2025'te Kullanılacak En İyi 10 Zihin Haritası Oluşturma Aracı

Çoğumuz, önemli görevleri ertelemek veya önemsiz ayrıntılara takılıp kalmak gibi nedenlerle ertelemeyle mücadele ediyoruz. 🔍
Ancak yıllar içinde, oyunun kurallarını değiştiren bir çözüm buldum: görevlerimi zihin haritaları kullanarak ulaşılabilir hedeflere bölmek.
Zihin haritaları, hedefler, görevler ve fikirler için görsel bir oyun alanı gibidir. Ana fikrinizi çizebilir, şekiller ekleyebilir ve zihin haritası şablonlarını kullanarak işleri düzenli tutabilirsiniz.
Zihin haritası oluşturma araçlarını kullanmaya başladığımda, artık kafamda görevleri karıştırmıyordum — net bir görsel yol haritası vardı ve dikkatimi dağıtan şeyler ortadan kayboldu.
Bu makalede, en iyi 10 zihin haritası oluşturucuyu paylaşacağım ve bunların en iyi özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını kısaca açıklayacağım. 🏆
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte bugün mevcut en iyi 10 zihin haritası oluşturma aracının özeti:
- ClickUp: Proje yönetimi ile zihin haritalama için en iyisi
- Miro: Görsel işbirliği ve uzaktaki takımlar için en iyisi
- MindMeister: Hızlı ve kolay zihin haritalama için en iyisi
- MindNode: Sorunsuz entegrasyon arayan Apple kullanıcıları için en iyisi
- Ayoa: Zihin haritalamayı görev yönetimi ile birleştirmek için en iyisi
- Xmind: Çok yönlü zihin haritalama ve beyin fırtınası için en iyisi
- Coggle: Yeni başlayanlar ve basit zihin haritaları için en iyisi
- Lucidchart: Şablonlarla çok yönlü diyagram oluşturmak için en iyisi
- Bubbl. us: Eğitimciler ve küçük takımlar için en iyisi
- SmartDraw: Kurumsal düzeyde diyagram oluşturma ve CAD tasarımı için en iyisi
Bir Zihin Haritası Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Mükemmel bir zihin haritalama aracı, geleneksel işinin ötesine geçer ve proje yönetiminde size yardımcı olur. Bir proje yöneticisi olarak, bu görevlerde yardımcı olacak araçlara öncelik veriyorum. 🛠️
- Beyin fırtınası: En iyi zihin haritaları, fikir üretme adımını da gözetir. İster tek başınıza ister bir grup içinde yeni bir fikir üzerinde çalışıyor olun, iyi bir çevrimiçi zihin haritası şablonu, sınırsız bir tuval gibi fikirlerinizi sınırsızca not almanızı kolaylaştırır
- Görev haritalama: Her şeyi kontrol altında tutmanız mı gerekiyor? Zihin haritaları, görevleri atamak, son tarihleri ayarlamak ve ilerlemeyi izlemek için mükemmeldir. Şekiller ekleyin ve işte, görevler düzenlendi, takım uyumlu hale geldi!
- Boşluk analizi: Projenizin hangi noktada yetersiz kaldığını hiç merak ettiniz mi? Zihin haritasındaki boşluk analizi, süreçlerinizdeki verimsizlikleri tespit etmenize yardımcı olur
- SWOT analizi: Projenizin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini ele almanız mı gerekiyor? Tüm bunları görselleştirerek büyük resmi anlamanıza yardımcı olan zihin haritalarını çok seviyorum
Nihai hedefim basit: Gerçek zamanlı güncellemeler ve net, organize bir plan istiyorum. İyi bir zihin haritası oluşturucu, bunu kolayca başarmanıza yardımcı olur.
Okunması Gereken: 25 Akıllara Durgunluk Veren Zihin Haritası Örneği
Denemeniz Gereken En İyi 10 Zihin Haritası Oluşturucu
Neye bakmamız gerektiğini anladığımıza göre, şimdi işin özüne geçelim. İşte benim çok yararlı (ve hatta bazen eğlenceli 🎉) bulduğum en iyi 10 zihin haritası oluşturucu:
1. ClickUp (Proje yönetimi ile zihin haritalama için en iyisi)
Siz de benim gibi, zihin haritalama ve proje yönetimini fıstık ezmesi ve reçel gibi birleştiren bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre.
Peki, ClickUp neden bu kadar çığır açıcı?
Başlangıç olarak, tek bir tıklama ile ClickUp Zihin Haritası görünümüne geçebilir ve görevleri, süreçleri ve hatta beyin fırtınası oturumlarını birbirine bağlamaya başlayabilirsiniz. İşte bu yüzden ClickUp, iş için tam anlamıyla her şeyi içeren bir uygulamadır.
Aralarından seçim yapabileceğiniz iki mod vardır: Görev Modu, görevleri ve alt görevleri birbirine bağlayarak çalışma alanınızı yeniden düzenlemenizi sağlar ve Boş Mod, görev yapısına bağlı olmayan serbest akışlı beyin fırtınası oturumları yapmanızı sağlar.
Ayrıca, ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak karmaşık fikirleri görsel ve gezinmesi kolay planlara dönüştürebilirsiniz. Bu özellik, özellikle yazılım geliştirme veya üretim iş akışları için mükemmeldir.
Zihin haritası iş akışlarına nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İşte başlamanıza yardımcı olacak bazı kullanışlı ClickUp şablonları.
Basit Zihin Haritası Şablonu
Bu şablon, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli profesyoneller için idealdir.
Bu Basit Zihin Haritası Şablonu tamamen özelleştirilebilir, böylece yeni bir ürün piyasaya sürmek veya sadece fikir üretmek için beyin fırtınası yapmak gibi projelerinizi saniyeler içinde planlamaya başlayabilirsiniz.
Ayrıca, kullanıma hazırdır ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz!
Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta
Bazen, karmaşık iş stratejilerini veya lojistik planlarını haritalamak için boş bir tuval gerekir. ClickUp'ın Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta, bu durumlar için mükemmeldir.
Bu şablon, yeni başlayanlar için kolay kullanımlı, tamamen özelleştirilebilir ve karmaşık fikirleri kolayca görselleştirmek için mükemmeldir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görev modu ve boş mod: Görevleri doğrudan haritalama veya serbestçe beyin fırtınası yapma esnekliği
- Gerçek zamanlı işbirliği: Birlikte fikir üretmek ve projeleri birlikte ele almak isteyen takımlar için ideal
- Özelleştirilebilir şablonlar: Saniyeler içinde kullanıma hazır şablonlar
- Zihin haritası ve beyaz tahta: Yapılandırılmış bir haritaya mı yoksa serbest formda yaratıcılığa mı ihtiyacınız var? İş akışınıza uygun görünümler arasında geçiş yapın
- Görev yönetimi ile entegrasyon: Tam proje planlaması için görevleri zihin haritalarınıza zahmetsizce bağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi: Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın tüm özelliklerini öğrenmenin zaman alabileceğinden bahsetmektedir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: 10 Ücretsiz Zihin Haritası Şablonu
2. Miro (Görsel işbirliği ve uzaktan çalışan takımlar için en iyisi)
Miro, ister dünyanın dört bir yanından ister farklı departmanlardan olsun, takımları bir araya getirmek için tasarlanmıştır.
Miro'yu diğerlerinden ayıran şey çok yönlülüğüdür.
Yazılım geliştirme, lojistik planlama veya bir sonraki iş stratejinizi belirleme üzerinde çalışıyor olun, Miro'nun zihin haritalarından akış şeması oluşturuculara kadar geniş şablon dizisi, işinizde anında fark yaratabilir.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir şablonlar: Beyin fırtınasından akış şemalarına kadar her şey için kullanıma hazır şablonlar
- Gerçek zamanlı işbirliği: Takım üyeleri konumlarından bağımsız olarak sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilirler
- Zihin haritaları ve kavram haritaları: Karmaşık fikirleri düzenlemek ve görsel proje yönetimi için mükemmel
- Sınırsız beyaz tahta alanı: Beyin fırtınası yaparken veya planlama yaparken alanınız asla dolmaz
- Takımlar arası işbirliği: Farklı konumlarda bağlantıda kalması gereken karma takımlar için idealdir
Miro sınırlamaları
- Çok sayıda özellik: Miro'nun geniş araç yelpazesi yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir ve sonuçta öğrenme süreci zorlaşabilir
- Ücretsiz sürüm kısıtlamaları: Ücretsiz sürümde sınırlı sayıda pano ve gelişmiş özellikler
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Aylık 8 $/kullanıcı
- İş: Aylık 16 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,7 /5 (6.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)
3. MindMeister (Hızlı ve kolay zihin haritalama için en iyisi)
Kafanızı boşaltmanız, ana fikrinizi haritalandırmanız veya başkalarıyla paylaşmanız gerektiğinde MindMeister yardımcı bir araç olabilir.
Ücretsiz zihin haritası oluşturma aracı kullanımı neredeyse çok kolaydır; yaklaşık 60 saniye içinde kullanıma başlayabilirsiniz.
MindMeister'ın esnekliği, temel zihin haritaları oluşturmanıza, bunları stilize etmenize, bağlantılar eklemenize, takımlarla paylaşmanıza ve profesyonelce sunmanıza olanak tanır.
Sadece bir uyarı: Ücretsiz plan kullanıyorsanız, zihin haritalarınızı dışa aktaramazsınız. Bu, haritaları çevrimdışı olarak paylaşmak istediğinizde sizi biraz zor durumda bırakabilir.
MindMeister'ın en iyi özellikleri
- Hızlı kurulum: Bir dakikadan kısa sürede zihin haritaları oluşturmaya başlayabilirsiniz. Control, Tab ve Enter tuşları, öğrenmeniz gereken tek kısayollardır
- İşbirliği dostu: Takım üyelerini davet ederek fikirlerin gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde gelişmesine yardımcı olun.
- Özelleştirilebilir haritalar: Bağlantılar, videolar ekleyin ve hatta diğer zihin haritalarını birbirine bağlayarak yaratıcı fikirlerinizi genişletin
- Sunum modu: Haritalarınızı toplantılar için ideal olan görsel bir biçimde kolayca sunun
- MeisterTask entegrasyonu: Daha iyi görev yönetimi için MeisterTask ile zahmetsizce entegre olur
MindMeister sınırlamaları
- Ücretsiz plan kısıtlamaları: Ücretsiz planda 3 zihin haritasıyla sınırlıdır ve bunları dışa aktaramazsınız
- Öğrenme eğrisi: Bazı kullanıcılar, MindMeister'ın temel haritalama özelliklerinin ötesindeki tüm özelliklerini öğrenmenin zaman aldığını düşünmektedir
MindMeister fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 3,50 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5,50 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 8,50 $
MindMeister puanları ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (250+ yorum)
4. MindNode (Sorunsuz entegrasyon arayan Apple kullanıcıları için en iyisi)
Zihin haritalarınız için temiz ve modern bir tasarım arayan bir Apple hayranıysanız, MindNode tam size göre. Bu uygulama iPhone, iPad ve Mac için özel olarak tasarlanmıştır ve Apple ekosistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.
Kullanımı kolaydır ve tüm Apple cihazlarda kusursuz senkronizasyon sağlar.
Ancak, Windows veya Android kullanıcısıysanız, MindNode Apple ekosistemine özel olduğu için sizin için uygun bir seçenek değildir.
MindNode'un en iyi özellikleri
- Öğrenme eğrisi yok: Sezgisel arayüzü sayesinde saniyeler içinde kullanmaya başlayın
- Sorunsuz senkronizasyon: iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch dahil tüm Apple cihazlarında kolayca senkronize edilir
- Özelleştirilebilir düğümler: Görüntüler, bağlantılar, çıkartmalar ekleyin ve her düğümü istediğiniz içerikle özelleştirin
- Görev entegrasyonu: Görevleri Apple'ın Hatırlatıcılar, Things veya OmniFocus uygulamalarına aktarın ve iş akışınızı kolaylaştırın
- Güzel tasarım: Kolay düzenleme için renk paletleri ve temiz metin kutuları (düğümler) ile modern tasarım
MindNode sınırlamaları
- Yalnızca Apple: Windows veya Android kullanıcıları için destek yoktur
- Sınırlı yakınlaştırma: Yalnızca %10'a kadar uzaklaştırılabilir, bu da büyük ve karmaşık haritaların görünümünü biraz zorlaştırır
MindNode fiyatlandırması
- Ücretsiz
- MindNode Plus MindNode Classic: 2,99 $/ay MindNode Next: 24,99 $/yıl
- MindNode Classic: 2,99 $/ay
- MindNode Next: 24,99 $/yıl
- MindNode Classic: 2,99 $/ay
- MindNode Next: 24,99 $/yıl
MindNode puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)
5. Ayoa (Zihin haritalamayı görev yönetimi ile birleştirmek için en iyisi)
Ayoa, zihin haritalamayı görev yönetimi ile birleştirdiği için favorilerimden biridir.
