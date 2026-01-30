ClickUp'ta CSAT Raporlamasını ClickUp Süper Ajan ile Hızlı ve Eyleme Geçirilebilir Bilgilere Nasıl Dönüştürdüm

Çoğu destek lideri size şunu söyleyecektir: CSAT geri bildirimi altın değerindedir.

Küçük harflerle yazılmış kısım? Yalnızca nasıl kullanacağınızı biliyorsanız faydalıdır.

ClickUp'ta CSAT Raporlaması: Bilet Denizi'ni Net Sinyallere Dönüştürmek

Destek ekibindeyseniz, muhtemelen bu hissi bilirsiniz: CSAT anketleri gelir, her yanıt bir görev haline gelir ve birdenbire okumak gereken uzun bir bilet listesine bakarsınız... ancak derinlemesine analiz etmek için zamanınız yoktur.

CSAT bu şekilde hızla gürültüye dönüşür. Geri bildirimin değerli olduğu şüphe götürmez. Ancak bu geri bildirim, incelemesi yavaş, özetlemesi zor ve tutarlı bir şekilde paylaşımı neredeyse imkansız olan bir ş Akışında sıkışıp kalır.

Her hafta bu sıkıntıyı yaşıyordum. Müşterilerden harika sinyaller alıyorduk, ancak bu görevleri net ve paylaşılabilir içgörülere dönüştürmek zahmetliydi ve kolayca "sonraya" ertelenebilirdi.

Bu nedenle, ClickUp Süper Ajanı, yani CSAT Raporlama Süper Ajanı'nı şu amaçlarla oluşturdum:

Özel bir listeden CSAT anket görevlerini alın

ClickUp belgesi üzerinde saklanan gerçek destek kalitesi rubriğimizi uygulayın.

Geri bildirimleri temalara göre gruplandırın

Saatler yerine dakikalar içinde yöneticiye sunmaya hazır bir rapor oluşturun.

Takımım için sonuç: daha hızlı içgörüler, daha net modeller ve müşterilerimizin bize söylediklerine göre harekete geçmek için daha fazla zaman.

Tüm süreci ClickUp Topluluk Web Semineri'nde gösterdim. Şimdi bu makalede size tüm süreci anlatayım!

Kimim: Müşteri Deneyimine Takıntılı Bir Destek Uzmanı

4,5 yıldır ClickUp Destek Ekibi'nde çalışıyorum. Birçok destek lideri ve IC gibi, ben de tek bir temel değere inanıyorum: Mümkün olan en iyi müşteri deneyimini (CX) sunmak.

Her CSAT yanıtı, müşterinin neyin işe yaradığını ve ürünümüzün, süreçlerimizin veya iletişimimizin hangi alanlarda yetersiz kaldığını gösteren doğrudan bir sinyaldir. Bu ajanı oluşturmadan önce, ClickUp'ta CSAT raporlaması için zaten sağlam bir temele sahiptik:

Otomasyonlu bir sistem, her CSAT anketini bir ClickUp görevine dönüştürür.

Özel bir CSAT Listeyi tüm geri bildirim görevlerini toplar.

ClickUp belgesi içindeki ayrıntılı destek rubriği, "iyi"nin neye benzediğini tanımlar.

Kağıt üzerinde, kurulumumuz ideal görünüyordu: her CSAT yanıtı tek bir yerde bir görev haline geliyordu. Gerçekte ise, bu durum yeni darboğazlar yarattı.

CSAT Zorluğu: Harika Geri Bildirimler, Yavaş İçgörüler

Takımımız şu sorunlarla karşı karşıya kaldı:

Zaman alan analiz: Her anketi okumak, temaları etiketlemek ve özetleri yazmak çok uzun sürüyordu.

Tutarsız yorumlama: Farklı kişiler, özellikle hızlı tarama yaparken farklı "ana sorunlar" ortaya çıkardı.

Gizli kalıplar: Geri bildirimler düzinelerce bilette gömülü olduğunda temaları görmek zordu.

Daha hızlı, daha tutarlı ve tekrarlanabilir bir şeye ihtiyacımız vardı. Ve bunu, gerçek insan geri bildirimlerinin nüanslarını kaybetmeden yapmalıydık.

Bu da beni CSAT Raporlama Süper Ajanımı oluşturmaya itti.

⚡️ ClickUp Süper Ajanlarının ne olduğunu merak mı ediyorsunuz? Süper Ajanlar, Çalışma Alanınızın tüm bağlamını bilen, yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır. Çok adımlı ş Akışlarını bağımsız olarak yürütebilirler. Onlarla sohbet edebilir, onlara iş atayabilir ve @bahsetme yaparak görevleri yerine getirmelerini sağlayabilirsiniz, tıpkı bir insanla yaptığınız gibi. En iyi yanı ne mi? Hangi araçlara ve veri kaynaklarına erişebileceklerini ve Çalışma Alanınızda bunları kimlerin tetikleyici olarak kullanıp yönetebileceğini siz kontrol edersiniz. Bu video, Süper Ajanlarla neler yapabileceğinizi gösteriyor! 🤯

ClickUp'ta CSAT Raporlama Süper Aracımı Tasarlamak

AI, özellikle de ajanların kullanımıyla ilgili öğrendiğim bir şey varsa, o da şudur: Belirsiz bir sorunla başlamayın. Sorunu net bir şekilde tanımlayın, böylece AI'nız neyi çözmesi gerektiğini tam olarak bilir.

Ben de öyle yaptım: Müşterilerimizin ne dediğini hızlı bir şekilde anlamak ve bunu net, eyleme geçirilebilir temalara dönüştürmek istiyorum.

Buradan yola çıkarak, Süper Ajan'ı tek bir işi olağanüstü iyi yapması için tasarladım.

İşte tam olarak izlediğim yol haritası:

1. Net bir misyonla başlayın

Ajanımın adı çok basit: "CSAT Raporlama Süper Ajanı." Çok süslü bir isim değil, ama çok net. Çalışma Alanınızda binlerce Süper Ajanın bulunduğu bir kütüphaneye sahipseniz, bu çok önemli bir fark yaratabilir! 😅

ClickUp CSAT Raporlama Süper Ajanı

Ajanın görevini şu şekilde tanımladım (evet, kod yapmadan, doğal dil ile):

Belirli bir listeden CSAT anket görevlerini okuyun

Mevcut destek rubriğimizi uygulayın

İyi işleri özetleyin

Fırsat alanları

Takım için sonraki adımları önerin

🔑 Anahtar nokta: Sorun hakkında ne kadar spesifik olursanız, temsilciniz o kadar iyi yardımcı olabilir. "Her şeyi yapan" bir AI asistanı oluşturmaya çalışmak yerine, tam olarak hangi tür geri bildirimleri analiz edeceğini ve bunları nasıl raporlayacağını bilen odaklanmış bir uzman oluşturdum.

2. Ajanınızın doğru veri kaynaklarına bağlantı kurmasını sağlayın

Ardından, Süper Ajanımı ClickUp'ta yer alan gerçek bağlama bağladım:

CSAT Listesi: Her anketin bir Her anketin bir ClickUp görevi haline geldiği özel bir liste

Rubric Belge: Müşteri desteği rubriğimizi tanımlayan bir Müşteri desteği rubriğimizi tanımlayan bir ClickUp belge

Özel Alanlar: Gerçek memnuniyet puanını içeren bir CSAT derecelendirme Gerçek memnuniyet puanını içeren bir CSAT derecelendirme Özel Alanı

Talimatlarımda, ajansa hangi listeden okuyacağını ve hangi belgeyi değerlendirme tablosu olarak kullanacağını söylüyorum. Ayrıca, hangi özel alanın yıldız derecelendirmesini içerdiğini de belirtiyorum. Ajan, genel bir veri kümesi değil, gerçek Çalışma Alanı verilerine dayandığından şunları yapabilir:

Bireysel anket görevlerinin oluşturulduğu tarihlere göre puanları filtreleyin.

