en İyi 11 AI JavaScript Oluşturucu Aracı

Saatlerce JavaScript'te hata ayıklama yaptınız, ancak tüm kodu bozan tek bir yazım hatası buldunuz. Bu, web geliştiricileri için tanıdık bir hayal kırıklığıdır.

Temiz ve verimli kod yazmak ödüllendirici olabilir, ancak tekrarlayan görevler, sözdizimi sorunları ve optimizasyon zorlukları genellikle buna engel olur.

Bir AI JavaScript kod oluşturucu, bu anları daha az stresli hale getirir. Bu araçlar, kodunuzu daha hızlı yazmanıza, hata ayıklamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olarak, daha büyük sorunları ve etkili projeleri çözmeye odaklanmanızı sağlar.

Bu blogda, geliştirmenizi daha hızlı ve akıllı hale getirmek için en iyi 11 AI JavaScript kod oluşturucuyu keşfedeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet Araştırmalarımıza göre, bugün piyasada bulunan en iyi AI Javascript oluşturucular şunlardır: ClickUp (Kod snippet'leri oluşturmak ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi) Tabnine (Geliştirmenize bağlam duyarlı AI kodlama yardımını entegre etmek için en iyisi) CodeT5 (Hızlı kodları düzeltmek, özetlemek veya oluşturmak için en iyisi) AskCodi (Kod oluşturma ve hata düzeltme dahil tam otomasyon için en iyisi) GitHub Copilot (Yeni programlama dilleri ve çerçeveleri öğrenmek için en iyisi) SourceAI (İnsan dilindeki girdilere dayalı olarak hassas JavaScript kodu oluşturmak için en iyisi) DeepCode by Snyk (Güvenlik açıklarını tespit etmek ve güvenli düzeltmeler uygulamak için en iyisi) Mutable AI (Yazılı kodlardan Wikipedia tarzı makaleler oluşturmak için en iyisi) Replit Ghostwriter (Gerçek zamanlı JavaScript hata ayıklama ve kod yardımı için en iyisi) Codeium (Hızlı, hafif JavaScript kod yardımı ve işbirliği için en iyisi) Claude AI (Net ve konuşma tarzında JavaScript snippet'leri oluşturmak için en iyisi)

🔍 Biliyor muydunuz? AI araçları, sadece birkaç komutla React bileşenleri gibi karmaşık JavaScript çerçeveleri oluşturabilir.

Bir AI JavaScript Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çevrimiçi olarak AI JavaScript oluşturucuları aradığınızda birçok seçenek bulacaksınız. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı belirlemek için şu anahtar özelliklere bakın:

Kod kalitesi: Her ölçekteki projeye uygun, temiz, bakımı kolay ve hatasız JavaScript kodu oluşturur

Kullanım kolaylığı: Doğal dil komutlarını kabul eder ve popüler kod düzenleyicilerle sorunsuz bir şekilde entegre olur

Çerçeve desteği: React, Angular ve Vue.js gibi başlıca çerçevelerle ve temel kütüphanelerle uyumludur

Kenar durumu yönetimi: Hem standart görevleri hem de karmaşık veya daha az yaygın senaryoları etkin bir şekilde yönetir

Hata ayıklama araçları: Hataları algılar, düzeltmeler önerir ve daha iyi performans için kodu optimize eder

Öğrenme desteği: Kullanıcıların oluşturulan kodu anlamasına yardımcı olacak açık yorumlar ve açıklamalar içerir

İşbirliği özellikleri: Takım paylaşımını ve kod incelemelerini kolaylaştırır ve Git gibi sürüm kontrol sistemleriyle iyi çalışır

Topluluk ve destek: Etkin bir kullanıcı topluluğu ve sorun giderme için hızlı yanıt veren teknik destek tarafından desteklenir

Özelleştirme seçenekleri: API erişimi ve belirli geliştirme ihtiyaçlarına göre modelleri ince ayarlamak için seçenekler sunar

🧠 İlginç Bilgi: JavaScript, pazarlama nedenleriyle JavaScript olarak yeniden adlandırılmadan önce Mocha, ardından LiveScript olarak adlandırılmıştı.

Son araştırmalara göre, çalışanların %86,5'i işlerini daha hızlı tamamlamak için işyerinde AI kullanıyor. AI'yı benimsemek sadece bir trend değil, bir gerekliliktir.

İş akışınızı iyileştirmek ve kodlamayı daha hızlı, daha akıllı ve daha keyifli hale getirmek için en iyi AI JavaScript kod oluşturucu araçlarının listesi.

1. ClickUp (Kod snippet'leri oluşturmak ve genel yazılım geliştirme yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)

ClickUp sadece kodlama için değildir — proje yönetimi ve yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Yazılım Takımları için ClickUp'ı kullanarak proje ilerlemesini zahmetsizce izleyin

JavaScript geliştiricileri için, Yazılım Takımları için ClickUp, ES6 kodu yazmaktan API entegrasyonlarını yönetmeye ve asenkron fonksiyonları hata ayıklamaya kadar geliştirmenin her yönünü geliştiren araçlar sunar.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile kodlamayı otomatikleştirin ve komut istemleri oluşturun

ClickUp Brain, JavaScript kod snippet'leri oluşturmak, kodu hata ayıklamak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için akıllı AI destekli çözümler sunar.

Sorunsuz GitHub ve GitLab entegrasyonları ile commit'leri izleyebilir, çekme taleplerini yönetebilir ve dalları doğrudan görevleriniz içinde senkronize ederek geliştirme sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz

Ayrıca, karmaşık JavaScript mimarilerini planlamak için ClickUp Beyaz Tahtaları, iş akışlarını otomatikleştirmek için ClickUp Otomasyonları ve hata izleme, kod incelemeleri ve çevik geliştirme için sağlam şablonlar gibi özellikleri kullanabilirsiniz.

Aynı derecede önemli olan ClickUp'ın Kod Bloğu Biçimlendirme özelliği, sözdizimi vurgulaması sağlayarak kod parçacıklarının paylaşımını basitleştirir. Bu, kodun okunması ve anlaşılmasını kolaylaştırarak işbirliğini daha sorunsuz hale getirir ve geliştiricilerin platform içinde daha verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp Belgeleri ile yapılandırılmış bir JavaScript belgeleme sistemi oluşturun

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak kod için belgeler yazabilir, bunları takımınızla paylaşabilir ve doğrudan geri bildirim sağlayabilir veya alabilirsiniz.

ClickUp Sohbet

ClickUp'ta içeriği düzenleyin Güncellemeler, Duyurular veya Fikirler gibi etiketlerle sohbet edin

Ayrıca, ClickUp Sohbet, gerçek zamanlı iletişimi mümkün kılarak JavaScript geliştirmeyi iyileştirir ve geliştiricilerin kod parçacıklarını paylaşmasına, stratejileri tartışmasına ve iş akışları içinde sorunları gidermesine olanak tanır.

Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok! Artık teknik belgeleri yönetebilir, hataları giderebilir ve sohbet edebilirsiniz, hepsi aynı platformda.

AI Answers özelliği, sohbet geçmişine ve Google Drive, GitHub ve Salesforce gibi bağlı uygulamalardan alınan verilere dayalı olarak anında yanıtlar sunarak hızlı çözümler ve sorunsuz bir iş akışı sağlar.

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonunu uygulayarak tüm proje unsurlarını sorunsuz bir şekilde yönetin

JavaScript geliştiricileri için proje yönetimini basitleştirmek için ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonunu uygulayın. Dinamik iş akışlarını desteklemek için tasarlanmış olup, React veya Node.js gibi çerçeveler kullanan takımlar için idealdir ve gerçek zamanlı güncellemeler ve entegrasyonlarla işbirliğini kolaylaştırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tekrarlayan görevlerde zaman kazanın: Bağımlılıkları güncelleme, derleme komut dosyalarını yönetme ve test iş akışlarını yapılandırma gibi görevleri otomatikleştirin

Kod işbirliğini daha sorunsuz hale getirin: Daha iyi okunabilirlik ve işbirliği için sözdizimi vurgulamalı biçimlendirilmiş JavaScript kod bloklarını paylaşın

Projelerinizi etkili bir şekilde düzenleyin: JavaScript geliştirme projeleri için özel olarak tasarlanmış JavaScript geliştirme projeleri için özel olarak tasarlanmış yazılım geliştirme şablonlarını ve ayrıntılı hata raporlama formlarını kullanın

Kodlamaya odaklanın: Chrome uzantısını kullanarak platformlar arasında geçiş yapmadan kodlama iş akışlarını geliştirmek için tarayıcınızdan doğrudan ClickUp araçlarına erişin

Tüm araçlarınızı bir araya getirin: ClickUp'ı Visual Studio Code, Jenkins ve 1.000'den fazla diğer entegrasyon gibi favori ClickUp'ı Visual Studio Code, Jenkins ve 1.000'den fazla diğer entegrasyon gibi favori uygulama geliştirme araçlarınızla birleştirin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirmeleri, yeni kullanıcıların tam olarak öğrenmesi zaman alabilir

ClickUp mobil uygulaması kullanışlı olmakla birlikte, gelişmiş özelleştirme için daha az uygundur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Tabnine (Geliştirmenize bağlam duyarlı AI kodlama yardımını entegre etmek için en iyisi)

eclipse Marketplace aracılığıyla

Tabnine, özel kod oluşturma, test etme ve kod incelemeleri için iyi çalışan bir AI kodlama asistanıdır. Bu AI aracı , geliştiricilerin favori IDE'lerinde daha hızlı kaliteli kod oluşturmalarına yardımcı olur. Kodlama yardımının tüm yönlerini kapsar: kod oluşturma, açıklama, hata düzeltme ve güvenlik.

Tabnine'ın en iyi özellikleri

Daha önce kullandığınız kodlardan ve tekrarlanan kalıplardan bağlam bilgisi içeren daha akıllı kod önerileri oluşturun

Claude 3. 5 Sonnet, GPT-4o, Command R+ ve Codestral dahil olmak üzere en yeni LLM'ler aracılığıyla en son teknolojiyi kullanın

Tabnine'ın kendi gizli model uç noktalarına bağlanma özelliği ile iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edin

Tabnine kodunuzu saklamadığından ve modelini eğitmek için kullanmadığından, kodunuzun güvenliğini sağlayın

Tabnine sınırlamaları

Kaynak yoğun olabilir, daha büyük kod tabanlarında performans ve bellek sorunlarına neden olabilir

Araç, kullanıcılar tarafından istenmeyen gereksiz uzun çok satırlı kodlar önerir

Tabnine fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Geliştirici: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Tabnine puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (40+ yorum)

Caterra: Yeterli yorum yok

3. CodeT5 (Hızlı kodları düzeltmek, özetlemek veya oluşturmak için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Salesforce'un önceden eğitilmiş, kod farkındalığına sahip kodlayıcı-kod çözücü modeli CodeT5, JavaScript geliştiricileri için özellikle güçlüdür. AI destekli kod anlayışı ve doğal dil işleme özelliği ile CodeT5, JavaScript uygulamalarınızın genel kalitesini iyileştirmenize yardımcı olur.

Kod oluşturma, tamamlama, hata algılama, açıklama ve özetleme gibi karmaşık görevleri basitleştirir.

CodeT5'in en iyi özellikleri

JavaScript sözdizimi ve kalıplarına özgü yüksek doğrulukta öneriler ve tamamlamalar sağlamak için büyük ölçekli ön eğitimi kullanın

Sezgisel dil girdileri kullanarak JavaScript fonksiyonlarının açıklamasını ve hata ayıklamasını basitleştirin

Kapsam hataları veya async/await yanlış yönetimi gibi yaygın JavaScript sorunlarını tespit edin

CodeT5 sınırlamaları

Belirli alanlarda ve belirli görevlerde optimum performans elde etmek için önemli ölçüde ince ayar yapılması gerekir

Kod yapısını iyi anlayan CodeT5, karmaşık mantık veya bağlama bağlı sorunlarda zorlanabilir

CodeT5 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CodeT5 puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. AskCodi (Kod oluşturma ve hata düzeltme dahil tam otomasyon için en iyisi)

askCodi aracılığıyla

AskCodi, JavaScript geliştirme için yararlı olan bir başka Gen AI destekli kodlama asistanıdır. Belgeleri daha hızlı oluşturmanıza ve uzman görüşleriyle hata ayıklama yapmanıza olanak tanır.

Codi Sandbox, gerçek zamanlı kodlama önerileri sunarken, kullanım senaryolarına yönelik Codi Uygulamaları, hata açıklaması, kod yeniden düzenleme ve Big-O analizi gibi belirli programlama görevleri için özel bir deneyim sağlar.

AskCodi'nin en iyi özellikleri

Sözdizimi, mantık ve çerçeveye özgü kodlar için gerçek zamanlı öneriler alın

Kodlama ile ilgili belirli kullanım durumları için çeşitli Codi Uygulamalarını kullanın

VSCode, JetBrains, Sublime Text ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla IDES'i destekleyin

AskCodi sınırlamaları

Bazen, cevap çok uzunsa, AI aniden kod oluşturmayı durdurur

Kullanıcılar, kredi bittiğinde uygulamanın kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kredi yapısından şikayetçi

AskCodi fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Ultimate: 34,99 $/ay kullanıcı başına

AskCodi puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. GitHub Copilot (Yeni programlama dilleri ve çerçeveleri öğrenmek için en iyisi)

gitHub aracılığıyla

GitHub Copilot, kodu otomatik olarak tamamlar ve AI ile işbirliğine dayalı kodlamayı destekleyerek Visual Studio, JetBrains ve terminal ortamları gibi çeşitli IDE'lere sorunsuz entegrasyon sağlar.

Bir yazılım geliştirme aracı olan GitHub Copilot, kod tabanınızdaki bağlamı kullanarak alakalı öneriler üretir. Bu, kodlama stilinize uyum sağlarken geliştirmeyi hızlandırmak için idealdir. Copilot'u iç araçlarınıza ve iş akışlarınıza göre özelleştirmek için gizli uzantılar oluşturabilirsiniz.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Yazarken, mevcut kodunuza ve proje bağlamınıza göre kesin otomatik tamamlamalar ve öneriler oluşturun

Güncellemelerin kapsamını anlamak için AI tarafından oluşturulan kod değişikliklerinin açıklamalarını ve özetlerini alın

VS Code veya Visual Studio'da özel talimatlar belirleyerek sohbet yanıtlarını favori araçlarınıza, organizasyonel uygulamalarınıza ve kodlama standartlarınıza göre özelleştirin

GitHub Actions gibi gizli uzantıları ve üçüncü taraf entegrasyonları entegre edin

GitHub Copilot sınırlamaları

Copilot'un önerilerinin alaka düzeyi ve verimliliği bazen değişiklik gösterebilir

GitHub Copilot'un önerilerini etkili bir şekilde kullanmayı ve bir projeye entegre etmeyi öğrenmek zaman alabilir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 $

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

6. SourceAI (İnsan dilindeki girdilere dayalı olarak hassas JavaScript kodu oluşturmak için en iyisi)

Geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların katılımına izin vererek JavaScript kodlamaya yaklaşımınızı değiştirmek istiyorsanız, SourceAI en iyi seçeneğinizdir. GPT-3 ve Codex gibi son teknoloji AI modellerini kullanarak düz metin açıklamalardan yüksek kaliteli, çalıştırılabilir kodlar üretir.

Geleneksel araçların aksine, SourceAI çok dilli desteği ve basit tasarımıyla öne çıkıyor.

SourceAI'nin en iyi özellikleri

Düz metin açıklamaları Python, JavaScript, C++ ve daha fazlası gibi birden çok dilde koda çevirin

Tamamen kodsuz geliştirme süreciyle zahmetsizce işlevsel yazılımlar oluşturun

Yeniden kullanılabilir kod parçacıkları kullanarak daha hızlı geliştirme döngüleri için optimize edilmiş, yeniden kullanılabilir kod bileşenlerinin oluşturulmasını otomatikleştirin

SourceAI sınırlamaları

Bazen yanıtların yüklenmesi daha uzun sürebilir ve sorunla ilgili yeterli ayrıntı sağlanmazsa çıktı eksik olabilir

Eğitim, özel alanlar veya yeterince temsil edilmeyen diller ve kültürler için elde edilmesi zor olabilen kapsamlı veri kümeleri gerektirir

SourceAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SourceAI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

🤝 Hatırlatıcı: AI tarafından oluşturulan kodu her zaman gözden geçirerek projenizin mantığı ve standartlarına uygun olduğundan emin olun.

7. DeepCode by Snyk (Güvenlik açıklarını tespit etmek ve güvenli düzeltmeler uygulamak için en iyisi)

deepCode aracılığıyla

Gizlilik sorunları ve rastgele "halüsinasyonlar" ile mücadele edebilen GPT-4 gibi tek model AI araçlarının aksine, DeepCode verilerinizi güvende tutmak için kendi sunucularında barındırılır. Uygulamalarınızın güvenliğini sağlamaya odaklanmak için birden fazla model ve güvenliğe özel eğitim kullanır.

DeepCode'u farklı kılan, yazılım takımları için AI'yı sembolik ve üretken AI, makine öğrenimi ve Snyk'in güvenlik takımının uzman görüşleriyle birleştirmesidir. Sonuç, tahminlere gerek kalmadan sorunları daha doğru tespit etme ve çözümler sunma becerisidir.

DeepCode'un en iyi özellikleri

Güvenlik düzeltmelerini IDE'de anında uygulayarak manuel müdahaleyi azaltın ve DeepCode AI Fix özelliği ile güvenli kodlamayı hızlandırın

Sözdiziminin ötesinde yeniden kullanılabilir özel kurallar oluşturmak için mantık ve akışa dayalı kod kalıplarını ve güvenlik açıklarını belirleyin

Kod oluşturulurken güvenlik açıklarını işaretleyin ve gerçek zamanlı tarama ile tek tıklamayla düzeltmeler sağlayın

Gelişmiş izleme ve raporlama ile uçtan uca görünürlük sağlayarak güvenlik uygulamalarınızı ölçeklendirin

DeepCode sınırlamaları

Karmaşık kodlarla çalışırken kodda yanlış pozitifler oluşturabilir

Çıktı kalitesi, eğitim verilerinin kalitesine büyük ölçüde bağlıdır

DeepCodeAI fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Ürün başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeepCodeAI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Mutable AI (Yazılı kodlardan Wikipedia tarzı makaleler oluşturmak için en iyisi)

youtube üzerinden

Mutable. ai'nin Otomatik Wiki özelliği, kod tabanınızı Wikipedia sayfası gibi dinamik, etkileşimli bir dokümantasyona dönüştürür. Kodunuzu yapılandırılmış, kolayca gezilebilir içeriklere düzenleyerek karmaşık projelerin anlaşılmasını kolaylaştırır.

Aynı kodla, bu araç belgelerinizi güncel tutar ve kodlama sürecini basitleştirerek büyük kod tabanlarını yönetmenize ve daha iyi bir programcı olmanıza yardımcı olur.

Mutable AI'nın en iyi özellikleri

Belgeleri belirli kod satırlarına otomatik olarak bağlayarak netlik sağlar ve belirsiz referansları ortadan kaldırır

Mermaid.js'yi kullanarak mimari görselleştirmeler oluşturun ve takımların karmaşık sistem tasarımlarını bir bakışta kavramasına yardımcı olun

Dokümantasyonun doğru ve anlamlı olmasını sağlamak için AI destekli wiki düzenleme ve iyileştirme özelliğini deneyin

Depolarla aylık olarak veya yaklaşan bir çekme talebi botu aracılığıyla her commit ile senkronizasyon

Değiştirilebilir AI sınırlamaları

Özellikle karmaşık kodlarda tam doğruluk elde etmek zor olabilir

API ve üçüncü taraf entegrasyon özellikleri eksik

Değişken AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Değiştirilebilir AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Replit Ghostwriter (Gerçek zamanlı JavaScript hata ayıklama ve kod yardımı için en iyisi)

replit Ghostwriter aracılığıyla

Replit, işleri anında halletmek için AI kullanan bir web uygulaması ve web sitesi oluşturucusudur. Ghostwriter, geliştiricilerin kodlama deneyimini geliştirmek için Replit kod düzenleyicisiyle entegre olan AI destekli bir Replit aracıdır.

Kod tamamlama, hata ayıklama ve oluşturma gibi programlama görevlerinde yardımcı olmak için gelişmiş büyük dil modelleri (LLM'ler) kullanır.

Replit Ghostwriter'ın en iyi özellikleri

Çalıştığınız belirli dosyalara ve kod yapısına uyum sağlayan gerçek zamanlı, düzenleyici içinde kod önerileri alın

Replit ortamında kodunuzdaki sorunları belirleyin, çözümler önerin ve otomatik olarak düzeltin

Ghostwriter, kodunuzu sorunsuz bir şekilde yeniden düzenleyerek, döngüleri yineleme ile veya tersi şekilde, tercihlerinize göre değiştirir

Replit Ghostwriter sınırlamaları

Görevin karmaşıklığına ve istemine bağlı olarak yanlış veya yetersiz kod oluşturabilir

Yalnızca Replit platformunda kullanılabilir, diğer geliştirme ortamlarıyla entegrasyonu sınırlar

Replit Ghostwriter fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Replit Core: 25 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 40 $

Replit Ghostwriter puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Codeium (Hızlı, hafif JavaScript kod yardımı ve işbirliği için en iyisi)

jetBrains aracılığıyla

Codeium, AI odaklı kod oluşturma, bağlamsal otomatik tamamlama ve gerçek zamanlı işbirliği araçları dahil olmak üzere bir dizi akıllı özellik sunan ve tümü popüler geliştirme ortamlarına entegre edilmiş güçlü bir AI kodlama araç setidir.

Codeium, daha akıllı kodlama, daha hızlı hata ayıklama ve daha iyi takım işbirliği için araçlar sunarak geliştiricilerin verimliliğini ve odaklanmasını artırır.

Codeium'un en iyi özellikleri

Codeium Windsurf Düzenleyici'yi kullanarak AI destekli kod oluşturma ve otomatik tamamlama özelliklerini gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm kontrolü ile entegre edin

VS Code, JetBrains, Neovim ve daha fazlası gibi tüm favori kod düzenleyicilerinizden Codeium'u kullanın

Codeium Forge'u, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm kontrolü için gelişmiş AI kod oluşturma araçlarıyla entegre edin

AI destekli kod önerilerini doğrudan sohbet arayüzünde kullanarak, Codeium Live ile kodlama verimliliğini ve etkinliğini artırın

Codeum sınırlamaları

Büyük kod tabanlarında iyi çalışmaz

Yerel modellerle çevrimdışı çalışamazsınız

Codeium fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro: 15 $/ay

Pro Ultimate: 60 $/ay

Codeium puanları ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Claude AI (Net ve konuşma tarzında JavaScript snippet'leri oluşturmak için en iyisi)

via Medium

Anthropic tarafından geliştirilen Claude. ai, metin tabanlı içerik oluşturma, analiz etme ve iyileştirme dahil olmak üzere çok çeşitli görevler için tasarlanmış bir AI asistanıdır.

Temel gücü doğal dil anlama ve konuşma yardımı olsa da, yetenekleri yakın zamanda 2024 yılında piyasaya sürülen bir özellik olan Analiz Aracı aracılığıyla JavaScript kod yürütmeyi de içerecek şekilde genişletildi.

Claude. ai'nin en iyi özellikleri

Boilerplate kodları veya belirli JavaScript fonksiyonlarını zahmetsizce oluşturun ve iyileştirin

JavaScript kodundaki hataları kesin olarak belirleyin ve doğrudan arayüzde eyleme geçirilebilir öneriler veya düzeltmeler alın

Claude.ai içinde kodlar yazın ve çalıştırın, çok çeşitli analiz görevlerini destekleyin

Karmaşık kod yapılarını açıklamak için açık ve öz belgeler oluşturun

Claude. ai sınırlamaları

Bazı geliştirme ortamlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmayabilir

Claude, büyük miktarda bağlamı işleyebilir, ancak son derece karmaşık veya birbirine yüksek derecede bağımlı JavaScript kod tabanlarıyla çalışırken performansı düşebilir

Claude. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 20 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Mükemmel JavaScript Kodları Oluşturun

JavaScript, modern web geliştirme için hala çok önemli bir dildir.

Web sitelerinin, uygulama geliştiricilerinin ve diğer içerik takımlarının büyük bir kısmı, istikrarlı performans için buna güveniyor. Bu nedenle, kodlarınızı saniyeler içinde oluşturmanıza yardımcı olacak AI JavaScript oluşturucu araçlarına ihtiyacınız var.

ClickUp, ClickUp Brain'in eşsiz yeteneklerini, ClickUp Docs'un kapsamlı belgelerini ve çok daha fazlasını bir araya getirerek ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunan çok yönlü bir yaklaşım benimser.

Neyse, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!