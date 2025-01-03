en İyi 11 AI JavaScript Oluşturucu Aracı

Saatlerce JavaScript'te hata ayıklama yaptınız, ancak tüm kodu bozan tek bir yazım hatası buldunuz. Bu, web geliştiricileri için tanıdık bir hayal kırıklığıdır.
Temiz ve verimli kod yazmak ödüllendirici olabilir, ancak tekrarlayan görevler, sözdizimi sorunları ve optimizasyon zorlukları genellikle buna engel olur.
Bir AI JavaScript kod oluşturucu, bu anları daha az stresli hale getirir. Bu araçlar, kodunuzu daha hızlı yazmanıza, hata ayıklamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olarak, daha büyük sorunları ve etkili projeleri çözmeye odaklanmanızı sağlar.
Bu blogda, geliştirmenizi daha hızlı ve akıllı hale getirmek için en iyi 11 AI JavaScript kod oluşturucuyu keşfedeceğiz.
⏰ 60 saniyelik özet
Araştırmalarımıza göre, bugün piyasada bulunan en iyi AI Javascript oluşturucular şunlardır:
- ClickUp (Kod snippet'leri oluşturmak ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)
- Tabnine (Geliştirmenize bağlam duyarlı AI kodlama yardımını entegre etmek için en iyisi)
- CodeT5 (Hızlı kodları düzeltmek, özetlemek veya oluşturmak için en iyisi)
- AskCodi (Kod oluşturma ve hata düzeltme dahil tam otomasyon için en iyisi)
- GitHub Copilot (Yeni programlama dilleri ve çerçeveleri öğrenmek için en iyisi)
- SourceAI (İnsan dilindeki girdilere dayalı olarak hassas JavaScript kodu oluşturmak için en iyisi)
- DeepCode by Snyk (Güvenlik açıklarını tespit etmek ve güvenli düzeltmeler uygulamak için en iyisi)
- Mutable AI (Yazılı kodlardan Wikipedia tarzı makaleler oluşturmak için en iyisi)
- Replit Ghostwriter (Gerçek zamanlı JavaScript hata ayıklama ve kod yardımı için en iyisi)
- Codeium (Hızlı, hafif JavaScript kod yardımı ve işbirliği için en iyisi)
- Claude AI (Net ve konuşma tarzında JavaScript snippet'leri oluşturmak için en iyisi)
🔍 Biliyor muydunuz? AI araçları, sadece birkaç komutla React bileşenleri gibi karmaşık JavaScript çerçeveleri oluşturabilir.
Bir AI JavaScript Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Çevrimiçi olarak AI JavaScript oluşturucuları aradığınızda birçok seçenek bulacaksınız. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı belirlemek için şu anahtar özelliklere bakın:
- Kod kalitesi: Her ölçekteki projeye uygun, temiz, bakımı kolay ve hatasız JavaScript kodu oluşturur
- Kullanım kolaylığı: Doğal dil komutlarını kabul eder ve popüler kod düzenleyicilerle sorunsuz bir şekilde entegre olur
- Çerçeve desteği: React, Angular ve Vue.js gibi başlıca çerçevelerle ve temel kütüphanelerle uyumludur
- Kenar durumu yönetimi: Hem standart görevleri hem de karmaşık veya daha az yaygın senaryoları etkin bir şekilde yönetir
- Hata ayıklama araçları: Hataları algılar, düzeltmeler önerir ve daha iyi performans için kodu optimize eder
- Öğrenme desteği: Kullanıcıların oluşturulan kodu anlamasına yardımcı olacak açık yorumlar ve açıklamalar içerir
- İşbirliği özellikleri: Takım paylaşımını ve kod incelemelerini kolaylaştırır ve Git gibi sürüm kontrol sistemleriyle iyi çalışır
- Topluluk ve destek: Etkin bir kullanıcı topluluğu ve sorun giderme için hızlı yanıt veren teknik destek tarafından desteklenir
- Özelleştirme seçenekleri: API erişimi ve belirli geliştirme ihtiyaçlarına göre modelleri ince ayarlamak için seçenekler sunar
🧠 İlginç Bilgi: JavaScript, pazarlama nedenleriyle JavaScript olarak yeniden adlandırılmadan önce Mocha, ardından LiveScript olarak adlandırılmıştı.
En İyi 10 AI JavaScript Oluşturucu Aracı
Son araştırmalara göre, çalışanların %86,5'i işlerini daha hızlı tamamlamak için işyerinde AI kullanıyor. AI'yı benimsemek sadece bir trend değil, bir gerekliliktir.
İş akışınızı iyileştirmek ve kodlamayı daha hızlı, daha akıllı ve daha keyifli hale getirmek için en iyi AI JavaScript kod oluşturucu araçlarının listesi.
1. ClickUp (Kod snippet'leri oluşturmak ve genel yazılım geliştirme yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)
ClickUp sadece kodlama için değildir — proje yönetimi ve yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.
JavaScript geliştiricileri için, Yazılım Takımları için ClickUp, ES6 kodu yazmaktan API entegrasyonlarını yönetmeye ve asenkron fonksiyonları hata ayıklamaya kadar geliştirmenin her yönünü geliştiren araçlar sunar.
ClickUp Brain
ClickUp Brain, JavaScript kod snippet'leri oluşturmak, kodu hata ayıklamak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için akıllı AI destekli çözümler sunar.
Sorunsuz GitHub ve GitLab entegrasyonları ile commit'leri izleyebilir, çekme taleplerini yönetebilir ve dalları doğrudan görevleriniz içinde senkronize ederek geliştirme sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz
Ayrıca, karmaşık JavaScript mimarilerini planlamak için ClickUp Beyaz Tahtaları, iş akışlarını otomatikleştirmek için ClickUp Otomasyonları ve hata izleme, kod incelemeleri ve çevik geliştirme için sağlam şablonlar gibi özellikleri kullanabilirsiniz.
Aynı derecede önemli olan ClickUp'ın Kod Bloğu Biçimlendirme özelliği, sözdizimi vurgulaması sağlayarak kod parçacıklarının paylaşımını basitleştirir. Bu, kodun okunması ve anlaşılmasını kolaylaştırarak işbirliğini daha sorunsuz hale getirir ve geliştiricilerin platform içinde daha verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
ClickUp Belgeleri'ni kullanarak kod için belgeler yazabilir, bunları takımınızla paylaşabilir ve doğrudan geri bildirim sağlayabilir veya alabilirsiniz.
ClickUp Sohbet
Ayrıca, ClickUp Sohbet, gerçek zamanlı iletişimi mümkün kılarak JavaScript geliştirmeyi iyileştirir ve geliştiricilerin kod parçacıklarını paylaşmasına, stratejileri tartışmasına ve iş akışları içinde sorunları gidermesine olanak tanır.
Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok! Artık teknik belgeleri yönetebilir, hataları giderebilir ve sohbet edebilirsiniz, hepsi aynı platformda.
AI Answers özelliği, sohbet geçmişine ve Google Drive, GitHub ve Salesforce gibi bağlı uygulamalardan alınan verilere dayalı olarak anında yanıtlar sunarak hızlı çözümler ve sorunsuz bir iş akışı sağlar.
ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu
JavaScript geliştiricileri için proje yönetimini basitleştirmek için ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonunu uygulayın. Dinamik iş akışlarını desteklemek için tasarlanmış olup, React veya Node.js gibi çerçeveler kullanan takımlar için idealdir ve gerçek zamanlı güncellemeler ve entegrasyonlarla işbirliğini kolaylaştırır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Tekrarlayan görevlerde zaman kazanın: Bağımlılıkları güncelleme, derleme komut dosyalarını yönetme ve test iş akışlarını yapılandırma gibi görevleri otomatikleştirin
- Kod işbirliğini daha sorunsuz hale getirin: Daha iyi okunabilirlik ve işbirliği için sözdizimi vurgulamalı biçimlendirilmiş JavaScript kod bloklarını paylaşın
- Projelerinizi etkili bir şekilde düzenleyin: JavaScript geliştirme projeleri için özel olarak tasarlanmış yazılım geliştirme şablonlarını ve ayrıntılı hata raporlama formlarını kullanın
- Kodlamaya odaklanın: Chrome uzantısını kullanarak platformlar arasında geçiş yapmadan kodlama iş akışlarını geliştirmek için tarayıcınızdan doğrudan ClickUp araçlarına erişin
- Tüm araçlarınızı bir araya getirin: ClickUp'ı Visual Studio Code, Jenkins ve 1.000'den fazla diğer entegrasyon gibi favori uygulama geliştirme araçlarınızla birleştirin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirmeleri, yeni kullanıcıların tam olarak öğrenmesi zaman alabilir
- ClickUp mobil uygulaması kullanışlı olmakla birlikte, gelişmiş özelleştirme için daha az uygundur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
📖 Ayrıca okuyun: Yazılım Geliştirmede AI Nasıl Kullanılır?
