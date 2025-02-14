yaratıcı Sunumlar için 13 Google Slayt Fikri

Sunumlar zorlu bir mücadele gibi hissettirmemelidir, ancak genellikle öyledir. Boş bir Google Slides sunumuna bakarak, izleyicilerinizle gerçekten bağlantı kuracak bir şey yaratmaya çalışmak çok zor olabilir. Her zamanki şablonlar mı? Çok kullanılmış. Ön tanımlı tasarımlar mı? Unutulabilir.

Yönetim kurulunda o zor yakalanabilir "vay" faktörünü arayan bir profesyonel, dikkatini dağıtan öğrencilerin ilgisini çekmek isteyen bir eğitimci veya sıradan düzenlerden sıkılmış bir yaratıcıysanız, doğru yerdesiniz

Google Slaytlar'ı hiç bilmediğiniz şekillerde işinize yarar hale getirmenin yepyeni bir yoluna hoş geldiniz. 🤩

Etkileyici sunumlar yapmaya hazır mısınız? Temel bilgilerle başlayalım.

⏰ 60 Saniyelik Özet Google Slides: Her yerde, her zaman slaytlar—artık "yanlış dosya biçimi" draması yok

Canlı düzenleme, anında geri bildirim, sıfır karışıklık

Şablonlar, animasyonlar, kolay düzenlemeler; tasarımcıya gerek yok

Google ile uyumlu çalışır: E-Tablolar, Dokümanlar ve Formlar'dan içerik ekleyin

fiyat etiketi 0 $! Google Slides'ı profesyoneller gibi kullanma 💼 İş teklifleri: Grafikler, animasyonlar, konuşmacı notları = daha fazla etki 🎨 Yaratıcı portföyler: Görseller, videolar, tıklanabilir vaka çalışmaları (anlatmayın, gösterin) 📅 Etkinlik davetiyeleri ve gündemler: QR kodları, RSVP bağlantıları, geri sayımlar ve daha fazlasını düşünün 📄 Etkileşimli özgeçmişler: Bağlantılar, zaman çizelgeleri ve tıklanabilir projeler özgeçmişlerinizi unutulmaz kılar 🎓 Öğretim ve eğitim materyalleri: Diyagramlar, testler ve videolar ekleyin 🛍️ Ürün demoları: Tıklanabilir özellikler, teknik özellikler ve hemen satın al bağlantıları, zahmetsizce satış yapmanıza yardımcı olur 📖 Marka kitapları: Kimliğinizi ve marka kişiliğinizi eylemlerle gösterin 📊 Yıllık planlar: Canlı grafikler, hedefler, liderlik güncellemeleri—sonsuz PDF'ler yok 🎭 Renk panoları: Düzenleyin, renklerle oynayın, hareket ekleyin 📖 Oryantasyon kılavuzları: Adım adım kılavuzlar, testler ve görseller—karışıklık yok 📑 Raporlar ve vaka çalışmaları: Öncesi ve sonrası slaytlar ve video kanıtları (metin yüklemesi yok) 🛣️ Ürün yol haritaları: Zaman çizelgeleri, son tarihler, takımların uyumlu çalışmasını sağlayan etkileşimli bağlantılar 🎲 Testler ve oyunlar: Tıklayarak cevapları gösterme, puan izleme, dinamik yollar (eğlenceli!) İşlerinizi bir üst seviyeye taşımak için ClickUp'ı deneyin ClickUp Beyaz Tahtalar: Tasarımına başlamadan önce beyin fırtınası yapın ve planlayın

ClickUp Brain AI ve ClickUp Belgeleri: Düşüncelerinizi yapılandırın, içerik önerileri alın, canlı olarak işbirliği yapın

Google Slides Entegrasyonu: 10 farklı uygulama arasında geçiş yapmadan Slides ve ClickUp'ı yönetin

Sunum için neden Google Slides kullanmalı?

Tüm sunum araçları aynı değildir ve Google Slaytlar, iyi nedenlerle öne çıkmaktadır. Dersler hazırlarken, fikirler sunarken veya yaratıcı projeler sergilerken, basitlik ve esnekliğin mükemmel birleşimini sunar.