Zihin haritaları, radyal haritalar ve akış şemaları için çeşitli şablonlar sunar ve gerçek zamanlı işbirliği, takımın ilerlemesini izleme ve hatta Zoom aracılığıyla video sohbetleri yapma seçenekleri sunar (bu benim favori özelliğimdi).
Ayoa'nın en iyi özellikleri
- Takım görünümü: Sorunsuz takım iletişimi ve görev izleme için işbirliğine dayalı bir görünüm sunar
- Planlayıcı: Notlar almak ve günlük görevlerinizi takip etmek için idealdir
- Entegre video sohbet: Toplantıları ve beyin fırtınası oturumlarını doğrudan Ayoa içinde planlayın (Zoom entegrasyonu)
- Zihin haritalama ve görev panoları: Zihin haritalamayı sağlam görev yönetimi ile birleştirerek bütünsel bir proje deneyimi sunar
- Cihazlar arası senkronizasyon: En popüler cihazlarda erişilebilir, nereye giderseniz gidin bağlantıda kalmanızı sağlar
Ayoa sınırlamaları
- Zihin haritalama sınırlamaları: Zihin haritalama özellikleri, özel araçlar kadar gelişmiş olmayabilir
- Zaman takibi yok: Ayoa'da zaman takibi özelliği yoktur, bu da sıkı teslim tarihlerini yönetmek zorunda olan kullanıcılar için bir sorun olabilir
Ayoa fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ultimate Plan: Kullanıcı başına aylık 13 $
Ayoa puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Zihin Haritası Not Alma Yöntemini Kullanma
6. Xmind (Çok yönlü zihin haritalama ve beyin fırtınası için en iyisi)
Xmind'ı bu listedeki diğer araçlardan ayıran özellik, Fishbone, Tree ve Timeline grafikleri gibi birden fazla zihin haritası yapısını bir araya getirmesidir ve bunlar arasında kolayca geçiş yapabilmesidir.
Xmind, takımınızla gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmak ve işbirliği yapmak istiyorsanız harika bir araçtır.
Xmind şu anda AI özelliklerinden yoksun olsa da, geliştirme takımı kısa süre içinde arayüzüne AI destekli içgörüler ekleyeceğini duyurdu.
Xmind'ın en iyi özellikleri
- Çoklu yapılar: Fishbone, Tree ve Timeline grafikleri gibi farklı yapılar arasında anında geçiş yapın
- Gerçek zamanlı işbirliği: Beyin fırtınası veya proje yönetimi için takımınızla birlikte zihin haritaları oluşturun
- Özelleştirilebilir temalar: Özel renk temaları ve stilleri kullanarak görsel olarak farklı zihin haritaları oluşturun
- Pitch ve ZEN modları: Fikir paylaşımı ve odaklanma için özel sunum modları
- Çapraz platform desteği: Windows, macOS, iOS, Android ve Linux'ta kullanılabilir
Xmind sınırlamaları
- Sınırlı ücretsiz sürüm: Ücretsiz plan, sık kullanıcılar için yeterli olmayabilecek sınırlı özellikler sunar
- Ara sıra düzen sorunları: Bazı kullanıcılar, daha karmaşık haritaların düzenini kontrol etmekte zorluk yaşadıklarını bildirmiştir
Xmind fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 4,92 $/ay
- Premium: 8,25 $/ay
- İş: Aylık 10 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Xmind puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,0/5 (100+ yorum)
7. Coggle (Yeni başlayanlar ve basit zihin haritaları için en iyisi)
Coggle, beyin fırtınası yapmak, düşünceleri düzenlemek veya çok fazla teknik bilgiye gerek olmadan karmaşık süreçleri haritalamak isteyenler için mükemmeldir.
Şablonlarla birlikte gelmese de, sıfırdan hızlıca başlayabilir ve işlerinizi PDF, PNG ve hatta Microsoft Visio formatında dışa aktarabilirsiniz.
Coggle, görsel sunumlar oluşturması gereken yeni başlayanlar için özellikle iyi bir seçenektir.
