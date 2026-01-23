Claude Projelerinin Kullanımı (Özellikler, Kullanım Örnekleri ve Sınırlar)

Bilgi çalışanlarının %75'inden fazlası işlerinde yazma, araştırma veya planlama için yapay zeka kullandığını belirtiyor. Birçoğu karmaşık, çok adımlı düşünme süreçlerinde de yapay zekaya güveniyor.

Artık sorun, cevap bulmak değil. Sorun, sonsuz sohbet geçmişinde o cevabı, o bağlamı ve ona ulaşan tüm işleri kaybetmek.

Claude Projeleri bu sorunu sizin için çözer.

Uzun süreli konuşmaları sürdürmenize, ilgili belgeleri yüklemenize ve her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan aynı işlere geri dönmenize yardımcı olurlar.

Aşağıda, Claude Proje'yi nasıl kuracağınızı ve kullanacağınızı gösteriyoruz. Ayrıca, hangi konularda yetersiz kalıyor ve bu durumda ne yapılacak?

Claude Projeleri nedir?

Anthropic aracılığıyla

Claude Projeleri, kendi sohbet geçmişi ve bilgi tabanlarına sahip bağımsız Çalışma Alanlarıdır. Her proje içinde belgeler yükleyebilir, bağlam ekleyebilir ve odaklanmış sohbetler yapabilirsiniz.

Bu alternatif, ücretsiz Claude hesabı olanlar da dahil olmak üzere tüm Claude kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Claude Projeleri, her görev için yeni bir sohbet başlatmak yerine şunları içerecek şekilde tasarlanmıştır:

Uzun vadeli bağlam

Yinelemeli akıl yürütme

Gelişen belgeler ve fikirler

Ücretsiz plan ile ücretli planda Claude Projeleri'nde neler elde ettiğinizi görelim 👇

Özellik/Yetenek Ücretsiz Plan Ücretli Planlar (Pro/Max/Takım/Kurumsal) Claude Projeleri oluşturun ✅ (en fazla 5 proje) ✅ (proje sayısı kısıtlaması yoktur) Sohbet geçmişi olan projeler ✅ ✅ Belgeleri ve bağlamı yükleyin ✅ ✅ Projeye özel talimatlar ❌ (kullanılamaz) ✅ RAG ile geliştirilmiş proje bilgisi (daha geniş bağlam) ❌ ✅ (yaklaşık 10 kat daha fazla işlem kapasitesi) Proje paylaşımı/işbirliği ❌ ✅ (Yalnızca takım ve kurumsal sürümler) Paylaşılan erişim izinleri ❌ ✅ rol kontrolleri ile

✏️ Notlar: Ücretli planlar, Projeler için RAG (Retrieval Augmented Generation) özelliğini açar ve bu özellik, bilgi sınırlarına yaklaşıldığında Claude'un etkili bağlam kapasitesini dinamik olarak genişletir.

Ücretsiz kullanıcılar, her biri kendi Çalışma Alanı, sohbet geçmişi ve yüklenen dosyalara sahip olmak üzere en fazla beş Proje oluşturabilir.

Claude Projelerinin Yararlı Olduğu Alanlar

Claude Projeleri, aşamalı, araştırma ağırlıklı veya bağlama bağlı işler için tasarlanmıştır. Bu bağımsız Çalışma Alanları’nın en fazla değer kattığı alanlar şunlardır:

1. Araştırma analizi

Araştırma analizi için inceleyeceğiniz birden fazla kaynak olduğunu varsayalım. Akademik makaleler, haberler, rakip raporları veya anket verileri gibi. Claude Projeleri, ortak konuları bulmanıza, içgörüler elde etmenize ve tutarlı bir anlatı oluşturmanıza yardımcı olur.

İlk olarak, PDF'ler, elektronik tablolar ve web klipleri gibi tüm kaynak materyallerinizi tek bir projeye yükleyin. Claude'dan, yüklediğiniz tüm araştırmaları referans alarak argümanları karşılaştırmasını, bulguları özetlemesini veya belgeler oluşturmasını isteyin.

2. Stratejik planlama

Stratejik planlamanın birkaç hareketli parçası vardır: ilk hipotezler, gelişen varsayımlar, değişen veri girdileri ve değişen öncelikler.

