2025'te Kullanılacak En İyi 10 Zihin Haritası Oluşturma Aracı

Çoğumuz, önemli görevleri ertelemek veya önemsiz ayrıntılara takılıp kalmak gibi nedenlerle ertelemeyle mücadele ediyoruz. 🔍

Ancak yıllar içinde, oyunun kurallarını değiştiren bir çözüm buldum: görevlerimi zihin haritaları kullanarak ulaşılabilir hedeflere bölmek.

Zihin haritaları, hedefler, görevler ve fikirler için görsel bir oyun alanı gibidir. Ana fikrinizi çizebilir, şekiller ekleyebilir ve zihin haritası şablonlarını kullanarak işleri düzenli tutabilirsiniz.

Zihin haritası oluşturma araçlarını kullanmaya başladığımda, artık kafamda görevleri karıştırmıyordum — net bir görsel yol haritası vardı ve dikkatimi dağıtan şeyler ortadan kayboldu.

Bu makalede, en iyi 10 zihin haritası oluşturucuyu paylaşacağım ve bunların en iyi özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını kısaca açıklayacağım. 🏆

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte bugün mevcut en iyi 10 zihin haritası oluşturma aracının özeti: ClickUp: Proje yönetimi ile zihin haritalama için en iyisi Miro: Görsel işbirliği ve uzaktaki takımlar için en iyisi MindMeister: Hızlı ve kolay zihin haritalama için en iyisi MindNode: Sorunsuz entegrasyon arayan Apple kullanıcıları için en iyisi Ayoa: Zihin haritalamayı görev yönetimi ile birleştirmek için en iyisi Xmind: Çok yönlü zihin haritalama ve beyin fırtınası için en iyisi Coggle: Yeni başlayanlar ve basit zihin haritaları için en iyisi Lucidchart: Şablonlarla çok yönlü diyagram oluşturmak için en iyisi Bubbl. us: Eğitimciler ve küçük takımlar için en iyisi SmartDraw: Kurumsal düzeyde diyagram oluşturma ve CAD tasarımı için en iyisi

Bir Zihin Haritası Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Mükemmel bir zihin haritalama aracı, geleneksel işinin ötesine geçer ve proje yönetiminde size yardımcı olur. Bir proje yöneticisi olarak, bu görevlerde yardımcı olacak araçlara öncelik veriyorum. 🛠️

Beyin fırtınası : En iyi zihin haritaları, fikir üretme adımını da gözetir. İster tek başınıza ister bir grup içinde yeni bir fikir üzerinde çalışıyor olun, iyi bir çevrimiçi zihin haritası şablonu, sınırsız bir tuval gibi fikirlerinizi sınırsızca not almanızı kolaylaştırır

Görev haritalama : Her şeyi kontrol altında tutmanız mı gerekiyor? Zihin haritaları, görevleri atamak, son tarihleri ayarlamak ve ilerlemeyi izlemek için mükemmeldir. Şekiller ekleyin ve işte, görevler düzenlendi, takım uyumlu hale geldi!

Boşluk analizi : Projenizin hangi noktada yetersiz kaldığını hiç merak ettiniz mi? Zihin haritasındaki boşluk analizi, süreçlerinizdeki verimsizlikleri tespit etmenize yardımcı olur

SWOT analizi: Projenizin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini ele almanız mı gerekiyor? Tüm bunları görselleştirerek büyük resmi anlamanıza yardımcı olan zihin haritalarını çok seviyorum

Nihai hedefim basit: Gerçek zamanlı güncellemeler ve net, organize bir plan istiyorum. İyi bir zihin haritası oluşturucu, bunu kolayca başarmanıza yardımcı olur.

Okunması Gereken: 25 Akıllara Durgunluk Veren Zihin Haritası Örneği

Denemeniz Gereken En İyi 10 Zihin Haritası Oluşturucu

Neye bakmamız gerektiğini anladığımıza göre, şimdi işin özüne geçelim. İşte benim çok yararlı (ve hatta bazen eğlenceli 🎉) bulduğum en iyi 10 zihin haritası oluşturucu:

1. ClickUp (Proje yönetimi ile zihin haritalama için en iyisi)

Siz de benim gibi, zihin haritalama ve proje yönetimini fıstık ezmesi ve reçel gibi birleştiren bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

Peki, ClickUp neden bu kadar çığır açıcı?

