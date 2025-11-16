İçerik Pazarlamasını Güçlendirmek için En İyi StoryChief Alternatifleri

StoryChief, özellikle içerik yazmak, optimize etmek ve yayınlamak için hepsi bir arada bir alan isteyen takımlar için güçlü bir içerik pazarlama platformudur. SEO puanlama ve "Her Yerde Yayınla" özellikleri, birçok pazarlamacının bu platformu keşfetmesinin en önemli nedenleridir.

Ancak içerik operasyonları büyüdükçe, bazı takımlar bazı sınırları fark etmeye başlar: birden fazla işbirlikçiyle düzenleme sürecinin yavaşlaması, sürüm kontrolünün karmaşık hale gelmesi ve takım büyüdükçe fiyatların artması.

Pazarlamacılar genellikle bu noktada alternatifleri karşılaştırmaya başlar. Bu nedenle, günümüzde içerik ve pazarlama takımları tarafından kullanılan en iyi platformları analiz ettikten sonra, bu zorlukları ortadan kaldırarak ş akışınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayan en iyi 10 StoryChief alternatifi ( ClickUp dahil) belirledim.

Hadi başlayalım. 🎯

En İyi StoryChief Alternatiflerine Genel Bakış

Bu blogda tüm sosyal medya yönetim platformlarını karşılaştıran bir tablo bulabilirsiniz. 📊

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada proje ve içerik ş Akışı yönetimi Takım boyutu: İçerik ekipleri, pazarlama operasyonları, ajanslar İş, Belge, Beyaz Tahta, Şablonlar, Takvim ve Otomasyonlar için AI Writer Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Planable İşbirliğine dayalı onaylar + çoklu platform yayınlama Takım boyutu: Ajanslar, sosyal medya ekipleri, müşteri odaklı pazarlamacılar Feed Görünüm, Takvim Görünüm, rol tabanlı onaylar, paylaşım yorumlar Ücretsiz plan; Aylık 39 $'dan başlayan ücretli planlar ContentStudio AI destekli içerik planlama + raporlama Takım boyutu: Ajanslar, serbest çalışanlar, çoklu marka yöneticileri AI altyazı, analitik, bağlantı kısaltıcılar, beyaz etiketli raporlama Plans aylık 29 $'dan başlar. Semrush SEO + içerik pazarlama optimizasyonu Takım boyutu: Büyüme pazarlamacıları, SEO stratejistleri Anahtar Kelime Planlayıcı, Konu Araştırması, İçerik Denetimi, Rakip Analizi Plans aylık 199 $'dan başlar. Hootsuite Sosyal yayıncılık + duygu izleme Takım boyutu: Kurumsal, ajanslar, çapraz fonksiyonlu takımlar OwlyGPT, Streams, sosyal dinleme, Gelişmiş Gelen Kutusu Plans aylık 149 $'dan başlar. Buffer Çoklu platform yayınlama + biyografide bağlantı kampanyaları Takım boyut: Oluşturucular, girişimciler, küçük pazarlama ekipleri Etkileşimli gösterge paneli, Başlangıç Sayfa, Canva içe aktarma, işbirliği araçları Ücretsiz plan; Aylık 6 $'dan başlayan ücretli planlar Surfer SEO SERP verilerini kullanarak sayfa içi SEO optimizasyonu Takım boyutu: SEO takımları, blog yöneticileri, içerik pazarlamacıları İçerik Düzenleyici, SERP Analizcisi, Denetim, AI Humanizer Plans aylık 99 $'dan başlar. Jasper Büyük ölçekli AI içerik oluşturma Takım boyutu: İçerik takımları, ajanslar, e-ticaret pazarlamacıları Marka Sesi, AI Sohbet, Kampanya Şablonları, AI Görüntü Paketi Aylık 69 $'dan başlayan ücretli planlar CoSchedule Takvim tabanlı kampanya planlama Takım boyutu: Pazarlama takımları, kampanya yöneticileri Takvim, ReQueue, Insights, Headline Studio Ücretsiz plan; Aylık 19 $'dan başlayan ücretli planlar Prismic Headless CMS + bileşen odaklı sayfa oluşturma Takım boyutu: Geliştirici-pazarlamacı takımları, içerik ağırlıklı kuruluşlar Slice Machine, yerelleştirme, önizleme modu, planlı yayınlama Ücretsiz plan; Aylık 15 $'dan başlayan ücretli planlar

Çoğu içerik takımı büyük bir hata yapar: tutarlı bir içerik kılavuzu yoktur. Bu nedenle ş Akışınız dağınık, onaylar gecikmeli ve yayınlama kaotik hale gelir. 🎥 Bu video, beş basit adım ve kullanıma hazır bir şablon kullanarak gerçekten ölçeklenebilir bir içerik kılavuzu oluşturmayı öğreneceksiniz.

StoryChief alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

StoryChief'e alternatifleri araştırırken, sınırlı takım işbirliği araçları, katı ş Akışı veya artan maliyetler gibi içerik pazarlama yönetimini engelleyen unsurları belirleyerek başlayın.

Dikkate alınması gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Esnek içerik düzenleme araçları: Daha hızlı taslak oluşturma ve işbirliği için belgeler, Daha hızlı taslak oluşturma ve işbirliği için belgeler, içerik takvimi şablonları ve yapay zeka destekli yazma özelliklerini destekler.

Çapraz kanal yayınlama: Birden fazla kanalda yayın yapmanızı veya araçlar arasında geçiş yapmadan içerik takvimlerini yönetmenizi sağlar.

Güçlü proje yönetimi: Daha iyi pazarlama projesi izleme için görevleri, onayları ve zaman çizelgelerini tek bir yerde birleştirir.

