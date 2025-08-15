2025'te Agile Proje Yönetimi için En İyi 10 Axosoft Alternatifi

Axosoft'un hantal kullanıcı arayüzü, yavaş güncellemeleri veya katı iş akışlarıyla uğraşıyorsanız, bu yazılımın Agile takımlarının günümüzün çalışma tarzına uygun olarak tasarlanmadığını zaten biliyorsunuzdur.

Daha iyi araçlar var. Bir kullanıcı hikayesini güncellemek için sonsuz açılır menüleri tarama ihtiyacını ortadan kaldıran araçlar. Bu araçlar, gerçek zamanlı görünürlük, sezgisel sürükle ve bırak panoları, AI destekli sprint planlaması ve her sprintte bozulmadan gerçekten çalışan entegrasyonlar sunar.

Bu kılavuzda, gereksiz detayları atlayarak, sonuç veren Axosoft alternatiflerini öne çıkarıyoruz. Bu liste, işlevler arası kaosla uğraşan proje yöneticileri, temiz sprint panolarına ihtiyaç duyan geliştirme liderleri veya işe yarayan bir şey arayan startup kurucuları için hazırlanmıştır. Hadi başlayalım!

👀 Biliyor muydunuz? 1990'larda, dünya çapındaki yazılım departmanları genellikle en kötü performans gösterenler arasındaydı —projeler planlanan süreyi aşıyor, bütçeleri aşıyor ve bazen tamamen başarısız oluyordu. Dönüm noktası, 2001 yılında Agile Manifesto'nun tanıtılmasıyla geldi. Bu, katı yönetim uygulamalarından daha esnek ve işbirliğine dayalı bir geliştirme yaklaşımına dramatik bir geçişi tetikledi.

Neden Axosoft Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Axosoft kötü bir araç değildir, ancak modern Agile iş akışlarından uzaktır. İşte çoğu Agile takımının onu terk etmesinin nedenleri:

Eski kullanıcı arayüzü ve deneyim : Arayüz, daha modern Agile araçlarına kıyasla hantal ve sezgisel değildir

Zor öğrenme eğrisi : Yeni takım üyelerinin işe alımı yavaş ve sinir bozucu olabilir

Sınırlı işbirliği özellikleri : Gerçek zamanlı düzenleme, : Gerçek zamanlı düzenleme, geliştirme için işbirliği araçları , yorumlama ve entegrasyonlar ya eksik ya da yetersizdir

Katı iş akışları : Axosoft'u takımınızın gerçek süreçlerine uyacak şekilde özelleştirmek genellikle gerekenden daha fazla çaba gerektirir

Zayıf ölçeklenebilirlik : Birden fazla takımı veya büyük ölçekli projeleri yönetmek hızla kaosa dönüşebilir

Modern özelliklerin eksikliği: AI destekli iş yükü yönetimi, sınırlı görev otomasyonu ve daha az sayıda yerleşik şablon, kullanımı haklı çıkarmayı zorlaştırıyor

Axosoft Alternatiflerine Genel Bakış

Bu yazıda ele aldığımız her bir Axosoft alternatifinin kullanım örnekleri ve fiyatlandırma yapılarına hızlı bir genel bakış:

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp • Sprintler, biriktirme, Gantt, Belgeler, Gösterge Panelleri ile çevik panolar • ClickUp Brain ile yapay zeka proje ve bilgi yönetimi • Özel iş akışları, geliştirme aracı entegrasyonları (ör. GitHub, GitLab) Uçtan uca Agile proje yönetimine ihtiyaç duyan orta ölçekli ve kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Jira • Scrum/Kanban panoları, özel iş akışları • JQL ile güçlü filtreleme • Confluence ve Bitbucket ile yerel geliştirme entegrasyonları Derin özelleştirme ve izleme ihtiyacı olan orta ve büyük ölçekli Agile takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8,60 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma GitLab • Birleştirilmiş DevOps + Agile planlama • Yerleşik CI/CD, istekleri birleştirme, güvenlik testi • Kod sürümleme + izleme Orta ölçekli ve kurumsal kuruluşların DevSecOps takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Wrike • Görev ve iş yükü görünümleri, gösterge panelleri, formlar • Gerçek zamanlı güncellemeler, prova, zaman takibi • Gelişmiş analitik ve raporlar Projeleri ve iş yüklerini işbirliği içinde yöneten işlevler arası takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Monday. com • Kanban, Zaman Çizelgesi, Gantt görünümleri • Ş Akışı otomasyonları, gösterge panelleri • Önceden oluşturulmuş Agile şablonları ve entegrasyonlar Görsel, özelleştirilebilir iş akışlarına ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Asana • Zaman çizelgesi ve iş yükü görünümleri, bağımlılıklar • Hedef izleme, portföy görünümü • Otomasyon ve OKR uyumu Hızlı yürütmeye odaklanan yeni kurulan ve orta ölçekli kuruluşlardaki Agile takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,49 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Targetprocess • SAFe/LeSS/Nexus çerçeve desteği • Değer akışı haritalama, yol haritaları • Stratejik ve takım düzeyinde uyum Kurumsal Agile çerçeveleri kullanan büyük ölçekli Agile takımları Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Trello • Sürükle ve bırak Kanban panoları • Takvim, oylama, özel alanlar için güçlendiriciler • Otomasyon oluşturucu Basit Agile veya kişisel iş akışlarını yöneten bireyler ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Zoho Sprints • Epik, biriktirme, sprint planlaması • Zoho paketi entegrasyonları • Agile raporları ve geriye dönük değerlendirmeler Uygun fiyatlı bir Agile çözümü arayan girişimler ve küçük Agile takımları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 1 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma YouTrack • Scrum/Kanban, zaman takibi, otomasyon • Gantt grafikleri, yardım masası entegrasyonu • Özel iş akışları ve komut dosyaları Her boyuttaki teknik takımlar, geliştirme görevlerini ve sorun izlemeyi yönetir Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 4,40 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Axosoft Alternatifi

İşte modern Agile takımları için en iyi Axosoft alternatifleri ve görev otomasyon yazılımları:

1. ClickUp (Uçtan uca Agile proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ta sprintlerinizi yönetmeye başlayın ClickUp Sprint Yönetim Platformu ile Agile sprintlerini verimli bir şekilde çalıştırın ve takımınız genelinde tam görünürlükle her yinelemeyi planlayın, izleyin ve inceleyin

Sprintleri, birikmiş işleri, belgeleri ve zaman çizelgelerini yönetmek için düzinelerce araç arasında geçiş yapmaktan bıktıysanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, hepsini tek bir temiz ve özelleştirilebilir alanda bir araya getirir.

ClickUp Sprint Yönetimi deneyimi zahmetsizdir: Otomatik olarak güncellenen yerleşik gösterge panelleriyle sprint sürelerini ayarlayabilir, hikaye puanları atayabilir ve hız veya burndown metriklerini izleyebilirsiniz. Her sprint kendi kendine kapanabilir, görevler otomatik olarak arşivlenebilir ve neyin yapıldığına ve neyin geride kaldığına dair tam görünürlük elde edersiniz.

Backlog izleme de aynı derecede sorunsuzdur. Öğelerin kaybolduğu dağınık elektronik tablolar veya araçlar yerine, ClickUp ile Kanban panolarında backlog öğelerini sürükleyip bırakabilir, etiketleyebilir ve önceliklendirebilirsiniz. Alt görevler ekleyin, bağımlılıklar atayın ve backlog öğelerini doğrudan epiklere veya hedeflere bağlayın. Her şey temiz ve izlenebilir kalır, böylece sprint planlama süreciniz basitleşir.

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü ile proje zaman çizelgelerini net bir şekilde görselleştirin ve görevleri, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını takımınızın uyumlu ve bir adım önde olmasını sağlayacak şekilde haritalayın

Ve her şeyi görsel olarak haritalandırmanın zamanı geldiğinde, ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü, bağımlılıklar veya süreler değiştikçe gerçek zamanlı olarak güncellenen eksiksiz bir proje zaman çizelgesi sağlar. Zaman çizelgeleri net olmadığında ortaya çıkan olağan son dakika kaosunu önlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

ClickUp Docs ile proje planlarından iç bilgi tabanlarına kadar her şeyi belgelendirin, içerik oluşturun, işbirliği yapın ve içeriği doğrudan iş akışınıza bağlayın

Dokümantasyon, birçok Agile takımının takıldığı noktadır. Kullanıcı hikayeleri Jira'da bulunur. Teknik özellikler rastgele Confluence sayfalarında gizlidir. Retro notlar? Slack konularında bir yerlerde gömülüdür. ClickUp Docs bunu değiştirir.

Belgeler iş akışlarınıza doğrudan gömülüdür, böylece sprint retroları, ürün biriktirme listesi, toplantı notları ve test planları her zaman ilgili görevlerden bir tık uzaktadır. Takım üyelerine @bahsetme yapabilir veya Yorumlar atayabilir, onlardan geri bildirim toplayabilir, kod bloklarını biçimlendirebilir, her şeyi takımınızla birlikte büyüyen bir yapıda düzenleyebilir ve hatta tek bir tıklamayla metinden ClickUp Görevleri oluşturabilirsiniz. Artık silolar yok, sekme aşırı yüklemesi yok.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri zahmetsizce otomatikleştirerek zaman kazanın, hataları azaltın ve manuel kontroller olmadan projelerinizi ilerletin

Daha da fazla zaman kazanmak için, ClickUp Otomasyonları sıkıcı yönetici işlerini sizin için halleder. Önceden tanımlanmış tetikleyicilere göre görevleri aşamalardan geçiren, takım üyelerini yeniden atayan veya bir değişiklik olduğunda güncellemeleri gönderen kodsuz otomasyonlar kurabilirsiniz. Hızlı yineleme yapan Agile takımları için bu, %12'ye varan verimlilik artışı ve harika yazılımlar geliştirmek için daha fazla zaman anlamına gelir.

Çalışma alanı verilerinizden anında yanıtlara erişin, içerik oluşturun ve ClickUp Brain ile görevleri daha iyi önceliklendirin

Ve sonra ClickUp Brain var — ClickUp'tan ayrılmadan planlama, yazma ve oluşturma işlemlerine yardımcı olan dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası. Sprintlerinizden güncellemeleri alabilir, gecikenlere göre birikmiş işlerinizi önceliklendirebilir ve hatta çalışma alanı belgelerinizi ve görevlerinizi tarayarak dahili soruları yanıtlayabilir.

Bir sprint planlama raporu hazırlamasını veya son retro'yu özetlemesini isteyin, size doğru bir genel bakış sunacaktır.

İhtiyacınız olan çıktı stiline veya derinliğine bağlı olarak ChatGPT, Gemini, DeepSeek ve Claude gibi en iyi LLM'ler arasında geçiş bile yapabilirsiniz. Bu esneklik, tüm araçlara kıyasla büyük bir fark yaratır ve takımlara daha fazla kontrol, daha iyi bağlam yönetimi ve daha yüksek kaliteli sonuçlar sunar — hem de ClickUp'tan ayrılmadan.

ClickUp Brain'i kullanarak birden fazla LLM arasında geçiş yapın ve elinizdeki görev için modeli optimize edin

💡 Pro İpucu: Takımınız için günlük veya haftalık raporlamayı otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp'taki Önceden Oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları ile bu çok kolay! Tetikleyicilerinizi ayarlayın, kapsamı tanımlayın (tamamlanan görevler veya engelleyiciler gibi) ve ajanın raporları oluşturup paylaşmasına izin verin — manuel takip gerekmez. ClickUp'taki önceden oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları ile günlük görevlerinizi takip edin

Her şey ClickUp'ın Agile Proje Yönetimi çözümü ile birbirine bağlıdır. Takımınızın ihtiyaç duyduğu Kanban, Agile Scrum ve hibrit iş akışlarını destekler ve görsel gösterge panelleri, raporlar ve tekrarlanan sprint döngüleri kurmayı kolaylaştırır.

Bu, Stanley Security gibi önde gelen kuruluşların rapor oluşturma ve paylaşım için harcadıkları zamanı %50'ye kadar azaltmalarına yardımcı oldu .

Ücretsiz şablon alın Scrum, Kanban veya hibrit yaklaşımlara uyum sağlayan önceden oluşturulmuş iş akışları elde etmek için ClickUp Agile Proje Yönetimi Şablonu ile Agile sürecinizi daha hızlı başlatın

En iyi yanı ne mi? Hızlı bir başlangıç arıyorsanız, ClickUp Agile Proje Yönetimi Şablonu mevcut en iyi önceden oluşturulmuş kurulumlardan biridir.

Kullanıcı hikayeleri ve görevleri için eksiksiz bir pano düzeni, bir biriktirme listesi, yerleşik sprintler ve takım performansını izlemek için gösterge panelleri içerir ve bunların tümü özelleştirilebilir. Sadece tak ve çalıştır değil; ölçeklendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ta Agile iş akışları oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.

Planlamadan sevkiyata kadar her şeyi birbirine bağlaması gereken yazılım takımları için ClickUp'ın Yazılım Takımı Proje Yönetimi çözümü birçok özellik ile donatılmıştır. GitHub gibi geliştirme araçlarıyla entegre olurken epik, özellik izleme, hata raporlama ve hatta QA devretme özelliklerini destekler. Takımınız ClickUp ve Jira veya Confluence arasında geçiş yapmaya gerek kalmaz; her şey geliştirme için özel olarak tasarlanmış tek bir yerde bulunur.

