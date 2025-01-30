2025'in En İyi 10 Müşteri Deneyimi Yazılımı

"Satış yapmayın, müşteri kazanın." Müşteri deneyimi söz konusu olduğunda bu yaklaşıma yürekten inanıyorum. Güven ve sadakat oluşturarak güçlü müşteri ilişkileri kurmayı önceliğim haline getirdim.

Elbette, yolculuğumda bazı aksilikler de oldu: tutarsız müşteri hizmetleri kalitesi, yavaş yanıt süresi, parçalı müşteri verileri ve kişiselleştirme eksikliği... Hepsini gördüm.

Ancak yaşadığım aksilikler bana, doğru araçlar ve yaklaşımla olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmanın ikinci bir doğa haline geldiğini öğretti.

Bu blogda, müşteri verilerini merkezileştirmenize, farklı kanallardan geri bildirim toplamanıza ve müşteri davranışlarını analiz ederek genel müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olabilecek en iyi 10 müşteri deneyimi yazılım aracının bir listesini hazırladım.

Müşteri deneyimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Çok sayıda müşteri deneyimi yönetimi yazılım çözümünü değerlendirdikten sonra, müşteri etkileşimlerini geliştirmek ve temsilcilerinizin müşteri beklentilerini aşmasını sağlamak için dikkate almanız gereken anahtar faktörleri belirledim:

Esnek ve uyarlanabilir: Kuruluşunuzun boyutuna ve niteliğine bakılmaksızın, her iş türüne uyum sağlayan ve benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun müşteri deneyimi (CX) yazılımını seçin

Kolay yapılandırma: Yapılandırması kolay CX yazılımı arayın. Derinlemesine kodlama bilgisi gerektirmeden sistemi kolayca kurabilmenizi sağlayın. Ayrıca, aracın yazılım geliştiricilerinizin ve tasarımcılarınızın anket programınızı uygulamasını sağlayıp sağlamadığını da kontrol edin

Müşteri deneyimi analitiği: Omnichannel CX analitiğine sahip müşteri deneyimi yazılımını tercih edin. Bu, sosyal medya, e-postalar, çağrı merkezi etkileşimleri vb. gibi birden fazla kanaldan müşteri verilerini toplamanıza ve analiz etmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacaktır

Tahmin yetenekleri: Müşteri yolculuğunun farklı aşamalarında müşteri deneyimini ölçerek müşteri kaybını ve memnuniyetsizliğini önlemek için tahmine dayalı analitik sunan araçları seçin

Entegrasyonlar: İşletmeler, faaliyetlerini gerçekleştirmek için birden fazla uygulama kullanır. Bu nedenle, mevcut uygulamalarınızla entegre olabilen ve iş akışınızı kişiselleştirebilen bir müşteri deneyimi yönetimi platformu bulun

Otomasyon: Müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak toplayabilen, müşteri sorgularına hızlı yanıtlar verebilen, müşterinin gereksinimlerine göre temsilcilere bilet atayabilen bir CX çözümü arayın.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Deneyimi Yazılımı

Müşteri deneyimini iyileştirmek, günümüz iş dünyasında her zamankinden daha önemlidir ve doğru yazılımı seçmek büyük bir fark yaratabilir. Bu nedenle, özellikleri, fiyatları, sınırlamaları ve müşteri yorumlarına göre seçilmiş en iyi 10 müşteri deneyimi yazılımının listesini sizler için hazırladık.

Bu yazılımlar, olağanüstü hizmet sunmanıza ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmanıza yardımcı olabilir.

1. ClickUp (Müşteri iletişimi ve yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ta, yol gösterici değerlerimizden biri müşteri odaklı bir kültür oluşturmaktır. Müşteri odaklılık, yapacağımız her şeyin itici gücüdür ve bu nedenle, elbette, müşteri memnuniyeti sağlamak için ClickUp'ı kullanıyoruz!

Müşteri iletişimi, müşteri yönetimi, müşteri analitiği, proje yönetimi, müşteri hizmetleri hedeflerinin ayarlanması ve takım işbirliğinden ClickUp, tüm CX iş akışını otomatikleştirmenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

ClickUp CRM çözümü ile satış sürecini görselleştirebilir, müşteri hesaplarını izleyebilir ve müşteri ilişkilerini yönetebilirim. Ayrıca, tüm müşteri veritabanınızı ClickUp üzerinde oluşturabilir ve bunu tüm ilgili bilgilere ve belgelere erişmek için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın CRM çözümüyle müşteri verilerini verimli bir şekilde yönetin ve ayrıntılı içgörüler elde edin

ClickUp Gösterge Panelleri, müşteri yaşam boyu değerini izlemek için mükemmel bir yoldur. 50'den fazla bileşen, müşteri davranışları hakkında gelişmiş içgörüler elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca, trendleri izleyebilir, iyileştirme alanları bulabilir ve müşteri deneyiminizi iyileştirmek için takım üyelerine görevler atayabilirsiniz.

ClickUp Müşteri Proje Yönetimi Yazılımı, müşteri hizmetleri takımlarının tüm müşteri güncellemelerini senkronize halde tutmasını kolaylaştırır. Görevleri kolayca delege edebilir, öncelikleri belirleyebilir ve sorunları işaretleyebilir, böylece tüm çabaların uyumlu olmasını sağlayabilirler.

ClickUp Müşteri Proje Yönetimi Yazılımı ile hızlı eylem sağlayarak müşteri iletişiminizi iyileştirin

Platformumuzun öne çıkan özelliklerinden biri ClickUp Brain'dir. Bu, aşağıdakilerle müşteri yönetimini geliştiren bir AI asistanıdır:

Müşteri çağrılarını ve ürün geri bildirimlerini özetleme

Müşteri anketleri oluşturma

Kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturma

Özel müşteri yanıtları oluşturma

Müşteri hizmetleri kılavuzları oluşturma

ClickUp Brain ile müşteri etkileşimini kişiselleştirin ve müşteri deneyimini iyileştirin

ClickUp şablonları, farklı kanallardaki tüm müşteri etkileşimlerinizi kolaylaştırmak için mükemmeldir. ClickUp'ın Çoklu Etkileşimleri Yönetme Şablonu ile müşteri etkileşimlerini kolayca yönetebilir ve müşteri ilişkilerini iyileştirebilirsiniz. Çeşitli müşteri projelerindeki görevleri ve son teslim tarihlerini izlemenize, ilerlemeyi takip etmenize ve iş yüklerini önceliklendirmenize yardımcı olur. Ayrıca görevleri düzenlemek, kaynakları yönetmek ve takımınızla işbirliği yapmak için de kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerden takip edin ve ClickUp'ın Çoklu Etkileşim Yönetimi Şablonu ile ilerlemeyi kolayca izleyin

ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu, takımımın müşterilerle net ve tutarlı iletişim sağlamak için etkili bir mesajlaşma stratejisi oluşturmasına yardımcı oldu. Hedef kitlenize ulaşmak, iletişim için en iyi kanalları belirlemek ve iletişim çabalarınızın başarısını ölçmek istiyorsanız deneyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu ile müşteri iletişiminizi iyileştirin ve projeleri kolayca tamamlayın

Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu, müşteri memnuniyetini ölçmek için mükemmeldir. Müşterilerin ürününüz hakkında ne düşündüğünü anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca müşteri anketleri oluşturmak, yanıtları kaydetmek, anket sonuçlarını değerlendirmek ve müşteri deneyimini iyileştirme fırsatlarını belirlemek için de kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu ile ilgi çekici müşteri anketleri oluşturun ve yanıtlarını analiz edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Müşteri olaylarını ve risk eğilimlerini görselleştirin: ClickUp Gösterge Panelleri ile en riskli müşteri segmentlerine genel bir bakış elde edin, müşteri kaybının nedenlerini belirleyin ve gelir tahminleri yapın ClickUp Gösterge Panelleri ile en riskli müşteri segmentlerine genel bir bakış elde edin, müşteri kaybının nedenlerini belirleyin ve gelir tahminleri yapın

ClickUp Gösterge Panelleri ile farklı müşteri segmentlerindeki eğilimleri belirleyin ve gelir tahminleri yapın

E-posta entegrasyonu: ClickUp'ın E-posta Entegrasyonu ile müşteri iletişimini otomatikleştirin ve müşterilere oryantasyon e-postaları veya proje güncellemeleri gönderin ClickUp'ın E-posta Entegrasyonu ile müşteri iletişimini otomatikleştirin ve müşterilere oryantasyon e-postaları veya proje güncellemeleri gönderin

ClickUp içinden doğrudan müşteri e-postaları gönderin ve alın

Özel içerik oluşturun: ClickUp Brain ile iletişimi kişiselleştirerek müşteri deneyimini geliştirin ClickUp Brain ile iletişimi kişiselleştirerek müşteri deneyimini geliştirin

İlgili verileri toplayın: ClickUp Formları ile müşteri geri bildirimlerini alın ve bunları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün ClickUp Formları ile müşteri geri bildirimlerini alın ve bunları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

İş akışını otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile görevleri otomatikleştirerek hızlı müşteri yanıtı sağlayın ClickUp Otomasyonları ile görevleri otomatikleştirerek hızlı müşteri yanıtı sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok sayıda seçenek ve özellik nedeniyle ilk kurulum ve özelleştirme sürecinin zaman alıcı olduğunu düşünmektedir

Mobil uygulama deneyimi, masaüstü sürümünde bulunan tüm işlevselliğe sahip değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.100+ yorum)

2. HubSpot (En iyisi müşteri hizmetleri otomasyonu)

via HubSpot

HubSpot'un yapay zeka destekli müşteri hizmetleri yazılımı, müşteri desteği işlemlerini kolaylaştırır ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirir. Müşteri sağlık puanlarını, ürün kullanımını ve biletleri görüntülemek için merkezi bir müşteri veritabanı sunar.

HubSpot'un CRM'sinin en iyi özelliği, özel anketler aracılığıyla müşteri geri bildirimlerini toplama yeteneğidir. Müşteri kaybı riskini belirlemeye ve müşteri memnuniyetini artırmak için alanlar bulmaya yardımcı olan ayrıntılı bir hizmet analizi raporu sağlar.

Ayrıca, AI entegrasyonu müşteri etkileşimlerini analiz eder ve kanallara ve sorun türüne göre müşteri iletişimini kişiselleştirmek için içgörüler sağlar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

AI destekli chatbotlarla müşterileri doğru temsilciye veya takıma otomatik olarak yönlendirin

Müşteri hizmetleri operasyonlarını iyileştirmek ve müşterileri elde tutmak için birleşik müşteri içgörüleri elde edin

Yardım masası ve sağlam biletleme çalışma alanı ile müşteri verimliliğini artırın

Müşteri deneyimini iyileştirmek için kişiselleştirilmiş müşteri portalları sunun

HubSpot sınırlamaları

HubSpot yıllık sözleşmeler sunar, bu da daha yüksek başlangıç maliyetlerine yol açar

Daha düşük planlarda A/B testi yapılmaz

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz araçlar

Start Customer Platform: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel Müşteri Platformu: 5 kullanıcı için aylık 1300 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise Customer Platform: 7 kullanıcı için aylık 4.300 dolar

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

3. Podium (Özel pazarlama kampanyaları için en iyisi)

via Podium

Podium, işletmelerin müşteri bilgilerini, müşteri referanslarını, çevrimiçi yorumları ve müşteri mesajlarını yönetmelerine yardımcı olan bir müşteri etkileşim aracıdır. İletişim Profilleri özelliği, çeşitli kanallardaki müşteri etkileşimlerinin izlenmesini basitleştirerek her müşteri için kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturmanıza olanak tanır.

Podium'un müşteri deneyimi yönetim yazılımının en iyi yanı, her müşteri profiline VIP Müşteri, Kurucu ve Mağaza Perakende gibi etiketler ekleyerek mesajlarınızı müşterinin özelliklerine göre özelleştirebilmenizdir.

Podium'un en iyi özellikleri

Metin mesajları yoluyla hızlı anketler gönderin ve müşterilerden gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Müşterilerin müşteri yolculuğunun hangi aşamasında olduklarını anlayın ve deneyimlerini kişiselleştirin

Metin pazarlama kampanyaları için AI ile kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun

Satış, çağrı planlama ve müşteri iletişiminin otomasyonu için yapay zekayı kullanın

Podium sınırlamaları

Mesajlaşma için sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

Müşterilerden ödeme almak için mevcut maliyetin üzerine önemli bir işlem ücreti ödemeniz gerekecektir

Podium fiyatlandırma

Temel : Aylık 399 $

Pro : Aylık 599 $

İmza: Özel fiyatlandırma

Podium puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (500+ yorum)

4. Zendesk (Birden fazla kanalda müşteri etkileşimlerini yönetmek için en iyisi)

zendesk aracılığıyla

Zendesk'in konuşma tabanlı CRM'si, müşteri deneyimlerini kişiselleştirmek ve müşteri sadakati kazanmak için harika bir araçtır. Müşterilerinizle her zaman bağlantıda kalmanıza yardımcı olur. Farklı kanallardaki tüm müşteri mesajlarına ve etkileşimlerine tek bir yerden erişebilir ve kapsamlı bir arayüzden kolayca yanıt verebilirsiniz.

Agent copilot özelliği, bir sonraki adımları tahmin ederek, eylemler önererek ve iş akışını otomatikleştirerek temsilcilerin daha hızlı çözümler sunmasına yardımcı olur.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Tüm müşterilere hizmet vermek için e-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya için çok kanallı desteğin keyfini çıkarın

Web sitenize, mobil uygulamanıza, popüler sosyal kanallara ve çeşitli iş verimlilik araçlarına özelleştirilmiş mesajlar ekleyerek müşterilerinize ve iş ortaklarınıza anında destek sağlayın

Müşterilerin gereksinimlerine göre gelen etkileşimleri otomatik olarak temsilcilere yönlendirin

Zendesk sınırlamaları

Destek bilet iş akışlarını optimize etmek için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

E-ticaret entegrasyonları sınırlıdır

Zendesk fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Suite Team : Kullanıcı başına aylık 55 dolar, yıllık faturalandırılır

Paket Büyümesi: Kullanıcı başına aylık 89 $, yıllık faturalandırılır

Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları, yıllık faturalandırılır

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

5. Birdeye (Ayrıntılı müşteri bilgileri elde etmek için en iyisi)

via Birdeye

Birdeye, müşteri geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak toplayan ve analiz eden, müşteri deneyimini iyileştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir müşteri deneyimi yazılımıdır. Yapay zeka mesajlaşma özelliği, farklı kanallardaki müşterilerle bağlantı kurmanızı, onları dönüştürmenizi ve etkileşim kurmanızı sağlar.

Bu aracın en iyi yanı, müşteri yorumlarını yerel rakiplere göre sıralayarak işinizin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmenizdir. Ayrıca, müşteri etkileşim trendlerini belirlemenize ve çabalarınızı buna göre optimize etmenize yardımcı olur.

Birdeye'nin en iyi özellikleri

Anket yanıtlarını ve müşteri yorumlarını destek biletlerine dönüştürün

Tek bir platform üzerinden ödemeleri toplayın, randevu hatırlatıcıları gönderin, yorum ve tavsiye isteyin

Birdeye mobil uygulamasını kullanarak hareket halindeyken müşterilerinizle bağlantı kurun

Anında müşteri geri bildirimi almak için otomatik anket kampanyaları başlatın

Birdeye sınırlamaları

Çok dilli destek seçenekleri sınırlıdır

Gelişmiş müşteri veri filtreleme veya segmentasyonunu desteklemez

Birdeye fiyatlandırma

İş boyutuna ve sektöre göre özel fiyatlandırma

Birdeye puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)

6. Zoho Desk (AI destekli müşteri hizmetleri için en iyisi)

via Zoho Desk

Zoho Desk, müşteri sorgularını çözmek, müşteri memnuniyet derecelendirmelerini izlemek, iş akışını otomatikleştirmek ve müşteri hizmetlerindeki sorunları belirlemek için kapsamlı bir müşteri deneyimi yönetim yazılımıdır.

Zoho'nun yapay zeka destekli asistanı Zia, web sitesine ve uygulamaya entegre edilmiştir. Müşteriler, sorgularına ilgili yanıtları almak için Zia ile sohbet edebilir. Yapay zeka asistanı, her bir biletin arkasındaki duyguyu analiz eder ve ona bağlam ekler, böylece uygun çözümleri sunabilirsiniz.

Zoho Desk, çok kanallı bir bilet sistemi ve sezgisel bilet görünümü sunar. Bu, biletleri hızlı bir şekilde çözmenize ve müşteri deneyimini geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, Zoho CRM, ilgili verilere erişmek ve müşterilere kişiselleştirilmiş çözümler sunmak için Zoho Desk'e otomatik olarak entegre edilmiştir.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Çeşitli kanallardan destek biletlerini toplayın ve bunları tek bir arayüzde düzenleyerek müşteri yanıt süresini kısaltın

Temsilci çakışması algılama özelliğini kullanarak biletlerin çakışmasını önleyin

Gelişmiş analitiklerle müşteri memnuniyetini ölçün ve iyileştirme alanlarını belirleyin

AI destekli asistanıyla yararsız çözümler için bildirimler alın

Zoho Desk sınırlamaları

Gösterge paneli raporlama yetenekleri sınırlıdır

Zoho Desk'in Office 365 ile entegrasyon sırasında sorunlar yaşadığı bildirilmiştir

Zoho Desk fiyatlandırması

Ücretsiz: 15 günlük deneme

Express: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

7. GainSight (Müşteriler için self servis uygulaması için en iyisi)

via Gainsight

GainSight, bir başka etkili müşteri deneyimi yönetim yazılımıdır. Merkezi self servis kaynakları, otomatik eylem çağrıları ve sorunsuz müşteri kazanımı için uygulama içi etkileşim özellikleri sunar. Ayrıca, kazanımı hızlandırmak için müşterilerle doğrudan uygulama üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Gainsight, müşteri yolculuğunun her aşamasında geri bildirimleri toplamanıza ve analiz etmenize ve müşteri deneyimini iyileştirmek için eğilimleri belirlemenize yardımcı olur. En iyi yanı, anket yanıtları, çevrimiçi yorumlar ve toplantı notları gibi tüm yapılandırılmış ve yapılandırılmamış müşteri verilerini tek bir yerde düzenlemesidir. Bu, veri içgörülerini eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmenize yardımcı olur.

GainSight'ın en iyi özellikleri

İhtiyaç temelli ve davranışsal segmentasyon gibi gelişmiş seçenekler aracılığıyla müşteri gereksinimlerine göre kullanıcı deneyimini kişiselleştirin

Kötü müşteri deneyiminin temel nedenlerini belirleyin ve bunları çözmek için farklı departmanlarla işbirliği yapın

Yerleşik analiz özelliklerini kullanarak anahtar kullanıcı etkileşim ve davranış metriklerini izleyin

GainSight sınırlamaları

Müşteri kaybını tahmin etmek için tahmine dayalı analitik özelliği yoktur

GainSight fiyatlandırması

Temel özellikler : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GainSight puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

8. Qualtrics (Anket yönetimi için en iyisi)

via Qualtrics

Qualtrics, müşteri deneyimini geliştirmek için veri odaklı bir yaklaşım kullanır. Müşteri yolculuğunun tamamı boyunca farklı kanallardan gelen yapılandırılmamış ve yapılandırılmış müşteri geri bildirimlerini toplar ve analiz eder, böylece müşteri etkileşimlerini analiz etmenize ve hangi müşteri temas noktalarının en önemli olduğunu değerlendirmenize olanak tanır.

Qualtrics otomasyon özelliği, müşteri sorgularına hızlı yanıt vermek için eylemleri doğru takımlara otomatik olarak atar. Ayrıca, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için müşteri segmentleri ve profilleri oluşturmaya yardımcı olur.

Qualtrics'in en iyi özellikleri

Müşteri geri bildirimlerinde belirli tetikleyici kelimeler veya terimler algılandığında gerçek zamanlı uyarılar alın

Çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir anket şablonlarına erişin

Tüm müşteri etkileşimlerini ve geri bildirimlerini tek bir yerde merkezileştirerek zengin müşteri profilleri oluşturun ve müşteri deneyimini kişiselleştirin

İş akışlarını otomatikleştirerek müşterilere hızlı çözümler sunun ve müşteri davranışlarını tahmin edin

Qualtrics sınırlamaları

Anketleri temel seçeneklerin ötesinde özelleştirmek için bazı kodlama becerilerine ihtiyacınız vardır

Toplu veri işleme için yeterli araçlar sunmaz

Qualtrics fiyatlandırması

İşletmenin boyutuna ve sektörüne göre özel fiyatlandırma

Qualtrics puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500+ yorum)

Capterra: Yok

9. Live Agent (Çok kanallı yardım masası sunmak için en iyisi)

via Liveagent

Live Agent, gelişmiş yardım masası, self servis ve bilet yönetimi özelliklerine sahip, tamamen özelleştirilebilir bir müşteri deneyimi platformudur. Canlı sohbet bileşeni, temsilcilerin müşteri sorularına hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Hızlı müşteri hizmeti için herhangi bir web sitesine ve uygulamaya entegre edebilirsiniz.

Live Agent, karmaşık müşteri sorgularını yönetmek ve kişiselleştirilmiş destek sağlamak için bir çağrı merkezi kurmak için ihtiyacınız olan yazılımı da sağlar. Bu, müşteri güveni ve sadakatinin oluşturulmasına yardımcı olur.

Bu yazılımı diğer müşteri deneyimi yazılım çözümlerinden ayıran özellik, sosyal medya uygulamalarının entegrasyonudur. Bilet sisteminden doğrudan sosyal medya uygulamaları aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurabilirsiniz.

Live Agent'ın en iyi özellikleri

Farklı sosyal platformlardaki müşteri mesajlarını tek bir yerden yönetin, böylece müşterilerinizin yorumlarını, doğrudan mesajlarını ve bahsetmelerini takip etmeyi unutma olasılığınızı azaltın

Temsilcilerin, biletleme yazılımını kullanarak hemen çözülemeyen müşteri sorunlarını izlemesine yardımcı olun

Hibrit bilet akışı özelliği ile müşterinin bilet çözüm sürecini tek bir konu altında takip edin

Canlı Temsilci sınırlamaları

Bazı kullanıcılar raporlama işlevselliğinde iyileştirme yapılabileceğini düşünüyor

Ana sayfada bilet etiketlerini görüntüleyemezsiniz

Canlı Temsilci fiyatlandırması

Ücretsiz: 30 günlük deneme

Küçük : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Orta : Kullanıcı başına aylık 35 dolar

Büyük : Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları

Canlı Temsilci puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

10. Medallia (Kapsamlı geri bildirim yönetimi için en iyisi)

medallia aracılığıyla

Medallia, gerçek zamanlı müşteri verisi geri bildirimlerini yakalamaya, izlemeye ve bunlara göre hareket etmeye yardımcı olur. Öne çıkan özelliklerinden biri, mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını ve davranışlarını öngörmek için çok sayıda kaynaktan gelen geri bildirimleri analiz etmesidir. Platform ayrıca, ayrılma riski olan müşterileri belirlemeye yardımcı olur ve bu bulgulara göre en iyi eylem planını önerir.

Medallia'nın müşterilerin dijital davranışlarına ilişkin içgörüler sunmasını beğeniyorum. Web sitesi ve uygulamadaki müşteri etkileşimlerini otomatik olarak izler ve müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için fikirler önerir.

Medallia'nın en iyi özellikleri

AI kullanarak konuşmayı 30'dan fazla dile metne çevirerek farklı coğrafyalardan doğru müşteri geri bildirimleri alın

Odaklanma süresi ve tıklama sayısı dahil olmak üzere müşteri davranışlarını otomatik olarak izleyin

Nesne tanıma teknolojisi sayesinde müşteri video geri bildirimleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

Rekabetçi karşılaştırmaları öğrenin ve müşteri yolculuklarını analiz edin

Medallia sınırlamaları

Uygulama süreci uzun ve kaynak yoğun bir süreçtir

Tahmine dayalı analiz özelliği yoktur

Medallia fiyatlandırması

İşletmenin boyutuna ve sektörüne göre özel fiyatlandırma

Medallia puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

ClickUp ile Müşteri Deneyimini İyileştirin

Müşteri desteğinin verimliliğini artırmak, gerçek zamanlı içgörüler analiz etmek, kişiselleştirilmiş deneyim sunmak ve müşteri şikayetlerini yönetmek için sistematik bir yaklaşım gerekir. İşte bu nedenle ClickUp gibi hepsi bir arada müşteri deneyimi yazılım çözümüne ihtiyacınız var.

ClickUp, tüm müşteri ilişkilerini bir bakışta görüntülemenize, müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri erişimini kişiselleştirmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, müşteri hizmetlerinin verimliliğini artırmak için görevleri otomatikleştirir. Müşteri deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun!