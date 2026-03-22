Geliştiriciler için Mixtral ve ChatGPT: Hangisi Kazanır?

Geliştirme ş akışınız için bir AI modeli seçmek basit bir soru gibi görünebilir: Hangisini kullanmalıyız?

Ancak bunun altında, yığınınızda AI'yı nasıl oluşturmak ve çalıştırmak istediğinizle ilgili daha büyük bir karar yatıyor.

Takımlara dağıtım ve özelleştirme üzerinde daha fazla kontrol sağlayan Mistral AI'nın açık ağırlık modeli Mixtral'ı mı tercih edersiniz? Yoksa güçlü tescilli modelleri ve kullanımı kolay ekosistemiyle tanınan OpenAI'nın yaygın olarak kullanılan AI asistanı ChatGPT'yi mi?

Bu seçim, altyapı üzerinde ne kadar kontrol sahibi olduğunuzdan AI özelliklerini ne kadar hızlı kullanıma sunabileceğinize kadar her şeyi etkiler.

Bu kılavuzda, Mixtral ile ChatGPT'yi mimari, performans, özelleştirme, maliyet ve gizlilik açısından karşılaştıracağız; böylece takımınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp gibi hepsi bir arada araçlarla ş Akışlarında birden fazla modeli yan yana kullanarak ya/ya da tartışmasını atlayan geliştiricilerin sayısını da göstereceğiz. ⚒️

Hazır mısınız? Hadi başlayalım.

Mixtral ve ChatGPT'ye Genel Bakış

Mixtral ve ChatGPT, geliştiriciler için mükemmel araçlardır, ancak her biri farklı alanlarda öne çıkar. Bu ayrıntılara girmeden önce, özelliklerinin kısa bir özetini sunalım:

Özellik/Kategori Mixtral ChatGPT ClickUp Brain Model mimarisi Açık ağırlıklı uzman karışımı (8x7B); seyrek aktivasyon, her bir belirteç için yalnızca parametrelerin bir alt kümesinin aktif olduğu anlamına gelir ve bu da çıkarım maliyetini düşürür Özel dönüştürücü mimarisi; çıkarım sırasında tüm parametrelerin aktif olduğu yoğun bir model Birleştirilmiş Çalışma Alanı'nda Claude, GPT, Gemini ve DeepSeek dahil olmak üzere çoklu LLM erişimi Açık kaynak kullanılabilirliği Apache 2.0 lisansı kapsamında tamamen açık ağırlıklıdır; istediğiniz gibi indirip değiştirebilirsiniz Kapalı kaynak; model ağırlıklarına veya mimari ayrıntılarına erişiminiz yoktur Birden fazla model sağlayıcısına erişim sağlayan bir SaaS platformu Bağlam penceresi Yerel olarak 32.000 belirteçe kadar; bazı dağıtımlarda genişletilmiş bağlam mevcuttur Model sürümüne bağlı olarak 8K-128K belirteç (GPT-4 Turbo 128K'yı destekler) Çalışma Alanı'na duyarlı bağlam, görevlerinizden, belgelerinizden ve konuşmalarınızdan otomatik olarak bilgi alır Kendi sunucunuzda barındırma seçeneği Evet; bunu yerel olarak veya özel bulut altyapısında çalıştırabilirsiniz. Hayır; bu, yalnızca OpenAI sunucuları üzerinden API ile erişilebilir. Kurumsal güvenlik denetimlerine sahip bulut tabanlı İnce ayar desteki Tam ince ayar ve LoRA/QLoRA adaptörleri desteklenmektedir API aracılığıyla belirli modellerde sınırlı ince ayar yapılabilir Temel modeller kullanır; özelleştirme, komut istemleri ve Çalışma Alanı bağlamı aracılığıyla yapılacak Takım Boyutu Tek başına çalışan geliştiricilerden MLOps kapasitesine sahip büyük mühendislik takımlarına kadar API tabanlı ş akışlarına alışkın her boyutlardaki takım Tüm departmanlardaki her boyutlardaki takımlar Fiyatlandırma Ücretsiz (kendi sunucunuzda barındırıyorsanız); API maliyetleri sağlayıcıya göre değişir Abonelik ve kullanıma dayalı API fiyatlandırması Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan mevcuttur

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Mixtral'a Genel Bakış

Mixtral, Mistral AI tarafından geliştirilen ve uzmanların karışımı (MoE) mimarisi üzerine kurulu açık ağırlıklı bir modeldir. Bunu sekiz kişilik uzman danışman takımı gibi düşünün. Herkesin her görevde çalışması yerine, model yalnızca ihtiyaç duyduğu uzmanları devreye sokar.

Mixtral, her bir komut için yanıtı oluşturmak üzere en alakalı iki uzmanı seçer; diğerleri ise beklemede kalır. Sonuç: çok daha büyük bir modele benzer performans elde edersiniz, ancak istek başına çok daha az hesaplama gücü kullanılır.

Mixtral'ın avantajları

Apache 2.0 altında açık ağırlıklar: Modelin ağırlıklarına tam erişim elde edersiniz; bu sayede kısıtlayıcı lisanslar olmadan modeli kendi sunucunuzda barındırabilir, ince ayar yapabilir ve değiştirebilirsiniz. Takımınız katı fikri mülkiyet veya Modelin ağırlıklarına tam erişim elde edersiniz; bu sayede kısıtlayıcı lisanslar olmadan modeli kendi sunucunuzda barındırabilir, ince ayar yapabilir ve değiştirebilirsiniz. Takımınız katı fikri mülkiyet veya uyumluluk gereklilikleri altında iş yapıyorsa bu büyük bir artıdır

Uzman karışımı verimliliği: Model 47 milyar parametreye sahip olsa da, her bir belirteç için yalnızca Model 47 milyar parametreye sahip olsa da, her bir belirteç için yalnızca yaklaşık 13 milyarını etkinleştirir ; böylece daha az hesaplama maliyeti ve daha hızlı yanıtlarla çok daha büyük bir modelin gücünden yararlanabilirsiniz

Güçlü çok dilli performans: Birçok farklı programlama dili ve insan dilinde kod ve doğal dili etkin bir şekilde işler

Kendi sunucunuzda barındırma esnekliği: Kendi altyapınızda çalıştırabilir, böylece verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olur ve kullanımınız arttıkça maliyetlerinizi daha öngörülebilir hale getirebilirsiniz

Aktif açık kaynak topluluğu: Büyüyen bir araç ekosisteminden, topluluk tarafından ince ayarlanmış model varyantlarından ve faydalı dağıtım kılavuzlarından faydalanabilirsiniz.

Mixtral'ın dezavantajları

Altyapı masrafları: Kendi sunucunuzda barındırma, tak ve çalıştır türünde bir işlem değildir. MLOps uzmanlığı, özel GPU kaynakları ve sürekli bakım gerektirir

Daha küçük ekosistem: ChatGPT'nin devasa ve olgun ekosistemine kıyasla daha az sayıda hazır entegrasyon, eklenti ve üçüncü taraf araca sahiptir.

Sağlayıcılar arasında değişken kalite: Üçüncü taraf bir API kullanıyorsanız, tutarsız fiyatlandırma, hız sınırları ve güvenilirlikle karşılaşabilirsiniz

Konuşma görevlerinde daha az gelişmiş: Kod üretme konusunda güçlü olsa da, özellikle sohbet için kapsamlı bir ince ayar sürecinden geçmiş olan ChatGPT ile karşılaştırıldığında konuşma yeteneklerinin daha az gelişmiş olduğunu fark edebilirsiniz.

Mixtral fiyatlandırması (1 milyon belirteç başına maliyet)

Ücretsiz

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,70 $

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,70 $

ChatGPT'ye Genel Bakış

ChatGPT, OpenAI'nin amiral gemisi niteliğindeki konuşma yapay zekasıdır ve geliştiriciler tarafından GPT-4, GPT-4 Turbo ve GPT-4o gibi API'ler aracılığıyla kullanılabilir. En büyük gücü , insan denetçilerin yanıtları değerlendirip puanlayarak modeli daha yararlı, doğru ve güvenli hale getirdiği kapsamlı İnsan Geri Bildiriminden Pekiştirme Öğrenimi (RLHF) yönteminden gelir .

Bir geliştirici olarak sizin için bu, özellikle konuşma odaklı kullanım senaryolarında, aldığınız yanıtların genellikle kullanıma hazır halde, özenle hazırlanmış ve iyi yapılandırılmış olduğu anlamına gelir.