İşte dikkatinizi çekmesi gereken nedenler:

Her yerden erişilebilir: Google sunumlarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz cihazdan düzenleyin; uyumluluk veya tek bir bilgisayara bağlı kalma konusunda endişelenmenize gerek yok

Gerçek zamanlı işbirliği: Canlı düzenleme ve anında geri bildirim özellikleriyle takımın iş akışlarını basitleştirin (herkes tam anlamıyla aynı sayfada kalır!)

Yerleşik tasarım araçları: Tasarım bilgisi gerektirmeyen sezgisel şablonlar, animasyonlar ve özelleştirme seçenekleriyle profesyonel görünümlü slaytlar oluşturun

Google Çalışma Alanı ile entegrasyon: Google E-Tablolar'dan grafikler ekleyin, Google Dokümanlar'dan içerik alın veya formları ve videoları tek bir yerde entegre edin

Uygun maliyetli: Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir şablon seçin (eğitimciler, küçük işletmeler veya bütçesi sınırlı olan herkes için kazançlı bir seçenek)

➡️ Ayrıca okuyun: PowerPoint için en iyi AI sunum oluşturucular

Farklı Kullanım Örnekleri için Google Slaytlar Fikirleri

Kullanıma hazır Google Slides şablonlarıyla , hemen başlayabilir ve sunumunuzu tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Çeşitli kullanım durumları için Google'ın sunum araçlarının çok yönlülüğünü keşfedin.

1. İş teklifleri

google Slides aracılığıyla

İş sunumlarınızı dikkat çeken ve değerinizi açıkça gösteren tekliflere dönüştürün. Anahtar noktaları vurgulamak için animasyonlar ekleyebilir, gerçek zamanlı verileri sunmak için Google E-Tablolar'dan grafikler ekleyebilir ve karar vericilerin odaklanmasını sağlayan mantıklı bir akışla slaytlarınızı yapılandırabilirsiniz.

Ayrıca, konuşmacı notları sayesinde sunumunuzu kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilir veya çarpıcı görseller ve özlü metinlerle tek başına kullanabileceğiniz bir sunum hazırlayabilirsiniz.

Örneğin, sunum şablonları stratejileri paylaşmak ve finansman sağlamak için idealdir , 30-60-90 günlük yönetici planları ise proje yöneticilerinin net dönüm noktalarını ve ilerlemeyi haritalandırmasına yardımcı olur.

💡 Profesyonel ipucu: Önerinizi müşterilerinizle veya iş arkadaşlarınızla paylaşırken belirli slaytlara erişimi kısıtlayabilirsiniz. Bu özellik, şirket içi maliyet dökümlerini veya hassas bilgileri gizli tutmanıza yardımcı olur.

2. Yaratıcı profesyoneller için portföyler

google Slides aracılığıyla

Google Slides, en iyi işlerinizi ön plana çıkaran profesyonel bir portföy oluşturmanın harika bir yoludur. Görselleri öne çıkarmak için görüntü ızgaraları kullanabilir, projelerinize hayat vermek için video ekleyebilir ve hatta ekstra güvenilirlik için müşteri referansları ekleyebilirsiniz.

İster marka projelerinizi sergileyen bir grafik tasarımcı ister yayınlanmış makalelere bağlantı veren bir serbest yazar olun, Slides portföyünüzü kolayca gözden geçirilebilir hale getirmenize yardımcı olur.

Ayrıca, "Fotoğraflar", "Vaka Çalışmaları" veya "Sertifikalar" gibi tıklanabilir bölümler eklemek, izleyicilerin aradıklarını tam olarak bulmalarına yardımcı olur.

💡 Profesyonel ipucu: Google Slaytlar'ın bağlantı işlevini kullanarak, görüntülerin veya portföy parçalarının üzerine fareyi getirdiğinizde daha fazla ayrıntı (proje açıklamaları veya müşteri geri bildirimleri gibi) gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu, potansiyel müşteriler veya işverenler için dinamik bir deneyim yaratır.

