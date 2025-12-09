ClickUp 4.0: Kết thúc tình trạng phân tán công việc

Trong nhiều năm qua, các nhóm đã bị mắc kẹt trong một mê cung.

Đối phó với các công cụ phân tán, chuyển đổi giữa các tab, tìm kiếm bối cảnh và chứng kiến những giờ quý giá trôi qua.

Dưới đây là những số khiến các nhà lãnh đạo kinh doanh phải trăn trở:

Mất tập trung do thông tin lan man 2,5 giờ bị lãng phí khi các thành viên trong nhóm phải chuyển đổi giữa các cuộc hội thoại, tìm kiếm tệp tin và cố gắng lấy lại sự tập trung. : Hàng ngày, gầnbị lãng phí khi các thành viên trong nhóm phải chuyển đổi giữa các cuộc hội thoại, tìm kiếm tệp tin và cố gắng lấy lại sự tập trung.

Sự lan rộng của AI: Mỗi ngày, các nhóm phải dành khoảng 60 phút để chuyển đổi giữa các công cụ AI khác nhau không tương thích với nhau, gây ra sự bực bội và lãng phí nỗ lực. Mỗi ngày, các nhóm phải dành khoảngkhông tương thích với nhau, gây ra sự bực bội và lãng phí nỗ lực.

Sự lan tràn của ứng dụng: Thêm 55 phút trôi qua khi mọi người liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, cố gắng tìm kiếm những gì họ cần và theo kịp các quy trình làm việc phân tán. Thêmkhi mọi người liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, cố gắng tìm kiếm những gì họ cần và theo kịp các quy trình làm việc phân tán.

Đó là mức sụt giảm năng suất lên đến $2,5 nghìn tỷ trên toàn cầu. Và điều này cho thấy một vấn đề sâu xa hơn: Mối đe dọa lớn nhất đối với năng suất không phải là sự thiếu nỗ lực, mà là cách thức quản lý công việc.

Tại ClickUp, chúng tôi luôn tin rằng có một cách tốt hơn. Từ ngày đầu tiên, sứ mệnh của chúng tôi là làm cho thế giới trở nên có năng suất hơn bằng cách thay thế tất cả phần mềm công việc và loại bỏ sự phân tán ngữ cảnh.

Chúng tôi đã phát triển nhanh chóng. Chúng tôi đã tung ra sản phẩm không ngừng nghỉ. Chúng tôi đã tạo ra một nền tảng thống nhất, quy mô lớn. Nhưng bây giờ, nền tảng đã hoàn thành. Đây là một kỷ nguyên mới cho ClickUp. Một kỷ nguyên không chỉ được định nghĩa bởi tốc độ, mà còn bởi sự tinh tế đến từng chi tiết và chất lượng không compromising.

Chúng tôi đã tưởng tượng ra một điều chưa từng có: một nền tảng nơi các công việc, tài liệu, trò chuyện, cuộc họp và kiến thức của bạn được tích hợp thành một hệ thống linh hoạt duy nhất. Được thiết kế tỉ mỉ đến từng pixel. Sự kết hợp giữa phần mềm, con người và AI.

Giới thiệu nền tảng AI tích hợp đầu tiên trên thế giới: ClickUp 4.0

ClickUp 4.0 là gì?

ClickUp 4.0 là nơi diễn ra tất cả công việc và hợp tác của bạn.

Chúng tôi đã xây dựng lại từ đầu với sự chú ý đến từng chi tiết. Mọi quy trình làm việc đều cảm thấy kết nối. Mọi trải nghiệm đã được tinh chỉnh, hoàn thiện và nâng cao để mang lại cảm giác dễ dàng.

Khi tất cả công việc của bạn được tích hợp vào một không gian làm việc được thiết kế tinh tế và được hỗ trợ bởi AI, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Trên thực tế, điều đó trông như sau:

Một lịch làm việc cuối cùng đã hiểu được ưu tiên của bạn và tự động chia thời gian cho lịch trình của bạn một cách phù hợp.

Một AI có thể ngay lập tức ghi nhớ các mục cần thực hiện từ cuộc gọi 1:1 tuần trước.

Các trợ lý ảo giúp phân loại công việc của bạn, thiết lập dự án và sẵn sàng trả lời các câu hỏi cho bạn.

Một không gian làm việc duy nhất, được thiết kế tinh tế, kết hợp các công việc, tài liệu, mục tiêu, trò chuyện và tự động hóa được hỗ trợ bởi AI.

ClickUp 4.0 tập trung vào vấn đề chính mà chúng tôi ban đầu đặt ra để giải quyết: sự phân mảnh do các công cụ làm việc không kết nối và bối cảnh bị phân tán gây ra. Nhưng lần này, chúng tôi đã giải quyết vấn đề này với sự chú ý tỉ mỉ đến trải nghiệm người dùng, khiến mọi thao tác nhấp chuột trở nên trực quan.

Đây là nơi mọi thứ thay đổi, với phần mềm được phát triển theo tiêu chuẩn mới.

ClickUp 4.0 mang đến những tính năng và nâng cấp được yêu cầu nhiều nhất từ cộng đồng của chúng tôi.

Các cải tiến này loại bỏ rào cản, tăng cường năng suất của bạn và giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát ngày làm việc của mình. Dưới đây là những điểm mới:

Hệ thống điều hướng cá nhân hóa 4.0: Tất cả những gì bạn cần, chính xác nơi bạn cần

Thanh bên trong ClickUp 4.0 được thiết kế liền mạch và có thể tùy chỉnh.

Điều này đánh dấu sự kết thúc của việc chuyển đổi giữa các tab: nơi bạn có một tab cho trò chuyện, một tab khác cho quy trình làm việc (SOP) và một cửa sổ hoàn toàn mới cho AI của bạn.

Trong ClickUp 4.0, thanh bên thống nhất mới cung cấp một phân cấp tích hợp, kết hợp các tính năng như Công việc, Tài liệu, Trò chuyện, Bảng trắng, Bảng điều khiển, Lịch và nhiều hơn nữa để truy cập dễ dàng.

Điều hướng cá nhân hóa: Tạo thanh bên tùy chỉnh với các phần riêng biệt để tổ chức công việc theo cách của bạn.

Phân cấp tích hợp: Truy cập các công việc, tài liệu, trò chuyện, AI và nhiều tính năng khác từ một không gian thống nhất duy nhất.

Các mục được ghim: Giữ các công việc quan trọng nhất của bạn luôn hiển thị ở vị trí trung tâm bằng cách ghim các không gian, danh sách công việc hoặc tài liệu vào thanh bên.

Lọc nhanh: Nhanh chóng chuyển đến các không gian, tin nhắn chưa đọc hoặc tin nhắn riêng tư với các bộ lọc mới trên thanh bên.

Trải nghiệm gọn gàng, đơn giản hơn: Thưởng thức giao diện gọn gàng và trực quan, giúp bạn tập trung và kiểm soát tốt hơn.

Hợp tác và Trò chuyện AI: Bối cảnh được ghi lại ngay tại nơi bạn thực hiện công việc

Hầu hết các nền tảng chỉ dừng lại ở việc gói gọn các tính năng. ClickUp 4.0 đi xa hơn bằng cách làm cho mọi công cụ trở nên thông minh theo ngữ cảnh và kết nối chặt chẽ với nhau.

Khi trò chuyện, cuộc họp, ghi chú cuộc họp, AI và công việc được tích hợp trong một nền tảng duy nhất, việc yêu cầu AI tạo và phân công các công việc từ cuộc gọi vào thứ Sáu tuần trước trở nên đơn giản như một câu hỏi – và nó được hoàn thành chỉ trong vài giây!

Không gian Làm việc ClickUp của bạn nay hoạt động như một nguồn thông tin duy nhất và trung tâm hợp tác cho quản lý dự án từ đầu đến cuối.

Dưới đây là cách quy trình làm việc của bạn được kết nối một cách dễ dàng trong ClickUp:

Trò chuyện AI Tích hợp: ClickUp Chat nay đã được tích hợp với toàn bộ công việc của bạn. Mọi cuộc hội thoại đều được kết nối với các công việc, tài liệu và dự án của bạn. Không còn phải chuyển tab, không còn phải tìm kiếm câu trả lời. Tất cả những gì bạn cần đều ở một nơi, giúp bạn luôn cập nhật thông tin và AI của bạn có 100% bối cảnh.