ChatGPT'nin avantajları

Olgun, kusursuz yanıtlar: RLHF sayesinde ChatGPT, en az sayıda komutla bile tutarlı bir şekilde yararlı, iyi açıklanmış kodlar ve net dokümantasyonlar üretir

Kapsamlı ekosistem: Binlerce uzantı, entegrasyon ve araç tarafından desteklenir; popüler IDE'ler ve çerçeveler tarafından güçlü bir şekilde desteklenir

Güvenilir API altyapısı: Geliştirici ilişkilerine büyük önem veren ve sağlam bir finansal yapıya sahip bir kuruluşun desteğiyle kurumsal düzeyde kesintisiz çalışma süresi ve destek hizmetlerinden yararlanacaksınız.

Çok modlu yetenekler: En yeni GPT-4 modelleri görüntüleri, sesleri ve dosyaları işleyebilir; bu, örneğin bir ekran görüntüsünden kullanıcı arayüzünü analiz etmek veya farklı türdeki geliştirme akışlarında çalışmak istiyorsanız mükemmel bir seçenektir.

Giriş engeli düşük: Altyapı kurulumu gerekmez. Sadece bir API anahtarıyla hemen geliştirmeye başlayabilirsiniz

ChatGPT'nin dezavantajları

Kapalı kaynaklı ve tescilli: Model ağırlıklarına erişemezsiniz; bu da modeli kendi sunucunuzda barındıramayacağınız, Model ağırlıklarına erişemezsiniz; bu da modeli kendi sunucunuzda barındıramayacağınız, serbestçe ince ayar yapamayacağınız veya davranışını derinlemesine denetleyemeyeceğiniz anlamına gelir

Veri gizliliği endişeleri: Tüm komutlarınız OpenAI sunucularında işlenir; bu durum, Tüm komutlarınız OpenAI sunucularında işlenir; bu durum, uyumluluk kuralları veya hassas kod tabanları bulunan düzenlemelere tabi sektörlerde işinizde sorun oluşturabilir.

Büyük ölçekte maliyet belirsizliği: Yüksek hacimli uygulamalar çalıştırıyorsanız, belirteç tabanlı kullanımın hızla artabileceğini unutmayın; çünkü ne kadar çok kullanırsanız, maliyeti o kadar artar.

Tedarikçiye bağımlılık riski: Tüm yumurtalarınızı tek bir sağlayıcıya yatırırsanız, tedarikçiye bağımlılık riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Onların tarafında gerçekleşen herhangi bir API değişikliği veya hizmet güncellemesi, ş Akışınızı aksatabilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Go: Kullanıcı başına aylık 8 $

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $

Mixtral ve ChatGPT: Anahtar Özelliklerin Karşılaştırması

Mixtral ve ChatGPT'nin sizin için önemli olan özellikler açısından gerçekte nasıl bir performans sergilediğini inceleyelim.

Özellik #1: Kodlama ve kod oluşturma karşılaştırmaları

ChatGPT, özellikle GPT-4, düşünceli bir takım arkadaşı gibi kod yazma eğilimindedir. Temel komutlar kullansanız bile, ayrıntılı bir kod üretir, yorumlar ekler ve hataları anında halleder. Bu da onu üretim aşamasına hazır kod üretmek için mükemmel kılar.

Öte yandan Mixtral, performans açısından aynı seviyede olsa da ön tanımlı olarak daha özlüdür; bu da aynı düzeyde mükemmelliği elde etmek için komut satırı mühendisliğine daha fazla zaman ayırmanız gerektiği anlamına gelir.

Temel, şablon kodlar için her iki model de iyi sonuç verir. Ancak işler karmaşıklaştığında, ChatGPT'nin daha net ve daha rafine çıktıları genellikle ona üstünlük sağlar.

🏆 Sonuç: ChatGPT, daha rafine ve üretime hazır koduyla öne çıkıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Modelleri sadece karşılaştırmayın, ş akışınızın içinde karşılaştırın. Mixtral ve ChatGPT'nin çıktılarının, sadece tek başına komutlara değil, gerçek geliştirme sürecinize nasıl entegrasyonlar sağladığını test edin. Bu, zaman kazandırır ve daha sonra sekmeler arasında geçiş yapma zahmetinden kurtarır.

Özellik #2: Bağlam penceresi ve uzun metin işleme

AI asistanınız üç komut önce konuştuğunuz şeyi unuttuğunda, büyük ve karmaşık bir kod tabanında iş yapmak zorlaşır. Bu nedenle, bir modelin aynı anda hatırlayabileceği metin miktarı olan bağlam penceresi, bir geliştirici olarak sizin için çok önemlidir. Her iki araç da bu konuya farklı bir yaklaşım sergiliyor:

Mixtral-8x7B: 32.000 belirteçlik bir yerel bağlam penceresi sunar; bu, büyük dosyalar ve uzun konuşmalar için oldukça önemlidir

ChatGPT: 8.000 ila 8.000 ila 128.000 belirteç arasında işleyebilir . GPT-4 Turbo’nun devasa 128K penceresi sayesinde, teorik olarak tek bir komutla küçük bir kod deposunu sisteme aktarabilirsiniz. Ancak unutmayın, daha büyük pencereler daha pahalı olabilir

🏆 Sonuç: GPT-4 Turbo, devasa kod tabanlarını işleyebilen muazzam kapasitesi sayesinde galip geliyor, ancak Mixtral da 32K belirteç penceresi içinde gerçekten iyi bir performans sergiliyor ve bu da onu çoğu proje için verimli kılıyor.

Özellik #3: API erişimi ve geliştirici entegrasyonları

Bir AI modelini ş akışınıza entegre etmek zahmetli ve zaman alıcı bir süreçse, modelin kalitesi bir önemi kalmaz. Yetersiz dokümantasyon, SDK eksikliği ve güvenilmez bir API, bir proje daha başlamadan bitmesine neden olabilir.

OpenAI, iyi belgelenmiş API'ler, başlıca diller için SDK'lar ve fonksiyon çağrısı gibi gelişmiş özelliklerle son derece rafine bir geliştirici entegrasyon deneyimi sağlar.

Buna karşılık, Mixtral'ın API erişimi, her biri kendi belgeleri ve güvenilirliği olan birden fazla sağlayıcıya (Mistral'ın kendi platformu, Together AI veya Fireworks gibi) dağılmıştır. Bu durum anlaşılır bir şekilde seçenek sunar, ancak aynı zamanda farklı belgeler, güvenilirlik ve kurulumlar arasında gidip gelmenizi gerektirir ve bu da tutarsızlıklara yol açabilir.

🏆 Sonuç: Beraberlik, çünkü OpenAI'nin API'si hızlı entegrasyonlar için harika bir geliştirici deneyimi sunarken, Mixtral ise belirli altyapı ihtiyaçları olan takımlar için sağlayıcı seçiminde daha fazla esneklik sağlar.

Özellik #4: Özelleştirme ve kendi sunucunuzda barındırma seçenekleri

Hazır AI modelleri harikadır, ancak takımınızın kendine özgü bir kodlama stili, özel bir kod tabanı veya uzmanlık alanı varsa, özelleştirme büyük bir fark yaratır. Modeli özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayamıyorsanız, çok fazla değerden mahrum kalıyorsunuz demektir.

Bu, Mixtral'ın en büyük gücüdür. Ağırlıkları açık olduğu için şunları yapabilirsiniz:

Modeli ince ayarlayın: Modeli kendi kodunuzla eğitin ve belirli alanınızda uzman hale getirin

Adaptörleri kullanın: LoRA ve QLoRA gibi verimli teknikleri uygulayarak modeli sıfırdan yeniden eğitmeden özel hale getirin

Küçültün: Daha küçük ve daha uygun fiyatlı donanımlarda dağıtım için model boyutunu küçültün

Öte yandan ChatGPT, API'si aracılığıyla sınırlı özel özelleştirme imkanı sunar, ancak altta yatan model ağırlıklarına erişemezsiniz. Temelde OpenAI'nin izin verdiği sınırlamalara tabisiniz.

🏆 Sonuç: Mixtral, özelleştirme ve kendi sunucularında barındırma konusunda en iyi seçenek olarak öne çıkıyor ve bu da onu özel ihtiyaçları veya katı veri gereksinimleri olan takımlar için ideal bir seçim haline getiriyor.

Özellik #5: Geliştirme takımları için gizlilik ve veri güvenliki

Birçok mühendislik takımı için, özel kodları veya hassas müşteri verilerini üçüncü taraf bir API'ye göndermek söz konusu bile değildir.

Mixtral’ın kendi sunucunuzda barındırma seçeneği, komutlarınız ve kodunuz asla kendi altyapınızın dışına çıkmadığı için size tam veri kontrolü sağlar; bu da güçlü gizlilik ve veri güvenliğinin anahtar ilkesidir. Bu, finans veya sağlık gibi düzenlemelere tabi sektörlerdeki takımlar için idealdir.