3. Etkinlik davetiyeleri ve gündem

google Slides aracılığıyla

Etkileşimli etkinlik davetiyeleri ve gündemler, Google Slaytlar'ı kullanmanın son derece yaratıcı bir yoludur. Sorunsuz kayıt için RSVP bağlantıları veya QR kodları ekleyin ve animasyonları kullanarak etkinlik saatleri, yeri veya misafir konuşmacılar gibi etkinlik ayrıntılarını kademeli olarak ortaya çıkarın.

Kurumsal etkinlikler için, programı ve gündemi şık bir biçimde vurgulayabilirsiniz. Ancak düğünler gibi kişisel etkinlikler için hikayeler, fotoğraflar ve hatta heyecanı artırmak için bir geri sayım sayacı kullanabilirsiniz

Ürün lansmanı, doğum günü partisi veya hayır gecesi gibi etkinlikleriniz için davetiyeleri etkinliğinizin havasına uygun şekilde özelleştirin.

💡 Profesyonel İpucu: Google Slides davetiyenizi gönderdikten sonra, ön izlemeler, anketler veya tanıtımlar gibi heyecan verici içeriklere sahip bir dizi takip slaytı ekleyerek konuşmayı devam ettirin.

4. Profesyonel özgeçmişler ve CV'ler

google Slaytlar aracılığıyla

Google Slaytlar, geleneksel PDF'lerin ötesine geçen sezgisel özgeçmişlerle iş başvurularında öne çıkmanıza yardımcı olabilir.

LinkedIn profilinize, portföyünüze ve hatta video tanıtımlarınıza tıklanabilir bağlantılar ekleyin. Zaman çizelgeleri kullanarak kariyerinizdeki ilerlemenizi görsel olarak haritalayın ve kişiliğinizi ve başarılarınızı öne çıkaran animasyonlu bir "Hakkımda" bölümü oluşturun.

Bu yaklaşım, pazarlamacılar, tasarımcılar veya yaratıcı bir alanda çalışan ve benzersiz, görsel odaklı bir özgeçmişle dikkat çekmek isteyen herkes için özellikle yararlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: İş sorumluluklarını listelemek yerine, işe alım yöneticilerinin tıklayarak katkılarınızı vurgulayan vaka çalışmaları, tasarım maketleri veya videolara ulaşabilecekleri slayt bölümleri ekleyin.

google Slaytlar aracılığıyla

Öğretmenler ve eğitmenler Google Slides'ı kullanarak hem etkileşimli hem de etkili dersler ve eğitim oturumları oluşturabilir.

Karmaşık fikirleri ayrıntılı olarak açıklamak için diyagramlar ekleyin, süreçleri adım adım göstermek için animasyonlar kullanın ve daha ayrıntılı açıklamalar için videolar ekleyin. Soru-cevap slaytları veya etkileşimli testler de katılımcıların ilgisini çekerek aktif öğrenmeyi teşvik edebilir.

Örneğin, bir öğretmen sınıf tartışmalarına rehberlik etmek için bir ders planı sunumu tasarlayabilirken, bir atölye kolaylaştırıcısı Slides'ı kullanarak takip etmesi kolay ve görsel olarak çekici profesyonel eğitim içeriği sunabilir.

💡 Profesyonel ipucu: Aynı sunum içinde, bireylere veya gruplara farklı bölümler atayın ve araştırmalarını, fikirlerini veya içgörülerini eklemelerini teşvik ederek takım çalışması ve ortak öğrenme duygusu yaratın.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platforma sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

6. Dijital ürün katalogları ve demolar

google Slaytlar aracılığıyla

Statik katalogları unutun. Google Slaytlar ile modern ve ilgi çekici dinamik ürün sunumları oluşturabilirsiniz. Müşterilerin ürünleri kolayca inceleyip satın alabilmesi için yüksek kaliteli fotoğraflar, ayrıntılı özellikler ve fiyatlar ekleyin.