Yerleşik AI yardımı: Dilbilgisi denetimlerinin ötesine geçerek fikir üretimi, içerik özetleri, bağlamsal düzenleme desteği ve Dilbilgisi denetimlerinin ötesine geçerek fikir üretimi, içerik özetleri, bağlamsal düzenleme desteği ve içerik yazma şablonları sunar.

Gelişmiş analitik ve raporlama: Etkileşimi, SEO performansını ve kampanya ROI'sini gerçek zamanlı olarak ölçer.

Ölçeklenebilir fiyatlandırma ve entegrasyonlar: Slack, HubSpot ve Google iş profiliniz gibi diğer platformlarla bağlantı kurarak takımınızla birlikte uygun maliyetli bir şekilde büyüyün.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma gibi işlemler için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanınızın tamamında yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı da koruyabilirsiniz.

En İyi StoryChief Alternatifleri

İşte en iyi StoryChief alternatifleri. 👇🏼

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

ClickUp (Hepsi bir arada proje ve içerik ş Akışı yönetimi için en iyisi)

ClickUp görevleri ile yaratıcı projeleri yönetin Hiçbir şeyi kaçırmamak için her bir içerik için ClickUp görevi oluşturun.

ClickUp'ı birçok içerik projeinde kullandım ve dürüst olmak gerekirse, sürekli geri döndüğüm tek araç bu. Çoğunlukla yayınlama ve işbirliğine odaklanan StoryChief'in aksine, bana içerik planlama, oluşturma, inceleme ve zamanlama için eksiksiz bir ekosistem sağladı.

ClickUp for İçerik Marketerler, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı iş yapmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir iş uygulamasıdır.

Pazarlama takımları ClickUp'ı nasıl kullanabilir? 🤩

ClickUp'ın Proje Hiyerarşi, "her şey tek bir yerde" kaosunu geride bırakmanızı sağlar ve Alanlar, Klasörler, Liste, Görevler ve Alt Görevler ile bir yapı oluşturur.

ClickUp görevleri, pazarlama projesinin temelini oluşturur. Diyelim ki beş yazar, iki düzenleyici ve grafiklerden sorumlu bir kişi var. "Blog makalesi A" için Görev kartları oluşturabilir, yazarı atayabilir, bir alt görev bağlayabilir ve son teslim tarihi ile yüksek öncelikli bir bayrak ekleyebilirsiniz. Bu şekilde, bilgiler merkezi olarak saklanır ve bağlam korunur.

Belgeleri zahmetsizce oluşturun

İçerik yönetim yapınız ayarlandığında, belgeleri, özetleri, içerik planlarını ve stil kılavuzlarını hazırlamanın zamanı gelmiştir. ClickUp Belge, yazma, işbirliği ve yürütme işlemlerini tek bir yerde birleştirir.

ClickUp Dokümanları ile içerik özetlerinizi uygulamaya bağlayın

Gerçek zamanlı işbirliği desteği sunan bu araç, yazarların, düzenleyicilerin ve tasarımcıların birbirlerinin düzenlemelerini silmeden aynı belgede iş yapmasına olanak tanır. Ayrıca, yorumlar doğrudan eylem öğelerine dönüştürülebilir. Örneğin, "Bu bölüme daha fazla görsel ekleyin" gibi bir geri bildirim bıraktığınızı varsayalım. Bu notu bir göreve dönüştürebilir ve alanı terk etmeden tasarımınıza atayabilirsiniz.

Kontrol listeleri, tablolara ve hatta görevlerin canlı görünümleri veya merkezi gösterge panelleri ekleyin. Bu, içerik stratejisi belgesinin editoryal takviminizin canlı görünümünü de içerebileceği anlamına gelir!

ClickUp ile belirli pazarlama hedeflerinize nasıl ulaşabileceğinizi öğrenin. 👀

AI destekli yardım alın

Verimlilikte bir sonraki adım, ClickUp Brain'i kullanarak işleri yönlendirmek, önceliklendirmek ve otomatikleştirmektir. Bu araç, görevlerinizi, belgelerinizi ve konuşmalarınızı birbirine bağlar.

Yazarlık blokajı yaşadığınızda her zaman ClickUp Belge içindeki ClickUp Brain'in AI Writer for İş özelliğini kullanın!

Üç temel unsuru vardır:

AI Project Manager ile ilerleme izleme, stand-up toplantıları, güncellemeler ve görev oluşturma gibi rutin proje yönetimi faaliyetlerini otomasyonla gerçekleştirin.

AI Knowledge Manager, AKA AKA ClickUp Enterprise Search , çalışma alanınızın her yerinden anında bağlamsal yanıtlar için

AI Writer for İş ile rol ve bağlama özgü raporlar, e-postalar, belgeler ve daha fazlasını yazın.

İşte yapay zeka destekli yazma asistanı için en sevdiğim komutlardan bazıları: Yeni ürün güncellememiz için 200 kelimelik bir blog girişi taslağı hazırlayın.

Bu belgeyi müşteriye yönelik üç madde halinde özetleyin.

Bu beyin fırtınası notunu bir içerik taslağına dönüştürün.

Sosyal medya ş Akışınıza entegre olduğu için projelerinizi, son teslim tarihlerinizi ve hedeflerinizi anlar ve çıktısının doğru ve alakalı olmasını sağlar.

ClickUp Brain, ChatGPT, Claude Opus ve Sonnet ile Gemini dahil olmak üzere en yeni nesil AI modellerini de destekleyerek AI yayılmasını ortadan kaldırır.

Önceden yapılandırılmış şablonları kullanın

Sıfırdan özel pazarlama ş Akışları oluşturmak istemediğimde, ClickUp Şablonlarına başvuruyorum.

Benim favorilerimden biri ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu.

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu ile içeriği planlayın, düzenleyin ve izleme; aynı zamanda hedeflerinizle karşılaştırarak performansı ölçün.

