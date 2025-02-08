2025'te Keşfedilecek En İyi 10 Intranet CMS Yazılım Çözümü

İş yerinizde işbirliğinden çok kaos hakimse, değişiklik zamanı gelmiştir.

Doğru Intranet İçerik Yönetim Sistemi, kuruluşunuzun iletişim, işbirliği ve bilgi yönetimi yöntemlerini dönüştürebilir.

Ancak, doğru CMS'yi seçmek sadece işbirliği sorunlarını çözmekle ilgili değildir.

BT yöneticileri işe yarayan araçlara, İK liderleri çalışanların gerçekten kullandığı platformlara ve karar vericiler ilk günden itibaren ROI sağlayan araçlara ihtiyaç duyar.

Bunlardan herhangi biri size tanıdık geliyorsa, size yardımcı olabiliriz. 🤝

Kaosu ortadan kaldırmanıza ve verimlilik seviyelerini artırmanıza yardımcı olmak için en iyi intranet CMS yazılım çözümlerini bir araya getirdik. Ancak buna geçmeden önce, ihtiyaçlarınıza en uygun aracı nasıl seçeceğinizi inceleyelim.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi intranet CMS yazılım çözümlerinin listesi: 1. ClickUp : AI odaklı kurumsal verimlilik ve inovasyon için en iyisi 2. SharePoint: Kurumsal düzeyde işbirliği ve Microsoft 365 entegrasyonu için en iyisi 3. Plone: Açık kaynaklı, güvenli ve özelleştirilebilir intranet çözümleri için en iyisi 4. Concrete CMS: Esnek web içeriği yönetimi ve dijital fonksiyonlar için en iyisi 5. Intrexx: İş süreçleri otomasyonu ve dijital işyeri operasyonları için en iyisi 6. Axero: Basitleştirilmiş iletişim ve kurumsal sosyal ağlar için en iyisi 7. Blink: Ön saflarda ve mobil çalışanların iletişimi için en iyisi 8. MyHub Intranet: Basit, kod gerektirmeyen dijital işyeri iletişimi için en iyisi 9. Guru: Düzenlemelere tabi sektörlerde bilgi yönetimi ve uyumluluk için en iyisi 10. Workvivo: Çalışan bağlılığı ve sosyal işbirliği için en iyisi

Bir intranet CMS yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir intranet CMS yazılımı, kuruluşunuzda sadece "var olmak"la kalmamalı, takım iletişimi aktif olarak iyileştirmeli, iş akışlarını merkezileştirmeli ve güvenilir tek bir bilgi kaynağı olmalıdır.

CMS'nizin gerçek değer sunmasını sağlamak için dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Minimum eğitim gerektiren sezgisel bir arayüze sahip bir platform seçerek çalışanlarınız için basitleştirilmiş kullanım sağlayın

Özelleştirme seçenekleri: Ağır kodlama gerektirmeden kuruluşunuzun markasına, iş akışlarına ve gereksinimlerine uyum sağlayan bir sistem seçin

Sorunsuz entegrasyon: Microsoft 365, Google Çalışma Alanı, Slack ve diğer iş uygulamaları gibi araçlarla uyumluluğu sağlayın

Güçlü arama fonksiyonu: Belgeleri, duyuruları ve takım kaynaklarını hızlıca bulmak için gelişmiş arama özelliklerini tercih edin

İşbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı iletişimi, proje yönetimini ve dosya paylaşımını kolaylaştıran bir araç seçin

İçerik yönetimi: Sürüm kontrolü, izinler ve dahili güncellemeler için kolay yayınlama özellikleriyle belge depolamayı merkezileştiren bir platform kullanın

Güvenlik ve uyumluluk: Yerleşik şifreleme, kullanıcı erişim kontrolleri ve yasal uyumluluk özelliklerine sahip bir çözüm seçin

Çoklu cihaz işlevselliği: Dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar gibi farklı cihazlarda çalışan ve takımınızın zahmetsizce etkileşim kurmasını sağlayan bir intranet CMS'ye yatırım yapın

En İyi 10 İntranet CMS Yazılım Çözümü

İşte iç kaynakları düzenlemek için mükemmel intranet platformları olan en iyi içerik yönetim araçlarının bir özeti. İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket işletiyor olun, bu araçlar çok sayıda ihtiyacı desteklemek için tasarlanmıştır.

1. ClickUp (CMS intranet işbirliği ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, hepsi bir arada bir CMS intranet çözümü sunar. ClickUp'ın Bilgi Yönetimi ile takımınızın ihtiyaç duyduğu her şey tek bir yerde düzenlenir.

Birden fazla takım üyesi aynı anda belgeleri düzenleyebildiği ClickUp Belgeleri ile işbirliği basitleştirilmiştir. Yerleşik Belge Merkezi, tüm Çalışma Alanı içeriğinize kolay erişim sağlar ve sürüm kontrolü hiçbir şeyin kaybolmamasını garanti eder.

ClickUp Docs ile şirket politikaları, işyeri wiki'leri ve daha fazlası üzerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Çalışma Alanı'na doğrudan entegre olan ClickUp Sohbet ile iletişim de merkezileştirilir. Platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak dosya paylaşımı, kanal oluşturma ve @bahsetmeler veya konu başlıklı yorumlarla odaklanmış tartışmalar için bir alan sağlar.

ClickUp Çalışma Alanı'na entegre ClickUp Sohbet çözümünü kullanarak sorunları işaretleyin, güncellemeleri gönderin ve özel kanallarda ekip arkadaşlarınızı etiketleyin

Ayrıca, sohbet konuşmaları belirli görevlere haritalanarak bağlamın her zaman erişilebilir olmasını sağlar. ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, Sohbet'teki AI özetleyiciyi güçlendirerek konuları daha hızlı takip etmenizi sağlar!

Ve sadece sohbet etmekle kalmayın. ClickUp Brain'e sorular sorun veya projelerle ilgili belirli güncellemeler isteyin, anında içgörüler elde edin veya ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliğini kullanarak bağlı üçüncü taraf araçlardan bile kaybolan dosyaları geri getirin!

Dahası, ClickUp'ın Görev Yönetimi araçları, önceden oluşturulmuş otomasyon tarifleriyle iş akışlarını özelleştirmenize ve proje yönetimini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenize yardımcı olur. Harici amaçlar için platform, paylaşılan listeler, gösterge panelleri ve genel belge görünümleri sunan bir müşteri portalı yazılımı olarak işlev görür.

ClickUp'ın intranet çözümlerini kullanarak doğrudan belge metinlerinden görevler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve iş akışınız içinde her şeyi birbirine bağlı tutun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hiyerarşik içerik organizasyonu alanlar, klasörler, listeler ve görevler aracılığıyla ayrıntılı izleme (küçük takımlardan kurumsal takımlara kadar ölçeklenebilir)

Zengin düzenleme, misafir erişimi dahil izin ayarları ve belgeleri doğrudan görevlere bağlama özelliği ile gerçek zamanlı işbirliğine dayalı belgeler

AI destekli proje yönetimi sayesinde ClickUp Brain, proje özetleri ve 50'den fazla eylem ve tetikleyici ile birlikte belgeler, Wiki'ler, görevler ve yorumlar arasında bağlantılı arama sunar sayesinde, proje özetleri ve 50'den fazla eylem ve tetikleyici ile birlikte belgeler, Wiki'ler, görevler ve yorumlar arasında bağlantılı arama sunar

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain ile özetler oluşturun, bağımlılıkları bulun ve işlerinizi takip edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı gelişmiş özelleştirmeler teknik bilgi gerektirir

Bazı niş üçüncü taraf araç bağlantıları geçici çözümler gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

ClickUp, işimizin kalbi, vazgeçilmez iş yönetim platformumuzdur. İşbirliğimizi ve raporlamamızı tek bir sistemde birleştirmeyi başardık, böylece takımımız işlerimizi, müşterilerimiz ise işleri için yaptıklarımızı görebiliyor.

ClickUp, işimizin kalbi, vazgeçilmez iş yönetim platformumuzdur. İşbirliğimizi ve raporlamamızı tek bir sistemde birleştirmeyi başardık, böylece takımımız işlerimizi, müşterilerimiz ise işleri için yaptıklarımızı görebiliyor.

2. SharePoint (Kurumsal düzeyde işbirliği ve Microsoft 365 entegrasyonu için en iyisi)

sharePoint aracılığıyla

Microsoft SharePoint, proje yönetimini ve şirket intranetinizi birleştirerek modern iletişim ihtiyaçları için etkileşimli dijital çalışma alanları oluşturur. Kurumsal düzeyde bir intranet yazılımı olarak, paylaşılan kaynaklara ve iş akışlarına erişimi merkezileştirerek takım işbirliğini artırır.

Platform, büyük kuruluşlar veya zaten Microsoft ekosistemine yatırım yapmış kurumsal müşteriler için idealdir.

SharePoint'in en iyi özellikleri

Farklı dosya türlerini, gelişmiş depolamayı ve farklı departmanlar için özel çalışma alanlarını destekleyen işbirliğine dayalı site yapıları

Kolay Microsoft 365 entegrasyonu Teams, Outlook, OneDrive ve Power Platform arasında yerel uyumluluk sağlar

Gelişmiş belge yönetimi, merkezi içerik merkezi, sürüm kontrolü ve ayrıntılı dosya izleme dahil

SharePoint sınırlamaları

Platform, büyük hacimli bilgileri içeren kütüphaneleri yapılandırmak için meta veri uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi gerektirir

Düzgün yönetilmezse, SharePoint dağınık ve düzensiz hale gelebilir ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgileri bulmasını zorlaştırabilir

SharePoint fiyatlandırması

SharePoint (Plan 1): Kullanıcı başına aylık 5 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Copilot: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

SharePoint puanları ve yorumları

G2: 4/5 (8.400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (5.200+ yorum)

💡Bonus: SharePoint, en iyi işbirliği aracı unvanı için Atlassian'ın Confluence ile doğrudan rekabet etmektedir. İhtiyaçlarınıza en uygun aracı bulmak için Confluence ve SharePoint karşılaştırmamıza göz atın!

3. Plone (Açık kaynaklı, güvenli ve özelleştirilebilir intranet çözümleri için en iyisi)

plone aracılığıyla

Plone, özelleştirilebilir intranet çözümleri için geliştirilmiş açık kaynaklı bir CMS'dir. Tam CMS, headless CMS veya React tabanlı ön uç olarak farklı şekillerde dağıtabilirsiniz. Hatta REST API'leri aracılığıyla özel geliştirmeyi de destekler.

Plone'un devlet kurumları, okullar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için mükemmel bir seçim olduğunu göreceksiniz.

Plone'un en iyi özellikleri

Kurumsal düzeyde güvenlik ayrıntılı kullanıcı izinleri, rol tabanlı erişim ve WCAG 2. 0/Bölüm 508 uyumluluğu ile güçlü koruma sağlar

Özelleştirilebilir iş akışları inceleme süreçleri, çoklu kullanıcı rolleri ve ölçeklenebilir tasarımlarla içerik yayınlama kontrolleri özellikleri

Gelişmiş entegrasyon Active Directory, LDAP ile sorunsuz bağlantılar ve CRM, Salesforce ve Oracle ile uyumluluk sağlar

Plone sınırlamaları

Yeni başlayanlar genellikle zor bir öğrenme süreci geçirir

Önbellekleme, izlenmesi ve temizlenmesi birkaç saat sürdüğü için iyileştirilmesi gerekir

Plone fiyatlandırması

Ticari veya ticari olmayan kullanımlar için ücretsiz lisans

Plone puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

⚡Biliyor muydunuz: Plone, dünya çapında açık kaynak projelerinin ilk %2 'sinde yer almaktadır.

4. Concrete CMS (Esnek web içeriği yönetimi ve dijital fonksiyonlar için en iyisi)

concrete CMS aracılığıyla

Concrete CMS, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için dijital içeriği kolayca yönetmeyi sağlayan açık kaynaklı bir araçtır. Platformdan bağımsız kurulumu sayesinde Windows, macOS ve Linux'ta sorunsuz bir şekilde çalışır.

Aracın modüler tasarımı , içeriği doğrudan web sitesinde düzenlemenizi sağlar.

İster yaratıcı bir ajans ister küçük bir işletme olun, bu araç geliştiriciye ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde içerik oluşturmanıza ve yayınlamanıza yardımcı olur.

Concrete CMS'nin en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş içerik departmanlar için özel gösterge panelleri, rol tabanlı hedefleme ve dinamik dağıtım yoluyla

Gelişmiş güvenlik altyapısı ayrıntılı erişim kontrolleri, SSO entegrasyonu ve kurumsal standartlara uygunluk ile

Merkezi gösterge paneli, tutarlı markalama, çok dilli destek ve standartlaştırılmış onay iş akışları ile desteklenen ölçeklenebilir site yönetimi

Concrete CMS sınırlamaları

Birçok açık kaynak projesi gibi, dokümantasyon da kodun gerisinde kalıyor

Platformun pazardaki eklenti ve tema sayısının artırılması gerekiyor

Concrete CMS fiyatlandırması

Başlangıç: 4,99 $/ay

İş: 5 site düzenleyicisi için aylık 19 ABD doları

Özel SLA: Özel fiyatlandırma

Somut CMS derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

💡Profesyonel İpucu: Şirketinizin Wiki'sini oluştururken, tüm düzenlemeleri ve değişiklikleri izlemek için sürüm kontrol sistemini kullanın. Bu, her şeyin şeffaf kalmasına yardımcı olur ve bir şeyin tam olarak uymaması durumunda önceki sürümleri geri yüklemenizi sağlar.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların alınmaması ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

5. Intrexx (İş süreci otomasyonu ve dijital işyeri operasyonları için en iyisi)

via Intrexx

Intrexx, farklı ortamlarda web uygulamaları oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olan düşük kodlu bir platformdur. Portal veya sosyal intranet platformuna ihtiyaç duyan büyük işletmeler için mükemmeldir ve esnekliği sağlamak için birden fazla dili destekler.

Intrexx'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlem tasarımcısı, etkinlik tabanlı tetikleyiciler ve özelleştirilebilir mantık içeren iş akışı otomasyonu

SQL ve Oracle gibi çoklu veritabanlarıyla senkronizasyon için gelişmiş veri entegrasyonu üçüncü taraf API'ler ve otomatik indeksleme ile birlikte

Esnek uygulama geliştirme düşük kodlu araçlar, departmana özel uygulamalar ve hızlı prototipleme ile

Intrexx sınırlamaları

Hata ayıklama ve test özellikleri iyileştirilmelidir

Uygulama parçalarını diğer çözümler için yeniden kullanma olasılığı daha az

Intrexx fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Intrexx puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60 yorum)

⚡Biliyor muydunuz: Intrexx'in arkasındaki takım olan United Planet, şirketlerin günlük iş süreçlerini dijitalleştirmenin yollarını aramaya başladığı 90'ların sonlarında faaliyete geçti.

6. Axero (Basitleştirilmiş iletişim ve kurumsal sosyal ağlar için en iyisi)

axero aracılığıyla

Axero, içerik yönetim sistemlerini kurumsal sosyal ağlarla birleştirerek, hem bulut hem de şirket içi kurulumlar için esnek çözümler sunar.

Kolay yönetilebilir site yapılandırmaları ile çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına uyum sağlar ve kullanıcı odaklı bir dijital çözüm arayan orta ve büyük ölçekli kuruluşlar için idealdir.

Axero'nun en iyi özellikleri

Kurumsal sosyal ağ puan tabanlı katılım izleme, başarı rozetleri ve etkileşimli kullanıcı profilleri gibi özelliklerle

İşbirliğine dayalı çalışma alanları departmanlara özel alanlar, @bahsetmeler, BT yardımı olmadan içerik oluşturma ve entegre takvimler sağlar

Gelişmiş içerik yönetimi sürükle ve bırak yükleme, dosya geçmişi izleme, izin kontrolleri ve otomatik indekslemeyi destekler

Axero sınırlamaları

Kaynak kitaplığında bulunan şablonların çoğu güncel değildir

Organizasyon şeması fonksiyonu yalnızca "kim kime rapor verir" esasına göre çalışır; departmanları ve alt bölümleri net bir şekilde göstermez

Axero fiyatlandırması

Bulut Standart, Premium, Enterprise: Özel fiyatlandırma

Standart, Premium, Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yerinde: Özel fiyatlandırma

Standart, Premium, Enterprise: Özel fiyatlandırma

Axero puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

⚡Biliyor muydunuz: Axero, çalışanların platform etkileşimleri için puan kazandıkları oyunlaştırma özelliklerine sahiptir. (kaynak: Axero )

7. Blink (Ön saflarda ve mobil çalışanların iletişimi için en iyisi)

blink aracılığıyla

Blink, sağlık ve perakende gibi sektörlerdeki ön saflarda ve mobil çalışanlar için tasarlanmış, mobil cihazlara öncelik veren bir platformdur. Bilgi tabanlarını, iletişim kanallarını ve kaynakları (maaş bordroları gibi) tek bir uygulamada bir araya getirerek, dağıtılmış takımların bağlantı kurmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırır

Blink'in en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş içerik akışları, övgü sistemleri ve mobil öncelikli deneyime sahip iç anketler gibi çalışan bağlılığı araçları

Güvenli iletişim altyapısı sosyal medyadan esinlenen sohbet arayüzü, grup ve gizli mesajlaşma, multimedya paylaşımı ve sesli/görüntülü toplantı özellikleri

Birleştirilmiş içerik merkezi şirket politikalarına, olay raporlamasına ve dijital çalışan oryantasyonuna kolay erişim

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Bildirimler doğru şekilde yapılandırılmadığında dikkat dağıtıcı olabilir

Sohbetlerde önceki mesajları arayamazsınız ve gönderilen dosya/fotoğrafların arşivi yoktur

Blink fiyatlandırma

İş: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Blink puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (110+ yorum)

⚡Biliyor muydunuz: Küresel işgücünün yaklaşık %80'i masa başında çalışmamaktadır — Blink'in desteklediği çalışanlar tam da bu tür çalışanlardır. (kaynak: Boston Consulting Group )

8. MyHub Intranet (Basit, kod gerektirmeyen dijital işyeri iletişimi için en iyisi)

myHub Intranet aracılığıyla

MyHub Intranet, şirket içi iletişimi basitleştiren kod gerektirmeyen bir platform olarak hizmet verir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel olan bulut tabanlı araç, kurulumu kolaydır ve özel markalama da sunar.

Esnek tasarımı sayesinde, erişimi kolay ve takımınız için self servis bilgi yönetim sistemi işlevi gören bir dijital çalışma ortamı oluşturabilirsiniz.

MyHub Intranet'in en iyi özellikleri

Takım etkileşim araçları, anlık anketler, kullanıcı uyarıları, doğrudan mesajlaşma ve görev yönetimi dahil

WYSIWYG düzenleyici, içerik şablonları ve sınırsız yayınlama ile kolay içerik yönetimi

Ayrıntılı analitik yönetim raporlama seçenekleri, kullanıcı etkinliği izleme ve içerik etkileşimi içgörülerini sunar

MyHub Intranet sınırlamaları

Uygulamanın web sitesi sürümünü taklit etmek için daha fazla özelliğe ihtiyacı var

Bazı tasarım/biçimlendirme özellikleri biraz hantal

MyHub Intranet fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MyHub Intranet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

9. Guru (Düzenlemelere tabi sektörlerde bilgi yönetimi ve uyumluluk için en iyisi)

guru aracılığıyla

Guru, takımınızın iletişim ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir bilgi tabanı yazılımıdır. AI destekli araçları, kurumsal iş akışlarına uyum sağlarken bilgi paylaşımını merkezileştirir ve güvenliğini sağlar.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki müşteri desteği, satış ve İK gibi bilgi odaklı takımlar için özel olarak tasarlanan Guru, yapılandırılmamış verileri içgörülere dönüştürerek entelektüel sermaye yönetimini ve erişilebilirliği artırır.

Guru'nun en iyi özellikleri

AI destekli bilgi yönetimi kurumsal düzeyde arama, içerik önerileri ve GuruGPT entegrasyonu ile

Uzmanlar tarafından incelenen içerik sistemi, güven göstergeleri ve kontrollü düzenleme izinleri aracılığıyla içerik doğrulama

Kullanım, performans ve içerik etkileşimini izlemek için akıllı analitik ve içerik etkisini iyileştirmek için AI önerileri

Guru sınırlamaları

Arama fonksiyonu bazen çok fazla sayıda sonuç verebilir

Büyük hacimli bilgileri yönetmek için gerekli özelliklerden yoksundur

Guru fiyatlandırma

Hepsi bir arada: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (550+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Bilgi tabanınızı doğrudan takımınızın iş akışına entegre ederek iç bilgi tabanınızı güçlendirin. Görevlere, projelere ve zaman çizelgelerine doğrudan bağlantı veren takım Wiki'leri oluşturun, böylece önemli bilgiler her zaman bir tık uzağınızda olsun.

10. Workvivo (Çalışan bağlılığı ve sosyal işbirliği için en iyisi)

workvivo aracılığıyla

Workvivo, iç iletişimi canlı, sosyal odaklı bir dijital çalışma ortamına dönüştüren bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ile Workvivo, daha bağlantılı, katılımcı ve işbirliğine dayalı bir çalışma kültürü oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, güçlü API entegrasyonlarını destekler ve daha fazla ölçeklenebilirlik ve esneklik için bulut tabanlı bir mimari üzerinde çalışır.

Orta ve büyük ölçekli kuruluşlar Workvivo'nun şirketin sahip olduğu içeriği yönetmedeki çok yönlülüğünü takdir edeceklerdir.

Workvivo'nun en iyi özellikleri

Sosyal medyadan esinlenen etkinlik akışları, akran tanıma sistemleri, rozetler ve topluluk alanları gibi gelişmiş etkileşim araçları

Faiz tabanlı gruplar, çalışan rehberi ve entegre anketler gibi özelliklere sahip işbirliğine dayalı bir çalışma alanı

Çalışanların katılımını izleyen, performansı ölçen ve içerik etkileşimini analiz eden akıllı bir analiz platformu

Workvivo sınırlamaları

Bu araç, sürekli internet bağlantısı gerektirir, bu da uzaktaki veya sahadaki çalışanlar için ideal değildir

Workvivo'da her şey için bildirim gönderilmez, bu nedenle önemli güncellemeleri kaçırabilirsiniz

Workvivo fiyatlandırması

İş Planı: Özel fiyatlandırma

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Workvivo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

⚡Biliyor muydunuz: Workvivo platformu, kuruluşların ofis lobisi ekranlarında, kantinlerde ve fabrika katlarında güncellemeleri yayınlamasına yardımcı olan Workvivo TV özelliğini destekler.

ClickUp'ın Intranet CMS ile Takımınızı Bir Arada Tutun

Bir intranet CMS aracı, işbirliğine dayalı değilse hiçbir işe yaramaz. Organizasyonel ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm bulmanıza yardımcı olmak için bu araçlardan 10 tanesini burada kapsamlı bir şekilde ele aldık.

Ancak bizim favorimiz hepsi bir arada bir çözüm: ClickUp!

Diğer platformlar tek bir konuda mükemmel olabilir (örneğin, belgeleri merkezileştirmek veya konuşmaların akışını sağlamak), ancak ClickUp bu özellikleri birleşik bir proje yönetimi sistemine entegre ederek işbirliğini bir adım daha ileriye taşır.

Görevleri izlemek, belgeleri paylaşmak veya takımınızla sohbet etmek için artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok. 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, ihtiyacınız olan her uygulamanın sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Ayrıca, AI asistanı, içeriği tek bir canlı, merkezi konumda yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp'a kaydolun ve sorunsuz takım işbirliği ile verimliliği en üst düzeye çıkarın!