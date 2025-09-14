n8n vs. Make: Công cụ tự động hóa nào là công việc phù hợp nhất với bạn?

Tự động hóa có thể tiết kiệm 25.000 giờ trong năm đầu tiên và 225.000 giờ trong năm thứ ba. Đó là một lượng thời gian lớn mà bạn và nhóm của mình có thể dành cho các công việc chiến lược thay vì vậy. Nhưng bạn nên bắt đầu từ đâu?

n8n và Make là hai trong số những công cụ tự động hóa được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Ban đầu, chúng có thể trông khá giống nhau vì cả hai đều cho phép bạn tạo các quy trình làm việc. Nhưng khi đào sâu hơn, sự khác biệt bắt đầu lộ ra.

n8n là mã nguồn mở và rất linh hoạt, điều này rất tuyệt vời nếu bạn muốn có quyền kiểm soát hoàn toàn. Mặt khác, Make tập trung vào sự đơn giản với giao diện kéo và thả gọn gàng.

Vậy, công cụ nào phù hợp hơn với quy trình làm việc của bạn? Hãy so sánh các tính năng, độ dễ sử dụng và nhiều yếu tố khác để giúp bạn đưa ra quyết định. Và nếu cả hai đều không hoàn toàn phù hợp, chúng tôi giới thiệu ClickUp như một lựa chọn thay thế vượt trội hơn cả hai!

so sánh n8n và Make trong nháy mắt

Trước khi đi vào chi tiết, đây là một cái nhìn tổng quan về cách n8n và Make so sánh với nhau.

Tính năng n8n Make Bonus: ClickUp 🥇 Giao diện và trải nghiệm người dùng Giao diện người dùng (UI) hàm nhưng kỹ thuật; phù hợp nhất cho người dùng am hiểu công nghệ Giao diện sạch sẽ, trực quan với trình xây dựng kéo và thả; dễ sử dụng hơn cho người dùng không có kiến thức kỹ thuật Giao diện người dùng trực quan, hiện đại kết hợp các công việc, tài liệu và quy trình làm việc trong một không gian duy nhất; lý tưởng cho mọi loại người dùng Tính linh hoạt và logic của quy trình làm việc Rất linh hoạt; hỗ trợ các quy trình làm việc phức tạp, nhánh với logic đầy đủ Phù hợp cho tự động hóa tuyến tính hoặc mô-đun; ít kiểm soát hơn đối với nhánh điều kiện Trình tạo luồng làm việc trực quan với các tự động hóa tùy chỉnh, điều kiện và đề xuất AI cho các luồng động Tích hợp và khả năng mở rộng phần mở rộng Phạm vi tích hợp, đặc biệt thông qua các nút cộng đồng Thư viện tích hợp sẵn phong phú; thiết lập dễ dàng hơn 1.000 tích hợp, hỗ trợ API, các công cụ gốc như Tài liệu, Bảng điều khiển và Tự động hóa *khả năng AI và tự động hóa Cung cấp một số trợ lý AI, nhưng các công cụ AI tích hợp sẵn còn giới hạn Tập trung vào tự động hóa chủ động, nhưng AI chỉ áp dụng cho các công việc cụ thể ClickUp Brain giúp tự động hóa, tóm tắt và cải thiện quy trình làm việc bằng ngôn ngữ tự nhiên Hợp tác và làm việc nhóm Không có tính năng hợp tác tích hợp; cần sử dụng các công cụ riêng biệt Thiếu các công cụ hợp tác tích hợp sẵn Tích hợp tài liệu, trò chuyện, bình luận và chỉnh sửa thời gian thực để hợp tác nhóm mượt mà Tự lưu trữ và kiểm soát Hoàn toàn mã nguồn mở và có thể tự lưu trữ Dựa trên đám mây; không có tùy chọn tự lưu trữ Không tự lưu trữ, nhưng có cơ sở hạ tầng đám mây bảo mật với các quyền truy cập chi tiết và cài đặt quản trị viên

N8n là gì?

n8n là một công cụ tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở cho phép bạn kết nối các ứng dụng, truyền dữ liệu giữa chúng và xây dựng các quy trình tự động hóa tùy chỉnh, có hoặc không cần lập trình. Nó được thiết kế cho người dùng muốn có nhiều quyền kiểm soát và linh hoạt hơn so với các nền tảng tự động hóa truyền thống thường cho phép.

Nền tảng tự động hóa này nổi bật với trình chỉnh sửa workflow hoàn toàn trực quan. Bạn có thể xây dựng workflow bằng logic, điều kiện và vòng lặp; thêm mã JavaScript tùy chỉnh khi cần thiết; và thậm chí tự lưu trữ toàn bộ thiết lập để có quyền sở hữu và kiểm soát dữ liệu hoàn toàn.

Với hỗ trợ cho hơn 400 tích hợp, n8n giúp tự động hóa mọi thứ từ các công việc hàng ngày đơn giản đến các quy trình kinh doanh phức tạp trở nên dễ dàng. Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu workflow để triển khai tự động hóa một cách nhanh chóng.

Sự linh hoạt và khả năng xử lý các quy trình làm việc phức tạp của phần mềm tự động hóa công việc này khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích của các nhóm xử lý các dự án kỹ thuật cao.

👀 Bạn có biết? Các tác nhân AI tạo sinh có thể giảm thời gian chu kỳ đánh giá từ 20 đến 60%. Điều đó có nghĩa là tiết kiệm hàng giờ (hoặc thậm chí hàng ngày) trong các quy trình như đánh giá rủi ro tín dụng hoặc hiện đại hóa phần mềm.

tính năng của n8n

n8n được trang bị đầy đủ tính năng để hỗ trợ các quy trình tự động hóa mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh cho các nhóm, người dùng công nghệ và cá nhân làm việc độc lập. Từ việc xử lý các quy trình phức tạp đến việc cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn nơi và cách dữ liệu của bạn di chuyển, đây là tổng quan về những gì nó cung cấp:

Tính năng #1: Tự động hóa quy trình làm việc

trình xây dựng luồng làm việc trực quan của n8n tập trung vào việc kết nối các nút kích hoạt với các công việc, tạo ra các luồng làm việc tự động hóa phù hợp với logic của bạn. Mỗi nút đại diện cho một hành động cụ thể—gửi email, truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc định dạng đầu ra. Bạn có thể tạo các luồng làm việc nhiều bước bằng cách sử dụng vòng lặp, logic điều kiện hoặc thậm chí tạm dừng cho đến khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng.

Nút mã cho phép bạn viết mã JavaScript hoặc Python tùy chỉnh cho các biến đổi dữ liệu phức tạp. Nó cũng cho phép bạn quản lý các quy trình làm việc phức tạp với các tùy chọn chuyển đổi, hợp nhất và làm sạch dữ liệu.

Người dùng kỹ thuật có thể xây dựng các quy trình làm việc nâng cao với tích hợp API tùy chỉnh hoặc các nút yêu cầu HTTP trong khi vẫn sử dụng giao diện kéo và thả.

n8n cũng bao gồm các trình tạo quy trình làm việc AI, hỗ trợ các mô hình như OpenAI và Hugging Face—rất hữu ích cho các công việc như phân tích văn bản hoặc tóm tắt nội dung.

Tính năng #2: Tự lưu trữ

n8n cho phép bạn chạy toàn bộ nền tảng tự động hóa trên máy chủ riêng hoặc thiết lập đám mây của mình, mang lại quyền kiểm soát hoàn toàn đối với dữ liệu và quá trình thực thi workflow. Với thiết lập này, bạn có thể:

Quản lý cập nhật và tùy chỉnh nền tảng để phù hợp với nhu cầu của bạn

Loại bỏ giới hạn về quy trình làm việc, thực thi và tích hợp

Kết nối bảo mật với các hệ thống nội bộ và cơ sở dữ liệu riêng tư

Triển khai n8n trên máy tính cục bộ, đám mây riêng tư hoặc môi trường Kubernetes

Cài đặt chính sách bảo mật và quyền truy cập của riêng bạn

Chỉnh sửa mã nguồn mở để thêm tính năng hoặc điều chỉnh chức năng

Tính năng #3: Mẫu quy trình làm việc

Nếu bạn không có kiến thức kỹ thuật để xây dựng từ đầu, n8n cung cấp các mẫu workflow sẵn có để tự động hóa workflow AI nhanh chóng. Các tích hợp sẵn có này hoàn toàn có thể tùy chỉnh và tương thích với các ứng dụng phổ biến. Bạn có thể:

Duyệt qua các mẫu cho các lĩnh vực kỹ thuật, tiếp thị, bán hàng và vận hành

Kết nối các công cụ như Slack, Google Trang tính, Airtable và GitHub

Chỉnh sửa quy trình làm việc bằng giao diện không cần mã — thêm, xóa hoặc điều chỉnh các nút

Khám phá các quy trình tự động hóa phức tạp thông qua các ví dụ từng bước

Chia sẻ các tích hợp tùy chỉnh với người khác hoặc tái sử dụng chúng trong các dự án khác nhau

giá cả của n8n

Giá tùy chỉnh

👀 Bạn có biết? Nghiên cứu của McKinsey ghi chú rằng bạn có thể tự động hóa lên đến 50% công việc của mình bằng công nghệ hiện có, ngay cả trong ngành công nghiệp.

Make là gì?

Make là công cụ tự động hóa không cần mã dành cho người dùng không có kiến thức kỹ thuật, giúp kết nối các ứng dụng và tối ưu hóa công việc mà không cần kỹ năng kỹ thuật nâng cao. Nó cung cấp giao diện trực quan, nơi bạn có thể xây dựng các kịch bản bằng cách kéo và thả các bước trên một bảng vẽ.

Nó rất phù hợp cho quản lý quy trình làm việc trong các lĩnh vực tiếp thị, vận hành và hỗ trợ khách hàng. Bạn có thể kết nối mọi thứ từ Google Trang tính và Slack đến các hệ thống CRM và công cụ AI, bao gồm cả những công cụ hỗ trợ tạo nội dung được tăng cường bằng trí tuệ nhân tạo, để có các quy trình tự động hóa thông minh và linh hoạt hơn.

Điểm nổi bật của Make là sự dễ dàng trong việc học và sử dụng. Bạn có thể theo dõi dữ liệu di chuyển qua từng bước trong thời gian thực, điều chỉnh các hành động theo thời gian thực và tạo ra các quy trình làm việc mạnh mẽ với gần như không có độ khó học.

Tính năng của Make

Ngay cả khi bạn không có kỹ năng kỹ thuật để tự xây dựng quy trình làm việc, Make vẫn giúp quá trình này trở nên dễ tiếp cận và linh hoạt. Dù bạn đang cài đặt một hành động đơn giản một bước hay xây dựng quy trình phức tạp đa tầng qua nhiều ứng dụng, Make đều thích ứng với quy trình làm việc của bạn.

Dưới đây là tổng quan về các tính năng khóa của nó:

Tính năng #1: Tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI)

Make cho phép bạn tích hợp các công cụ AI cho tự động hóa mà không cần viết mã. Bạn có thể kết nối các dịch vụ như OpenAI, Hugging Face, Gmail và Slack để tóm tắt email, phân loại vé, dịch tin nhắn và tạo nội dung.

Giao diện kéo và thả của nó rất phù hợp cho người dùng không chuyên, trong khi người dùng nâng cao có thể tùy chỉnh đầu vào API và xây dựng các biến đổi dữ liệu phức tạp.

Make cũng hỗ trợ tự động hóa có trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép AI suy luận và hành động độc lập, không chỉ phản hồi các tín hiệu kích hoạt. Dù bạn đang tự động hóa các quy trình cơ bản hay tạo ra các thiết lập phức tạp, Make kết hợp giao diện thân thiện với người dùng cùng khả năng kỹ thuật sâu rộng để mang lại tự động hóa quy trình linh hoạt và có thể mở rộng.

Tính năng #2: Trình tạo trợ lý AI

Công cụ Tạo Trợ lý AI của Make cho phép bạn tạo các trợ lý AI tùy chỉnh có khả năng suy luận, ra quyết định và thực hiện hành động trong các quy trình làm việc tự động hóa, giúp tối ưu hóa quá trình thực thi quy trình.

Khác với tự động hóa tiêu chuẩn, các tác nhân này có thể quản lý các mục tiêu phức tạp bằng cách tuân theo hướng dẫn, truy cập dữ liệu và chọn bước tiếp theo tốt nhất mà không cần nhập liệu thủ công. Nó được thiết kế cho cả người dùng không chuyên và người dùng nâng cao. Giao diện kéo và thả giúp việc thiết kế các tác nhân với logic tương tự con người trở nên đơn giản.

Bạn có thể:

Xác định vai trò, mục tiêu và tính cách của đại lý bằng ngôn ngữ thông thường

Kết nối các tác nhân với bất kỳ ứng dụng được hỗ trợ nào, như Gmail, Notion hoặc Google Trang tính

Trang bị cho các tác nhân AI các công cụ như tìm kiếm web, trích xuất thông tin, sinh nội dung nâng cao và xử lý tệp tin

Điều chỉnh hành vi của agent bằng cách chỉnh sửa các lời nhắc, dữ liệu đầu vào hoặc các công cụ kết nối

Cài đặt các đường dẫn quản lý lỗi để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách tự động

Tính năng #3: Tích hợp ứng dụng AI

Make cung cấp một phạm vi các ứng dụng AI mà bạn có thể tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của mình. Sử dụng các tích hợp sẵn có với các công cụ như OpenAI, Anthropic, Hugging Face, CRM và các nền tảng hỗ trợ khách hàng để tự động hóa các công việc phức tạp, nâng cao dữ liệu và đưa trí tuệ vào quy trình làm việc của bạn — mà không cần bắt đầu từ đầu.

Các tích hợp AI phần mở rộng này cho phép bạn:

Nâng cao chất lượng dữ liệu bằng các mô hình ngôn ngữ cho các công việc như phân loại, tóm tắt và phân tích cảm xúc; hoàn hảo cho việc nâng cao dữ liệu nhanh chóng

Tự động hóa các công việc phức tạp như tạo email, dịch văn bản, phân tích phiếu hỗ trợ và nhiều công việc khác với thiết lập tối giản

Sử dụng các hàm tùy chỉnh để điều chỉnh cách các ứng dụng AI hoạt động trong quy trình làm việc của bạn

Kết hợp các ứng dụng AI với các công cụ kinh doanh khác trong các lĩnh vực tiếp thị, vận hành và hỗ trợ

Giá cả của Make

Miễn phí vĩnh viễn (Lên đến 1.000 tác vụ/tháng)

Core: $10.59/tháng (Cho 10.000 tác vụ/tháng)

Pro: $18.82/tháng (Cho 10.000 tác vụ/tháng)

Nhóm: $34. 12/tháng (Cho 10.000 tác vụ/tháng)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

🧠 Thú vị: Bạn có thể tự động hóa việc tạo và phát danh sách phát Spotify bằng các công cụ như Zapier và GitHub để lên lịch phát danh sách phát vào các thời điểm cụ thể.

n8n vs. Make: So sánh tính năng

Cả hai công cụ đều là nền tảng tự động hóa mạnh mẽ phục vụ các nhu cầu khác nhau của người dùng. Nhưng chúng so sánh như thế nào? Hãy so sánh n8n và Make để xem chúng khác nhau như thế nào trong thực tế sử dụng.

1. Trải nghiệm người dùng và giao diện

n8n sử dụng trình xây dựng dựa trên nút, phù hợp cho các nhóm có kỹ năng kỹ thuật và nhu cầu tự động hóa phức tạp. Nó linh hoạt và mạnh mẽ, nhưng nếu bạn mới bắt đầu với tự động hóa quy trình làm việc, đường cong học tập có thể khá dốc. Có sẵn các mẫu, tuy nhiên chúng thường cần điều chỉnh kỹ thuật để phù hợp với thiết lập của bạn.

Mặt khác, Make có cách tiếp cận khác biệt với giao diện không cần mã hóa và hệ thống kéo thả đơn giản. Make nổi bật với giao diện không cần mã hóa và hệ thống kéo thả trực quan. Nó được thiết kế cho người dùng không chuyên, giúp việc xây dựng và quản lý quy trình làm việc trở nên đơn giản mà không gây áp lực.

Nền tảng hiển thị dữ liệu theo thời gian thực khi nó di chuyển qua từng bước, cho phép bạn theo dõi tiến độ của từng công việc tự động hóa. Giao diện thân thiện với người dùng cho phép bất kỳ ai, từ người mới bắt đầu đến người dùng nâng cao, nhanh chóng bắt đầu và mở rộng các quy trình tự động hóa của mình.

🏆 Người chiến thắng: Make. Nó dẫn đầu về độ dễ sử dụng và quy trình onboarding mượt mà.

2. Độ linh hoạt và phức tạp của quy trình làm việc

n8n nổi bật trong việc xây dựng các quy trình làm việc phức tạp và trực quan. Nó hỗ trợ vòng lặp, nhánh với các nút chuyển đổi và điều kiện, hợp nhất luồng dữ liệu, và cho phép sử dụng mã tùy chỉnh để biến đổi dữ liệu chính xác theo nhu cầu của bạn.

Xử lý lỗi và định tuyến chi tiết được tích hợp sẵn, giúp quản lý các quy trình tự động hóa phức tạp, nhiều bước mà không có giới hạn. Sự linh hoạt này khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích của người dùng kỹ thuật muốn kiểm soát hoàn toàn logic tự động hóa của mình.

Make cung cấp khả năng quản lý quy trình làm việc mạnh mẽ, nhưng có thể kém linh hoạt hơn khi xử lý các tình huống phức tạp cao.

🏆 Người chiến thắng: n8n. Đây là lựa chọn tốt hơn để tạo các quy trình làm việc nâng cao và tùy chỉnh.

3. Tích hợp và khả năng mở rộng phần mở rộng

n8n cung cấp một phạm vi tích hợp mạnh mẽ và là mã nguồn mở, cho phép người dùng tạo các nút tùy chỉnh và mở rộng chức năng theo nhu cầu. Điều này lý tưởng cho những ai muốn tự lưu trữ và tùy chỉnh tích hợp sao cho phù hợp với quy trình làm việc độc đáo của mình. Nói tóm lại, nó mang lại cách tiếp cận chủ động hơn, phù hợp với những người dùng thoải mái với việc tùy chỉnh và thiết lập kỹ thuật.

Make có nhiều tích hợp với nhiều ứng dụng AI. Tuy nhiên, bạn sẽ bị ràng buộc trong các hệ thống độc quyền. Nó cũng hạn chế hơn về tùy chỉnh so với nền tảng mở của n8n.

🏆 Người chiến thắng: n8n, nếu bạn muốn khả năng mở rộng không giới hạn và kiểm soát hoàn toàn các tích hợp và triển khai, n8n mang lại lợi thế đáng kể

4. Khả năng AI và trí tuệ tự động hóa

Make cung cấp các công cụ tự động hóa AI tiên tiến hơn, bao gồm các tác nhân AI, sinh ra nội dung được tăng cường bằng việc truy xuất dữ liệu và tự động hóa tác nhân, cho phép các quy trình làm việc suy luận và thích ứng. Các tính năng AI của nền tảng được tích hợp trực tiếp vào giao diện trực quan, giúp người dùng không chuyên về công nghệ dễ dàng sử dụng trong khi vẫn đủ mạnh mẽ cho người dùng am hiểu công nghệ.

n8n cũng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua tích hợp và cho phép bạn tạo API của riêng mình. Tuy nhiên, nền tảng tự động hóa quy trình làm việc này tập trung nhiều hơn vào tính linh hoạt và tự lưu trữ thay vì AI tích hợp sẵn.

🏆 Người chiến thắng: Make. Đây là lựa chọn rõ ràng nhất cho tự động hóa AI tích hợp và quy trình làm việc thông minh.

🧠 Thông tin thú vị: Có những hệ thống được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đang theo dõi thói quen sử dụng hộp cát của mèo bằng cách theo dõi tần suất sử dụng, loại chất thải, trọng lượng và mô hình thải tổng thể!

n8n vs. Make trên Reddit

Ý kiến của người dùng về n8n và Make trên Reddit đang chia rẽ.

Trong khi một số người dùng đánh giá cao thiết lập thân thiện với người mới bắt đầu và khả năng mở rộng của Make, những người khác lại nhấn mạnh vào tính linh hoạt và sức mạnh của n8n, đặc biệt là trong việc xử lý các quy trình làm việc phức tạp và dữ liệu lớn cũng như các tác vụ tự động hóa tùy chỉnh.

Ví dụ, jsreally, một thành viên của Reddit, đã chia sẻ trên r/n8n:

n8n thực sự có một đường cong học tập, đặc biệt là ban đầu. Nó cũng có những khả năng mà bạn không có trong Make. Ví dụ như việc xử lý 1000 mục có chi phí tương đương với việc xử lý 10 mục. Điều này cho phép bạn xây dựng các quy trình tự động hóa để thực hiện những việc cần làm mà trước đây bạn chỉ có thể mơ ước.

n8n thực sự có một đường cong học tập, đặc biệt là ban đầu. Nó cũng có những khả năng mà bạn không có trong Make. Ví dụ như việc xử lý 1000 mục có chi phí tương đương với việc xử lý 10 mục. Điều này cho phép bạn xây dựng các quy trình tự động hóa để thực hiện những việc cần làm mà trước đây bạn chỉ có thể mơ ước.

Một số người ưa chuộng Make vì tính đơn giản của nó. Ví dụ, Admirable_Shape9854 bình luận trong một chủ đề trên r/tự động hóa:

Tôi sẽ chọn Make cho các tác vụ tự động hóa đơn giản vì nó dễ cài đặt, có khả năng mở rộng cao và thân thiện với khách hàng. Sử dụng n8n nếu bạn cần các tác nhân AI hoặc quy trình làm việc phức tạp hơn, nhưng giới hạn trên các kế hoạch giá rẻ có thể gây phiền toái.

Tôi sẽ chọn Make cho các tác vụ tự động hóa đơn giản vì nó dễ cài đặt, có khả năng mở rộng cao và thân thiện với khách hàng. Sử dụng n8n nếu bạn cần các tác nhân AI hoặc quy trình làm việc phức tạp hơn, nhưng giới hạn trên các kế hoạch giá rẻ có thể gây phiền toái.

Có những người thích sử dụng cả hai, phụ thuộc vào công việc. Như người dùng Reddit CompetitiveChoice732 đã nói:

Tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào độ phức tạp và nhu cầu của khách hàng. Đối với các tác vụ tự động hóa đơn giản và việc triển khai dễ dàng, Make rất thân thiện với người dùng và dễ cài đặt. Nhưng nếu bạn cần các quy trình làm việc của trợ lý AI tùy chỉnh hoặc tính linh hoạt cao hơn, n8n nổi trội—mặc dù có một số điểm cần lưu ý. Tôi thường kết hợp Make cho các luồng đơn giản và n8n cho các tác vụ phức tạp. Tại sao không sử dụng cả hai khi chúng phát huy thế mạnh của mình?

Tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào độ phức tạp và nhu cầu của khách hàng. Đối với các tác vụ tự động hóa đơn giản và dễ dàng triển khai, Make rất thân thiện với người dùng và dễ cài đặt. Tuy nhiên, nếu bạn cần các quy trình làm việc của trợ lý AI tùy chỉnh hoặc tính linh hoạt cao hơn, n8n nổi trội—mặc dù có một số điểm cần lưu ý. Tôi thường kết hợp Make cho các luồng đơn giản và n8n cho các tác vụ phức tạp. Tại sao không sử dụng cả hai khi chúng phát huy thế mạnh của mình?

Cuộc họp ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho n8n vs. Make

Mặc dù cả n8n và Make đều tuyệt vời cho việc tự động hóa công việc, nhưng chúng có thể mất một chút thời gian để làm quen, đặc biệt nếu bạn đang xây dựng các quy trình làm việc phức tạp và sử dụng nhiều công cụ cùng lúc. Muốn có cùng sức mạnh và tính linh hoạt mà không cần thời gian học hỏi?

Chào mừng đến với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc.

Nó cung cấp một nền tảng toàn diện để tự động hóa các công việc, xây dựng các tác nhân AI tùy chỉnh, quản lý dự án, hợp tác với nhóm của bạn và thậm chí xây dựng các luồng làm việc AI của riêng bạn cho tự động hóa quản lý dự án.

Rất dễ sử dụng, dù nhóm của bạn có kiến thức kỹ thuật hay không.

📖 Đọc thêm: Ví dụ và trường hợp sử dụng tự động hóa quy trình làm việc

ClickUp’s One-Up #1: ClickUp Autopilot và Trợ lý AI Tùy chỉnh

Cấu hình các tác nhân Autopilot để theo dõi hoạt động và thực hiện theo hướng dẫn của bạn — không cần mã nguồn

Autopilot Agents là các trợ lý thông minh, không cần mã nguồn được tích hợp sẵn trong ClickUp, giúp các nhóm tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp và nhạy bén với ngữ cảnh. Khác với các hệ thống tự động hóa truyền thống tuân theo các quy tắc cố định, Autopilot Agents có thể phân tích thông tin, phản hồi với các thay đổi theo thời gian thực và thực hiện các hành động đa bước dựa trên hướng dẫn của bạn.

Chúng có thể được thêm vào bất kỳ không gian, thư mục, danh sách công việc hoặc trò chuyện nào và hoạt động trên các công việc, tài liệu, biểu mẫu và cuộc hội thoại.

Bạn có thể:

Chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các nhiệm vụ hành động

Đăng báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần trong các kênh của nhóm

Tóm tắt tài liệu hoặc cập nhật cho các bên liên quan

Trả lời câu hỏi bằng thông tin từ Không gian Làm việc của bạn

Các đại lý Autopilot xử lý các công việc lặp đi lặp lại để nhóm của bạn có thể tập trung vào công việc có tác động lớn hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách sử dụng các tác nhân AI được tùy chỉnh theo nhu cầu kinh doanh độc đáo của bạn? Các Tác nhân Tùy chỉnh của ClickUp có thể được cấu hình để xử lý phạm vi tác vụ khác nhau phù hợp với nhóm và lĩnh vực kinh doanh của bạn:

ClickUp’s One-Up #2: Tự động hóa ClickUp

Tự động hóa các công việc và quy trình làm việc bằng các trình kích hoạt hành động với ClickUp Automations

n8n cung cấp khả năng kiểm soát sâu nhưng yêu cầu kiến thức kỹ thuật, trong khi Make thân thiện với người mới bắt đầu nhưng có thể trở nên phức tạp với các quy trình làm việc phức tạp.

ClickUp Automations giải quyết khoảng cách này bằng cách kết hợp sức mạnh và tính dễ sử dụng. Bạn có thể sử dụng hơn 100 tác vụ kích hoạt, mẫu tự động hóa và tự do tạo ra các quy trình của riêng mình mà không cần mã. Dù bạn đang di chuyển công việc qua các giai đoạn, phân công thành viên nhóm hay gửi cập nhật, mọi thứ đều hoạt động trơn tru ở chế độ nền.

Với tự động hóa, bạn có thể:

Giao công việc tự động khi trạng thái thay đổi

Di chuyển các công việc sang giai đoạn tiếp theo khi đến ngày đáo hạn

Thông báo cho các thành viên trong nhóm khi các trường cụ thể được cập nhật

Kích hoạt các hành động trên các không gian và thư mục khác nhau

ClickUp’s One-Up #3: ClickUp Brain và Brain Max

Tạo các quy trình làm việc tự động hóa và tạo ra các đề xuất cải tiến với ClickUp Brain

n8n cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn kết nối mô hình AI, nhưng thiết lập thủ công và không phù hợp cho người mới bắt đầu. Make dễ dàng hơn để bắt đầu, tuy nhiên các công cụ AI của nó được phân tán và đòi hỏi nỗ lực để ghép nối.

ClickUp Brain giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Nó được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn — không cần thiết lập. Bạn có thể yêu cầu nó tóm tắt các công việc, cập nhật trạng thái, soạn thảo phản hồi và thậm chí tạo toàn bộ quy trình tự động hóa từ các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nó cũng có thể xem xét và tối ưu hóa các quy trình tự động hóa hiện có của bạn. Kết quả? Quy trình tự động hóa thông minh hơn, nhanh hơn mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ hoặc viết một dòng mã nào.

✨ Hơn nữa, người dùng ClickUp Brain có thể lựa chọn từ nhiều mô hình AI bên ngoài, bao gồm GPT-4o, Claude, DeepSeek và Gemini cho các công việc viết, suy luận và mã!

💡 Bonus: Nếu bạn muốn biến các quy trình làm việc của mình thành hiện thực VÀ: Tìm kiếm nhanh chóng và trực quan trong ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + web để tìm bối cảnh công việc

Sử dụng Talk to Văn bản để hỏi, đọc lệnh và thực hiện công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Claude và DeepSeek với một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và sẵn sàng cho doanh nghiệp Thử ClickUp Brain MAX —một trợ lý AI trên desktop mạnh mẽ thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để tạo quy trình làm việc tùy chỉnh, tạo tài liệu, giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa. Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

ClickUp’s One-Up #4: ClickUp tài liệu

Hợp tác thiết kế quy trình làm việc và lập kế hoạch quy trình với ClickUp Tài liệu

n8n và Make là những công cụ mạnh mẽ để xây dựng tự động hóa — nhưng không phù hợp cho việc lập kế hoạch, tài liệu hóa hoặc hợp tác trên các dự án đó. Không có không gian chia sẻ để phác thảo ý tưởng, đang theo dõi chi tiết hoặc công việc với nhóm theo thời gian thực.

Đó chính là lúc ClickUp Tài liệu phát huy tác dụng.

Bạn có thể bản đồ quy trình làm việc, tài liệu hóa quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), gắn thẻ đồng nghiệp và nhúng bảng điều khiển — tất cả trong một nơi. Biến bất kỳ điểm liệt kê nào thành công việc, trò chuyện trực tiếp trong tài liệu và liên kết mọi cuộc hội thoại với công việc của bạn. Với các trợ lý AI tích hợp, bạn còn nhận được các phản hồi đề xuất, tóm tắt thông minh và tạo công việc ngay lập tức.

Tự động hóa thông minh hơn, hợp tác hiệu quả hơn và mở rộng nhanh hơn với ClickUp

n8n mang đến cho bạn quyền kiểm soát sâu rộng đối với các quy trình làm việc phức tạp. Make cung cấp thiết lập thân thiện và dễ sử dụng cho các tác vụ tự động hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, cả hai đều thiếu sót khi nói đến khả năng hợp tác tích hợp sẵn và khả năng mở rộng dễ dàng.

ClickUp tích hợp tất cả—quy trình làm việc tự động hóa với ClickUp Automations, brainstorm và tài liệu hóa quy trình của bạn trong ClickUp Docs, và quản lý tất cả với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo ClickUp Brain. Không cần chuyển đổi ngữ cảnh. Không cần ghép nối các công cụ riêng lẻ.

Nếu bạn sẵn sàng đơn giản hóa tự động hóa và duy trì sự đồng bộ, ClickUp là giải pháp toàn diện, sáng tạo hơn.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay và đơn giản hóa cách bạn tự động hóa, quản lý và hợp tác mà không cần phải đối mặt với những khó khăn trong việc học hỏi và cấu hình.