổi giữa các tab. Chế độ xem được thiết kế phù hợp với cách làm việc của nhóm. Danh sách công việc cho người lập kế hoạch. Bảng cho người thực thi. Biểu đồ Gantt cho những ai yêu thích dòng thời gian.

Bạn có thể bắt đầu với các tính năng cơ bản, thêm các Trường Tùy chỉnh và tự động hóa chỉ khi cần thiết, và duy trì thiết lập gọn gàng khi doanh nghiệp phát triển.

Trải nghiệm cách kết nối trực tiếp các công việc giúp ngăn chặn ý tưởng bị lạc hướng. Vai trò và quyền truy cập được xác định rõ ràng, giúp tránh tình trạng hỗn loạn. Vì vậy, hãy đăng ký ClickUp ngay bây giờ!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Langdock là một nền tảng AI giúp các nhóm tạo ra và quản lý các trợ lý nội bộ. Nó kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn với dữ liệu của công ty, cho phép nhân viên truy vấn tài liệu, tự động hóa các công việc và tạo ra các thông tin chi tiết với mức độ bảo mật cao trong Không gian Làm việc của họ.

Một số nhóm tìm kiếm các công cụ linh hoạt hơn, tích hợp dễ dàng hơn hoặc các tùy chọn tuân thủ mạnh mẽ hơn. Những nhóm khác có thể muốn chi phí thấp hơn, tùy chỉnh tốt hơn hoặc giao diện đơn giản hơn không yêu cầu thiết lập phức tạp.

Các công cụ như ClickUp Brain, Cohere Coral và Tess AI cung cấp các biện pháp kiểm soát dữ liệu nghiêm ngặt và môi trường tuân thủ SOC 2 hoặc GDPR. Các nền tảng này cho phép doanh nghiệp quản lý dữ liệu nhạy cảm một cách an toàn đồng thời vẫn tận dụng được tự động hóa do AI hỗ trợ.

Các nền tảng mã nguồn mở như Flowise và LangChain có thể sánh ngang với các giải pháp doanh nghiệp về tính linh hoạt và tùy chỉnh, nhưng thường đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật cao hơn để bảo mật và duy trì. Đối với các ngành công nghiệp được quy định, các công cụ cấp doanh nghiệp vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Một số người dùng đề cập đến việc tùy chỉnh giới hạn, hệ sinh thái tích hợp nhỏ hơn và chi phí cao hơn khi sử dụng AI mở rộng. Đối với các nhóm cần kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng của mình, Langdock có thể cảm thấy hạn chế.

Có, cho hầu hết các quy trình làm việc của kinh doanh. ClickUp Brain mang AI trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, kết hợp tự động hóa công việc, tìm kiếm tài liệu và tóm tắt thông minh — tất cả đều liên kết với các dự án ClickUp hiện có của bạn. Nó cung cấp trải nghiệm liền mạch mà không cần chuyển đổi giữa nhiều nền tảng.

Chatbot tuân theo các kịch bản đã được viết sẵn, trong khi các nền tảng trợ lý AI có khả năng học hỏi ngữ cảnh, truy cập các công cụ kết nối và thực hiện các công việc phức tạp. Chúng hoạt động như các thành viên tích cực trong nhóm thay vì chỉ là các phản hồi tĩnh.

Trí tuệ nhân tạo không phụ thuộc vào mô hình (model-agnostic AI) có nghĩa là nền tảng có thể kết nối với bất kỳ mô hình ngôn ngữ nào — OpenAI, Anthropic, Mistral hoặc mô hình tùy chỉnh — mà không bị giới hạn bởi một nhà cung cấp duy nhất. Điều này đảm bảo sự tự do lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với mục tiêu của bạn.

Đừng chỉ nhìn vào giá đăng ký. Hãy xem xét thời gian nó tiết kiệm được, mức độ tương thích với các công cụ hiện có của bạn và khả năng mở rộng theo nhu cầu dữ liệu của bạn. Chi phí cao hơn một chút thường đáng giá khi nền tảng đơn giản hóa quy trình làm việc, cải thiện tuân thủ và giảm thiểu sự phức tạp của các công cụ.