Coggle'ın en iyi özellikleri
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Üç gizli diyagram ve sınırsız sayıda genel diyagram dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip ücretsiz seçenek
- Ücretsiz planda işbirliği: Ücretsiz sürümde bile diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak çalışın
- Desteklenen kısayol tuşları: Kolay hatırlanabilir kısayollarla ş Akışınızı kolaylaştırın
- Web Tabanlı Erişim: İşlerinize her yerden erişin; kurulum gerekmez
- PDF ve görüntü dışa aktarma: İşlerinizi PDF ve PNG dahil olmak üzere birçok biçime aktarın
Coggle sınırlamaları
- Şablon yok: Her seferinde sıfırdan başlayın, bu zaman alıcı olabilir
- Özelleştirme sınırları: Sınırlı yazı tipi, renk ve şekil seçenekleri, daha ayrıntılı haritalarla yaratıcı olmayı zorlaştırabilir
- Performans sorunları: Daha büyük ve karmaşık zihin haritaları platformun yavaşlamasına ve verimliliğin düşmesine neden olabilir
Coggle fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Awesome Plan: Aylık 5 $
- Organizasyon Planı: Kullanıcı başına aylık 8 $
Coggle puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
Ayrıca okuyun: Excel ve ClickUp'ta En İyi 10 Ücretsiz İş Akışı Şablonu
8. Lucidchart (Şablonlarla çok yönlü diyagram oluşturmak için en iyisi)
Lucidchart, kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğü nedeniyle birçok Fortune 500 şirketi tarafından kullanılan en popüler diyagram oluşturma araçlarından biridir.
İster süreçleri haritalandırıyor, ister zihin haritaları oluşturuyor, ister ofis düzenleri tasarlıyor olun, Lucidchart projelerinize hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için 700'den fazla şablon sunar.
Sürükle ve bırak arayüzü ve kullanıcı dostu tasarımı, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için bile erişilebilir olmasını sağlar ve Google ve Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- 700'den fazla şablon: Zihin haritalarından ofis düzenlerine kadar Lucidchart, hızlı bir başlangıç için çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar
- Akıllı konteynerler ve AI yardımı: Akıllı özelliklerle verilerinizi otomatik olarak düzenleyin ve AI'dan yararlanarak fikir üretin
- Çapraz platform entegrasyonu: Google, Slack ve diğer uygulamalarla bağlantı kurarak ş Akışınızı kolaylaştırın
- Belge işbirliği: Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın, gerektiğinde izinleri ayarlayın
- Sürüm oluşturma: Daha üst düzey planlarda mevcuttur, önceki sürümleri görüntülemenizi ve geri dönmenizi sağlar
Lucidchart sınırlamaları
- Performans sorunları: Daha karmaşık diyagramların bulunduğu oturumlarda gecikme ve donma olabilir
- Masaüstü uygulaması yoktur: Yalnızca tarayıcı üzerinden kullanılabilir, çevrimdışı erişimi sınırlar
- Takım planı minimum: Takım planı özelliklerine erişmek için en az üç kullanıcı gerekir
Lucidchart fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: 9 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: 11 Beyin Fırtınası Şablonu ve Tekniği
9. Bubbl. us (Eğitimciler ve küçük takımlar için en iyisi)
Zihin haritaları ve akış şemaları oluşturmak için temel, kullanımı kolay bir web aracı arıyorsanız, Bubbl. us aradığınız şey olabilir.
Bu tarayıcı tabanlı uygulama, görsel yardımcıları kolayca oluşturmak için tasarlanmıştır ve öğrenciler, öğretmenler ve küçük takımlar için idealdir.
Aracın renk kodlu sistemi, fikirler arasındaki ilişkileri görselleştirmeyi kolaylaştırır ve gelişmiş özelliklere ihtiyaç duymayanlar için harika bir düşük maliyetli çözümdür. Bu, temel zihin haritalama ihtiyaçları için harikadır, ancak daha karmaşık kullanım durumları için o kadar da uygun değildir.
Bubbl. us en iyi özellikler
- Kullanımı kolay: Zihin haritaları oluşturmak ve genişletmek için basit kontroller sunar, bu da onu yeni başlayanlar için mükemmel hale getirir
- Renk kodlu sistem: Kullanıcıların fikirler ve kavramlar arasındaki ilişkileri görsel olarak anlamalarına yardımcı olur
- Yükleme gerekmez: Tarayıcı tabanlı olduğu için kullanıcılar yazılım indirmeden hemen kullanmaya başlayabilir
- Gerçek zamanlı işbirliği: Premium planlarda mevcuttur, takımların her yerden zihin haritaları üzerinde işbirliği yapmasını sağlar
- Otomatik kaydetme özelliği: Zihin haritalarını her iki dakikada bir otomatik olarak kaydeder, iş kaybını önler
Bubbl. us sınırlamaları
- Sınırlı özellikler: Rakiplerde bulunan görev önceliklendirme veya karar verme süreçleri gibi gelişmiş araçlar yoktur
- Temel özelleştirme: Baloncukları, dalları ve düzenleri özelleştirmek için sınırlı seçenekler sunar, bu da kısıtlayıcı hissedilebilir
Bubbl. us fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Premium: 6 $/ay
- Takım Planı: yıllık 18 $/kullanıcı
10. SmartDraw (Kurumsal düzeyde diyagram oluşturma ve CAD tasarımı için en iyisi)
Organizasyon şemalarından CAD tasarımlarına kadar her şeyi kapsayan bir diyagram oluşturma aracı mı arıyorsunuz? Microsoft Teams, Jira ve Google Çalışma Alanı gibi araçlarla güçlü entegrasyonlarıyla tanınan kurumsal düzeyde bir çözüm olan SmartDraw ile tanışın.
70'den fazla diyagram türü için binlerce şablon içeren bu araç, yeni başlayanların bile hızlı bir şekilde başlayabilmesini sağlarken, ileri düzey kullanıcılar esnekliği ve derinliği takdir edeceklerdir.
SmartDraw'un en iyi özellikleri
- 70'den fazla diyagram türü: Zihin haritalarından mühendislik diyagramlarına ve kat planlarına kadar her şey için şablonlar
- Sorunsuz entegrasyonlar: Microsoft Teams, Jira, Google Drive ve daha fazlasıyla uyumlu çalışarak iş akışlarını kolaylaştırır
- Otomatik biçimlendirme: Şekilleri ve diyagramları hareket ettirdikçe otomatik olarak ayarlayarak diyagram oluşturmayı hızlı ve doğru hale getirir
- Kurumsal düzeyde özellikler: Daha iyi güvenlik ve işbirliği için SSO, belge saklama ve rol tabanlı erişim içerir
- Web tabanlı platform: Windows kullanıcıları için isteğe bağlı masaüstü kurulumu ile herhangi bir tarayıcıdan erişim sağlar
Ayrıca okuyun: Zihin Haritalama ve Beyin Fırtınası için 10 AI Aracı
SmartDraw sınırlamaları
- Karmaşık arayüz: Özellikle daha gelişmiş araçlarda öğrenme eğrisinin dik olduğu bildirilmektedir
- Performans sorunları: Özellikle büyük diyagramlarda yavaşlama veya çökme sorunları yaşanıyor
- Ücretsiz denemede filigranlar: Ücretsiz deneme sırasında oluşturulan tüm diyagramlara filigran ekler ve kullanılabilirliklerini sınırlar
SmartDraw fiyatlandırması
- Bireysel: 9,95 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8,25 $
- Site Lisansı: Aylık 5 $/kullanıcı
SmartDraw puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)
ClickUp'ın Zihin Haritalama özelliği ile zihninizi rahatlatın
ClickUp ile güvenebileceğiniz bir şey varsa, o da tam anlamıyla iç huzuru. Zihin haritalama ve beyaz tahta yazılımı ile ClickUp, dünyanın dört bir yanındaki iş profesyonellerinin işlerini basitleştirmesine ve kafalarını boşaltmasına olanak tanır. 💡
beyaz tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.
beyaz tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.
Ancak, ClickUp zihin haritası yazılımı ve beyaz tahta özelliklerinden daha fazlasını sunar.
Proje yönetiminden görev sorumluluğuna ve gerçek zamanlı işbirliğine kadar, ClickUp binlerce şablona sahiptir ve hiçbir zaman sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.
İşinizi çok daha az iş gibi hissettiren hepsi bir arada bir araçtır.
Daha iyi bir iş deneyimi yaşamaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun. 🚀