2026'da Ürün Yöneticileri için En İyi 12 Kodsuz Araç

Günümüzün hızlı tempolu ürün yönetimi dünyasında, doğru araçlara sahip olmak, olağanüstü ürünler yaratma ve sunma becerinizde büyük bir fark yaratabilir.

Kodsuz araçlar, ürün yöneticilerinin kapsamlı teknik bilgiye ihtiyaç duymadan ş akışlarını kolaylaştırmalarını, işbirliğini güçlendirmelerini ve fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayarak oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıktı.

Bu yazıda, ürün yöneticileri için en iyi kodsuz araçları inceleyeceğiz, bunların anahtar özelliklerini, avantajlarını ve sınırlamalarını detaylı olarak ele alacağız ve ayrıca özel ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü nasıl seçeceğinizi tartışacağız! 🚀

Ürününüz için en iyi kullanıcı deneyimini sunmayı hedeflerken, ürün yol haritaları, müşteri geri bildirimleri, takım işbirliği ve önceliklendirme arasında dengede kalmaya mı çalışıyorsunuz?

Başarılı bir ürün yönetimi takımını yönetmek hiç de kolay bir iş değildir.

Sürekli gelişen teknoloji dünyasında, ürün yöneticileri son trendleri ve araçları takip ederken aynı zamanda kullanıcıya odaklanmaya devam etmelidir.

Görev ve sorumlulukların çokluğu, en deneyimli ve mükemmel ürün yönetimi becerilerine sahip ürün yöneticilerinin bile hedeflerine verimli bir şekilde ulaşmasını engelleyebilir.

Ve şunu kabul edelim; takımınız ne kadar yetenekli olursa olsun, her şeyi manuel olarak yapamazsınız. İşte bu yüzden, elinizin altında en iyi kodsuz araçlara ihtiyacınız var.

KOD GEREKTİRMEYEN ARAÇLAR VE DÜŞÜK KODLU ARAÇLARIN ANLAŞILMASIMicrosoft Power Apps, hızlı uygulama geliştirmeyi destekleyen bir düşük kodlu geliştirme platformu örneğidir. Power Apps gibi düşük kodlu araçlar, kodlama bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Ancak sorun şu ki, işin bir aşamasında yine de bir geliştiriciye ihtiyacınız olacaktır.

Kodsuz araçları benimsemek, ürün yöneticileri için oyunun kurallarını değiştirebilir ve günlük görevlerine ve uzun vadeli hedeflerine yaklaşımlarını dönüştürebilir. İşte kodsuz araçların ürün yöneticilerine sağladığı bazı anahtar faydalar:

1. Hızlandırılmış geliştirme

Kodsuz araçlar, ürün yöneticilerine prototip yayınlama, hızlı yineleme ve ürünleri daha çabuk piyasaya sürme olanağı sağlar; bu süreçler, geliştirme kaynaklarına bağımlı kalmadan ürün lansman şablonlarıyla daha da hızlanır. Bu, pazara sunma süresini önemli ölçüde kısaltır ve sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarına ayak uydurmaya yardımcı olur.

2. Gelişmiş işbirliği

Kodsuz platformlar, fonksiyonlar arası takımlar arasında daha iyi iletişim ve işbirliğini teşvik eder. Teknik ve teknik olmayan paydaşlar arasındaki engelleri ortadan kaldırarak, bu araçlar herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve böylece daha uyumlu bir ürün geliştirme süreci sonuçlanır.

3. Güçlendirilmiş yaratıcılık

Kodsuz araçlar sayesinde ürün yöneticileri, teknik kısıtlamalar konusunda endişelenmeden yeni fikirler ve konseptler üzerinde denemeler yapabilir. Bu özgürlük, inovasyonu tetikler ve ürün yöneticilerinin olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunmasına yardımcı olur.

4. Maliyet verimliliği

Kapsamlı kodlama ve geliştirme ihtiyacını en aza indiren kodsuz araçlar, ürün geliştirmenin toplam maliyetini önemli ölçüde azaltabilir ve ürün yöneticilerinin kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmelerine olanak tanır.

5. Ölçeklenebilirlik ve esneklik

Kodsuz platformlar, ürün yöneticilerine uygulamalarını ölçeklendirme ve anında kolayca değişiklik yapma olanağı sunar. Bu esneklik, ürünlerin değişen pazar taleplerine ve kullanıcı gereksinimlerine uyum sağlayabilmesini garanti eder.

Kod gerektirmeyen araçları ürün yönetimi araç setinize dahil etmek, verimliliği, iletişimi ve inovasyonu önemli ölçüde artırabilir ve sonuçta daha iyi ürünler ve daha memnun müşteriler elde etmenizi sağlayabilir.

Bu güçlü araçlarla ürün yönetiminizi bir üst seviyeye taşıma fırsatını kaçırmayın!

Bonus: AI Kodlama Araçları

Ürün Yöneticileri İçin İyi Bir Kodsuz Aracı Neler Oluşturur?

Doğru kodsuz aracı seçmek, ürün yöneticilerine sunduğu faydaları en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Ancak mevcut seçenekler o kadar çok ki, bir kodsuz aracı diğerlerinden ayıran faktörlerin neler olduğunu bilmek hayati önem taşır.

Ürün yöneticileri için kodsuz araçları değerlendirirken dikkate alınması gereken anahtar hususlar şunlardır:

✅ Sezgisel arayüz

✅ Kapsamlı fonksiyonlar

✅ Sorunsuz entegrasyonlar

✅ Özelleştirilebilirlik ve genişletilebilirlik

✅ Güçlü güvenlik ve uyumluluk

✅ Aktif topluluk ve destek

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, sizin ve ürün yönetimi takımınızın daha iyi sonuçları daha hızlı ve daha verimli bir şekilde elde etmenizi sağlayacak bir kodsuz aracı güvenle seçebilirsiniz. ⚡️

İş akışınızı kolaylaştırmanıza, bilinçli kararlar almanıza ve ürününüzü yeni zirvelere taşımanıza yardımcı olacak, ürün yöneticileri için en iyi kodsuz araçlara bir göz atalım. 📈

Proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için en iyi kodsuz araç

Gantt Şeması görünümüyle birden fazla projeyi planlayın, bağımlılıkları yönetin ve her şeyi özel proje zaman çizelgenizde öncelik sırasına göre düzenleyin

ClickUp, takımınızın tüm işlerini tek bir merkezi yerde bir araya getiren gelişmiş özellikler sunarak takım işbirliğini ve verimliliği artırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp'ı günümüzün en iyi proje yönetimi araçlarından biri yapan şey, tamamen özelleştirilebilir, kullanıcı dostu ve kod gerektirmeyen platformudur. Bu, tek başına çalışan girişimciler, küçük işletmeler, büyük kurumsal şirketler ve aradaki her türlü işletme dahil olmak üzere her boyutlardaki takımın, ClickUp'ı kendi benzersiz ş Akışlarına ve tercihlerine göre yapılandırabileceği ve işiniz büyüdükçe ayarlayabileceği anlamına gelir — kodlama ve teknik beceriler gerekmez. 👏

Ürün yöneticileri ve takımlar için ClickUp size şu konularda yardımcı olabilir:

Strateji planlama : ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak planınızı görselleştirin, fikirlerinizi haritalandırın ve bunları ş akışları ve görevlerle bağlantıya geçirin

Yol haritaları ve ürün yönetimi : Zihin Haritaları, Zaman Çizelgesi, Gantt şeması, Liste veya Tablo görünümü ile takımınız için net yol haritaları oluşturun : Zihin Haritaları, Zaman Çizelgesi, Gantt şeması, Liste veya Tablo görünümü ile takımınız için net yol haritaları oluşturun

Hedefler : ClickUp Goals ile amaçları ve hedefleri uyumlu hale getirin ve yolunuzdan sapmayın

Takım işbirliği : Geri bildirim alışverişinde bulunun, gerçek zamanlı güncellemeler alın ve Sohbet görünümü, yorumlar ve daha fazlasıyla gelişmelerden haberdar olun

Hata ve sorun izleme : Geri bildirimleri ve öncelikleri düzenleyin, : Geri bildirimleri ve öncelikleri düzenleyin, hata ve sorun izlemesini basitleştirin

Ş Akışları ve otomasyon : Net, : Net, çevik ş akışları oluşturun ve otomasyonlarla geliştirme sürecini hızla tamamlayın

Gerçek zamanlı raporlama ve ilerleme izleme : ClickUp Gösterge Panelleri ile performansı ve hedeflerinize yönelik ilerlemeyi takip edin