Beş yıldızlı derecelendirmelerin sayısını sayın

Metinden tutarlı temalar çıkarın

Bu, her şeyi sohbet penceresine yapıştırmanızı gerektirmeden bağlamı anlayan yapay zekanın harika bir örneğidir.

ClickUp'ın bağlamsal yapay zekasını kullanarak çalışma alanınızdaki CSAT verilerinden ilgili bilgileri çıkarın.

Müşterilerimizin ClickUp'ın yapay zekasında en çok sevdiği şey de budur:

*Görevlerin içindeki yapay zeka oldukça kullanışlıdır, özetler, yeniden atamalar, görevleri bulma ve genel olarak küçük işlerde zaman kazanma konusunda yardımcı olur. Otomasyonlar da oldukça güçlüdür ve öncelik atama vb. gibi birçok tekrarlayan görevi azaltmaya yardımcı olabilir. Bunları, temelde otomasyonların güçlendirilmiş hali olan yapay zeka ajanlarıyla değiştirebilirsiniz.

*Görevlerin içindeki yapay zeka oldukça kullanışlıdır, özetler, yeniden atamalar, görevleri bulma ve genel olarak küçük işlerde zaman kazanma konusunda yardımcı olur. Otomasyonlar da oldukça güçlüdür ve öncelik atama vb. gibi birçok tekrarlayan görevi azaltmaya yardımcı olabilir. Bunları, temelde otomasyonların güçlendirilmiş hali olan yapay zeka ajanlarıyla değiştirebilirsiniz.

🤝 Dostça hatırlatıcı: Rubriğiniz güncellenmezse, temsilciniz eski beklentileri özetleyecektir. CSAT görevleri tutarlı bir şekilde biçimlendirilmezse, tutarsız analizler elde edersiniz. Önemli olan, kaynaklarınızı güncel tutarak temsilcinizin en yeni ve en güvenilir verilerle iş yapmasını sağlamaktır!

3. Temsilciye kılavuzlar ve yeniden kullanılabilir ipuçları verin

Veri kaynakları bağlandıktan sonra, ajanın her zaman ihtiyacım olan biçimde çıktıları döndürmesi için komutlara ve koruyucu önlemlere odaklandım.

Yöneticiler için hazır rollup özetleri dahil olmak üzere birkaç yeniden kullanılabilir komut kalıbı oluşturdum. Bir yönetici "Bu haftanın temaları nelerdir?" diye sorduğunda, ajana şu komutu veren bir tetikleyici oluşturabilirim:

Belirli tarihler arasındaki anketlere bakın

İşe yarayan üç noktayı belirtin.

İşe yaramayan üç noktayı belirtin.

Üç somut adım önerin

ClickUp CSAT Raporlama Süper Ajanını koruyucu önlemlerle harekete geçirme

Ayrıca şu gibi filtreler de ekleyebilirim:

"Yalnızca bu belirli özellikle ilgili CSAT'a odaklanın"

"Bu tarih aralığı için geri bildirimlere bakın"

💡 Profesyonel İpucu: İyi komutlar ajanınıza net bir görev, doğru filtreler ve beklenen çıktı biçimi sağlar. Bu çerçeveye yatırım yapın, böylece çıktılara güvenebilir ve bunları tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Komutu anlamak için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp'taki kod gerektirmeyen Agent Studio'yu deneyin. Doğal dil oluşturucu, sizinle birlikte fikirler üretebilir ve yararlı paylaşımlarda bulunabilir.

Ajanı İşe Koymak

Her şey hazır olduğunda, günlük ş Akışı çok basit hale geliyor. Süper Ajan'a CSAT anketleri için bir tarih aralığı gönderiyorum. Süper Ajan, CSAT listemizden tüm eşleşen görevleri alıyor, rubriğimizi kullanarak geri bildirimleri gruplandırıp analiz ediyor ve tutarlı, yapılandırılmış bir rapor sunuyor.

Artık saatlerce tek tek biletleri okumak yerine şunları elde ediyorum:

Temaların kısa özeti

İyi giden şeylerin net bir şekilde vurgulanması

En büyük sürtüşme noktalarının kısa bir listesi

Takımın atabileceği önerilen sonraki adımlar

🔑 Önemli nokta: Agent kimseyi değiştirmez. Zaman alan kümeleme ve özetleme işleri destek ekibimiz için yapılacak işler arasında yer alır ve bize avantaj sağlar. Bu sayede, takım arkadaşlarım ve ben gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyoruz: ajanın ortaya çıkardığı bilgilere dayanarak deneyimi iyileştirmek.

CSAT İçgörülerinin Paylaşımı Takımın Halihazırda Yapmakta Olduğu İşle İlgili

Bir rapor, ancak doğru kişiler tarafından görüldüğünde yararlıdır. Ayrıca, raporla ilgili yapılacak bir şey için zamanında görmeleri gerekir.

Her şey paylaşılan ClickUp Çalışma Alanımızda yer aldığı için, sonuçları ayrı araçlara kopyalayıp yapıştırmam veya uygulamalar arasında insanları aramam gerekmiyor.

📮 ClickUp Insight: Anketimize göre, liderlerin yaklaşık %88'i güncellemeleri almak için hala manuel kontroller, gösterge panelleri veya toplantılara güveniyor. Bunun bedeli nedir? Kaybedilen zaman, bağlam değişikliği ve çoğu zaman güncel olmayan bilgiler. Güncellemeleri takip etmek için ne kadar çok enerji harcarsanız, bunlara göre hareket etmek için o kadar az enerjiniz kalır. ClickUp'ın Listeler ve Sohbetler'de bulunan Süper Ajanları, durum değişikliklerini ve önemli tartışma konularını anında ortaya çıkarır. Artık takımınızdan "hızlı güncellemeler" göndermelerini istemenize gerek kalmayacak. 👀 💫 Gerçek Sonuçlar: Pigment, ClickUp ile takım iletişiminin verimliliğini %20 artırdı ve takımlar arasında daha iyi bir bağlantı ve uyum sağladı.

CSAT içgörülerini takımımla ve paydaşlarla şu şekilde paylaşıyorum:

1. ClickUp sohbeti üzerinden isteğe bağlı raporlar

Bir ekip arkadaşı veya lider "Bu hafta müşteriler ne diyor?" diye sorarsa, manuel rapor hazırlamak için zaman ayırmam gerekmez. Uzun bir anket görevleri listesini de incelemem gerekmez.

ClickUp CSAT Raporlama Süper Ajanıma DM göndererek ClickUp Sohbet'te isteğe bağlı raporları alıyorum.

ClickUp Chat'i açıyorum, CSAT Raporlama Süper Ajanıma bir takım arkadaşım gibi DM gönderiyorum ve bir tarih aralığı belirtiyorum. Birkaç dakika sonra, sohbet penceresinde yapılandırılmış bir özet alıyorum: ana temalar, öne çıkan noktalar, sorunlu noktalar ve önerilen sonraki adımlar — zaten güvendiğimiz aynı değerlendirme kriterlerine göre.

Buradan, ClickUp'tan çıkmadan bu çıktıyı doğrudan işbirlikçilere iletebilir veya alıntı yapabilirim.

CSAT raporlamasının sadece birisi talep ettiğinde yapılmasını istemiyorum. En iyi içgörüler, sorunlar trend haline gelmeden önce tutarlı bir şekilde ortaya çıkanlardır.

Bu nedenle, Süper Ajan'ın belirli aralıklarla haftalık raporlar yayınladığı özel bir CSAT kanalı da kurdum. Bu kanal, kimsenin manuel olarak derlemesi ve dağıtımını yapması gerekmeden, şu anda "müşterilerimizin nasıl hissettiği" konusunda tek ve güvenilir bilgi kaynağı haline geldi.

Otomasyon, CSAT'ı ara sıra yapılan derinlemesine analizlerden, müşteri deneyimini önemseyen herkes için sürekli bir içgörü kaynağına dönüştürür.

📚 Daha fazla bilgi: İşleri merkezileştirmenin daha fazla yolunu keşfetmek istiyorsanız, Yvonne Heimann'ın ClickUp Chat'te bir iş komuta merkezi kurma hikayesi, CSAT odaklı kurulumumla çok iyi uyum sağlıyor.

Manuel CSAT İncelemelerinden Stratejik İyileştirmelere

Peki, ajans ş Akışına geçmenin en büyük etkisi ne oldu?

Elbette, CSAT geri bildirimlerini okumak çok daha kolay hale geldi. Ama daha da önemlisi, kullanmak da daha kolay hale geldi!

Süper Ajan her seferinde aynı yapılandırılmış raporu sunmaya başladığında, takım, daha büyük bir sorun haline gelmeden önce trend olanları, iyileşenleri ve dikkat edilmesi gerekenleri hızlı bir şekilde tespit edebildi.

Bu tutarlılık, işbirliği şeklimizi de değiştirdi. Geri bildirimin "anlamını" tartışmak yerine, bir sonraki adımlar üzerinde daha hızlı anlaşabildik, çünkü temsilci her seferinde aynı değerlendirme ölçütlerini ve çerçeveyi uyguluyordu.

📚 Ayrıca okuyun: AI ile ilgili ş akışları tasarlamak için daha fazla fikir edinmek istiyorsanız, ClickUp ile AI değişim yönetimi hakkındaki bu makale size yardımcı olabilir.

ClickUp'ta kendi CSAT raporlamanız için bunu deneyin

CSAT'ı veya herhangi bir tekrarlayan müşteri geri bildirim döngüsünü yönetiyorsanız, bu kurulumları ClickUp'ta fazla düşünmeden uygulayabilirsiniz. Küçük adımlarla başlayın, bir tür raporu çalışır hale getirin, ardından buradan devam edin.

Misyonu netleştirin: Tekrarlanabilir bir soru belirleyin (ör. "Bu haftanın en önemli CSAT konuları nelerdir?").

Verileri merkezileştirin: CSAT yanıtlarını özel bir ClickUp listeinde görevler olarak saklayın.

Sinyalleri standartlaştırın: CSAT derecelendirme alanı + müşteri yorumları için tutarlı bir yer ekleyin

Bir rubriğe bağlantı: Ajanınıza, destek kalitesi rubriğinizi tanımlayan bir ClickUp belgeye yönlendirin.

Yeniden kullanılabilir bir komut kullanın: Puanları çekmek için tarih aralığını + en popüler temaları + neyin işe yaradığını + neyin işe yaramadığını + sonraki adımları belirtin.

Kararların alındığı yeri paylaşın: ClickUp sohbetinde (isteğe bağlı) raporları çalıştırın veya CSAT kanalında haftalık olarak otomatik olarak yayınlayın.

💡 Profesyonel İpucu: Birkaç rapor döngüsünden sonra, ajansınızı yenilemek için tekrar edin. Her seferinde tek bir şeyi iyileştirmeyi düşünün: Yeni bir filtre ekleyin (özellik alanı, segment, bilet türü)

Rubrik tanımlarını sıkılaştırın

Çıktı biçimini iyileştirerek işlemleri kolaylaştırın

ClickUp'ta yapılandırılmış geri bildirim, net bir değerlendirme ölçeği ve odaklanmış bir Süper Ajanı bir araya getirdiğinizde, CSAT "zamanınız olduğunda gözden geçirdiğiniz bir şey" olmaktan çıkar ve takımınızın her hafta uygulayabileceği güvenilir bir sistem haline gelir.

Sistemimi takımınız için denemek ister misiniz? Bugün ClickUp'a kaydolun —ücretsizdir!