İK Takımları ve İşe Alım Uzmanları için Ücretsiz İşe Alım Süreci Şablonları

İşe alım süreçlerinizin elektronik tablolara, e-postalara ve notlara dağılmış olması, sandığınızdan daha sorunludur. Verileri taramak ve bilgileri uzlaştırmak için zaman kaybedersiniz, bazen gününüzün %60'ına kadar!

Riskler yüksek: Her gecikme, en iyi çalışanları daha hızlı hareket eden rakiplere kaptırmak anlamına gelir. Daha da kötüsü? Takımınız kaosun içinde tükenmeye başlar.

👀 Biliyor muydunuz? Bir rolü doldurmak için geçen ortalama süre 47,5 gündür ve adayların aşamalar boyunca ilerlemelerini görselleştirmek için net bir süreç veya araçlarınız yoksa bu sayı hızla artar.

İşe alım süreci şablonu kullanarak, yönetici işlerine daha az zaman ayırıp, daha çok öne çıkan bir takım oluşturmaya odaklanabilirsiniz.

Bu yazıda, en iyi İK takımlarının ve işe alım uzmanlarının işe alım sürecini hızlandırmak, düzenli çalışmak ve işe alım uzmanından adaya kadar tüm ilgili kişiler için daha sorunsuz bir deneyim yaratmak için kullandıkları şablonları göstereceğiz.

İşe Alım Süreci Şablonları Nedir?

İşe alım süreci şablonları, İK takımlarının, işe alım yöneticilerinin ve işe alım uzmanlarının işe alım sürecinin her aşamasını görselleştirmesine ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış yapılandırılmış araçlardır. Bu şablonlar, adayların başvuru aşamasından teklif aşamasına kadar, eleme, mülakat ve seçim gibi açık ve tanımlanmış aşamaları haritalayarak tek bir bilgi kaynağı görevi görür.

Bunları tak ve çalıştır iş akışları olarak düşünün: iş rolleri, aday durumları, mülakat adımları, değerlendirme notları ve daha fazlası için özelleştirilebilir alanlara sahip önceden oluşturulmuş bir çerçeve elde edersiniz. Manuel izlemeyi azaltmanıza, takımları uyumlu hale getirmenize ve hiçbir adayın gözden kaçmamasını sağlamanıza yardımcı olurlar.

İşe alım süreci şablonları, takım işbirliğini ve karar vermeyi kolaylaştırmak için genellikle ATS (Başvuru Takip Sistemi) veya ClickUp gibi bir proje yönetimi platformunda kullanılır. İster tek bir rol için işe alım yapın ister bir departmanı büyütün, bu şablonlar süreci standartlaştırmanıza yardımcı olur, böylece her iş ilanı açtığınızda tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalmazsınız.

İyi bir işe alım süreci şablonu nedir?

İyi bir işe alım süreci şablonu, işe alım sürecinizi yansıtır ve gerçek dünyadaki karmaşıklıklara uyum sağlar. İşte bazı olmazsa olmaz özellikler:

Açıkça etiketlenmiş aşamalar (Kaynaklı, Eleme, Mülakat, İşe Alındı gibi), durum izleme ve işlerin ilerlemesini sağlamak için yerleşik otomasyonlar veya uyarılar içerir

Görünürlük sağlar : İşe alım sürecinde kimler var? Durumları nedir? Engeller nerede?

Takımınızın mevcut araçlarıyla (takvim, geri bildirim formları veya mülakat puan kartları gibi) uyumlu çalışır, böylece çabalarınızı ikiye katlamazsınız

Yorum konuları veya görev atamaları gibi işbirliğini destekler, böylece herkes senkronizasyonda kalır

En önemlisi, işe alım süreci şablonunuz kullanımı ve düzenlemesi kolay olmalı, böylece en yetenekli adayları işe alım sürecinde verimli ve güvenli bir şekilde ilerletebilirsiniz. Hiçbir işe alım süreci birbirinin aynısı değildir ve takımınız sizin işinize uygun bir şablonu hak eder.

sorunsuz İşe Alım için 20 İşe Alım Süreci Şablonu

İyi bir işe alım süreci şablonu, işe alım sürecini başvuru inceleme, mülakatlar, değerlendirmeler ve son seçim gibi mantıklı aşamalara ayırarak her adayın durumunu kolayca izlemenizi sağlar. Ayrıca, yerleşik puanlama ve karşılaştırma kriterleri ile aday değerlendirmesini kolaylaştırır.

İşe alım sürecinizi basitleştirmek için bu özellikleri sunan bazı şablonlar:

1. ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu ile kuruluşunuzun tüm işe alım iş akışını tek bir yerden kolaylaştırın

ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu, iş ilanlarını, aday aşamalarını ve işe alım ekibi işbirliğini yönetmek için uçtan uca bir sistemdir — hepsi tek bir yerde.

En iyisi, ClickUp Belgeler, Formlar ve Takvim görünümleriyle sıkı bir şekilde entegre olduğundan, platformdan ayrılmadan iş tanımları oluşturabilir, başvuruları toplayabilir ve mülakatları planlayabilirsiniz.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

"Geri Bildirim Bekleniyor", "İlerleme Halinde" ve "Kapalı" gibi yapılandırılmış Görev Durumları ile tasarlanmıştır, böylece adayları ilk temas noktasından son işe alıma kadar kolayca izleyebilirsiniz

Adayların isimlerinin yanında özgeçmiş bağlantılarını, mülakat notlarını ve işe alım yöneticisinin geri bildirimlerini saklamak için Özel Alanlar bulacaksınız

Yerleşik otomasyon özellikleri, görevleri atamaya, güncellemeleri göndermeye ve işlerin ilerlemesini sağlamaya yardımcı olur

👉🏼 İdeal kullanım alanları: İşe alım sürecini tek bir ölçeklenebilir, tekrarlanabilir iş akışında birleştirmek isteyen İK takımları ve yetenek kazanımı liderleri

2. ClickUp Mülakat Süreci Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Mülakat Süreci Şablonu ile mülakat sürecinizi optimize edin ve adayları hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirin

ClickUp Mülakat Süreci Şablonu, her rol ve departman için tutarlı, tekrarlanabilir bir mülakat akışı tasarlamanıza yardımcı olur. Mülakatçıların uyumunu sağlar ve hiçbir adımın atlanmamasını garanti eder.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

İlk eleme görüşmelerinden son panel görüşmelerine kadar mülakat sürecinin her aşamasını özetler

Bu şablon, görüşmecileri atamanıza, toplantıları planlamanıza ve geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak almanıza olanak tanır

Şablon, telefon, video veya yüz yüze gibi birden fazla görüşme biçimini destekler, böylece kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz

Her aşama, nelerin hazırlanacağı, hangi soruların sorulacağı ve geri bildirimlerin nasıl alınacağına ilişkin görev şablonları içerir. Değerlendirme formlarını doğrudan iş akışına yerleştirebilirsiniz, böylece değerlendirmeler tek bir yerde saklanır ve karşılaştırılması kolaylaşır.

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Hızla büyüyen veya birden fazla takımda işe alım yapan ve mülakatların tutarsızlığı sık karşılaşılan bir sorun olan şirketler

3. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu basit kontrol listesi belgesini kullanarak işe alım görüşmelerinde tüm konuşma noktalarını ve soruları kaçırmadığınızdan emin olun

İşe alım, iş ilanları, onaylar, mülakat döngüleri, belgeleme gibi birçok hareketli parçadan oluşur ve tek bir adımı atlamak, en iyi yetenekleri kaçırmanıza neden olabilir. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, tüm süreci sıkı ve hesap verebilir tutmak için basit ama güçlü bir araçtır.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Özelleştirilebilir bir görev listesi ile birlikte gelir; bu listeye "İş tanımını sonlandır", "İş panolarına ilan ver", "Panel görüşmesi planla" ve "Teklif mektubu gönder" gibi öğeleri, her birinin son teslim tarihi ve atanan kişileri ile birlikte ekleyebilirsiniz

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ta olduğu için, her şeyin zamanında yapılmasını sağlayan gerçek zamanlı izleme, durum güncellemeleri ve hatırlatıcılar elde edersiniz

👉🏼 İdeal: Her işe alım sürecini sorunsuz ve tekrarlanabilir bir şekilde yürütmek isteyen İK uzmanları ve işe alım yöneticileri

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İşe Alım Adayları Şablonu ile aday değerlendirme ve seçimini basitleştirin, daha hızlı işe alın

ClickUp İşe Alım Adayları Şablonu, birden fazla rolde aktif adayları yönetmek için görsel bir pano sağlar. Kimin hangi aşamada olduğunu ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini anında görmenize yardımcı olur.

Kanban tarzı bir pano olarak tasarlanan bu şablonda, adayları bir aşamadan diğerine (ör. "Telefon Görüşmesi" → "Mülakat 1. Tur" → "Karar Bekleniyor") kolayca sürükleyebilir ve özgeçmişlerini, notlarınızı ve geri bildirimlerinizi her karta ekli olarak saklayabilirsiniz.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Adayları role veya işe alım görevlisine göre sıralayın ve "Hızlı İşlem" veya "Dahili Yönlendirme" gibi özel etiketler kullanarak öncelik verin

İşe alım sürecini işbirliğine dayalı, şeffaf bir sürece dönüştürün, durum toplantılarını ve e-posta zincirlerini azaltın

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Birden fazla açık rol ile uğraşan ve adayları karşılaştırmak ve karar verme sürecini hızlandırmak için görsel, veriye dayalı bir yönteme ihtiyaç duyan işe alım uzmanları ve işe alım takımları

5. ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu ile adayları objektif olarak sıralayın ve veriye dayalı kararlarla en iyi yetenekleri işe alın

ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu, aday değerlendirme sürecinize objektiflik ve şeffaflık getirir. Bu şablon, özelleştirilebilir kriterler kullanarak başvuru sahiplerini yan yana karşılaştırmanıza olanak tanır, böylece veriye dayalı işe alım kararlarını güvenle verebilirsiniz.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Ağırlıklı kriterlere göre adayları beceri, deneyim ve kültürel uyum açısından puanlayın

Tüm adayları kolayca karşılaştırmak için görsel matris kullanın

Yorumlar, birden fazla paydaşın işbirliği içinde geri bildirimde bulunmasını sağlar

Dışa aktarılabilir raporlar, liderlik ekibiyle paylaşımı veya uyumluluk gereksinimlerini kolaylaştırır

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Önyargıları ortadan kaldırmak ve adil, tutarlı aday değerlendirmeleri sağlamak isteyen takımlar

6. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile işe alım görevlerini, toplantıları ve etkinlikleri tek bir yerden yönetin ve düzenleyin

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, mülakatları, oryantasyon oturumlarını ve işe alım etkinliklerini tek bir yerden planlamak için kullanabileceğiniz bir araçtır. ClickUp'ın sezgisel Takvim özelliği, Google Takvim ve Outlook ile senkronizasyon sağlar, böylece çift rezervasyonları önler ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

İşte neden seveceksiniz:

Tüm işe alım programınızı görsel olarak haritalandırın, böylece hiçbir şey geride kalmasın

Görüşmeler, geri bildirim son tarihleri veya teklif onayları gibi görevleri Takvim'de sürükleyip bırakarak kolayca yeniden planlayın ve önceliklendirin

Görevler arasında hatırlatıcılar ve bağımlılıklar ayarlayın (ör. geri bildirimden önce mülakat)

İşe alım etkinliklerini departmana, işe alım görevlisine veya role göre renk kodlarıyla işaretleyin

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Zaman çizelgeleri boyunca birden fazla hareketli parçayı uyumlu hale getirmesi gereken işe alım uzmanları ve işe alım takımları

7. ClickUp Toplantı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Şablonu ile verimli tartışmalar düzenleyin, toplantıları yapılandırılmış ve sonuç odaklı tutun

İşe alım toplantıları, belirsiz olmaları veya konudan sapmalarıyla ünlüdür. ClickUp Toplantı Şablonu, aday değerlendirme senkronizasyonu veya haftalık süreç incelemesi gibi toplantıları daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Yapılandırılmış konuşmalar için önceden hazırlanmış gündem bölümleri

Sorumlulukları sağlamak için takip hatırlatıcıları

İleride başvurmak üzere tüm toplantıların kaydını içeren merkezi klasör

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Verimli ve üretken işe alım toplantıları düzenlemek ve sonraki adımları asla kaçırmamak isteyen işe alım takımları

💡 Pro İpucu: İşe alım toplantıları için transkriptleri ve toplantı notlarını otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp AI Notetaker'ı kullanın. Açıkça etiketlenmiş tartışmalar ve iyi tanımlanmış eylem öğeleri içeren bir toplantı özetini doğrudan ClickUp Gelen Kutunuza gönderir. ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

8. ClickUp Mülakat Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Mülakat Toplantı Notları Şablonu ile önemli mülakat bilgilerini anında yakalayın ve paylaşın

ClickUp Mülakat Toplantı Notları Şablonu, aday mülakatları sırasında ayrıntılı ve tutarlı geri bildirimleri kaydetmek için oluşturulmuştur. Artık dağınık notlar veya unutulan izlenimler yok — her şey düzenli ve erişilebilir.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Mülakat soruları ve değerlendirme kriterlerini standartlaştırın

Mülakatçıların izlenimlerini ve adayların yanıtlarını gerçek zamanlı olarak kaydedin

İşbirliğine dayalı karar alma için notları işe alım takımıyla anında paylaşın

Tüm mülakat notlarının aranabilir bir arşivini tutun

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Daha hızlı ve net geri bildirimler alarak daha iyi kararlar almak isteyen mülakat panelleri ve işe alım yöneticileri

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

9. ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu ile adayların performansına ilişkin geri bildirim toplayın

ClickUp'ın Değerlendirme Formu Şablonu, takımınızın adayları değerlendirme şeklini standartlaştırır, böylece görüşmeleri kim yaparsa yapsın, her karar aynı kriterlere göre verilir.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Formu aşağıdakilerle tamamen özelleştirebilirsiniz:

Rol özel yetkinlikler ve derecelendirme ölçekleri

Eksik gönderileri azaltmak için gerekli alanlar

Yapılandırılmış giriş için açılır menüler, metin kutuları ve çoktan seçmeli seçenekler

ClickUp Görevleri ile sorunsuz entegrasyon, daha hızlı takip için mülakat sürecini izleyin

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Daha hızlı ve net geri bildirimler alarak daha iyi kararlar almak isteyen mülakat panelleri ve işe alım yöneticileri

👀 Biliyor muydunuz? Form gönderilerini ClickUp'ta izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz! Bu, bir aday başvuru formunu doldurduğunda veya işe alım sürecinde bilgilerini gönderdiğinde, ClickUp'ın adayın tüm bilgilerini (ad, özgeçmiş, başvurduğu rol, iletişim bilgileri ve daha fazlası) önceden doldurulmuş olarak içeren bir görevi anında oluşturabileceği anlamına gelir. Görevi bir işe alım uzmanına atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve hatta takip e-postaları gönderme veya görevi "Eleme" durumuna taşıma gibi otomasyonları tetikleyebilirsiniz.

10. ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin İş başvuru sahiplerini takip edin, mülakatları kolaylıkla düzenleyin ve planlayın, ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu ile geri bildirimleri hızlıca derleyin

Kimin kiminle görüşme yaptığını veya hangi geri bildirimlerin paylaşıldığını hiç unuttunuz mu? ClickUp Görüşme Yönetimi ve Rapor Şablonu, bu kaosu ortadan kaldırmak için oluşturulmuştur.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Her mülakat turunu, mülakatı yapan kişiyi ve adayı tek bir gösterge panelinde kaydedin

Mülakat notlarını, özgeçmişleri ve puan kartlarını doğrudan her adayın kaydına ekleyin

Adayların performansını birden fazla turda karşılaştırmak için anında raporlar oluşturun

Herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için "Planlandı", "İlerleme kaydedildi" ve "Geri bildirim bekleniyor" gibi Özel Görev Durumlarını kullanın

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli işe alımları yöneten ve her görüşmenin şeffaf, denetime uygun bir şekilde kaydedilmesini isteyen yetenek kazanımı takımları

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Potansiyel Çalışan Değerlendirme Raporu Şablonu ile bilinçli işe alım kararları almak için kapsamlı aday profilleri oluşturun

En iyi adaylar her zaman en bariz olanlar değildir. Her adayın adil ve eşit bir değerlendirme almasını nasıl sağlarsınız? ClickUp Potansiyel Aday Değerlendirme Raporu Şablonu, nitel ve nicel içgörüleri tek bir belge tarzı raporda birleştirerek daha derinlemesine inceleme yapmanıza yardımcı olur.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

ClickUp'ın kolaylaştırılmış Tablo Görünümü' nde güçlü ve zayıf yönleri ile role uygunluk ölçütlerini toplayın

Entegre ClickUp Gösterge Panelleri ile görselleştirmeler ve metriklerle desteklenen içgörüler oluşturun

Özel Alanları kullanarak takım uyumundan teknik kriterlere kadar her şeyi izleyin

👉🏼 İdeal kullanım alanları: İşe alım kararlarını sağlam verilerle destekleyen resmi ve şeffaf raporlar isteyen liderler ve yöneticiler

12. ClickUp Takip E-postası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takip E-postası Şablonu ile adaylarla yapılan konuşmaları tek bir yerden yönetin ve izleyin

Adaylar, sadece geri dönüş almadıkları için mülakatlardan sonra ne sıklıkla ortadan kaybolur? ClickUp Takip E-postası Şablonu, adayları bilgilendirmek için ek bir çaba gerektirmeden hızlı ve kişiselleştirilmiş takip mesajları göndermenizi sağlar.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Farklı amaçlara göre uyarlanmış düzenlenebilir e-posta parçacıkları: teşekkür, sonraki adımlar veya red

Adayların adlarını, rollerini ve zamanlamalarını otomatik olarak çeken Özel Alanlar

Entegre görev hatırlatıcıları ve ClickUp Otomasyonları — örneğin, üç gün içinde yanıt alınmazsa bir takip e-postası tetikleyin

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Zaman kaybetmeden duyarlı ve saygılı davranmak isteyen küçük İK takımları veya tek başına çalışan işe alım uzmanları

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, ClickUp'ın yerel AI asistanı ile, bir "teşekkür" mesajı gönderiyor, sonraki adımları özetliyor veya bir red mesajı iletiyor olsanız da, aday görevinizin içinde doğrudan size özel takip mesajları oluşturabilirsiniz. Mülakat aşaması, sonuç ve geri bildirimler gibi birkaç bağlam ipucu eklemeniz yeterlidir. Bu taslakları şablon olarak kaydederek işe alım sürecinde daha hızlı kullanabilirsiniz. ClickUp Brain ile saniyeler içinde kişiselleştirilmiş takip e-postaları oluşturun

İşe alım sürecini daha hızlı ve akıllı hale getirmek için yapay zekayı kullanmanın birkaç yolu daha:

13. ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu işe alım şablonu ile yeni çalışanları hızlı bir şekilde işe al ve şirketle başarılı bir yolculuk için gerekli tüm unsurları kapsayın

İşe alım, ilk izlenimlerin kalıcı hale geldiği yerdir. ClickUp Yeni İşe Alım Şablonu, her yeni takım üyesinin ilk günden itibaren kendini hoş karşılanmış, bilgilendirilmiş ve verimli hissetmesini sağlar.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Adaylara farklı roller veya departmanlar için özel olarak hazırlanmış adım adım işe alım kontrol listeleri sunun

BT kurulumu, İK evrak işleri ve takım tanıtımları için görev atamalarını otomatikleştirin

Yerleşik ilerleme izleme özelliğini kullanarak yöneticilerin her yeni işe alımın durumunu görebilmesini sağlayın

Şirket politikaları, eğitim videoları ve SSS'ler için bir kaynak kitaplığı bölümü oluşturun

👉🏼 İdeal kullanım alanı: Yeni işe alınan çalışanları başarıya hazırlayan, sorunsuz ve ölçeklenebilir bir işe alım deneyimi sunmak isteyen İK takımları

14. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu ile yöneticilerin ve İK uzmanlarının yeni çalışanları şirkete doğru şekilde karşılamasına yardımcı olun

Yeni bir çalışanın (veya takımın) işe alım görevlerinin gözden kaçacağından endişe duyuyor musunuz? ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, kusursuz bir işe alım deneyimi için güvenlik ağınız.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Ekipman kurulumu, erişim izinleri ve ilk takım tanıtımı gibi temel unsurları kapsar

Bilgi yakalamayı kolaylaştırmak için dokuz Özel Alan kullanır: iş başlığı, başlangıç tarihi, departman

Liste, Gantt, Takvim ve İş yükü görünümleriyle uyumludur; zaman çizelgelerini veya görevleri kişiye göre görüntüleyin

Yerleşik bağımlılık uyarıları, zaman takibi ve etiketler, her işe alım adımının her seferinde tamamlanmasını sağlar

👉🏼 İdeal kullanım alanı: Tutarlı ve profesyonel bir işe alım süreci deneyimi sunmak isteyen İK takımları ve yöneticiler

15. ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu ile yeni çalışanları işe alın ve ilk üç ayda iyi bir şekilde uyum sağlamalarını sağlayın

Yeni işe alınanların 90. günde üstün performans göstermesini mi istiyorsunuz? ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu ile ilk üç ayı yönetilebilir başarılara bölün.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Hedefleri ve dönüm noktalarını 30, 60 ve 90 günlük segmentlere ayırır

Her aşama için görevler ve öğrenme hedefleri atayın

Yöneticiler ve çalışanlar için yerleşik geri bildirim ve inceleme kontrol noktaları

Giriş seviyesinden yöneticiye kadar her rol için özelleştirilebilir

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Yeni işe alınanların verimliliğini artırmak ve ilk günden itibaren ilerlemeyi ölçmek isteyen yöneticiler ve İK liderleri

16. ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu ile hedefli geri bildirim ve girişimler sayesinde çalışanlarınızın gelişmesine yardımcı olun

Performans değerlendirmeleri veya çalışanların gelişimi konusunda netlik gerektiğinde, ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu geri bildirimleri eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürmenize yardımcı olur.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Yöneticilerin şirketin misyonuyla bağlantılı, net ve ölçülebilir hedefler belirlemesine yardımcı olur

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin — tamamlanan ve bekleyen işleri görün

Bire bir görüşmeler, gelişim kontrolü veya iyileştirme planları için mükemmel

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Performans iyileştirme veya kariyer gelişimi planlarını yöneten İK uzmanları ve takım liderleri

17. ClickUp Uzaktan İşe Alım Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Uzaktan İşe Alım Şablonu ile uzaktan işe alım sürecinizi daha sorunsuz hale getirin

Uzaktan işe alınan çalışanlar, özellikle ilk hafta kendilerini izole hissedebilirler. ClickUp Uzaktan İşe Alım Şablonu, dağıtılmış takımlar için özel olarak tasarlanmıştır ve her uzaktan çalışan için bağlantılı ve kapsamlı bir başlangıç sağlar.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Özel Durumlar (Devam Ediyor, Tamamlandı, Açık) işe alım görevlerini net bir şekilde izler

Kategori ve Talep Eden gibi Özel Alanlar, ekipman teslimatı, uyumluluk ve diğer konularla ilgili iş taleplerine öncelik vermenize yardımcı olur

Çalışan El Kitabı, Liste Görünümü ve Başlangıç Kılavuzu gibi önceden ayarlanmış görünümler, kaynakları bulmayı kolaylaştırır

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Uzaktan işe alım sürecini standartlaştırmak ve hoş bir sanal deneyim yaratmak isteyen dağıtılmış takımlar

18. Onboarding için ClickUp Eğitim Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Yeni işe alınanların verimliliğini artıran, uygulanabilir bir eğitim programı için ClickUp Eğitim Listesi Onboarding Şablonunu kullanın

Onboarding sürecinin çok fazla eğitim içerdiğini iki kez söylememize gerek yok. ClickUp Onboarding için Eğitim Listesi Şablonu, her yeni takım üyesi için tüm bilgileri ayrıntılı olarak listeler:

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Eğitim modüllerini, kaynakları ve son tarihleri tek bir merkezi listede düzenleyin

Yeni işe alınanlara eğitim görevleri atayın ve tamamlanma durumunu gerçek zamanlı olarak izleyin

Karma öğrenme deneyimi için videolara, belgelere ve testlere bağlantılar ekleyin

Yerleşik hatırlatıcılar, hem eğitmenlerin hem de eğitim alanların programa uymasını sağlar

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Yeni işe alınan çalışanların hızlı bir şekilde verimlilik düzeyine ulaşmasını sağlayan, şeffaf ve hesap verebilir bir eğitim programı isteyen işe alım koordinatörleri

19. ClickUp Personel Planı Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Personel Planı Beyaz Tahta Şablonu'nu kullanarak mevcut veya gelecekteki projeler için personel ihtiyaçlarını ve kapasiteyi değerlendirin

Takımınızı mı büyütüyorsunuz yoksa sezonluk işe alımlar mı planlıyorsunuz? ClickUp Personel Planı Beyaz Tahta Şablonu, tüm işe alım stratejinizi haritalandırmak için görsel ve işbirliğine dayalı bir alan sunar.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

ClickUp Beyaz Tahtalarında basit, sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak organizasyon şemaları oluşturun ve açık pozisyonları görselleştirin

Beyaz tahtaya doğrudan notlar, son tarihler ve işe alım öncelikleri ekleyin

İK, finans ve departman yöneticileriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Sorunsuz bir uygulama için işe alım süreci şablonunuzdaki görevlerle entegre edin

👉🏼 İdeal kullanım alanları: İş planlarını iş hedefleri ve bütçeyle uyumlu hale getirmesi gereken İK liderleri ve departman yöneticileri

20. ClickUp Halefiyet Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Halefiyet Planlama Şablonu ile liderlik rollerindeki yetenek geçişlerini yönetin veya yeni bir halefiyet planında anahtar pozisyonları belirleyin

ClickUp Halefiyet Planlama Şablonu, anahtar rolleri belirlemek ve gelecekteki liderleri yetiştirmek için net ve yapılandırılmış merkezi bir sistem sağlar. Geleceğe hazır planlamayı gerçek zamanlı yürütmeyle birleştirmek için tasarlanan bu şablon, liderlik boşluğu sürprizleriyle karşılaşmamanızı sağlar.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Pano ve Liste görünümleri, kritik pozisyonları ve potansiyel halefleri bir bakışta haritalandırmanıza olanak tanır

Özel Durumlar (Açık, Devam Ediyor, Kapalı) her rolün hazırlık düzeyini izlemenize yardımcı olur

Özel Alanlar, mevcut pozisyon, hazırlık puanı, beceri eksiklikleri ve gelişim dönüm noktaları gibi ayrıntıları yakalar

👉🏼 İdeal kullanım alanları: Güvenilir bir yedek kadro oluşturmak ve değişiklikler olduğunda operasyonların kesintiye uğramamasını sağlamak isteyen İK liderleri ve departman yöneticileri

ClickUp'ın Ücretsiz İşe Alım Süreci Şablonları ile Kaynak Bulmadan İmzaya Kadar Daha Hızlı

Hızla büyüyor, özel roller için işe alım yapıyor veya sadece darboğazları ortadan kaldırmak istiyorsanız, ClickUp'ın işe alım ve ilgili şablonları size çeşitli aşamalarda ihtiyacınız olan netliği ve kontrolü sağlar.

Her şablonun kendine özgü avantajları vardır:

Kanban panosu görünümü ve raporlama araçları sayesinde adaylar ve işe alım takımları için netlik ve uyum

Puan kartları, kontrol listeleri ve değerlendirme matrisleri kullanarak tutarlılık ve önyargıların azaltılması

Otomasyonlar, hatırlatıcılar ve yapılandırılmış iş akışları ile verimlilik ve takip

Uzak, hibrit veya küresel işe alım ortamlarında ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik

Pipeline, eğitim, personel analizi ve işe alım süreçlerini bir araya getirdiğinizde, sadece bir işe alım süreci değil, aynı zamanda uyumlu bir yetenek motoru da oluşturmuş olursunuz.

İşte size seçim gücü: ClickUp'a kaydolun, takımınızın boru hattının bugün en zayıf olduğu alanları en iyi şekilde ele alan, tipik olarak düzenlenmiş şablonları seçin, bunları uygulayın ve etkisini ölçün. Zamanla, işe alım süreciniz reaktiften proaktif, parçalıdan rafineye doğru gelişecek ve evet, yetenek savaşını tam da bu şekilde kazanacaksınız.