Bir Claude Projesi'nde, tüm stratejik belgelerinizi (yol haritaları, brifingler, karar kriterleri ve senaryo analizleri) toplayın. Bu, siz yineleme yaparken Claude'un önceki kararları izlemesini sağlar.

Projenin sohbet geçmişi ve bilgi tabanı kalıcı olduğundan, Claude birden fazla oturumda planlamanızı destekleyerek düşüncelerinizi netleştirmenize yardımcı olabilir. Tüm bunları, her konuşmada kendinizi tekrar etmeden yapabilirsiniz.

3. Uzun formlu içerik oluşturma

Birden fazla taslak ve girdi içeren uzun metinler veya belgeler için Claude Projeleri, size özel çalışma alanınız olur.

Bir ürün spesifikasyonu, araştırma raporu veya politika belgesi hazırladığınızı varsayalım. Stil kılavuzlarını, referans belgelerini, ana hatları ve önceki sürümleri Proje içinde saklayın.

Claude, tüm bağlamı her zaman göz önünde bulundurarak yeniden yazma, düzenleme veya yeniden biçimlendirme işlemlerinde yardımcı olabilir.

Claude'un belirli projelerde nasıl yanıt vermesi gerektiğine dair özel talimatlar bile ayarlayabilirsiniz.

4. Paylaşılan projeler

Claude Team kullanıcıları, en iyi konuşmalarının anlık görüntülerini bir takımın paylaşılan Proje etkinlik akışında paylaşabilir. Bu, takım arkadaşlarının etkili komutlar, akıl yürütme kalıpları ve iş çıktılarının gerçek örneklerini görmelerini sağlar ve tüm takımın Claude ile daha iyi çalışmayı öğrenmesini kolaylaştırır.

Paylaşılan projeler, tüm takımın AI ile iş yapma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

Claude ile birlikte oluşturulan iş ürünlerini paylaşarak, farklı fonksiyonlar arasında organizasyonel bilgiyi bir araya getirebilirsiniz.

Bu en çok nerede etkili olur? Ürün geliştirme ve araştırma gibi alanlarda, birden fazla katkıcıdan gelen bağlamları birleştirmek, daha yüksek kaliteli çıktılar ve daha güçlü kararlar sağlar.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum farklı. ClickUp Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

👀 Biliyor muydunuz? Claude AI, bilgi teorisinin babası olarak bilinen matematikçi ve mühendis Claude Shannon'ın adını almıştır. İşleri, bilginin nasıl ölçüleceği, iletileceği ve korunacağı konusunda temel oluşturdu; bu da büyük hacimli bağlamlarda akıl yürütmek üzere tasarlanmış bir yapay zeka için çok uygun. Claude ilk olarak Mart 2023'te piyasaya sürüldü.

Claude Proje'lerinin Kurma

1. Adım: Claude hesabınıza giriş yapın

2. Adım: İlk Claude Projesini Kurun

Sol paneldeki simgeye tıklayın.

Ardından, yeni bir proje oluşturun.

3. Adım: Proje ayrıntılarını eklemeye başlayın

Burada projeyle ilgili ayrıntıları girmeye başlayabilirsiniz.

Ardından, Claude'un hatırlaması için talimatlar ekleyin.

Referans için dosya yükleyin. Bir cihazdan, GitHub'dan yükleme yapabilir veya metin içeriği ekleyebilirsiniz.

Bu projeye (Content Fizbo) dayanarak, şunları ekleyebilirim:

Fizbo ses ve kişilik PDF'leri

Geçmiş yazma örnekleri

İçerik özetleri ve karşıt görüşler

Haber bülteni yapı şablonu

Yazılmaması gerekenler

Fikir birikimi

Hedef kitle bağlam dosyaları

💡 Profesyonel İpucu: Her şeyi yükledikten sonra, bunu Proje'de bir kez çalıştırın: "Ek dosyalara dayanarak Fizbo'nun sesini, inançlarını ve yazma kurallarını özetleyin. Belirsiz olan her şeyi belirtin." Bu, Claude'un materyali içselleştirmesini sağlar ve siz de erken aşamada düzeltme yapabilirsiniz.

Claude Projeleri'ni Etkili Bir Şekilde Kullanma

Claude AI'yı verimli bir şekilde kullanmanın yolları:

1. İşin devamlılığı olduğunda projeye başlayın

Claude Projeleri, iş zamanla ilerledikçe ve her yinelemede birikim yaptıkça en iyi şekilde çalışır.

✅ Örnek: Tekrarlayan bir haber bülteni, bir proje için güçlü bir adaydır. Her sayı, önceki temalar, hedef kitle içgörüleri, üslup kararları ve biçimlendirme kurallarına dayanır. Muhtemelen taslaklara geri dönecek, geçmiş bölümleri yeniden kullanacak ve birden fazla oturumda fikirleri geliştireceksiniz.

❌ Uygun olmayan durumlar: Tek seferlik bir soruyu yanıtlıyorsanız, hızlı bir e-posta yazıyorsanız veya bir daha geri dönmeyeceğiniz bir konuda beyin fırtınası yapıyorsanız, normal bir sohbet yeterlidir. Kısa süreli görevler için bir proje oluşturmak, fazla bir değer katmadan ek yük oluşturur.

2. Başlangıçtan itibaren net proje talimatları belirleyin

Proje talimatları, sürekli bir brifing gibi işlev görür. Proje içindeki her konuşmaya uygulanır ve Claude'un sürekli düzeltme yapmadan doğru yönde akıl yürütmesine yardımcı olur.

Claude'a tam olarak ne yapması gerektiğini söylemek için proje talimatlarını ayarlamanız gerekir:

Yeni projenin konusu

Rolünüz ve uzmanlık düzeyiniz

Claude'un öncelik vermesini istediğiniz çıktı türü

Ayrıca zaman çizelgeleri, çıktı biçimleri veya dil gereksinimlerini de belirtebilirsiniz.

3. Belleğin iki katmanını anlayın

Claude Projeleri iki farklı türde belleğe dayanır. Bunlar şunlardır:

Her zaman erişilebilir: Project Knowledge ve proje düzeyinde özel talimatlara yüklediğiniz şeylerdir.

Erişilemez: Bu, aynı proje içindeki diğer sohbet konuşmalarından alınan içeriktir.

Yeni bir sohbette "Dün neye karar verdik?" diye sormak, hayal ürünü cevaplarla sonuçlanabilir. Ancak bunu aşabilirsiniz. Önemli çıktıları Project Knowledge'a dönüştürün veya önemli bağlamı komut satırına manuel olarak ekleyin.

4. Proje bilgisini stratejik olarak kullanın

Claude'un bağlam penceresi yaklaşık 200.000 belirteç, yani yaklaşık 500 sayfa metin içerebilir. Yalnızca işiniz için gerçekten önemli olan materyalleri yüklemelisiniz. Dosyaları eklemeden önce temizleyin, alakasız bölümleri kaldırın ve "her ihtimale karşı" tüm klasörleri toplu olarak paylaşımdan kaçının.

Tek bir sohbette kullanılan dosyalar ile bilgi tabanına eklenen dosyalar arasındaki farkı öğrenmek de iyi bir fikirdir. Doğrudan bir konuşmaya yüklenen belgeler proje genelinde kullanılamaz. Bu nedenle, bir dosyayı yeniden kullanılabilir hale getirmek için onu Project Knowledge'a eklemeniz gerekir.

Yüklendikten sonra, proje bilgileri aranabilir hale gelir. Klasörleri tek tek incelemek yerine, doğrudan sorular sorabilir ve ilgili dosyalardan alınan cevapları alabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Claude, tekrar ihtiyacınız olacak bir şey ürettiğinde (örneğin, son halini almış bir özet, bir kampanya tezi veya bir kod parçacığı), bunu Proje Bilgisi'ne kaydedin. Bu, gelecekteki konuşmalar için de bir referans noktası haline gelir.

5. Her girişim için bir projeyle sınırlandırın

Her Claude Projesini, bir girişim için tek bir doğru kaynak olarak değerlendirin.

Aynı proje içinde alakasız işleri karıştırmak, bağlamın sulandırılmasına ve öngörülemeyen sonuçlara yol açar. Sınırları net tutmadığınız sürece Claude, hangi varsayımların hangi göreve uygulandığını bilemez.