ClickUp'ın Yazılım Takımı Proje Yönetimi araçlarıyla yazılım geliştirme projelerini akıllıca organize edin, sürümleri izleyin, sürümleri yönetin ve işbirliği yapın

Ayrıca, Axosoft'tan farklı olarak, mühendislik ötesinde daha geniş bir işbirliği için tasarlanmıştır. Pazarlama, tasarım, İK, BT vb. alanlardaki iş akışlarına da aynı derecede iyi uyum sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, platformda ilk kez çalışırken zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (44.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp'ın en iyi yanı, belirli görev türlerine öncelik veren özel gösterge panelleri oluşturabilmesidir. İş yükü görünümünü kullanarak bu görevleri takımınızda kolayca atayabilir ve yukarıda bahsedilen gösterge panellerini müşterilerinizle paylaşarak, onların önemli buldukları bilgileri özel bir alanda görebilmelerini sağlayabilirsiniz. En iyisi de, GitHub gibi mevcut hizmetlerle entegre olabilmesi ve geliştiriciyseniz, daha çok hoşunuza gidiyorsa özel entegrasyonlar oluşturmanın kolay olmasıdır. Artık tüm projelerimi yönetmek için bunu günlük olarak kullanıyorum.

ClickUp'ın en iyi yanı, belirli görev türlerine öncelik veren özel gösterge panelleri oluşturabilmesidir. İş yükü görünümünü kullanarak bu görevleri takımınızda kolayca dağıtabilir ve yukarıda bahsedilen gösterge panellerini müşterilerinizle paylaşarak onların önemli buldukları bilgileri özel bir alanda görebilmelerini sağlayabilirsiniz. En iyisi, GitHub gibi mevcut hizmetlerle entegre olur ve geliştiriciyseniz, daha çok hoşunuza gidiyorsa özel entegrasyonlar oluşturmak kolaydır. Artık tüm projelerimi yönetmek için bunu günlük olarak kullanıyorum.

2. Jira (Karmaşık iş akışlarına sahip geliştirme takımları için en iyisi)

jira aracılığıyla

Karmaşık Agile iş akışları yürütüyorsanız, Jira bu alanda en sık kullanılan araçlardan biridir. Karmaşık sprint döngülerini, birikmiş işleri, epik ve bağımlılıkları yönetmek için çok uygundur, bu da onu geliştirme takımları için iyi bir seçim haline getirir.

İş akışlarından otomasyon kurallarına kadar sürecinizin neredeyse her bölümünü özelleştirebilir ve görevleri doğrudan sürümlerle ilişkilendirebilirsiniz. Yerleşik Scrum veya Kanban panolarını kullanarak ilerleyen işleri görselleştirin. Ve performansı gerçek zamanlı olarak izlemek için hız veya burndown grafikleri oluşturun.

Jira'nın en iyi özellikleri

Backlog düzenleme, özel sorun türleri ve sprint içgörüleri ile projeleri yapılandırın

Dallar, koşullar, doğrulayıcılar ve son fonksiyonlarla iş akışlarını yapılandırın

Tam yaşam döngüsü görünürlüğü için Bitbucket, Confluence ve Figma ile derin entegrasyon sağlayın

Ayrıntılı erişim kontrolü için izinler ve güvenlik düzeyleri ayarlayın

Büyük ölçekli projelerde JQL ile arama ve filtreleme yapın

Jira sınırlamaları

Küçük veya teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için zor olabilir

Kurulum ve özelleştirme zaman ve yönetici uzmanlığı gerektirir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Jira'nın tasarlandığı çevik sprint yönetimi konseptini beğeniyorum. Jira görev panosunda görevlerin düzenlenme şeklini beğeniyorum... Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir, daha modüler olabilir

Jira'nın tasarlandığı çevik sprint yönetimi konseptini beğeniyorum. Jira görev panosunda görevlerin düzenlenme şeklini beğeniyorum... Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir, daha modüler olabilir

3. GitLab (DevOps ve Agile planlamayı birleştiren takımlar için en iyisi)

gitLab aracılığıyla

Kaynak kontrolü, CI/CD, güvenlik taraması ve proje yönetimi için farklı araçlar aramaktan bıktıysanız, GitLab'ı seçin.

Parçalanmayı tamamen ortadan kaldırır. Yazılımları planlamak, oluşturmak, güvenliğini sağlamak ve dağıtmak için tek bir uygulama sunar. Sorunları yönetebilir, kod incelemelerinde işbirliği yapabilir, gerçek zamanlı izleme ile otomatikleştirilmiş ardışık düzenler kurabilir ve hatta güvenlik ve uyumluluk standartlarını uygulayabilirsiniz — hepsi platformdan ayrılmadan.

GitLab'ın birleştirme isteği iş akışları, Kubernetes entegrasyonları ve yerleşik güvenlik açığı taraması, takımlarınızın gözetim veya kalite kaybı olmadan fikirden üretime geçmesini sağlar. Karmaşık DevSecOps süreçlerini yöneten ve tutarlı takım görünürlüğü isteyen büyük kuruluşlar için sağlam bir çözümdür.

GitLab'ın en iyi özellikleri

Sorunları repo'lara, commit'lere ve DevOps görünürlüğü için birleştirme isteklerine bağlayın ve bunları doğrulayın

Üçüncü taraf araçlar olmadan dağıtımları ve güncellemeleri otomatikleştirin

İş akışlarını epik, dönüm noktaları ve CI/CD ile tek bir çalışma alanında senkronize edin

Döngü süresi, dağıtım ve tamamlanma metrikleriyle verimliliği izleyin

Sorun ve birleştirme isteği tabanlı günlük kaydı ile zamanı otomatik olarak takip edin

GitLab sınırlamaları

Arayüz, geliştirici olmayanlar için karmaşık ve sezgisel olmayan bir his verebilir

GitLab fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Özel fiyatlandırma

Ultimate: Özel fiyatlandırma

GitLab Dedicated: Özel fiyatlandırma

GitLab Dedicated for Government: Özel fiyatlandırma

GitLab puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (820+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.180+ yorum)

GitLab hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

GitLab, yazılım geliştirme yaşam döngüsü için neredeyse tek adresli bir mağaza gibidir. Git depoları, sorun izleme, CI/CD, Wiki, konteyner deposu ve daha fazlasını tek bir uygulamada barındırır. Bazı kişiler, ağır olması nedeniyle bu uygulamayı sorunlu bulur. Şahsen, destek alabileceğim tek bir araca sahip olmayı ve her şeyin birbiriyle iyi entegre olmasını seviyorum...

GitLab, yazılım geliştirme yaşam döngüsü için neredeyse tek adresli bir mağaza gibidir. Git depoları, sorun izleme, CI/CD, Wiki, konteyner deposu ve daha fazlasını tek bir uygulamada barındırır. Bazı kişiler, ağır olması nedeniyle bu uygulamayı sorunlu bulur. Şahsen, destek alabileceğim tek bir araç olması ve her şeyin birbiriyle iyi entegre olması hoşuma gidiyor...

👀 Biliyor muydunuz? Fortune 500 şirketlerinin yalnızca %25'i stratejik aksaklıkları öngörmek ve bunlarla başa çıkmak için tutarlı, yapılandırılmış bir yaklaşıma sahiptir, bu da çoğunu beklenmedik değişikliklere karşı savunmasız bırakmaktadır.

4. Wrike (Ayrıntılı görev izleme özelliği ile çok işlevli takımlar için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, özellikle temel iş yükü izlemenin ötesine geçmek isteyen takımlar için Axosoft'a modern bir alternatif sunar. Özelleştirilebilir iş akışları, dinamik talep formları, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve ayrıntılı iş yükü görünümleriyle bireysel, takım veya kurumsal düzeydeki tüm işleri yönetmek için tasarlanmıştır.

Katı ve modası geçmiş hissi veren Axosoft'un aksine, Wrike yaratıcı prova, gelişmiş analitik ve işlevler arası işbirliğini destekleyerek hem proje yönetimi hem de operasyonel gözetim için esnek bir seçenek sunar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Girişleri kolaylaştırmak ve süreçleri özelleştirmek için talep formları ve ş akışları oluşturun

Görev bağımlılıklarını ayarlayın ve darboğazları önlemek için gerçek zamanlı güncellemeleri etkinleştirin

Kaynakları dengelemek ve tükenmişliği önlemek için iş yükü grafikleriyle takım kapasitesini görünüm

Proje ve bütçe bilgileri için raporlama ve zaman takibi ile performansı izleyin

Wrike sınırlamaları

Wrike, Axosoft'un proje yönetimi DNA'sını paylaşır, ancak pazarlama, operasyonlar ve işlevler arası takımlara daha fazla yöneliktir. Agile panoları ve bağımlılıkları desteklerken, Axosoft'un sağladığı geliştirmeye özgü ayrıntılardan yoksundur

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.270+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Gelen kutusuna, gösterge panellerine ve yapılacaklar listelerine gidebilme gibi çeşitli görünümleri gerçekten çok beğeniyorum. Bu görünümlerin kullanılabilirliği, benim ve ekibimin işlerimizi takip etmemizi ve daha işbirliği içinde olmamızı sağlıyor. Ayrıca ajansımızdaki farklı takımlar arasında çalışmamızı da sağlıyor.

