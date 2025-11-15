Toplum Sağlığı Çalışanları için En İyi AI Araçları

Toplum sağlığı çalışanları (CHW'ler) dünyadaki en zorlu tıbbi işleri yapacaklardır. En yakın laboratuvarın bir günlük yol uzaklıkta olduğu yerlerde hastalıkları teşhis edecek ve köylerin tamamında anne sağlığını izleme görevini üstleneceklerdir.

Ve bu, 1980'lerden bu yana pek değişmemiş araçlarla yapılacak.

Kağıt formlar, kalemler, belki acil durumlar için bir SAT telefonu. Bu arada, AI radyologların tümörleri tespit etmesine ve cerrahların ameliyatlar sırasında yardımcı olmasına yetecek kadar iyi hale geldi, ancak bu teknoloji bir şekilde en yararlı olabileceği ön saflara henüz ulaşamadı.

Toplum sağlığı çalışanları için AI araçları ile bu durum nihayet değişiyor.

Bu blog yazısında, gerçek alan koşullarında fonksiyonel olarak çalışan ve zorlu işleri biraz daha yönetilebilir hale getiren toplum sağlığı çalışanları için en iyi AI araçlarını ele alıyoruz. Haydi başlayalım! 💪🏼

Bunlar, toplum sağlığı çalışanları için en iyi yapay zeka araçlarının karşılaştırmasıdır. 👇

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp CHW'ler, STK'lar ve bölgesel program koordinatörleri için yapay zeka destekli toplum sağlığı proje yönetimi Takım boyutu: STK'lar, halk sağlığı ekipleri ve merkezi olmayan CHW programları için idealdir ClickUp Brain özetleri, HIPAA uyumluluğu, çevrimdışı mod, sohbet koordinasyonu, konuşma-metin dönüşümü, formlar, görev kontrol listeleri, gösterge paneli Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Pear Suite Medicaid faturalandırma otomasyonu ve uygun eyaletlerde bakım belgeleri Takım boyut: Medicaid geri ödemesi kapsamında iş yapan CHW'ler, doulalar ve promotörler için idealdir. Z-kod faturalandırma, planlama AI, uyumluluk gösterge paneli, bakım planları, geri ödeme denetim izi Kullanıcı başına aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla Qure. ai'nin AIRA LMIC'lerde tüberküloz taraması ve hasta kabulünün otomasyonu Takım boyutu: Mobil teşhis birimleri ve TB sosyal yardım ekipleri için idealdir Anlık röntgen analizi, sesli notlar, giriş sohbeti, nüfus gösterge panelleri Özel fiyatlandırma ASHABot Hindistan'daki ASHA çalışanları için WhatsApp tabanlı Soru-Cevap destek takımı Takım boyutu: Teknik erişimi düşük olan Hindistan'daki ASHA çalışanları için ideal Hintçe/İngilizce/Hinglish bot, sesli arama, kampanya uyarıları, dozaj desteği Özel fiyatlandırma CHARM Müşteri düzeyinde karar desteği ve performans izleme Takım boyutu: Anne-çocuk sağlığı CHW'leri ve STK süpervizörleri için idealdir Randevu yönlendirme, uyarılar, AI rehberli ziyaretler, yerleşik eğitim Özel fiyatlandırma CommCare Çevrimdışı veri toplama ve vaka yönetimi Takım boyutu: Kırsal bölgelerdeki CHW ekipleri ve uzak bölgelerdeki STK programları için idealdir. Boylamsal vaka izleme, sürükle ve bırak uygulama oluşturucu, çevrimdışı senkronizasyon Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 300 $/ay'dan başlar (50 kullanıcı için) openCHA Özel konuşma tabanlı sağlık temsilcileri oluşturma Takım boyut: Geliştirici takımları, AI araştırmacıları ve sağlık bilişim kuruluşları için idealdir LLM ayarlama, açıklanabilirlik gösterge paneli, EHR + giyilebilir giriş, çok dilli modlar Ücretsiz (Açık kaynak) Causal Foundry Kaynakları kısıtlı ayarlarda yüksek riskli hastalar için davranışsal teşvikler Takım boyutu: Hedefli bakım sunan STK'lar ve toplum programları için ideal Pekiştirme öğrenimi, SMS hatırlatmaları, uygulama kullanım analizi, uyarlanabilir bakım tetikleyici Özel fiyatlandırma HealthPulse AI Akıllı telefon tabanlı RDT yorumlama ve raporlama Takım boyutu: Hastalık gözetim takımları ve teşhis programları için idealdir Çevrimdışı görüntü tarama, test çizgisi tanıma, kalite uyarıları, gerçek zamanlı raporlama Özel fiyatlandırma ThinkMD IMCI uyumlu hasta değerlendirmeleri alan koşullarında Takım boyutu: Anne/çocuk sağlığı toplum sağlığı çalışanları ve kırsal klinikler için idealdir WHO ş Akışı, GPS etiketleme, dozaj hesaplayıcı, gebelik değerlendirmesi Özel fiyatlandırma

🧠 İlginç Bilgi: Dr. Jack Geiger, Güney Afrika'daki Pholela Sağlık Merkezi'ndeki deneyiminden esinlenerek, yetersiz hizmet alan nüfusların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için ilk toplum sağlığı merkezlerini kurdu.

Doğru AI sağlık proje yönetimi aracı, CHW'lerin doğru verileri toplamasına, hasta ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesine ve alan zorluklarını verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olmalıdır. İdeal olarak şunları aramalısınız:

Çevrimdışı erişim: Bağlantı kalitesinin düşük olduğu bölgelerde hasta kayıtlarının güncellenmesini ve veri senkronizasyonunu destekler.

Yerel dil seçenekleri: Anlayış ve güveni artırmak için bölgesel lehçelerde iletişim sağlar.

Erken risk tespiti: Semptom eğilimlerini kullanarak koşul kötüleşmeden önce risk altındaki hastaları belirler.

Veri görselleştirme: Aralan alan verilerini, ziyaretler sırasında hızlı eylem ve verimli Aralan alan verilerini, ziyaretler sırasında hızlı eylem ve verimli kaynak yönetimi için net içgörülere dönüştürür.

Sistem entegrasyonu: Ulusal sağlık programları, EHR platformları ve aşı veritabanları ile bağlantılar

Sesli giriş: Manuel yazma gerektirmeden hasta bilgilerinin hızlı bir şekilde girdilmesini sağlar.

Veri koruma: Yerel gizlilik düzenlemelerine uygun olarak hasta bilgilerinin güvenliği sağlar.

Düşük kaynak uyumluluğu: Temel akıllı telefonlarda ve sınırlı pil kurulumlarında güvenilir bir şekilde çalışır.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanlar (%4) veya otomatik ajanlar (%6) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistan ve ajanların daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest kullanım veya belirli ş Akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp size her iki dünyanın en iyisini sunar. ClickUp Brain, çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma yapay zeka asistanıdır . Öte yandan, ClickUp Chat kanalları içindeki yapay zeka destekli ajanlar soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

Toplum sağlığı çalışanları için en iyi AI araçları seçimlerimizi burada bulabilirsiniz. 🩺

ClickUp (AI destekli toplum sağlığı proje yönetimi için en iyisi)

Daha hızlı içgörüler elde etmek için ClickUp Brain'i kullanarak alan güncellemelerini özetleyin

ClickUp'ın Sağlık Proje Yönetimi Yazılımı, ClickUp Kar Amacı Gütmeyen PM Çözümü ile birlikte, toplum sağlığı çalışanları için güvenli ve birleşik bir çalışma alanı sunar.

ClickUp, HIPAA uyumluluğu ve ağ erişiminin düzensiz olduğu durumlarda görevlerinize erişilebilirliğini sağlayan Çevrimdışı Mod ile CHW'lerin taleplerine yanıt verir.

Toplum sağlığı programları, hasta kayıtları, erişim güncellemeleri, kaynak koordinasyonu ve veri raporları gibi sayısız hareketli parçadan oluşur. ClickUp Brain, tüm bunları bir araya getirerek düzenli kalmanıza ve daha hızlı ve daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur. Çalışma Alanınıza entegre edilmiş, bağlamınızı anlayan bir AI asistanıdır.

Alan raporlarını kullanışlı içgörülere dönüştürün

Örnek olarak, takımınızın günlük anne muayene güncellemelerini gönderdiğini varsayalım. Her görevi tek tek incelemek yerine, ClickUp Brain'den bekleyen takip işlemleri veya gecikmiş ziyaretlerin bir özetini derlemesini isteyin. Hangi alanların dikkat gerektirdiğini anında görebilir ve alan çalışanları daha hızlı harekete geçebilir.

STK'nızın üç aylık incelemesi için bir rapor hazırlıyorsanız, ClickUp Brain en son çalışma alanı proje verilerini kullanarak bu raporun taslağını oluşturabilir.

Toplam tamamlanan muayene sayısı veya ekstra desteğe ihtiyaç duyan bölgeler gibi anahtar istatistikleri bile vurgulayabilirsiniz.

📌 Bu komutu deneyin: Tüm bölgelerde tamamlandı ve bekleyen sağlık kontrollerini gösteren haftalık sağlık faaliyet özeti oluşturun.

Takımları aynı sayfa üzerinde tutun

Birçok toplum sağlığı programı, takımların her zaman toplantı yapamadığı veya çevrimiçi kalamadığı bölgelerde yürütülmektedir. ClickUp Brain, mesajlaşmalar veya manuel güncellemeler olmadan herkesin uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain'i kullanarak toplantıları özetleyin ve bölgesel takımlar arasında uyumu sağlayın

Örnek, yeni bir gönüllü aşı raporunu nasıl kaydedeceğini öğrenmek isterse, ClickUp Brain'den takımınızın mevcut ş akışına göre süreci açıklaması isteyebilir. ClickUp Brain, belgelerinizden veya görevlerinizden doğru talimatları anında alır, böylece gönüllülerin bir süpervizörün yanıtını beklemesi gerekmez.

Ayrıca haftalık senkronizasyonları veya takım güncellemelerini özetlemek için de kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain, anahtar tartışma noktalarını özetler, eylem ögelerini vurgular ve sonraki adımların paylaşımını yapar, böylece kimse önemli ayrıntıları kaçırmaz.

📌 Bu komutu deneyin: Geçen haftaki aşılama proje toplantısını özetleyin ve her bölge için takip edilecek eylemleri liste olarak verin.

Sosyal yardım ve eğitim faaliyetlerini daha akıllı bir şekilde planlayın

ClickUp Brain'in bağlam farkında önerilerini kullanarak sağlık erişim programları planlayın

Diyelim ki gelecek ay bir beslenme farkındalık kampanyası düzenliyorsunuz. ClickUp Brain'den önceki topluluk etkinliğinize dayalı adım adım bir plan oluşturmasını isteyin. Bu plan, doktorların programını düzenleme, ulaşımı ayarlama ve etkinlik sonrası geri bildirimleri toplama gibi görevleri içerebilir.

Gönüllü listelerini hazırlamak için bile kullanabilirsiniz. Gelecek hafta kimlerin müsait olduğuna göre görevler önerebilir.

📌 Bu komutu deneyin: Önceki toplum etkinlikleri görevlerini referans alarak beslenme farkındalık kampı için ayrıntılı bir kontrol listesi oluşturun.

Bağlamı kaybetmeden alan bilgilerini yakalayın

Toplum sağlığı çalışanları alandan döndükten sonra, ClickUp'taki Talk to Metin özelli ğini kullanarak güncellemelerini doğrudan ClickUp Brain MAX' a dikte edebilirler (bu, yazmaktan 4 kat daha hızlıdır!).

ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text özelliğini kullanarak alan ziyaret notlarınızı hızlıca kaydedin

Örneğin, bir çalışan "3. koğuşta beş hastayı takip ettim, ikisi aşı programını kaçırdı ve biri ilaç yenileme destek talep etti" diyebilir. ClickUp Brain MAX ayrıntıları yakalar, bunları yapılandırılmış görevler veya notlar halinde düzenler ve hatta bunları yöneticiler için hızlı bir raporda özetleyebilir.

Daha sonra, koordinatörler oturum açtıklarında, Brain MAX'tan her girişi manuel olarak kaydırmadan bu güncellemelerden içgörüler elde etmesini isteyebilirler.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Alan faaliyetlerini takip edin: ClickUp görevlerini kullanarak hasta ziyaretlerini, aşı kampanyalarını ve malzeme dağıtımını yönetin, böylece her güncelleme kaydedilir ve görünürlük koordinatörlerde kalır.

Günlük rutinleri standartlaştırın: Veri toplama, hasta takibi ve ilaç doğrulama gibi adımlar için Veri toplama, hasta takibi ve ilaç doğrulama gibi adımlar için ClickUp Görev Kontrol Listelerini kullanarak CHW'lere tekrarlayan faaliyetler konusunda rehberlik edin.

Yeniden kullanılabilir ş Akışlarıyla zaman kazanın: Doğum öncesi bakım ziyaretleri veya aşılama turları gibi yaygın erişim çabaları için ClickUp Kontrol Listesi Şablonlarını uygulayarak takımlar arasında tutarlılığı koruyun.

Aranan alan verilerini kolayca toplayın: Toplum sağlığı çalışanlarının yeni vakalar, tedarik sıkıntıları veya toplum raporları için ClickUp Formlarını doldurmasına izin verin; bu formlar otomatik olarak izlenebilir görevlere dönüştürülür.

Program notlarını tek bir yerde saklayın: Sağlık eğitimi materyallerini, hasta kayıtlarını ve toplantı özetlerini Sağlık eğitimi materyallerini, hasta kayıtlarını ve toplantı özetlerini ClickUp Belge'de saklayın, böylece alan takımları ve süpervizörler aynı bilgilere her zaman erişebilirler.

Rutin koordinasyonu otomatikleştirin: Yeni bir vaka form gönderildiğinde görevleri atamak veya raporlar incelendiğinde takip işlemlerini tamamlandı olarak işaretlemek için Yeni bir vaka form gönderildiğinde görevleri atamak veya raporlar incelendiğinde takip işlemlerini tamamlandı olarak işaretlemek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın.

İlerlemeyi bir bakışta izleyin: ClickUp Gösterge Panelleri 'nde tamamlandı ziyaretleri, açık vakaları ve bölgesel performansı görselleştirin, böylece yöneticiler kaynakları hızlı bir şekilde yeniden tahsis edebilirler. ClickUp Gösterge Panelleri 'nde tamamlandı ziyaretleri, açık vakaları ve bölgesel performansı görselleştirin, böylece yöneticiler kaynakları hızlı bir şekilde yeniden tahsis edebilirler.

Bölgeler arasında bağlantıda kalın: Ayrı mesajlaşma araçlarına ihtiyaç duymadan alan çalışanları ve sağlık merkezi personeli arasında gerçek zamanlı koordinasyon için ClickUp Sohbet'i kullanın.

ClickUp sınırları

Tüm AI sağlık araçlarında olduğu gibi, CHW'lerin görevleri iyi yapılandırılmamışsa veya değişken açıklamalara sahipse, AI yanlış sınıflandırma veya özetleme yapabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.580+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'de doğrulanmış bir yorumcu paylaşım:

Platformun özel yapısı, izlenebilirlik ve şeffaflıktan ödün vermeden özelleştirilebilir ve esnek ş Akışı tasarımı sağlar. […] ClickUp, bir sağlık sağlayıcısı için tanı laboratuvarı hizmetimi yürütmek için odak noktası haline gelen bir yazılımdır. Kalite yönetimi aracı, iş akışı yönetimi aracı, personel yönetimi aracı ve araştırma ve geliştirme aracı olarak bize hizmet vermektedir.

Platformun özel yapısı, izlenebilirlik ve şeffaflıktan ödün vermeden özelleştirilebilir ve esnek ş Akışı tasarımı sağlar. […] ClickUp, bir sağlık sağlayıcısı için tanı laboratuvarı hizmetimi yürütmenin odak noktası haline geldi. Kalite yönetimi aracı, ş Akışı yönetimi aracı, personel yönetimi aracı ve araştırma ve geliştirme aracı olarak bize hizmet ediyor.

🧠 İlginç Bilgi: Black Panther Party (1960'lar-70'ler, ABD), özellikle ana akım sağlık hizmetlerine güvenmeyen topluluklarda ücretsiz klinikler, ambulans hizmetleri, aşılar, diş bakımı vb. hizmetler kurdu. Onların modeli, güven ve erişim uyumlu olduğunda sağlık sonuçlarını ve topluluk ajansını değiştirebileceğinizi gösterdi.

2. Pear Suite (Medicaid geri ödeme ş akışı için en iyisi)

Pear Suite aracılığıyla

Pear Suite, Medicaid'in toplum sağlığı işlerini geri ödediği eyaletlerde toplum sağlığı çalışanlarını, toplum kuruluşlarını ve sağlık planlarını birbirine bağlar. 300'den fazla sağlayıcı ve 2.500'den fazla toplum sağlığı çalışanı, promotör, doula ve diğer ön saflarda çalışanlar artık günlük kaoslarını yönetmek için bu aracı kullanıyor.

Pear Suite'i diğerlerinden ayıran özelliği, finansal konuları ele alma şeklidir. Birçok CHW programı, sürdürülebilir ödeme modelleri bulunamadığı için hayatta kalmakta zorlanmaktadır. Platformun AI araçları, planlama, uyumluluk ve not alma işlemlerini otomatikleştirir, böylece işinizi yaptığınızı kanıtlamak için daha az zaman harcayıp, işi yapılacak için daha fazla zaman kazanırsınız.

Pear Suite'in en iyi özellikleri

Herhangi bir kod bilgisi veya BT departmanının müdahalesi gerektirmeyen görsel form oluşturucu kullanarak kayıt formları, değerlendirme ş Akışları ve hasta bakım yolları oluşturun.

Entegre clearinghouse aracılığıyla uygun Z kodlarıyla fatura taleplerini gönderin, ardından her bir talebin geri ödeme sürecinde tam olarak hangi aşamada olduğunu izlemeyin.

AI planlama asistanının tüm vakalarınız için randevu koordinasyonunu üstlenmesine izin verin, otomatik olarak boş zaman aralıklarını bulup hatırlatıcılar göndererek randevuya gelmeme oranını azaltın.

Düzenleyicilere hizmet gereksinimlerini, belgeleme standartlarını ve kalite ölçütlerini karşıladığınızı gösteren uyumluluk raporları alın.

Pear Suite sınırları

Öncelikle CHW Medicaid geri ödemesini uygulayan eyaletlerde iş yapar, diğer eyaletlerdeki programların fonksiyonu sınırlıdır.

iş akışlarını özel hale getirmek ve otomasyonunu sağlamak için önceden zaman yatırımı gerektirir, bu da zaten çok yoğun olduğunuzda sizi zorlayabilir.

Uygulamada web sürümünde bulunan bazı özellikler bulunmadığından, alandaki erişilebilirlik sınırlıdır.

Pear Suite fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 50 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 100 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 150 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $

Pear Suite puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? En ünlü halk sağlığı başarılarından biri: Finlandiya'nın Kuzey Karelya Projesi (1972'de başlatıldı), beslenme, sigara içme, tuz kullanımı vb. değişikliklerle iş çağındaki erkeklerin kardiyovasküler hastalık ölüm oranını birkaç on yıl içinde yaklaşık %80 azalttı. Bu proje, toplum kampanyaları + politika + kültür = uzun vadeli sağlık değişiklikleri formülünün nasıl işlediğine dair bir vaka çalışması olarak sıklıkla örnek gösterilir.

3. Qure. ai'nin AIRA'sı (Otomasyonlu hasta veri toplama için en iyisi)

Qure. ai'nin Co-Pilot uygulaması AIRA, göğüs röntgenlerini analiz eder ve saniyeler içinde potansiyel tüberküloz vakalarını tespit eder. Toplum sağlığı çalışanları, taşınabilir röntgen cihazları kullanarak görüntüleri yakalar, bunları uygulama üzerinden yükler ve anormallikler hakkında anında geri bildirim alır. Bu sayede, tüberküloz tedavisini genellikle geciktiren uzmanların incelemesi için haftalarca beklemek gerekmez.

AIRA, şüpheli bulguları işaretler ve sonraki adımları önerir, böylece CHW'leri hızlı müdahale gerektiren hastalıklar için etkili tarama araçlarına dönüştürür. Radyoloji uzmanlığının hala yetersiz olduğu yüksek yükümlülükli bölgelerde özellikle değerlidir. Klinik yönetim yazılımı ayrıca tüm taramaların dijital arşivini tutar ve hastalıkların ilerleme izleme ve tedavi sonuçlarını takip etmeye yardımcı olan uzun vadeli kayıtlar oluşturur.

Qure. ai'nin AIRA en iyi özellikleri

Düzinelerce açılır menü ve onay kutusu alanını tıklamak yerine, AIRA'nın arayüzüyle doğal konuşma yoluyla hasta kabul bilgilerini kaydedin.

Tedavi kararlarınızı LMIC bağlamlarına özgü klinik protokollerle karşılaştırarak, potansiyel hataları hastalara ulaşmadan önce yakalayın.

Tüm hasta etkileşimlerinde görülen semptomları, teşhisleri ve sonuçları bir araya getiren nüfus gösterge panelleri aracılığıyla toplum sağlığı eğilimlerini analiz edin.

Ev ziyaretleri sırasında sesli giriş kullanarak hasta geçmişlerini kaydedin, AIRA'nın bilgileri otomatik olarak yazıya dökmesini ve yapılandırmasını sağlayın.

Qure. ai'nin AIRA sınırları

Yüksek gelirli ülkelerde iş yapan toplum sağlığı çalışanları için kullanışlılığını sınırlayan, düşük ve orta gelirli ülkeler için özel olarak tasarlanmıştır.

Kısa süre önce piyasaya sürüldüğü için henüz uzun vadeli performans verileri mevcut değildir.

Çalışabilmesi için mevcut dijital sağlık sistemlerine bağlanması gerekir, bu da uygulamayı karmaşıklaştırır.

Qure. ai'nin AIRA fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qure. ai'nin AIRA derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Qure.ai'nin AIRA'sı hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

En iyi görüntü işleme ve yapay zeka vizyonlarını kullanarak, X-ışınları, CT'ler ve ultrason taramalarını çok daha kısa sürede izleme ve yorumlama için en iyi derin öğrenme ve otomasyon yapay zeka özelliklerine sahiptir.

En iyi görüntü işleme ve yapay zeka vizyonlarını kullanarak, X-ışınları, CT'ler ve ultrason taramalarını çok daha kısa süre içinde izleme ve yorumlama için en iyi derin öğrenme ve otomasyon yapay zeka özelliklerine sahiptir.

🚀 ClickUp Avantajı: Bakımın her dakikasında hesap sahibi olun. ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanarak ziyaretlere, evrak işlerine ve eğitime ne kadar zaman ayırdığınızı belirleyin Toplum sağlığı çalışanı olarak alandayken, zamanınız en değerli kaynağınızdır: ev ziyaretleri, kapı kapı dolaşarak sosyal yardım, sağlık eğitimi, takip ve sevkler. ClickUp Proje Zaman Takibi ile her bir faaliyete ayırdığınız zamanı tam olarak kaydedebilirsiniz.

4. ASHABot (Yargısız bilgi erişimi için en iyisi)

ASHABot aracılığıyla

ASHABot, CHW'lerin zaten zaman geçirdikleri yerde, WhatsApp'ta onlarla toplantı yapar. Bu sohbet robotu, yaygın koşullar ve tedavileri kapsayan bir bilgi tabanından yararlanarak sağlık sorularını yerel dillerde yanıtlar. Çalışanlar, kağıt kılavuzları karıştırmak veya amirlerini aramak yerine sorularını yazarak anında yanıt alırlar.

Bot, ilaç dozajları, semptom değerlendirmesi ve sevk kriterleri ile ilgili sorguları yanıtlar. Ayrıca sağlık kampanyaları ve politika güncellemeleri hakkında planlanmış hatırlatıcılar gönderir. ASHABot, etkileşimlerden öğrenir ve daha fazla çalışan kullandıkça yanıtlarını iyileştirir. Platform, bir akıllı telefon ve internet bağlantısından başka bir şey gerektirmez, böylece daha karmaşık sağlık teknolojilerinin önündeki engelleri ortadan kaldırır.

ASHABot'un en iyi özellikleri

Konuşma dilinde klinik sorular sorun ve saniyeler içinde kanıta dayalı yanıtlar alın.

Hintçe, İngilizce veya Hinglish'in doğal gelen herhangi bir karışımında sorularınızı yazın; bot üçünü de anlar ve tercih ettiğiniz dilde yanıt verir.

Yaklaşan sağlık kampanyaları, aşı programları ve raporlama son tarihleri hakkında proaktif mesajlar alın.

Saha çalışması sırasında yazmak zor olduğunda sesli mesajları kullanarak bilgi tabanında arama yapın.

ASHABot sınırları

Yalnızca Hindistan'ın sağlık sistemi içindeki ASHA çalışanlarına hizmet verir, bu nedenle diğer ülkelerdeki CHW'ler için uygun değildir.

Kırsal alanlarda sıkça yaşanan mobil ağ kesintileri durumunda iş yapmaz.

ASHABot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ASHABot puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

5. CHARM (Müşteri ziyaretleri sırasında kişiselleştirilmiş rehberlik için en iyisi)

via mothers2mothers

CHARM, çoğu CHW'nin çok iyi bildiği bir sorunu ele alıyor: müşteri bilgilerinin çok fazla yere dağılmış olması. mothers2mothers, her şeyi bir araya getirmek için bu sağlık hizmeti proje yönetimi aracını geliştirdi: tıbbi geçmişler, davranış kalıpları, önceki ziyaret notları, hepsi tek bir yerde görünür. Ayrıca, AI makine öğrenimi algoritmaları bu verileri tarayarak her müşterinin şu anda neye ihtiyacı olduğunu önerir.

Belki birinin ilaç kullanımına uyumu azalmıştır veya bir takip randevusu kaçırılmıştır. CHARM bu tür durumları tespit eder ve doğru müdahaleyi yapmanız için size yol gösterir. Ev ziyareti sırasında zor bir vakayla mı karşılaştınız? Hızlı bir hatırlatma için uygulamanın içinde entegre edilmiş video eğitimlerini izleyin. Coğrafi konum araçları, mahalleler arasında zikzak çizmeden gününüzü planlamanıza yardımcı olarak başka bir sorunu daha çözer.

CHARM'ın en iyi özellikleri

Sizin ve yöneticinizin iyileştirme alanlarını belirlemenize ve başarıları kutlamanıza yardımcı olacak performans raporları oluşturun.

Müşteri kayıtlarını açın ve yıllarca biriken geçmiş verileri kaydırmak yerine, bugünkü randevuyla ilgili AI tarafından filtrelenmiş bilgileri hemen görün.

Ek eğitimlerin faydalı olabileceği alanları işaretleyen ve ağ genelinde metriklerinizi karşılaştıran gösterge panelleri aracılığıyla performansınızı izleyin.

CHARM sınırları

Özellikle mothers2mothers ağ operasyonları için geliştirilmiş olup, diğer kuruluşlar için önemli ölçüde uyarlama gerektirir.

Hala nispeten yeni olduğu için, uzun dönemli kullanımla ilgili geri bildirimler henüz azdır.

CHARM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CHARM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🚀 ClickUp Avantajı: Zaman çok değerli bir kaynaktır, bu yüzden ClickUp AI Agents'ı denemeniz gerekir. Bu araçlar, günlük görevlerinizi AI ile otomasyon sağlamak için tasarlanmıştır, böylece idari görevlere daha az zaman ayırıp hasta bakımına daha fazla odaklanabilirsiniz. İşte size yapacakları avantajlar: Takip randevuları planlamanız veya hatırlatıcılar göndermeniz mi gerekiyor? Yeni alan asistanınız bu işleri halletsin.

Ziyaretin ardından, notlarınızın özetini hızlıca alıp takımınızla paylaşım yapın.

Hastalar genellikle aynı soruları sorar. AI, anında ve doğru cevaplar verebilir.

Gidip gelmeden randevuları kolayca koordine edin ve onaylayın.

6. CommCare (Çevrimdışı veri toplama için en iyisi)

CommCare aracılığıyla

CommCare, 130'dan fazla ülkede 700.000'den fazla ön saflarda çalışanların güvendiği, çevrimdışı öncelikli bir mobil veri toplama platformudur. Zorlu ortamlar için özel olarak tasarlanmış olan bu platform, kullanıcıların ağ bağlantısı olmadan veri toplamasına, vakaları yönetmesine ve kaynaklara erişmesine olanak tanır ve bağlantı geri geldiğinde otomatik senkronizasyon sağlar.

Platform, sağlık çalışanlarının gerçek zamanlı olarak daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için yapay zeka kullanır. Akıllı algoritmaları, hasta verilerini analiz edebilir, potansiyel sağlık risklerini işaretleyebilir, kişiselleştirilmiş bakım önerileri sunabilir ve çalışanlara karmaşık klinik protokoller konusunda rehberlik edebilir.

CommCare'in en iyi özellikleri

Kod yazmadan sorular, mantık dallanmaları ve doğrulama kurallarını bir araya getiren sürükle ve bırak form oluşturucuyu kullanarak mobil veri toplama uygulamaları tasarlayın.

Hasta verilerini toplayın, vaka dosyalarını güncelleyin ve klinik kılavuzlara tamamen çevrimdışı olarak başvurun.

Farklı çalışanlar ziyaretler gerçekleştirdiğinde bile sürekliliği sağlayan uzun vadeli vaka yönetim sistemini kullanarak hastaları veya tüm haneleri aylarca veya yıllarca takip edin.

Doğum öncesi bakım, tüberküloz tedavisi veya aşı izleme gibi yaygın programlar için önceden yapılandırılmış uygulama şablonlarını kullanarak hızlı bir şekilde başlatın, ardından bunları özel ş Akışınıza göre özelleştirin.

CommCare sınırları

Kod gerektirmeyen basit veri toplama uygulamalarına göre öğrenmesi daha uzun sürer.

Kullanıcılar, karantinaya alınan formlar veya sahiplik atama hataları gibi Android'e özgü sorunlar bildiriyor.

CommCare fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Standart: 300 $/ay (50 kullanıcı dahil)

Pro: 600 $/ay (250 kullanıcı dahil)

Gelişmiş: 1.200 $/ay (500 kullanıcı dahil)

Kurumsal: Aylık 4.000 $'dan başlayan fiyatlarla

CommCare puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar CommCare hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

CommCare, düzenli ve tertipli bir çalışma alanı sağlayan iyi organize edilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Yayın yoluyla çalışanlarımıza mesajları iletmemizi ve aktarmamızı sağlayan kolay mesajlaşma platformu. Ayrıca CommCare'in çevrimiçi çalışma özelliği, kesintisiz ş Akışını garanti eder. Raporlama platformu sayesinde kolay raporlama bizim için çok kullanışlıdır.

CommCare, düzenli ve tertipli bir çalışma alanı sağlayan iyi organize edilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Yayın yoluyla çalışanlarımıza mesajları iletmemizi ve aktarmamızı sağlayan kolay mesajlaşma platformu. Ayrıca CommCare'in çevrimiçi iş akışı özelliği, kesintisiz ş Akışı'nı garanti eder. Raporlama platformu sayesinde kolay raporlama bizim için çok kullanışlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: AI içgörülerini insan muhakemesi ile birleştirin. AI'nın riskleri veya fırsatları vurgulamasına izin verin, ancak harekete geçmeden önce bunları her zaman gözden geçirin ve bağlamına oturtun. Bu, müdahalelerin düşünülmüş olmasını sağlar ve aşırı AI ş Akışı otomasyonunun güveni zedelemesini önler.

7. openCHA (Özel sağlık ajanları geliştiren geliştiriciler için en iyisi)

openCHA aracılığıyla

openCHA, geliştiricilerin veri kaynaklarını, bilgi tabanlarını ve analiz modellerini LLM tabanlı çözümlerde bir araya getirmelerini sağlayan açık kaynaklı bir çerçevedir. Bu, toplum sağlığı çalışanlarının doğrudan kullandığı bir şey değildir; belirli sağlık hizmetleri bağlamlarına özel konuşma tabanlı sağlık ajanları geliştiren yazılım geliştiricileri için bir altyapıdır. Bu çerçeve, genel amaçlı yapay zekanın temel bir sınırını ele almaktadır.

Diyabetik hasta yönetiminde, openCHA kullanılarak geliştirilen bir CHA, GPT4'ün %51,8'lik doğruluk oranını aşarak %92,1'lik bir doğruluk oranı elde etti. Ayrıca, bu çerçeve, çeşitli topluluklarla iletişimi desteklemek için çeviri platformlarıyla entegrasyonlara sahiptir.

openCHA'nın en iyi özellikleri

EHR veritabanlarını, giyilebilir cihaz API'lerini, laboratuvar bilgi sistemlerini ve tıbbi bilgi tabanlarını, hepsini sorgu yapabilen bir konuşma ajanı ile bağlantıya getirin.

Çok modlu giriş işleyicileri yapılandırarak, metin mesajlarını işlemek, tıbbi görüntüleri analiz etmek ve sesli komutları anlamak için ajanları özel hale getirin.

Farklı özel tıbbi LLM'leri test edin ve performans klinik gereksinimleri karşılayana kadar özelleştirilebilir AI motoru aracılığıyla komut stratejilerini ayarlayın.

Hangi veri kaynaklarının, akıl yürütme adımlarının ve güven düzeylerinin nihai cevaba katkıda bulunduğunu gösteren açıklanabilirlik gösterge panosunu kullanarak, temsilcinin her bir yanıtı nasıl oluşturduğunu tam olarak takip edin.

openCHA sınırları

Uygulamak için ciddi teknik beceriler gerektirir; hem sağlık hizmetlerini hem de yazılım geliştirmeyi anlayan mühendislere ihtiyacınız olacak.

Kullanıma hazır bir ürün isteyen teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için hiçbir destek gerekmez.

Ticari platformlarda bulunan müşteri desteği altyapısı yoktur.

openCHA fiyatlandırması

Ücretsiz (Açık kaynak)

openCHA puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. Causal Foundry (Kişiselleştirilmiş hasta müdahaleleri için en iyisi)

Causal Foundry aracılığıyla

Causal Foundry, pekiştirmeli öğrenme ve uyarlanabilir yapay zekayı toplum sağlığı ayarlarına getiriyor. Platform, geçmiş davranışlara ve gerçek zamanlı bilgilere dayalı olarak ilaç ve tedaviye uyum, tanı testleri, hasta sevkleri ve tıbbi malzeme yönetimi için öneriler sunuyor.

Toplum sağlığı çalışanları, mevcut mobil uygulamaları veya dijital araçları aracılığıyla kişiselleştirilmiş teşvikler ve ödüller alırlar, böylece yapay zeka katmanı, halihazırda kullandıkları sistemle iş yapar. Program yöneticileri, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının alandaki uygulamaları ve tabletleri nasıl kullandığını izleyebilir, platformların hangi bölümlerinin kullanıldığını, hangilerinin göz ardı edildiğini veya yanlış kullanıldığını değerlendirebilir. Bu, araçları sürekli iyileştiren bir geri bildirim döngüsü oluşturur.

Causal Foundry'nin en iyi özellikleri

İkinci basamak sağlık kuruluşlarına acil sevk gerektiren vakaları önceliklendiren triyaj algoritmalarıyla yüksek riskli hastaları belirleyin.

Bireysel CHW davranış modellerine uyum sağlayan SMS tabanlı hatırlatmalar ve teşvikler alın.

Giyilebilir cihazları ve elektronik sağlık kayıtlarını bağlantı yoluyla birleştirerek hasta bakımı kararları için klinik ve davranışsal içgörüler elde edin.

Gösterge paneli aracılığıyla CHW uygulamasının kullanım modellerini analiz ederek hangi özelliklerin iş olduğunu ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiğini görün.

Causal Foundry sınırları

Belirli özellik setleri ve yetenekler hakkında sınırlı kamuya açık bilgi

Yerel hasta nüfusları üzerinde modelleri eğitmek için önemli bir ilk kurulum gerektirebilir.

Causal Foundry fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Causal Foundry puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? COVID-19 salgını sırasında, K-pop hayranları (özellikle BTS hayranları) #WearAMask gibi halk sağlığı mesajlarını büyük ölçüde yaygınlaştırdı. K-pop + ajans mesajlarına bahsetme içeren tweetler, bunlara bahsetmeyen tweetlere göre 100 kat daha fazla etkileşim aldı ve kırsal veya hizmet yetersizliği olan bölgelere ulaşılmasına yardımcı oldu.

9. HealthPulse AI (Hızlı tanı testi okuması için en iyisi)

HealthPulse AI aracılığıyla

HealthPulse AI, akıllı telefonları hızlı tanı testleri için okuyuculara dönüştürerek laboratuvara erişimin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı yerlerde yardımcı olur. Platform, düşük kaliteli bir akıllı telefon kamerası (5 MP) ile belirli bir test markasını ve hastalığı, bireysel test çizgilerini tanımlayabilir ve bir yorum sağlayabilir. Mevcut kütüphane, WHO tarafından önceden onaylanmış, sıtma, HIV ve COVID-19 için en yaygın kullanılan RDT'lerin çoğunu desteklemektedir.

HealthPulse AI'nın görüntü kalitesi güvencesi, olumsuz görüntü koşullarını belirler ve tespit edilen sorunları bildirir, böylece kullanıcılar fotoğrafı gerçek zamanlı olarak yeniden çekebilir. RDT sonuçlarının geçerlilik süresi sınırlı olduğundan, bu zaman ve para tasarrufu sağlar.

HealthPulse AI'nın en iyi özellikleri

Uzak konumlarda internet bağlantısı mevcut olmadığında mobil SDK'yı kullanarak çevrimdışı iş yapın.

Bağlantı geri geldiğinde, raporlama sistemi aracılığıyla gerçek zamanlı hastalık izleme ve gözetimi için test sonuçlarını gönderin.

Bu aracı, teknikle ilgili anında geri bildirim sağlayan bir öğrenme yardımı olarak kullanarak yeni CHW'lere doğru test uygulaması konusunda eğitim verin.

HealthPulse AI sınırları

Model, tanımak üzere eğitilmiş desteklenen RDT türleriyle sınırlıdır.

AI'nın doğruluğu, genellikle düşük özellikli akıllı telefon kameralarının görüntü kalitesine bağımlıdır.

HealthPulse AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HealthPulse AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🚀 ClickUp Avantajı: Hasta bakımını tek bir platformda kolaylaştırın. Ücretsiz şablon alın ClickUp Hasta Yönetimi Şablonu ile toplum sağlığı hizmetlerindeki boşlukları azaltın. ClickUp Hasta Yönetimi Şablonu, Liste Görünümü (tüm hastaları ve mevcut durumlarını görmek için), Pano Görünümü (hastaları aşamalar arasında görsel olarak taşımak için), Takvim Görünümü (ev ziyaretleri, takip ziyaretleri veya aşılama kampanyaları planlamak için) ve Form Görünümü (kayıt veya erişim günlükleri için) gibi kullanıma hazır görünümler sunar. Her hasta görevinde, İlaç Türü ve Dozajı, Bakım Planı İlerlemesi, Bir Sonraki Ziyaret Tarihi, Hane Kimliği / Köy Konumu, Aşılama Durumu gibi hemen kullanabileceğiniz ClickUp Özel Alanları bulacaksınız.

10. ThinkMD (IMCI protokolüne uyum için en iyisi)

ThinkMD aracılığıyla

ThinkMD, CHW'lerin karmaşık protokolleri ezberlemeye veya sürekli olarak kağıt grafik kitapçıklarına başvurmaya gerek kalmadan WHO IMCI kılavuzlarını takip etmelerine yardımcı olur. Platform, WHO IMCI ve Entegre Toplum Vaka Yönetimi (ICCM) kılavuzları ve protokollerine dayalı 42 anahtar klinik veri noktasını yorumlayarak, Bayes mantığını kullanarak değerlendirmeler oluşturur.

AI aracı, CHW'lere hastanın sağlığıyla ilgili bir dizi soru yönelterek onları teşhis, tedavi ve hasta sevkinde destekler. Ayrıca, araç İngilizce ve Fransızca dillerinde mevcuttur ve beş yaşın altındaki çocuklar, hamile kadınlar ve doğum sonrası kadınlar için işidir.

ThinkMD'nin en iyi özellikleri

Reçete hatalarını azaltmak için hastanın kilosuna ve semptomlarına göre ilaç dozajlarını otomatik olarak hesaplayın.

İnternet bağlantısı olduğunda sunucu ile senkronizasyon sağlayan cihazınızda hasta muayene verilerini saklayın.

Her değerlendirmeyle gerçek zamanlı coğrafi etiketli veriler oluşturarak hastalık gözetimi ve salgın izlemeyi mümkün kılın.

ThinkMD sınırları

Tüm nüfusu kapsamaktan ziyade, öncelikle anne ve çocuk sağlığına odaklanmıştır.

Veri gösterge paneli, program yöneticileri tarafından teknik kurulum ve yapılandırma gerektirir.

ThinkMD fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ThinkMD puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Michigan, Manistee'de düzenlenen Paint the Town Pink etkinliği, yaklaşık yirmi yıldır meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak ve fon toplamak amacıyla düzenleniyor. Başlangıçta West Shore Healthcare Foundation tarafından organize edilen etkinlik, 5 km'lik bir koşu, anma yürüyüşü ve çeşitli toplum etkinliklerini de kapsayacak şekilde genişledi ve yerel meme sağlığı hizmetlerine önemli bir katkı sağladı.

ClickUp ile daha akıllı bir grafik çizin

Toplum sağlığı çalışanları için AI araçları, ön saflarda sunulan bakım hizmetlerinin şeklini yeniden tanımlıyor.

Artık her ziyaret, rapor ve hasta etkileşimi, daha hızlı ve daha akıllı sağlık kararları alınmasına yardımcı olabilecek değerli veriler içeriyor. Zorluk, bu bilgileri düzenli, güvenlikli ve en önemli anlarda harekete geçmeye hazır tutmaktır.

ClickUp bunu basitleştirir. Alan verilerini, takım koordinasyonunu ve raporlamayı tek bir akıllı çalışma alanında birleştirir. ClickUp Brain ve Brain MAX ile CHW'ler, birden fazla sistemi yönetmeden güncellemeleri özetleyebilir, hasta sonuçlarını takip edebilir ve ayrıntılı içgörüler oluşturabilir. Sonuç olarak, daha iyi işbirliği, daha güçlü hesap verebilirlik ve bakımın gerçekten önemli olduğu alanlara daha fazla zaman ayrılması sağlanır.

ClickUp ve Pear Suite, toplum sağlığı çalışanları için en iyi yapay zeka araçları arasındadır. ClickUp, sosyal yardım projelerini yönetmeye, hasta takiplerini izlemeye ve raporlamayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Pear Suite, yapay zeka teknolojilerini kullanarak toplum sağlığı ihtiyaçlarını harita haline getirir, vaka izlemesini otomasyonlaştırır ve yerel bakım programlarını iyileştiren içgörüler üretir.

Toplum sağlığı çalışanları için AI araçları, verileri manuel sistemlerden daha hızlı temizleyebilir, düzenleyebilir ve analiz edebilir. Hatasız çalışır, bir bölgedeki vaka artışları gibi eğilimleri vurgular ve sağlık takımları ile politika yapıcıların daha iyi kararlar almasına yardımcı olan raporları otomatik olarak oluşturur.

Evet. Artık birçok AI sistemi çevrimdışı fonksiyonu desteklemektedir, böylece sağlık çalışanları internet erişimi olmadan veri toplayıp depolayabilirler. Bağlantı kurulduğunda veriler otomatik olarak senkronizasyon sağlar ve hiçbir bilginin kaybolmaması sağlanır.

ClickUp, proje izleme, görev atamaları ve ilerleme güncellemelerini tek bir merkezde toplar. STK'lar, her bir sosyal yardım kampanyası için görev listeleri oluşturabilir, hasta takiplerini izleyebilir, verileri güvenli bir şekilde paylaşım edebilir ve alan ziyaretleri için hatırlatıcı ayarlayabilir.

Anahtar zorluklar arasında sınırlı internet bağlantısı, çalışanların dijital okuryazarlık eksikliği, yüksek kurulum maliyetleri ve veri gizliliği ile ilgili endişeler yer almaktadır. Araçları yerel dillere uyarlamak ve cihaz uyumluluğunu sağlamak da önemli engeller arasındadır.