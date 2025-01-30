2025'in En İyi 10 Müşteri Deneyimi Yazılımı

"Satış yapmayın, müşteri kazanın." Müşteri deneyimi söz konusu olduğunda bu yaklaşıma yürekten inanıyorum. Güven ve sadakat oluşturarak güçlü müşteri ilişkileri kurmayı önceliğim haline getirdim.
Elbette, yolculuğumda bazı aksilikler de oldu: tutarsız müşteri hizmetleri kalitesi, yavaş yanıt süresi, parçalı müşteri verileri ve kişiselleştirme eksikliği... Hepsini gördüm.
Ancak yaşadığım aksilikler bana, doğru araçlar ve yaklaşımla olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmanın ikinci bir doğa haline geldiğini öğretti.
Bu blogda, müşteri verilerini merkezileştirmenize, farklı kanallardan geri bildirim toplamanıza ve müşteri davranışlarını analiz ederek genel müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olabilecek en iyi 10 müşteri deneyimi yazılım aracının bir listesini hazırladım.
Müşteri deneyimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Çok sayıda müşteri deneyimi yönetimi yazılım çözümünü değerlendirdikten sonra, müşteri etkileşimlerini geliştirmek ve temsilcilerinizin müşteri beklentilerini aşmasını sağlamak için dikkate almanız gereken anahtar faktörleri belirledim:
- Esnek ve uyarlanabilir: Kuruluşunuzun boyutuna ve niteliğine bakılmaksızın, her iş türüne uyum sağlayan ve benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun müşteri deneyimi (CX) yazılımını seçin
- Kolay yapılandırma: Yapılandırması kolay CX yazılımı arayın. Derinlemesine kodlama bilgisi gerektirmeden sistemi kolayca kurabilmenizi sağlayın. Ayrıca, aracın yazılım geliştiricilerinizin ve tasarımcılarınızın anket programınızı uygulamasını sağlayıp sağlamadığını da kontrol edin
- Müşteri deneyimi analitiği: Omnichannel CX analitiğine sahip müşteri deneyimi yazılımını tercih edin. Bu, sosyal medya, e-postalar, çağrı merkezi etkileşimleri vb. gibi birden fazla kanaldan müşteri verilerini toplamanıza ve analiz etmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacaktır
- Tahmin yetenekleri: Müşteri yolculuğunun farklı aşamalarında müşteri deneyimini ölçerek müşteri kaybını ve memnuniyetsizliğini önlemek için tahmine dayalı analitik sunan araçları seçin
- Entegrasyonlar: İşletmeler, faaliyetlerini gerçekleştirmek için birden fazla uygulama kullanır. Bu nedenle, mevcut uygulamalarınızla entegre olabilen ve iş akışınızı kişiselleştirebilen bir müşteri deneyimi yönetimi platformu bulun
- Otomasyon: Müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak toplayabilen, müşteri sorgularına hızlı yanıtlar verebilen, müşterinin gereksinimlerine göre temsilcilere bilet atayabilen bir CX çözümü arayın.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Deneyimi Yazılımı
Müşteri deneyimini iyileştirmek, günümüz iş dünyasında her zamankinden daha önemlidir ve doğru yazılımı seçmek büyük bir fark yaratabilir. Bu nedenle, özellikleri, fiyatları, sınırlamaları ve müşteri yorumlarına göre seçilmiş en iyi 10 müşteri deneyimi yazılımının listesini sizler için hazırladık.
Bu yazılımlar, olağanüstü hizmet sunmanıza ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmanıza yardımcı olabilir.
1. ClickUp (Müşteri iletişimi ve yönetimi için en iyisi)
ClickUp'ta, yol gösterici değerlerimizden biri müşteri odaklı bir kültür oluşturmaktır. Müşteri odaklılık, yapacağımız her şeyin itici gücüdür ve bu nedenle, elbette, müşteri memnuniyeti sağlamak için ClickUp'ı kullanıyoruz!
Müşteri iletişimi, müşteri yönetimi, müşteri analitiği, proje yönetimi, müşteri hizmetleri hedeflerinin ayarlanması ve takım işbirliğinden ClickUp, tüm CX iş akışını otomatikleştirmenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
ClickUp CRM çözümü ile satış sürecini görselleştirebilir, müşteri hesaplarını izleyebilir ve müşteri ilişkilerini yönetebilirim. Ayrıca, tüm müşteri veritabanınızı ClickUp üzerinde oluşturabilir ve bunu tüm ilgili bilgilere ve belgelere erişmek için kullanabilirsiniz.
ClickUp Gösterge Panelleri, müşteri yaşam boyu değerini izlemek için mükemmel bir yoldur. 50'den fazla bileşen, müşteri davranışları hakkında gelişmiş içgörüler elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca, trendleri izleyebilir, iyileştirme alanları bulabilir ve müşteri deneyiminizi iyileştirmek için takım üyelerine görevler atayabilirsiniz.
ClickUp Müşteri Proje Yönetimi Yazılımı, müşteri hizmetleri takımlarının tüm müşteri güncellemelerini senkronize halde tutmasını kolaylaştırır. Görevleri kolayca delege edebilir, öncelikleri belirleyebilir ve sorunları işaretleyebilir, böylece tüm çabaların uyumlu olmasını sağlayabilirler.
Platformumuzun öne çıkan özelliklerinden biri ClickUp Brain'dir. Bu, aşağıdakilerle müşteri yönetimini geliştiren bir AI asistanıdır:
- Müşteri çağrılarını ve ürün geri bildirimlerini özetleme
- Müşteri anketleri oluşturma
- Kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturma
- Özel müşteri yanıtları oluşturma
- Müşteri hizmetleri kılavuzları oluşturma
ClickUp şablonları, farklı kanallardaki tüm müşteri etkileşimlerinizi kolaylaştırmak için mükemmeldir. ClickUp'ın Çoklu Etkileşimleri Yönetme Şablonu ile müşteri etkileşimlerini kolayca yönetebilir ve müşteri ilişkilerini iyileştirebilirsiniz. Çeşitli müşteri projelerindeki görevleri ve son teslim tarihlerini izlemenize, ilerlemeyi takip etmenize ve iş yüklerini önceliklendirmenize yardımcı olur. Ayrıca görevleri düzenlemek, kaynakları yönetmek ve takımınızla işbirliği yapmak için de kullanabilirsiniz.
ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu, takımımın müşterilerle net ve tutarlı iletişim sağlamak için etkili bir mesajlaşma stratejisi oluşturmasına yardımcı oldu. Hedef kitlenize ulaşmak, iletişim için en iyi kanalları belirlemek ve iletişim çabalarınızın başarısını ölçmek istiyorsanız deneyin.
Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu, müşteri memnuniyetini ölçmek için mükemmeldir. Müşterilerin ürününüz hakkında ne düşündüğünü anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca müşteri anketleri oluşturmak, yanıtları kaydetmek, anket sonuçlarını değerlendirmek ve müşteri deneyimini iyileştirme fırsatlarını belirlemek için de kullanabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özel içerik oluşturun: ClickUp Brain ile iletişimi kişiselleştirerek müşteri deneyimini geliştirin
- İlgili verileri toplayın: ClickUp Formları ile müşteri geri bildirimlerini alın ve bunları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün
- İş akışını otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile görevleri otomatikleştirerek hızlı müşteri yanıtı sağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, çok sayıda seçenek ve özellik nedeniyle ilk kurulum ve özelleştirme sürecinin zaman alıcı olduğunu düşünmektedir
- Mobil uygulama deneyimi, masaüstü sürümünde bulunan tüm işlevselliğe sahip değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.100+ yorum)
2. HubSpot (En iyisi müşteri hizmetleri otomasyonu)
HubSpot'un yapay zeka destekli müşteri hizmetleri yazılımı, müşteri desteği işlemlerini kolaylaştırır ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirir. Müşteri sağlık puanlarını, ürün kullanımını ve biletleri görüntülemek için merkezi bir müşteri veritabanı sunar.