Gelen kutusuna, gösterge panellerine ve yapılacaklar listelerine gidebilme gibi çeşitli görünümleri gerçekten çok beğeniyorum. Bu görünümlerin kullanılabilirliği, benim ve takımımın işlerimizi takip etmemizi ve daha işbirliği içinde olmamızı sağlıyor. Ayrıca ajansımızdaki farklı takımlar arasında çalışmamızı da sağlıyor.

5. Monday. com (Görsel planlama ve takım çapında işbirliği için en iyisi)

Axosoft'un kullanıcı arayüzü çok katı veya modası geçmiş gibi geliyorsa, Monday.com taze ve görsel bir alternatif sunar. Özelleştirilebilir panoları, Kanban, Zaman Çizelgesi, Gantt ve Takvim görünümleri arasında kolay geçiş ile Agile planlamayı sezgisel ve işbirliğine dayalı hale getirir.

Axosoft ile karşılaştırıldığında, Monday.com teknik bilgi gerektirmeden otomasyon ve entegrasyonlara daha serbest erişim sağlar.

Monday. com en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak otomasyonları ve özel tetikleyicilerle proje şablonları oluşturun

Birden fazla panodan gelen gerçek zamanlı verilerle paylaşılan gösterge panellerinde iş akışlarını gruplandırın

Agile şablonlarını kullanarak proje oluşturma, görev atama ve hatırlatıcıları otomatikleştirin

Slack, Teams ve e-posta bildirimleri arasında güncellemeleri otomatik olarak senkronize edin

Monday.com sınırlamaları

Alt düzey planlarda sınırlı raporlama

Takım boyutu büyüdükçe fiyatı pahalı olabilir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.450+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

monday. com, çabalarımızı birleştirip görevlerimiz üzerinde işbirliği yapmamızı sağlayan dijital bir çalışma alanı sunar. Önceden planlama yapmamıza yardımcı olarak rutin işlemlerimizi kolaylaştırdı.

monday. com, çabalarımızı birleştirip görevlerimiz üzerinde işbirliği yapmamızı sağlayan dijital bir çalışma alanı sunar. Önceden planlama yapmamıza yardımcı olarak rutin işlemlerimizi kolaylaştırdı.

6. Asana (Basitlik ve hıza odaklanan Agile takımlar için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, hız ve basitliği seven Agile takımları için iyi bir seçimdir. Agile panoları, sprint iş akışları, görev bağımlılıkları ve proje dönüm noktalarını, araç arayüzünün şişkin hissettirmeden sunar.

Takımlar, hedef hiyerarşileri ile departman projelerini üç aylık OKR'lere ve şirket hedeflerine uyarlayabilir. Her şey temiz, hızlı ve düzgün bir şekilde düzenlenmiştir, bu da daha hafif iş akışlarını ve daha hızlı görev yönetimini tercih eden takımlar için idealdir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Portföyler ve Hedefler ile işleri organize edin ve gerçek zamanlı yönetici proje görünürlüğü elde edin

İlerleme veya son teslim tarihlerine göre görev atamaları veya kart hareketleri gibi otomatik eylemleri tetikleyin

Asana'nın İş Yükü özelliği ile takımlar arası projelerde kaynak çatışmalarını önleyin

Zaman çizelgesi görünümü ve bağımlılık çizgilerini kullanarak girişimleri görsel olarak haritalayın ve yönetin

Asana sınırlamaları

Gelişmiş raporlama yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.420+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.410+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Kısa bir süre önce Asana'yı yeteneklerini, değerini, kullanım kolaylığını ve genel özelliklerini test etmek için denedim. Asana'nın piyasadaki diğer bazı proje yönetimi araçlarından daha pahalı bir çözüm olduğunu gördüm, ancak yine de mükemmel bir ürün olduğunu düşünüyorum.

Kısa bir süre önce Asana'yı yeteneklerini, değerini, kullanım kolaylığını ve genel özelliklerini test etmek için denedim. Asana'nın piyasadaki diğer bazı proje yönetimi araçlarından daha pahalı bir çözüm olduğunu gördüm, ancak yine de mükemmel bir ürün olduğunu düşünüyorum.

7. Targetprocess (Kurumsal takımlar arasında Agile'ı ölçeklendirmek için en iyisi)

targetprocess aracılığıyla

SAFe veya LeSS gibi büyük ölçekli Agile programları yürütüyorsanız, Targetprocess bu düzeyde bir koordinasyon için geliştirilmiş birkaç araçtan biridir. Strateji ve uygulama arasındaki boşluğu mükemmel bir şekilde doldurur, ayrıntılı görev panoları ile birlikte portföy yönetimi ve PI planlama sunar.

Özelleştirilebilir görünümler, gerçek zamanlı metrikler ve stratejik yol haritaları, yüzlerce Agile takımını yöneten kurumsal şirketler arasında popüler olmasını sağlar.

Targetprocess'in en iyi özellikleri

Hiyerarşi haritalama ile Agile çerçevelerini (SAFe, LeSS, Nexus) destekleyin

Takımlar, programlar ve değer akışları arasında iş öğelerini görsel olarak bağlayın

Pivot tablolar ve yol haritaları ile takım, portföy veya çözüm düzeyinde görünümleri ayarlayın

Stratejiden Uygulamaya izleme ile BT ve iş hedeflerini uyumlu hale getirin

Özelleştirilebilir raporlarla ilerlemeyi, darboğazları ve eğilimleri analiz edin

Targetprocess sınırlamaları

Karmaşık kuruluşlar için kurulum uzun sürebilir

Kullanıcı arayüzü, daha yeni Agile araçlarına kıyasla biraz eski görünüyor

Targetprocess fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Targetprocess puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (540+ yorum)

Targetprocess hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Kullanımı kolaydır ve izleme, planlama ve proje yönetimi özellikleri sunar.

Kullanımı kolaydır ve izleme, planlama ve proje yönetimi özellikleri sunar.

8. Trello (Hafif Agile panoları ve hızlı başlangıç için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, çeşitli kullanım durumları için şaşırtıcı derecede iyi ölçeklenebilen basit bir proje yönetimi yaklaşımı sunar. Hafif Axosoft alternatiflerinden biridir.

Kanban ilkelerine dayalı olarak, kullanıcılar kişisel yapılacaklar listelerine, ürün geliştirme süreçlerine, içerik takvimlerine ve daha fazlasına kolayca uyarlanabilen listeler ve görev kartları içeren panolar oluşturabilir.

Temel arayüz temiz ve sezgisel kalırken, Trello'nun Power-Ups (entegrasyonlar ve eklentiler) özelliği, gelişmiş iş akışlarını desteklemesini sağlar. Çoklu pano bağlantısı, zaman çizelgesi görünümleri, yinelenen görevler ve özel alanlar gibi özellikleri düşünün.

Trello'nun en iyi özellikleri

Butler ile görev atamalarını, son teslim tarihlerini ve kart sıralamayı otomatikleştirin

Trello panolarına Oylama, Takvim, Kart Eskitme ve TeamGantt gibi Güçlendiriciler ekleyin

Trello Premium'da zaman çizelgeleri ve Agile gösterge paneli görünümleri gibi gelişmiş özelliklerle Kanban'ı ölçeklendirin

Özel kart alanlarıyla bütçeler, öncelikler veya saatler gibi ayrıntıları izleyin

Trello sınırlamaları

Agile takımlarını ölçeklendirmek için çok basit gelebilir

Otomasyonlar, yükseltilmedikçe sınırlıdır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.680+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.510+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Trello'ya takıntılıyım ve onu işteki görevlerimi planlamaktan, iş dışındaki görevlerimi planlamaya, seyahatleri ve ev projelerini organize etmeye ve yemek planlamaya kadar pek çok şey için kullanıyorum... Kelimenin tam anlamıyla her şey için kullanıyorum. Ve sevdiğim şeylerden biri, temel düzeyde çok basit olması - sizin de söylediğiniz gibi, sürükleyip taşıyabileceğiniz listeler içeren basit bir kanban panosu gibi.

Trello'ya takıntılıyım ve onu işteki görevlerimi planlamaktan, iş dışındaki görevlerimi planlamaya, seyahatleri ve ev projelerini organize etmeye ve yemek planlamaya kadar pek çok şey için kullanıyorum... Kelimenin tam anlamıyla her şey için kullanıyorum. Ve sevdiğim şeylerden biri, temel düzeyde çok basit olması - sizin de söylediğiniz gibi, sürükleyip taşıyabileceğiniz listeler içeren basit bir kanban panosu gibi.

9. Zoho Sprints (Bütçesi sınırlı küçük Agile takımlar için en iyisi)

zoho Sprints aracılığıyla

Bütçenize uygun temel Agile işlevselliği istiyorsanız, Zoho Sprints tam size göre. Kullanıcı hikayesi izleme, ürün biriktirme yönetimi, sprintler, raporlama, zaman çizelgeleri ve toplantı yönetimi gibi özellikleri kurumsal düzeyde bir bütçe gerektirmeden sunar.

Startup'lar için yeterince basit, ancak eksiksiz bir Agile döngüsünü verimli bir şekilde yürütmek için yeterince güçlüdür.

Zoho Sprint'in en iyi özellikleri

KOBİ'ler için Agile ortamında kullanıcı hikayelerini, görevleri, hataları ve epikleri yönetin

Gerçek zamanlı burndown grafikleri, hız izleme ve sürüm planlaması ile tahminleri iyileştirin

Görünürlük için sprint planlamasını Zoho Projects, CRM ve üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Yerleşik şablonlar ve eylem öğesi izleme ile geriye dönük değerlendirmeler gerçekleştirin

Yüzme şeritleri, WIP sınırları ve sprint hedef alanları ile scrum panolarını özelleştirin

Zoho Sprints sınırlamaları

Daha büyük oyunculara kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Raporlama, kurumsal ihtiyaçlar için temel düzeyde kalabilir

Zoho Sprints fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 1 $ (yıllık faturalandırılır)

Elite: Kullanıcı başına aylık 3 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 6 $

Zoho Sprints puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (280+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Sprints hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Temiz ve sezgisel kullanıcı arayüzü/kullanıcı deneyimi, Agile iş akışlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Agile ilkelerinin platformda ne kadar iyi uygulandığını da takdir ediyorum. Özelleştirme seçenekleri oldukça esnektir ve genel görünüm, birden fazla projeye ilişkin yararlı bir genel bakış sağlar. Fiyatlandırma da rekabetçidir.

Temiz ve sezgisel kullanıcı arayüzü/kullanıcı deneyimi, Agile iş akışlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Agile ilkelerinin platformda ne kadar iyi uygulandığını da takdir ediyorum. Özelleştirme seçenekleri oldukça esnektir ve genel görünüm, birden fazla projeye ilişkin yararlı bir genel bakış sağlar. Fiyatlandırma da rekabetçidir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Kuruluşların %90'ından fazlası, projeleri yönetmek ve teslimatı hızlandırmak için bir şekilde Agile uygulamalarını benimsemiştir.

10. YouTrack (Özelleştirilebilir iş akışlarıyla sorun izleme için en iyisi)

youTrack aracılığıyla

YouTrack, Agile panoları, sorun izleme ve klavye odaklı iş akışları ile Axosoft'un geliştirici dostu hissini yansıtıyor. Birçok katı sistemin aksine, takımınızın doğal süreçlerine uyacak şekilde özel iş akışları, sorun alanları ve Agile panoları tanımlamanıza olanak tanır.

Scrum, Kanban veya karışık metodolojileri destekler, ayrıntılı sorun izleme, zaman takibi ve bilgi tabanı özelliği sunar.

Önemli olarak, YouTrack özel kurallardan tam komut dosyası oluşturmaya kadar kapsamlı otomasyon yetenekleri ve ürün biriktirme şablonları sunarak takımların karmaşık iş mantığını doğrudan araç içinde otomatikleştirmelerine olanak tanır.

YouTrack'in en iyi özellikleri

Doğal dil komutlarıyla iş akışlarını özelleştirin (ör. "Cuma gününe kadar düzelt, @John'a at")

Agile ve geleneksel proje yönetimini destekleyin ( Scrum proje yönetimi + Waterfall)

Proje izleme, yardım masası biletleme ve bilgi tabanını tek bir platformda birleştirin

Kümülatif Akış, Burndown ve Gantt Grafikleri gibi yerleşik raporlarla proje durumunu analiz edin

Küresel takımlar için çalışma alanlarını birden fazla dil ve saat diliminde yerelleştirin

YouTrack sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, daha yeni araçlara kıyasla daha az modern hissedilebilir

Bu listedeki diğer araçlara göre daha küçük bir uygulama ekosistemi

YouTrack fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: Kullanıcı başına aylık 4,40 $

YouTrack puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

YouTrack hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

...çok esnek, birçok ş akışı stiline uyum sağlayabilir. Ayrıca yazılımın kendisi oldukça hafif ve hızlı...

...çok esnek, birçok ş akışı stiline uyum sağlayabilir. Ayrıca yazılımın kendisi oldukça hafif ve hızlı...

