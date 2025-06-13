Müşteri desteğini otomatikleştirmek için en iyi 10 bilgi bankası chatbotu

Aynı müşteri sorularını tekrar tekrar yanıtlamaktan bıktınız mı?

Ya da destek ekibiniz biletler ve e-postalarla boğuşuyor mu? İşte bu noktada bilgi tabanı chatbotları yardımcı olabilir.

Müşteri sorularını anında yanıtlayabilen, kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilen ve kullanıcıları self servis kaynaklara yönlendirebilen, tüm bunları insan müdahalesi olmadan yapabilen bir AI destekli araca sahip olduğunuzu hayal edin.

Bunlar temel botlar değildir. Karmaşık soruları anlamak, alakalı cevaplar vermek ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlamak için geliştirilmiş, yapay zeka ve üretken AI ile desteklenen gelişmiş chatbotlardan bahsediyoruz.

Müşteri basit bir soru sormuş olsun ya da karmaşık sorunlara dalmış olsun, akıllı bir chatbot mevcut bilgi tabanınızı tarayabilir, kurumsal politikalarınızı yorumlayabilir ve en doğru bilgileri çıkarabilir.

Hem size hem de takımınıza gerçekten değer katan bir chatbot'ta aramanız gereken özellikleri inceleyelim. Özel bir bilgi tabanını desteklemekten müşteri hizmetleri yazılımınızı AI ile güçlendirmeye kadar, tüm seçenekler bizde!

Bir bilgi tabanı chatbotunda nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru temel chatbot'u seçmek, yeni bir destek temsilcisi işe almak gibidir. Tek farkı, bu chatbot 7/24 çalışır, hiç ara vermez ve öğrendikçe daha da iyi hale gelir.

İşte gerçekten dikkat etmeniz gerekenler:

1. Gerçek insanları anlayan yapay zeka

Sadece komut dosyalarını takip etmekten daha fazlasını yapacak bir chatbot istiyorsunuz. Güçlü yapay zeka ve üretken AI özellikleri arayın. Bu, botun karmaşık sorunları gerçekten anlamasına, ilgili cevaplar vermesine ve konuşmayı doğal bir konuşma biçiminde sürdürmesine yardımcı olur. Akıllı bir chatbot, insan müdahalesine gerek kalmadan karmaşık sorguları bile işleyebilir.

2. Bilgi tabanınızla sorunsuz entegrasyon

Chatbotunuz mevcut bilgi tabanınızla uyumlu çalışmalıdır. İster bir SSS sayfası ister daha ayrıntılı destek içeriği olsun, chatbot tüm içeriği tarayabilmeli ve doğru bilgileri hızlı bir şekilde sunabilmelidir.

3. Müşterileriniz için kişiselleştirilmiş deneyim

Harika bir chatbot robot gibi hissettirmez. Doğru ses ve kişiliğe sahip bir chatbot, markanızın tonunu yansıtarak farklı müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilir. Ayrıca, geçmiş konuşmalara göre uyum sağlamalı ve eğitim verilerinizi kullanarak zamanla gelişmelidir.

🧠 Biliyor muydunuz? Eski Mısırlılar, MÖ 3. yüzyılda İskenderiye Kütüphanesi'nde bilinen ilk sistematik bilgi arşivlerinden birini oluşturdular. Bu sadece bir kütüphane değildi, aynı zamanda akademisyenlerin parşömenleri, bilgileri ve hatta konuyla ilgili verileri sınıflandırdığı erken bir bilgi merkeziydi. Bir bakıma, bu terim ortaya çıkmadan binlerce yıl önce bilgi yönetimini uyguluyorlardı!

4. Gerçekten yardımcı olan self servis seçenekleri

Hedef, kullanıcıları doğru self servis kaynaklarına yönlendirmek, onları oradan oraya yönlendirmek değil. İyi tasarlanmış bir chatbot, müşterilerin karmaşık görevleri kendi başlarına çözmelerine yardımcı olmalı ve canlı temsilcilere olan ihtiyacı azaltmalıdır. Bu, zaman kazanmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hem müşterilerinizin hem de destek ekibinizin memnuniyetini artırır.

5. Büyümenize yardımcı olacak içgörüler

İyi bir chatbot sadece soruları yanıtlamakla kalmaz, bilgi eksikliklerinizi de gösterir. Müşteri sorularını vurgulayan, chatbotun etkinliğini izleyen ve ürününüz geliştikçe bilgi tabanınıza güncellemeler öneren analitik veya gösterge paneli gibi özellikleri arayın. Bu, daha akıllı bir bilgi yönetimi stratejisi oluşturmanın anahtarıdır.

6. Esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet şeffaflığı

Bugünkü ihtiyaçlarınız altı ay sonra aynı olmayacaktır. Daha karmaşık sorunları ele almak, daha fazla kullanıcı türüne hizmet vermek veya farklı AI platformlarına bağlanmak gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacak, sizinle birlikte büyüyen bir çözüm arayın. Fiyatlandırmanın işinize uygun olduğundan ve ölçeklendirme için gizli ücretler olmadığından emin olun.

Doğru chatbot, takımınızın bir uzantısı gibi hissettirecek; sezgisel, yardımcı ve en zorlu müşteri sorularını bile anlayacak kadar akıllı olacaktır. Sağlam bir bilgi tabanı ve doğru AI özellikleriyle, sadece destek sunmakla kalmaz, her seferinde daha iyi bir deneyim sunarsınız.

