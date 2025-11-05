2025 için En İyi 11 Sağlık Hizmetleri İşbirliği Yazılım Aracı

Sağlık hizmetlerinde işbirliği sadece takım çalışması değildir; zaman kazanmak, hataları azaltmak ve nihayetinde hasta sonuçlarını iyileştirmekle ilgilidir. Ancak bakım takımları, yöneticiler ve BT personeli düzinelerce sistem ve iletişim kanalı arasında gidip gelirken, basit bir koordinasyon bile bir labirent gibi hissedilebilir.

İşte burada sağlık hizmetleri işbirliği yazılımları devreye girer.

Bu araçlar, klinik liderlerinden uygulama yöneticilerine kadar herkesi tek bir platformda bir araya getirerek güncellemelerin paylaşımını yapma, hasta bilgilerini izleme ve ş akışlarını kolaylaştırma imkanı sunar.

Yönetici engelleri azaltmak, takım iletişimini artırmak veya departmanlar arası koordinasyonu güçlendirmek istiyorsanız, doğru yazılım bunu gerçekleştirebilir.

Bu blog yazısında, hasta bakımını iyileştirmek için gerçek klinik ş akışlarına dayanan en iyi araçlardan bazılarını inceliyoruz.

Hadi başlayalım!

En İyi Sağlık Hizmetleri İşbirliği Yazılımlarına Genel Bakış

İşte en iyi sağlık hizmetleri işbirliği yazılım çözümlerinin kısa bir özeti.

Sağlık Hizmetlerinde İşbirliği Yazılımına Neden İhtiyaç Duyulur?

Geleneksel sağlık hizmetleri proje yönetimi, genellikle modern tıp uygulamalarının taleplerine ayak uydurmakta zorlanır. Sağlık hizmetleri işbirliği yazılımı, aşağıdaki yollarla bu zorlukların üstesinden gelir:

Meslekler arası iletişimi geliştirme: Sağlık profesyonelleri arasında gerçek zamanlı, güvenlik ve Sağlık profesyonelleri arasında gerçek zamanlı, güvenlik ve merkezi iletişimi kolaylaştırarak uyumu ve doğru bilgi paylaşımını sağlar.

Klinik ş akışlarını kolaylaştırma: Mevcut sistemlerle entegrasyonlar sayesinde görevleri otomasyon, idari yükleri azaltır ve klinisyenlerin hasta bakımına daha fazla odaklanmasını sağlar.

Uzaktan ve hibrit modelleri destekler: Telesağlık ve mobil bakım takımlarını barındırır, konumdan bağımsız olarak sürekli iletişimi sağlar.

Uyumluluk ve güvenlik sağlama: Hasta verilerini korumak ve sağlık hizmetleri ekosisteminde güveni sürdürmek için Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi düzenlemelere uyar.

💡 Profesyonel İpucu: Tedavi kararlarını sadece "ne"yi değil, "neden"i de açıklayacak şekilde belgelendirin. Bu, diğer birinci basamak hekimlerinin veya yeni takım üyelerinin geriye dönüp tekrar incelemek zorunda kalmadan gerekçeleri hızlı bir şekilde anlamalarını kolaylaştırır.

Sağlık hizmetleri işbirliği yazılımını kullanmanın avantajları nelerdir?

Sağlık hizmetleri için işbirliği yazılımı uygulamak birçok avantaj sunar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Tıbbi hataların azalması: Net belgeler ve kolaylaştırılmış iletişim yolları, yanlış anlamaları ve hataları en aza indirmeye yardımcı olur.

Geliştirilmiş hasta memnuniyeti: Daha hızlı yanıt süreleri ve koordineli bakım, daha iyi hasta deneyimleri ve sonuçları sağlar.

Hızlandırılmış karar verme: Gerçek zamanlı iletişim araçları, daha hızlı konsültasyon ve onayları mümkün kılarak hasta bakımındaki gecikmeleri azaltır.

Aktif bilgi paylaşımı: İşbirliği araçları, sağlık profesyonellerinin sürekli öğrenme için içgörülerini ve en iyi uygulamalarını paylaşımını sağlar.

Geliştirilmiş kaynak tahsisi: Kaynakları verimli bir şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olarak, optimum Kaynakları verimli bir şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olarak, optimum kullanım yönetimini sağlar ve israfı azaltır.

🧠 İlginç Bilgi: İşbirliği, kalp ameliyatları sonrası iyileşmeyi bile iyileştirebilir. Doktorlar ve hemşirelerin yapılandırılmış bir "işbirliğine dayalı bakım modeli" içinde birlikte iş yaptıkları hastalar, üç ay içinde daha iyi uyku, daha güçlü zihinsel sağlık ve daha yüksek yaşam kalitesi bildirdiler.

Sağlık Hizmetleri İşbirliği Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru sağlık hizmetleri işbirliği yazılımını seçmek, takım koordinasyonunu ve hasta bakımını iyileştirmek için çok önemlidir. Dikkate alınması gereken anahtar faktörler şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel ve gezinmesi kolay platformları tercih ederek sağlık profesyonellerinin öğrenme sürecini en aza indirin.

Mobil erişilebilirlik: Yazılımın çeşitli cihazlarda erişilebilir olmasını sağlayarak, sağlık hizmeti sağlayıcılarının her yerden bağlantılarını sürdürmelerini ve bilgilendirilmelerini sağlayın.

Entegrasyon yetenekleri: Ş akışlarını kolaylaştırmak için mevcut Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR) ve diğer klinik sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olan çözümleri seçin.

Özelleştirilebilir bildirimler: Kişiselleştirilmiş uyarılar ve bildirimler sağlayan, kritik hasta ihtiyaçlarına zamanında yanıt verilmesini sağlayan özellikleri arayın.

Kapsamlı raporlama araçları: Performansı ve hasta sonuçlarını etkili bir şekilde izlemek için sağlam analiz ve raporlama özelliklerine sahip sağlık yazılımını seçin.

🔍 Biliyor muydunuz? İşbirliği, kronik hastalıkların tedavisinde de yardımcı olur. Bir meta-analiz, meslekler arası bakımın (farklı sağlık profesyonellerinin birlikte iş yapması) hastaların sistolik kan basıncını, LDL kolesterolünü ve HbA1c'yi düşürdüğünü ve aynı zamanda hastanede kalış süresini azalttığını ortaya koydu.

En İyi Sağlık Hizmetleri İşbirliği Yazılımı

İşte en iyi sağlık hizmetleri işbirliği yazılımları için seçimlerimiz. 👇

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

ClickUp (Bakım ve operasyonları yönetmek için güvenlikli bir işbirliği platformuna ihtiyaç duyan sağlık takımları için en iyisi)

İlk seçimimiz ClickUp ve bunun nedenleri ortada.

ClickUp'ın Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi Yazılımı, klinik ve idari takımları tek bir çalışma alanında bir araya getiren güvenli bir işbirliği platformudur.