2. Tabnine (Geliştirmenize bağlam duyarlı AI kodlama yardımını entegre etmek için en iyisi)
Tabnine, özel kod oluşturma, test etme ve kod incelemeleri için iyi çalışan bir AI kodlama asistanıdır. Bu AI aracı , geliştiricilerin favori IDE'lerinde daha hızlı kaliteli kod oluşturmalarına yardımcı olur. Kodlama yardımının tüm yönlerini kapsar: kod oluşturma, açıklama, hata düzeltme ve güvenlik.
Tabnine'ın en iyi özellikleri
- Daha önce kullandığınız kodlardan ve tekrarlanan kalıplardan bağlam bilgisi içeren daha akıllı kod önerileri oluşturun
- Claude 3. 5 Sonnet, GPT-4o, Command R+ ve Codestral dahil olmak üzere en yeni LLM'ler aracılığıyla en son teknolojiyi kullanın
- Tabnine'ın kendi gizli model uç noktalarına bağlanma özelliği ile iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Tabnine kodunuzu saklamadığından ve modelini eğitmek için kullanmadığından, kodunuzun güvenliğini sağlayın
Tabnine sınırlamaları
- Kaynak yoğun olabilir, daha büyük kod tabanlarında performans ve bellek sorunlarına neden olabilir
- Araç, kullanıcılar tarafından istenmeyen gereksiz uzun çok satırlı kodlar önerir
Tabnine fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Geliştirici: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $
Tabnine puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (40+ yorum)
- Caterra: Yeterli yorum yok
3. CodeT5 (Hızlı kodları düzeltmek, özetlemek veya oluşturmak için en iyisi)
Salesforce'un önceden eğitilmiş, kod farkındalığına sahip kodlayıcı-kod çözücü modeli CodeT5, JavaScript geliştiricileri için özellikle güçlüdür. AI destekli kod anlayışı ve doğal dil işleme özelliği ile CodeT5, JavaScript uygulamalarınızın genel kalitesini iyileştirmenize yardımcı olur.
Kod oluşturma, tamamlama, hata algılama, açıklama ve özetleme gibi karmaşık görevleri basitleştirir.
CodeT5'in en iyi özellikleri
- JavaScript sözdizimi ve kalıplarına özgü yüksek doğrulukta öneriler ve tamamlamalar sağlamak için büyük ölçekli ön eğitimi kullanın
- Sezgisel dil girdileri kullanarak JavaScript fonksiyonlarının açıklamasını ve hata ayıklamasını basitleştirin
- Kapsam hataları veya async/await yanlış yönetimi gibi yaygın JavaScript sorunlarını tespit edin
CodeT5 sınırlamaları
- Belirli alanlarda ve belirli görevlerde optimum performans elde etmek için önemli ölçüde ince ayar yapılması gerekir
- Kod yapısını iyi anlayan CodeT5, karmaşık mantık veya bağlama bağlı sorunlarda zorlanabilir
CodeT5 fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
CodeT5 puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. AskCodi (Kod oluşturma ve hata düzeltme dahil tam otomasyon için en iyisi)
AskCodi, JavaScript geliştirme için yararlı olan bir başka Gen AI destekli kodlama asistanıdır. Belgeleri daha hızlı oluşturmanıza ve uzman görüşleriyle hata ayıklama yapmanıza olanak tanır.
Codi Sandbox, gerçek zamanlı kodlama önerileri sunarken, kullanım senaryolarına yönelik Codi Uygulamaları, hata açıklaması, kod yeniden düzenleme ve Big-O analizi gibi belirli programlama görevleri için özel bir deneyim sağlar.
AskCodi'nin en iyi özellikleri
- Sözdizimi, mantık ve çerçeveye özgü kodlar için gerçek zamanlı öneriler alın
- Kodlama ile ilgili belirli kullanım durumları için çeşitli Codi Uygulamalarını kullanın
- VSCode, JetBrains, Sublime Text ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla IDES'i destekleyin
AskCodi sınırlamaları
- Bazen, cevap çok uzunsa, AI aniden kod oluşturmayı durdurur
- Kullanıcılar, kredi bittiğinde uygulamanın kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kredi yapısından şikayetçi
AskCodi fiyatlandırması
- Premium: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Ultimate: 34,99 $/ay kullanıcı başına
AskCodi puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. GitHub Copilot (Yeni programlama dilleri ve çerçeveleri öğrenmek için en iyisi)
GitHub Copilot, kodu otomatik olarak tamamlar ve AI ile işbirliğine dayalı kodlamayı destekleyerek Visual Studio, JetBrains ve terminal ortamları gibi çeşitli IDE'lere sorunsuz entegrasyon sağlar.
Bir yazılım geliştirme aracı olan GitHub Copilot, kod tabanınızdaki bağlamı kullanarak alakalı öneriler üretir. Bu, kodlama stilinize uyum sağlarken geliştirmeyi hızlandırmak için idealdir. Copilot'u iç araçlarınıza ve iş akışlarınıza göre özelleştirmek için gizli uzantılar oluşturabilirsiniz.
GitHub Copilot'un en iyi özellikleri
- Yazarken, mevcut kodunuza ve proje bağlamınıza göre kesin otomatik tamamlamalar ve öneriler oluşturun
- Güncellemelerin kapsamını anlamak için AI tarafından oluşturulan kod değişikliklerinin açıklamalarını ve özetlerini alın
- VS Code veya Visual Studio'da özel talimatlar belirleyerek sohbet yanıtlarını favori araçlarınıza, organizasyonel uygulamalarınıza ve kodlama standartlarınıza göre özelleştirin
- GitHub Actions gibi gizli uzantıları ve üçüncü taraf entegrasyonları entegre edin
GitHub Copilot sınırlamaları
- Copilot'un önerilerinin alaka düzeyi ve verimliliği bazen değişiklik gösterebilir
- GitHub Copilot'un önerilerini etkili bir şekilde kullanmayı ve bir projeye entegre etmeyi öğrenmek zaman alabilir
GitHub Copilot fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 $
GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)
6. SourceAI (İnsan dilindeki girdilere dayalı olarak hassas JavaScript kodu oluşturmak için en iyisi)
Geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların katılımına izin vererek JavaScript kodlamaya yaklaşımınızı değiştirmek istiyorsanız, SourceAI en iyi seçeneğinizdir. GPT-3 ve Codex gibi son teknoloji AI modellerini kullanarak düz metin açıklamalardan yüksek kaliteli, çalıştırılabilir kodlar üretir.
Geleneksel araçların aksine, SourceAI çok dilli desteği ve basit tasarımıyla öne çıkıyor.
SourceAI'nin en iyi özellikleri
- Düz metin açıklamaları Python, JavaScript, C++ ve daha fazlası gibi birden çok dilde koda çevirin
- Tamamen kodsuz geliştirme süreciyle zahmetsizce işlevsel yazılımlar oluşturun
- Yeniden kullanılabilir kod parçacıkları kullanarak daha hızlı geliştirme döngüleri için optimize edilmiş, yeniden kullanılabilir kod bileşenlerinin oluşturulmasını otomatikleştirin
SourceAI sınırlamaları
- Bazen yanıtların yüklenmesi daha uzun sürebilir ve sorunla ilgili yeterli ayrıntı sağlanmazsa çıktı eksik olabilir
- Eğitim, özel alanlar veya yeterince temsil edilmeyen diller ve kültürler için elde edilmesi zor olabilen kapsamlı veri kümeleri gerektirir
SourceAI fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
SourceAI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)
🤝 Hatırlatıcı: AI tarafından oluşturulan kodu her zaman gözden geçirerek projenizin mantığı ve standartlarına uygun olduğundan emin olun.
7. DeepCode by Snyk (Güvenlik açıklarını tespit etmek ve güvenli düzeltmeler uygulamak için en iyisi)
Gizlilik sorunları ve rastgele "halüsinasyonlar" ile mücadele edebilen GPT-4 gibi tek model AI araçlarının aksine, DeepCode verilerinizi güvende tutmak için kendi sunucularında barındırılır. Uygulamalarınızın güvenliğini sağlamaya odaklanmak için birden fazla model ve güvenliğe özel eğitim kullanır.
DeepCode'u farklı kılan, yazılım takımları için AI'yı sembolik ve üretken AI, makine öğrenimi ve Snyk'in güvenlik takımının uzman görüşleriyle birleştirmesidir. Sonuç, tahminlere gerek kalmadan sorunları daha doğru tespit etme ve çözümler sunma becerisidir.
DeepCode'un en iyi özellikleri
- Güvenlik düzeltmelerini IDE'de anında uygulayarak manuel müdahaleyi azaltın ve DeepCode AI Fix özelliği ile güvenli kodlamayı hızlandırın
- Sözdiziminin ötesinde yeniden kullanılabilir özel kurallar oluşturmak için mantık ve akışa dayalı kod kalıplarını ve güvenlik açıklarını belirleyin
- Kod oluşturulurken güvenlik açıklarını işaretleyin ve gerçek zamanlı tarama ile tek tıklamayla düzeltmeler sağlayın
- Gelişmiş izleme ve raporlama ile uçtan uca görünürlük sağlayarak güvenlik uygulamalarınızı ölçeklendirin
DeepCode sınırlamaları
- Karmaşık kodlarla çalışırken kodda yanlış pozitifler oluşturabilir
- Çıktı kalitesi, eğitim verilerinin kalitesine büyük ölçüde bağlıdır
DeepCodeAI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Ürün başına aylık 25 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
DeepCodeAI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Mutable AI (Yazılı kodlardan Wikipedia tarzı makaleler oluşturmak için en iyisi)
Mutable. ai'nin Otomatik Wiki özelliği, kod tabanınızı Wikipedia sayfası gibi dinamik, etkileşimli bir dokümantasyona dönüştürür. Kodunuzu yapılandırılmış, kolayca gezilebilir içeriklere düzenleyerek karmaşık projelerin anlaşılmasını kolaylaştırır.
Aynı kodla, bu araç belgelerinizi güncel tutar ve kodlama sürecini basitleştirerek büyük kod tabanlarını yönetmenize ve daha iyi bir programcı olmanıza yardımcı olur.
Mutable AI'nın en iyi özellikleri
- Belgeleri belirli kod satırlarına otomatik olarak bağlayarak netlik sağlar ve belirsiz referansları ortadan kaldırır
- Mermaid.js'yi kullanarak mimari görselleştirmeler oluşturun ve takımların karmaşık sistem tasarımlarını bir bakışta kavramasına yardımcı olun
- Dokümantasyonun doğru ve anlamlı olmasını sağlamak için AI destekli wiki düzenleme ve iyileştirme özelliğini deneyin
- Depolarla aylık olarak veya yaklaşan bir çekme talebi botu aracılığıyla her commit ile senkronizasyon
Değiştirilebilir AI sınırlamaları
- Özellikle karmaşık kodlarda tam doğruluk elde etmek zor olabilir
- API ve üçüncü taraf entegrasyon özellikleri eksik
Değişken AI fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Değiştirilebilir AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Replit Ghostwriter (Gerçek zamanlı JavaScript hata ayıklama ve kod yardımı için en iyisi)
Replit, işleri anında halletmek için AI kullanan bir web uygulaması ve web sitesi oluşturucusudur. Ghostwriter, geliştiricilerin kodlama deneyimini geliştirmek için Replit kod düzenleyicisiyle entegre olan AI destekli bir Replit aracıdır.
Kod tamamlama, hata ayıklama ve oluşturma gibi programlama görevlerinde yardımcı olmak için gelişmiş büyük dil modelleri (LLM'ler) kullanır.
Replit Ghostwriter'ın en iyi özellikleri
- Çalıştığınız belirli dosyalara ve kod yapısına uyum sağlayan gerçek zamanlı, düzenleyici içinde kod önerileri alın
- Replit ortamında kodunuzdaki sorunları belirleyin, çözümler önerin ve otomatik olarak düzeltin
- Ghostwriter, kodunuzu sorunsuz bir şekilde yeniden düzenleyerek, döngüleri yineleme ile veya tersi şekilde, tercihlerinize göre değiştirir
Replit Ghostwriter sınırlamaları
- Görevin karmaşıklığına ve istemine bağlı olarak yanlış veya yetersiz kod oluşturabilir
- Yalnızca Replit platformunda kullanılabilir, diğer geliştirme ortamlarıyla entegrasyonu sınırlar
Replit Ghostwriter fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Replit Core: 25 $/ay
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 40 $
Replit Ghostwriter puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Codeium (Hızlı, hafif JavaScript kod yardımı ve işbirliği için en iyisi)
Codeium, AI odaklı kod oluşturma, bağlamsal otomatik tamamlama ve gerçek zamanlı işbirliği araçları dahil olmak üzere bir dizi akıllı özellik sunan ve tümü popüler geliştirme ortamlarına entegre edilmiş güçlü bir AI kodlama araç setidir.
Codeium, daha akıllı kodlama, daha hızlı hata ayıklama ve daha iyi takım işbirliği için araçlar sunarak geliştiricilerin verimliliğini ve odaklanmasını artırır.
Codeium'un en iyi özellikleri
- Codeium Windsurf Düzenleyici'yi kullanarak AI destekli kod oluşturma ve otomatik tamamlama özelliklerini gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm kontrolü ile entegre edin
- VS Code, JetBrains, Neovim ve daha fazlası gibi tüm favori kod düzenleyicilerinizden Codeium'u kullanın
- Codeium Forge'u, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm kontrolü için gelişmiş AI kod oluşturma araçlarıyla entegre edin
- AI destekli kod önerilerini doğrudan sohbet arayüzünde kullanarak, Codeium Live ile kodlama verimliliğini ve etkinliğini artırın
Codeum sınırlamaları
- Büyük kod tabanlarında iyi çalışmaz
- Yerel modellerle çevrimdışı çalışamazsınız
Codeium fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Pro: 15 $/ay
- Pro Ultimate: 60 $/ay
Codeium puanları ve yorumları:
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Ayrıca okuyun: ChatGPT'yi Kod Yazmak İçin Kullanma
11. Claude AI (Net ve konuşma tarzında JavaScript snippet'leri oluşturmak için en iyisi)
Anthropic tarafından geliştirilen Claude. ai, metin tabanlı içerik oluşturma, analiz etme ve iyileştirme dahil olmak üzere çok çeşitli görevler için tasarlanmış bir AI asistanıdır.
Temel gücü doğal dil anlama ve konuşma yardımı olsa da, yetenekleri yakın zamanda 2024 yılında piyasaya sürülen bir özellik olan Analiz Aracı aracılığıyla JavaScript kod yürütmeyi de içerecek şekilde genişletildi.
Claude. ai'nin en iyi özellikleri
- Boilerplate kodları veya belirli JavaScript fonksiyonlarını zahmetsizce oluşturun ve iyileştirin
- JavaScript kodundaki hataları kesin olarak belirleyin ve doğrudan arayüzde eyleme geçirilebilir öneriler veya düzeltmeler alın
- Claude.ai içinde kodlar yazın ve çalıştırın, çok çeşitli analiz görevlerini destekleyin
- Karmaşık kod yapılarını açıklamak için açık ve öz belgeler oluşturun
Claude. ai sınırlamaları
- Bazı geliştirme ortamlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmayabilir
- Claude, büyük miktarda bağlamı işleyebilir, ancak son derece karmaşık veya birbirine yüksek derecede bağımlı JavaScript kod tabanlarıyla çalışırken performansı düşebilir
Claude. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 20 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Claude. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (20+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
ClickUp ile Mükemmel JavaScript Kodları Oluşturun
JavaScript, modern web geliştirme için hala çok önemli bir dildir.
Web sitelerinin, uygulama geliştiricilerinin ve diğer içerik takımlarının büyük bir kısmı, istikrarlı performans için buna güveniyor. Bu nedenle, kodlarınızı saniyeler içinde oluşturmanıza yardımcı olacak AI JavaScript oluşturucu araçlarına ihtiyacınız var.
ClickUp, ClickUp Brain'in eşsiz yeteneklerini, ClickUp Docs'un kapsamlı belgelerini ve çok daha fazlasını bir araya getirerek ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunan çok yönlü bir yaklaşım benimser.