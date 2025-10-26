Daha Akıllı Planlama ve Programlama için Ücretsiz Asana İçerik Takvimi Şablonları

İçerik planlama, genellikle içerik oluşturmaktan daha zorlu olabilir.

Etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için anahtar tarihleri, şirket duyurularını, ürün güncellemelerini ve hedef kitlenizin çevrimiçi etkinliklerini izlemeniz gerekir.

İşte bu noktada içerik takvimi vazgeçilmez hale gelir. Herhangi bir kampanya için tartışmasız en etkili strateji olan tutarlılığı korumaya yardımcı olur.

Ş Akışınızı basitleştirmek için, Asana'nın en iyi içerik takvimi şablonlarını derledik. Bu şablonlar, zamandan tasarruf etmenize, düzenli kalmanıza ve içerik stratejinizi ilk günden itibaren uyumlu hale getirmenize yardımcı olabilir.

En İyi İçerik Takvimi Şablonlarına Genel Bakış

İşte en iyi Asana ve ClickUp içerik takvimi şablonlarının özet tablosu:

Asana İçerik Takvimi Şablonları Nedir?

Asana içerik takvimi şablonları, içerik pazarlamacılarının, sosyal medya yöneticilerinin ve takımların tüm içerik oluşturma ş Akışını planlamasına, yönetmesine, şablonlar oluşturmasına ve izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış, Asana'da hazır çerçevelerdir.

Unutmayın: Etkili bir şablon, yayın tarihi, platform, içerik türü ve durum (ör. Taslak, İlerleme, Yayınlandı) gibi temel alanları içermelidir. Ayrıca, içerik işbirliği yazılımı olarak da işlev görmeli ve içerik takviminize net bir görünürlük sağlayarak ekipler arası iletişimi kolaylaştırmalıdır.

İyi bir Asana İçerik Takvimi Şablonu'nu ne yapar?

Sosyal medya içerik takvimi, blog boru hattı veya editoryal takvim yönetiyor olun, bu şablonlar:

✅ Sıfırdan bir içerik takvimi oluşturmak veya mevcut bir takvimi optimize etmek için önceden oluşturulmuş yapılar sağlar

✅ Her bir içeriği (gönderiler, video, kampanya varlıkları) paylaşılan takvim görünümünde görselleştirmeye yardımcı olur

✅ Takımların görevleri atamasına, son teslim tarihlerini belirlemesine ve kategoriler, kanallar veya durumlar için özel alanlar eklemesine olanak tanır

✅ Yazarlar, tasarımcılar ve onaylayıcılar dahil olmak üzere takım üyeleri arasındaki koordinasyonu iyileştirir

✅ İlerlemeyi izleme, içerik eksikliklerini giderme ve öngörülebilir bir yayın programı sürdürme sağlar

Yukarıda Asana içerik takvimi şablonunun temel özelliklerini ele aldık, ancak daha zengin bir deneyim için aşağıdaki tekliflere göz atın:

Durum, hedef kitle ve içerik kategorisi için özel alanlar aracılığıyla özelleştirme imkanı sunar

Bölümleri veya etiketleri kullanarak içeriği platforma, kanala veya kampanyaya göre düzenleyin

Yürütmeyi kolaylaştırmak için gönderi açıklamaları, bağlantılar ve varlıklar için ayrıntılı alanlar içerir

Oluşturulmasından yayınlanmasına kadar tutarlı bir akış sağlamak için gerçek zamanlı durum izlemesini destekler

👀 Eğlenceli Bilgi: "İçerik" terimini Hollywood icat etmiş olabilir. 1990'larda stüdyolar yeni dijital dağıtım kanalları keşfederken, yöneticiler filmleri, TV programlarını ve tanıtımları "içerik" olarak adlandırmaya başladı. Bu genel terim, o zamandan beri pazarlama sözlüğüne girerek yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Ücretsiz Asana İçerik Takvimi Şablonları

Kurulum sürecini atlayıp hemen planlamaya başlamak istiyorsanız ücretsiz şablonlar en iyi seçenektir.

İşte, içerik fikirlerinizi düzenlemek ve yayın programınızı yönetmek için kullanıma hazır yapılar sunan ve yeni görevleri atamayı kolaylaştıran yedi ücretsiz Asana içerik takvimi şablonu.

1. Asana Sosyal Medya Takvim Şablonu

Facebook, LinkedIn ve Instagram gibi platformlarda sosyal medya gönderilerini düzenliyorsanız, bu şablon tutarlılığı genel içerik stratejinizle birleştirir.

Asana Sosyal Medya Takvim Şablonu, takımların tek bir merkezi çalışma alanında sosyal medya içeriği oluşturmasına, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz bir içerik takvimidir.

Takvim görünümü, görev bağımlılıkları ve yayın tarihi, kanal, içerik türü ve yayın durumu için özel alanlar gibi özelliklere sahip bu şablon, yayın programınıza tam görünürlük sağlar.

Ayrıca, takım üyelerinin görevleri atamasına, gönderi ayrıntılarını incelemesine ve durumu gerçek zamanlı olarak güncellemesine izin verebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Takvim görünümünde gönderileri kanala, içerik türüne ve yayın tarihine göre eşleştirin

Sahipleri atayın, bağımlılıkları ayarlayın ve durumu izleme

Varlıkları daha iyi görselleştirmek için platforma veya kampanyaya göre filtreleyin

✨ İdeal kullanım alanları: Sosyal medya yöneticileri, içerik pazarlamacıları ve yüksek hacimli sosyal medya içeriğini yöneten dijital takımlar.

2. Asana Yayın Takvimi Şablonu

Bloglar, haber bültenleri, videolar veya çok kanallı makaleler mi yönetiyorsunuz? Asana Editör Takvimi Şablonu , fikir aşamasından yayınlanmasına kadar tüm aşamalarda içeriği düzenlemek ve izlemek için tasarlanmış ücretsiz bir içerik takvimidir.

Özel Alanlar, her görevleri içerik türüne, platforma ve duruma göre etiketlemenizi sağlarken, takvim görünümü neyin ne zaman yayınlanacağını görselleştirmenizi sağlar. Ayrıca taslak oluşturma, düzenleme ve inceleme görevleri atayabilir ve pazarlama, halkla ilişkiler ve tasarım takımları arasında kolayca işbirliği yapabilirsiniz.

Uzun form içeriklerden kısa sosyal medya gönderilerine kadar, Asana'daki bu içerik takvimi önceden plan yapmanıza, ilerlemeyi izlemenize ve güncellemeleri yönetmenize yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Taslak, düzenleme, inceleme ve yayınlama aşamalarıyla fikirlerinizi düzenleyin

İçerik türüne, hedef kitlesine ve kanala göre etiketleyin

Takvim ve Liste görünümlerini kullanarak eksiklikleri tespit edin ve haftalar boyunca iş yükünü dengeleyin

✨ İdeal kullanım alanları: İçerik pazarlamacıları, editör takımları ve işlevler arası içerik oluşturma yöneten pazarlama liderleri.

📖 Ayrıca okuyun: Pazarlamacılar için En İyi Sosyal Medya AI Araçları

3. Asana E-posta Pazarlama Takvimi Şablonu

Takımınız düzenli olarak ürün güncellemeleri, kampanya e-postaları veya haber bültenleri gönderiyorsa, bu şablon her mesajı düzenlemenize ve departmanlar arasında çakışmaları önlemenize yardımcı olur.

Asana E-posta Pazarlama Takvimi Şablonu, gönderim tarihlerini planlamak, görevleri atamak ve ilerlemeyi izlemek için yapılandırılmış bir yol sunar.

Liste ve Takvim Görünümü gibi yerleşik proje görünümleri ile konu satırlarından A/B test notlarına, içerik varlıklarından segmentlere ayrılmış e-posta listelerine kadar her şeyi yönetebilirsiniz. Ayrıca Gmail, Outlook ve Salesforce gibi araçlarla entegrasyonları kullanarak işbirliğini kolaylaştırabilir ve kaçırılan son teslim tarihlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Gönderim tarihlerini, onayları ve segmentasyon görevlerini planlayın

Konu satırlarını, varlıkları ve A/B testlerini tek bir yerden izleme

Gelen kutusu ve CRM entegrasyonlarını bağlantıya alarak koordinasyonu hızlandırın

✨ İdeal kullanım alanları: E-posta pazarlamacıları, CRM ekipleri ve çoklu takım e-posta kampanyalarını koordine eden pazarlama liderleri.

👋🏾 Birden fazla takvimi yönetmek için daha iyi bir yol mu arıyorsunuz? Tüm ş akışlarınızı tek bir yapay zeka destekli takvim çözümü altında birleştirin:

4. Asana Tasarım Proje Plan Şablonu

Yaratıcı takımı varlık üretmekten çok onayları takip etmekle daha fazla zaman harcıyor ise, bu şablon tasarım sürecini özetlemeden teslimata kadar basitleştirmenize yardımcı olur.

Asana Tasarım Proje Planı Şablonu, işlerinizi net adımlara ayırır: beyin fırtınası, varlık oluşturma, incelemeler ve onaylar, aynı zamanda dosyaları, geri bildirimleri ve eylem öğelerini tek bir paylaşılan çalışma alanında düzenler.

Takvim ve Liste Görünümleri, zaman çizelgelerini yönetmek için esnek yollar sunarken, Figma gibi araçlarla entegrasyonlar tasarım dosyalarının ve proje bağlamının bağlantılı kalmasını sağlar. Ayrıca, Asana'daki bu içerik takvimi görev bağımlılıklarını da destekler ve gerekli onaylar olmadan hiçbir şeyin ilerlemesini engeller.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Özetleri, varlık oluşturma, incelemeleri ve onayları yapılandırın

Bağımlılıkları ve Zaman Çizelgesini kullanarak işlerinizi engelleyen engelleri kaldırın

Figma dosyalarını ve yorumları görevlere ek dosya olarak ekleyin

✨ İdeal kullanım alanları: Grafik tasarımcılar, kreatif takımlar ve çok aşamalı tasarım çıktılarını yöneten proje liderleri.

💡 Profesyonel İpucu: Sektörünüzde trendleri takip etmekte zorlanıyorsanız, Trendleri Belirleme (Örneklerle) başlıklı makale, değişiklikleri erken tespit etmenin yollarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

5. Asana Pazarlama Stratejisi Şablonu

Asana Pazarlama Stratejisi Şablonu, takımların içeriklerini tanımlamasına, uygulamasına ve izlemesine yardımcı olan ücretsiz, proje tabanlı bir çerçevedir.

Nasıl yapılır: Bu içerik pazarlama stratejisi şablonu, pazarlama stratejinizi iş hedefleri, anahtar metrikler ve pazarlama girişimleri gibi yapılandırılmış bileşenlere ayırır.

Stratejinizi devam eden projelere bağlayabilir, zaman çizelgeleri oluşturabilir ve içerik, satış ve ürün pazarlama takımlarının uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, HubSpot, Salesforce ve Google Workspace ile entegrasyonlar, CRM güncellemelerinden görev oluşturmayı ve ilgili belgeleri ek dosya olarak eklemeyi kolaylaştırır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Nesneleri girişimlere, zaman çizelgelerine ve sorumlulara dönüştürün

Projeleri metriklere ve kampanyalara bağlayarak raporlamayı hedeflerle bağlantılı tutun

Belgeleri ve CRM güncellemelerini görevlere ekleyin

✨ İdeal kullanım alanları: Pazarlama liderleri, strateji takımları ve kampanya yöneticileri, içerik, satış ve dijital pazarlama alanlarında hedefleri uyumlu hale getirir.

ClickUp'ın yapay zekası ile içeriğinizi planlayın, metinler oluşturun ve daha fazlasını yapın

6. Asana Proje Takvimi Şablonu

Birden fazla hareketli parçadan oluşan karmaşık bir projeyi yönetiyorsanız, Asana Proje Takvimi Şablonu, takımların büyük girişimleri uygulanabilir adımlara ayırmasına yardımcı olur. Sorumluluk için net son tarihler ve sahipler belirleyebilirsiniz.

Zaman Çizelgesi Görünümü ve görev bağımlılıklarını kullanarak, her görevi bir sonrakine bağlayan görsel bir yol haritası oluşturabilirsiniz. Yerleşik otomasyon özellikleri, öncelikler değiştiğinde tarihleri değiştirmenize ve tetikleyiciyi tetiklemenize olanak tanır.

Son olarak, özel alanlar, kurallar ve kilometre taşları takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlarken, Gmail, Outlook, Clockwise ve Google Workspace ile entegrasyonlar günlük ş akışlarınıza planlama özelliğini getirir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Dönüm noktaları ve bağımlılıklar içeren görsel bir yol haritası oluşturun

Öncelikler değiştiğinde kurallara göre tarihleri otomatik olarak değiştirin

Takip işlemlerinin spesifik ve hızlı olmasını sağlamak için sahipleri, durumu ve engelleyicileri takip edin

✨ İdeal kullanım alanları: Ayrıntılı, zaman hassasiyeti olan teslimatları yöneten proje yöneticileri, operasyon takımları ve çapraz fonksiyonlu liderler.

💡 Profesyonel İpucu: Dağınık bloglar, varlıklar ve içerik fikirleri arasında boğulmuş hissediyor musunuz? İçerik Veritabanı Oluşturma (Şablonlarla) size her şeyi tek bir ölçeklenebilir, aranabilir sistemde nasıl düzenleyeceğinizi gösterir.

7. Asana Yaratıcı Talepler Şablonu

Yaratıcı takımınız e-posta, Slack ve toplantılardan gelen dağınık taleplerle boğuluyorsa, Asana Yaratıcı Talepler Şablonu, talep alma sürecine yapı ve netlik getirir.

Takımlar, dağınık özetleri manuel olarak toplamak yerine, yerleşik formları kullanarak yaratıcı gereksinimleri önceden belirleyebilir.

Bu arada, görev kuralları devri otomatikleştirirken, Figma ve diğer araçlarla entegrasyonlar geri bildirimleri ve varlıkları tek bir yerde tutar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Gerekli alanları içeren formlar aracılığıyla talepleri alın ve tüm bağlamı göz önünde bulundurarak iş yapmaya başlayın

Görevleri doğru takıma ve duruma otomatik olarak yönlendirin, böylece devralmalar ellerinizi kullanmadan gerçekleşsin

SLA'ları, varlıkları ve onayları tek bir kuyrukta izleme

✨ İdeal kullanım alanları: Departmanlar arasında gelen yüksek hacimli talepleri yöneten kreatif liderler, tasarımcılar ve içerik takımları.

📖 Ayrıca okuyun: Ajanslar için En İyi Sosyal Medya Yönetim Araçları

Asana Proje Yönetimi Sınırlamaları

Asana, içerik planlaması için yaygın olarak kullanılır, ancak diğer platformlar gibi bazı dezavantajları da vardır. Bu sınırları anlamak, takımların Asana'nın kendi özel ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına veya eksiklikleri gidermek için Asana alternatiflerine ihtiyaç olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olabilir.

Asana yerleşik zaman takibi özelliğine sahip değildir , iş saatlerini veya görev süresini izlemek için üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir

Yeni kullanıcılar, ilk başta bunaltıcı gelebilecek çok sayıda özellik ve özel özelleştirme seçeneği nedeniyle genellikle bir öğrenme süreciyle karşı karşıya kalır

Her görev için yalnızca bir atanmış kişi atanabilir, bu da paylaşım sorumluluklarda işbirliğini sınırlar ve genellikle görevlerin tekrarlanmasına yol açar

Arayüz, temel ihtiyaçlar için karmaşık gelebilir, özellikle de basit projeler çok fazla görünüm veya özele yerleştirildiğinde

Ücretsiz plan temel ihtiyaçları karşılarken, Zaman Çizelgesi Görünüm, Özel Alanlar ve ekip büyüklüğü genişletmeleri gibi gelişmiş özellikler daha yüksek fiyat kademelerinde kilitlidir

💡 Profesyonel İpucu: İçeriği ölçeklendirmek ve kaliteyi yüksek tutmak arasında sıkışmış hissediyor musunuz? "İçerik Oluşturmayı Otomasyon" blogu, tekrarlayan görevleri yerine getirmek için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi gösterir. Böylece, yorgunluktan ziyade stratejiye odaklanabilirsiniz.

Alternatif Asana Şablonları

Asana ile sınırlamalarla karşılaştıysanız, ClickUp bu sorunların çoğuna anında çözüm sunar. İçerik takvimi yazılımı, yerleşik zaman takibi, görev başına birden fazla atananan kişi ve daha esnek ş Akışı sunar.

İşte ClickUp'ın, takımların içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmasına, düzenlemesine ve izlemesine yardımcı olan 15 güçlü içerik takvimi şablonu:

1. ClickUp Aylık İçerik Takvimi Şablonu

ClickUp Aylık İçerik Takvimi Şablonu ile içerik hacmini ve kampanya görünürlüğünü aynı anda yönetin

Diyelim ki takımınız bir ürün lansmanı, üçüncü çeyrek blog serisi ve LinkedIn'de düşünce liderliği kampanyası planlıyor. Son teslim tarihlerini kaçırmamak için, panolar arasında geçiş yapmadan bu içerik akışlarının haftalar boyunca nasıl uyumlu olduğunu görmeniz gerekir.

ClickUp Aylık İçerik Takvimi Şablonu, her şeyi bir bakışta görebileceğiniz konsolide bir takvim görünümü sunar.

Üst düzey planlama için tasarlanmış olup, kampanyaları izlemenize, varlıkları koordine etmenize ve her ay gerçekçi son tarihler belirlemenize olanak tanır. İçerik türü, yayın tarihi ve atanan takım üyeleri için Özel Alanlar sayesinde, zamanlama çakışmalarını önleyebilir ve her parçanın daha geniş stratejinizi desteklemesini sağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Tüm kampanyaları ve gönderileri tek bir takvimde görün

Aylık kapasiteyi dengede tutmak için öğeleri türüne, kanalına ve sahibine göre etiketleyin

Tarihleri sürükleyin ve bağımlılıkları otomatik olarak güncelleyin

✨ İdeal kullanım alanları: Aylık zaman çizelgeleri boyunca birden fazla içerik akışını koordine eden içerik yöneticileri.

🎥 ClickUp ile eksiksiz bir içerik üretim ş Akışı oluşturmayı öğrenin:

2. ClickUp Haftalık İçerik Takvimi Şablonu

ClickUp Haftalık İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak gönderilerinizi, son teslim tarihlerinizi ve görev sahiplerini yedi günlük zaman aralıklarında senkronizasyon içinde tutun

Örnek olarak, içerik takımı haftalık sprintlerle iş yapıyorsa, her Monday blog gönderileri yayınlıyor, hafta ortasında sosyal medya gönderilerini hazırlıyor ve Cuma gününe kadar haber bülteni taslaklarını gözden geçiriyorsa, bu şablon size tam da ihtiyacınız olan kontrol düzeyini sağlar.

ClickUp Haftalık İçerik Takvimi Şablonu, elektronik tablolara boğulmadan haftalık yayın programlarını ayrıntılı olarak yönetmesi gereken hızlı hareket eden takımlar için idealdir.

Özellikle görevleri gruplandırmanıza, kısa vadeli kampanyaları koordine etmenize ve son dakika değişikliklerine hızla uyum sağlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Durum ve sahipleriyle yedi günlük bir sprint planlayın

Bağlam değiştirmeyi önlemek için kanallara veya temalara göre işleri gruplandırın

Standup toplantılarının daha etkili hale gelmesine yardımcı olmak için bugün teslim edilmesi gereken ve gecikmiş görünümleri ortaya çıkarın

✨ İdeal kullanım alanları: Haftalık sprintlerde çalışan veya tekrarlayan içerik ş akışlarını yöneten pazarlama takımları.

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla müşteri için kampanyaları hatasız bir şekilde yönetmek mi istiyorsunuz? Pazarlama Kampanyası Yönetimi Nedir (Örnekler ve Şablonlarla) başlıklı makale, planlamadan uygulamaya kadar süreci nasıl kolaylaştırabileceğinizi gösterir.

3. ClickUp İçerik Takvimi Liste Şablonu

Birden fazla takım üyesi tek bir kampanyaya katkıda bulunuyor mu? ClickUp İçerik Takvimi Liste Şablonu ile görünürlüğü sağlayın

Takımınız görsel panolardan ziyade yapılandırılmış kontrol listelerini tercih ediyorsa ve görünümler arasında geçiş yapmadan hızlı hareket etmenin bir yoluna ihtiyacınız varsa, bu liste tabanlı şablon her şeyi net bir şekilde gösterir.

ClickUp İçerik Takvimi Liste Şablonu, içeriği planlamak, programlamak ve yayınlamak için basit bir yol arayan içerik pazarlamacıları için mükemmeldir.

Ayrıca, içerik görevlerinin sıralanabilir bir listeyi sunar; bu liste, son teslim tarihleri, atanan kişiler, durum ve kanalları içerir, böylece içerik üretimini bir yapılacak listesi gibi yönetebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Son teslim tarihi, durum ve kanallara göre sıralanabilir bir listeyi yönetin

Atanan kişi, aşama veya kampanyaya göre filtreleyin, böylece doğru işlerin görünümü korunur

Tarihleri ve alanları toplu olarak düzenleme yaparak program değişikliklerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış, liste tabanlı görünümlerden iş yapmayı tercih eden içerik koordinatörleri ve bireysel pazarlamacılar.

4. ClickUp İçerik Planı Şablonu

ClickUp'ın İçerik Planı Şablonu ile içeriği iş sonuçlarıyla kolayca ilişkilendirin.

CMO'nuz, gün sonuna kadar hedef kitle segmentine, dönüşüm hunisi aşamasına ve dağıtım kanalına göre ayrılmış üç aylık bir içerik yol haritası talep etti.

Bunu başarmak için ClickUp İçerik Planı Şablonuna ihtiyacınız var. Bu şablon, içerik girişimlerini kampanya, hedef kitle ve hedefe göre düzenlemek için stratejik bir çerçeve sunar. Sadece neyin yaratıldığını değil, neden yaratıldığını da izleme konusunda size yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Blog, video ve sınırlı erişimli içerik için özel görünümler sayesinde, mesajlarınızı tüm biçimlerde uyumlu tutarken görevleri atayabilir, son teslim tarihlerini harita edebilir ve performansı izleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Girişimleri hedef kitleye, dönüşüm aşamasına ve hedeflere göre harita ile eşleştirin.

Her bir girişim için özetleri, varlıkları ve son teslim tarihlerini izleme.

Bölümlere ayrılmış görünümlerle ilerlemeyi gözden geçirin

✨ İdeal kullanım alanları: Performans odaklı takımlar için yapılandırılmış, segmentlere ayrılmış içerik planları oluşturan içerik stratejistleri.

👀 Eğlenceli Bilgi: Bilinen en eski takvim 10.000 yıldan daha eskiye dayanır. Arkeologlar, İskoçya'da ay takvimini izleme amacıyla kullanıldığına inanılan 12 çukurdan oluşan bir dizi keşfettiler. Tam olarak bir blog takvimi olmasa da, tarihleri planlama eğilimimizin çok eski olduğunu gösteriyor.

5. ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu

ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu ile gerçek zamanlı olarak neyin iş olduğunu planlayın ve öğrenin.

Diyelim ki üç marka hesabını yönetiyorsunuz, iki sektör için lansman içeriği hazırlıyorsunuz ve satış departmanından gelen son dakika promosyon taleplerini alan durumdasınız. Ama aynı zamanda Instagram, LinkedIn ve X'te düzenli paylaşımlarınızı tutarlı bir şekilde sürdürmeniz gerekiyor.

ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu, tam da bu kaos düzeyine (yani çoklu görevlere) uygun olarak tasarlanmıştır.

Bu şablon, tüm görevleri belirlemek için tek bir gösterge paneli kullanır: platformlara göre gönderileri düzenleyin, sahipler atayın, gerçek zamanlı performansı izleme, ve kampanyalar arasında mesajları uyumlu hale getirin.

Entegre zamanlama görünümleri, hedef izleme ve performans etiketleri ile uzun vadeli stratejinizi gözden kaçırmadan çevik kalabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Hedefler ve etiketlerle platformlara göre gönderileri düzenleyin.

Görevlerin yanındaki performans alanlarını izleyerek optimizasyonları zamanında gerçekleştirin.

Tek bir panoda birden fazla hesabın programlarını koordine ederek ritmi sabit tutun.

✨ İdeal kullanım alanları: Gerçek zamanlı kontrol ve kanallar arası uyum gerektiren, birden fazla hesap ve kampanyayı aynı anda yöneten sosyal medya yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Kampanyaları, oluşturucuları ve içerik takvimlerini aynı anda yönetmekte zorlanıyor musunuz? 2025'te Sosyal Medya Proje Yönetimi adlı blog yazısı, daha sorunsuz ve akıllı sosyal projeler yürütmenin yollarını adım adım anlatıyor!

6. ClickUp Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu

ClickUp Sosyal Medya Yayın Programı Şablonunu kullanarak süreci mikro yönetmeden yayın takviminizi düzenli tutun.

Grafiğiniz hazır, metin onaylandı, ancak video takımı hala düzenleme yapıyor ve kimse hangi gönderinin ilk olarak yayınlanacağından emin değil. Herkes iş yapıyor, ancak sıra sürekli kayıyor.

ClickUp Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu, takımınıza her varlığın, biçiminin ve yayın tarihinin açıkça belirtildiği merkezi bir program sunarak bu ikilemi çözüyor. Büyük resmi gözden kaçırmadan işlevler arası girdileri, metin yazarlığını, tasarımı ve videoları koordine etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, her bir gönderinin hazırlık durumunu izleme ve zamanlama, sıra ve mesajların tüm kanallarda aynı kalmasını sağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Varlıkları, biçimleri ve yayın sırasını düzenleyerek sıralamayı net tutun.

Kontrol listeleri ve durumlarla hazırlık durumunu takip edin, böylece hiçbir şey yarıda tamamlandı kalmasın.

Takımlar arası görevleri senkronizasyon edin, böylece metin, tasarım ve video bir arada olsun.

✨ İdeal kullanım alanları: İçerik, tasarım ve medya arasında koordinasyon gerektiren çok biçimli gönderileri yöneten takımlar.

📖 Ayrıca okuyun: Daha hızlı içerik oluşturma için ücretsiz içerik yazma şablonları

7. ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu

ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu ile önceden plan yapın ve tüm kanallarda tutarlı bir ses için takımlar arasında koordinasyon sağlayın

Sosyal medya takımlarının en sık yaptığı hatalardan biri, net bir yapı olmadan paylaşım yapmaktır.

Durum şu: Instagram teaser'ı bir hafta gecikmeli olarak yayınlanan, Twitter konuyu hiç yayınlanmayan ve platformlar arasında farklı eylem çağrıları içeren bir kampanya başlatıyorsunuz. Bu senaryo genellikle mesajınızın parçalanmasına ve unutulmasına neden olur.

ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu, takımlara net hedeflerle bağlantılı platformlara özgü içeriği planlamak için merkezi bir alan sağlayarak bunu önlemeye yardımcı olur.

Bu medya planlama şablonu ile her bir gönderiyi tutarlı mesajlarla planlayabilir, içerik sahiplerini atayabilir ve her şeyi önceden planlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Kampanya temalarını ve platform varyasyonlarını tanımlayın

Sorumluluğu takip etmek için her gönderiye sahipler ve tarihler atayın

Takvimi ve listeyi yan yana görünümünde görüntüleyerek strateji ve uygulamayı birbirine bağlı tutun

✨ İdeal kullanım alanları: Sıkı koordinasyon ve mesaj tutarlılığı gerektiren çoklu platform kampanyalarını yöneten sosyal takımlar.

👀 İlginç Bilgi: "Takvim" kelimesi, Roma vergi kayıtlarından gelmektedir. Latince calendae kelimesi, borçların ödenmesi ve hesap defterlerinin kapatılması gereken ayın ilk gününü ifade ederdi.

8. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

ClickUp Editör Takvimi Şablonu ile takımlarınızın uzun vadeli editörlük planlarını yönetirken bile hesaplarını yerine getirmelerine yardımcı olun

Yayın tarihleriyle sınırlı olan temel içerik takvimlerinin aksine, bu şablon fikir alımından nihai onaya kadar tüm editörlük sürecine görünürlük sağlar.

ClickUp Editör Takvimi Şablonu, bloglar, e-posta ve kampanya izlemeleri arasında çok biçimli içeriği yöneten takımlar için oluşturulmuştur.

Ayrıca, belge içerik özetleri, son tarihler, sahipler ve inceleme döngüleri için özel alanlar özellik gösterir, böylece her parça yayınlanmadan önce gereken ilgiyi görür.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Özetler, taslaklar, incelemeler ve yayınlar aracılığıyla fikirleri yönetin

Sahipleri, son tarihleri ve engelleri izleme

Takvimi kullanarak uzun vadeli ve hızlı sonuçlar arasında denge kurun

✨ İdeal kullanım alanları: Bloglar, haber bültenleri ve çok katmanlı inceleme sürecinden geçen çapraz kanal içeriğini aynı anda yöneten editör takımları.

📖 Ayrıca okuyun: Gönderiler, kampanyalar ve içerik için en iyi ücretsiz sosyal medya şablonları

9. ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu

ClickUp Blog Editör Takvimi Şablonu ile blog içeriğini beyin fırtınası yapmak, atamak, yazmak, incelemek ve yayınlamak için yapılandırılmış bir sistemden yararlanın

Blogunuz SEO, düşünce liderliği ve kampanya bağlantılarını destekleyen anahtar bir trafik kanalıysa, yapışkan notlar veya Notion tablosundan daha fazlasına ihtiyacınız vardır.

Bu şablon, yayınlamayı bir süreç olarak gören blog takımları için özel olarak tasarlanmıştır.

ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu, her bir gönderinin durumunu, atanan yazarı ve son teslim tarihlerini tam görünürlük sağlayarak görebilmenizi sağlarken, sorunlara dönüşmeden önce iş akışınızdaki eksiklikleri ortaya çıkarır. ClickUp Takvimi'ne erişim sayesinde, blog gönderilerini konuya, huninin aşamasına veya içerik türüne göre düzenleyebilir ve gerçekçi son teslim tarihlerini ayarlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Gönderileri konu, SEO odak noktası ve dönüşüm hunisi aşamasına göre etiketleyin

Yazarları ve editörleri, verimi öngörülebilir tutmak için son teslim tarihleriyle birlikte atayın

Takvim veya Liste'de iş akışını görselleştirerek darboğazları erken aşamada ortaya çıkarın

✨ İdeal kullanım alanları: Blog yayınlama takvimini tamamen kontrol etmek isteyen blog düzenleyicileri, içerik pazarlamacıları ve bağımsız yazarlar.

10. ClickUp Podcast Takvim Şablonu

Dağıtım bir üretim takımıyla mı çalışıyorsunuz? ClickUp Podcast Takvim Şablonu ile işlerinizi takip edin

ClickUp Podcast Takvim Şablonu, podcast üretimini tekrarlanabilir, organize bir sürece dönüştürür.

Nasıl yapılır: Fikir oluşturmadan tanıtıma kadar, bu şablon takımlara görevleri yönetmek, roller atamak ve son teslim tarihlerini görselleştirmek için merkezi bir yer sağlar. Yaklaşan bölümleri planlamanıza, düzenleyicilere ve sunuculara görevler atamanıza ve kayıt ve yayın için son teslim tarihleri belirlemenize olanak tanır.

Ayrıca, takvim ve liste görünümleri ile üretimin her aşamasını izleme, misafir lojistiğinin halledilmesini sağlama ve tutarlı bir yayın programı sürdürme imkanına sahipsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Rezervasyon, kayıt, düzenleme ve tanıtım görevleriyle bölümleri planlayın.

Misafir lojistiğini ve varlıkları tek bir yerden izleme

Takvimde yayınları planlayın

✨ İdeal kullanım alanları: Bölümleri düzenli ve zamanında yayınlamak için yapılandırılmış bir ş akışına ihtiyaç duyan podcast takımları ve bağımsız oluşturucular.

11. ClickUp İçerik Pazarlama Editörlük Takvimi Şablonu

ClickUp'ın İçerik Pazarlama Editör Takvimi Şablonu'nu kullanarak yazarları, düzenleyicileri ve paydaşları kampanya hedefleri etrafında bir araya getirin.

Net bir editoryal yapı, sonuç odaklı bir içerik stratejisini dağınık blog gönderilerinden ayırır.

ClickUp İçerik Pazarlama Editör Takvimi Şablonu, neyin oluşturulduğunu, bunun neden önemli olduğunu ve ne zaman yayınlanacağını tam görünürlük sağlamak isteyen pazarlama takımları için tasarlanmıştır.

Şablon, her bir içeriği özetinden tanıtımına kadar haritalandırarak yazarları, düzenleyicileri ve paydaşları kampanya hedefleri etrafında uyumlu hale getirmeye yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp'taki pazarlama takımları, üretimin her aşaması için yerleşik görev izleme, rol atama ve son tarih yönetimi özelliklerinden yararlanabilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

İçeriği kampanya hedefleri ve KPI'larla uyumlu hale getirin.

Yazarlar, tasarımcılar ve paydaşlarla koordinasyon sağlayın.

Kampanya veya biçim bazında durum raporu oluşturun

✨ İdeal kullanım alanları: Sıkı teslim tarihleri ve stratejik hedefleri olan uzun soluklu, çok biçimli kampanyaları yöneten içerik takımları.

12. ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu

ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu ile gelecekteki girişimleri net görünürlük sağlayarak görün.

4. çeyrek takviminizde tatil indirimi, Kara Cuma lansmanı ve yıl sonu paketi yer alıyor. Bu kategorilerin her biri, zaman çizelgeleri birbiriyle örtüşen farklı takımlara ait.

Merkezi bir takvim olmadan, promosyon yorgunluğu, iç karışıklık veya daha kötüsü... çelişkili mesajlar yayınlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu bunu önlemek için oluşturulmuştur. Bu şablon, takımınıza her promosyonu planlamak, düzenlemek ve izlemek için tek bir kaynak sağlar. Kampanyaları ürün grubuna göre harita edebilir, sahipler atayabilir ve çakışmaları önlemek için işlevler arası bağımlılıkları etiketleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Promosyonları ürün grubu ve kanala göre merkezileştirin.

Takımlar arasında bağımlılıkları etiketleyerek sıralamayı gerçekçi tutun.

Tek bir promosyon görünümü paylaşım yaparak mesajların her yerde tutarlı kalmasını sağlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Kanallar ve departmanlar arasında çakışan promosyonları yöneten pazarlama ve ürün takımları.

13. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

ClickUp Yayın Takvimi Şablonu ile uykunuzdan ödün vermeden çıktılarınızı ölçeklendirin.

Hedef kitleniz zamanında ve alakalı içeriklerin düzenli akışını gördüğünde, markanıza güvenmeye başlar. Bu nedenle tutarlılık, uzun vadeli güven oluşturmak için çok önemlidir.