Hasta ş akışı ve belgelerden personel planlaması ve envanter yönetimine kadar her şeyi HIPAA uyumlu bir ortamda yönetmek için tasarlanmıştır.

ClickUp Chat ile konuşmaları bağlamsallaştırın ClickUp Chat ile takım iletişiminin çalışma alanı içinde bağlamsal kalmasını sağlayın.

Gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırın

İletişim, sağlık hizmetleri işbirliğinin önemli bir parçasıdır ve ClickUp Chat, Kanal Tabanlı Tartışmalar ve Konu Bazlı Yanıtlar gibi özelliklerle iletişimi sorunsuz hale getirir.

Örnek, kalp hastalarını yöneten bir bakım takımı, hemşirelerin hayati fonksiyonları gerçek zamanlı olarak güncellediği, eczacının ilaç ayarlamalarını ilettiği ve nöbetçi kardiyologun hızlı danışma için @Betenme ile anında bilgilendirildiği özel bir 'Kardiyoloji' sohbet oluşturabilir.

Konuşmalar doğrudan hasta görevleri ve ilgili belgelerle bağlantılı olduğundan, taburculuk talimatları veya ilaç değişiklikleri tüm ilgili kişiler için görünürlüklerini korur ve uygulanabilir kalır.

Merkezi bilgi ve dokümantasyon

ClickUp Belge, takımların SOP'lar, hasta eğitim materyalleri veya protokoller gibi materyalleri oluşturup paylaşımına ve bunları doğrudan ilgili görevlere veya hasta vakalarına bağlamasına olanak tanır. Bu, herkesin en son bilgilere sahip olmasını sağlar.

ClickUp Belge'de merkezi kayıtlar oluşturun

Ayrıca, yayınlar veya deneysel veriler üzerinde işbirliği yapmak için PubMed veya Scopus referanslarını da ekleyebilirsiniz.

Gerçek zamanlı işbirliği sayesinde, birden fazla klinisyen veya araştırmacı belgeleri aynı anda düzenleme yapabilir, yorum yapabilir ve güncelleyebilir.

Hasta vakalarını net bir şekilde yönetin

AI destekli ClickUp Takvim, randevuları, vardiya programlarını ve bakım ekibi toplantılarını tek bir güvenli ve erişilebilir yerde merkezileştirir. Gerçek zamanlı güncellemeler, paylaşılan görünürlük ve görevlerle sorunsuz entegrasyon sayesinde, sağlık ekipleri verimli bir şekilde koordinasyon sağlar ve programlama hatalarını azaltır.

ClickUp görevleri ile bakım takımları, hasta takiplerini atayabilir ve izleme yapabilir, sevkleri planlayabilir veya sigorta onayları gibi idari ş akışlarını yönetebilir.

ClickUp görevi ile hasta bakımının her adımı düzenleyin

ClickUp Özel Alanları, takımların PHI, hasta kimlik numaraları veya aciliyet düzeyleri gibi önemli ayrıntıları kaydetmelerine olanak tanıyarak randevu planlama ve kayıt süreçlerinde karışıklığı ortadan kaldırır.

Klinik personeli birbirine bağlantı sağlamak için yapay zeka kullanın

Son olarak, entegre AI asistanı ClickUp Brain her şeyi bir araya getirir.

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı notlarını özetleyebilir, bakım görüşmelerinden eylem maddelerini çıkarabilir veya manuel dokümantasyona ekstra zaman harcamadan hasta takip kontrol listeleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain ile politikalar, protokoller veya hasta ş akışları hakkında hızlı yanıtlar alın

Örnek, bir hastane enfeksiyon kontrol takımı ClickUp Brain'i kullanarak günlük olay raporlarını işleyebilir ve anahtar eğilimleri (tekrarlayan enfeksiyon kaynakları gibi) tespit edebilir.

Hatta takım için öncelikli eylem liste oluşturabilir ve aynı çalışma alanında en son CDC protokollerine anında sağlayıcı erişim sağlayabilirsiniz.

📌 Şu komutları deneyin: Bugünkü çok disiplinli takım toplantı notlarını özetleyin ve kardiyoloji, hemşirelik ve eczacılık takımları için ayrı ayrı eylem öğelerini liste olarak verin.

Bu taburculuk protokolüne dayalı olarak ameliyat sonrası hastalar için bir takip kontrol listesi oluşturun ve iyileşme ünitesine görevler atayın.

Bu haftanın enfeksiyon kontrolü olay raporlarından tekrarlayan sorunları vurgulayın ve bir sonraki inceleme toplantısı için üç öncelik önerin.

El hijyeni uyumu için CDC kılavuzlarına hızlı bir referans sağlayın ve bunu enfeksiyon kontrol belgesine bağlayın.

ClickUp Brain'i kişisel asistan olarak kullanmanın daha fazla yolunu keşfedin:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hassas verileri güvenle koruyun: Erişim ve izinleri kontrol etmek için Özel Röl ekleyin, böylece yalnızca doğru kişiler kritik bilgileri görünüm veya düzenleme yapabilir.

Envanter ve kaynakları görsel olarak düzenleyin: Gantt çizelgeleri ve Kanban panoları gibi ClickUp Görünümlerini kullanarak aşı son kullanma tarihlerini, KKD seviyelerini ve tıbbi ekipmanı izleme.

Rutin süreçleri otomatikleştirin: Randevu hatırlatıcıları, kayıt form gönderileri veya malzeme stoklarının yenilenmesini yönetmek için Randevu hatırlatıcıları, kayıt form gönderileri veya malzeme stoklarının yenilenmesini yönetmek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın ve personelinize hasta bakımına odaklanmak için daha fazla zaman kazandırın.

Her şeyi tek bir yerden izleyin: ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak hasta ş Akışı, personel programları ve envanter durumu hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin ve hızlı kararlar alın.

Bilgileri verimli bir şekilde toplayın ve düzenleyin: Hasta verilerini, tedarik taleplerini veya olay raporlarını toplamak için Hasta verilerini, tedarik taleplerini veya olay raporlarını toplamak için ClickUp Formları oluşturun. Yanıtlar otomatik olarak görevler olarak doldurulur, böylece bilgiler merkezi bir yerde tutulur ve kolayca izlenebilir.

Hareket halindeyken bağlantıda kalın: ClickUp'ın mobil uygulamasından yapılacak listeleri yönetin, güncellemeleri yayınlayın, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın.

ClickUp sınırları

ClickUp'ın geniş özellik aralığı ve özelleştirme seçenekleriyle başlamak biraz zor gelebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi bunu mükemmel bir şekilde özetliyor:

ClickUp, günlük ofis işlerimi düzenlemeyi ve izlemeyi çok kolaylaştırıyor. Hızlı bir şekilde görevler oluşturabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve devam eden faaliyetleri karışıklık yaşamadan takip edebilirim. Kullanmaya başlamak çok zaman almadı ve günlük işimde sorunsuz çalıştığını görüyorum. Ayrıca, kullandığımız diğer araçlarla iyi bir bağlantı kurması da hoşuma gidiyor, bu da zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor. Müşteri desteği de rehberliğe ihtiyaç duyduğumda her zaman yardımcı oluyor.

ClickUp, günlük ofis işlerimi düzenlemeyi ve izlemeyi çok kolaylaştırıyor. Hızlı bir şekilde görevler oluşturabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve devam eden faaliyetleri karışıklık yaşamadan takip edebilirim. Kullanmaya başlamak çok zaman almadı ve günlük kullanımda sorunsuz çalıştığını görüyorum. Ayrıca, kullandığımız diğer araçlarla iyi bir şekilde bağlantı kurması da hoşuma gidiyor, bu da zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor. Müşteri desteği de rehberliğe ihtiyaç duyduğumda her zaman yardımcı oluyor.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %70'i, 'daha sonra geri dönmek' için sekmeleri açık tuttuğunu söylüyor. Bunu daha önce de duymuştuk. 🤭İronik olarak, %30'u örneğin tarayıcı çöktüğünde önceki tüm sekmeleri kaybetse rahatlayacağını söylüyor. Bu, Zeigarnik etkisi nin işleyişidir. Beynimiz bitmemiş görevlere takılıp kalır ve her sekmeyi bir gerilim kaynağına dönüştürür. Aslında hiçbir şey ilerlemiyor olsa bile kendinizi meşgul hissedersiniz. Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, önceliklerinizi ön planda tutar. ClickUp Brain'den günlük veya haftalık önceliklerinizi göstermesini isteyin veya gerçek zamanlı web aramaları yapıp ihtiyacınız olduğu anda ilgili bilgileri bulun. Artık döngüleri kapatmadan sekmeleri kapatabilirsiniz. 🕊️

2. TigerConnect (Klinik iletişim ve bakım koordinasyonu için en iyisi)

TigerConnect aracılığıyla

TigerConnect, sağlık kuruluşları arasındaki iletişim boşluklarını doldurmak için tasarlanmış, bulut tabanlı bir Klinik İletişim ve İşbirliği (CC&C) platformudur.

Mesajlaşma, uyarılar ve klinik ş Akışlarını tek bir platformda birleştirerek, doktorlardan hemşirelere ve acil sağlık hizmetleri sağlayıcılarına kadar tüm bakım takımlarının kritik bilgilere zamanında erişebilmesini sağlar.

Sağlık proje yönetimi yazılımı, hemşire çağrı çözümleri, izleme cihazları ve doktor randevu planlama araçları dahil olmak üzere mevcut hastane sistemleriyle derinlemesine entegre olur. Bu, bakım takımlarının gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını, acil mesajları otomatik olarak üst düzeye taşımasını ve BT kesintileri sırasında bile sürekli bağlantıyı sürdürmesini sağlar.

TigerConnect'in en iyi özellikleri

EHR'lerden, izleme sistemlerinden ve danışma taleplerinden bağlam açısından zengin uyarılar göndererek ve bunları doğrudan doğru takım üyelerine ileterek bakım koordinasyonunu geliştirin.

Rol Tabanlı Mesajlaşma ile iletişimi basitleştirin ve klinisyenlerin isim yerine role göre herhangi bir sağlayıcıya ulaşmasını sağlayın.

Acil ş Akışları ve hasta transferleri konusunda personeli uyumlu hale getirmek için Özel Dinamik Takımlar özelliğini anında etkinleştirin.

Acil mesajların Öncelikli Mesajlaşma ve Mesaj Eskalasyonları ile ele alınmasını sağlayın.

TigerConnect sınırları

Sınırlı canlı müşteri desteği, temsilcilerle doğrudan görüşmeyi önlemek için tasarlanmış sayılar

Oturum açma sırasında ara sıra yaşanan gecikmeler, hızlı iletişimi engelleyebilir.

Kullanıcılar, mesajlarda belirli kişileri etiketleyemediğini bildirmiş olup, bu durum iletişimin netliğini azaltmaktadır.

Arşiv izinleri çok geniştir; arşive erişimi olan bazı kullanıcılar, ideal olarak erişmemeleri gereken mesajlar da dahil olmak üzere tüm mesajları görebilirler.

TigerConnect fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TigerConnect puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (190'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TigerConnect hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının paylaşımları şöyle:

Bu platformun, farklı bir yöntem (SMS/metin) kullanarak hastalarınız/müşterilerinizle bağlantı kurmak için mükemmel bir araç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, video konferans çözümü olarak da oldukça iyi işlediğini düşünüyorum. Ancak, platformla ilgili farklı olmasını istediğim bir dizi husus var. Aynı ürün içinde e-posta gibi diğer yöntemlerle de insanlarla iletişim kurabilsek faydalı olacağını düşünüyorum.

Bu platformun, farklı bir yöntem (SMS/metin) kullanarak hastalarınız/müşterilerinizle bağlantı kurmak için mükemmel bir araç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, video konferans çözümü olarak da oldukça iyi işlediğini düşünüyorum. Ancak, platformla ilgili farklı olmasını istediğim sayısız husus var. Aynı ürün içinde e-posta gibi diğer yöntemlerle de insanlarla iletişim kurabilsek faydalı olacağını düşünüyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? Tıbbi yoğun bakım ünitelerinde, çok disiplinli takımlar tarafından yapılan günlük vizitler hasta ölüm oranlarını düşürmektedir. Yoğun doktor kadrosu ve tam bakım takımları bulunan hastanelerde, sepsis gibi ciddi vakalarda bile ölüm oranları önemli ölçüde daha düşüktür.

3. Sickbay (Hasta izleme veri analizi ve ş Akışı için en iyisi)

Sickbay aracılığıyla

Sickbay, hasta izleme verilerini bakım sürecinin tamamında kullanılabilir hale getiren, satıcıdan bağımsız bir sağlık hizmetleri işbirliği yazılımıdır.

Sickbay, izleme ötesinde verileri araştırma, operasyonel iyileştirme ve proaktif bakım için bir araca dönüştürür. Yöneticilerin, BT takımlarının ve klinik personelin sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına, etkinlikleri not almasına ve bakım uygulamalarını standartlaştırmasına olanak tanır.

Ayrıca, gerçek zamanlı hasta izleme gösterge paneli ve telemetri bilgilerini kullanarak personel ve kaynak tahsisini optimize edebilir, böylece doğru bakım personeli her zaman doğru zamanda doğru yerde olabilir.

Sickbay'in en iyi özellikleri

Analyze kullanarak klinik ve araştırma ş akışlarını standartlaştırın, neredeyse gerçek zamanlı ve geçmiş verilerle eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.

Automate ile çok tesisli operasyonları kolaylaştırın, ş akışlarını dijitalleştirin ve manuel devirleri azaltın.

Entegre analitik ve işbirliği araçlarıyla nüfus düzeyinde araştırma ve operasyonel iyileştirmeler gerçekleştirin.

Birimler arasında hastaları izlemeyle ve riskle ilgili bilgileri verimli bir şekilde paylaşımla bakımın sürekliliğini iyileştirin.

Revir sınırlamaları

Kurulum, bakım ve sorun giderme yükünü hastanenin iç BT personeline yükler.

Klinisyenler ve araştırmacılar, derin veri analizi özelliklerini kullanmak için kapsamlı eğitime ihtiyaç duyarlar.

Sickbay fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sickbay puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Hastanelerin ötesindeki ortaklıklar da önemlidir. Klinikler, yerel yönetimler ve sosyal hizmetler iş birliği yaptığında, toplum sağlığı sonuçları iyileşir. Ancak, başarı büyük ölçüde bu işbirliklerinin ne kadar iyi yapılandırıldığına ve sürdürüldüğüne bağlıdır.

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX'ı kullanarak hasta kayıtları, klinik belgeler ve bakım takım iletişimini tek bir AI destekli masaüstü uygulaması üzerinden anında arayın. Bu araçlar, sağlık profesyonellerinin bilgi bulmasına, güncellemeleri özetlemesine ve ş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olarak değerli zaman tasarrufu sağlar ve daha iyi hasta bakımı desteğini sunar.

4. OceanMD (Sağlayıcı ağı bağlantısı ve sevk yönetimi için en iyisi)

OceanMD aracılığıyla

OceanMD, hastaları, tıp uzmanlarını ve sağlık sistemlerini sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmak için geliştirilmiş bir klinik yönetim platformudur.

İşbirliği özelliği temelinde tasarlanan OceanMD, başlıca EMR'ler ve sağlık bilgi sistemleriyle entegre olarak klinikler, hastaneler ve iller arasında güvenli veri alışverişini mümkün kılar.

Bu platform, ön saflarda çalışan personel ve hastalar için eşit derecede değerlidir. Patient Engagement Suite ile klinikler, çevrimiçi randevu alma, hatırlatıcı ve dijital check-in gibi self servis araçlar sunabilirken, Ocean Provider Network eReferrals, eConsults ve eOrders işlemlerini basitleştirir.

OceanMD'nin en iyi özellikleri

Çevrimiçi randevu, Hasta Mesajları, Hatırlatıcılar ve Check-In Kioskları/Tabletleri ile hastalara daha fazla kolaylık sağlayın.

Kullanım verileri, bekleme süresi yayınları ve hasta deneyimi ölçümleri sağlayan gelişmiş raporlama araçlarını kullanarak sonuçları izleme.

Açık, standartlara dayalı API'leri kullanarak 30'dan fazla klinik bilgi sistemi ve depo ile entegre edin.

Hastaların yanıtlarından grafik alanlarını otomatik olarak önceden dolduran Yeni Hasta Kaydı şablonları oluşturun.

OceanMD sınırları

OceanMD, veri alışverişini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve hasta bilgileri için uzun vadeli bir depolama çözümü değildir.

Çevrimiçi randevu sistemi, hastanın girdiği bilgiler (ad, doğum tarihi, sağlık kart sayısı) ile sağlık kayıtlarındaki bilgiler arasında tam bir eşleşme gerektirir. Küçük farklılıklar bile hatalara neden olabilir.

OceanMD fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OceanMD derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Takımlar arası vakalardan elde edilen bilgileri iç bilgi tabanında toplayın. Bir hastanın bakım süreci sırasında koordinasyonla ilgili bir püf noktası veya ş akışında iyileştirme fırsatı ortaya çıkarsa, bunu tüm kuruluşun faydalanması için belgelendirin.

5. CareCloud (AI destekli klinik dokümantasyon ve EHR entegrasyonları için en iyisi)

CareCloud aracılığıyla

Çoğu muayenehane için en büyük engel, günlük dokümantasyon, faturalandırma ve sistem silolarıdır. CareCloud, EHR, muayenehane yönetimi, gelir döngüsü optimizasyonu ve birlikte çalışabilirliği bir araya getirerek bu sorunları çözmektedir.

CareCloud'u diğer hasta yönetim yazılımlarından ayıran özellik, daha akıllı klinik notlar, itiraz otomasyonu ve karar desteği için üretken yapay zeka üzerine inşa edilmiş cirrusAI paketidir.

Buna CareCloud Connector gibi ONC sertifikalı birlikte çalışabilirlik araçlarını da ekleyin ve muayenehaneniz laboratuvarlar, aşı kayıtları ve EHR sistemleri arasında veri alışverişi yapmak için güvenlik ve ölçeklenebilirlik sunan bir yol elde edin.

CareCloud'un en iyi özellikleri

cirrusAI Notes ile klinik belgeleri otomasyonla gerçekleştirin, EHR uyumlu notlar için hasta-sağlık hizmeti sağlayıcı konuşmalarını kaydedin.

Sağlık hizmetleri danışmanlığı sırasında cirrusAI Guide 'ın kanıta dayalı, yapay zeka destekli önerileriyle tedavinin doğruluğunu destekleyin.

cirrusAI Appeals ile geri ödeme sürecini hızlandırın, talep verilerinden ve ödeme yapan kurumların gereksinimlerinden özel itiraz mektupları oluşturun.

EHR içi bir asistan olan cirrusAI Chat ile personele doğal dil desteği sağlayın.

CareCloud sınırları

Android uygulamasına sahip bir uygulama mevcut değildir.

Yazılım sık sık çöküyor ve kullanıcılar yavaş performans ve gecikmeyle uğraşmak zorunda kalıyor.

Kullanıcılar ciddi müşteri hizmetleri sorunları bildiriyor

Fatura ve talep işlemlerinde gecikmeler, kullanıcıların finansal kayıplar bildirmesi

CareCloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CareCloud puanları ve yorumları

G2: 3. 6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 3,6/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar CareCloud hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı bunu şöyle ifade ediyor:

CareCloud'un en iyi özelliklerinden biri, bilgisayarınıza yerel olarak yüklenmesi gerekmeyen, web tabanlı bir yazılım olmasıdır. Arayüzü çok düzenli ve sistem içinde hızlı gezinmeye olanak tanır. Ancak, bilgi merkezi işçi tazminatı veya motorlu taşıt sigortası şirketleri için elektronik olarak talep gönderme özelliğine sahip değildir, sonuçta bu talepler kağıt olarak yazdırılıp posta yoluyla gönderilmek zorundadır.

CareCloud'un en iyi özelliklerinden biri, bilgisayarınıza yerel olarak yüklenmesi gerekmeyen, web tabanlı bir yazılım olmasıdır. Arayüzü çok düzenli ve sistem içinde hızlı gezinmeye olanak tanır. Ancak, bilgi merkezi işçi tazminatı veya motorlu taşıt sigortası şirketleri için elektronik olarak talep gönderme özelliğine sahip değildir, sonuçta bu talepler kağıt olarak yazdırılıp posta yoluyla gönderilmek zorundadır. *

💡 Profesyonel İpucu: İşbirliği araçlarına doğrudan geri bildirim döngüleri ekleyin. Örneğin, hemşirelerin taburcu planının gerçekçi olmadığını işaretlemelerine veya eczacıların belirsiz reçeteleri işaretlemelerine izin verin. Gerçek zamanlı girdiler, zincirin ilerleyen aşamalarında hataların önlenmesini sağlar.

6. Microsoft Teams (Sağlık ekibi toplantıları ve güvenlikli işbirliği için en iyisi)

Microsoft Teams aracılığıyla

Hastanelerde hızlı kararlar, sorunsuz iletişime bağlıdır, ancak önemli güncellemeler genellikle telefon görüşmeleri, e-posta veya kaçırılan mesajlar arasında kaybolur. Microsoft Teams, sağlık sağlayıcılarına HIPAA uyumlu güvenli bir sohbet, toplantı ve güncellemeleri paylaşım imkanı sunarak bu sorunu çözüyor.

Microsoft Healthcare Cloud'e entegre olan Teams, FHIR özellikli EHR'lerle doğrudan entegrasyona sahiptir ve mevcut sistemlerden hasta konsültasyonu başlatmayı veya bakım planlarını güncellemeyi kolaylaştırır.

İster acil bir mesaj, ister planlanmış bir video konsültasyonu, ister Liste ve Onay ile yapılandırılmış bir ş Akışı olsun, takım hastanelerin gecikmeleri azaltmasına ve bilgi akışını sürdürmesine yardımcı olur.

Microsoft Takımlarının en iyi özellikleri

Entegre sesli/görüntülü konferans özelliğini kullanarak video konsültasyonları ve takım toplantıları başlatın.

Bookings uygulamasını kullanarak hasta ziyaretlerini planlayın, Teams oturumlarını otomatik olarak oluşturun.

Sağlık hizmetlerine uygun şablonları uygulayarak tıbbi takımlar için kanalları ve uygulamaları hızlı bir şekilde ayarlayın.

Shifts uygulayıcısı ile ön saflarda çalışan personelin programlarını koordine ederek idari ş Akışlarını basitleştirin.

Microsoft Takım sınırlamaları

Sınırlı yönetici yetenekleri, Teams aracılığıyla kimlik bilgisi girdisi veya cihaz yönetimi gibi belirli BT görevlerini kısıtlar.

Karmaşık bildirim ayarları, kullanıcıların uyarıları etkili bir şekilde özelleştirmesini zorlaştırır.

Cihazlar/platformlar arasında tutarsız kullanıcı deneyimi ş Akışınızı olumsuz etkileyebilir.

Microsoft Takım fiyatlandırması

Ücretsiz

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 5,25 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 F3: Kullanıcı başına aylık 8 $ (Yıllık faturalandırılır)

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $ (Yıllık faturalandırılır)

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (16.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden doğrudan alınan geri bildirimler:

Takım, uygulamalar arasında geçiş yapmadan sohbet etmeyi, arama yapmayı veya hızlı bir toplantıya katılmayı gerçekten kolaylaştırıyor. Mesajlar, dosyalar ve takvim gibi her şeyin tek bir yerde olması hoşuma gidiyor. Uygulama hem masaüstü hem de mobil cihazlar için biraz ağır ve yüklenmesi zaman alıyor. Sohbet için kullanıcı arayüzünün de iyileştirilmesi gerekiyor.

Teams, uygulamalar arasında geçiş yapmadan sohbet etmeyi, arama yapmayı veya hızlı bir toplantıya katılmayı gerçekten kolaylaştırıyor. Mesajlar, dosyalar ve takvim gibi her şeyin tek bir yerde olması hoşuma gidiyor. Uygulama hem masaüstü hem de mobil cihazlar için biraz ağır ve yüklenmesi zaman alıyor. Sohbet için kullanıcı arayüzünün de iyileştirilmesi gerekiyor.

7. Slack (HIPAA uyumlu iletişim ş Akışı için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack, bağlantı kurmak, güncellemeleri paylaşım ve bakımı koordine etmek için esnek bir ortam sağlayan güvenlik bir işbirliği aracıdır. Enterprise Grid planı HIPAA ile uyumlu olarak yapılandırılabilir, böylece sağlayıcılar, ödeme yapanlar ve araştırmacılar, uyumluluğu korurken elektronik Korunan Sağlık Bilgilerini (ePHI) paylaşabilirler.

Özel kanallar, güvenli entegrasyonlar ve sağlam güvenlik kontrolleri ile hasta bakımındaki gecikmeleri azaltmaya yardımcı olur ve hassas verilerin korunmasını sağlar.

Salesforce Health Cloud ve Service Cloud gibi platformlarla entegrasyonlar, hasta ve üye verilerini merkezileştirir.

Slack'in en iyi özellikleri

Workflow Builder ile hasta kabulünden olay raporlamaya ve onaylara kadar tekrarlayan ş Akışı süreçlerini otomasyonla gerçekleştirin.

Slack Connect paylaşım kanalları aracılığıyla dış kuruluşlarla güvenli bir şekilde işbirliği yapın.

Veri Kaybı Önleme araçlarını kullanarak takımınızın Slack kullanımını izleyin ve mesaj ve dosya kısıtlamalarını uygulayın.

Clips ile hasta güncellemelerini eşzamansız olarak inceleyin ve Huddles kullanarak hızlı takım toplantıları düzenleyin.

Slack'in sınırları

Arama fonksiyonu sınırlıdır, bu da Slack alternatiflerine kıyasla eski mesajları veya dosyaları bulmayı zorlaştırır.

Doğrudan mesajları silmek için toplu seçenek bulunmadığından, kullanıcılar eski konuşmaları manuel olarak silmek zorunda kalıyor.

Slack, PHI söz konusu olduğunda platformunun hasta ile iletişim (hastalar, plan üyeleri, aileler veya işverenler) için kullanılmasını açıkça yasaklamaktadır. PHI içeren tüm tartışmalar yalnızca kurum içinde yapılmalıdır.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 dolar

İş+: Kullanıcı başına aylık 18 $

Kurumsal+: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (35.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (24.000'den fazla yorum)

8. Zoom (Telesağlık konsültasyonları ve sanal bakım takım toplantıları için en iyisi)

Zoom aracılığıyla

Zoom for Healthcare, sağlayıcıların hastalar ve meslektaşlarıyla bağlantı kurma sürecini basitleştirmek için geliştirilmiştir.

Sağlık hizmetlerine özel teklifleri arasında HIPAA uyumluluğu, özel BAA'lar ve büyük EHR sistemleriyle entegrasyonlar bulunmaktadır. Bu, hassas verilerin korunmasını sağlarken, sağlayıcıların tele-sağlık ziyaretleri gerçekleştirmelerine, sanal klinikler işletmelerine veya farklı konumlardaki uzmanlarla işbirliği yapmalarına olanak tanır.

Zoom, hasta erişilebilirliği ile klinik ş Akışı verimliliği arasında denge sağlar. Hastalar, herhangi bir yazılım indirmeye veya yüklemeye gerek kalmadan, genellikle MyChart gibi portallar aracılığıyla tek bir bağlantıdan sanal randevulara katılabilirler.

Zoom'un en iyi özellikleri

Bekleme odası sohbeti ve sağlayıcı bildirimlerini kullanarak hasta akışını kolaylaştırın.

Sanal ziyaretler sırasında TytoCare gibi tıbbi cihazları bağlayarak canlı hasta verilerini ve görüntülerini doğrudan klinisyenlere aktarın.

Zoom Rooms teknolojisini kullanarak akıllı TV'lerle hasta odalarına tele-sağlık arabaları kurun.

Tümör panoları ve tedavi planlaması için Zoom Beyaz Tahta ile görsel olarak işbirliği yapın.

Zoom sınırları

Sistem ağırlıklı güncellemeler ve sık yamalar, uygun olmayan zamanlarda toplantıları kesintiye uğratabilir.

Geçmişteki güvenlik açıklarından kaynaklanan güvenlik endişeleri (ör. Zoom bombalama, şifreleme boşlukları) hassas kullanım durumlarında hala tereddüt yaratmaktadır.

Ziyaret öncesi kayıt formları, otomatik hatırlatıcılar ve entegre EHR ş Akışları gibi sağlık hizmetlerine özgü bazı yerleşik özellikler eksiktir; bunlar genellikle harici araçlar aracılığıyla eklenmelidir.

Zoom fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş, İş Plus ve Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (60.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

Zoom hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Son G2 incelemesine göre:

Zoom Workplace'in öne çıkan özelliklerinden biri, birden fazla işbirliği aracını tek bir modern platformda bir araya getirmesidir. Zoom Toplantılar, Takım Sohbet, Beyaz Tahta ve Scheduling araçlarının tek bir arayüzde entegrasyonları, çok zaman kazandırır ve birden fazla uygulamanın aynı anda kullanılması ihtiyacını azaltır. Mobil deneyim tutarsız olabilir.

Zoom Workplace'in öne çıkan özelliklerinden biri, birden fazla işbirliği aracını tek bir modern platformda bir araya getirmesidir. Zoom Toplantılar, Takım Sohbet, Beyaz Tahta ve Scheduling araçlarının tek bir arayüze entegrasyonu, çok fazla zaman tasarrufu sağlar ve birden fazla uygulamayı aynı anda kullanma ihtiyacını azaltır. Mobil deneyim tutarsız olabilir.

🧠 İlginç Bilgi: İşbirliği, güvenlik kültürünü güçlendirir. Japon hastanelerinde, ekip çalışması ve örgütsel öğrenme birlikte arttığında, hastane güvenliği de artar; personel hataları daha rahat bildirir, aileleri sürece dahil eder ve zararları önlemek için iş yapar.

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Workspace, Gmail, Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve toplantı gibi günlük araçları, sağlık hizmetleri ve yaşam bilimleri için özel olarak tasarlanmış HIPAA uyumlu bir ortamda bir araya getirir.

Çoğu personel ve klinisyen bu uygulamalara zaten aşina olduğundan, benimsenmesi hızlıdır ve minimum eğitim gerektirir. Aşinalık, klinik takımlar arasındaki siloları azaltmayı kolaylaştırır.

Google Çalışma Alanı'nın çift odaklı yaklaşımı, sağlık hizmeti sağlayıcılarını destekler ve yaşam bilimleri araştırmalarını hızlandırır. Sıfır güven güvenlik ve yerleşik şifreleme ile birleştirildiğinde, kuruluşların VPN'lerin ek yükü veya sürekli yama uygulamaları olmadan büyük ölçekte işbirliği yapmasına olanak tanır.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Google Formlar ile hasta bilgilerini ve geri bildirimlerini toplayın ve yanıtları anında Google E-Tablolar ile senkronize edin.

Google Takvim ile kolay planlama yapın

Google Meet aracılığıyla güvenli telesağlık oturumları, takım toplantıları veya eğitim etkinlikleri düzenleyin.

Google Sites ve Google Vids ile oryantasyon portalları ve eğitim merkezleri oluşturun.

Ön saflarda çalışan personele Chromebook'lar ve Android kurumsal cihazları sağlayarak güvenli ve hareket halindeyken erişim imkanı sunun.

Google Çalışma Alanı sınırları

Bazı harici uygulamaların senkronizasyonu düzgün olmadığı için, Google Çalışma Alanı alternatiflerine kıyasla planlama veya ş Akışı sorunlarına neden olur.

Yöneticiler, yapılandırma seçeneklerinin sayısının çok olması nedeniyle Google Çalışma Alanı yöneticisi konsolunu zor buluyor.

Google Kişiler (BAA kapsamında her zaman yer almayan) kişi ve konu satırı verilerini otomatik olarak depolayabilir ve bu da PHI'nın açığa çıkmasına neden olabilir.

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,40 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 16,80 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Kurumsal Plus: Kullanıcı başına aylık 42 $

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (46.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı bunu şöyle özetledi:

Her şeyin tek bir platformda sorunsuz bir şekilde birbirine bağlantılı olmasını seviyorum. Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar ve Meet'in entegrasyonları, işbirliğini kolaylaştırıyor. Çok kullanıcı dostu, uygulaması kolay ve herhangi bir cihazdan erişilebilir. Belgeler ve elektronik tablolar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği, zaman kazandırır ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlar, bu da özellikle uzaktan veya hibrit iş için çok yararlıdır.

Her şeyin tek bir platformda sorunsuz bir şekilde bağlantılı olmasını seviyorum. Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar ve Meet'in entegrasyonları, işbirliğini kolaylaştırıyor. Çok kullanıcı dostu, uygulaması kolay ve herhangi bir cihazdan erişilebilir. Belgeler ve elektronik tablolar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği, zaman kazandırır ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlar, bu da özellikle uzaktan veya hibrit işlerde çok yararlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Taburculuk planlaması veya ameliyat öncesi hazırlık gibi tekrarlayan süreçler için ClickUp Görev Kontrol Listelerini kullanın. Standartlaştırma, yüksek riskli görevlerde tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırarak işbirliğini daha sorunsuz hale getirir. Tekrarlayan süreçleri kolaylaştırmak için ClickUp'ta Görev Kontrol Listeleri oluşturun

10. Epic Systems (Kapsamlı EHR yönetimi ve klinik ş akışı için en iyisi)

Epic Systems aracılığıyla

Epic, bir kayıt sistemi olarak işlev görür ve klinisyenlerin, yöneticilerin ve hatta harici sağlayıcıların hasta bakımı konusunda koordinasyonunu iyileştirir. Arayüzü Hyperspace, doktor, hemşire veya fatura personeli gibi her kullanıcının rolüne uyum sağlar.

Comet, riskler, sonuçlar ve yatış süresi hakkında öngörüsel bilgiler sağlarken, Epic'in üretken yapay zeka özellikleri, grafik oluşturma, kod ve hatta hasta dostu iletişim taslakları hazırlamaya yardımcı olur.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalar farklı Epic özellikli tesisler arasında geçiş yaptığında bilgileri sorunsuz bir şekilde paylaşım gerçekleştirebilir. Sistem, hem klinik işleri hem de idari görevleri yöneterek, bakım takımlarının aynı binada veya farklı konumlarda olsalar da koordineli çalışmasını sağlar.

Epic Systems'ın en iyi özellikleri

In Basket mesajlaşma ve uyarılar aracılığıyla güvenlik iletişimi ve görevleri yönetin.

Web tabanlı kayıt paylaşımı için EpicCare Link 'i kullanarak sevk eden sağlayıcılara erişimi genişletin.

AI Grafik ve üretken AI özellikleriyle dokümantasyon süresini kısaltın.

Haiku (mobil) ve Canto (tablet) uygulamalarıyla hareket halindeyken siparişlerinizi inceleyin ve verin.

Epic Systems'ın sınırları

Sınırlı tarihsel veriler, zaman içindeki eğilimleri analiz etmeyi zorlaştırır.

Tam olarak benimsenmeden önce ortalama dokuz ay süren uzun uygulama süresi

Bazı harici entegrasyonlar zordur

Epic Systems fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Epic Systems derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (900+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: İşbirliği sisteminizde eskalasyon yolları oluşturun. Bir laboratuvar sonucu veya hasta notu kritik olarak işaretlenirse, birinin kuyruğunda okunmadan kalmak yerine, doğru üst düzey personele otomatik olarak bildirimde bulunmalıdır.

11. Oracle Health (Entegre klinik ve operasyonel veri yönetimi için en iyisi)

Oracle Health aracılığıyla

Oracle Health'in bir parçası olan Cerner, klinik, finansal ve operasyonel verilerin bağlantısını kurmak için tasarlanmış bir EHR platformu sunar.

Temel çözümü olan Cerner Millennium, sağlık kuruluşlarına, sağlayıcıların bakım hizmetlerini belgelendirebilecekleri, sipariş verebilecekleri ve hasta geçmişlerine gerçek zamanlı olarak erişebilecekleri tek bir ortam sunar.

Cerner'ı öne çıkaran özellik, birlikte çalışabilirlik ve hasta katılımına verdiği önemdir. Nüfus sağlığı için HealtheIntent ve hasta erişimi için HealtheLife gibi araçlar sayesinde, işbirliğini iç takımlarla sınırlı kalmayıp daha geniş bir alana yaymaktadır.

Oracle Health'in en iyi özellikleri

Siparişleri, belgeleri ve bakım planlarını doğrudan PowerChart 'tan yönetin.

CommonWell Health Alliance ve Carequality ağları aracılığıyla kayıtları sorunsuz bir şekilde paylaşın.

Oracle Health Developer API'leri ve üçüncü taraf entegrasyonlarını kullanarak sistem fonksiyonelliğini genişletin.

HealtheLife ile hastaları bakım süreçlerine doğrudan dahil edin, güvenlikli mesajlaşma, laboratuvar sonuçlarına erişim ve randevu talepleri gibi özellikleri kullanın.

Oracle Health sınırları

Belirli kurumsal ihtiyaçlara yönelik hizmet sunumunda özel eksikliği

Özellikle yapay zeka özelliklerine sahip büyük veri kümelerini korumak karmaşık ve maliyetli olabilir.

Oracle Health fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle Health puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Hemşireler ve doktorlar arasındaki takım çalışması, cerrahi sonuçları iyileştirir. 665 akut hastanede 1,3 milyondan fazla hastayı kapsayan geniş çaplı bir araştırma, bu takımlar iyi iş yaptığında ameliyat sonrası 30 gün içinde ölüm olasılığının azaldığını göstermiştir.

Doğru Sağlık Hizmetleri İşbirliği Yazılımını Seçme

Sağlık hizmetleri için işbirliği yazılımı seçiminde riskler yüksektir. İşte başlangıç noktası.

Mevcut sorunlu alanlarınızla başlayın

Herhangi bir yazılımı incelemeden önce, bir hafta boyunca iletişim sorunlarınızı izlemeyin. Mesajların kaybolduğu, personelin hasta güncellemelerini bulamadığı veya önemli bilgilerin çok geç ulaştığı durumları not edin. Bu gerçek örnekler, herhangi bir özellik listesinden daha iyi bir seçim yapmanıza yardımcı olacaktır.

Gerçek kullanıcıların görüşlerini alın

Yazılımı, onu günlük olarak kullanacak kişilere danışmadan seçmeyin.

Hemşireler, doktorlar ve front personeli ile en büyük iletişim sorunları hakkında konuşun. Onları yavaşlatan nedir? Hangi bilgilere hızlı bir şekilde ihtiyaçları var? Onların cevapları, satıcıların vaatlerinden daha önemlidir.

💡 Profesyonel İpucu: Kullanıcılar, klinik notları, hasta güncellemelerini veya bakım talimatlarını ellerini kullanmadan ve hareket halindeyken hızlı bir şekilde dikte etmelerini sağlayan ClickUp'ın Talk to Metin özelliği sayesinde ClickUp'ı çok sevecekler. Bu özellik, dokümantasyonu kolaylaştırır, manuel yazım işini azaltır ve sağlık profesyonellerinin kritik bilgileri gerçek zamanlı olarak kaydetmelerine yardımcı olarak hem doğruluğu hem de verimliliği artırır.

Mevcut sistemlerinizle nasıl işlediğini kontrol edin.

İşbirliği aracınız, mevcut EMR, planlama ve faturalandırma yazılımlarınızla kolayca bağlantı kurmalıdır. Personel birden fazla program arasında geçiş yapmak veya verileri iki kez girmek zorunda kalırsa, bu aracı kullanmayacaktır.

Yazılımın mevcut sisteminizle nasıl entegre olacağı konusunda satıcıdan ayrıntılı bilgi alın.

Tabii ki, kullandığınız her şeyin HIPAA ile uyumlu olması gerekir.

Gerçek durumlarda test edin

Yazılımı, gerçek hasta vakalarıyla yoğun dönemlerde test edin. Vardiya değişiklikleri, acil durumlar ve tipik günlük ş Akışları sırasında deneyin. Ağınız yavaşladığında veya personeliniz telaşlı olduğunda nasıl çalıştığını görün.

Gelecekteki ihtiyaçları düşünün

Muayenehanenizle birlikte büyüyebilecek bir yazılım seçin. İki kat daha fazla kullanıcuyu kaldırabilir mi? Satıcı düzenli olarak yeni özellikler ekliyor mu? Sadece birkaç ay değil, yıllarca iş görecek bir platform seçin.

Sağlık Hizmetleri İşbirliği Yazılımının Kullanım Örnekleri

Sağlık hizmetleri işbirliği yazılımı, çeşitli uzmanlık alanlarında klinik ş Akışlarını dönüştürüyor. İşte bazı gerçek dünya uygulamaları:

Uzaktan cerrahi yardım: Bazı platformlar, cerrahların artırılmış gerçeklik ve canlı video yayınları kullanarak her yerden prosedürleri yönlendirmelerine olanak tanır. Bu teknoloji, COVID-19 pandemisi sırasında karmaşık ameliyatların gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Acil servis koordinasyonu: Acil servisler gibi yüksek baskı altındaki ortamlarda, işbirliği yazılımı çok disiplinli takımlar arasında anlık iletişimi kolaylaştırır. Bu hızlı bilgi alışverişi, zamanında ve bilinçli kararlar almak için çok önemlidir.

Tıp eğitimi ve akran öğrenimi: Bu platformlar, sağlık profesyonellerinin gerçek hasta vakalarını ve tartışmalarını paylaşımına olanak tanıyarak işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik eder. Bu Bu platformlar, sağlık profesyonellerinin gerçek hasta vakalarını ve tartışmalarını paylaşımına olanak tanıyarak işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik eder. Bu eşler arası bilgi alışverişi , tanı doğruluğunu ve klinik becerileri geliştirir.

Sağlık hizmetleri taleplerinde dolandırıcılık tespiti: Sağlık hizmetlerinde kullanılan yapay zeka araçları , sahte talepler ve fazla faturalandırma gibi dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit edilmesine yardımcı olur. Bu, sağlık kuruluşlarının dolandırıcılıktan kaynaklanan kayıpları en aza indirmesine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın AI Ajanları, hasta takibi ve bakım koordinasyonu gibi birçok tekrarlayan görevinizin otomasyonunu sağlayabilir. Örneğin, bir ClickUp Özel Agent'ı, bir hastanın durumundaki değişiklikleri (taburcu olma veya yeni test sonucu gibi) izlemek için yapılandırabilir, ardından bakım takım üyelerine otomatik olarak takip görevleri atayabilir, hatırlatıcılar gönderebilir ve anahtar güncellemeleri güvenli bir sohbet kanalında özetleyebilirsiniz. Bu, manuel çabayı azaltır, zamanında hasta bakımı sağlar ve hem verimliliği hem de hasta sonuçlarını iyileştirir. İlk kodsuz AI Aracınızı nasıl ayarlayacağınızı öğrenin:

🔍 Biliyor muydunuz? Hemşire-doktor işbirliğinin daha iyi olduğu hastanelerde, beklenenin çok altında bir ölüm oranı rapor edilmektedir. Bir araştırma, işbirliğinin yüksek olduğu hastanelerde öngörülen ölüm oranının yaklaşık %41 daha düşük olduğunu, işbirliğinin zayıf olduğu hastanelerde ise öngörülen ölüm oranının %58 daha yüksek olduğunu göstermiştir.

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Hasta Devirleri için Ücretsiz Hemşirelik Rapor Sayfası Şablonları

ClickUp ile bakım takımlarını bir araya getirin

Cevapsız aramalar, dağınık notlar veya güncel olmayan programlar, hastalar için kritik gecikmelere yol açabilir. ClickUp, sağlık takımları için tedaviyi koordine etmek, güncellemeleri belgelemek ve ş akışlarını yönetmek için güvenlik bir alan sağlayarak bu iş dağınıklığını giderir.

Bakım takımları, araçlar arasında geçiş yapmadan sorumlulukları atayabilir, protokolleri belgeleyebilir ve hasta güncellemelerini izleme. ClickUp Chat içindeki konuşmalar, ilgili hasta göreviyle bağlantılı kalır, böylece bağlam asla kaybolmaz. ClickUp Belge, tedavi kılavuzları, araştırma notları veya taburculuk talimatları üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sağlarken, Özel Alanlar, hasta kimlik bilgileri veya aciliyet düzeyleri gibi ayrıntıları doğrudan ş Akışı'nda yakalar.

ClickUp Brain, riskleri ortaya çıkararak, takip kontrol listeleri oluşturarak ve talep üzerine kritik soruları yanıtlayarak bir katman daha ekler.

ClickUp, sağlık hizmetlerinde işbirliğini gerçekten işe yarar hale getiren güvenli bir platformdur; böylece takımlarınız koordinasyona daha az, bakıma daha fazla odaklanabilir.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Sağlık hizmetleri işbirliği yazılımı, iletişimi, görev yönetimini ve veri paylaşımını merkezileştirerek klinisyenleri, personeli ve hastaları birbirine bağlar. Bu araçlar, siloları azaltmaya, bakım koordinasyonunu iyileştirmeye ve takımlar ve departmanlar arasında ş Akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

ClickUp Enterprise, imzalanmış bir iş ortağı anlaşması (BAA) ile birlikte kullanıldığında HIPAA uyumluluğunu destekler. Slack Enterprise Grid ve Microsoft Teams (kurumsal planlar) gibi diğer platformlar da, doğru şekilde ayarlandıkları ve sıkı güvenlik politikaları altında kullanıldıkları takdirde HIPAA uyumluluğu için yapılandırılabilir.

Hızlı ve güvenlikli iletişim için ClickUp ve TigerConnect popülerdir. Öte yandan, güvenli klinik veri alışverişi için Epic Systems ve Oracle Health öne çıkmaktadır.

Öncelikleriniz hasta verilerine ve klinik kayıtlarına doğrudan erişim ise, Epic veya Cerner gibi EHR entegre araçlar en iyisidir. Daha geniş kapsamlı proje yönetimi, departmanlar arası ş Akışları veya birden fazla uygulama ile entegrasyonlar ihtiyacınız varsa, ClickUp gibi genel platformlar daha fazla esneklik sağlar.

Sağlık hizmetleri işbirliği yazılımı, sağlık sektöründeki takımların bilgileri daha hızlı paylaşımına, iletişim hatalarını azaltmasına ve tedaviyi daha etkili bir şekilde koordine etmesine yardımcı olur. Bu da gecikmelerin azalmasına, daha doğru kararların alınmasına ve genel olarak daha iyi hasta bakımına yol açar.

Fiyatlar büyük farklılıklar gösterir: ClickUp gibi sağlık hizmetleri proje yönetimi platformları ücretsiz bir planla başlar ve HIPAA ile ilgili Enterprise Planı dahil olmak üzere çeşitli seviyeler sunarken, Epic veya Oracle Health gibi sağlık hizmetlerine özel araçlar, ölçek ve özelleştirmeye bağlı olarak hastanelere yıllık olarak yüz binlerce dolara mal olabilir.

Hayır, işbirliği araçları EHR'leri tamamlar ancak onların yerini almaz. İletişim ve ş Akışlarını yönetirken, EHR'ler klinik belgeler ve hasta geçmişleri için merkezi kayıt sistemi olmaya devam eder. İkisi entegre edildiğinde en iyi şekilde işler.