HubSpot'un CRM'sinin en iyi özelliği, özel anketler aracılığıyla müşteri geri bildirimlerini toplama yeteneğidir. Müşteri kaybı riskini belirlemeye ve müşteri memnuniyetini artırmak için alanlar bulmaya yardımcı olan ayrıntılı bir hizmet analizi raporu sağlar.
Ayrıca, AI entegrasyonu müşteri etkileşimlerini analiz eder ve kanallara ve sorun türüne göre müşteri iletişimini kişiselleştirmek için içgörüler sağlar.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- AI destekli chatbotlarla müşterileri doğru temsilciye veya takıma otomatik olarak yönlendirin
- Müşteri hizmetleri operasyonlarını iyileştirmek ve müşterileri elde tutmak için birleşik müşteri içgörüleri elde edin
- Yardım masası ve sağlam biletleme çalışma alanı ile müşteri verimliliğini artırın
- Müşteri deneyimini iyileştirmek için kişiselleştirilmiş müşteri portalları sunun
HubSpot sınırlamaları
- HubSpot yıllık sözleşmeler sunar, bu da daha yüksek başlangıç maliyetlerine yol açar
- Daha düşük planlarda A/B testi yapılmaz
HubSpot fiyatlandırması
- Ücretsiz araçlar
- Start Customer Platform: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel Müşteri Platformu: 5 kullanıcı için aylık 1300 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise Customer Platform: 7 kullanıcı için aylık 4.300 dolar
HubSpot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)
3. Podium (Özel pazarlama kampanyaları için en iyisi)
Podium, işletmelerin müşteri bilgilerini, müşteri referanslarını, çevrimiçi yorumları ve müşteri mesajlarını yönetmelerine yardımcı olan bir müşteri etkileşim aracıdır. İletişim Profilleri özelliği, çeşitli kanallardaki müşteri etkileşimlerinin izlenmesini basitleştirerek her müşteri için kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturmanıza olanak tanır.
Podium'un müşteri deneyimi yönetim yazılımının en iyi yanı, her müşteri profiline VIP Müşteri, Kurucu ve Mağaza Perakende gibi etiketler ekleyerek mesajlarınızı müşterinin özelliklerine göre özelleştirebilmenizdir.
Podium'un en iyi özellikleri
- Metin mesajları yoluyla hızlı anketler gönderin ve müşterilerden gerçek zamanlı içgörüler elde edin
- Müşterilerin müşteri yolculuğunun hangi aşamasında olduklarını anlayın ve deneyimlerini kişiselleştirin
- Metin pazarlama kampanyaları için AI ile kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun
- Satış, çağrı planlama ve müşteri iletişiminin otomasyonu için yapay zekayı kullanın
Podium sınırlamaları
- Mesajlaşma için sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır
- Müşterilerden ödeme almak için mevcut maliyetin üzerine önemli bir işlem ücreti ödemeniz gerekecektir
Podium fiyatlandırma
- Temel: Aylık 399 $
- Pro: Aylık 599 $
- İmza: Özel fiyatlandırma
Podium puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (500+ yorum)
4. Zendesk (Birden fazla kanalda müşteri etkileşimlerini yönetmek için en iyisi)
Zendesk'in konuşma tabanlı CRM'si, müşteri deneyimlerini kişiselleştirmek ve müşteri sadakati kazanmak için harika bir araçtır. Müşterilerinizle her zaman bağlantıda kalmanıza yardımcı olur. Farklı kanallardaki tüm müşteri mesajlarına ve etkileşimlerine tek bir yerden erişebilir ve kapsamlı bir arayüzden kolayca yanıt verebilirsiniz.