ChatGPT Kurumsal, SOC 2 ve HIPAA uygunluğu gibi sağlam uyumluluk özellikleri de sunar, ancak yine de verilerinizi bir üçüncü tarafa emanet etmeniz gerekir.

🏆 Sonuç: Mixtral, kendi sunucularında barındırma özelliği sayesinde en güçlü gizlilik garantisini sunduğu için kazanır.

Mixtral mı, ChatGPT mi seçmelisiniz?

Kısaca cevap, ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Kararınızı vermenize yardımcı olacak basit bir çerçeve:

Mixtral'ı şu durumlarda tercih edin: Takımınız MLOps uzmanlığına sahipse, özel bir görev için Takımınız MLOps uzmanlığına sahipse, özel bir görev için bir modeli ince ayarlaması gerekiyorsa veya kendi sunucularında barındırmayı gerektiren katı veri gizlilik kuralları varsa

Şu durumlarda ChatGPT'yi seçin: Takımınız hızlı entegrasyonlara, kullanıma hazır ve kusursuz bir deneyime ve geniş bir araç ekosistemine öncelik veriyorsa

Daha iyi bir cevap ise, sadece birini seçmek zorunda değilsiniz. Birçok takım, genel yardım için ChatGPT'yi ve hassas, dahili görevler için kendi sunucularında barındırılan Mixtral'ı kullanarak hibrit bir yaklaşım benimsiyor.

Ayrıca ClickUp gibi araçlarla, her iki modeli de tek bir Converged AI Çalışma Alanı içinde kullanarak, çıktılarını doğrudan görevlerinize, belgelerinize ve projelerinize bağlayarak gerçek verimlilik artışı elde edebilirsiniz. Böylece, hangi modeli kullanırsanız kullanın, AI ile elde ettiğiniz içgörüler anında yaptığınız işin bir parçası haline gelir.

ClickUp ile tanışın: AI geliştirme ş akışlarında ChatGPT ve Mixtral'ı kullanmanın en iyi yolu

Mixtral ve ChatGPT arasında seçim yapmak genellikle bazı ödünler vermeyi gerektirir.

Mixtral size açık ağırlık esnekliği ve dağıtım kontrolü sunar. ChatGPT ise son derece rafine çıktılar ve güçlü konuşma ayarlamaları sunar.

Ancak bir geliştirici olarak muhtemelen karşılaşacağınız pratik bir sorun var: her iki araç da genellikle gerçek geliştirme ş Akışınızın dışında yer alıyor.

Bir sekmede bir AI modeline komut verirsiniz, sonucu kopyalayıp başka bir yere yapıştırırsınız, ardından bunu manuel olarak görevlere, belgelere veya eylem öğelerine dönüştürürsünüz.

Zamanla bu durum, araçların aşırı çoğalmasına (Tool Sprawl) yol açar: fikir üretmek için AI kullanırsınız, işleri yönetmek için başka bir araç, dokümantasyon için bir başkası ve otomasyon için de bir başkası.

ClickUp bu konuya farklı bir yaklaşım sergiliyor.

ClickUp, AI modellerini ayrı asistanlar olarak ele almak yerine, bunları kod tartışmalarınızın, belgelerinizin, görevlerinizin ve otomasyonlarınızın zaten bulunduğu Çalışma Alanına doğrudan entegre eder.

Bu, AI çıktılarınızın sadece fikir üretmekle kalmayıp, sizin ve takımınızın yapacakları işe anında entegre olacağı anlamına gelir.

İşte nasıl işlediği.

ClickUp’ın 1 numaralı avantajı: Tek bir Çalışma Alanı’nda birden fazla AI modeline erişim

ClickUp Brain ile tek bir AI modeliyle sınırlı kalmazsınız. Çalışma Alanınızın içinden doğrudan ChatGPT, Gemini, Claude ve diğer önde gelen modellere erişebilir ve göreve göre bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Tek bir ClickUp Çalışma Alanından ChatGPT, Mixtral ve diğer AI modelleri arasında sorunsuzca geçiş yapın

Daha da iyisi, Zapier üzerinden yapılan entegrasyonlar sayesinde Mixtral gibi modelleri Çalışma Alanınıza bağlayabilirsiniz. Böylece siz ve takımınız, işlerinizi tek bir yerde düzenli tutarken açık ağırlıklı modellerle denemeler yapabilirsiniz.

Mixtral'ı Zapier aracılığıyla ClickUp'a bağlayın ve yapay zeka içgörülerini doğrudan ş Akışınıza taşıyın

Bir geliştirici olarak sizin için bu esneklik önemlidir.

ChatGPT'yi yapılandırılmış dokümantasyon için, başka bir aracı mimari fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmak için ve Mixtral'ı kod incelemelerini özetlemek için kullanabilirsiniz. Böylece, birden fazla AI aracını açmak için sekmeler arasında geçiş yapmak yerine, proje verilerinizin bulunduğu yerde yanıtlar oluşturabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Aynı komutu ClickUp Brain içinde hem Mixtral hem de ChatGPT üzerinden çalıştırmayı deneyin. Çıktıları karşılaştırın, ardından hangisinin üretime hazır olduğuna karar verin ve tercih ettiğiniz sonucu görevinize bağlayın; bu, doğruluğun önemli olduğu kritik özellikler için mükemmeldir.

ClickUp’ın 2. avantajı: Görevlerinizle birlikte AI kodlama ajanlarını kullanın

Bir geliştirici olarak, kod oluşturmak, fonksiyonları incelemek veya mantığı yeniden düzenlemek için halihazırda Cursor AI ajanları veya Codegen AI ajanları gibi araçları kullanıyor olabilirsiniz.

ClickUp, bu ş akışlarını geliştirme çalışmalarınızın izlendiği ortamla entegre etmenizi sağlar.

Bir takım arkadaşını çağırır gibi Cursor veya Codegen AI ajanlarını @bahsedebilirsiniz, onlara bir ClickUp görevi atayabilirsiniz; ajanlar arka planda çalışarak sizin daha önemli görevlere odaklanmanızı sağlar. Görev tamamlandığında, ajan sizi otomatik olarak bilgilendirir.

AI kodlama ajanlarını takım arkadaşlarınız gibi kullanın. Kod oluşturma, inceleme ve güncelleme işlemlerini doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızda atayın

Bu noktada, düzeltmeyi uygulamaya koyup koymayacağınıza, başka bir geliştiriciye atayacağınıza veya bir sonraki sprintte erteleyeceğinize karar verirsiniz.

ClickUp’ın 3. avantajı: ClickUp Docs ile merkezi belge dokümantasyonu

Geliştirme süreçleri genellikle çok sayıda belgeyi içerir: API referansları, mimari notlar, işe alım kılavuzları ve sorun giderme belgeleri.

Merkezi bir sistem olmadan, bu kaynaklar Google Dokümanlar, şirket içi wiki sayfaları veya Notion sayfalarına dağılmış halde kalır.

ClickUp Docs ile tüm teknik belgelerinizi, ClickUp görevleri ve projeleri destekleyen alanlarda saklayabilirsiniz.

Tüm belgelerinizi, destekledikleri görevlerin yanında ClickUp Docs'ta saklayın

Yeni bir kimlik doğrulama sistemini belgelendiriyorsanız, ClickUp Docs içinde teknik bir spesifikasyon oluşturabilir, bunu ClickUp görevleri içindeki geliştirme görevlerine bağlayabilir ve özellik geliştikçe belgeleri güncelleyebilirsiniz.

Proje boyunca görevlerin nasıl ilerlediğine dair içgörülere ihtiyaç duyduğunuzda, çalışma alanınıza entegre edilmiş zeka katmanı olan ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir; o da cevapları doğrudan bu Belgelerden alır ve proje verilerinizle tam bağlam içinde sunar.

Manuel aramaya son verin; bağlam farkındalı AI'nız ClickUp Brain ile proje verilerini anında ortaya çıkarın

Bu, belgelerinizin sadece ayrı bir bilgi bankasında kalmayacağı, projenin canlı ş Akışının bir parçası olacağı anlamına gelir.

ClickUp Entegrasyonları, harici platformları birbirine bağlayarak GitHub, Slack, Figma veya diğer bağlı uygulamalar olsun, geçmiş bilgileri ve güncellemeleri Çalışma Alanına kolayca aktarmanızı sağlar.

ClickUp'ta "işinizi" Çalışma Alanınızla bağlayın

GitHub'daki belgeler veya kod referansları, ilgili görevlere doğrudan bağlanabilir. Slack'teki güncellemeler veya tartışmalar, eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülebilir. Hatta diğer araçlardaki dosyalar veya proje varlıkları bile aynı Çalışma Alanı'na akış halinde aktarılabilir.

Profesyonel İpucu: ClickUp Chat ile Slack ve proje görevleri arasında gidip gelme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilirsiniz; tüm takım tartışmalarınızı ve geliştirici ş akışlarınızı doğrudan ClickUp içinde tutun. Çalışma Alanından hiç çıkmadan, sohbet mesajlarından anında ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve yorumları doğrudan görevlere atayın; böylece hiçbir şey konuşmaların arasında kaybolmaz. Tüm güncellemeleriniz, kararlarınız ve takipleriniz proje bağlamında kalır, bu da işbirliğini daha hızlı ve çok daha düzenli hale getirir.

ClickUp’ın 5. avantajı: Tekrarlayan geliştirme akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları, geliştirme takımlarını genellikle yavaşlatan manuel adımları ortadan kaldırır. Görev durumu, son tarihler veya Özel Alanlar göre eylemleri tetikleyebilirler.

Bir özellik "QA için hazır"" durumuna geçtiğinde, ClickUp görevini otomatik olarak bir test uzmanına atayabilir ve QA takımını bilgilendirebilir.

ClickUp'ın rutin işleri halletmesine izin verin — görev devirlerini, bildirimleri ve ş akışı güncellemelerini otomasyonla otomatikleştirin

Test uzmanı bir hata bildirirse, otomasyon görevini yeniden açabilir, sorumlu geliştiriciyi etiketleyebilir ve sorunu sprint backlog'una geri taşıyabilir. Böylece, istediğiniz herhangi bir aşamada ş Akışı otomatik olarak devam eder.

AI'nızla Clicking-Up'a başlayın

AI'nın gerçekten işinize yaramasını istiyorsanız, sadece bir model seçmeyin, modellerinizi işinize bağlayan bir Çalışma Alanı seçin. Mixtral esneklik, açık ağırlıklar ve kontrol sağlar. ChatGPT ise rafine çıktılar ve devasa bir ekosistem sunar. Her ikisi de mükemmeldir, ancak tek başlarına mı? Ş Akışınızın dışında kalırlar ve sizi sekmeler arasında gidip gelmeye, çıktıları kopyalayıp yapıştırmaya ve içgörüleri manuel olarak görevlere veya belgelere dönüştürmeye mecbur bırakırlar.

AI'yı doğrudan Çalışma Alanınıza entegre ederek, birden fazla modeli yan yana kullanabilir, çıktıları görevlere ve belgelere bağlayabilir, takım üyeleriyle işbirliği yapabilir, bilgiyi merkezileştirebilir ve tekrarlayan ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Böylece Mixtral, ChatGPT veya başka herhangi bir AI ile elde ettiğiniz içgörüler ayrı bir araçta kalmaz, halihazırda yaptığınız işin bir parçası haline gelir.

Çalışırken görmek ister misiniz? ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ✨.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Mixtral-8x7B, sekiz uzman modeli tek bir modelde bir araya getiren bir uzman karışımı mimarisi kullanırken, Mistral 7B gibi standart modeller tekil, yoğun modellerdir. Bu, Mixtral'ın çok daha büyük bir modelin performansını daha yüksek verimlilikle sunmasını sağlar.

Evet, Mixtral'ın açık ağırlık lisansı, tam veri kontrolü için kendi donanımınızda çalıştırmanıza izin verir. Bu, güçlü bir GPU gerektirir, ancak modelin kuantize edilmiş sürümleri daha çok tüketici sınıfı ekipmanlarda çalıştırılabilir.

Kodlama, hata ayıklama ve dokümantasyon için günlük olarak AI kullanıyorsanız, ChatGPT Plus'ın daha hızlı yanıt süreleri ve öncelikli erişimi, abonelik ücretine değecektir. Ara sıra kullanıcılar için ise, kullanıma dayalı API'yi tercih etmek daha ekonomik olabilir.

Birden fazla AI modelini tek bir arayüzde bir araya getiren bir platform kullanabilirsiniz. Örneğin ClickUp Brain, OpenAI, Anthropic ve Google'ın modellerine erişim sağlayarak, Çalışma Alanınızdan ayrılmadan her türlü görev için en iyi AI'yı kullanmanıza olanak tanır.