Cuộc họp nhanh: Cần tham gia cuộc gọi ngay lập tức? Bắt đầu một Cần tham gia cuộc gọi ngay lập tức? Bắt đầu một cuộc gọi SyncUp , dịch vụ gọi video và âm thanh tích hợp sẵn, trực tiếp từ Trò chuyện. Cuộc họp, ghi chú và các mục hành động đều được ghi lại và kết nối. Tính năng Bài đăng Intranet mới cho phép bạn chia sẻ cập nhật, kỷ niệm thành công và duy trì sự đồng bộ cho tất cả mọi người, tất cả đều trong ClickUp.

AI Notetaker: Ghi âm và chuyển đổi văn bản cuộc họp với Ghi âm và chuyển đổi văn bản cuộc họp với AI Notetaker , để mọi chi tiết được ghi lại đầy đủ, bao gồm tóm tắt, điểm chính, mục cần thực hiện và nhiều hơn nữa.

Ghi chú hành động: Chuyển đổi ngay lập tức ghi chú cuộc họp và chuỗi trò chuyện thành Chuyển đổi ngay lập tức ghi chú cuộc họp và chuỗi trò chuyện thành nhiệm vụ ClickUp , để không bỏ sót bất kỳ mục nào.

Bản ghi có thể tìm kiếm: Mọi cuộc hội thoại và bản ghi đều có thể tìm kiếm thông qua Mọi cuộc hội thoại và bản ghi đều có thể tìm kiếm thông qua ClickUp Brain , bằng cách sử dụng các lệnh tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Sử dụng ClickUp AI Notetaker để ghi chép cuộc họp, tạo công việc và mục tiêu, và phân công công việc

Trợ lý cá nhân: Ngày của bạn được sắp xếp hoàn hảo, tự động

Trình quản lý công việc cá nhân của ClickUp 4.0 là công cụ mạnh mẽ giúp bạn tập trung vào công việc và hơn thế nữa.

Trải nghiệm lịch tùy chỉnh với tất cả các cuộc họp và công việc của bạn được sắp xếp một cách chu đáo mỗi ngày. Cuối cùng, bạn có thể quên đi kế hoạch, điều chỉnh lịch trình hoặc phối hợp các công việc một cách thủ công.

Khi có sự thay đổi, AI sẽ tự động điều chỉnh lịch trình của bạn, giúp bạn luôn có thời gian tập trung và hoàn thành các việc cần làm.

Lập lịch thông minh bằng AI: Để AI xử lý sự phức tạp của việc lập lịch bằng cách tự động phân bổ thời gian cho các ưu tiên hàng đầu và cuộc họp của bạn.

Lịch tích hợp: Xem lịch trình của đồng nghiệp, đặt cuộc họp với họ và sử dụng chế độ xem lịch của bạn theo cách bạn muốn.

Quản lý thời gian: Kéo các công việc vào lịch của bạn để lên lịch một cách dễ dàng, đảm bảo bạn phân bổ thời gian phù hợp cho từng công việc mà không bị quá tải.

Phiên làm việc tập trung: Dễ dàng dành thời gian cho công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, và để AI tối ưu hóa phần còn lại khi ưu tiên thay đổi.

Bối cảnh trong các cuộc họp: Kết nối sự kiện với công việc và tài liệu, để mọi thứ được kết nối và có thể thực hiện được.

Teams Hub: Tính minh bạch toàn diện, không cần theo dõi liên tục

Trung tâm Đội ngũ (Teams Hub) là một cách hoàn toàn mới để theo dõi những gì nhóm của bạn đang làm.

Phân tích, ưu tiên và sức chứa được tập trung tại một nơi, giúp quản lý có khả năng hiển thị tức thì về khối lượng công việc của nhóm. Không còn phải đoán xem mọi người đang làm gì hay liệu các mốc thời gian có thực tế hay không.

Trung tâm Nhóm của bạn bao gồm:

Hiển thị cấu trúc tổ chức: Xem ai là thành viên của từng nhóm, và sử dụng chế độ xem để xem cả hồ sơ cá nhân và hồ sơ nhóm để có thêm bối cảnh.

Dòng hoạt động thời gian thực: Mỗi nhóm đều có một dòng hoạt động, giúp bạn theo dõi các hoạt động và cập nhật mới nhất của bất kỳ nhóm nào trong ClickUp.

Ưu tiên xếp hạng theo thứ tự: Xem danh sách xếp hạng theo thứ tự của những gì mọi người đang tập trung vào trong Teams Hub của bạn, và biết chính xác vị trí của một công việc trong danh sách ưu tiên của ai đó.

Sức chứa và phân tích: Xem ngay lập tức mọi người đang làm công việc gì, trực quan hóa sức chứa của nhóm và xác định chính xác nơi bạn có thể thiếu hụt tài nguyên.

Cuộc họp hàng ngày được hỗ trợ bởi AI: Để AI tóm tắt các cập nhật quan trọng, giúp bạn luôn cập nhật thông tin.

Bảng chấm công tích hợp: Biết chính xác lượng công việc có thể tính phí và thời gian thực tế của các dự án với bảng chấm công tích hợp.

ClickUp Brain và Ambient AI Agents: Năng suất của bạn, được nhân đôi

Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), thực hiện tìm kiếm web thời gian thực, nhận câu trả lời có ngữ cảnh cao cho các câu hỏi về công việc của bạn và nhiều tính năng khác thông qua ClickUp Brain.

Các tính năng của ClickUp 4.0 hoàn toàn định nghĩa lại khái niệm về việc có đồng nghiệp kỹ thuật số.

ClickUp Brain hoạt động như trợ lý năng suất luôn sẵn sàng, sẵn sàng tạo công việc, soạn thảo tài liệu, tóm tắt cuộc hội thoại và trả lời câu hỏi ngay khi bạn cần.

Sau đó là Ambient AI Agents: các trợ lý thông minh biết khi nào cần hỗ trợ mà không cần được yêu cầu. Những trợ lý tùy chỉnh, tự động này hoạt động ngầm, chủ động gửi cập nhật dự án, trả lời câu hỏi trò chuyện và xử lý công việc lặp đi lặp lại ngay khi cần thiết, chứ không phải khi bạn nhớ giao phó nó.

Kết quả là một không gian làm việc nơi công việc lặt vặt biến mất, thông tin được truyền tải tức thì và nhóm của bạn có thể tập trung vào những công việc có tác động lớn và chiến lược.

Trợ lý năng suất: ClickUp Brain hoạt động cùng bạn và được trang bị để thực hiện hơn 500 quy trình công việc khác nhau.

Thanh lệnh AI: Chỉ cần nhấn phím cách để mở thanh lệnh AI mới từ bất kỳ bình luận nào, và thực hiện các hành động thông minh dựa trên ngữ cảnh như tạo công việc với tất cả thông tin từ chủ đề, soạn thảo phản hồi phù hợp, hoặc tóm tắt chủ đề của cuộc hội thoại dài.

Nhiều mô hình AI: Tương tác trực tiếp với ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều mô hình khác, cùng với truy cập vào các mô hình cao cấp và tìm kiếm web thời gian thực, tất cả từ một giao diện duy nhất.

Trợ lý trả lời trực tiếp: Khi ai đó đặt câu hỏi trong ClickUp Trò chuyện, trợ lý trả lời trực tiếp của bạn sẽ tự động can thiệp và cung cấp câu trả lời, do đó không cần nhân viên hỗ trợ con người.

Trợ lý AI tùy chỉnh cho công việc: Tạo trợ lý của riêng bạn bằng cách liên kết chúng với các tác nhân kích hoạt tùy chỉnh và nguồn kiến thức từ Không gian Làm việc ClickUp hoặc các ứng dụng kết nối.

Cập nhật dự án tự động: Thiết lập các tác nhân để quản lý cập nhật trạng thái cho bạn, và nhận báo cáo chi tiết hàng ngày hoặc hàng tuần được gửi đến bạn hoặc nhóm của bạn cho bất kỳ danh sách công việc, công việc hoặc trò chuyện nào.

💫 Mang những tính năng tốt nhất của ClickUp đến máy tính để bàn/PC của bạn với Brain MAX, ứng dụng AI độc lập siêu mạnh! Trung tâm điều khiển ClickUp của bạn : Tìm kiếm ngữ cảnh ẩn trong các công việc, truy cập tài liệu và nhận cập nhật thời gian thực về dự án từ bất kỳ đâu.