Müşterilerinizi etkileyecek bir sunum hazırlamak için Google Slaytlar'da ürün demoları deneyin. Animasyonlar, etkileşimli prototipler ve ekran maketleri ile anahtar özellikleri ve avantajları vurgulayın.

Örneğin, bir yazılım demosu izleyicilere kullanıcı arayüzlerini ve ş Akışlarını gösterirken, bir donanım demosu sunumu teknik özelliklere ve gerçek kullanım örneklerine odaklanabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Google Slaytlar'ın harici bağlantılarla entegrasyonunu kullanarak ürün vitrininizde doğrudan "Şimdi Satın Al" deneyimi yaratın. Ürün resimlerine etkileşimli sıcak noktalar ekleyin; kullanıcılar bu noktalara tıklayarak incelemelere erişebilir ve hatta bir demo görüntüleyebilir.

7. Marka kitapları ve stil kılavuzları

google Slaytlar aracılığıyla

Google Slaytlar, yalnızca yönergeleri görüntülemekle kalmayıp marka kitapları oluşturmak için benzersiz bir yaklaşım sunar. Logonuz, renk paletiniz, tipografiniz ve ses tonunuz için ayrıntılı bölümler ekleyebilir, ardından logonuzun ürünlerinizde veya sosyal medyada nasıl göründüğü gibi gerçek örnekler ekleyerek daha da ileri gidebilirsiniz.

Ayrıca, hareketli grafikler göstermek için animasyonlar veya video gösterimleri ekleyerek markanızın görsel kimliğinin hareket halinde temsil edilmesini sağlayabilirsiniz.

Ve tüm bunlar işbirliğine dayalı olduğundan, takımınız markanız geliştikçe kılavuzu güncelleyebilir ve her şeyi tek bir erişilebilir yerde tutabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Daha fazla deneyim hissi veren bir marka kitabı için, animasyonları kullanarak logonuzu, renk paletinizi ve tipografinizi canlandırın. Sadece bir renk örneği göstermek yerine, renklerin nasıl geçiş yaptığını veya etkileşime girdiğini gösterin.

8. Yıllık iş planları

google Slaytlar aracılığıyla

Google Slaytlar ile yıllık iş planı sunumlarını dinamik ve işbirliğine dayalı bir deneyime dönüştürün. Statik slaytlar yerine, Google E-Tablolar'a bağlı canlı grafikler ve çizelgeler ekleyerek verileri gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve planınızın doğru ve ikna edici olmasını sağlayın.

Kapsamlı ve net bir sunum için departmanlara özel hedefler, ayrıntılı zaman çizelgeleri ve SWOT analizleri ekleyerek bir adım daha ileri gidin. Ayrıca, liderlerin gömülü video mesajlarıyla kişisel bir dokunuş da ekleyebilirsiniz.

Gerçek zamanlı işbirliği araçları, takımların birlikte çalışmasını ve iş planını ince ayarlamasını kolaylaştırarak, son sunumdan önce herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Sunum sırasında takımınızdan canlı geri bildirimler ekleyerek iş planınızı daha ilgi çekici hale getirin. Yorum konuları veya slayt içi anketler kullanarak anında geri bildirim toplayın ve tüm seslerin gerçek zamanlı olarak duyulmasını sağlayın.

9. Albümler ve ilham panoları

google Slaytlar aracılığıyla

Google Slaytlar, dijital albüm oluşturucular ve mood board şablonları hayranları için yaratıcı bir merkezdir.

İster yeni bir ürün lansmanı için tasarım fikirleri derliyor ister düğününüz için ilham verici görseller topluyor olun, renk paletlerini, tasarım fikirlerini ve metin parçacıklarını ayrı slaytlarda kolayca düzenleyerek her şeyi tek bir yerden görüntüleyin.

Video veya animasyonlar ekleyerek daha da ileri gidebilirsiniz. Hareketli bir logo ile bir markanın görsel kimliğini sergilemeyi veya kısa bir rüya tatil yeri videosu kullanarak mood board'unuzu zenginleştirmeyi hayal edin.

Daha katmanlı bir efekt için, fiziksel bir albümün dokunsal hissini taklit eden üst katmanlar ve şeffaflıklar kullanın.

💡 Profesyonel İpucu: Duygu durum panonuzu AI beyaz tahta araçlarıyla tamamlayarak düzen, renk şemaları ve öğeler hakkında otomatik öneriler alın. Bu sayede zaman kazanacak ve ekibinizle gerçek zamanlı olarak daha sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabileceksiniz.

10. Eğitim kılavuzları ve çalışanların işe alımı

google Slaytlar aracılığıyla

Sezgisel ve ilgi çekici adım adım slayt sunumlarıyla işe alım ve eğitim süreçlerini basitleştirin.

Örneğin, yeni çalışanları işe alırken, şirket politikalarını açıklayan videolar, iç sistemlerde nasıl gezinileceğini gösteren ekran görüntüleri ve anahtar süreçlerde onlara yol gösteren tıklanabilir talimatlar ekleyebilirsiniz.

Teknik adımları ayrıntılı olarak açıklamak için simgeler, infografikler ve GIF'ler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, tıklanabilir bağlantılar içeren testler eklemek, öğrenmeyi pekiştirmeye yardımcı olur.

Daha kapsamlı bir deneyim için, sorun giderme ipuçları, SSS'ler veya indirilebilir şablonlar gibi kaynaklar için bölümler ekleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Etkileyici bir deneyim için, her bölümün sonuna bir "Yolculuk İzleyici" slaytı ekleyin ve yeni çalışanların ilerlemelerini görsel olarak izlemelerine yardımcı olun. Bu, öğrenmenin her aşamasını tamamlamak için motivasyonlarını artıran oyunlaştırılmış bir unsur ekler.

11. Raporlar ve vaka çalışmaları

google Slaytlar aracılığıyla

Google Slaytlar ile raporları veya vaka çalışmalarını sunmak, artık sadece veri dökümü olmaktan çıkıyor. Karmaşık verileri ayrıntılı olarak gösteren temiz, renk kodlu grafikler ve çizelgeler içeren bir üç aylık rapor sunmayı hayal edin. Ayrıca, güvenilirlik ve insani bir dokunuş eklemek için bir müşteri referans videosu ekleyebilir veya bir ürün demosu ekleyebilirsiniz.

Vaka çalışmaları için içeriğinizi "Sorun Tanımı", "Yaklaşım" ve "Sonuçlar" gibi net bölümlerle yapılandırın. Bu, metodolojinizi sergilemenize ve anahtar sonuçları vurgulamaya yardımcı olur.

💡 Profesyonel ipucu: Çözümünüzün etkisini görsel olarak vurgulamak için "Önce ve Sonra" slaytını ekleyin. Müdahalenizden önceki durumu ve ardından gelen iyileştirmeleri göstermek için yan yana resimler, grafikler veya çizelgeler kullanın.

12. Ürün yol haritası

google Slaytlar aracılığıyla

Google Slaytlar, anahtar dönüm noktalarını, yakında çıkacak özellikleri ve takım sorumluluklarını görsel olarak haritalayan ürün yol haritaları oluşturmak için çok yönlü bir araçtır. Bu, her paydaşın neyin ne zaman olacağını tam olarak bilmesini sağlar.

Örneğin, özelliklerin ilerlemesini ve yaklaşan son tarihleri izlemek için Gantt grafiği içeren bir slayt oluşturabilir ve daha ayrıntılı bilgilere kolayca erişmek için teknik özellikler veya toplantı notları gibi ilgili belgelere bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Google Slaytlar'ı öne çıkaran özelliği, farklı kitlelere uyarlanabilir olmasıdır. Şirket içi takımlar (geliştiriciler ve proje yöneticileri gibi) için, teknik ayrıntılarla zenginleştirilmiş bir yol haritası ve özellik geliştirmenin daha ince yönlerini içeren bir yol haritası oluşturabilirsiniz.

Paydaşlar (yöneticiler ve müşteriler dahil) için, stratejik hedefleri, özelliklerin değerini ve genel ürün etkisini vurgulayan genel bir bakış sunabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: "Zaman Çizelgesi Görünümü" slaydını kullanarak anahtar ürün dönüm noktalarını kronolojik olarak vurgulayın. Bu, izleyicilerinize ürün yolculuğunun net ve kolay takip edilebilir bir özetini sunarak son teslim tarihleri, beklentiler ve ilerleme konusunda uyumu kolaylaştırır.

13. Etkileşimli testler ve oyunlar

google Slides aracılığıyla

Google Slaytlar'ı kullanarak çoktan seçmeli sorulardan boşluk doldurma sorularına kadar her şeyi tasarlayın ve kullanıcıları doğru cevaplara yönlendirmek için bağlantılar kullanın. Daha fazla motivasyon (ve eğlence) için puan takipçileri veya ilerleme çubukları ekleyin ve öğrenmeyi pekiştirmek için anında geri bildirim sunun.

Bir adım daha ileri gitmek için, neden "kendi maceranı seç" quizini denemiyorsunuz? Katılımcılar, farklı yollara yönlendirecek seçimler yaparak oyuna sürpriz ve heyecan katabilirler.

💡 Profesyonel ipucu: Slayt Sıralayıcı görünümünü kullanarak rastgele bir slayt sunumu oluşturun ve geçişlere canlandırma ekleyin, böylece her quiz denemesi farklı hissedilir ve deneyim her seferinde ilgi çekici ve çeşitlilik dolu olur.

ClickUp ile Verimliliği Artırma

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, özellikle fikirleri paylaşmak ve düzenlemek için görsel proje yönetimi ve verimlilik konusunda kullanışlı çözümler sunar.

Örneğin, ClickUp Beyaz Tahta özelliği, fikirlerinizi hızlı bir şekilde haritalandırmanız ve herkesin gerçek zamanlı olarak aynı sayfada kalmasını sağlamanız gerektiğinde idealdir. Ekibinizle beyin fırtınası yaparken veya müşterilere sunum yaparken, soyut düşüncelerden somut planlara verimli bir şekilde geçmenize yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp Sunum Şablonu ile tüm süreci basitleştiren yeni başlayanlar için uygun bir düzen elde edersiniz.

Bu şablonu indirin ClickUp Sunum Şablonu'nu kullanarak özel, işbirliğine dayalı bir tuval üzerinde fikirlerinizi haritalandırın; tel kafesler ve görsel planlar için idealdir

Beyaz tahta düzeni, başlık sayfası, gündem ve amaç sayfası dahil olmak üzere konunuzu tanıtmak için önceden tasarlanmış yer tutucular içerir.

Sunumun ana bölümüne geçerken, anahtar verileri organize modüllere ayırarak sergileyebilirsiniz. Fotoğraflar, grafikler ve şekiller gibi görseller de argümanlarınızı desteklemek için eklenebilir.

En iyi yanı ne mi? Görevleri doğrudan beyaz tahtanızda oluşturabilir ve atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Ayrıca, bu görevler kolay izleme için yerleşik listeler ve Kanban panolarıyla entegre olur.

ClickUp Brain işleri daha da ileriye taşır. Bu yerel AI destekli sinir ağı otomatik olarak ilgili bilgileri alır, fikirler önerir ve düşüncelerinizi daha etkili bir şekilde organize etmenize yardımcı olur.

Fikirleriniz sipariş edildiğinde, ClickUp Belgeler devreye girer. Wiki tarzı sayfalarda metin, resim, bağlantı ve gerçek zamanlı işbirliği ile düşüncelerinizi somutlaştırın.

Belgeler o kadar iyi ki, süreçleri özetlemek veya not almak için bir daha Word kullanmak istemiyorum.

Belgeler o kadar iyi ki, süreçleri özetlemek veya not almak için bir daha Word kullanmak istemiyorum.

Ve takımınızla hızlı bir şekilde uyum sağlamanız gereken zamanlarda, ClickUp Sohbet çalışma alanınızla entegre olarak tam orada, geri bildirim paylaşmanıza, değişiklikleri tartışmanıza ve her şeyi yolunda tutmanıza olanak tanır . Konuşmaları bağlı görevlere bağlayın ve bağlamınızı bozulmadan koruyun.

ClickUp Sohbet'i kullanarak tek bir canlı arayüzde takımınızla birlikte beyin fırtınası yapın

Kısacası, her şey ClickUp'ın merkezi çalışma alanında kalır ve beyin fırtınası oturumları, oluşturma ve işbirliği arasında sorunsuz geçişler sağlanır.

Yaratıcı Google Slides sunumları için ipuçları

Göz alıcı sunumlar, mükemmel şablonlar ve özenle hazırlanmış özelleştirmelerle başlar. Google Slides tasarımlarınızı ilgi çekici ve etkili hale getirmek için bazı uygulanabilir ipuçları:

Slayt ana sayfası ile slayt tutarlılığını sağlayın: Tüm slaytlarda tutarlı bir tasarım elde etmek için "Slayt Ana Sayfası" özelliğini kullanarak yazı tiplerini, renkleri ve düzenleri seçin, genel değişikliklerde zaman kazanın

Metni en aza indirin, görselleri en üst düzeye çıkarın: Fikirlerinizi daha etkili bir şekilde iletmek için uzun paragrafları kısa ve öz maddeler, görseller ve genel olarak minimalist bir tasarımla değiştirin

Etkileşimli gezinme ekleyin: Bağlantılar veya tıklanabilir düğmeler kullanarak doğrusal olmayan bir sunum oluşturun ve izleyicilerinizin bölümler arasında serbestçe gezinmesini sağlayın

Animasyonları amaca uygun kullanın: Animasyonları yalnızca yardımcı olacak yerlerde ekleyin; örneğin, odaklanmayı sağlamak için noktaları kademeli olarak ortaya çıkarmak veya bir süreci göstermek için

Infografiklerle anahtar verileri vurgulayın: Google Slaytlar'ın şekilleri ve grafiklerini kullanarak veri yoğun tabloların yerine şık infografikler kullanın

Etkiyi ikiye katlamak için ekranları bölün: Karşılaştırmaları gösterin veya bölünmüş düzenlerde görselleri metinlerle eşleştirerek temiz ve modern bir görünüm elde edin

Görüntüleri özel şekillere kırpın: Özel görüntü maskeleri kullanarak görselleri daire, üçgen veya benzersiz formlara kırpın ve slayt tasarımınızı güçlendirin

Net bir eylem çağrısı (CTA) ile bitirin: Toplantı daveti, indirme bağlantısı veya bir sonraki büyük fikriniz olsun, Toplantı daveti, indirme bağlantısı veya bir sonraki büyük fikriniz olsun, sunumunuzu cesur ve kolay anlaşılır bir CTA ile bitirin

ClickUp ile Fikirlerinizi Sunuma Hazır Hale Getirin

Sunum hazırlamak, özellikle farklı araçlar arasında geçiş yaparken gerçek bir baş ağrısı olabilir.

Google Slides temaları görseller için harika olsa da, fikirleri düzenlemek ve takımınızla senkronizasyon sağlamak gibi tüm arka plan işlerini yönetmek için kolay bir yol sunmaz.

İşte burada ClickUp devreye giriyor ve beyin fırtınası yapmanıza, işbirliği yapmanıza ve fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak sunmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir platform sunuyor. Yerleşik beyaz tahtalarda düşüncelerinizi taslak haline getirin ve şirket içi AI asistanının sağladığı içgörülerle bir araya getirin. 💯

En iyi yanı ne mi? ClickUp'ın Google Slides (ve 1.000'den fazla diğer araç) ile doğrudan entegrasyonu, her şeyin ve herkesin düzenli ve bağlantılı kalmasını sağlar.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve iyi organize edilmiş, üzerinde işbirliği yapması kolay ve görsel olarak etkileyici sunumlar hazırlamaya başlayın.