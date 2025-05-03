Ideogram ve Midjourney: 2025'te hangi AI görüntü oluşturucu kazanacak?

Sanat, sanatçılara ve tasarımcılara basit görüntü komutlarıyla kişisel sanatsal görüntüler oluşturma olanağı sağlayan AI sanat araçları sayesinde resmen demokratikleşti.

AI ile üretilen görüntüler giderek daha fazla kabul görürken, Human AI Art Award gibi ödüller artık yenilikçiliği takdir ediyor ve dijital çağdaki yaratıcı projeleri kutlamak için 10.000 € (10.834 $) para ödülü ve iki aylık sergi imkanı sunuyor.

Ancak elbette tüm AI görüntü oluşturucular aynı değildir. AI sanat pazarındaki ilk başarılı modellerden biri olan Midjourney, yüksek bir standart belirlemiştir. Ancak Ideogram, özellikle metin yerleştirme ve tasarım süreciyle ilgi çekici bir alternatif sunmaktadır.

Bu makalede, Ideogram ile Midjourney'i karşılaştırarak ihtiyaçlarınıza en uygun AI aracını belirleyeceğiz.

Ideogram nedir?

via Ideogram

Toronto'dan sektörde sessiz sedasız bir devrim yaratan AI görüntü oluşturucu Ideogram ile tanışın. 80 milyon dolarlık Seri A fonuyla desteklenen bu AI aracı, fotogerçekçilik, ayrıntılı görüntüler, karmaşık komutlar ve metin işleme konusunda sıfırdan eğitildi.

Peki, Ideogram'u popüler bir araç yapan nedir? Bu AI modeli, çarpıcı görseller oluşturur ve aşağıdaki gibi kullanışlı özellikler sunar:

✅ Metni doğru bir şekilde işleyerek logolar, posterler, memler ve diğer yaratıcı projeler için kullanılabilirliği artırır

✅ Genel komut istemlerini otomatik olarak iyileştirir, Magic Prompt özelliği ile metin yerleşimini, görüntü komut istemlerini ve görsel estetiği geliştirir

✅ Geniş bir görüntü stili aralığında yüksek kaliteli görüntüler üretir

✅ Kullanıcı dostu bir web sürümü sunar, görüntü yüklemeyi, gizli oluşturmayı ve toplu oluşturmayı destekler

Ideogram özellikleri

Daha ayrıntılı bilgi edelim. Ürün incelemelerine ve ilk elden deneyimlere dayanarak, Ideogram'dan bekleyebileceğiniz bazı anahtar özellikler şunlardır:

Özellik #1: Yüksek çözünürlüklü görüntü çıkışı

Ideogram, ürün tasarımı, ticari kullanım ve içerik oluşturma için kusursuz görüntüler sağlayan 2K çözünürlüklü çıktıyı destekler.

Pazarlama görselleri, marka öğeleri veya sanatsal görüntüler üzerinde çalışıyor olun, platform görsel estetiği ve netliği korur.

via Ideogram

Özellik #2: İyi desen oluşturma

Ideogram, kullanıcıların dokular, arka planlar ve tekrarlanan tasarımlar için kusursuz döşeme desenleri oluşturmasına olanak tanır.

Bu özellik, desenlerin görünür kesintiler olmadan akıcı ve uyumlu kalmasını sağladığından, markalaşma, en iyi telefon duvar kağıtları veya ürün ambalajları üzerinde çalışan tasarımcılar için özellikle kullanışlıdır.

Özellik #3: Hızlı yeniden karıştırma

via Ideogram

Ideogram'un hızlı yeniden karıştırma özelliği ile kullanıcılar, benzer özellikleri, farklı görüntü stillerini ve yaratıcı varyasyonları keşfetmek için komut istemlerini değiştirebilir.

Sıfırdan başlamak yerine, bu araç daha dinamik sonuçlar elde etmek için görüntü istemlerini iyileştirir; temel olarak, kişisel tercihlere göre AI tarafından oluşturulan görüntüleri kolayca düzenlemenizi sağlar.

Özellik #4: Esnek planlar

Ideogram, günlük 20 görüntü oluşturma içeren ücretsiz bir plan sunar, böylece sıradan kullanıcılar özelliklerini kolayca deneyebilir. Öncelikli GPU süresi, daha hızlı görüntü oluşturma ve gizli oluşturma ihtiyacı olanlar için ücretli planlar, daha yüksek çözünürlüklü indirme, toplu oluşturma ve ek tasarım süreci geliştirmeleri sunar.

Ideogram fiyatlandırması

Ideogram, tüm kullanıcılara yönelik çeşitli abonelik planları sunar. Mevcut seçeneklerin dökümü aşağıda verilmiştir:

Ücretsiz

Temel : 8 $/ay

Artı : Aylık 20 $

Pro : 60 $/ay

Takım: Aylık 30 $/kullanıcı

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Midjourney nedir?

via Midjourney

AI görüntü oluşturucular söz konusu olduğunda, Midjourney grafik tasarımcılar, sanatçılar ve AI sanat meraklıları arasında popüler bir isimdir.

Başlangıçta yalnızca Discord'da metin-görüntü botu olarak sunulan Midjourney, artık bir web sürümüyle daha geniş bir kitleye ulaşıyor. Daha spesifik olmak gerekirse, Midjourney ile şunları yapabilirsiniz:

✅ Diğer AI görüntü oluşturucular arasında öne çıkan benzersiz, resimsel bir estetikle ayrıntılı ve sanatsal görüntüler oluşturun

✅ Yakınlaştırma, kaydırma, yeniden karıştırma ve yükseltme gibi gelişmiş düzenleme seçeneklerini kullanın

✅ Kullanıcıların görüntüleri yükleyip referans olarak kullanmasına olanak tanıyan görüntü tabanlı komut istemlerini deneyin

Midjourney özellikleri

Ideogram'a benzer şekilde, Midjourney de güçlü bir AI görüntü oluşturucu sunar. Bu araç, sanatsal yeteneği, yüksek kaliteli görüntüleri ve gelişmiş özelleştirme seçenekleriyle bilinir.

İşte özelliklerinin ayrıntılı bir dökümü:

Özellik #1: Gelişmiş görüntü özelleştirme

via Midjourney

Midjourney, yakınlaştırma, kaydırma, yükseltme ve yeniden karıştırma gibi kapsamlı görüntü değiştirme araçları sunarak kullanıcıların baştan başlamadan ayrıntıları iyileştirmelerine olanak tanır.

Bu özellikler, görsel estetiği korurken en boy oranını ayarlamayı, perspektifleri değiştirmeyi veya bir görüntünün farklı varyasyonlarını keşfetmeyi kolaylaştırır.

Özellik #2: Stil ve görüntü referanslama

via Midjourney

Kullanıcılar, stil referansı olarak mevcut görüntüleri yükleyebilir ve böylece oluşturulan birden fazla görüntü arasında tutarlılığı koruyabilir. Bu özellik, marka kimliği, sanatsal projeler ve konsept geliştirme için özellikle kullanışlıdır.

Özellik #3: Esnek oluşturma modları

Midjourney, hızlı sonuçlar için Hızlı Mod, sınırsız yavaş oluşturma için Rahat Mod ve neredeyse anında çıktı için Turbo Mod dahil olmak üzere birden fazla işleme seçeneği sunar.

Ayrıca, üst düzey planlarda bulunan Gizli Mod, gizli görüntü oluşturmaya olanak tanır ve görüntülerin herkese açık galerilerde görünmemesini sağlar.

Özellik #4: Çeşitli stiller

via Midjourney

Midjourney, gerçekçi dokular, karmaşık ışıklandırma ve sanatsal kompozisyonlarla ayrıntılı görüntüler üretmede mükemmeldir. Fotogerçekçi sahneler, sürreal sanat eserleri veya fantastik konseptler olsun, Midjourney tüm stilleri uzman düzeyinde benimsemiştir.

Midjourney fiyatlandırması

Midjourney, her biri farklı kullanım düzeylerine uygun dört abonelik planı sunar. İşte genel bakış:

Temel Plan : 10 $/ay

Standart Plan : 30 $/ay

Pro Plan : 60 $/ay

Mega Plan: 120 $/ay

Ideogram ve Midjourney: Özelliklerin Karşılaştırması

Az önce bahsettiğimiz gibi, Ideogram ve Midjourney güçlü AI görüntü oluşturma araçlarıdır. Ancak, her biri farklı alanlarda diğerinden daha iyidir. Platformların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak için özelliklerini karşılaştıralım ve hangisinin önde olduğunu görelim:

Özellik #1: Görüntü kalitesi ve yaratıcılık

Midjourney'in çarpıcı, ayrıntılı ve sanatsal açıdan zengin görüntüler oluşturma yeteneği eşsizdir. AI modeli, gerçekçilik, ışıklandırma ve kompozisyona odaklanarak birçok güncellemeden geçmiştir, bu da onu sanatçılar, tasarımcılar ve içerik oluşturucular için tercih edilen bir seçenek haline getirmiştir.

Ideogram yüksek kaliteli görüntüler üretir, ancak fotogerçekçilik ve karmaşık sanatsal işleme konusunda Midjourney'in gerisinde kalır.

🏆 Kazanan: Midjourney, fotogerçekçiliği ve karmaşık sanatsal işleme yeteneği nedeniyle.

Özellik #2: Metin görüntüleme doğruluğu

Ideogram'ın en büyük avantajlarından biri, görüntüler içinde net ve doğru metinler oluşturabilmesidir. Bu, okunabilir metin içeren posterler, logolar, afişler veya grafik sanat eserlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için çok kullanışlıdır.

Midjourney ise metin doğruluğu konusunda zorluk çekiyor. AI tarafından oluşturulan görüntülerindeki metinler genellikle bozuk veya okunaksız görünüyor, bu da tipografiyi sanat eserlerine entegre etmesi gereken tasarımcılar için bu aracı ideal olmaktan çıkarıyor.

🏆 Kazanan: Ideogram, net ve doğru metinler üretme yeteneği nedeniyle.

Özellik #3: Kullanım kolaylığı

Midjourney'in Discord komutlarına bağımlılığı, uzun süredir birçok kullanıcı için bir sorun olmuştur. Web tabanlı bir arayüz sunmuş olsalar da, hala metin komutlarına büyük ölçüde bağımlıdır ve diğer AI araçlarına göre daha az sezgiseldir.

Buna karşılık, Ideogram temiz ve anlaşılır bir web arayüzü sunar. Kullanıcılar sadece birkaç tıklama ile stilleri, en boy oranlarını ve özellikleri seçebilir, bu da onu yeni başlayanlar için çok daha erişilebilir hale getirir. Kullanım kolaylığı önceliğinizse, Ideogram daha iyi bir seçimdir.

🏆 Kazanan: Ideogram, basit arayüzü sayesinde.

Özellik #4: Gizlilik ve abonelik maliyeti

Gizli üretim istiyorsanız, Midjourney'in Stealth Mode için minimum 60 $/ay (Pro Plan) ücreti vardır. Ideogram ise gizli üretim için sadece 20 $/ay (Plus Plan) ile önemli bir maliyet avantajı sunar.

Ideogram'un planları, fiyatına göre daha fazla görüntü oluşturma imkanı sunarken, Midjourney'in hızlı GPU süresi daha pahalıdır ve çabuk tükenir. Bu, Ideogram'u yüksek hacimli görüntü oluşturma ihtiyacı olan kullanıcılar için daha uygun fiyatlı bir seçenek haline getirir.

🏆 Kazanan: Ideogram, daha uygun fiyatlı gizli mod ve fiyatına göre daha fazla görüntü.

Ideogram ve Midjourney, Reddit'te karşılaştırıldı

Her zaman olduğu gibi, Reddit kullanıcıları Midjourney ve Ideogram hakkında çeşitli görüşler paylaştı. Gerçek kazançlar ve zorluklar hakkında fikir edinmeniz için bazı gerçek Reddit kullanıcılarının yorumlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Midjourney, yüksek kaliteli, görsel olarak çarpıcı görüntüleri ile büyük beğeni topluyor. Bir kullanıcı şöyle not düşmüş:

Şu anda en sevdiğim özellik Kişiselleştirme... Bu işlemle elde ettiğim "kişisel stil" yarı soyut, çizilmiş/boyanmış, son derece ayrıntılı, renkli, çok etkileyici ve genellikle komik illüstrasyonlar. Bu stil, bakmaktan hoşlandığım şeylere o kadar çok benziyor ki, artık neredeyse tüm nesillerim için ön tanımlı olarak kullanıyorum.

Şu anda en sevdiğim özellik Kişiselleştirme... Bu işlemden elde ettiğim "kişisel stil", yarı soyut, çizilmiş/boyanmış, son derece ayrıntılı, renkli, çok etkileyici ve genellikle komik illüstrasyonlar. Bu stil, bakmaktan hoşlandığım şeylere o kadar çok benziyor ki, artık neredeyse tüm nesillerim için ön tanımlı olarak kullanıyorum.

Ancak, bazıları hızlı doğruluk eksikliği ve görüntü oluşturmada belirli ayrıntıları kontrol etmenin zorluğu nedeniyle hayal kırıklığını dile getirmiştir:

Midjourney, az metin girdisiyle harika şeyler yaratmada iyidir, ancak kesin açıklamalara yanıt vermede inanılmaz derecede kötüdür. Görüntüyü ne kadar ayrıntılı tanımlarsanız, sorunları o kadar çok fark edersiniz.

Midjourney, az metin girdisiyle harika şeyler yaratmada iyidir, ancak kesin açıklamalara yanıt vermede inanılmaz derecede kötüdür. Görüntüyü ne kadar ayrıntılı tanımlarsanız, sorunları o kadar çok fark edersiniz.

Öte yandan, Ideogram, Midjourney'in zorlandığı bir konu olan görüntüler içinde doğru metinleri işleme yeteneği ile popülerlik kazanmıştır. Bu inceleme şunu vurgulamaktadır:

Metinler Midjourney'den çok daha iyi ve ebeveynlerin yönlendirmelerine oldukça iyi yanıt veriyor.

Metinler Midjourney'den çok daha iyi ve ebeveynlerin yönlendirmelerine oldukça iyi yanıt veriyor.

Ancak, görüntü kalitesinin düştüğünü gösteren son şikayetlere dikkat edin:

Birdenbire fotoğrafların kalitesi çok düştü, eskisi gibi değil. Bu çok hayal kırıcı!

Birdenbire fotoğrafların kalitesi çok düştü, eskisi gibi değil. Bu çok hayal kırıcı!

ClickUp ile tanışın — Midjourney ve Ideogram'a en iyi alternatif

Midjourney ve Ideogram, etkileyici AI görüntü oluşturma araçlarıdır. Ancak, önemli bir bileşeni eksiktir: proje yönetimi ve işbirliği.

Yaratıcı takımlar için işbirliği ve organizasyon, görüntü oluşturma kadar önemlidir. Ancak, birden fazla araca ve sisteme güvenmek, uzun vadede parçalanmış verilere ve silo haline gelmiş süreçlere yol açabileceğinden tehlikeli olabilir.

Bunun kolay çözümü nedir? Fikir oluşturmadan uygulamaya kadar sizinle uyumlu bir platforma geçin.

ClickUp, görüntü oluşturma, proje planlama, görev yönetimi ve takım işbirliğini tek bir çalışma alanında birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama.

ClickUp'ı iş başında görelim:

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #1: ClickUp Beyaz Tahtalarda AI Görüntü Oluşturucu

Discord'a dayanan Midjourney ve metin doğruluğuna odaklanan Ideogram'dan farklı olarak, ClickUp, ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği içinde tamamen entegre bir AI görüntü oluşturucu sunar.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak basit komutlarla gerçek zamanlı olarak AI görüntüleri oluşturun

Bu, kullanıcıların fikirlerini gerçek zamanlı olarak görselleştirebileceği, işbirliği içinde beyin fırtınası yapabileceği ve komutları anında AI tarafından oluşturulan görüntülere dönüştürebileceği anlamına gelir:

✅ Üçüncü taraf araçlara gerek yok — görüntüleri doğrudan ClickUp içinde oluşturun

✅ Takım üyeleriyle gerçek zamanlı görsel işbirliği

✅ Beyaz Tahtaları görevlere ve belgelere bağlayarak sorunsuz bir şekilde çalışın

ClickUp Beyaz Tahta'nın dokunmatik arayüzü, gerçek bir tahtaya çizim yapıyormuş hissi verir, ancak ClickUp'ın yapay zekası da eklenmiştir. Fikirleri çizerken veya bırakırken, sistem sonraki adımları önerebilir, şablonları doldurabilir ve hatta projeleri başlatabilir. Dosyaları dışa aktarmak ve güncellemeleri göndermek yerine, proje bağlantıları ve durum bileşenleri ile birlikte bir Beyaz Tahta bağlantısı paylaşırsınız.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak sezgisel hareketlerle vizyonunuzu oluşturun

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Avantajı #2: ClickUp Brain

Midjourney ve Ideogram görüntü oluştururken, bunun ötesinde yaratıcı süreçleri düzenlemeye, iyileştirmeye veya geliştirmeye yardımcı olmazlar.

ClickUp Brain ise görseller üreten, tasarım fikirleri öneren, varlıkları düzenleyen ve yaratıcı ve işle ilgili sorgulara anında yanıtlar veren yapay zeka destekli bir asistandır.

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin ClickUp Brain ile belgelerden ve raporlardan anında AI destekli içgörüler ve özetler oluşturun

Bu, manuel izleme ihtiyacını büyük ölçüde azaltır ve herkesin zahmetsizce bilgilendirilmesini sağlar.

Ancak bu sadece başlangıç. ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızdaki görevleri, belgeleri, kişileri ve bilgileri Google Drive, Figma ve Salesforce gibi harici araçlarla birleştirir. Yaratıcı iş akışlarını, işinizi anlayan ve ilerlemenize yardımcı olan merkezi bir beyinde bir araya getirir.

Kampanya varlıkları tasarlıyor veya müşteri brifingi hazırlıyor olsanız da, saniyeler içinde sorular sorabilir, bağlamsal yanıtlar alabilir ve proje kurulumunu otomatikleştirebilirsiniz.

Bu, daha az toplantı, daha az gidip gelme ve daha fazla üretim zamanı anlamına gelir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Tasarım takımları için ClickUp

Midjourney ve Ideogram yalnızca görüntü oluşturmaya odaklanır, ancak yaratıcı projeleri yönetmek, son teslim tarihlerini izlemek ve tasarımlar üzerinde işbirliği yapmak için yapılandırılmış araçlara sahip değildir.

ClickUp, görev yönetimi, geri bildirim döngüleri ve AI destekli tasarım iş akışlarını entegre ederek yaratıcı takımlar için uçtan uca bir çözüm sunar.

ClickUp bunu nasıl yapıyor?

ClickUp Belgeleri , tasarım özetleri, marka yönergeleri ve AI tarafından oluşturulan hızlı depolar için merkezi bir hub görevi görür ve tüm yaratıcı varlıkları düzenli ve erişilebilir tutar

ClickUp Sohbet , gerçek zamanlı tartışmaların yapılmasını sağlayarak tasarım takımlarının anında geri bildirimde bulunmasını, maketleri paylaşmasını ve platformlar arasında geçiş yapmadan yaratıcı darboğazları çözmesini sağlar

ClickUp Görevleri , karmaşık tasarım projelerini yönetilebilir adımlara bölerek, son teslim tarihleri atayarak ve ilerlemeyi izleyerek yaratıcı iş akışlarını basitleştirir

ClickUp Belgeleri ile yaratıcı fikirleri, tasarım yönergelerini ve AI tarafından oluşturulan komut istemlerini işbirliğine dayalı bir çalışma alanında merkezileştirin

💡 Profesyonel İpucu: Pazarlama ekipleri, ClickUp Beyaz Tahtalarına açık ve açıklayıcı komutlar girerek ClickUp Brain'i kullanarak kampanya temalarını AI destekli görsellerle mükemmel bir şekilde uyumlu hale getirebilir. Ardından, bu görselleri pazarlama görevlerinize ve belgelerinize anında bağlayın. İşte, iş akışı basitleşti!

Fikirleriniz Tükenmesin, Mid Journey'den ClickUp'a Geçin

ClickUp kullanıcıları, bu aracın gücünün en büyük kanıtıdır. EDfo r Tech'in

ClickUp, takımımızın farklı saat dilimlerinde uzaktan iletişim kurmasına ve gereksiz toplantılar yapmadan veya e-posta ya da Slack ile bilgi istemeden projede neler olup bittiğini bilmesine yardımcı oldu. Beyaz tahta özelliği, süreçler ve iş akışları hakkında beyin fırtınası yapmamıza ve görevleri gerçek zamanlı olarak atamamıza yardımcı oluyor.

ClickUp, takımımızın farklı saat dilimlerinde uzaktan iletişim kurmasına ve gereksiz toplantılar yapmaya veya e-posta ya da Slack ile bilgi istemeye gerek kalmadan projede neler olup bittiğini bilmesine yardımcı oldu. Beyaz tahta özelliği, süreçler ve iş akışları hakkında beyin fırtınası yapmamıza ve görevleri gerçek zamanlı olarak atamamıza yardımcı oluyor.

AI görüntü oluşturma, iş akışı otomasyonu veya gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyacınız olsun, ClickUp yaratıcı takımların konseptten uygulamaya daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde geçmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir araçtır.

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