Tüm geri bildirim ve geliştirme araçlarınızı entegre edin : Zendesk, Intercom ve Zapier entegrasyonlarıyla ürün kararlarını şekillendirmek için müşteri geri bildirim döngüleri oluşturun. Ardından, GitHub, GitLab ve Bitbucket için yerel entegrasyonlarla geliştirme ilerlemesini izleyin

ClickUp'ın API'siyle kendi özel ClickApp'inizi oluşturun: ClickUp'ın API'si, kendi özel entegrasyonlarınızı ve , kendi özel entegrasyonlarınızı ve ClickApp'lerinizi oluşturmanıza olanak tanır; böylece aracın fonksiyonelliğini üçüncü taraf uygulamalara entegre edebilirsiniz.

Nesneler, görevler, ilişkiler ve yapışkan notlar içeren ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak takımınızla görsel olarak işbirliği yapın

Ayrıca, tüm ürün yöneticileri ve takımlar, ürün lansmanları, brifingler ve strateji planlaması için ClickUp şablonlarının yanı sıra diğer ürün yönetimi şablonları ve ürün pazarlama şablonlarını kullanarak işlerine hızlı bir başlangıç yapabilir ve zamandan tasarruf edebilir.

En iyi özellikler

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp'ın her bölümünü özelleştirin ve Özel Alanlar, özel durumlar, ClickApps ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yapılandırın

15'ten fazla özel görünüm : Zaman çizelgesi, Pano, Gantt şeması ve daha fazlası dahil olmak üzere, işlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla seçenek arasından seçim yapın

Sürükle ve bırak fonksiyonu : Bu özellik, ClickUp Çalışma Alanınızda değişiklik yapmayı daha kolay ve hızlı hale getirir. Teknik beceri gerektirmeden öğeleri sürükleyip bırakmanız yeterlidir

Otomasyon özellikleri : Hazır otomasyonlarla tüm süreçleri hızlandırın ve ClickUp otomasyonu ile özel tarifler oluşturun — kodlama gerekmez

Dokümantasyon : Tüm proje, : Tüm proje, iş kapsamı ve şirketle ilgili belgeleri ClickUp Docs ile saklayın

Kaynak yönetimi : İş Yükü görünümüyle kaynaklarınızı izleyin

Entegrasyon özellikleri : ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayarak uygulamalarınızı birleştirin ve ş akışınızı kolaylaştırın

Tüm cihazlarda kullanılabilir : Masaüstü, mobil (Android ve iOS uygulaması), sesli ve tarayıcı platformlarında kullanılabilir

Ürün Yöneticisi Kılavuzu : Bu kapsamlı kılavuzla, : Bu kapsamlı kılavuzla, ürün yönetimi için ClickUp'ı en verimli şekilde kullanmayı öğrenin

Şablon kütüphanesi: Ürün, : Ürün, yazılım geliştiriciler , pazarlama dahil olmak üzere her kullanım senaryosu ve takım için 1.000'den fazla şablon arasından seçim yapın,

Sınırlamalar

Çok geniş bir aralıkta özelliklere alışmak biraz zaman alabilir

Bazı Gösterge Paneli kartları ücretsiz planda dışa aktarılamaz

Bazı görünümler mobil uygulamada mevcut değildir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 5 üzerinden 4,7 (5.680'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (3.540'dan fazla yorum)

2. Feathery

Güçlü formlar oluşturmak için en iyi kodsuz araç

Feathery ile özel bir form oluşturma

Feathery, ürün takımları için güçlü bir form oluşturma aracıdır. Bu araç, ürün takımlarının geliştirici kaynaklarına ihtiyaç duymadan kullanıcı onboarding'i, ödemeler, başvurular ve daha fazlası için uygulama içi akışlar oluşturmasına olanak tanır.

Kullanıcılar, Webflow benzeri bir görsel düzenleyici, güçlü bir mantık oluşturucu ve Segment, Stripe ve Firebase gibi araçlar dahil olmak üzere 5.000'den fazla entegrasyon ile tamamen özelleştirilebilir formlar oluşturabilir.

En iyi özellikler

Markaya özgü formlar : Markanızın görsel kimliğine uygun özel formlar oluşturun

Sürükle ve bırak düzenleyici : Kullanıcı dostu bir arayüzle düzenleri kolayca tasarlayın ve düzenleyin

Gelişmiş mantık destekleri : Dinamik formlar ve ş akışları oluşturmak için karmaşık koşullu mantıklar uygulayın

Uygulama entegrasyonları : 5.000'den fazla uygulamaya bağlantı kurun ve etkileşim kurarak fonksiyonları artırın

React ve Javascript SDK'ları : Gelişmiş doğrulama ve özel mantık için geliştirici dostu yazılım geliştirme kitlerinden yararlanın : Gelişmiş doğrulama ve özel mantık için geliştirici dostu yazılım geliştirme kitlerinden yararlanın

Sınırlamalar

Google Forms gibi basit bir form oluşturucuya göre kullanmaya başlamak daha uzun sürer

Plaid gibi gelişmiş entegrasyonlar için ücretli plan gereklidir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Temel: Aylık 50 $

Pro: Aylık 400 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

Product Hunt: 4,7 üzerinden 5 (20'den fazla yorum)

3. Amplitude

Ürün analitiği için en iyi kodsuz araç

Amplitude'da verileri görüntüleyerek daha iyi ve daha bilinçli iş kararları alın

Amplitude, ürün yöneticilerinin kullanıcı davranışını analiz ederek ve özelliklerin kullanıcı etkileşimi üzerindeki etkisini anlayarak veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan güçlü bir ürün analitik platformudur.

Müşteri etkileşimlerine ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak, takımların darboğazları tespit etmelerine, başarılı özellikleri belirlemelerine ve etkili stratejiler geliştirmelerine olanak tanır.

Ayrıca, tahmine dayalı analitik yetenekleri gelecekteki kullanıcı davranışlarına ilişkin içgörüler sunarak ürün yöneticilerinin bir adım önde olmalarını sağlar. Bu araç, kullanıcı deneyimini optimize etmeyi ve büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan ürün yöneticileri için hayati önem taşır.

En iyi özellikler

Kullanıcı davranış analizi : Kullanıcıların ürününüzle nasıl etkileşim kurduğunu izleyip analiz ederek değerli içgörüler elde edin

Kohort analizi ve segmentasyon : Kullanıcıları ortak özelliklere veya davranışlara göre gruplandırın ve daha hedefli içgörüler elde etmek için bu segmentleri analiz edin

Gerçek zamanlı raporlama : Güncel verilere ve içgörülere anında erişerek zamanında kararlar alın

A/B testi ve denemeler: Ürününüzün veya özelliklerinizin farklı sürümlerini test edin ve performanslarını karşılaştırarak kullanıcı deneyimini ve etkileşimini optimize edin

Sınırlamalar

Yeni başlayanlar için daha dik bir öğrenme eğrisi

Sınırlı veri aktarım yetenekleri

Büyük takımlar için fiyatlandırma pahalı olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Büyüme: Demo talep edin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 5 üzerinden 4,5 (1.964 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,6 (52 yorum)

4. Webflow

Web sitesi tasarımı için en iyi kodsuz araç

Webflow ile özel bir web sitesi oluşturma

Webflow, ürün yöneticilerinin herhangi bir kod yazmadan görsel olarak etkileyici web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanıyan duyarlı bir web tasarım aracıdır.

Tasarımın görsel unsurlarını geliştirmenin teknik yönleriyle birleştirerek, profesyonel ve fonksiyonel web siteleri oluşturmak için bütünsel bir platform sunar.

CMS ve e-ticaret özellikleriyle Webflow, site içeriği ve çevrimiçi işlemlerin yönetimini de kolaylaştırır. Bu araç, ilgi çekici ve etkileşimli web deneyimleri oluşturmak isteyen ürün yöneticileri için vazgeçilmezdir.

En iyi özellikler

2D görsel düzenleyici : Projenizi iki boyutlu bir alanda tasarlamak ve düzenlemek için grafik arayüzü kullanın

Duyarlı tasarım araçları : Masaüstü bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar her cihazda otomatik olarak uyum sağlayan ve harika görünen tasarımlar oluşturun

CMS : Blog gönderileri ve diğer koleksiyonlar gibi site içeriklerini kolaylıkla yönetin

Özel etkileşimler ve animasyonlar: Kullanıcı etkileşimini ve deneyimini geliştirmek için benzersiz kullanıcı etkileşimleri ve animasyonlar oluşturun

Sınırlamalar

Sınırlı yerel e-ticaret özellikleri

Webflow'un barındırma hizmetiyle sınırlıdır

Fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz plan

Temel: Aylık 18 $

CMS: Aylık 29 dolar

İş: Aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 4 (469 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,6 (18 yorum)

5. Framer

Prototip oluşturma için en iyi kodsuz araç

Framer ile duyarlı web siteleri tasarlayın ve yayınlayın

Framer, ürün yöneticilerinin herhangi bir kodlama yapmadan etkileşimli, yüksek kaliteli prototipler oluşturmasına olanak tanıyan bir kodsuz araçtır.

Tasarım ve geliştirme arasındaki boşluğu doldurarak, ikisi arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Zengin bileşen kütüphanesi ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle Framer, prototip oluşturma ve kullanıcı testleri için çok yönlü bir ortam sunar. Bu araç, tasarım sürecini kolaylaştırmayı ve ürünün kullanılabilirliğini artırmayı hedefleyen ürün yöneticileri için mükemmeldir.

En iyi özellikler

Etkileşimli bileşenler : Kullanıcı eylemlerine yanıt veren hazır veya özel bileşenleri kullanarak tasarımlarınızın etkileşimini artırın

İşbirliği ve paylaşım : Takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde çalışın, tasarımlarınızı paylaşın ve platform içinde geri bildirim toplayın

Tasarım araçlarıyla entegrasyonlar : Daha sorunsuz bir tasarım akışı için popüler tasarım yazılımlarıyla bağlantı kurun ve varlıkları içe veya dışa aktarın

Yerleşik tasarım sistemi: Tasarımlarınız arasında tutarlılığı sağlamak için mevcut tasarım standartları ve bileşenleri çerçevesinden yararlanın

Sınırlamalar

Gelişmiş animasyonlar için sınırlı destek

Gelişmiş özellikler için temel kod bilgisi gerekebilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Mini: Aylık 10 dolar

Temel: Aylık 20 $

Pro: Aylık 30 $

İş: Özel fiyatlandırma

Müşteri yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 4 (55 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,6 (16 yorum)

6. Bubble

Web uygulamaları oluşturmak için en iyi kodsuz araç

Bubble ile masaüstü ve mobil web tarayıcıları için etkileşimli, çok kullanıcılı uygulamalar oluşturun

Bubble, ürün yöneticilerinin tam özellikli web uygulamalarını kolaylıkla tasarlamasına, geliştirmesine ve piyasaya sürmesine olanak tanıyan kodsuz bir platformdur.

Görsel düzenleyici ve özelleştirilebilir ş akışları, hızlı prototip oluşturma ve geliştirmeye olanak tanıyarak, genellikle gereken zaman ve çabayı azaltır.

Ayrıca, Bubble'ın güçlü entegrasyon yetenekleri, kod yazmaya gerek kalmadan karmaşık uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir çözüm sunar. Bu araç, sağlam ve hepsi bir arada bir geliştirme platformu arayan ürün yöneticileri için idealdir.

En iyi özellikler

Sürükle ve bırak düzenleyici : Sezgisel bir arayüz kullanarak öğeleri kolaylıkla tasarlayın ve düzenleyin; kod gerekmez

Görsel veritabanı oluşturucu : Veritabanlarını görsel olarak oluşturun ve yönetin; veri düzenleme ve işleme sürecini basitleştirin

Özelleştirilebilir ş akışları : Süreç akışlarınızı benzersiz iş gereksinimlerinize göre uyarlayarak verimliliği ve üretkenliği artırın

Zengin eklenti ekosistemi: Ek fonksiyonlar ve diğer araçlar veya platformlarla sorunsuz entegrasyonlar için çok çeşitli eklentilerden yararlanın

Sınırlamalar

Büyük ölçekli uygulamalar için sınırlı performans

Daha dik öğrenme eğrisi

Yerel mobil uygulama geliştirme için uygun değildir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Mini: Aylık 10 dolar

Temel: Aylık 20 $

Pro: Aylık 30 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 4 (55 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,6 (16 yorum)

7. Retool

Retool ile şirket içi araçlar oluşturun

Retool, ürün yöneticilerinin mevcut veritabanlarına ve API'lerine bağlantı kurarak hızlı bir şekilde özel iç araçlar oluşturmalarını sağlayan kodsuz bir platformdur.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ve hazır bileşenleri sayesinde, işinizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş araçlar oluşturmak çok kolay.

Ayrıca, Retool’un sağlam güvenlik özellikleri verilerinizin korunmasını sağlar. Bu araç, iç süreçlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyen ürün yöneticileri için güçlü bir çözümdür.

En iyi özellikler

Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü oluşturucu : Bu özellik, kod gerektirmeden kullanıcı arayüzünüzdeki öğeleri kolaylıkla tasarlayıp düzenlemenizi sağlar

Önceden oluşturulmuş bileşenler : Hazır öğeleri kullanarak geliştirme sürecini hızlandırın ve tasarımınızda tutarlılığı koruyun

Popüler veritabanları ve API'lerle entegrasyon : Çeşitli veritabanları ve API'lerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak farklı kaynaklardan veri alabilir, işleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Rol tabanlı erişim kontrolü: Kullanıcı rollerine göre farklı erişim düzeyleri uygulayarak, kullanıcıların yalnızca rollerine uygun bilgi ve özelliklere erişebilmesini sağlayın

Sınırlamalar

Sınırlı tasarım özelleştirme

Fiyatlandırma, kurumsal şirketler ve daha büyük takımlar için pahalı olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Takım: Aylık 10 $

İş: Aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 5 üzerinden 4,7 (159 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,4 (69 yorum)

Bu Retool alternatiflerine göz atın!

8. Airtable

Veri depolama için en iyi kodsuz araç

Airtable'daki raporlama özelliğini kullanarak satış boru hattını yönetme

Airtable, bir elektronik tablonun kullanım kolaylığını bir veritabanının fonksiyonlarıyla birleştiren esnek bir kodsuz veritabanı aracıdır.

Bu araç, ürün yöneticilerinin verileri çeşitli şekillerde düzenlemesine ve görselleştirmesine olanak tanıyarak işbirliğini ve karar verme sürecini geliştirir.

Yerleşik formları ve otomasyon özellikleriyle Airtable, veri toplama ve işleme süreçlerini de basitleştirir. Bu araç, veri yönetimini geliştirmek ve ş akışlarını kolaylaştırmak isteyen ürün yöneticileri için mükemmel bir seçimdir.

En iyi özellikler

Özelleştirilebilir görünümler : Verilerinizin görüntülenmesini ve düzenlenmesini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayarak, analiz ve yorumlamayı kolaylaştırın.

Yerleşik formlar ve otomasyonlar : Hazır formları kullanarak veri toplayın ve otomasyonlar kurarak tekrarlayan görevleri kolaylaştırın, verimliliği artırın.

Zengin entegrasyon ekosistemi : Diğer çeşitli araç ve platformlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak fonksiyonları artırın ve tek bir ş Akışı oluşturun.

İşbirliği ve paylaşım: Platformun içinde takımınızla ortak projeler üzerinde çalışın, verileri kolayca paylaşın ve geri bildirim toplayın.

Sınırlamalar

Sınırlı raporlama ve analiz özellikleri

Geleneksel elektronik tablolara kıyasla daha dik bir öğrenme eğrisi

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Ayrıca: Koltuk başına aylık 12 dolar

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 5 üzerinden 4,6 (2.126 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (1.782 yorum)

9. Zapier

İş akışı otomasyonu için en iyi kodsuz araç

Zapier ile web hizmetlerini birbirine bağlayın ve tekrarlayan görevleri otomasyon ile otomatikleştirin

Zapier, ürün yöneticilerinin çeşitli uygulamalar arasında görevleri birbirine bağlayıp otomatikleştirmelerini sağlayarak iş akışlarını kolaylaştıran bir otomasyon platformudur.

Kullanımı kolay arayüzü ve kapsamlı uygulama entegrasyonları sayesinde, takımlar tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirebilir ve değerli zaman kazanabilir.

Ayrıca, çok adımlı Zaps özelliği, karmaşık ş akışları oluşturma esnekliği sunar. Zapier, verimliliği artırmak ve operasyonları optimize etmek isteyen ürün yöneticileri için paha biçilmez bir araçtır.

En iyi özellikler

Kullanımı kolay arayüz : Bu özellik, kullanıcı dostu bir düzen ve sezgisel kontroller sunarak herkesin platformda kolayca gezinmesini ve kullanmasını sağlar

Çok adımlı Zaps : Farklı uygulamalar arasında otomasyon dizileri oluşturun ve karmaşık, otomatik ş akışlarını kolaylıkla oluşturun

Özelleştirilebilir ş akışları: Süreç akışlarınızı özel ihtiyaçlarınıza göre tasarlayın ve ayarlayın; verimliliği ve üretkenliği artırın

Sınırlamalar

Karmaşık otomasyonlar için sınırlı destek

Yoğun kullanımda maliyetli olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Ayrıca: Koltuk başına aylık 12 dolar

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 5 üzerinden 4,5 (1.085 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (2.577 yorum)

10. Landbot

Sohbet robotları oluşturmak için en iyi kodsuz araç

Landbot ile konuşma botları, konuşma özellikli açılış sayfaları ve web siteleri, etkileşimli anketler, potansiyel müşteri oluşturma botları ve daha fazlasını oluşturun

Landbot, ürün yöneticilerinin ürün ve hizmetleri için konuşma arayüzleri oluşturmasına yardımcı olan kod yazmaya gerek olmayan bir sohbet robotu oluşturma aracıdır.

Sürükle ve bırak oluşturucu ve hazır şablonları sayesinde, ilgi çekici, yapay zeka destekli sohbet robotları oluşturmak çok kolay.

Ayrıca, Landbot’un analiz ve raporlama özellikleri, müşteri etkileşimleri hakkında içgörüler sağlayarak müşteri katılımını ve memnuniyetini artırmaya yardımcı olur. Bu araç, müşteri iletişimini ve desteğini geliştirmek isteyen ürün yöneticileri için mükemmeldir.

En iyi özellikler

Sürükle ve bırak oluşturucu : Bu özellik sayesinde, herhangi bir kod becerisine ihtiyaç duymadan arayüzünüzdeki öğeleri kolayca tasarlayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Hazır şablonlar : Hazır şablonları kullanarak oluşturma sürecini hızlandırın ve aynı zamanda profesyonel ve tutarlı bir görünüm sağlayın.

Popüler platformlarla entegrasyonlar : Diğer çeşitli popüler araç ve platformlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak, aracın fonksiyonelliğini artırın ve tek bir ş akışı sağlayın.

Analitik ve raporlama: Değerli içgörülere erişin ve performansınızı izlemek ve bilinçli kararlar almak için ayrıntılı raporlar oluşturun.

Sınırlamalar

Sınırlı doğal dil işleme yetenekleri

Ses tabanlı chatbot desteği yok

Üst düzey planlar için fiyatlar pahalı olabilir

Fiyatlandırma

Sandbox: Ücretsiz plan

Başlangıç: Aylık 39 $

Pro: Aylık 99 $

İş: Aylık 300 $

Müşteri yorumları

G2: 5 üzerinden 4,7 (259 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (66 yorum)

11. Glide

Mobil uygulama geliştirme için en iyi kodsuz araç

Glide ile mobil uygulamalar oluşturun, arayüzleri özel hale getirin ve daha fazlasını yapın

Glide, ürün yöneticilerinin Google E-Tablolar'daki verileri kullanarak görsel olarak çekici mobil uygulamalar geliştirmelerine olanak tanıyan kodsuz bir platformdur.

Sezgisel uygulama oluşturucusu ve Google E-Tablolar ile gerçek zamanlı veri senkronizasyonu, ürün yöneticilerinin uygulamaları kolaylıkla oluşturup yönetmelerini sağlar.

Ayrıca, Glide'ın özelleştirilebilir şablonları ve zengin bileşen kütüphanesi, benzersiz ve kullanıcı dostu mobil deneyimler oluşturulmasına olanak tanır. Bu araç, kod yazmaya gerek kalmadan mobil uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirip kullanıma sunmayı hedefleyen ürün yöneticileri için harika bir seçimdir.

En iyi özellikler

Sezgisel uygulama oluşturucu : Bu özellik, uygulama oluşturma sürecini basitleştiren ve kodlama becerisi gerektirmeyen kullanıcı dostu bir arayüz sunar

Google E-Tablolar ile gerçek zamanlı veri senkronizasyonu : Verilerinizi Google E-Tablolar ile gerçek zamanlı olarak senkronize edin ve uygulamanızın her zaman en güncel bilgileri görüntülemesini sağlayın

Özelleştirilebilir şablonlar : İhtiyaçlarınıza göre değiştirebileceğiniz hazır şablonlardan yararlanarak, profesyonel bir görünüm korurken oluşturma sürecini hızlandırın

Zengin bileşen kütüphanesi: Önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan kapsamlı bir kütüphaneyi kullanarak, uygulamanıza çeşitli özellikleri ve fonksiyonları kolaylıkla ekleyin

Sınırlamalar

Veri kaynağı olarak Google E-Tablolar ile sınırlıdır

Yerel uygulama özellikleri desteklenmiyor

Büyük uygulamalar için sınırlı ölçeklenebilirlik

Fiyatlandırma

Pro: Aylık 99 $

İş: Aylık 249 $

Enterprise: Aylık 799 $

Müşteri yorumları

G2: 5 üzerinden 4,7 (359 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (92 yorum)

12. Coda

Dokümantasyon için en iyi kodsuz araç

Coda ile belgeleri, elektronik tabloları ve geliştirme araçlarını tek bir platformda birleştirin

Coda, ürün yöneticilerinin tek bir arayüz üzerinden ortak çalışma belgeleri, elektronik tablolar ve uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir kodsuz platformdur.

Geleneksel verimlilik araçları arasındaki engelleri ortadan kaldıran Coda, daha esnek ve işbirliğine dayalı bir iş ortamı sağlar.

Özelleştirilebilir bileşenleri ve otomasyon özellikleriyle, akıcı iş akışlarını ve verimli görev yönetimini kolaylaştırır. Bu araç, takımlarında işbirliğini ve verimliliği artırmak isteyen ürün yöneticileri için vazgeçilmezdir.

En iyi özellikler

Belgeler ve elektronik tablolar için esnek çalışma alanı : Bu özellik, metin, veri ve etkileşimli bileşenleri tek bir çalışma alanında sorunsuz bir şekilde birleştirmenize olanak tanıyarak daha dinamik ve ilgi çekici bir Çalışma Alanı yaratır.

Özelleştirilebilir bileşenler ve şablonlar : Çeşitli değiştirilebilir öğelerden ve şablonlardan yararlanarak Çalışma Alanınızı özel ihtiyaçlarınıza göre tasarlayın.

Otomasyon ve entegrasyonlar : Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve çeşitli diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak fonksiyonları artırın ve ş akışlarını kolaylaştırın.

İşbirliği ve paylaşım özellikleri: Platformun içinde takımınızla ortak projeler üzerinde birlikte çalışın, verileri kolayca paylaşın ve geri bildirim toplayın.

Sınırlamalar

Sınırlı mobil uygulama fonksiyonu

Yeni başlayanlar için daha dik bir öğrenme eğrisi

Büyük belgelerde performans düşebilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz plan

Pro: Aylık 12 $

Takım: Aylık 36 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2: 5 üzerinden 4,7 (393 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (87 yorum)

Bu kodsuz araçlar, ürün yöneticilerinin iş akışlarını kolaylaştırmalarına, işbirliğini geliştirmelerine ve yenilikçi ürünler geliştirmelerine yardımcı olacak bir dizi özellik ve fonksiyon sunar. İster kodsuz proje yönetimi uygulamaları, ister form oluşturucular veya kodsuz otomasyon araçları olsun, bu kodsuz platformlar çalışma şeklinizi dönüştürebilir.

Her bir aracın en iyi özelliklerini ve sınırlamalarını değerlendirerek, özel ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize en uygun olanı seçmek için bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Ürün geliştirme sürecini yönetme şeklinizde devrim yaratmaya hazır mısınız? Ürün geliştirmeyi hızlandırmak, işbirliğini güçlendirmek ve ürünlerini daha iyi yönetmek isteyen ürün yöneticileri için mükemmel olan hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi platformu ClickUp'ı keşfedin.

Misafir Yazar:

Michael Kilcullen, B2B SaaS sektöründe 5 yılı aşkın deneyime sahip bir büyüme lideridir. Masasında olmadığı zamanlarda, Florida'nın güneşli havasında sörf yaparken, golf oynarken veya pickleball oynarken rastlayabilirsiniz.