🔔 Unutmayın: Bir Proje = bir hedef, bir kapsam, bir sonuç.

Örnekler:

Araştırma raporu için tek bir proje

Ürün özellikleri için tek bir proje

Tekrarlayan bir haber bülteni için tek bir proje

6. Dönemlerde kararları manuel olarak özetleyin

Dönüşümler arttıkça, önceki sonuçlar yeni konuların altında gömülü kalabilir. Önemli olanları açıkça ortaya koymadığınız sürece, Claude bunlara tutarsız bir şekilde atıfta bulunabilir.

Birkaç oturumda bir, anahtar tartışmaları ve kesinleşen varsayımları özetleyin. Ayrıca, artık geçerli olmayanları da ekleyin.

AI'yı kişisel asistanınız olarak kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin 👇

Claude Projelerinin İşlevselliğinin Azaldığı Noktalar

Claude Projects, dosyalar, talimatlar ve bağlam gibi derin işin girdilerini düzenlemede mükemmeldir. Ancak projeler planlamadan eyleme geçtiğinde, bu sınırları fark etmeye başlayacaksınız 👇

⚠️ Sohbetler hala izole durumdadır.

Bir proje birden fazla sohbet içerebilirken, Claude bir sohbetin içeriğini başka bir sohbetten referans alamaz.

📌 Örnek: Sohbet A'da bir blog yazısı taslağı hazırlar ve bunu sohbet B'de revize etmek isterseniz, metni manuel olarak kopyalamadığınız veya proje bilgisine eklemediğiniz sürece Claude yazdıklarınızı bilemez.

⚠️ Claude, Çalışma Alanı'ndan çok bir kütüphane gibidir.

Claude Projeleri, referans materyallerini (yaklaşık 500 sayfa kadar metin) depolamak için mükemmeldir. Ancak görevler, son teslim tarihi, atanan kişiler, durum sütunları ve hedefe yönelik ilerlemeyi izleme imkanı yoktur.

⚠️ İşbirliği yalnızca görünüm amaçlıdır

Bir projeyi birden fazla takım üyesiyle paylaşabilir ve birbirinizin sohbetlerini görebilirsiniz. Ancak, bir belgeye gerçek zamanlı olarak aktif olarak katkıda bulunamaz, AI çıktısının belirli bir satırına yorum yapamaz veya paylaşılan bir Beyaz Tahtada beyin fırtınası yapamazsınız.

Claude'a bir kaynak yüklediğinizde, bu bir anlık görüntüdür. Kaynak güncellenirse, projenizin canlı bağlantısı olmaz. Her güncellemeden sonra yeni sürümü manuel olarak silip yeniden yüklemeniz gerekir.

⚠️ Eylem noktasında bir engelle karşılaşır

Claude Projeleri mükemmel bir plan sunabilir, ancak sonraki adımları yönetmek için arayüzden çıkmanız gerekir. Projenin çıktısı, başka bir yerde yönetmeniz gereken başka bir veri parçası haline gelir.

👀 Biliyor muydunuz? Anthropic'in Claude modellerini, geliştiricilerin tek bir birleşik API ile kurumsal ölçekte üretken AI uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan, tamamen yönetilen bir AWS hizmeti olan Amazon Bedrock üzerinden doğrudan çalıştırabilirsiniz.

Takımların Neden Sonunda Claude Projelerinden Daha Fazlasına İhtiyaç Duyduğu

Claude Projeleri, işin düşünme katmanında iyi sonuç verir. Daha iyi akıl yürütmenize, bağlamı korumanıza ve sıfırdan başlamadan fikirleri yinelemenize yardımcı olur.

Ancak, iş düşünme aşamasından uygulama aşamasına geçtiğinde, yeni bir dizi soru ortaya çıkar.

Örneğin, bu projenin sahibi kim? Sonraki adımlar neler? Teslim tarihleri ne zaman? Ne zaman tamamlandığını nasıl anlarız?

Claude Projeleri bu soruları yanıtlamak için tasarlanmamıştır.

Bu noktada ihtiyacınız olan şey, aşağıdakileri sağlaması gereken ortak bir eylem sistemidir:

Tek bir doğru kaynak

Planın (Claude'un strateji belgesi) ve proje yürütmenin (bundan türetilen görevler) bir arada bulunduğu ve her ikisinin de gerçek zamanlı olarak güncellendiği tek bir platforma ihtiyacınız var.

Net sahiplik ve sorumluluk

AI içgörülerini ve çıktılarını, net sahipleri, son tarihleri ve durumları olan atanmış eylemlere dönüştüren bir platform. Bu olmadan, en iyi planlar sonunda "bunu kim yapacaktı?" sorusuna dönüşür.

Gerçek zamanlı işbirliği

Birbirinizin sohbetlerini görüntülemek pasif bir işlemdir. Projenizi ilerletmek için aktif olarak işbirliği yapmanız, görevler hakkında yorum yapmanız, canlı belgeleri birlikte düzenlemeniz, meslektaşlarınızı görüş bildirmeleri için etiketlemeniz ve işinizin bağlamında fikirler geliştirmeniz gerekir.

Claude Projeleri'ne alternatif olarak ClickUp

Claude'u verimlilik için kullansanız bile, Claude'un ürettiği şeyleri uygulamak için ayrı bir sisteme ihtiyacınız olacaktır.

Girin: ClickUp.

Converged AI Çalışma Alanı, projelerin, belgelerin, konuşmaların ve yapay zeka bilgilerinin bir arada çalıştığı tek bir platform sunar.

ClickUp'ta, bağlam farkında olan yapay zeka işinizi bilir ve anlar. Böylece, kopyala-yapıştır işlemlerine daha az zaman harcayarak işinizi ilerletmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Aşağıda, ClickUp'ı yoğun takımlar için en iyi Claude alternatifi yapan anahtar özellikleri bulabilirsiniz:

Sizi ve işinizi anlayan yapay zeka ile çalışın

ClickUp Brain, çalışma alanınızın içinde doğrudan çalışan ve işinizin nasıl yapılandırıldığını bilen bağlamsal bir yapay zeka katmanıdır. Şu bilgileri referans alabilir:

Görevler, alt görevler ve görev hiyerarşileri

Durumlar, öncelikler, son teslim tarihleri ve bağımlılıklar

Projeler ve görevlerle bağlantılı belgeler

Yorumlar, kararlar ve devam eden konuşmalar

Takımlar arasında sahiplik ve sorumluluk

Brain, ClickUp'ın izin modelinde çalıştığı için, yalnızca kullanıcının görmesine izin verilen bilgileri gösterir. Soru sormadan önce bağlamı yapıştırmaya, proje yapısını yeniden açıklamaya veya işi manuel olarak özetlemeye gerek yoktur.

Brain, izole bir şekilde çıktı üretmek yerine, canlı Çalışma Alanı verilerini değerlendirir ve gerçek yürütme durumunu yansıtan yanıtlar verir.

📌 Örnek: Q3 kampanya Çalışma Alanı'nda ilerlemeyi yavaşlatan nedir? Bu AI aracı, görev yorumlarını, alt görevleri, durumları ve bağımlılıkları tarar, ardından net bir şekilde yanıt verir: İşler varlık taleplerinin arkasında takılı kalıyor

Atanmamış görevler

Onaylar eksik

İçerik inceleme döngüsündeki gecikmeler Engelleyici raporu, eylem sahiplerini ve zaman etkisini gösterir, böylece takım bitmek bilmeyen iş yüküyle uğraşmak yerine sorunu giderir.

Bu yapay zeka destekli arama özelliği ile Çalışma Alanınızda ve bağlı uygulamalarda bulunan dosya ve bilgileri anında bulun.

Brain'in en güçlü özelliklerinden biri Kurumsal Arama'dır.

ClickUp Brain, Çalışma Alanı ve bağlı sistemler genelinde yapay zeka destekli kurumsal arama özelliği içerir.

Kullanıcılar doğal dil kullanarak aşağıdakiler arasında arama yapabilir:

ClickUp Görevleri, Belgeler, yorumlar ve ek dosyalar

Google Drive, GitHub, SharePoint ve daha fazlası gibi bağlı araçlarda depolanan dosyalar

Aksi takdirde çalışma alanı geçmişi ve kararlar konu olarak kaybolacak

Geleneksel anahtar kelime aramasından farklı olarak, Brain işlerin nasıl organize edildiğine göre cevaplar ve ilgili dosyalar sunar. Bu, bilgilerin projeler, takımlar ve araçlar arasında parçalanmış olduğu büyük Çalışma Alanlarında özellikle değerlidir.