ClickUp Yayın Takvimi Şablonu, takımınıza her blog yazısını, sosyal medya güncellemesini ve duyuruyu yönetmek için net ve merkezi bir sistem sunarak bu tutarlılığı sağlamanıza yardımcı olur.

Farklı araçlar veya kanallarda son teslim tarihlerine boğulmak yerine, neyin planlandığını, neyin incelenmekte olduğunu ve neyin geride kaldığını elde edebilir ve böylece güvenilir bir yayın ritmini koruyabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Planlanmış, incelenmekte olan ve gecikmiş öğeleri izleme.

Kapsam ve kapasiteyi netleştirmek için kanala veya sahibine göre gruplandırın.

Tutarlılığı sağlamak için seri tabanlı bir sistem için yineleyen görevleri kullanın.

✨ İdeal kullanım alanları: Zamanında ve düzenli yayınlarla hedef kitlenin güvenini kazanmaya commit olan pazarlama ve içerik takımları.

14. ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu

ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu ile içerik, e-posta ve reklamlar arasında birden fazla temas noktasını sorunsuz bir şekilde koordine edin.

Bu şablonu diğerlerinden ayıran özelliği, kampanya hedeflerini taktiksel uygulamayla bağlantı kurma yeteneğidir. Böylece sadece görevleri planlamakla kalmaz, etkiyi de izleme imkanına sahip olursunuz.

ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu, takımlar arasında hareketli parçaları olan çok aşamalı kampanyaları yönetmek için oluşturulmuştur.

İster bir ürün piyasaya sürün ister potansiyel müşteri oluşturma kampanyası yürütün, bu pazarlama planı şablonu ile zaman çizelgeleri oluşturun, işlevler arası görevler atayın ve bağımlılıkları görselleştirerek kampanyaların başlangıcından teslimata kadar uyumlu bir şekilde ilerlemesini sağlayın.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Tüm sürecin görünürlüğünü sağlamak için aşamaları, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları harita

Çapraz fonksiyon görevleri tarihlerle atayın, böylece uygulama planla uyumlu olarak gerçekleştirilsin

Kararların hedeflere bağlı kalmasını sağlamak için görevlerin yanındaki etki alanlarını izleyin

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla katılımcı ve çıktı içeren üst düzey kampanya zaman çizelgelerini yöneten pazarlama takımları.

15. ClickUp İçerik Üretimi Ölçeklendirme Şablonu

ClickUp'ın İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu ile üretimin her aşamasında tam görünürlük elde et

İçeriği ölçeklendirmek cazip görünebilir, ancak çeşitli araçlarda düzinelerce özet, taslak URL, CMS durumu ve yayın zaman çizelgesini yönetmek zorunda kaldığınızda bu iş çok zor hale gelebilir.

ClickUp'ın İçerik Üretimi Ölçeklendirme Şablonu, kaliteden ödün vermeden hızlı hareket etmesi gereken yüksek verimli takımlar için tasarlanmıştır.

Backlog oluşturma, görev atama ve üretim zaman çizelgelerini tek bir çalışma alanında merkezileştirir. Ayrıca, aylık çıktı, görev sahipliği ve gerçek zamanlı taslak bağlantıları için görünümler elde edersiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Özetleri, durumları ve kontrol listelerini standartlaştırın

Aylık hacmi ve sahipliği izleme

Taslak bağlantıları ve CMS durumunu gösterin

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla kanalda yüksek hacimde içerik üreten ve hızını düşürmeden yapılandırmaya ihtiyaç duyan pazarlama ve içerik takımları.

ClickUp ve İçerik Tutarlılığına Geri Sayım

İçerik takvimlerinin plan için hayati önem taşıdığını söyleyerek başladık, ancak bunların önemi bununla sınırlı değil. Şablonlar, kullanıma hazır çerçeveler sunarak tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırır, böylece takımınız düzenleme için daha az zaman harcar.

Asana şablonları size iyi bir başlangıç noktası sağlasa da, ş Akışlarının daha fazla esneklik, otomasyon veya işlevler arası görünürlük gerektirdiği durumlarda takımlar genellikle bir sınırla karşılaşır. İşte bu noktada ClickUp devreye girer.

ClickUp, yeni çalışanların oryantasyon e-postalarından kampanya lansmanlarına kadar her türlü içerik projesini destekleyen yapı, görünüm ve şablonlara sahip eksiksiz bir iş akışı motorudur.

Pigment'in Küresel İş Geliştirme Başkanı Alexis Valentin'in dediği gibi:

ClickUp ile görevleri dağıtmak ve yürütmek için gereken süreyi birkaç günden birkaç saate indirdik. Artık çalışanlar, işe alım süreçlerinde hangi görevlerin beklediğini ve ne yapacaklarını biliyorlar. Bu, e-posta ile organize etmeye çalışmak için bir kabus olan bir durumdu. Şablonlar sayesinde yöneticiler, her yeni çalışan için işe alım panoları oluşturmak için tek bir tıkla ulaşabiliyorlar. Oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme.

Bugün ClickUp'a kaydolarak takımınıza ayak uydurmaları için gerekli araçları sağlayın!