Başlangıç olarak, tek bir tıklama ile ClickUp Zihin Haritası görünümüne geçebilir ve görevleri, süreçleri ve hatta beyin fırtınası oturumlarını birbirine bağlamaya başlayabilirsiniz. İşte bu yüzden ClickUp, iş için tam anlamıyla her şeyi içeren bir uygulamadır.

Aralarından seçim yapabileceğiniz iki mod vardır: Görev Modu, görevleri ve alt görevleri birbirine bağlayarak çalışma alanınızı yeniden düzenlemenizi sağlar ve Boş Mod, görev yapısına bağlı olmayan serbest akışlı beyin fırtınası oturumları yapmanızı sağlar.

ClickUp Zihin Haritası görünümünde yapılandırılmış planlama için Görev Modu veya serbest formda beyin fırtınası için Boş Mod arasında seçim yapın

Ayrıca, ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak karmaşık fikirleri görsel ve gezinmesi kolay planlara dönüştürebilirsiniz. Bu özellik, özellikle yazılım geliştirme veya üretim iş akışları için mükemmeldir.

Zihin haritası iş akışlarına nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İşte başlamanıza yardımcı olacak bazı kullanışlı ClickUp şablonları.

Basit Zihin Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit Zihin Haritası Şablonu'nu kullanarak düşüncelerinizi düzenleyin ve fikirler arasındaki bağlantıları görselleştirin

Bu şablon, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli profesyoneller için idealdir.

Bu Basit Zihin Haritası Şablonu tamamen özelleştirilebilir, böylece yeni bir ürün piyasaya sürmek veya sadece fikir üretmek için beyin fırtınası yapmak gibi projelerinizi saniyeler içinde planlamaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca, kullanıma hazırdır ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz!

Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta şablonunu kullanarak düşüncelerinizi yapılandırın ve fikirler arasındaki bağlantıları görsel olarak keşfedin

Bazen, karmaşık iş stratejilerini veya lojistik planlarını haritalamak için boş bir tuval gerekir. ClickUp'ın Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta, bu durumlar için mükemmeldir.

Bu şablon, yeni başlayanlar için kolay kullanımlı, tamamen özelleştirilebilir ve karmaşık fikirleri kolayca görselleştirmek için mükemmeldir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev modu ve boş mod : Görevleri doğrudan haritalama veya serbestçe beyin fırtınası yapma esnekliği

Gerçek zamanlı işbirliği : Birlikte fikir üretmek ve projeleri birlikte ele almak isteyen takımlar için ideal

Özelleştirilebilir şablonlar : Saniyeler içinde kullanıma hazır şablonlar

Zihin haritası ve beyaz tahta : Yapılandırılmış bir haritaya mı yoksa serbest formda yaratıcılığa mı ihtiyacınız var? İş akışınıza uygun görünümler arasında geçiş yapın

Görev yönetimi ile entegrasyon: Tam proje planlaması için görevleri zihin haritalarınıza zahmetsizce bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi: Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın tüm özelliklerini öğrenmenin zaman alabileceğinden bahsetmektedir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: 10 Ücretsiz Zihin Haritası Şablonu

2. Miro (Görsel işbirliği ve uzaktan çalışan takımlar için en iyisi)

via Miro

Miro, ister dünyanın dört bir yanından ister farklı departmanlardan olsun, takımları bir araya getirmek için tasarlanmıştır.

Miro'yu diğerlerinden ayıran şey çok yönlülüğüdür.

Yazılım geliştirme, lojistik planlama veya bir sonraki iş stratejinizi belirleme üzerinde çalışıyor olun, Miro'nun zihin haritalarından akış şeması oluşturuculara kadar geniş şablon dizisi, işinizde anında fark yaratabilir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonlar: Beyin fırtınasından akış şemalarına kadar her şey için kullanıma hazır şablonlar

Gerçek zamanlı işbirliği: Takım üyeleri konumlarından bağımsız olarak sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilirler

Zihin haritaları ve kavram haritaları: Karmaşık fikirleri düzenlemek ve Karmaşık fikirleri düzenlemek ve görsel proje yönetimi için mükemmel

Sınırsız beyaz tahta alanı: Beyin fırtınası yaparken veya planlama yaparken alanınız asla dolmaz

Takımlar arası işbirliği: Farklı konumlarda bağlantıda kalması gereken karma takımlar için idealdir

Miro sınırlamaları

Çok sayıda özellik : Miro'nun geniş araç yelpazesi yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir ve sonuçta öğrenme süreci zorlaşabilir

Ücretsiz sürüm kısıtlamaları: Ücretsiz sürümde sınırlı sayıda pano ve gelişmiş özellikler

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Aylık 8 $/kullanıcı

İş : Aylık 16 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,7 /5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Fikirlerinizi Bulmak İçin 7 Yaratıcı Beyin Fırtınası Tekniği

3. MindMeister (Hızlı ve kolay zihin haritalama için en iyisi)

via MindMeister

Kafanızı boşaltmanız, ana fikrinizi haritalandırmanız veya başkalarıyla paylaşmanız gerektiğinde MindMeister yardımcı bir araç olabilir.

Ücretsiz zihin haritası oluşturma aracı kullanımı neredeyse çok kolaydır; yaklaşık 60 saniye içinde kullanıma başlayabilirsiniz.

MindMeister'ın esnekliği, temel zihin haritaları oluşturmanıza, bunları stilize etmenize, bağlantılar eklemenize, takımlarla paylaşmanıza ve profesyonelce sunmanıza olanak tanır.

Sadece bir uyarı: Ücretsiz plan kullanıyorsanız, zihin haritalarınızı dışa aktaramazsınız. Bu, haritaları çevrimdışı olarak paylaşmak istediğinizde sizi biraz zor durumda bırakabilir.

MindMeister'ın en iyi özellikleri

Hızlı kurulum : Bir dakikadan kısa sürede zihin haritaları oluşturmaya başlayabilirsiniz. Control, Tab ve Enter tuşları, öğrenmeniz gereken tek kısayollardır

İşbirliği dostu : Takım üyelerini davet ederek fikirlerin gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde gelişmesine yardımcı olun.

Özelleştirilebilir haritalar : Bağlantılar, videolar ekleyin ve hatta diğer zihin haritalarını birbirine bağlayarak yaratıcı fikirlerinizi genişletin

Sunum modu : Haritalarınızı toplantılar için ideal olan görsel bir biçimde kolayca sunun

MeisterTask entegrasyonu: Daha iyi görev yönetimi için MeisterTask ile zahmetsizce entegre olur

MindMeister sınırlamaları

Ücretsiz plan kısıtlamaları : Ücretsiz planda 3 zihin haritasıyla sınırlıdır ve bunları dışa aktaramazsınız

Öğrenme eğrisi: Bazı kullanıcılar, MindMeister'ın temel haritalama özelliklerinin ötesindeki tüm özelliklerini öğrenmenin zaman aldığını düşünmektedir

MindMeister fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 3,50 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 5,50 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8,50 $

MindMeister puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (250+ yorum)

4. MindNode (Sorunsuz entegrasyon arayan Apple kullanıcıları için en iyisi)

via MindNode

Zihin haritalarınız için temiz ve modern bir tasarım arayan bir Apple hayranıysanız, MindNode tam size göre. Bu uygulama iPhone, iPad ve Mac için özel olarak tasarlanmıştır ve Apple ekosistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

Kullanımı kolaydır ve tüm Apple cihazlarda kusursuz senkronizasyon sağlar.

Ancak, Windows veya Android kullanıcısıysanız, MindNode Apple ekosistemine özel olduğu için sizin için uygun bir seçenek değildir.

MindNode'un en iyi özellikleri

Öğrenme eğrisi yok : Sezgisel arayüzü sayesinde saniyeler içinde kullanmaya başlayın

Sorunsuz senkronizasyon : iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch dahil tüm Apple cihazlarında kolayca senkronize edilir

Özelleştirilebilir düğümler : Görüntüler, bağlantılar, çıkartmalar ekleyin ve her düğümü istediğiniz içerikle özelleştirin

Görev entegrasyonu : Görevleri Apple'ın Hatırlatıcılar, Things veya OmniFocus uygulamalarına aktarın ve iş akışınızı kolaylaştırın

Güzel tasarım: Kolay düzenleme için renk paletleri ve temiz metin kutuları (düğümler) ile modern tasarım

MindNode sınırlamaları

Yalnızca Apple : Windows veya Android kullanıcıları için destek yoktur

Sınırlı yakınlaştırma: Yalnızca %10'a kadar uzaklaştırılabilir, bu da büyük ve karmaşık haritaların görünümünü biraz zorlaştırır

MindNode fiyatlandırması

Ücretsiz

MindNode Plus MindNode Classic: 2,99 $/ay MindNode Next: 24,99 $/yıl

MindNode Classic: 2,99 $/ay

MindNode Next: 24,99 $/yıl

MindNode Classic: 2,99 $/ay

MindNode Next: 24,99 $/yıl

MindNode puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)

5. Ayoa (Zihin haritalamayı görev yönetimi ile birleştirmek için en iyisi)

via Ayoa

Ayoa, zihin haritalamayı görev yönetimi ile birleştirdiği için favorilerimden biridir.