Takım üyeleri, klasörleri veya gösterge panellerini aramak yerine şu gibi sorular sorabilir:

"Geçen çeyrekte fiyatlandırma konusunda hangi kararlar alındı?"

"Hangi görevler bu müşteri gereksiniminden bahsediyor?"

"Nihai onayı nereye kaydettik?"

Birden fazla AI modeline erişim

ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka platformu ile önde gelen LLM'lere tek bir yerden erişin.

ClickUp Brain, aynı arayüz içinde birden fazla harici AI modeline erişim sağlar. Kullanıcılar, farklı model güçlerini denemek için araçlar arasında geçiş yapmaya veya ayrı abonelikleri yönetmeye gerek duymazlar.

Burada yaygın kullanım örnekleri şunlardır:

Uzun formlu akıl yürütme, analiz ve sentez için Claude

Hızlı taslak oluşturma, yürütme ve görev düzeyinde iş için ChatGPT

Bilgi yoğun veya çapraz referanslı araştırmalar için Gemini

Tüm model erişimi ClickUp Brain aracılığıyla soyutlanır, yani AI kullanımı çalışma alanı içinde merkezi, izinli ve denetlenebilir kalır. Bu, takımların birden fazla bağımsız AI aracına güvenmesi durumunda ortaya çıkan parçalanmayı önler.

📌 Örnek kullanım durumları: Bilgi yoğun veya çapraz referanslı görevler için Gemini

Günlük yürütme ve hızlı taslaklar için ChatGPT

Uzun formlu analiz ve sentez için Claude

Akışınızı bozmadan fikirlerinizi yakalamak için Talk to Text'i kullanın.

Bir daha hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın, her şeyi BrainGPT'ye dikte edin ve anında mükemmel sonuçlar elde edin.

ClickUp'ın Talk to Text özelliği, BrainGPT'yi yazılan metinlerin ötesine taşır.

Takımlar fikirlerini, toplantı notlarını veya güncellemeleri dikte edebilir ve bunları ClickUp içinde anında yapılandırılmış metne dönüştürebilir. Bundan sonra Brain şunları yapabilir:

Sözlü girdileri özetleyin

Eylem öğelerini çıkarın

Notları görevlere veya Belgelere dönüştürün

Sonraki adımları ve sahipliki netleştirin

Bu, Çalışma Alanı içinde gerçekleştiği için ses girişi sadece yazıya dönüştürülmez. Bağlam, yapı ve takip ile birlikte yürütülebilir bir iş haline gelir.

Bu, odaklanmayı bozmadan veya ivmeyi kaybetmeden düşünceleri gerçek zamanlı olarak yakalamak için özellikle yararlıdır.

📚 Ayrıca okuyun: İş için AI Kullanma Kılavuzu

Ağır işlerin yapılması için Süper Ajanlar görevlendirilir

BrainGPT, takımların daha iyi sorular sormasına ve içgörüler ortaya çıkarmasına yardımcı olurken, ClickUp'ın Super Agents özelliği bu içgörüler üzerine harekete geçmek için tasarlanmıştır.

Bunlar, Çalışma Alanınızda olup bitenleri sürekli olarak gözlemleyen ortam AI asistanlarınızdır. Görevlerdeki, zaman çizelgelerindeki, bağımlılıklardaki ve veri modellerindeki değişikliklere, manuel bir komut beklemeden yanıt verirler.

📌 Örnek: Bir Süper Ajan şunları yapabilir: Sprint retrospektiflerini sentezleyin ve teslimat risklerini ortaya çıkarın

Gecikmiş görevleri tespit edin ve proaktif olarak sahiplerini bilgilendirin veya yeniden atayın.

Proje ilerlemesini izleyin ve tekrarlayan durum güncellemeleri oluşturun

Bağımlılıklar tamamlandığında takip görevlerini otomatik olarak tetikleyin

AI destekli proje yönetimi için Super Agents hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.

🚀 ClickUp AI'nın Claude Projects'in yapamadığı şeyler

Claude Projeleri'nin yeterli olup olmadığına karar verirken veya bir yürütme katmanına ihtiyacınız olup olmadığını belirlerken bu kontrol listesini kullanın.

ClickUp AI şunları yapabilir:

✅ Sadece metni değil, canlı iş durumunu da anlayın Konuşma geçmişine değil, gerçek görev verilerine dayanarak, gecikmiş, bloklanmış, atanmamış veya bağımlı olanları öğrenin.

✅ AI çıktılarını yapılandırılmış işlere dönüştürün Çalışma Alanından ayrılmadan planları, kararları ve notları sahipleri, son teslim tarihleri ve durumları olan görevlere dönüştürün.

✅ Sadece yanıt vermekle kalmayın, sistemi güncelleyin Statik yanıtlar vermek yerine görev durumlarını değiştirin, sahipler atayın, riskleri ortaya çıkarın ve sorunları işaretleyin.

✅ Konuşma bittikten sonra aktif kalın Super Agents'ı kullanarak işi sürekli izleyin ve koşullar karşılandığında manuel komutlar olmadan harekete geçin.

✅ Stratejiyi doğrudan uygulamaya bağlayın Belgeleri, görevleri, zaman çizelgelerini ve AI içgörülerini tek bir yerde tutun, böylece planlar devredilirken kaybolmasın.

✅ Yüzey engelleyiciler otomatik olarak Eksik onayları, durmuş bağımlılıkları ve atanmamış işleri, takımın hızını düşürmeden önce tespit edin.

✅ Takımlar ve projeler arasında çalışın Tek bir proje içinde değil, birden fazla girişimdeki ilerlemeyi, riskleri ve iş yükünü özetleyin. ✅

✅ Pasif görüntüleme yerine gerçek işbirliğini destekleyinYalıtılmış sohbetler yerine ortak düzenleme, satır içi yorumlar, etiketleme ve paylaşılan ş akışlarını etkinleştirin.

Claude Projeleri ve ClickUp: Anahtar Farklılıklar

İşte ikisi arasında doğrudan bir karşılaştırma:

Aspect Claude Projes ClickUp Amaç Derinlemesine muhakeme ve uzun süreli konuşmalar Uçtan uca AI destekli proje yürütme Temel güç Bağlamsal düşünme ve sentez Kararları eyleme dönüştürmek Bellek modeli Proje sohbet geçmişi + yüklenen bilgiler Görevler, belgeler ve sohbetler arasında canlı sistem belleği Görevler ve sahiplik ❌ ✅ Sahipleri, son teslim tarihleri ve durumları olan yerel görevler İlerleme izleme ❌ ✅ Gerçek zamanlı durum, bağımlılıklar, iş yükü İşbirliği derinliği Paylaşılan sohbetlerin görünümü Ortak düzenleme, yorumlar, etiketleme, paylaşılan ş Akışları AI rolü Soruları yanıtlayan asistan İşi güncelleyen ve yönlendiren operatör Otomasyon ❌ ✅ Süper Ajanlar özerk bir şekilde hareket eder Plan yazıldıktan sonra Aracı terk edersiniz Aynı sistemde iş yapmaya devam edin En uygun olduğu durumlar Araştırma, yazma, stratejik düşünme Projeler, takımlar ve operasyonları yürütme

Claude Projeleri ve ClickUp'ı ne zaman kullanmalı?

Claude Projeleri'ni şu durumlarda kullanın:

Çıktısı eylem değil, içgörü olan araştırma ağırlıklı veya keşif amaçlı işler yapılacak.

İş bireysel veya küçük gruplar halinde yapılır ve minimum düzeyde devir veya koordinasyon gerektirir.

Birden fazla oturumda düşünmek, yazmak veya analiz yapmak için uzun süreli bir bağlam gerekir.

Sahiplik, zaman çizelgeleri veya ilerleme izleme için acil bir ihtiyaç yoktur.

ClickUp'ı şu durumlarda kullanın:

İşler, fikirlerden uygulamaya geçmeli ve sonraki adımlar net bir şekilde belirlenmelidir.

Birden fazla kişi işin içinde ve sahiplik, son tarihler ve bağımlılıklar önemlidir .

AI'nın ilerlemeyi izlemesini, engelleri ortaya çıkarmasını ve otomatik olarak harekete geçmesini istiyorsunuz.

Proje, planlamadan teslimata kadar tek bir doğru kaynak gerektirir.

🎯 Sonuç: Hedef daha iyi düşünmekse, Claude Projeleri gayet iyi iş yapar. Hedef işi halletmekse, ClickUp vazgeçilmez hale gelir.

ClickUp ile Fikirlerinizi Hedefine Ulaştırın

Çoğu AI aracı, işinizin yanında yer alır. ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı ise içinde yer alır.

ClickUp, yapay zekayı canlı projeler, görevler, belgeler, konuşmalar ve zaman çizelgeleriyle tek bir sistemde birleştirir. Bu, yapay zekanın sadece ne istediğinizi değil, aynı zamanda neler olduğunu, nelerin bloklandığını ve bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini de anladığı anlamına gelir.

Avantaj, yakınsamadan gelir:

Bağlam, kopyalanmış komut istemlerinde değil, işin yapıldığı yerde yaşar.

Sahiplik ve zaman çizelgeleri sorumluluk duygusu ekler

AI takım arkadaşlarınız olan Süper Ajanlar, sizin için yapılacak zor işleri yapar.

Birleştirilmiş bir AI Çalışma Alanı'nın gücünü keşfetmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Claude Projeleri, derin ve bağlam ağırlıklı düşünme çalışmaları içindir. Araştırmaları düzenlemenize, uzun süreli konuşmaları sürdürmenize ve sıfırdan başlamanıza gerek kalmadan zaman içinde fikirler geliştirmenize yardımcı olur. Projeler, planlama, analiz, uzun metin yazma, öğrenme ve yürütme işleminden çok mantık ve sürekliliğin önemli olduğu tüm işler için en uygun seçenektir.

Hayır. Claude Projects görevler önerebilir, adımları özetleyebilir veya sonraki eylemleri tavsiye edebilir, ancak iş atayamaz, son tarihler belirleyemez, ilerlemeyi izleyemez veya sahipliği yönetemez. İş planlama aşamasını geçtikten sonra, fikirleri hesap verebilir, takip edilebilir işlere dönüştürmek için ClickUp gibi özel bir görev yönetimi platformuna ihtiyacınız vardır.

Claude Projects, planlama, araştırma ve herhangi bir çıktı oluşturmanıza yardımcı olabilecek AI destekli akıl yürütme için tasarlanmıştır. Ancak ClickUp, takım çalışması için tasarlanmıştır; planları izlenebilir görevlere dönüştürür, bilgileri canlı belgelerde merkezileştirir ve gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılar. Şu şekilde düşünebilirsiniz: Claude Projects işleri düşünmenize yardımcı olurken, ClickUp işleri tamamlamanıza yardımcı olur. ClickUp hesap verebilirlik, dinamik proje izleme ve canlı verileriniz üzerinde çalışan entegre yapay zeka sunar; bunlar Claude Projects'in sahip olmadığı özelliklerdir.

Evet, bu en etkili kurulumdur. Claude Projects, erken aşamadaki araştırma, fikir üretme ve taslak hazırlama için çok uygundur. Proje talimatlarını bile değiştirebilirsiniz. Çıktınız hazır olduğunda, ClickUp proje yönetimi konusunda size yardımcı olur. ClickUp içinde, çıktıyı görevlere bölebilir, sahiplik atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takımınızla işbirliği yapabilirsiniz. ClickUp ayrıca tekrarlayan görevleri sizin için otomasyonla gerçekleştirir. Claude tarafından oluşturulan planları doğrudan ClickUp Docs'ta bile saklayabilirsiniz.

Claude Projeleri, bireysel beyin fırtınası veya keşif çalışmaları için harika olsa da, ClickUp, birleştirilmiş AI Çalışma Alanı ile gerçekten öne çıkıyor. Herkese gerçek zamanlı görünürlük, karmaşık görevlerin net sahipliki ve iletişim ve koordinasyon için yerleşik yöntemler sunar. Claude'un alternatifi olan ClickUp ile fikirlerinizi tüm takımınızın görebileceği, üzerinde çalışabileceği ve birlikte tamamlayabileceği işlere dönüştürebilirsiniz.