Agent copilot özelliği, bir sonraki adımları tahmin ederek, eylemler önererek ve iş akışını otomatikleştirerek temsilcilerin daha hızlı çözümler sunmasına yardımcı olur.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Tüm müşterilere hizmet vermek için e-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya için çok kanallı desteğin keyfini çıkarın
- Web sitenize, mobil uygulamanıza, popüler sosyal kanallara ve çeşitli iş verimlilik araçlarına özelleştirilmiş mesajlar ekleyerek müşterilerinize ve iş ortaklarınıza anında destek sağlayın
- Müşterilerin gereksinimlerine göre gelen etkileşimleri otomatik olarak temsilcilere yönlendirin
Zendesk sınırlamaları
- Destek bilet iş akışlarını optimize etmek için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar
- E-ticaret entegrasyonları sınırlıdır
Zendesk fiyatlandırması
- Ücretsiz: 14 günlük deneme
- Suite Team: Kullanıcı başına aylık 55 dolar, yıllık faturalandırılır
- Paket Büyümesi: Kullanıcı başına aylık 89 $, yıllık faturalandırılır
- Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları, yıllık faturalandırılır
- Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)
5. Birdeye (Ayrıntılı müşteri bilgileri elde etmek için en iyisi)
Birdeye, müşteri geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak toplayan ve analiz eden, müşteri deneyimini iyileştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir müşteri deneyimi yazılımıdır. Yapay zeka mesajlaşma özelliği, farklı kanallardaki müşterilerle bağlantı kurmanızı, onları dönüştürmenizi ve etkileşim kurmanızı sağlar.
Bu aracın en iyi yanı, müşteri yorumlarını yerel rakiplere göre sıralayarak işinizin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmenizdir. Ayrıca, müşteri etkileşim trendlerini belirlemenize ve çabalarınızı buna göre optimize etmenize yardımcı olur.
Birdeye'nin en iyi özellikleri
- Anket yanıtlarını ve müşteri yorumlarını destek biletlerine dönüştürün
- Tek bir platform üzerinden ödemeleri toplayın, randevu hatırlatıcıları gönderin, yorum ve tavsiye isteyin
- Birdeye mobil uygulamasını kullanarak hareket halindeyken müşterilerinizle bağlantı kurun
- Anında müşteri geri bildirimi almak için otomatik anket kampanyaları başlatın
Birdeye sınırlamaları
- Çok dilli destek seçenekleri sınırlıdır
- Gelişmiş müşteri veri filtreleme veya segmentasyonunu desteklemez
Birdeye fiyatlandırma
- İş boyutuna ve sektöre göre özel fiyatlandırma
Birdeye puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)
6. Zoho Desk (AI destekli müşteri hizmetleri için en iyisi)
Zoho Desk, müşteri sorgularını çözmek, müşteri memnuniyet derecelendirmelerini izlemek, iş akışını otomatikleştirmek ve müşteri hizmetlerindeki sorunları belirlemek için kapsamlı bir müşteri deneyimi yönetim yazılımıdır.
Zoho'nun yapay zeka destekli asistanı Zia, web sitesine ve uygulamaya entegre edilmiştir. Müşteriler, sorgularına ilgili yanıtları almak için Zia ile sohbet edebilir. Yapay zeka asistanı, her bir biletin arkasındaki duyguyu analiz eder ve ona bağlam ekler, böylece uygun çözümleri sunabilirsiniz.
Zoho Desk, çok kanallı bir bilet sistemi ve sezgisel bilet görünümü sunar. Bu, biletleri hızlı bir şekilde çözmenize ve müşteri deneyimini geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, Zoho CRM, ilgili verilere erişmek ve müşterilere kişiselleştirilmiş çözümler sunmak için Zoho Desk'e otomatik olarak entegre edilmiştir.
Zoho Desk'in en iyi özellikleri
- Çeşitli kanallardan destek biletlerini toplayın ve bunları tek bir arayüzde düzenleyerek müşteri yanıt süresini kısaltın
- Temsilci çakışması algılama özelliğini kullanarak biletlerin çakışmasını önleyin
- Gelişmiş analitiklerle müşteri memnuniyetini ölçün ve iyileştirme alanlarını belirleyin
- AI destekli asistanıyla yararsız çözümler için bildirimler alın
Zoho Desk sınırlamaları
- Gösterge paneli raporlama yetenekleri sınırlıdır
- Zoho Desk'in Office 365 ile entegrasyon sırasında sorunlar yaşadığı bildirilmiştir
Zoho Desk fiyatlandırması
- Ücretsiz: 15 günlük deneme
- Express: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları
Zoho Desk puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
7. GainSight (Müşteriler için self servis uygulaması için en iyisi)
GainSight, bir başka etkili müşteri deneyimi yönetim yazılımıdır. Merkezi self servis kaynakları, otomatik eylem çağrıları ve sorunsuz müşteri kazanımı için uygulama içi etkileşim özellikleri sunar. Ayrıca, kazanımı hızlandırmak için müşterilerle doğrudan uygulama üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Gainsight, müşteri yolculuğunun her aşamasında geri bildirimleri toplamanıza ve analiz etmenize ve müşteri deneyimini iyileştirmek için eğilimleri belirlemenize yardımcı olur. En iyi yanı, anket yanıtları, çevrimiçi yorumlar ve toplantı notları gibi tüm yapılandırılmış ve yapılandırılmamış müşteri verilerini tek bir yerde düzenlemesidir. Bu, veri içgörülerini eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmenize yardımcı olur.
GainSight'ın en iyi özellikleri
- İhtiyaç temelli ve davranışsal segmentasyon gibi gelişmiş seçenekler aracılığıyla müşteri gereksinimlerine göre kullanıcı deneyimini kişiselleştirin
- Kötü müşteri deneyiminin temel nedenlerini belirleyin ve bunları çözmek için farklı departmanlarla işbirliği yapın
- Yerleşik analiz özelliklerini kullanarak anahtar kullanıcı etkileşim ve davranış metriklerini izleyin
GainSight sınırlamaları
- Müşteri kaybını tahmin etmek için tahmine dayalı analitik özelliği yoktur
GainSight fiyatlandırması
- Temel özellikler: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
GainSight puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)
8. Qualtrics (Anket yönetimi için en iyisi)
Qualtrics, müşteri deneyimini geliştirmek için veri odaklı bir yaklaşım kullanır. Müşteri yolculuğunun tamamı boyunca farklı kanallardan gelen yapılandırılmamış ve yapılandırılmış müşteri geri bildirimlerini toplar ve analiz eder, böylece müşteri etkileşimlerini analiz etmenize ve hangi müşteri temas noktalarının en önemli olduğunu değerlendirmenize olanak tanır.
Qualtrics otomasyon özelliği, müşteri sorgularına hızlı yanıt vermek için eylemleri doğru takımlara otomatik olarak atar. Ayrıca, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için müşteri segmentleri ve profilleri oluşturmaya yardımcı olur.
Qualtrics'in en iyi özellikleri
- Müşteri geri bildirimlerinde belirli tetikleyici kelimeler veya terimler algılandığında gerçek zamanlı uyarılar alın
- Çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir anket şablonlarına erişin
- Tüm müşteri etkileşimlerini ve geri bildirimlerini tek bir yerde merkezileştirerek zengin müşteri profilleri oluşturun ve müşteri deneyimini kişiselleştirin
- İş akışlarını otomatikleştirerek müşterilere hızlı çözümler sunun ve müşteri davranışlarını tahmin edin
Qualtrics sınırlamaları
- Anketleri temel seçeneklerin ötesinde özelleştirmek için bazı kodlama becerilerine ihtiyacınız vardır
- Toplu veri işleme için yeterli araçlar sunmaz
Qualtrics fiyatlandırması
- İşletmenin boyutuna ve sektörüne göre özel fiyatlandırma
Qualtrics puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (500+ yorum)
- Capterra: Yok
9. Live Agent (Çok kanallı yardım masası sunmak için en iyisi)
Live Agent, gelişmiş yardım masası, self servis ve bilet yönetimi özelliklerine sahip, tamamen özelleştirilebilir bir müşteri deneyimi platformudur. Canlı sohbet bileşeni, temsilcilerin müşteri sorularına hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Hızlı müşteri hizmeti için herhangi bir web sitesine ve uygulamaya entegre edebilirsiniz.
Live Agent, karmaşık müşteri sorgularını yönetmek ve kişiselleştirilmiş destek sağlamak için bir çağrı merkezi kurmak için ihtiyacınız olan yazılımı da sağlar. Bu, müşteri güveni ve sadakatinin oluşturulmasına yardımcı olur.
Bu yazılımı diğer müşteri deneyimi yazılım çözümlerinden ayıran özellik, sosyal medya uygulamalarının entegrasyonudur. Bilet sisteminden doğrudan sosyal medya uygulamaları aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurabilirsiniz.
Live Agent'ın en iyi özellikleri
- Farklı sosyal platformlardaki müşteri mesajlarını tek bir yerden yönetin, böylece müşterilerinizin yorumlarını, doğrudan mesajlarını ve bahsetmelerini takip etmeyi unutma olasılığınızı azaltın
- Temsilcilerin, biletleme yazılımını kullanarak hemen çözülemeyen müşteri sorunlarını izlemesine yardımcı olun
- Hibrit bilet akışı özelliği ile müşterinin bilet çözüm sürecini tek bir konu altında takip edin
Canlı Temsilci sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar raporlama işlevselliğinde iyileştirme yapılabileceğini düşünüyor
- Ana sayfada bilet etiketlerini görüntüleyemezsiniz
Canlı Temsilci fiyatlandırması
- Ücretsiz: 30 günlük deneme
- Küçük: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Orta: Kullanıcı başına aylık 35 dolar
- Büyük: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları
Canlı Temsilci puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)
10. Medallia (Kapsamlı geri bildirim yönetimi için en iyisi)
Medallia, gerçek zamanlı müşteri verisi geri bildirimlerini yakalamaya, izlemeye ve bunlara göre hareket etmeye yardımcı olur. Öne çıkan özelliklerinden biri, mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını ve davranışlarını öngörmek için çok sayıda kaynaktan gelen geri bildirimleri analiz etmesidir. Platform ayrıca, ayrılma riski olan müşterileri belirlemeye yardımcı olur ve bu bulgulara göre en iyi eylem planını önerir.
Medallia'nın müşterilerin dijital davranışlarına ilişkin içgörüler sunmasını beğeniyorum. Web sitesi ve uygulamadaki müşteri etkileşimlerini otomatik olarak izler ve müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için fikirler önerir.
Medallia'nın en iyi özellikleri
- AI kullanarak konuşmayı 30'dan fazla dile metne çevirerek farklı coğrafyalardan doğru müşteri geri bildirimleri alın
- Odaklanma süresi ve tıklama sayısı dahil olmak üzere müşteri davranışlarını otomatik olarak izleyin
- Nesne tanıma teknolojisi sayesinde müşteri video geri bildirimleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinin
- Rekabetçi karşılaştırmaları öğrenin ve müşteri yolculuklarını analiz edin
Medallia sınırlamaları
- Uygulama süreci uzun ve kaynak yoğun bir süreçtir
- Tahmine dayalı analiz özelliği yoktur
Medallia fiyatlandırması
- İşletmenin boyutuna ve sektörüne göre özel fiyatlandırma
Medallia puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
ClickUp ile Müşteri Deneyimini İyileştirin
Müşteri desteğinin verimliliğini artırmak, gerçek zamanlı içgörüler analiz etmek, kişiselleştirilmiş deneyim sunmak ve müşteri şikayetlerini yönetmek için sistematik bir yaklaşım gerekir. İşte bu nedenle ClickUp gibi hepsi bir arada müşteri deneyimi yazılım çözümüne ihtiyacınız var.
ClickUp, tüm müşteri ilişkilerini bir bakışta görüntülemenize, müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri erişimini kişiselleştirmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, müşteri hizmetlerinin verimliliğini artırmak için görevleri otomatikleştirir. Müşteri deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun!