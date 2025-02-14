Sunumları Geliştirmek için Google Slaytlar'da Çizim Yapma

Sunum sırasında dikkatinizin dağıldığını ve en önemli noktaları kaçırdığınızı fark ettiğiniz kaç kez oldu? Bu çok yaygın bir durumdur.

Ortalama dikkat süresi sadece 10 ila 15 dakika olan izleyicileriniz, metin ağırlıklı slaytlarda anahtar bilgileri kolayca kaçırabilir.

Ancak bu durum böyle olmak zorunda değil. Google Slides, slaytlarınızın üzerine özgürce çizim yapabileceğiniz sunum araçları sunar. Anahtar fikirleri vurgulayabilir, kavramları açıklığa kavuşturmak için karmaşık çizimler yapabilir veya izleyicilerinizin önemli noktaları kaçırmamasını sağlayan açıklamalar ekleyebilirsiniz.

Google Slaytlar'da çizim yapmayı öğrenmek için bu blog gönderisini okuyun!

⏰ 60 saniyelik özet Google Slaytlar, hızlı eskizler için Scribble ve grafikler ve diyagramlar gibi şık görseller oluşturmak için Google Çizimler gibi çeşitli çizim araçları sunar

Çizim tabletinde gerçek zamanlı sunum işaretlemeleri için Annotate gibi üçüncü taraf araçları destekler

Google Slaytlar'daki zihin haritası şablonları, fikirleri görsel olarak düzenlemek ve birbirine bağlamak için mükemmel bir yol sağlar

Araç, çizim için gerçek zamanlı işbirliği özelliğinden yoksundur ve degrade veya vektör tarzı çizimler gibi gelişmiş görsel tasarımlar sınırlıdır

ClickUp Beyaz Tahtalar, gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak takımların Google Slaytlar ile kolayca entegre edilebilen tek bir düzenli alanda çizim yapmasına, yapışkan notlar eklemesine ve fikirlerini paylaşmasına olanak tanır

ClickUp'ın Google Slaytlar entegrasyonu ile görevleri ve güncellemeleri doğrudan slaytlarınıza senkronize ederek, sunumunuzun manuel düzenlemeler yapmadan güncel kalmasını sağlayabilirsiniz

Google Slaytlar, sunumlarınızı daha ilgi çekici hale getirmek için çeşitli çizim araçları sunar. Hızlı bir şekilde açıklamalar ekleyebilir, ayrıntılı görseller oluşturabilir ve hatta canlı oturum sırasında slaytları anında işaretleyebilirsiniz.

Sunumlarınızı bir üst seviyeye taşımak için Google Slides'ta kullanabileceğiniz temel çizim araçlarına daha yakından bakalım.

1. Scribble: Hızlı ve serbest çizim

Scribble aracı, slaytlarınıza hızlı ve serbest el çizimleri eklemek için mükemmeldir. Hızlı görsel ayarlamalar yapmanız, belirli alanlara dikkat çekmeniz veya sunumunuza kişisel bir dokunuş eklemeniz gerektiğinde özellikle kullanışlıdır.

🌟 Neden kullanışlıdır:

Hız ve esneklik: Daha karmaşık bir tasarım aracına geçmenize gerek kalmadan hızlıca bir şey çizebilir veya bir noktayı vurgulayabilirsiniz

Gerçek zamanlı özelleştirme: Çizgilerin rengini ve kalınlığını, görsellerinizin genel slayt tasarımına uyacak şekilde ayarlayın

Temel görseller için en uygun: İlgili noktalara dikkat çekmek için basit şekiller, oklar veya karalamalar ekleyin

2. Google Çizimler: Yapılandırılmış ve ayrıntılı görseller oluşturma

Slaytlarınıza temel açıklamaların ötesinde görseller eklemek mi istiyorsunuz? Google Çizimler, sunumlarınıza mükemmel uyum sağlayan, şık ve profesyonel grafikler oluşturmak için mükemmel bir araçtır. Özel grafiklerden ayrıntılı ş Akışı diyagramlarına kadar, karmaşık fikirleri net ve etkili bir şekilde aktaran görseller tasarlayabilirsiniz.

🌟 Neden kullanışlıdır:

Hassasiyet ve kontrol: Her öğenin boyutunu, pozisyonunu ve hizalamasını tam olarak kontrol edin

Karmaşık tasarımlar için ideal: Süreç diyagramları , akış şemaları ve hatta özel simgeler kolayca oluşturun

Sorunsuz entegrasyon: Google Slides'a görseller ekleyin ve grafiklerinizin içerikle hizalı kalmasını sağlayın

Canlı bir sunum sırasında slaytlarınızın üzerine doğrudan açıklama eklemeniz, vurgulamanız veya çizim yapmanız mı gerekiyor? Annotate Chrome uzantısı gibi üçüncü taraf araçlar, slaytlarınızla gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmanızı kolaylaştırır. Bu araçlar, izleyicilerinizin ilgisini çekmenize ve anahtar noktalara odaklanmasına yardımcı olarak dinamik sunumları geliştirir.

🌟 Neden kullanışlıdır:

Ek açıklamaların taşınabilirliği: Çizimlerinizi daha sonra kullanmak üzere kaydedin. Bu, tartışmanın kaydını tutmanız gerektiğinde yararlıdır

Etkileşimli geri bildirim: Beyin fırtınası oturumu sırasında slaytlara doğrudan izleyicilerin önerilerini görsel olarak eklemek için slaytlara açıklama ekleyin

Canlı işaretlemeler: Grafiklerdeki veri eğilimlerini vurgulayın veya anahtar kelimeleri gerçek zamanlı olarak altını çizerek izleyicilerinizin dikkatini dağıtmayın

🧠 Biliyor muydunuz? Her ay 800 milyondan fazla kişi Google Slides kullanıyor! Android ve iOS'ta bulunan Google Slides mobil uygulaması ile web ve masaüstü sürümleri sayesinde sunumları istediğiniz zaman, istediğiniz yerden oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Google Slaytlar'da nasıl çizim yapılır?

Google Slayt sunumunuza kişisel bir dokunuş katmak mı istiyorsunuz? Hızlı bir karalama, şık bir grafik veya dinamik bir açıklama olsun, slaytlarınızda yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanın üç eğlenceli ve kolay yolu!

Yöntem 1: Scribble aracını kullanın

Google Slaytlar'daki Scribble aracıyla serbestçe çizim yapabilirsiniz ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Adım 1: Slaytınızı açın

Google Slaytlar sunumunuzu başlatın

Çizim yapmak istediğiniz slaytı seçin

Adım 2: Scribble aracını bulun

Üst menüden Ekle'ye tıklayın

simple Slides aracılığıyla

Çizgi'nin üzerine gelin, ardından açılır menüden Scribble'ı seçin

3. adım: Çizmeye başlayın!

İmleciniz artı işaretine dönüşecektir

Google Slaytlar'da çizim yapmak için fareyi tıklayın, basılı tutun ve sürükleyin

İşiniz tamamlandığında fareyi bırakın, çiziminiz görünecektir

Rengi değiştirin: Araç çubuğundaki çizgi rengi simgesini tıklayın ve favori tonunuzu seçin

Kalınlığı ayarlama: Çizgilerinizi kalınlaştırmak veya inceltmek için çizgi kalınlığı seçeneğini kullanın

Farklı stilleri deneyin: Çeşitlilik için kesikli veya noktalı efektler ekleyin

💡 Scribble'ı en iyi şekilde kullanmak için ipuçları: Metni altı çizmek veya bölümleri ayırmak için düz çizgiler oluşturmak üzere çizim yaparken Shift tuşunu basılı tutun

Hata yaparsanız Geri Al düğmesini kullanın, böylece çiziminizi yeniden başlatmanız gerekmez

Yöntem 2: Google Çizimler

Daha karmaşık ve rafine tasarımlar için Google Çizimler en uygun araçtır. Profesyonel görünümlü görseller oluşturma özgürlüğü sunar!

Adım 1: Google Çizimler'i açın

Google Drive'ınızda Yeni > Diğer'i tıklayın. Google Çizimler'i seçin

2. adım: Tasarımınızı oluşturun

Çizgiler çizin ve şekiller, metin kutuları ve renkler gibi Google çizim araçlarını kullanarak başyapıtınızı yaratın

3. Adım: Kaydedin ve ekleyin

İşiniz tamamlandığında, Dosya > Paylaş seçeneğine gidin. Bağlantı almak için Web'de yayınla seçeneğine tıklayın

Google Slaytlar'da Ekle > Resim'i tıklayın, bağlantıyı yapıştırın ve slaytınıza çizimler ekleyin

💡 Google Çizimler'i kullanmak için ipuçları: Güncelleme gerektiğinde, eklediğiniz çizimi çift tıklayarak anında düzenleyin

Renk paletini kullanarak çiziminizin slayt tasarımının geneliyle uyumlu olmasını sağlayın

Yöntem 3: Annotate Uzantısı

Sununuza etkileşimli ve dinamik öğeler eklemek için Annotate Chrome uzantısını deneyin. Bu uzantı, slayt gösterisi modunda veya canlı sunumlar sırasında slaytlara çizim yapmanızı, vurgulamalar eklemenizi ve açıklamalar yazmanızı sağlayarak izleyicilerin ilgisini çekmenize yardımcı olur.

Adım 1: Annotate'i yükleyin

Uzantıyı Google Chrome Web Mağazasından indirin

simple Slides aracılığıyla

2. adım: Açıklamaları açın

Google Slaytlar sunumunuzu açın

Chrome'da Ek Açıklama simgesini tıklayın ve Ek Açıklamaları Aç seçeneğini seçerek araç çubuğunu etkinleştirin

3. adım: Çizim ve vurgulamaya başlayın

Kalem aracını, vurgulayıcıyı veya metin kutusunu kullanarak slaytlarınızın üzerine doğrudan çizim yapın veya açıklama ekleyin

Renkleri özelleştirin, çizgi kalınlığını ayarlayın veya gerektiğinde silin

4. adım: İşinizi kaydedin

Ek açıklamaları Annotate.net'e kaydedin, daha sonra tekrar inceleyin

📌 Bonus: Fikirlerinizi daha net bir şekilde düzenlemek mi istiyorsunuz? Google Slaytlar'da zihin haritaları şablonlarını deneyin! Zihin haritaları, beynimizin fikirleri doğal olarak nasıl birbirine bağladığını yansıtır ve kavramlar arasındaki ilişkileri görmeyi kolaylaştırır. Google Slides'ta şekiller ve çizgilerle kendi zihin haritanızı oluşturabilir veya hemen başlamak için çevrimiçi ücretsiz şablonlar bulabilirsiniz!

📖 Daha fazla bilgi: Microsoft Word belgesinde çizim yapma

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

Google Slaytlar'ı çizim için kullanmanın sınırlamaları

Google Slaytlar, sunumlar oluşturmak için harika bir araçtır. Kullanıcı dostudur, işbirliğine olanak tanır ve diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır. Ancak görsel tasarım ve çizim özelliği söz konusu olduğunda, herkes için ideal bir seçenek değildir.

Sınırlı tasarım özellikleri, özelleştirme eksikliği ve biraz hantal arayüz, şık ve profesyonel sunumlar hazırlamayı zorlaştırır. Tasarım seçenekleri ve geçişler oldukça basit olup, tasarımcı olarak kullanmak özellikle sınırlayıcıdır.

Sınırlı tasarım özellikleri, özelleştirme eksikliği ve biraz hantal arayüz, şık ve profesyonel sunumlar hazırlamayı zorlaştırır. Tasarım seçenekleri ve geçişler oldukça basit, tasarımcı olarak kullanmak özellikle sınırlayıcı hissettiriyor.

Sınırlı tasarım özellikleri, özelleştirme eksikliği ve biraz hantal arayüz, şık ve profesyonel sunumlar hazırlamayı zorlaştırır. Tasarım seçenekleri ve geçişler oldukça basit olup, tasarımcı olarak kullanmak özellikle sınırlayıcıdır.

Temel özellikleri doğru bir şekilde yerine getirmesine rağmen, bazı kullanıcılar daha gelişmiş veya ayrıntılı ihtiyaçlar için sınırlı bulabilir. Google Slaytlar'da çizim yaparken karşılaşabileceğiniz bazı yaygın sorunlar şunlardır:

Temel özellikleri doğru bir şekilde yerine getirmesine rağmen, bazı kullanıcılar daha gelişmiş veya ayrıntılı ihtiyaçlar için sınırlı bulabilir. Google Slaytlar'da çizim yaparken karşılaşabileceğiniz birkaç yaygın sorun şunlardır:

❗Çizim için gerçek zamanlı işbirliği yetersizdir

İşbirliği, Google Slaytlar'ın güçlü yönlerinden biridir, ancak çizim farklı bir konudur. Bir takımla çalışıyorsanız, aynı slayta gerçek zamanlı olarak çizim yapamazsınız. Bu, canlı oturumlar sırasında beyin fırtınası diyagramları veya birlikte görseller oluşturma gibi görevleri zorlaştırır.

❗Gelişmiş görsel tasarım seçenekleri yoktur

Google Slaytlar, katmanlı grafikler, degrade tasarımlar veya vektör stili hassasiyet gibi ayrıntılı görsellerin eklenmesini desteklemez. Basit çizimler için harikadır, ancak daha karmaşık tasarımlar eklemek için özel bir araca geçmeniz gerekebilir.

Canlı bir sunum sırasında bir noktayı vurgulamak veya bir şey çizmek mi istiyorsunuz? Ne yazık ki Slaytlar'da yerleşik açıklama özellikleri yoktur. Ek bir adım gerektiren üçüncü taraf araçlara güvenmeniz gerekir.

❗Stylus veya dokunmatik giriş için uygun değildir

Stylus kalemle veya dokunmatik cihazlarda çizim yapmak biraz zor olabilir. Araçlar hassas girişler için optimize edilmemiştir, bu nedenle düzgün veya ayrıntılı görseller oluşturmak zor olabilir.

Bu sınırlamalar Google Slides'ın genel olarak ne kadar harika olduğunu değiştirmez, ancak çizim yapmayı veya ayrıntılı görseller oluşturmayı zorlaştırabilir. Bu özellikler sizin için önemliyse, eksiklikleri gidermek için başka araçlar keşfetmeniz gerekebilir.

Gelişmiş Sunum Ek Açıklamaları için ClickUp Entegrasyonu

Google Slaytlar, fikirlerinizi kesinlikle güzel bir şekilde sunmanıza yardımcı olabilir. Ancak, dinamik işbirliği ve kavramları eyleme dönüştürme söz konusu olduğunda, bu biraz sanki bir eliniz bağlıyken çizim yapmaya benzer.

Neyse ki, ClickUp imdadınıza yetişiyor.

ClickUp, işiniz için her şeyi içeren bir uygulama olup, süreçlerinizi kolaylaştırmak ve fikirlerinizi sorunsuz ve verimli bir şekilde hayata geçirmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Görevleri, işbirliğini ve organizasyonu tek bir yerde bir araya getirir.

ClickUp'ı Google Slaytlar ile entegre etmek, sunumlarınızı ve takım çalışmanızı bir üst seviyeye taşıyabilir. Her iki dünyanın en iyisine sahip olmak gibi. Bu bağlantının sunumlarınızı ve takım iş akışlarınızı nasıl geliştirebileceğini aşağıda bulabilirsiniz.

1. Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Herkesin aynı odada beyaz tahta etrafında toplanarak fikirlerini paylaşıp işleri halletmesinin ne kadar kolay olduğunu hatırlıyor musunuz? ClickUp Beyaz Tahtalar da bunun dijital versiyonu, ancak çok daha esnek!

ClickUp Beyaz Tahtalar ile yaratıcı fikirlerinizi görselleştirin ve daha etkileşimli hale getirin

ClickUp Beyaz Tahtanızı başlatın ve takımınızı tek bir düzenli alanda işbirliği yapmaya davet edin. Her şeyi takip etmesi kolay bir şekilde serbestçe çizim yapabilir, şekiller, yapışkan notlar ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ta tüm beyin fırtınası, planlama ve düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra, bu fikirleri somut eylem öğelerine dönüştürme zamanı gelir.

Beyaz Tahtaya notlar, şekiller veya diyagramlar eklerken bunları anında görevlere dönüştürebilirsiniz. Böylece, takımınız harekete geçmeye hazır olduğunda geri dönüp görevleri manuel olarak oluşturmanız gerekmez. Görevler, ClickUp iş akışınıza entegre olarak zaten oradadır.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi birkaç saniye içinde doğrudan eyleme dönüştürün

Ve bu da yetmezse, ClickUp Beyaz Tahtalar inanılmaz gömme seçenekleri sunar. ClickUp Dokümanlar, görevler ve hatta Google Slaytlar'dan canlı kartlar getirerek ihtiyacınız olan her şeyi beyaz tahtanıza entegre edebilirsiniz.

Beyaz tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanılıyordu.

Beyaz tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanılıyordu.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak fikirlerinizi görselleştirmeyi öğrenin!👇

📖 Daha fazla bilgi: İş Akışlarınızı İyileştirecek En İyi Yapay Zeka Beyaz Tahta Araçları

2. Google Slaytlar ile kolayca entegre edin

ClickUp'tan Google Slaytlar'a görev ve fikir aktarmak da aynı derecede kolaydır. ClickUp-Google Slaytlar entegrasyonu ile ClickUp'ta üzerinde çalıştığınız her şey, görev, not veya proje güncellemesi olsun, doğrudan sunumunuza senkronize edilebilir.

ClickUp Entegrasyonları ile Çalışma Alanınızda Google Drive dosyalarının senkronize edilmiş görsellerini canlı olarak görüntüleyin

Artık, her değişiklik olduğunda slaytlarınızı manuel olarak güncellemek için uğraşmanıza gerek yok. Her şey halledildi ve slaytlarınız otomatik olarak güncel kalıyor.

3. ClickUp Belgelerinde mükemmel sunumunuzu oluşturun

Sunum hazırlığınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Tüm görevleriniz, notlarınız ve fikirleriniz ClickUp'ta düzenli bir şekilde organize edildiğinden, sunumunuza kolayca ayrıntılar ekleyebilir ve sunumunuzu daha etkili hale getirebilirsiniz.

Görüntüleri, grafikleri veya diğer içerikleri farklı uygulamalarda dağınık halde tutmak yerine, ihtiyacınız olan her şeyi doğrudan ClickUp Belgeleri'ne sürükleyip bırakın.

Pazarlama hunisi diyagramı mı göstermek istiyorsunuz? Belgeye ekleyin. Performans ölçümlerini karşılaştırmak için tablo mu ihtiyacınız var? Ekleyin. YouTube videolarını, PDF'leri ve Figma tasarımlarını doğrudan Dokümanlarınıza ekleyerek daha zengin ve dinamik sunumlar oluşturabilirsiniz.

Bir bağlantıyı yapıştırarak içeriği ClickUp Belgeleri'ne kolayca ekleyin

Ve en önemlisi: İçeriğinizi hazırladıktan sonra, doğrudan Google Slaytlar sunumunuza kolayca ekleyebilirsiniz.

Bir ClickUp Belgesini takımınızla paylaşabilirsiniz; takımınız da bu belgeye gerçek zamanlı olarak erişebilir, düzenlemeler yapabilir, fikirler ekleyebilir ve hatta görsel güncellemeler oluşturabilir.

Sunum oluşturmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Sunum taslağı oluşturmak için ClickUp Brain'i kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain ile sunum taslakları ve içgörüler oluşturun

4. Sunum için fikirlerinizi görselleştirin

Sunum için nereden başlayacağınızı veya fikirlerinizi nasıl düzenleyeceğinizi bilmiyor musunuz?

ClickUp Zihin Haritaları, sunumunuzu yaratıcı bir şekilde beyin fırtınası yapmak ve ana hatlarıyla belirlemek için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. Ana konunuzla başlayın, ardından alt konulara, görevlere veya kavramlara genişleterek iyi yapılandırılmış bir akış oluşturun. Planınızı geliştirirken fikirleri yeniden düzenleyin veya birbirine bağlayın, böylece takip etmesi kolay ve görsel olarak haritalanmış tutarlı bir sunum elde edin.

ClickUp Zihin Haritaları kullanarak zihin haritanızı alt konular ve ayrıntılarla dallandırın

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Clips'i kullanarak kavramları hızlı bir şekilde aktarın veya geri bildirim paylaşın. Bu kısa ekran kayıtları, takım arkadaşlarınıza slayt düzenlerini gösterirken veya tasarım önerilerini açıklarken çok kullanışlıdır. Uzun mesajlar veya ekstra toplantılara gerek kalmadan netlik sağlar, takımınızın zaman ve çabasını azaltır.

5. Beyaz Tahta şablonlarını kullanın

Boş bir çizim tuvaliyle başlayabilir (kendinizi çok yaratıcı hissediyorsanız) veya önceden oluşturulmuş beyaz tahta şablonlarından birini kullanabilirsiniz. Şablonlar işleri tamamen değiştirir, bize güvenin. Aksi takdirde göz korkutucu olabilecek boş bir alana net bir yapı kazandırırlar.

Başlamak için kitaplıktan uygun bir ClickUp Beyaz Tahta Şablonu seçin

Diyagram, çerçeve veya grafik üzerinde çalışmak istediğiniz fark etmez. Bu şablonlar, ürün geliştirme, proje planlama ve beyin fırtınası gibi belirli kullanım durumları için özel olarak tasarlanmıştır. Endişelenmeyin, bunları her zaman benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

ClickUp ile Sunumlarınızı Daha Etkili Hale Getirin

Google Slaytlar'da çizim yapma konusunda her şeyi öğrendiniz! Google Slaytlar'da çizim yapmak, sunumlarınıza yaratıcı bir dokunuş katarak onları daha ilgi çekici ve görsel olarak daha çekici hale getirir. Serbest el çizimleri yapabilir, şekiller oluşturabilir ve hatta fikirlerinizi öne çıkararak dikkat çekmenize yardımcı olacak özel tasarımlar ekleyebilirsiniz.

ClickUp ile bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Görevlerinizi, grafiklerinizi ve diyagramlarınızı Google Slaytlar'a sorunsuz bir şekilde entegre ederek her şeyi düzenli ve güncel tutun. Sunumlarınızı güçlendirmeye hazır mısınız? ClickUp, görev yönetiminden gerçek zamanlı işbirliğine kadar her şeyi basitleştirir.

Her slaytınızı önemli hale getirmek için bugün ClickUp'a kaydolun!