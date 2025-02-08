finansal Danışmanlar için En İyi 10 CRM

Müşteri çağrılarıyla uğraşmak, portföyleri yönetmek ve uyumluluğu sağlamak... İş yükünüz hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor. Daha güçlü müşteri ilişkileri kurma baskısı da eklenince, yapılacaklar listeniz hızla uzar.

Güçlü bir CRM'nin fark yarattığı yer burasıdır.

Bu blog yazısında, finans danışmanları için en iyi CRM'leri inceleyerek, işinizi geliştirmenize ve daha güçlü, kalıcı müşteri ilişkileri kurmanıza yardımcı olacağız. 🤝

⏰ 60 saniyelik özet Doğru CRM, finans danışmanlarının müşterileri yönetmesine, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve işlerini büyütmesine yardımcı olur. İşte en iyi 10 seçenek: ClickUp (Finansal proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi) Wealthbox CRM (Sezgisel ve kullanımı kolay iş akışları için en iyisi) Redtail CRM (Takım işbirliğini ve iletişimi geliştirmek için en iyisi) Creatio (Son derece esnek ve özelleştirilmiş çözümler için en iyisi) Salesforce Financial Cloud (Büyük ölçekli finansal kurumsal şirketler için en iyisi) Zoho CRM (Gelişmiş özellikler ve fiyat-performans açısından en iyisi) Oracle NetSuite (Entegre iş yönetimi için en iyisi) AdvisorEngine (Sorunsuz varlık yönetimi için en iyisi) Microsoft Dynamics 365 (Büyüme odaklı finans kuruluşları için en iyisi) UGRU (Küçük finans şirketleri için en iyisi)

Finansal danışmanlar için CRM nedir?

Finansal danışmanlar için CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmeye ve geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış özel bir yazılımdır. Bu platformlar, kişisel bilgiler, finansal hedefler ve iletişim geçmişi dahil olmak üzere müşteri verilerini merkezileştirerek her müşteri için kapsamlı bir profil sağlar.

Portföy incelemelerini, vergi son tarihlerini ve yatırım yıl dönümlerini kolayca izlemenize yardımcı olurlar.

CRM otomasyonu ile takip, planlama ve raporlama zahmetsizce gerçekleşir, böylece müşteri ilişkilerini güçlendirmek için daha fazla zaman kazanırsınız.

🧠 İlginç Bilgi: İlk somut CRM aracı, arka yüzünde müşteri bilgilerinin yazılı olduğu fiziksel kartları saklamak için kullanılan Rolodex (1956'da tasarlanmıştır) idi.

Finansal danışmanlar için CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Finansal danışmanlar için bir CRM seçerken şu anahtar özelliklere dikkat edin:

Sorunsuz entegrasyon: Veri doğruluğunu korumak için finansal planlama ve portföy yönetimi sistemleri gibi mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan kapsamlı bir CRM çözümü arayın

Özelleştirme esnekliği: CRM'nin, benzersiz iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde gösterge panelleri, alanlar ve iş akışları eklemenize ve özelleştirmenize olanak tanıdığından emin olun

Veri güvenliği ve uyumluluk: Şifreleme ve veri yedekleme gibi güçlü güvenlik özelliklerine sahip CRM sistemlerine öncelik verirken, GDPR ve HIPAA gibi sektör düzenlemelerine uyumluluğu da sağlayın

Mobil erişim: Müşteri bilgilerini ve görevleri her yerden yönetmenize olanak tanıyan mobil özellikler sunan bir CRM tercih edin

Ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği: İşinizle birlikte büyüyebilen, ölçeklenebilir özellikler ve esnek fiyatlandırma planları sunan bir CRM sistemi seçin

🧠 İlginç Bilgi: CRM , 1980'lerde şirketlerin müşteri etkileşimlerini kaydetmek ve yönetmek için veritabanlarından yararlanmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

Finansal danışmanlar için en iyi 10 CRM

Doğru CRM, müşteri yönetimini dönüştürür, operasyonları kolaylaştırır ve finansal danışmanların büyümesini destekler. İşte finansal danışmanlar için en iyi 10 CRM'nin listesi. 👇

1. ClickUp (Finansal proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve finans danışmanları için olduğu kadar her sektördeki takımlar için de aynı derecede yararlıdır.

Finans Takımları için ClickUp, proje yönetimini CRM özellikleriyle sorunsuz bir şekilde birleştirerek müşteri verilerini düzenler, iletişimi izler ve takipleri otomatikleştirir.

ClickUp CRM

CRM Takımları için ClickUp'ı deneyin! ClickUp CRM'yi kullanarak tek bir e-posta merkezinden hızlı iletişim kurun

ClickUp'ın CRM'si, finansal hedeflerin ayarından hesapların izlenmesine ve kârların hesaplanmasına kadar her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri, genel finansal planlamadan ayrıntılı bilgilere sorunsuz bir geçiş sağlar. 50'den fazla özelleştirilebilir kart kullanarak bütçe tahsisini, harcamaları ve karları gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak müşteri ömür boyu değeri, portföy performansı ve anlaşma boyutlarını analiz edin

ClickUp Belgeleri

Dahası, ClickUp Belgeleri, portföyler ve anahtar belgeler için ölçeklenebilir bir yapı ile müşteri verilerinin düzenlenmesini basitleştirir. Görevleri paydaşlarla paylaşmak, daha iyi kontrol için kullanıcı izinleri ayarlamak ve iletişimi ve onayları kolaylaştırmak için gerçek zamanlı düzenleme ile yorumları kullanmak da kolaydır.

Yeni bir ürün lansmanı veya promosyonumuz olduğunda, grafik tasarım takımımız yaratıcı çalışmaları ClickUp aracılığıyla gönderir ve e-postalar ve toplantılar arasında gidip gelmek yerine, doğrudan belgeye yorum yapabiliyorum, bu da genel olarak tüm süreci daha verimli ve etkili hale getiriyor. Yorum özelliği ve ClickUp sayesinde zamanımın yaklaşık %50'sini kolayca tasarruf ettiğimi söyleyebilirim.

Yeni bir ürün lansmanı veya promosyonumuz olduğunda, grafik tasarım takımımız ClickUp aracılığıyla kreatifleri gönderir ve e-postalar ve toplantılar arasında gidip gelmek yerine, doğrudan belgeye yorum yapabiliyorum, bu da genel olarak tüm süreci daha verimli ve etkili hale getiriyor. Yorum özelliği ve ClickUp sayesinde zamanımın yaklaşık %50'sini kolayca tasarruf ettiğimi söyleyebilirim.

ClickUp Belgeleri'nde gerçek zamanlı düzenleme özelliğini kullanarak takımınızla işbirliği yapın

Ayrıca, ClickUp size hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için çeşitli şablonlar sunar.

Örneğin, ClickUp CRM Şablonu müşteri ilişkilerini yönetmeye ve etkileşimleri izlemeye yardımcı olurken, ClickUp Finans Yönetimi Şablonu bütçeleme, hedef izleme ve kar izlemeyi basitleştirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Entegrasyonlarından Yararlanın : Outlook ve Google Drive gibi uygulamaları ClickUp ve halihazırda kullandığınız diğer araçlara bağlayın

Müşteri iletişimini merkezileştirin: E-postalarınızı doğrudan ClickUp'a entegre edin, böylece müşteri erişimini kolaylaştırın, güncellemeleri gönderin, yanıtları izleyin ve müşterileri sisteme alın

ClickUp sınırlamaları

Platformun kapsamlı işlevleri yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp'ın mobil uygulaması, masaüstü uygulamasıyla aynı işlevselliği sunmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7 / 5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🤝 Hatırlatıcı: Eski bilgileri düzenli olarak gözden geçirip silerek CRM verilerinizin doğruluğunu koruyun.

2. Wealthbox CRM (Sezgisel ve kullanımı kolay iş akışları için en iyisi)

wealthbox aracılığıyla

Wealthbox, gerçek zamanlı takım iletişimi için sosyal beslemeli, kullanımı kolay bir platform isteyen finansal danışmanlar için tasarlanmış işbirliğine dayalı bir CRM'dir.

Bu yazılım, yorumlara ve etkinlik akışlarına emoji ekleyerek CRM iş akışınıza kişisel bir dokunuş katmanıza ve daha ilgi çekici ve canlı bir takım dinamiği oluşturmanıza olanak tanır.

Wealthbox CRM'nin en iyi özellikleri

Adlarını yazarak gösterge panelinden doğrudan kişi kayıtlarına notlar ekleyin

Canlı haber akışı aracılığıyla müşteriler ve takım üyeleriyle etkileşim kurun

Müşterilerin telefon numaralarına tıklayarak anında arayın, zamandan tasarruf edin ve iletişimi basitleştirin

E-postaları gizli Wealthbox e-posta dropbox adresinize gönderin, iletin veya gizli alıcıya ekleyin, böylece ilgili kişiye otomatik olarak bağlanın

Veri alanlarını metin, tarih veya onay kutuları ile özelleştirin ve sürükle ve bırak arayüzü ile kolayca düzenleyin

Wealthbox CRM sınırlamaları

Sistemin karmaşıklığı, kurulumun zaman alıcı olmasını sağlar

Müşteriler arasında gezinmek çok fazla tıklama gerektiriyor ve ş Akışı yavaşlatıyor

Wealthbox CRM fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 75 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Wealthbox CRM puanları ve yorumları

G2: 4,5 / 5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? CRM yazılımı pazarının 2024'ten 2029'a kadar yıllık %10,34 oranında büyüyeceği ve 2029'da 145,60 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu istikrarlı büyüme, bu çözümlere yönelik küresel talebin arttığını yansıtmaktadır.

3. Redtail CRM (Takım işbirliğini ve iletişimi geliştirmek için en iyisi)

redtail CRM aracılığıyla

Redtail CRM, büyük finans şirketleri için bir müşteri iletişim yönetimi çözümüdür. Görevleri yönetmek, satışları izlemek ve müşteri katılımını iyileştirmek için araçlar sunarken, sektör standardı araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Yazılımın kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam desteği, finans uzmanlarının onu kolayca benimsemesini ve kullanmasını sağlar.

Redtail CRM'nin en iyi özellikleri

Seminar'ı kullanarak potansiyel müşteriler bulun, kampanyaları yönetin ve müşteri etkileşimini izleyin

SEC ve FINRA uyumluluğu için yerleşik denetim izleri

Office 365 ve Google Takvim ile senkronizasyon sağlayan özelleştirilebilir bir takvim ile takımınızın programlarını yönetin

Notlar ile müşteri etkileşimlerini yakalayın ve izleyin, tüm ilgili müşteri geçmişine erişilebilir olmasını sağlayın

Opportunity Tracker ile satış boru hattı yönetimini destekleyin ve hiçbir potansiyel müşterinin gözden kaçmamasını sağlayın

Redtail CRM sınırlamaları

Kullanıcılar, müşteri desteğinin yanıt sürelerinin uzun olduğunu bildiriyor

Görev eklemek ve düzenlemek karmaşıktır

Redtail CRM fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 45 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 65 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Redtail CRM puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (130+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (80+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: "AI CRM" terimi, 2022'den bu yana Google Arama hacminde 4 kat artış gördü! Bu büyüme, Generative AI, robo-danışmanlar, duygu analizi ve daha fazlasına bağlanabilir.

4. Creatio (Son derece esnek ve özelleştirilmiş çözümler için en iyisi)

via Creatio

Creatio CRM, finans danışmanları için tamamen özelleştirilebilir, uçtan uca bir satış yönetimi platformudur. Creatio'yu ayıran özellik, finansal takımların özel geliştirme becerilerine ihtiyaç duymadan CRM'yi kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlayan, birleştirilebilir satış uygulamalarına odaklanmasıdır.

Kurumsal düzeyde, kod gerektirmeyen bir platform üzerine inşa edilen Creatio, danışmanların finansları düzenlemelerine, potansiyel müşterileri yönetmelerine, satış tahminleri yapmalarına ve müşteri etkileşimlerini izlemelerine olanak tanır.

Creatio'nun en iyi özellikleri

Takım görevlerini koordine edin, takvimleri ve e-postaları senkronize edin ve akıllı bildirimler için yerleşik iletişim araçlarını kullanın

Omnichannel destek kanalları aracılığıyla bütçe tekliflerini , sözleşmeleri ve sipariş işlemlerini yönetin

Satış iş akışlarını potansiyel müşteriden kapanışa kadar otomatikleştirin ve izleyin, manuel görevleri azaltın ve tutarlılığı sağlayın

Satış ekibinize rehberlik edecek akıllı NBA (Bir Sonraki En İyi Eylem) ve NBO (Bir Sonraki En İyi Teklif) önerilerinden, satış kılavuzlarından ve karar yollarından yararlanın

Creatio sınırlamaları

Creatio'nun fiyatları, sınırlı bütçeye sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler için yüksek olabilir

Kullanıcılar mobil uygulamada işlevsellik sorunları bildirdi

Creatio fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 $

Creatio puanları ve yorumları

G2: 4,7 / 5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Yatırım yıl dönümleri veya dönüm noktaları gibi önemli müşteri etkinlikleri için uyarılar ayarlayın. Bu, iletişiminizin zamanında olmasını sağlar ve müşterilere her zaman onların çıkarlarını düşündüğünüzü gösterir.

5. Salesforce Financial Cloud (Büyük ölçekli finansal kurumlar için en iyisi)

salesforce Financial Cloud aracılığıyla

AI ve sektöre özel özelliklerle desteklenen Salesforce Financial Services Cloud, daha akıllı kararlar alınmasını sağlamak için müşteri ilişkilerinin birleşik bir görünümünü sunar.

Bu CRM yazılımı, temel bankacılık sistemleri, varlık platformları ve sigorta platformları dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarını birbirine bağlayabilir.

Salesforce Financial Cloud'un en iyi özellikleri

Einstein Relationship Insights'ı kullanarak fırsatları keşfedin, müşteri ihtiyaçlarını tahmin edin ve finansal önerileri kişiselleştirin

Müşteri ilişkilerinin birden fazla katmanını görün ve bağlamsal eylemler gerçekleştirerek müşteri bağlantılarınızı güçlendirin

Salesforce Scheduler'ı iş akışınıza entegre ederek sorunsuz randevu rezervasyonu yapın, müşteri etkileşimlerinde ve takiplerde verimliliği artırın

Salesforce Financial Cloud sınırlamaları

Salesforce lisansları, sağlanan özelliklere kıyasla pahalıdır

Özellikle varlık yönetimi için işlevselliği genişletmek için daha fazla entegrasyon gereklidir

Salesforce Financial Cloud fiyatlandırması

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 300 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 475 $ (yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 Satış: Kullanıcı başına aylık 700 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Financial Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2 / 5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Michael McCafferty, 1985 yılında ilk CRM yazılımı olan TeleMagic'i icat ettiği için "CRM'nin Babası" olarak bilinir.

6. Zoho CRM (Gelişmiş özellikler ve fiyat-performans oranı açısından en iyisi)

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM, finansal hizmet kurumlarına güçlü bir CRM stratejisi oluşturmak ve birinci sınıf hizmetler sunmak için son derece uyarlanabilir bir araç sunar. Tüm önemli müşteri verilerini merkezileştirerek düzenli kalmanıza, kişiselleştirilmiş destek sunmanıza ve iş büyümenizi artırmanıza yardımcı olur.

AI yetenekleri ve üçüncü taraf entegrasyonlarının benzersiz kombinasyonu ile Zoho CRM, takımınızı daha verimli, şeffaf ve müşteri odaklı hale getirir. Ayrıca, bir müşteri izleme yazılımı olarak, tüm finansal hesaplarınızı tek bir görünümde izlemenizi ve yönetmenizi sağlar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Zoho'nun yapay zeka asistanı Zia'yı kullanarak akıllı tahminler, hatırlatıcılar ve en iyi eylemler hakkında öneriler alın

Prediction Builder ile standart ve özel modüller dahil olmak üzere tüm modüller için özel AI tahminleri oluşturun

Zoho CRM'yi Zoho Finance Plus, Zoho Survey ve Zoho Sign dahil 100'den fazla popüler iş uygulamasına bağlayın

Lead Scoring özelliği ile demografik ve davranışsal verilerini değerlendirerek satışa hazır potansiyel müşterilere öncelik verin

Zoho CRM sınırlamaları

Uygun eğitim olmadan özelleştirme seçeneklerini ayarlamak için zor öğrenme eğrisi

Müşteri hizmetleri yanıt süresi iyileştirilebilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4,1 / 5 (2.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.800+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Finans danışmanlarının %94'ü iş bulmak ve iş yapmak için sosyal medya sitelerini kullanıyor.

7. Oracle NetSuite (Entegre iş yönetimi için en iyisi)

netSuite aracılığıyla

Müşteri metrikleri, işlemler ve karmaşık finansal KPI'larla uğraşan finans danışmanları için Oracle NetSuite, CRM süreçlerini iyileştirmek için uyarlanabilir bir platform sunar.

Geleneksel CRM fonksiyonlarının ötesine geçme yeteneği ile tanımlanır. Müşteri bütçelerinin yönetiminden komisyonların izlenmesine ve uyumluluğun sağlanmasına kadar NetSuite, verimliliği hassasiyetle birleştirir. ERP (kurumsal kaynak planlama) ile entegrasyonu, ön büro müşteri etkileşimleri ile arka büro finansal verileri arasında tam uyum sağlar.

Oracle NetSuite'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla ortak pazarlama kampanyalarını, satış tahminlerini ve komisyonları yöneterek iş ortağı ilişkileri yönetimini kolaylaştırın

Mobil sürümü kullanarak takvimleri görüntüleyin, müşteri bilgilerini güncelleyin veya hareket halindeyken etkileşimleri kaydedin

Kampanyaları yöneterek, performansı izleyerek ve potansiyel müşterileri satış hunisiyle uyumlu hale getirerek pazarlama otomasyonunu kolaylaştırın

Otomatik vaka yönetimi, çevrimiçi müşteri portalları ve self servis için bilgi tabanı araçlarıyla müşteri hizmetleri yönetimini geliştirin

Oracle NetSuite sınırlamaları

Uygulama süreci karmaşıktır ve genellikle BT desteği gerektirir

Yüksek lisans ve bakım maliyetleri, bu ürünü küçük şirketler için uygun hale getirmiyor

Oracle NetSuite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle NetSuite derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,0/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.600+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımları

8. AdvisorEngine (Sorunsuz varlık yönetimi için en iyisi)

advisorEngine aracılığıyla

AdvisorEngine CRM, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek, iş akışlarını düzenlemek ve günlük işlemleri daha verimli bir şekilde yönetmek için araçlar sağlar. Özellikleri, karmaşık görevleri basitleştirir, müşteri ilişkilerini geliştirir ve iletişimi güçlendirir. Bu çözüm, müşterilerinize güvenilir bir deneyim sunarken düzenli kalmanıza yardımcı olur.

AdvisorEngine'in en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için kod gerektirmeyen entegrasyonları kullanarak potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurun

Veriye dayalı iletişim yönetimini uygulayarak müşteri etkileşimlerini geliştirin ve her temas noktasında kişiselleştirilmiş hizmet sunun

Yeniden dengelemeyi otomatikleştirerek ve vergi ayarlarını özelleştirerek uyumluluğu garanti altına alın ve portföy yönetimini iyileştirin

AdvisorEngine sınırlamaları

Belge yönetimi, önceki sunucu tabanlı sisteme kıyasla verimlilik açısından yetersizdir

Yazılım güncellemeleri, eski bir temel platform tarafından kısıtlanmaktadır ve bu da hantal ve modası geçmiş bir performansla sonuçlanmaktadır

AdvisorEngine fiyatlandırması

AdvisorEngine CRM: Kullanıcı başına aylık 65 $ (yıllık faturalandırılır)

AdvisorEngine derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Finans danışmanları bazen gayri resmi evlilik danışmanı olarak hareket ederek çiftler arasındaki mali anlaşmazlıkları çözmeye ve çözüm önerileri sunmaya çalışabilirler.

9. Microsoft Dynamics 365 (Büyüme odaklı finans kuruluşları için en iyisi)

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365, CRM ve proje yönetimi için özel olarak tasarlanmış çok yönlü bir çözümdür. Anahtar farklılığı, finansal yönetimi gelişmiş yapay zeka ile entegre ederek gerçek zamanlı nakit akışı tahmini, vergi yönetimi ve iş performansı analitiğini kolaylaştırmasında yatmaktadır.

Yerleşik ölçeklenebilirlik ve Microsoft ekosistemine sorunsuz entegrasyon ile Dynamics 365, sürekli gelişen bir sektörde çevik kalmanızı ve başarılı olmanızı sağlar.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Birleşik vergi veri modeli ile karmaşık vergi yargı bölgeleri, oranlar ve indirilebilirlikleri yönetin

Birleşik bir iş akışı için Microsoft 365 uygulamaları ve diğer iş araçlarıyla zahmetsizce bağlantı kurun

Otomasyon ve self servis analitik ile finansal kapanış sürecini hızlandırın, zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Arayüz, diğer CRM çözümlerine kıyasla daha az sezgisel olarak algılanabilir

Kullanıcılar, özellikle büyük veri kümelerini işlerken sistemde ara sıra yavaşlama olduğunu bildirmiştir

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Dynamics 365 Finance: Kullanıcı başına aylık 210 $

Dynamics 365 Finance Premium: Kullanıcı başına aylık 300 $

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2: 4,0 / 5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.780+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Müşterilerinizi finansal hedeflerine ve ihtiyaçlarına göre segmentlere ayırın. Farklı gruplara göre iletişiminizi özelleştirerek daha hedefli ve alakalı hizmetler sunun, etkileşimlerinizi daha etkili hale getirin.

10. UGRU (Küçük finans şirketleri için en iyisi)

uGRU aracılığıyla

UGRU, CRM, finansal planlama yazılımı, pazarlama otomasyonu ve proje muhasebesini entegre eder. Müşteri etkileşimlerini ve finansal portföyleri yan yana yönetmeye yardımcı olarak işin her iki yönünün izlenmesini kolaylaştırır.

CRM ve planlama araçlarına ek olarak, UGRU faturalandırma ve finansal gösterge panelleri gibi muhasebe özellikleri de içerir. Bu işlevler günlük işlemleri basitleştirir ve işletmenizin finansal sağlığı hakkında net bilgiler sağlar.

UGRU'nun en iyi özellikleri

Müşteri belgelerini, çağrı metinlerini, e-posta şablonlarını ve diğer kaynakları tek bir kitaplıkta saklayın

Satış fırsatlarını görselleştirin ve izleyin, boru hattı raporlarıyla nakit akışlarını tahmin edin ve işinizin potansiyelini net bir şekilde görün

Toplu e-posta araçları, e-posta otomasyonu ve kampanya analitiği ile müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle iletişimde kalın

UGRU sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, fiyatlandırmanın sağlanan değerle uyumlu olmadığını düşünüyor

Arayüz, diğer CRM platformlarına kıyasla daha az sezgiseldir

UGRU fiyatlandırması

CRM Plus: Üç kullanıcı için aylık 59 $

Performans: Üç kullanıcı için aylık 139 ABD doları

Profesyonel: Üç kullanıcı için aylık 179 $

Advisor Pro: Üç kullanıcı için aylık 324 $

UGRU derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Daha İyi Müşteri Bağlantıları için ClickUp

Doğru CRM'yi bulmak, müşteri ilişkilerinizi güçlü tutmak ve işlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmek için anahtardır.

ClickUp, CRM ve proje yönetimi araçlarını bir araya getirerek müşteri verilerini, iletişimi ve finansal portföyleri tek bir yerden net bir şekilde görüntülemenizi sağlar. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, belgeler ve şablonlar sayesinde organize etme, izleme ve işbirliği hiç olmadığı kadar kolay. Büyük resme odaklanarak hedeflerine ulaşmak isteyen finansal takımlar için güvenilir bir çözümdür.

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