➡️ Daha fazla bilgi: Word ve ClickUp'ta Ücretsiz Bilgi Bankası Şablonları

En İyi 10 Bilgi Bankası Chatbotuna Genel Bakış

İşte, istediğiniz biçime göre içeriğinizden en iyi 10 bilgi tabanı chatbotunu özetleyen bir markdown tablosu:

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Brain AI destekli Bağlantılı Arama, Bağlamsal cevaplar, Otomatik toplantı özetleri, Özel istemler, Görev önerileri, Bilgi yönetimi entegrasyonu, Sorunsuz görev oluşturma, İzinler, Müşteri hizmetleri desteği, Sürekli öğrenme Kurumsal müşteriler için ölçeklenebilir, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Intercom Fin AI Fin AI Engine™, Çok dilli, Özel eğitim, Kendi kendini kontrol eden cevaplar, Karmaşık iş akışı otomasyonu, Görüntü anlama Ölçeklenebilir, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri, Kurumsal 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar 0,99 $/çözüm (ayda en az 50) Tidio Canlı sohbet + AI chatbot, Görsel iş akışı oluşturucu, Çok kanallı gelen kutusu, Web sitesi ziyaretçisi izleme, Önceden oluşturulmuş şablonlar Küçük ve orta ölçekli işletmeler, Satış ve destek ekipleri Ücretsiz; Aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar Botpress Görsel akış oluşturucu, Otonom düğümler, Çoklu platform dağıtımı, 100'den fazla dil, Kurumsal güvenlik Geliştiriciler, Kurumsal, Özel AI chatbotlar Kullandıkça öde; Aylık 79 $'dan başlayan ücretli planlar Ada Reasoning Engine™, Çok kanallı (web, mobil, sosyal, ses), Marka özelleştirme, Entegrasyonlar (Salesforce, Zendesk), Gerçek zamanlı NLP Büyük kurumsal şirketler, Otomatik ve ölçeklenebilir destek Özel fiyatlandırma Kommunicate Kod gerektirmeyen oluşturucu, Çoklu platform dağıtımı, AI önerileri, Canlı sohbet entegrasyonu, Performans analizi KOBİ'ler, Uygun fiyatlı AI + canlı sohbet, Kolay kurulum Aylık 100 $'dan başlayan ücretli planlar Zoho Desk AI asistanı (Zia), Duygu analizi, Otomasyon, Çok kanallı, Zoho entegrasyonları, Uzaktan destek Uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip yardım masası, KOBİ'ler Ücretsiz (3 temsilci); Ücretli planlar 20 $/temsilci/ay'dan başlar SAAS First AI sohbet robotu, Canlı sohbet, Bilgi tabanı, CRM, Çok dilli, Otomatik SSS, Veri gizliliği uyumluluğu Hepsi bir arada yardım masası, Müşteri etkileşimi Ücretsiz deneme; Üye başına aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar Guru Ş Akışı entegrasyonu, İçerik doğrulama, Slack/MS Teams/Salesforce entegrasyonu, AI yazma asistanı, Merkezi bilgi Entegre bilgi yönetimi, İçerik doğrulama Ücretsiz (3 kullanıcı); Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay Zendesk AI destekli yanıtlar, Otomatik yönlendirme, Temsilci yardımı, Çoklu dil, Ş Akışı otomasyonu, Bilgi tabanı Kapsamlı müşteri hizmetleri, Büyük/karmaşık takımlar Aylık 69 $'dan başlayan ücretli planlar

En İyi 10 Bilgi Bankası Chatbotu

1. ClickUp

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin Her zaman aktif olan AI temsilciniz ClickUp Brain ile anında yanıtlar, görev özetleri ve akıllı öneriler alın

ClickUp Brain, ClickUp içindeki yapay zeka destekli asistan, takımların karşılaştığı en yaygın sorunları ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir: bilgi aramakla zaman kaybetmek, bilgi siloları, tutarsız destek yanıtları ve işe alım sürecindeki darboğazlar.

ClickUp Brain ve Connected Search'ü Belgeler, görevler ve konuşmalarla entegre ederek, ClickUp doğal dilde sorular sormanıza ve iç bilgi tabanınızdan anında, bağlamsal cevaplar almanıza olanak tanır — artık sonsuz belgeleri karıştırmanıza veya ekip arkadaşlarınızdan yardım istemenize gerek yok.

ClickUp Brain, iç takım desteği ve müşteri hizmetleri takımları için özellikle değerlidir ve herkesin saniyeler içinde politikaları, belge işlemlerini veya ürün ayrıntılarını görüntüleyebilmesini sağlar. Örneğin, yeni bir çalışan "Onboarding sürecimiz nedir?" diye sorabilir ve bir yöneticiyi beklemeden güncel ve doğru adımları alabilir.

Bağlı Arama, çalışma alanınızdan ilgili dosyaları ve bağlı kaynakları kolayca bulmanızı ve entegre üçüncü taraf uygulamaları kullanmanızı sağlar

Destek temsilcileri, bu özelliği kullanarak sorun giderme kılavuzlarını veya en son ürün güncellemelerini anında alabilir ve müşterilere tutarlı ve marka kimliğine uygun yanıtlar verebilir. Önemli toplantılardan sonra, AI Notetaker + Brain kombinasyonu transkriptleri özetleyebilir, eylem öğelerini çıkarabilir ve görevler önerebilir, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz ve hiçbir takip atlanmaz.

Özel istemlerden yararlanarak, tekrarlayan sorguları otomatikleştirebilir ve SSS'lere verilen yanıtları standart hale getirebilir, böylece takımınızın daha değerli işlere zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz. Brain ayrıca, ilgili belgeleri gösterme, sonraki adımları önerme veya bilgi makalelerini doğrudan görevlere bağlama gibi akıllı, görevle ilgili öneriler sunarak takımların düzenli ve proaktif çalışmasına yardımcı olur.

Biraz daha ileri gitmek istiyorsanız, ClickUp içindeki Autopilot Agents devreye girerek çalışma alanınızdaki bilgilere dayalı, bağlamsal cevaplar verebilir. Hatta belirli fonksiyonları gerçekleştirmeleri için yapılandırabilirsiniz.

ClickUp'ta bilgi yönetimi iş akışlarını yönetmek için özel Otomatik Pilot Ajanları eğitin

Tüm bunlar, ClickUp'ın sağlam bilgi yönetimi ve görev özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir, böylece şirketinizin bilgi tabanına her zaman erişebilir ve bu bilgileri kullanabilirsiniz.

AI destekli Bağlantılı Arama: Bağlantılı Arama özelliğini kullanarak tüm belgeleriniz, görevleriniz, yorumlarınız ve konuşmalarınızda anında arama yapın. Bilginin nerede saklandığını bilmeseniz bile saniyeler içinde yanıtları bulun

Bağlamsal, çalışma alanını algılayan yanıtlar: Genel web sonuçları değil, kuruluşunuzun benzersiz içeriğine göre uyarlanmış yanıtlar alın. Brain, çalışma alanınızın bağlamını anlar ve kesin, alakalı bilgiler sunar

Otomatik toplantı özetleri: Toplantı tutanaklarını özetleyin, anahtar kararları vurgulayın ve eylem öğelerini otomatik olarak çıkararak takip ve hesap verebilirliği kolaylaştırın

Özel istemler ve ş Akışları: SSS, yeni kullanıcılar veya süreç açıklamaları için yeniden kullanılabilir istemler oluşturun. Tutarlı, marka kimliğine uygun yanıtlarla destek ve iç iletişimi standartlaştırın

Görevle ilgili öneriler: Brain, sonraki adımları önerir, ilgili belgelere bağlantılar sağlar ve benzer görevleri veya geçmiş bağlamı göstererek takımların işleri tekrarlamasını önler ve mevcut bilgiden yararlanmasını sağlar

Bilgi yönetimi entegrasyonu: ClickUp Bilgi Yönetimi ile şirketinizin tüm bilgilerini tek bir yerde düzenleyin, etiketleyin ve yönetin, bilgileri güncel ve erişilebilir tutun

Sorunsuz görev oluşturma: Dokümanlar ve transkriptlerden elde edilen içgörüleri, eylem öğelerini veya kararları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, sahiplerini atayın ve son teslim tarihlerini ayarlayın; hepsi aynı platformdan.

Ayrıntılı izinler ve paylaşım: Bilgi varlıklarını kimlerin görüntüleyebileceğini, yorumlayabileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol ederek hassas bilgilerin güvenliğini sağlarken kolay işbirliği olanağı sunun

Müşteri hizmetleri ekipleri için destek: Sorun giderme kılavuzlarını, politikaları ve ürün bilgilerini anında görüntüleyerek müşteri hizmetleri ekiplerinin daha hızlı ve daha doğru yanıtlar vermesini sağlayın

Sürekli öğrenme: Çalışma alanınız büyüdükçe Brain uyum sağlar ve gelişir, böylece bilgi tabanınız genişledikçe bilgileri bulmak daha kolay hale gelir

Cevapların kalitesi, iç belgelerinizin ne kadar iyi organize edildiğine ve bakımının yapıldığına bağlıdır

Yeni kullanıcılar, en iyi sonuçları elde etmek için etkili komut istemleri oluşturmayı öğrenmek için zamana ihtiyaç duyabilir

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Liquid Barcodes CTO'su Alexander Haywood şöyle diyor:

Takımlarımız bilgilerin ne olduğunu ve nerede olduğunu açıklamakla zaman kaybetmediği için şimdiden on binlerce Euro tasarruf ettik. ClickUp ile hepsi tek bir platformda. Takımlar Hedefleri, Listeleri ve Gösterge Panellerini görebilir. Herkes bilgilidir!

Takımlarımız bilgilerin ne olduğunu ve nerede olduğunu açıklamakla zaman kaybetmediği için şimdiden on binlerce Euro tasarruf ettik. ClickUp ile hepsi tek bir platformda. Takımlar Hedefleri, Listeleri ve Gösterge Panellerini görebilir. Herkes bilgilendirilir!

2. Intercom Fin AI (Ölçeklenebilir, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyonu için en iyisi)

intercom Fin AI aracılığıyla

Müşteri hizmetleri için oyunun kurallarını değiştiren etkileyici bir AI ajanı olan Intercom Fin AI ile tanışın. Müşteri sorularının büyük bir kısmını anında ve doğru bir şekilde çözmek için tasarlanmıştır, böylece insan destek ekibinizin yükünü hafifletir ve daha zor işlere odaklanmalarını sağlar. Fin'i müşteri desteğinde süper verimli ilk savunma hattınız olarak düşünün.

Intercom Fin'i öne çıkaran özelliği, müşterilerin ne istediğini gerçekten anlayabilmesidir. Özel Fin AI Engine™ sayesinde karmaşık soruları anlayabilir, anlamlandırabilir ve ardından kesin cevaplar verebilir. Halihazırda Intercom'un müşteri hizmetleri araçlarını veya Zendesk veya Salesforce gibi farklı bir yardım masası yazılımını kullanıyor olsanız da, Fin bu sistemlere kolayca entegre edilebilir ve akıllı AI ile mevcut destek kurulumunuzu esnek bir şekilde güçlendirmenizi sağlar.

Fin'i tüm benzersiz iş içeriğinizle eğitin: yardım merkezi makaleleri, dahili destek belgeleri, PDF'ler, hatta web sayfaları

Daha iyi anlaşılması için müşteri sorularını aktif olarak iyileştirin ve uydurma cevaplar vermemek için kendi cevaplarınızı kontrol edin

45'ten fazla dilde sorunları tespit edin ve çözün, dünya çapında müşterilerinize hizmet verin.

İş kurallarınızı takip ederek ve diğer sistemlerle entegrasyonlar gerçekleştirerek sipariş iptalleri veya iadeler gibi daha karmaşık işlemleri otomatikleştirin

Görüntüleri okuyabilir ve anlayabilir

Fin'in performansı, bilgi tabanınızın ne kadar iyi ve eksiksiz olduğuna bağlıdır

Destek hacmi yüksek çok büyük işletmeler için, özellikle çözüm bazlı fiyatlandırma ile maliyetler hızla artabilir

14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Ücretli planlar, çözüm başına 0,99 $'dan başlar (ayda en az 50 çözüm)

G2: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1000+ yorum)

G2 incelemesi şöyle diyor:

Aynı yüksek hizmet kalitesiyle çok daha fazla müşteriye destek verebiliyoruz. Fin gittikçe daha da iyiye gidiyor ve sorulan karmaşık sorulara çok iyi uyum sağlıyor. Ürünümüz tam da öyle... karmaşık. Çoğu sorun, müşterilerin benzer soruları çok farklı şekillerde veya her bir özelliğin çok farklı kullanım örnekleriyle sorması açısından benzersizdir. Fin, kaynaklarımızı kullanarak soruları iyi bir şekilde yanıtlayabiliyor.

Aynı yüksek hizmet kalitesiyle çok daha fazla müşteriye destek verebiliyoruz. Fin gittikçe daha da iyiye gidiyor ve sorulan karmaşık sorulara çok iyi uyum sağlıyor. Ürünümüz tam da öyle... karmaşık. Çoğu sorun, müşterilerin benzer soruları çok farklı şekillerde veya her bir özelliğin çok farklı kullanım örnekleriyle sorması açısından benzersizdir. Fin, kaynaklarımızı kullanarak sorulara iyi cevaplar verebiliyor.

➡️ Daha fazla bilgi: İlham mı arıyorsunuz? Bu bilgi yönetim sistemi örneklerine göz atın

3. Tidio (Hepsi bir arada canlı sohbet ve AI sohbet robotu çözümüne ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

tidio aracılığıyla

Tidio, canlı sohbet ve AI sohbet robotlarını tek bir pakette birleştiren, web siteniz için dost canlısı, çok yönlü bir asistan gibidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında özellikle popülerdir, çünkü çok karmaşık veya pahalı olmadan müşteri desteğini ve satışları artırmaya yardımcı olur.

Bu araç, web sitesi ziyaretçileriyle gerçek zamanlı olarak sohbet edebileceğiniz ve siz yokken bile akıllı yapay zekanın sık sorulan soruları yanıtlayabileceği merkezi bir hub görevi görür.

Tidio, canlı sohbet, güçlü yapay zeka (kendi "Lyro" yapay zeka ajanı), e-posta ve sosyal medya entegrasyonlarını tek bir gösterge panelinden sunan kapsamlı bir çözümle gerçekten öne çıkıyor. Teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için bile kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış olup, kullanıcıların otomatik yanıtları hızlı bir şekilde ayarlamasına ve müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanır.

Web sitesi ziyaretçileriyle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurun, anında destek sunun ve ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştürün

Görsel sürükle ve bırak oluşturucu kullanarak otomatik iş akışları oluşturun ve müşterileri satış hunilerinde veya destek süreçlerinde yönlendirin

Canlı sohbet, e-posta, Facebook Messenger ve Instagram'daki tüm müşteri konuşmalarını tek bir yerden yönetin

Proaktif destek veya satış yardımı sunmak için, web sitenizde kimlerin olduğunu ve hangi sayfaları görüntülediklerini gerçek zamanlı olarak görün

Potansiyel müşteri oluşturma, müşteri desteği ve terk edilmiş sepet kurtarma gibi çeşitli kullanım durumları için önceden oluşturulmuş düzinelerce chatbot şablonundan seçim yapın

Bazı kullanıcılar tarafından bildirildiği üzere, zaman zaman performans sorunları yaşayabilir veya belirli cihazlarda yavaş yüklenebilir

Bazı CRM sistemleriyle entegrasyonlar, kullanıcılar için bazen zor olabilir

Tüm planlarda, WhatsApp üzerinden müşteri sohbetlerini doğrudan ana platformundan yönetmeyi desteklemez

Temel: Ücretsiz

Başlangıç: 29 $/ay (aylık faturalandırılır)

Büyüme: Aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla (aylık faturalandırılır)

Artı: Aylık 749 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Aylık 2999 $'dan başlayan fiyatlarla.

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Müşteri sorgularını canlı sohbet yoluyla çok daha hızlı, çoğu zaman bir danışmana aktarmaya gerek kalmadan çözebilmek için harika bir araçtır. Cevaplanması kolay sık sorulan sorular AI tarafından yapılır, bu da konuşma akışını azaltır. Daha fazla dikkat gerektiren özel durumlara odaklanabilme imkanı sağlayarak operatörlerin verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Müşteri sorgularını canlı sohbet yoluyla çok daha hızlı, çoğu zaman bir danışmana aktarmaya gerek kalmadan çözebilmek için harika bir araçtır. Cevaplanması kolay sık sorulan sorular AI tarafından yapılır, bu da konuşma akışını azaltır. Daha fazla dikkat gerektiren özel durumlara odaklanabilmek, operatörlerin verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

4. Botpress (Yüksek düzeyde özelleştirilebilir, yapay zeka destekli chatbotlar geliştiren geliştiriciler ve kurumsal müşteriler için en iyisi)

botpress aracılığıyla

Botpress, AI sohbet robotları ve sesli asistanlar oluşturma konusunda kontrolü tamamen size veren güçlü, açık kaynaklı bir platformdur. Çok yönlü olarak tasarlanmış olup, özelleştirmeye derinlemesine dalmayı seven deneyimli geliştiriciler ile görsel, sürükle ve bırak yaklaşımını tercih edenler için idealdir.

Botpress ile sadece basit bir SSS botu oluşturmakla kalmaz, zamanla anlayabilen, öğrenebilen ve gelişebilen sofistike konuşma deneyimleri yaratırsınız.

Neredeyse bir akış şeması çizmek gibi karmaşık konuşma akışlarını görsel olarak oluşturmanıza olanak tanır ve aynı zamanda ihtiyacınız olan hemen hemen her sistem veya kanalla entegrasyon esnekliği sunar. Bu, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek, iç operasyonları kolaylaştırmak veya birden fazla platformda akıllı AI ajanları ile kullanıcı etkileşimini geliştirmek isteyen işletmeler için ideal bir seçimdir.

Sürükle ve bırak arayüzüyle karmaşık konuşma akışları tasarlayın, bot oluşturmayı sezgisel hale getirin

En yeni LLM'ler tarafından desteklenen, akıllı etkileşimler için otonom düğümler, özel AI ajanları ve AI kartları içerir

WhatsApp, Slack, Instagram, Facebook Messenger ve web siteleri gibi çeşitli platformlarda dağıtımı destekler

Küresel erişim için 100'den fazla dile otomatik çeviri, çeşitli kullanıcı etkileşimlerini yönetme

Büyük kuruluşlar için kurumsal düzeyde güvenlik ve ölçeklenebilir altyapı

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri nedeniyle yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi daha dik olabilir

Üçüncü taraf LLM sağlayıcılara bağımlılık, son derece yüksek kullanımda operasyonel maliyetleri ve ölçeklenebilirliği etkileyebilir

Bazı kullanıcılar, belirli CRM sistemleriyle entegrasyonları ayarlamada zorluklar yaşadıklarını bildiriyor

Kullandıkça öde

Artı: 79 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım: 446 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

G2 incelemesi şöyle diyor:

Botpress hem güçlü hem de kullanıcı dostudur – karar verdiğinizde yapamayacağınız pek bir şey yoktur. Botpress'in kapasitesi buna yeter. Discord'da geniş bir kullanıcı tabanı olması ve topluluğun birbirine açıkça yardım etmesi çok hoşuma gidiyor.

Botpress hem güçlü hem de kullanıcı dostudur – karar verdiğinizde yapamayacağınız pek bir şey yoktur. Bu kapasiteye sahiptir. Discord'da geniş bir kullanıcı tabanı olması ve topluluğun birbirine açıkça yardım etmesi çok hoşuma gidiyor.

📮ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza yerleştirilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

5. Ada (Gelişmiş yapay zeka ile müşteri desteğini otomatikleştirmek ve ölçeklendirmek isteyen büyük kurumsal şirketler için en iyisi)

ada aracılığıyla

Ada, büyük hacimli müşteri taleplerini anında ve doğru bir şekilde yönetmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli lider bir müşteri hizmetleri otomasyon platformudur.

Bu chatbotlar, insan destek ekiplerinin yükünü önemli ölçüde azaltmak ve müşterilere gerçekten akıllı bir self servis hizmeti sunmak isteyen büyük kurumsal şirketler arasında özellikle popülerdir.

Ada, temelinde, müşteri niyetini anlamak, çeşitli bilgi kaynaklarıyla bağlantı kurmak ve hatta iş sistemleri içinde eylemler gerçekleştirmek için tescilli "Reasoning Engine™" teknolojisini kullanır. Bu, web sohbeti, mobil uygulamalar, e-posta, sosyal medya ve hatta ses dahil olmak üzere çok sayıda kanalda çözümleri otomatikleştirmek için güçlü bir çözümdür ve 24 saat olağanüstü müşteri desteği sunmayı amaçlar.

Gelişmiş doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanarak müşteri sorgularını gerçek zamanlı olarak anlar ve yanıtlar

Sık sorulan sorulara ve rutin taleplere anında ve doğru yanıtlar sağlar

Benzersiz arayüzlerle sohbet robotlarını markanızın tonunu, stilini ve kimliğini yansıtacak şekilde özelleştirin

Web sohbeti, mobil SDK, sosyal kanallar (Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram), SMS ve ses üzerinden dağıtın

Salesforce, Zendesk ve Shopify gibi mevcut araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak veri akışını sağlayın

Uygulama, özellikle mevcut canlı temsilci çözümleriyle entegrasyonlarda karmaşık ve zor olabilir

Bazı kullanıcılar için platformda son kullanıcı eğitimi eksik olabilir. Kullanıcı deneyimi belirli alanlarda daha az sezgisel olabilir

Özel fiyatlandırma

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Ada'nın en son yenilikleri yazılım çözümüne entegre etme konusunda her zaman çok hızlı olması özellikle hoşuma gidiyor. Çözüm ayrıca çok sezgisel ve iyi bir konuşma AI'sı için tüm kişisel gereksinimlerimi karşılıyor. Çalışanların desteği de çok iyi.

Ada'nın en son yenilikleri yazılım çözümüne entegre etme konusunda her zaman çok hızlı olması özellikle hoşuma gidiyor. Çözüm ayrıca çok sezgisel ve iyi bir konuşma AI'sı için tüm kişisel gereksinimlerimi karşılıyor. Çalışanların desteği de çok iyi.

6. Kommunicate (Güçlü canlı sohbet entegrasyonuna sahip, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir AI sohbet robotu arayan işletmeler için en iyisi)

kommunicate aracılığıyla

Kommunicate, AI sohbet robotlarını sorunsuz insan canlı sohbet desteği ile birleştirmek isteyen işletmeler için mükemmel, kapsamlı bir müşteri mesajlaşma platformu olarak pozisyonlanmaktadır. Kullanıcı dostu arayüzü ve rekabetçi fiyatlandırması nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için caziptir. Yaygın müşteri sorularını anında yanıtlamakla kalmayıp, daha karmaşık sorguları insan ekibinize ne zaman aktaracağını da tam olarak bilen bir araç düşünün, bu da genel operasyonları daha verimli hale getirir.

Kommunicate'in en iyi özellikleri

Sezgisel, kod gerektirmeyen görsel oluşturucu Kompose'u kullanarak AI sohbet robotları oluşturun veya Dialogflow ve Google'ın Generative AI gibi popüler AI motorlarıyla entegre edin

WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ve mobil SDK'lar (iOS, Android) dahil olmak üzere çeşitli platformlarda sohbet robotları ve canlı sohbeti kullanıma sunun

İnsan temsilcilerin daha hızlı ve daha doğru yanıtlar vermesine yardımcı olmak için yapay zeka destekli öneriler, özetler ve çeviriler sağlar

Sürekli optimizasyon için chatbot performansını, müşteri memnuniyetini , çözüm oranlarını ve konuşma geçmişini izleyin

Chatbot'un sesini ve tonunu şirketinizin marka tonu ve yönergeleriyle uyumlu hale getirin

AI yetenekleri, çok derin ve özel AI entegrasyonu gerektiren işler için yetersiz kalabilir

Karmaşık, benzersiz iş akışları için özelleştirme, geliştiricilere odaklı platformlara kıyasla daha az esnek olabilir

Bazı kullanıcılar, belirli entegrasyonlarda ara sıra sorunlar yaşadıklarını veya kurulumun daha uzun sürdüğünü bildirmiştir

Lite: 100 $/ay (aylık faturalandırılır)

Gelişmiş: 200 $/ay (aylık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

G2: 4,8/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kodlama konusunda yeni başlayan biri olarak, Kommunicate'in AI chatbot'unun kurulumu ne kadar kolay olduğuna hayran kaldım. Sezgisel ve anlaşılırdı, hiç zorlanmadan bir web sitesi chatbot'u başlatmamı sağladı.

Kodlama konusunda acemi biri olarak, Kommunicate'in AI chatbotunun kurulumunun ne kadar kolay olduğuna hayran kaldım. Sezgisel ve anlaşılırdı, hiç zorlanmadan bir web sitesi chatbotu başlatmamı sağladı.

➡️ Daha fazla bilgi: İzlenmesi gereken en önemli müşteri deneyimi KPI'ları ve metrikleri

7. Zoho Desk (Entegre AI ile uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir yardım masası arayan işletmeler için en iyisi)

zoho Desk aracılığıyla

Zoho Desk, hem temsilcileri hem de müşterileri güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri hizmetleri AI aracıdır. Müşteri sorgularını düzenlemekle kalmayıp, AI'yı kullanarak soruları yanıtlayan, temsilcilere rehberlik eden ve hatta müşteri ruh halini tahmin eden bir yardım masası düşünün.

Zoho Desk'i ayıran en önemli özelliği, AI asistanı Zia dahil olmak üzere zengin özellikleri ile uygun fiyatlı olmasıdır. Çeşitli kanallardan gelen müşteri etkileşimlerini merkezileştirir, sağlam otomasyon sunar ve diğer Zoho ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak müşteri yolculuğunun bütünsel bir görünümünü sağlar.

Bilgi bankası makalelerini kullanarak müşteri sorularına anında yanıtlar verir, temsilcilere yanıt önerilerinde bulunur ve müşteri duyarlılığını analiz eder

Müşterilerin ruh halini ve duygularını analiz ederek temsilcilerin yanıtlarını özelleştirmesine yardımcı olur

Temsilcilerin verimliliğini artırmak için yanıt önerileri, bilet özetleri ve otomasyon kuralları içerir

Diğer Zoho ürünleri (CRM gibi) ve popüler üçüncü taraf uygulamalarla bağlantı kurarak verileri merkezileştirir

Uzak ekran paylaşımı ve pratik sorun giderme için uzaktan kontrol sunar

Bazı kullanıcılar, yoğun kullanım sırasında zaman zaman yavaş yükleme süreleri veya performans sorunları bildiriyor

Entegre Zoho kullanıcıları için güçlü olmakla birlikte, bağımsız performans Zoho kullanmayan işletmeler için daha fazla kurulum gerektirebilir

En gelişmiş AI özellikleri genellikle daha yüksek seviyeli planlarda bulunur ve bu da toplam maliyeti artırabilir

Ücretsiz: (En fazla 3 temsilci)

Standart: 20 $/temsilci/ay (aylık faturalandırılır)

Profesyonel: 35 $/temsilci/ay (aylık faturalandırılır)

Enterprise: 50 $/temsilci/ay (aylık faturalandırılır)

ücretli planlar için 15 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

G2: 4,4/5 (6.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2000+ yorum)

Capetrra'nın incelemesi şöyle diyor:

Müşteri sorularını yanıtlamak için personeli yönetmek ve sistemde gezinmek, sistemin basitliği, sezgiselliği ve otomasyon ve ş Akışı özelliklerinin sağladığı kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri sayesinde artık bir zevk haline geldi.

Sistemin basitliği, sezgiselliği ve otomasyon ve ş Akışı özellikleri sayesinde sağlanan kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri sayesinde, müşteri sorularını yanıtlamak için personeli yönetmek ve sistemde gezinmek bir zevk haline gelir.

8. SAAS First (Hepsi bir arada AI destekli yardım masası ve müşteri etkileşim platformu arayan işletmeler için en iyisi)

sAAS First aracılığıyla

SAAS First, AI destekli bir chatbot, canlı sohbet, bilgi tabanı ve CRM özelliklerini tek bir uyumlu sistemde birleştirerek müşteri desteğine yeni bir yaklaşım sunar. Müşterilerle etkileşimlerini gerçek anlamda dönüştürmek, geleneksel destek hizmetlerinin ötesine geçerek akıllı ve anında etkileşim kurmak isteyen işletmeler için tasarlanmıştır.

SAAS First'ün gerçek gücü, birleşik tasarımında yatmaktadır. Farklı araçları bir araya getirmek yerine, çeşitli kanallarda AI ajanlarını ve müşteri konuşmalarını yönetmek için tek bir platform elde edersiniz. Bu sadece verimlilikle ilgili değildir; müşteri davranışları hakkında değerli bilgiler edinirken, sorunsuz ve tutarlı bir marka deneyimi sunmakla ilgilidir.

Çok dilli özelliklerle 7/24 müşteri desteği sağlayarak hızlı ve doğru yanıtlar sunar

Chatbot etkileşimlerini markanızın tonuna, stiline ve belirli müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirin

Müşteri sorularından elde edilen bilgilerden yola çıkarak dinamik bir SSS bölümü otomatik olarak oluşturur ve günceller

Yerleşik CRM ile müşteri verilerini tek bir yerde depolar ve yönetir, verimliliği ve erişimi artırır

Müşteri bilgilerini korumak ve güven oluşturmak için veri gizliliği yasalarına uyumu sağlar.

Niş veya daha az yaygın üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon bazı zorluklar yaratabilir

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Temel Plan: 9 $/üye/ay (aylık faturalandırılır)

Eklenti: Özel fiyatlandırma

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Müşteri Hizmetleri Bilgi Bankası Nasıl Oluşturulur?

9. Guru (İçerik doğrulama iş akışlarıyla entegre bilgi yönetimi için en iyisi)

guru aracılığıyla

Guru, takımınızın ihtiyaç duyduğu anda her zaman doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için tasarlanmış dinamik bir platformdur. Cevapların çalışanlarınızı aktif olarak bulduğu, dağınık belgelerde sonsuz arama yapma ihtiyacını ortadan kaldıran bir sistem hayal edin.

Bu platform, kuruluşunuz için tek doğru bilgi kaynağı olacak şekilde tasarlanmıştır ve bilgilerin departmanlar arasında erişilebilir ve güvenilir olmasını sağlar. Guru ayrıca doğrulanmış bilgi ve sorunsuz iş akışı entegrasyonuna önem verir.

Guru, statik bir depo yerine AI kullanarak ilgili bilgileri önerir ve uzmanların içeriği korumasına ve doğrulamasına olanak tanıyarak doğruluğu sağlar. En son bilgilere anında ulaşmanın büyük fark yarattığı satış destek, müşteri desteği ve iç iletişim alanlarında özellikle etkilidir.

Uzun aramaları ortadan kaldırarak, ilgili bilgi ve kaynakları doğrudan kullanıcıların iş akışları içinde sağlar

Özelleştirilebilir bilgi ajanları aracılığıyla Slack ve Chrome gibi uygulamalar içinde kişiselleştirilmiş, bağlam açısından zengin yanıtlar sunar

Slack, Microsoft Teams, Salesforce ve Zendesk gibi popüler araçlarla bağlantı kurarak, takımların zaten çalıştığı yerlerde bilgiye erişim sağlar.

Çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri tek bir, kolayca aranabilir platformda birleştirir

Takımların içerik oluşturmasına ve geliştirmesine yardımcı olur, jargonu otomatik olarak kaldırır ve AI yazma asistanı ile netliği artırır

Belirli kart öğeleri için sınırlı düzenleme seçenekleri, bu da gelişmiş biçimlendirmeyi kısıtlayabilir

Bazı kullanıcılar, kendi kendine yardım özelliğini beklediklerinden daha az sezgisel buluyor

Daha büyük bilgi tabanları veya belirli entegrasyonlar için ara sıra yavaş yükleme süreleri.

Başlangıç: Ücretsiz (en fazla 3 kullanıcı)

Oluşturucu: 12 $/kullanıcı/ay (aylık faturalandırılır)

Uzman: 15 $/kullanıcı/ay (aylık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

G2: 4,6/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

G2 incelemesi şöyle diyor:

Guru, iş akışınızı kesintiye uğratmadan güvenilir bilgilere erişmenizi çok kolaylaştırır. Tarayıcı uzantısı çok kullanışlıdır, cevapları Gmail ve Zendesk gibi araçların içinde gösterir. Arama hızlı ve güvenilirdir ve doğrulama sistemi içeriğin doğru ve güncel kalmasına yardımcı olur. CS takımımıza çok zaman kazandırdı ve genel olarak tutarlılığı artırdı.

Guru, iş akışınızı kesintiye uğratmadan güvenilir bilgilere erişmenizi çok kolaylaştırır. Tarayıcı uzantısı çok kullanışlıdır, cevapları Gmail ve Zendesk gibi araçların içinde gösterir. Arama hızlı ve güvenilirdir ve doğrulama sistemi içeriğin doğru ve güncel kalmasına yardımcı olur. CS takımımıza çok zaman kazandırdı ve genel olarak tutarlılığı artırdı.

10. Zendesk (Entegre yapay zeka ve güçlü otomasyon ile kapsamlı müşteri hizmetleri çözümleri için en iyisi)

zendesk aracılığıyla

Zendesk, müşteri hizmetlerinin her yönünü ele almak için tasarlanmış geniş bir ekosistemdir. İşletmeler, özellikle hızla büyüyen veya karmaşık müşteri etkileşimlerini yönetenler için Zendesk, geleneksel destek kanallarını en son AI ve otomasyon teknolojileriyle sorunsuz bir şekilde birleştiren sağlam bir araç seti sunar. Hedefi, tüm bunları tek bir arayüzden sunarak destek temsilcileri için verimli, müşteriler için ise zahmetsiz bir deneyim sağlamaktır.

Biletleme ve canlı sohbetten bilgi tabanlarına ve sofistike AI ajanlarına kadar çeşitli destek fonksiyonlarını tek bir sezgisel sistemde merkezileştirme yeteneği, Zendesk'i rakipleri arasında öne çıkarmaktadır. Otomatik yanıtlar veya kolaylaştırılmış insan etkileşimleri yoluyla self servis hizmetini güçlendirmek, temsilcilerin iş yükünü azaltmak ve kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için tasarlanmıştır.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Yeni, dinamik yanıtlar oluşturur ve özetler, üslup değişiklikleri ve içerik oluşturma ile temsilcilere yardımcı olur

Gelen talepleri amaç, dil ve duyguya göre otomatik olarak kategorize eder ve doğru temsilciye veya bot'a yönlendirir

İnsan temsilcilere yapay zeka destekli yardım sunarak bağlam sağlar, yanıtlar önerir ve iş akışları içindeki eylemleri otomatikleştirir

Sık sorulan sorular ve yaygın talepler için konuşma akışları tasarlayın, insan müdahalesi seçenekleri de dahil

Birden fazla dilde algılama ve yanıt verme özelliği ile küresel destek sunar

Zendesk sınırlamaları

Botlar ve insan temsilciler arasındaki aktarım sürecinde bazen bağlam kaybolabilir ve müşteriler bilgileri tekrarlamak zorunda kalabilir

Belirli harici sistemlerle veya karmaşık özel iş akışlarıyla entegrasyon, teknik uzmanlık gerektirebilir

Bazı kullanıcılar, raporlama ve analizle ilgili zorluklar yaşadıklarını ve eyleme geçirilebilir öğeler için daha derin içgörülere ihtiyaç duyduklarını bildiriyor

Zendesk fiyatlandırması

Suite Takım: Aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla

Paket Büyümesi: Aylık 115 $'dan başlayan fiyatlarla

Suite Professional: Aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

suite planları için 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (4000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zendesk hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Müşteri etkileşimleri üzerinde daha iyi kontrol sahibi oldum ve takımın ş akışı daha net hale geldi. Ayrıca, kaçırılan biletleri azaltmaya ve yanıtlarımızı düzenli tutmaya yardımcı oluyor.

Müşteri etkileşimleri üzerinde daha iyi kontrol sahibi oldum ve takımın ş akışı daha net hale geldi. Ayrıca, kaçırılan biletleri azaltmaya ve yanıtlarımızı düzenli tutmaya yardımcı oluyor.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Bilgi Yönetimi Yazılım Araçları

ClickUp ile Bilginizi İşlevselleştirin

Bilgi tabanlı chatbotlar, basit otomasyonun ötesine geçerek anında yanıtlar sunan, self servisi güçlendiren ve daha karmaşık ve empatik etkileşimler için insan temsilcileri serbest bırakan akıllı, ölçeklenebilir çözümler sunar.

Derin CRM entegrasyonundan geliştirici odaklı özelleştirmeye ve hepsi bir arada yardım masası çözümlerine kadar, her biri kendine özgü güçlü yönlere sahip bir dizi üst düzey bilgi bankası chatbotunu inceledik. İşiniz için doğru seçim, nihayetinde özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır: sorularınızın karmaşıklığı, mevcut teknoloji altyapınız, bütçeniz ve büyüme hedefleriniz.

Sonuç olarak, sağlam bir bilgi tabanı chatbotuna yatırım yapmak sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda tüm müşteri deneyiminizi de iyileştirir. ClickUp'ın iş için her şeyi içeren uygulamasıyla, 24 saat güvenilir destek sağlayabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve daha verimli, geleceğe hazır bir destek ekibi oluşturabilirsiniz.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve bilgi akışlarınızla daha fazlasını yapın!