Zihin haritaları, radyal haritalar ve akış şemaları için çeşitli şablonlar sunar ve gerçek zamanlı işbirliği, takımın ilerlemesini izleme ve hatta Zoom aracılığıyla video sohbetleri yapma seçenekleri sunar (bu benim favori özelliğimdi).

Ayoa'nın en iyi özellikleri

Takım görünümü : Sorunsuz takım iletişimi ve görev izleme için işbirliğine dayalı bir görünüm sunar

Planlayıcı : Notlar almak ve günlük görevlerinizi takip etmek için idealdir

Entegre video sohbet : Toplantıları ve beyin fırtınası oturumlarını doğrudan Ayoa içinde planlayın (Zoom entegrasyonu)

Zihin haritalama ve görev panoları : Zihin haritalamayı sağlam görev yönetimi ile birleştirerek bütünsel bir proje deneyimi sunar

Cihazlar arası senkronizasyon: En popüler cihazlarda erişilebilir, nereye giderseniz gidin bağlantıda kalmanızı sağlar

Ayoa sınırlamaları

Zihin haritalama sınırlamaları : Zihin haritalama özellikleri, özel araçlar kadar gelişmiş olmayabilir

Zaman takibi yok: Ayoa'da zaman takibi özelliği yoktur, bu da sıkı teslim tarihlerini yönetmek zorunda olan kullanıcılar için bir sorun olabilir

Ayoa fiyatlandırması

Ücretsiz

Ultimate Plan: Kullanıcı başına aylık 13 $

Ayoa puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Zihin Haritası Not Alma Yöntemini Kullanma

6. Xmind (Çok yönlü zihin haritalama ve beyin fırtınası için en iyisi)

via Xmind

Xmind'ı bu listedeki diğer araçlardan ayıran özellik, Fishbone, Tree ve Timeline grafikleri gibi birden fazla zihin haritası yapısını bir araya getirmesidir ve bunlar arasında kolayca geçiş yapabilmesidir.

Xmind, takımınızla gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmak ve işbirliği yapmak istiyorsanız harika bir araçtır.

Xmind şu anda AI özelliklerinden yoksun olsa da, geliştirme takımı kısa süre içinde arayüzüne AI destekli içgörüler ekleyeceğini duyurdu.

Xmind'ın en iyi özellikleri

Çoklu yapılar : Fishbone, Tree ve Timeline grafikleri gibi farklı yapılar arasında anında geçiş yapın

Gerçek zamanlı işbirliği : Beyin fırtınası veya proje yönetimi için takımınızla birlikte zihin haritaları oluşturun

Özelleştirilebilir temalar: Özel renk temaları ve stilleri kullanarak görsel olarak farklı zihin haritaları oluşturun

Pitch ve ZEN modları : Fikir paylaşımı ve odaklanma için özel sunum modları

Çapraz platform desteği: Windows, macOS, iOS, Android ve Linux'ta kullanılabilir

Xmind sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz sürüm : Ücretsiz plan, sık kullanıcılar için yeterli olmayabilecek sınırlı özellikler sunar

Ara sıra düzen sorunları: Bazı kullanıcılar, daha karmaşık haritaların düzenini kontrol etmekte zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Xmind fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 4,92 $/ay

Premium : 8,25 $/ay

İş : Aylık 10 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Xmind puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (100+ yorum)

7. Coggle (Yeni başlayanlar ve basit zihin haritaları için en iyisi)

via Coggle

Coggle, beyin fırtınası yapmak, düşünceleri düzenlemek veya çok fazla teknik bilgiye gerek olmadan karmaşık süreçleri haritalamak isteyenler için mükemmeldir.

Şablonlarla birlikte gelmese de, sıfırdan hızlıca başlayabilir ve işlerinizi PDF, PNG ve hatta Microsoft Visio formatında dışa aktarabilirsiniz.