Her bir içeriğin üretim sürecinde tam olarak hangi aşamada olduğunu görmek için Konsept, İnceleme Aşamasında, Geliştirme Aşamasında ve Yayınlandı gibi ClickUp Özel Durumları sunar. Kanal, Bütçe, Kampanya Adı ve Mockup'lar gibi ClickUp Özel Alanları, her görevi pazarlama ayrıntılarıyla bağlantılı tutar. Ayrıca, son teslim tarihlerini harita olarak planlamak için Pano, Zaman Çizelgesi veya Gantt gibi ClickUp Görünümleri arasında geçiş yapıyorum.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İçerik dönüm noktalarını ayarlayın ve takip edin: İçerik pazarlama KPI'larını tanımlayın, bunları ölçülebilir hedeflere bölün ve İçerik pazarlama KPI'larını tanımlayın, bunları ölçülebilir hedeflere bölün ve ClickUp Gösterge Paneli ile ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin.

Fikirleri eyleme dönüştürün: ClickUp Beyaz Tahta 'da beyin fırtınası oturumlarını harita, kavramları yapılandırılmış diyagramlara dönüştürün ve bunları doğrudan görevlere veya belgelere bağlayın.

Zaman çizelgelerini görselleştirin: ClickUp Calendar ile uygulamalar arasında geçiş yapmadan toplantıları, son teslim tarihlerini ve yayın tarihlerini izleme.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin: ClickUp Automations ile tek adımlı veya çok adımlı eylemler gerçekleştiren kural tabanlı tetikleyiciler ayarlayarak, sıkıcı işlerle zaman kaybetmeyi önleyin. ClickUp Automations ile tek adımlı veya çok adımlı eylemler gerçekleştiren kural tabanlı tetikleyiciler ayarlayarak, sıkıcı işlerle zaman kaybetmeyi önleyin.

ClickUp sınırları

Tek bir platformda çok sayıda özellik bulunduğundan, yeni kullanıcılar başlangıçta zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilirler.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

Bir içerik pazarlamacısı olarak, işlerimin çoğunu proje yöneticimiz aracılığıyla alıyorum ve ClickUp tüm bu süreci çok daha sorunsuz hale getirdi. Öncelikleri belirlemek için e-postaları veya Slack konuları taramak yerine, ClickUp'ı açıp anında yapmam gereken işleri, yaklaşan işleri ve gecikmiş işleri görebiliyorum. Her şeyin net bir şekilde düzenlenmiş olmasını çok seviyorum. Her görev, ihtiyacım olan tüm ayrıntıları (özetler, ek dosya, son tarihler, yorumlar) içeriyor, böylece bilgi peşinde koşmam veya benden ne beklendiğini merak etmem gerekmiyor...

Bir içerik pazarlamacısı olarak, işlerimin çoğunu proje yöneticimiz aracılığıyla alıyorum ve ClickUp tüm bu süreci çok daha sorunsuz hale getirdi. Öncelikleri belirlemek için e-postaları veya Slack mesajlarını taramak yerine, ClickUp'ı açıp anında ne yapmam gerektiğini, neyin yaklaştığını ve neyin geciktiğini görebiliyorum.

Her şeyin net bir şekilde düzenlenmiş olmasını çok seviyorum. Her görev, ihtiyacım olan tüm ayrıntılarla birlikte geliyor: özetler, ek dosyalar, son tarihler, yorumlar... Böylece bilgi peşinde koşmam ya da benden ne beklendiğini merak etmem gerekmiyor...

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Autopilot Agents ile otomasyonları daha akıllı hale getirin. Güncellemeler için Team StandUp, içerik raporlaması için Weekly Project Update ve hızlı durum yanıtları için Answers Agent gibi önceden oluşturulmuş ajanları etkinleştirin. İş akışlarınıza uyacak şekilde Content Review, Campaign Monitoring veya Publishing Agents gibi özel ajanlar da oluşturabilirsiniz. İşte kısa bir kılavuz!

2. Planable (İşbirliğine dayalı sosyal medya onayları ve çoklu platform yayınlama için en iyisi)

Planable aracılığıyla

Planable, birden fazla platformda yayınları planlamak, onaylamak ve zamanlamak için tasarlanmış içerik işbirliği yazılımıdır. Yayınları her platformda görünecekleri şekilde tam olarak görebilir, yorum, öneri veya açıklama bırakabilirsiniz. Bu, müşteri geri bildirimlerini iç tartışmalardan ayrı tutar.

Özellikle Instagram ızgaralarını görselleştirebilmeyi ve araç dışında yayınlanan içerik düzeninde görünse bile gönderilerin tutarlı görünmesini sağlamayı seviyorum. Takımım her müşteri için ayrı çalışma alanları oluşturur, rolleri ve izinleri kontrol eder ve onay akışlarını özel yapar, böylece içerik taslaklardan nihai gönderilere sorunsuz bir şekilde geçer.

Planable'ın en iyi özellikleri

Feed Görünüm ile içeriği görselleştirin ve gönderilerinizin farklı sosyal platformlarda nasıl göründüğünü görün.

Takvim Görünümü 'nde, renk kodlu etiketlerle sürükle ve bırak özelliğini kullanarak gönderileri planlayın, onaylayın ve düzenleyin.

Tüm geri bildirimleri tek bir yerde saklayın, konuları hızlıca çözün ve Yorumlar ve Öneriler ile geçici inceleme için tek kullanımlık bağlantıları paylaşımla sunun.

Görüntüleri, videoları ve diğer varlıkları kolay erişim için depolayabileceğiniz yerleşik Medya Kitaplığı ile içeriği merkezileştirin.

Planable sınırları

Analitik özellikler temel planlara dahil değildir ve ek ücret gerektirir.

Birden fazla müşteriyi veya büyük ölçekli kampanyaları yönetmek zor olabilir.

Planlanabilir fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Çalışma Alanı başına aylık 39 $

Pro: Çalışma Alanı başına aylık 59 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Planable derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Planable hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının geri bildirimi:

Planable, test ettiğimiz tüm sosyal medya planlama yazılımları arasında en güvenilir olanıdır ve birkaç yıldır kullanıyoruz. […] Analitik ve konuşma gibi özellikler harika eklemelerdir ve eksik olan tek parçalar gibi hissettiriyorlardı, ancak yüksek maliyetli bir yazılıma bunları eklememizi engelledi.

Planable, test ettiğimiz tüm sosyal medya planlama yazılımları arasında en güvenilir olanıydı ve birkaç yıldır kullanıyoruz. […] Analitik ve konuşma gibi özellikler harika eklemeler ve sanki eksik olan tek parçalar gibi hissettiriyordu, ancak yüksek maliyetli bir yazılıma bunları eklememizi engelledi.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX ChatGPT, Claude ve Gemini dahil olmak üzere birçok önde gelen AI modelini entegre eder. Örneğin, ChatGPT yaratıcı içerik üretme ve beyin fırtınası fikirleri üretme konusunda mükemmeldir, ancak Claude karmaşık veri analizi görevlerini yerine getirme konusunda daha yetkin olabilir. ClickUp Brain MAX içinden ChatGPT'yi kullanarak kampanyalarınız için içerik oluşturmanıza yardımcı olun

3. ContentStudio (AI destekli içerik plan, zamanlama ve performans izleme için en iyisi)

ContentStudio aracılığıyla

ContentStudio'yu birden fazla sosyal kanalı aynı anda yönetmek ve büyütmek için kullandım. Yayıncılık, analitik ve sosyal medya AI araçlarını bir araya getirerek pazarlamacılar ve ajansların günlük sosyal ş Akışlarını ve sonuçlarını basitleştirmelerine yardımcı olur. Gelen kutusu, tüm etkileşimleri yönetmenizi sağlar, böylece her platformdaki DM'lere ve yorumlara yanıt vermek çok kolaydır.

Her şey düzenli hissettiriyor. Özel çalışma alanları, beyaz etiketli gösterge panelleri ve otomatik raporlar, markaları düzenli tutmayı ve müşterileri etkilemeyi kolaylaştırır. Her müşterinin logosu ve verileriyle tamamen özel, e-posta yoluyla otomatik olarak gönderilen Markalı Raporlar ayarlayabilirim.

ContentStudio'nun en iyi özellikleri

AI Powerpack ile içerik oluşturma sürecini hızlandırın ve basit komutlarla başlıklar, hashtag'ler ve yayın fikirleri oluşturun.

Fikirleri benzersiz, markaya uygun görsellere dönüştüren AI Image Generator ile zahmetsizce tasarım yapın.

Rakip Analizi ile sosyal medyadaki başarıyı izleme yaparak performansı karşılaştırın ve trendleri belirleyin.

EasyConnect kullanarak müşteri onboarding sürecini basitleştirin ve müşterilerin şifre paylaşımı yapmadan sosyal hesaplarını güvenlik içinde bağlamalarını sağlayın.

ContentStudio sınırları

Okunmamış mesajlar için iç bildirimler rahatsız edici veya tekrarlayıcı olabilir.

DM ve kampanya yönetimi dahil olmak üzere niş kitleler için influencer yönetim araçlarının iyileştirilmesi gerekiyor.

ContentStudio fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 29 $

Gelişmiş: İki kullanıcı için aylık 69 $

Agency Unlimited: 139 $/ay (sınırsız kullanıcı)

ContentStudio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ContentStudio hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Zengin özellik ve fonksiyonlarla donatılmış ContentStudio, çevrimiçi içeriklerini kontrol altına almak ve metriklerini yönetmek isteyen herkes için gerçekten sağlam bir platformdur... Teknik bilgisi olmayanlar için bu platform biraz karmaşık gelebilir. Bazıları, çok fazla seçenek olduğunu ve doğru kullanmak için biraz öğrenme süreci gerektiğini söyleyebilir. Ancak ben, içeriklerim üzerinde ayrıntılı kontrol ve yönetim olmasını tercih ederim.

Zengin özellik ve fonksiyonlarla donatılmış ContentStudio, çevrimiçi içeriklerini kontrol altına almak ve metriklerini yönetmek isteyen herkes için gerçekten sağlam bir platformdur... Teknik bilgisi olmayanlar için bu platform biraz karmaşık gelebilir. Bazıları, çok fazla seçenek olduğunu ve doğru kullanmak için biraz öğrenme süreci gerektiğini söyleyebilir. Ancak ben, içeriklerim üzerinde ayrıntılı kontrol ve yönetim olmasını tercih ederim.

🧠 İlginç Bilgi: Kaydedilen ilk içerik pazarlama çabası, Benjamin Franklin'in basım işini tanıtmak için Poor Richard’s Almanack adlı kitabı yayınladığı 1732 yılına kadar uzanır. Bu kitap, yararlı bilgilerle ince reklamcılık tekniklerini bir araya getiriyordu.

4. Semrush (Veriye dayalı SEO ve içerik optimizasyonu için en iyisi)

Semrush aracılığıyla

Semrush, markaların pazarlarını anlamalarına, görünürlüklerini optimize etmelerine ve rakiplerinden daha iyi performans göstermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş, en zengin veriye sahip dijital pazarlama platformlarından biridir. SEO araç seti olarak başlayan bu platform, SEO, PPC, içerik pazarlaması, pazar araştırması ve sosyal medya yönetimini kapsayan 50'den fazla araçtan oluşan eksiksiz bir pakete dönüşmüştür.

Trafiği, dönüşümleri ve sıralamaları etkileyen faktörler hakkında doğru ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunmak için büyük veri toplama ile makine öğrenimi algoritmalarını birleştirme şeklini beğeniyorum. Rakiplerimin hangi konularda sıralandığını, trafiğinin nereden geldiğini ve performanslarını hangi anahtar kelimeler veya geri bağlantıların desteklediğini analiz etmek için kullanıyorum.

Semrush'ın en iyi özellikleri

Teknik SEO araçlarıyla web sitelerini otomatik olarak denetleyerek tarama hatalarını, bozuk bağlantıları ve performans sorunlarını tespit edin.

Anahtar Kelime Araştırması araç setini kullanarak, yüksek etkili ve düşük rekabetli arama terimlerini belirlemek için fırsatları keşfedin.

Güvenilir geri bağlantı potansiyelini belirleyen Link Building araçlarını kullanarak alan otoritesini güçlendirin.

Mevcut içeriği İçerik Optimizasyonu araç seti ile optimize edin, arama niyeti ve okunabilirlik standartlarına uyumlu hale getirin.

Semrush sınırları

AI destekli veri içgörüleri, nasıl üretildikleri konusunda şeffaflık eksikliği göstermektedir.

Bazı niş özellikler (Curated Topics veya LLM bahsetme gibi) daha fazla netlik veya veri kaynağına ihtiyaç duyabilir.

Semrush fiyatlandırması

Başlangıç: 199 $/ay

Pro+: Aylık 299 $

Gelişmiş: 549 $/ay

Semrush puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Semrush hakkında ne diyor?

Bu yorumcu bunu çok iyi özetlemiştir:

Semrush, yeni başlayanlar için bile inanılmaz derecede kolay kullanılırken, gelişmiş SEO ve pazarlama analizi için gereken derinliği ve sofistike özellikleri de sunar. Platformun arayüzü sezgiseldir ve diğer araçlarla (Google Analytics veya Search Console gibi) entegrasyonlar hızlı ve sorunsuzdur. […] Platform güçlü olsa da, bazen yeni AI tabanlı özelliklerin ve veri içgörülerinin doğruluğunu sorguluyorum.

Semrush, yeni başlayanlar için bile inanılmaz derecede kolay kullanılırken, gelişmiş SEO ve pazarlama analizi için gereken derinliği ve sofistike özellikleri de sunar. Platformun arayüzü sezgiseldir ve diğer araçlarla (Google Analytics veya Search Console gibi) entegrasyonlar hızlı ve sorunsuzdur. […] Platform güçlü olsa da, bazen yeni AI tabanlı özelliklerin ve veri içgörülerinin doğruluğunu sorguluyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? İlk toplu e-posta 1978 yılında Digital Equipment Corp. şirketinden Gary Thuerk tarafından 400 alıcıya gönderildi. Bu e-posta 13 milyon dolarlık satış getirdi.

5. Hootsuite (Merkezi sosyal yayıncılık, dinleme ve etkileşim yönetimi için en iyisi)

Hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, birden fazla markayı yöneten iş ve ajanslar için güvenilir bir kampanya yönetim yazılımı olmaya devam ediyor. Hootsuite Analytics, Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok ve daha fazlası gibi tüm büyük platformlarda etkileşimi plan, yayınla ve analiz etmenizi sağlıyor. Ayrıca, özel karşılaştırma ölçütleri ve duygu raporları da sunuyor.

Hootsuite'i benim için gerçekten farklı kılan şey, gerçek zamanlı sosyal trendler üzerine eğitilmiş yerleşik AI asistanı OwlyGPT'dir. Güncel konulara dayalı fikirler sunar, hedef kitlenin duygularını analiz eder ve markama özel içerik pazarlama stratejisi önerileri sunar.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Kaydedilmiş yanıtlar ve yapay zeka destekli sohbet yanıtları gibi Gelişmiş Gelen Kutusu özelliklerini kullanarak müşteri etkileşimlerini otomasyon edin.

Bahsetmeleri, hashtag'leri ve duygu değişimlerini izleyen Sosyal Dinleme araçlarıyla marka içgörülerini keşfedin.

Hedef kitlenizin en aktif olduğu zamanları gösteren En İyi Yayınlama Zamanı ısı haritaları ile yayın programlarınızı optimize edin.

Hootsuite Boost'u kullanarak erişiminizi genişletin ve en iyi performans gösteren organik gönderileri otomatik olarak ücretli reklamlara dönüştürün.

Hootsuite sınırları

Duygu analizi, alaycı ifadeler ve argo kelimeleri tespit etmekte zorlanır.

Planner, Streams ve Analytics gibi modüller arasında eski veya parçalı deneyim

Hootsuite fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 149 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 399 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hootsuite hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

Birden fazla siteye yayın yapabilme özelliği çok yararlıydı. Her bir siteye yayın metnini güncellemenin kolaylığı da hoş bir süreç. Yayınları planlayabilmeyi de sevdim... Sık sık yayınların yayınlanmadığını ve yayınlanmadıklarına dair herhangi bir bildirim almadığımı fark ettim ve bu yüzden yayınları kaçırdım. Ayrıca, platformdan sık sık bağlantının koptuğunu da fark ettim.

Birden fazla siteye yayın yapabilme özelliği çok yararlıydı. Her bir siteye yayın metnini güncellemenin kolaylığı da hoş bir süreç. Yayınları planlayabilmeyi de sevdim... Sık sık yayınların yayınlanmadığını ve yayınlanmadıklarına dair herhangi bir bildirim almadığımı fark ettim ve bu yüzden yayınları kaçırdım. Ayrıca, platformdan sık sık bağlantının koptuğunu da fark ettim.

🧠 İlginç Bilgi: 1900 yılında, insanları daha fazla araba kullanmaya teşvik etmek için Michelin Rehberi yayınlanmaya başladı. Michelin kardeşler, sürücülere harita, benzin istasyonlarının konumları ve tamirhaneler gibi bilgileri sağlamak için bu ücretsiz rehberi hazırladılar. Bu, araba seyahatini daha kolay ve daha çekici hale getirdi ve kardeşler, insanların daha fazla araba kullanarak lastiklerini yıpratmasını ve sonunda yenilerini alması gerektiğini umuyorlardı.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Hootsuite Alternatifleri

6. Buffer (Basitleştirilmiş çoklu platform planlama ve markalı link-in-bio kampanyaları için en iyisi)

Buffer aracılığıyla

Bence Buffer, içeriği karmaşık olmayan basit bir şekilde planlamak, yayınlamak ve performansını izlemeyi isteyen oluşturucular ve küçük pazarlama takımları için sağlam bir seçimdir. Instagram, TikTok ve hatta Bluesky dahil olmak üzere çok çeşitli yayın entegrasyonları sunar. Ben bunu, gönderileri planlamak, otomatik olarak yayınlamak veya yayınlama zamanı geldiğinde yerel bir hatırlatıcı almak için kullanıyorum.

Etkileşimi artırmak istiyorsanız, Buffer hedef kitlenizin konuşmalarını yönetmenize ve hatta içeriğinize veya ürünlerinize trafik çekmek için kendi özelleştirilebilir link-in-bio sayfanızı tasarlamanıza yardımcı olur.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Oluşturma Modu ile fikirleri görsel olarak düzenleyin, içeriği temalara, kampanyalara veya hedeflere göre gruplandırın.

Engage gösterge paneli kullanarak Facebook ve Instagram'daki yorumlara ve mesajlara yanıt vererek hedef kitlenizle bağlantı kurun.

Bağlantıları, videoları ve ürünleri sergilemek için özelleştirilebilir bir sayfa olan link-in-bio ( Başlangıç Sayfası ) ve yerleşik analiz özelliklerini kullanarak marka merkezinizi oluşturun.

Canva, Google Drive veya Dropbox'tan medyayı sorunsuz bir şekilde içe aktarın ve tasarım ve yayınlamayı tek bir akışta tutun.

Tampon sınırları

Buffer alternatiflerinden farklı olarak, yorumlara/mesajlara yanıt vermek için birleşik gelen kutusu veya gelişmiş etkileşim özellikleri yoktur.

Özellikle Instagram'da ara sıra yaşanan aksaklıklar veya başarısız gönderi yüklemeleri

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz

Essential: Kullanıcı başına aylık 6 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Buffer hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Buffer'da en çok sevdiğim şey, her şeyi ne kadar basit ve temiz hale getirdiği. Sosyal medya yönetimindeki o bunaltıcı hissi ortadan kaldırıyor...

Buffer'da en çok sevdiğim şey, her şeyi ne kadar basit ve temiz hale getirdiği. Sosyal medya yönetimindeki bunaltıcı hissi ortadan kaldırıyor...

7. Surfer SEO (SEO içerik planlaması ve SERP verilerini kullanarak canlı sayfa optimizasyonu için en iyisi)

Surfer SEO aracılığıyla

Surfer SEO, Google'da daha üst sıralarda yer almak isteyen herkes için benim tercih ettiğim platformdur. En üst sıralarda yer alan rakiplerin halihazırda işleyen yöntemlerini analiz eder ve sayfalarımı iyileştirmek için veriye dayalı bir içerik pazarlama yol haritası sunar.

İçerik Düzenleyici, anahtar kelime yoğunluğu ve yapısından kelime sayısı ve başlıklara kadar 500'den fazla faktörü analiz ederek içeriğin arama motorlarının (ve AI botlarının) değer verdiği unsurlarla uyumlu olmasını sağlar.

Deneyimlerime göre, Surfer, yapay zeka destekli içgörülerle insan yaratıcılığını harmanladığı için içerik yöneticileri için iş yapar. Content Planner gibi araçlarla, zamanla otoritenizi güçlendiren konu kümelerini harita edebilir, Content Audit ile mevcut sayfalarınızda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarabilirsiniz.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

SERP Analyzer ile rakip stratejilerini analiz edin ve performansı etkileyen 500'den fazla sıralama faktörünü karşılaştırın.

AI Humanizer ile ile içerik pazarlamasında yapay zeka kullanarak doğal ve okuyucu dostu metinler oluşturun.

Outline Builder ile optimize edilmiş başlıklar ve sorularla tamamlanan içerik özetleri anında oluşturun.

Yerelleştirilmiş SEO bilgileriyle küresel kitlelere ulaşmak için herhangi bir dilde yazın ve optimize edin.

Surfer SEO sınırları

Freelancerlar ve küçük takımlar için pahalı, özellikle girdi planlarda

Kredi tabanlı sistem, plan başına oluşturabileceğiniz içerik miktarını sınırlar.

Surfer SEO fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 99 $

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 219 $

Enterprise: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla (Yıllık faturalandırılır)

Surfer SEO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Surfer SEO hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Surfer kullanımı çok kolay, doğru ve MÜKEMMEL bir müşteri desteği var... Tek sorun, içerik yazarı için daha fazla kredi satın alamaması. Onun dışında her şey yolunda 🙂

Surfer kullanımı çok kolay, doğru ve MÜKEMMEL bir müşteri desteği var... Tek sorun, içerik yazarı için daha fazla kredi satın alamaması. Onun dışında her şey yolunda 🙂

🧠 İlginç Bilgi: Etkileşimli içerik, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Kodak, yıllık fotoğraf yarışmalarıyla özel müşterilerinin ilgisini çekti ve amatör fotoğrafçıları ödül kazanma şansı için fotoğraflarını göndermeye teşvik etti. Bu, fotoğraf meraklılarından oluşan bir topluluk oluştururken, aynı zamanda şirketin fotoğraf makinelerinin tanıtımını da sağladı. İşte birinci olan fotoğraf (1929 yılında 2.500 dolar değerinde!): Kaynak

8. Jasper (AI destekli içerik oluşturma ve biçimler arasında marka tutarlılığı sağlayan yazım için en iyisi)

Jasper aracılığıyla

Jasper, pazarlamacılar, ajanslar ve içerik takımlarının yüksek kaliteli yazılı ve görsel içeriği büyük ölçekte oluşturmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir yapay zeka platformudur. Marka tutarlılığını koruyan, kampanya ş akışlarını kolaylaştıran ve eyleme geçirilebilir pazarlama bilgileri sağlayan bir dizi araç sunar.

Kampanyalar için görselleri saniyeler içinde oluşturmamı veya düzenlemeyi sağlayan gelişmiş AI Image Suite özelliğini çok beğeniyorum. Arka planları kaldırmaktan ve görüntüleri kırpmaktan toplu olarak yükseltmeye ve metinleri kaldırmaya kadar, bu araç görsel içerik ş Akışındaki darboğazları azaltmaya yardımcı oluyor.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Brand Voice ve Brand IQ kullanarak marka tutarlılığını koruyun ve her parçanın stiliniz ve tonunuzla uyumlu olmasını sağlayın.

Jasper Chat ile beyin fırtınası yapın ve işbirliği yaparak içeriği etkileşimli bir şekilde tasarlayın, geliştirin ve düzenleme yapın.

Araştırma, optimizasyon ve kişiselleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Canvas ve özel Ajanlar ile ş akışlarını otomasyon edin.

Blog gönderileri, sosyal medya , e-posta ve ürün açıklamaları için sosyal medya şablonlarıyla içerik oluşturun.

Jasper sınırları

Kullanıcılar, özel istemlere rağmen çıktının benzer kaldığından şikayet ediyor.

AI tarafından oluşturulan kısa form içerik beklentileri karşılamıyor

Jasper fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Jasper Chat, yazar blokunu aşmamı sağlayan mükemmel bir yazma yardımcısıdır. Yaratıcı fikirler eklememe yardımcı olur ve sorunla yüzleşmek için yeni yollar bulmayı asla bırakmamamı sağlar. […] Dürüst olmak gerekirse, içerik üretiminde etkili bir iş çıkarmıyor ve bu, özellikle gerçeklerle ilgili konularda o kadar da doğru olmayabilir gibi geliyor.

Jasper Chat, yazar blokunu aşmamı sağlayan mükemmel bir yazma yardımcısıdır. Yaratıcı fikirler eklememe yardımcı olur ve sorunla yüzleşmek için yeni yollar bulmayı asla bırakmamamı sağlar. […] Dürüst olmak gerekirse, içerik üretiminde etkili bir iş yapmıyor ve bu, özellikle gerçeklerle ilgili konularda o kadar da doğru olmayabilir gibi geliyor.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Jasper AI Alternatifleri ve Rakipleri

9. CoSchedule (Pazarlama kampanyası planlama ve takvim tabanlı koordinasyon için en iyisi)

CoSchedule aracılığıyla

Liste dokuzuncu sırasında yer alan CoSchedule, pazarlama kampanyalarını verimli bir şekilde organize etmek için tasarlanmış bir pazarlama takvimi ve sosyal medya proje yönetimi platformudur.

Platform, ReQueue ile sosyal medya paylaşımı gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, kampanya performansını izler ve onayları kolaylaştırır. Özel alanlar, Kanban panoları ve işbirliğine dayalı ş Akışları ile projeleri düzenleyebilirim, böylece takımımdaki herkes her adımda neler olup bittiğini ve kimin sorumlu olduğunu bilir.

CoSchedule'un en iyi özellikleri

Takvim 'i kullanarak tüm projeleri, görevleri ve sosyal medya gönderilerini görselleştirin.

Tek bir gösterge paneli üzerinden bloglar, e-postalar ve sosyal medyayı kapsayan tüm kanallarda yayın yapın.

Insights Assistant 'ı kullanarak kampanyaları analiz edin ve platformlar arasında performansı gerçek zamanlı izleme.

Headline Studio ve Hire Mia gibi yapay zeka destekli araçlarla metinleri ve başlıkları optimize edin.

CoSchedule sınırları

Meta (Facebook) gibi platformlarla zayıf veya bozuk entegrasyonlar ve X desteği yok

Sosyal hesapların bağlantısı kesildiğinde kullanıcıları uyarmaz, bu da yayınların başarısız olmasına neden olur.

CoSchedule fiyatlandırması

Ücretsiz

Sosyal Takvim: Kullanıcı başına aylık 19 $

Agency Calendar: Kullanıcı başına aylık 59 $

İçerik Takvimi: Özel fiyatlandırma

Pazarlama Paketi: Özel fiyatlandırma

CoSchedule puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar CoSchedule hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Başlıklarım iyileşiyor. İnsanlar artık makalelerimi tıklıyor. Bu sadece puanlar veya ipuçları ile ilgili değildi. Bana verdiği güven ile ilgiliydi. Artık her kelime seçimini tekrar tekrar düşünmüyorum... Her sektör için mükemmel olmayabilir. Sadece eğlence için yazıyorsanız, bazı gelişmiş özellikler fazla gelebilir.

Başlıklarım iyileşiyor. İnsanlar artık makalelerimi tıklıyor. Bu sadece puanlar veya ipuçları ile ilgili değildi. Bana verdiği güven ile ilgiliydi. Artık her kelime seçimini tekrar tekrar düşünmüyorum... Her sektör için mükemmel olmayabilir. Sadece eğlence için yazıyorsanız, bazı gelişmiş özellikler fazla gelebilir.

🧠 İlginç Bilgi: "Reklamcılık" kelimesinin en eski kanıtı, William Shakespeare'in 1616'dan önceki yazılarında bulunur.

📖 Ayrıca okuyun: Pazarlama çabalarını artırmak için CoSchedule alternatifleri

10. Prismic (Geliştirici tarafından tanımlanan bileşenlerle başsız sayfa oluşturmak için en iyisi)

Prismic aracılığıyla

Prismic'i, marka tutarlılığından ödün vermeden web sitelerini ve açılış sayfalarını hızlı bir şekilde yayınlamak için başsız CMS ve sayfa oluşturucu olarak kullanıyorum. Modüler, yeniden kullanılabilir bileşenler olan Slices etrafında oluşturulmuştur ve birden fazla sayfada tutarlı bir görünüm elde etmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, tekrarlayan geliştirme işlerini de önemli ölçüde azaltır.

Önceden onaylanmış bileşenler oluşturmak ve bunları özel sayfa oluşturuculara aktarmak için kullanılan Slice Machine aracını sunmasını takdir ediyorum. Bu sayede ekibim özellikler oluşturmaya odaklanabilirken, pazarlamacılar sayfaları bağımsız olarak başlatma veya güncelleme özgürlüğüne sahip oluyor.

Prismic'in en iyi özellikleri

Page Builder kullanarak görsel olarak çekici sayfalari gerçek zamanlı olarak oluşturun ve düzenleme.

Next.js, Nuxt ve SvelteKit gibi çerçevelerle derin entegrasyonlardan yararlanın.

Sayfaları veya gruplandırılmış güncellemeleri en uygun zamanlarda yayınlamak için Yayınları planlayın.

Birden fazla dilde sayfa oluşturarak ve düzenleme yaparak yerelleştirmeyi verimli bir şekilde yönetin.

Prismic sınırları

"Slices"inize eklemek için sınır seçenekler

Otomatik kaydetme özelliği, özellikle sayfadan çıkmadan önce içeriği her zaman kaydetmez.

Prismic fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Üç kullanıcı için aylık 15 $

Küçük: Yedi kullanıcı için aylık 30 $

Medium: 25 kullanıcı için aylık 180 $

Platinum: Sınırsız kullanıcı için aylık 750 $

Prismic puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Prismic hakkında ne diyor?

Bir yorumcu şöyle diyor:

Prismic kullanarak tüm pazarlama açılış sayfamızı oluşturdum ve yaklaşık bir hafta boyunca her gün kullandım. Prismic, temel bilgileri öğrendikten sonra kullanımı son derece kolaydı. […] Başlangıç için belgeler biraz yetersizdi, bu yüzden Başlangıç Kılavuzu kesinlikle iyileştirilebilir. Özellikle, Özel Türler içindeki Dilimler gibi özellikleri nasıl kullanabileceğim konusunda kafam karıştı.

Prismic kullanarak tüm pazarlama açılış sayfamızı oluşturdum ve yaklaşık bir hafta boyunca her gün kullandım. Prismic, temel bilgileri öğrendikten sonra kullanımı son derece kolaydı. […] Başlangıç için belgeler biraz yetersizdi, bu yüzden Başlangıç Kılavuzu kesinlikle iyileştirilebilir. Özellikle, Özel Türler içindeki Dilimler gibi özellikleri nasıl kullanabileceğim konusunda kafam karıştı.

🔍 Biliyor muydunuz? İçerik pazarlamasında hikaye anlatımı yeni bir şey değildir. 1885 yılında John Deere, traktör satışı için tarımla ilgili ipuçları sunan The Furrow dergisini yayınlamaya başladı. Bugün de ilke aynıdır: değerli içerik, satış konuşmasından önce güven oluşturur.

ClickUp ile "Hikayenizi" Yeniden Yazın

Doğru içerik pazarlama aracını bulmak, takımınızın büyümesini destekleyen daha işbirlikçi bir süreç oluşturmakla ilgilidir. StoryChief, içeriği merkezileştirmek için harikadır, ancak stratejiniz genişledikçe daha fazla esneklik, gerçek zamanlı işbirliği veya daha sıkı entegrasyonlar istersiniz.

Liste'deki tüm araçlar farklı güçlü yönlere sahiptir.

Ancak, hiçbirisi ClickUp'ın yaptığı gibi içerik yolculuğunun her aşamasını birbirine bağlantı kurmaz. ClickUp Belge'de fikirlerin taslağını oluşturmaktan, ClickUp Brain ile beyin fırtınası yapıp otomasyon yapmaya, ClickUp Calendar'da kampanyalar planlamaya kadar her şeyi tek bir çalışma alanında bir araya getirir.

Bir sonraki kampanya döngünüz başlamadan önce, ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve bana sonra teşekkür edin! 🚀

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Çok kanallı yayınlama, yerleşik SEO rehberliği, gerçek zamanlı işbirliği, onay ş Akışı ve içerik planlama özelliklerini arayın. Sosyal medya ve CMS platformlarıyla entegrasyonlar da sorunsuz içerik dağıtımı için anahtardır.

Bazı düşük maliyetli araçlar, sosyal medya planlaması veya temel SEO kontrolleri gibi bir veya iki özelliği kapsar, ancak nadiren tek bir platformda işbirliğine dayalı ş akışları, onaylar ve SEO optimizasyonunun tam setini sunar.

Ekip boyutuna ve yayın kanallarına bağlı olarak aylık 40-450 dolar arasında bir ücret ödeyebilirsiniz. Küçük takımlar daha düşük bir ücretle başlayabilirken, ajanslar veya daha büyük takımlar genişletilmiş entegrasyonlar, kullanıcı koltukları ve analiz özellikleri için daha fazla ücret öderler.

Bu çok önemlidir. Analitik olmadan, neyin yankı uyandırdığını görmek, kampanyaları optimize etmek veya pazarlama ROI'sini haklı çıkarmak zordur. Performansı izleme, zaman içinde daha akıllı kararlar alınmasını ve daha iyi içerik stratejisi oluşturulmasını sağlar.