Hỏi bất kỳ mô hình AI hàng đầu nào : Sử dụng GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet và các mô hình khác mà không cần phải quản lý nhiều gói đăng ký.

Tìm kiếm trên các ứng dụng kết nối : Tìm kiếm các tệp tin bị ẩn và tìm câu trả lời nhanh chóng, không còn phải mất thời gian lục lọi Google Drive hay các chủ đề thảo luận.

Tìm kiếm sâu trên web : Biến hàng giờ nghiên cứu thành vài phút với phân tích được hỗ trợ bởi AI và các trích dẫn rõ ràng mà bạn có thể tin tưởng.

Hoàn thành gấp 4 lần công việc với Talk to Text: Bạn nói, AI sẽ gõ và chỉnh sửa! Sử dụng tính năng ghi âm được AI hoàn thiện trong bất kỳ ứng dụng nào, được cá nhân hóa cho bạn. Bạn nói, AI sẽ gõ và chỉnh sửa! Sử dụng tính năng ghi âm được AI hoàn thiện trong bất kỳ ứng dụng nào, được cá nhân hóa cho bạn.

Danh sách cá nhân: Danh sách việc cần làm riêng tư của bạn, chính xác như bạn mong muốn

Danh sách cá nhân trong ClickUp 4.0 cho phép bạn tổ chức và theo dõi các công việc cá nhân thông qua một danh sách riêng tư trong Không gian Làm việc của bạn. Chúng hoạt động như một bảng điều khiển tổng hợp nơi bạn có thể tập trung các ưu tiên của mình.

Hiển thị danh sách công việc cá nhân của bạn theo cách bạn muốn: Chọn chế độ xem ClickUp ưa thích của bạn, chẳng hạn như Xem dạng danh sách hoặc Chế độ xem Bảng.

Quản lý dự án, ý tưởng và danh sách việc cần làm: Lập kế hoạch cho ngày làm việc, theo dõi mục tiêu và quản lý khối lượng công việc, tất cả trong không gian riêng của bạn trên ClickUp.

Kéo các công việc từ các danh sách công việc khác: Nhanh chóng đưa các công việc vào danh sách công việc cá nhân của bạn để dễ dàng truy cập và quản lý.

Điều gì tiếp theo trong ClickUp 4.0?

Dưới đây là những gì chúng tôi đang làm và chuẩn bị ra mắt trong vài tuần tới.

Thư mục con (beta): Tổ chức chi tiết

Chúng tôi rất hào hứng khi đáp ứng một trong những yêu cầu hàng đầu của cộng đồng: khả năng tạo thư mục lồng nhau! Giờ đây, bạn có thể tổ chức Không gian Làm việc của mình với các thư mục lồng nhau, kèm theo tất cả các tính năng mạnh mẽ mà bạn mong đợi từ các thư mục của chúng tôi. Hãy nghĩ đến báo cáo từ trên xuống, các chế độ xem tùy chỉnh, quyền truy cập được kế thừa và nhiều hơn nữa.

Trường Tùy chỉnh theo loại công việc (beta): Tính linh hoạt tối đa, không mất thông tin

Theo dõi chính xác những gì quan trọng cho từng loại công việc. Trường Tùy chỉnh theo loại công việc cho phép bạn điều chỉnh các trường dữ liệu phù hợp với quy trình làm việc cụ thể, giúp mỗi nhóm có được bối cảnh cần thiết mà không làm quá tải mọi người khác với những chi tiết nhỏ nhặt.

Tương lai của công việc, được mang đến ngay hôm nay

ClickUp 4.0 là nơi công việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mọi công việc, mọi quy trình làm việc, mọi cuộc hội thoại nay đều được tập trung trong một không gian làm việc duy nhất, vô cùng trực quan.

Bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt ngay lần đầu tiên mở thanh bên, lần đầu tiên hỏi Brain một câu hỏi, và lần đầu tiên nhóm của bạn chuyển từ ý tưởng sang thực thi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chào mừng đến với kỷ nguyên Hội tụ. Chào mừng đến với ClickUp 4.0!