Coggle, görsel sunumlar oluşturması gereken yeni başlayanlar için özellikle iyi bir seçenektir.

Coggle'ın en iyi özellikleri

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Üç gizli diyagram ve sınırsız sayıda genel diyagram dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip ücretsiz seçenek

Ücretsiz planda işbirliği : Ücretsiz sürümde bile diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak çalışın

Desteklenen kısayol tuşları : Kolay hatırlanabilir kısayollarla ş Akışınızı kolaylaştırın

Web Tabanlı Erişim: İşlerinize her yerden erişin; kurulum gerekmez

PDF ve görüntü dışa aktarma: İşlerinizi PDF ve PNG dahil olmak üzere birçok biçime aktarın

Coggle sınırlamaları

Şablon yok : Her seferinde sıfırdan başlayın, bu zaman alıcı olabilir

Özelleştirme sınırları : Sınırlı yazı tipi, renk ve şekil seçenekleri, daha ayrıntılı haritalarla yaratıcı olmayı zorlaştırabilir

Performans sorunları: Daha büyük ve karmaşık zihin haritaları platformun yavaşlamasına ve verimliliğin düşmesine neden olabilir

Coggle fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Awesome Plan : Aylık 5 $

Organizasyon Planı: Kullanıcı başına aylık 8 $

Coggle puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

8. Lucidchart (Şablonlarla çok yönlü diyagram oluşturmak için en iyisi)

via Lucidchart

Lucidchart, kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğü nedeniyle birçok Fortune 500 şirketi tarafından kullanılan en popüler diyagram oluşturma araçlarından biridir.

İster süreçleri haritalandırıyor, ister zihin haritaları oluşturuyor, ister ofis düzenleri tasarlıyor olun, Lucidchart projelerinize hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için 700'den fazla şablon sunar.

Sürükle ve bırak arayüzü ve kullanıcı dostu tasarımı, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için bile erişilebilir olmasını sağlar ve Google ve Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

700'den fazla şablon : Zihin haritalarından ofis düzenlerine kadar Lucidchart, hızlı bir başlangıç için çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar

Akıllı konteynerler ve AI yardımı : Akıllı özelliklerle verilerinizi otomatik olarak düzenleyin ve AI'dan yararlanarak fikir üretin

Çapraz platform entegrasyonu : Google, Slack ve diğer uygulamalarla bağlantı kurarak ş Akışınızı kolaylaştırın

Belge işbirliği : Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın, gerektiğinde izinleri ayarlayın

Sürüm oluşturma: Daha üst düzey planlarda mevcuttur, önceki sürümleri görüntülemenizi ve geri dönmenizi sağlar

Lucidchart sınırlamaları

Performans sorunları : Daha karmaşık diyagramların bulunduğu oturumlarda gecikme ve donma olabilir

Masaüstü uygulaması yoktur : Yalnızca tarayıcı üzerinden kullanılabilir, çevrimdışı erişimi sınırlar

Takım planı minimum: Takım planı özelliklerine erişmek için en az üç kullanıcı gerekir

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel : 9 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: 11 Beyin Fırtınası Şablonu ve Tekniği

9. Bubbl. us (Eğitimciler ve küçük takımlar için en iyisi)

Zihin haritaları ve akış şemaları oluşturmak için temel, kullanımı kolay bir web aracı arıyorsanız, Bubbl. us aradığınız şey olabilir.

Bu tarayıcı tabanlı uygulama, görsel yardımcıları kolayca oluşturmak için tasarlanmıştır ve öğrenciler, öğretmenler ve küçük takımlar için idealdir.

Aracın renk kodlu sistemi, fikirler arasındaki ilişkileri görselleştirmeyi kolaylaştırır ve gelişmiş özelliklere ihtiyaç duymayanlar için harika bir düşük maliyetli çözümdür. Bu, temel zihin haritalama ihtiyaçları için harikadır, ancak daha karmaşık kullanım durumları için o kadar da uygun değildir.

Ayrıca okuyun: Zoom ve ClickUp için 10 Ücretsiz Etkileşimli Beyaz Tahta Şablonu

Bubbl. us en iyi özellikler

Kullanımı kolay: Zihin haritaları oluşturmak ve genişletmek için basit kontroller sunar, bu da onu yeni başlayanlar için mükemmel hale getirir

Renk kodlu sistem: Kullanıcıların fikirler ve kavramlar arasındaki ilişkileri görsel olarak anlamalarına yardımcı olur

Yükleme gerekmez: Tarayıcı tabanlı olduğu için kullanıcılar yazılım indirmeden hemen kullanmaya başlayabilir

Gerçek zamanlı işbirliği: Premium planlarda mevcuttur, takımların her yerden zihin haritaları üzerinde işbirliği yapmasını sağlar

Otomatik kaydetme özelliği: Zihin haritalarını her iki dakikada bir otomatik olarak kaydeder, iş kaybını önler

Bubbl. us sınırlamaları

Sınırlı özellikler: Rakiplerde bulunan görev önceliklendirme veya karar verme süreçleri gibi gelişmiş araçlar yoktur

Temel özelleştirme: Baloncukları, dalları ve düzenleri özelleştirmek için sınırlı seçenekler sunar, bu da kısıtlayıcı hissedilebilir

Bubbl. us fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Premium : 6 $/ay

Takım Planı: yıllık 18 $/kullanıcı

10. SmartDraw (Kurumsal düzeyde diyagram oluşturma ve CAD tasarımı için en iyisi)

via SmartDraw

Organizasyon şemalarından CAD tasarımlarına kadar her şeyi kapsayan bir diyagram oluşturma aracı mı arıyorsunuz? Microsoft Teams, Jira ve Google Çalışma Alanı gibi araçlarla güçlü entegrasyonlarıyla tanınan kurumsal düzeyde bir çözüm olan SmartDraw ile tanışın.

70'den fazla diyagram türü için binlerce şablon içeren bu araç, yeni başlayanların bile hızlı bir şekilde başlayabilmesini sağlarken, ileri düzey kullanıcılar esnekliği ve derinliği takdir edeceklerdir.

SmartDraw'un en iyi özellikleri

70'den fazla diyagram türü : Zihin haritalarından mühendislik diyagramlarına ve kat planlarına kadar her şey için şablonlar

Sorunsuz entegrasyonlar : Microsoft Teams, Jira, Google Drive ve daha fazlasıyla uyumlu çalışarak iş akışlarını kolaylaştırır

Otomatik biçimlendirme : Şekilleri ve diyagramları hareket ettirdikçe otomatik olarak ayarlayarak diyagram oluşturmayı hızlı ve doğru hale getirir

Kurumsal düzeyde özellikler : Daha iyi güvenlik ve işbirliği için SSO, belge saklama ve rol tabanlı erişim içerir

Web tabanlı platform: Windows kullanıcıları için isteğe bağlı masaüstü kurulumu ile herhangi bir tarayıcıdan erişim sağlar

Ayrıca okuyun: Zihin Haritalama ve Beyin Fırtınası için 10 AI Aracı

SmartDraw sınırlamaları

Karmaşık arayüz: Özellikle daha gelişmiş araçlarda öğrenme eğrisinin dik olduğu bildirilmektedir

Performans sorunları: Özellikle büyük diyagramlarda yavaşlama veya çökme sorunları yaşanıyor

Ücretsiz denemede filigranlar: Ücretsiz deneme sırasında oluşturulan tüm diyagramlara filigran ekler ve kullanılabilirliklerini sınırlar

SmartDraw fiyatlandırması

Bireysel : 9,95 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 8,25 $

Site Lisansı: Aylık 5 $/kullanıcı

SmartDraw puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (250+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

ClickUp'ın Zihin Haritalama özelliği ile zihninizi rahatlatın

ClickUp ile güvenebileceğiniz bir şey varsa, o da tam anlamıyla iç huzuru. Zihin haritalama ve beyaz tahta yazılımı ile ClickUp, dünyanın dört bir yanındaki iş profesyonellerinin işlerini basitleştirmesine ve kafalarını boşaltmasına olanak tanır. 💡

beyaz tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.

beyaz tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.

Ancak, ClickUp zihin haritası yazılımı ve beyaz tahta özelliklerinden daha fazlasını sunar.

Proje yönetiminden görev sorumluluğuna ve gerçek zamanlı işbirliğine kadar, ClickUp binlerce şablona sahiptir ve hiçbir zaman sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.

İşinizi çok daha az iş gibi hissettiren hepsi bir arada bir araçtır.

Daha iyi bir iş deneyimi yaşamaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun. 🚀