toplantılarda ve e-postalarda paylaşabileceğiniz 50'den fazla iş hayatına dair eğlenceli bilgi

‼️ Yasal Uyarı: Takım toplantılarınıza eğlenceli bilgiler eklemek her zaman mümkün olmayabilir, ancak odadaki atmosferi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Altın kural? Her zaman bağlamı göz önünde bulundurun. 🫡

Uzun, sıkıcı toplantılar mı? Hepimiz yaşadık, tamamlandı, kafamızı başka yerlere verdik. Ve gerçekçi olalım, muhtemelen takımınız da öyle.

İşte bu yüzden eğlenceli bilgiler gerekli. Evet, şaşırtıcı, ilginç veya komik bilgilerle ortamı renklendirin ve herkesin dikkatini tekrar toplayın. Herkesin dinlemek istediği bir iletişimci olmanın bonus puanlarını da kazanın.

Ancak eğlenceli bilgiler artık sadece toplantılar için değil. E-postaları renklendirmek, beyin fırtınası oturumlarını başlatmak ve hatta takım sohbetlerinde ortamı neşelendirmek için kullanın. İşin sıkıcı olmasını engelleyen bir özelliği vardır.

Öyleyse, iş hakkında bazı ilginç ve eğlenceli gerçeklere göz atalım, çünkü verimlilik eğlenceli olamaz diyen kim?

Eğlenceli bilgiler nedir?

Eğlenceli gerçekler, bir grup insanla paylaştığınız ilginç ve eğlenceli bilgilerdir. Ortamı neşelendirir ve herkesin daha iyi kaynaşmasını sağlayan olumlu bir çalışma ortamı yaratır.

Eğlenceli gerçekler sizi "Oh, bu harika!" veya "Bekle, gerçekten mi?" dedirtebilir. Şaşırtıcı, tuhaf veya bazen sadece komik olabilirler. Bunları, en yorgun iş arkadaşlarınızın bile yüzüne bir gülümseme getirecek küçük konuşma başlatıcılar olarak düşünün.

Bahsetmeye gerek yok, bunlar aynı zamanda uzaktan çalışırken veya takım oluşturma etkinliklerinin bir parçası olarak sorabileceğiniz buz kırıcı sorular olarak da kullanılabilir. Bunlar, olağan iş rutininden ve profesyonel yaşamdan kaçış sağlar.

Toplantılarda Eğlenceli Gerçekleri Kullanmanın Faydaları

İş yerinde eğlenceli gerçekleri paylaşmanın, hayal edebileceğinizden çok daha fazla faydası vardır:

1. Takım toplantılarının dinamiklerini değiştirin

Şunu hayal edin: Takımınızla günün dördüncü toplantısını yapıyorsunuz. Herkes yorgun ve iş dışında her şey hakkında konuşmak istiyor. Son toplantının sonuna doğru, iş ile ilgili bir şaka paylaşıyorsunuz:

Yönetici: Bu toplantıdan ne öğrendiniz?

Ben: Dizüstü bilgisayarımın pili uzun ömürlü, gözlerim açık uyuyabiliyorum 👀

Takım toplantılarınızı daha verimli hale getirmek için harika bir yol.

2. Toplantılarla ilgili endişe ve stresi azaltır

İş toplantıları zor veya hassas konulara odaklandığında, takımınız düşüncelerini paylaşmaktan çekinebilir.

Profesyonel hayatın ne kadar zor olduğuna dair eğlenceli bir bilgiyle buzları kırın, açık ve sıcak bir ortam yaratın ve herkesi daha açık bir şekilde iletişim kurmaya teşvik edin. Doğru zamanda ilginç bilgiler kullanmak, takımınızın tam da ihtiyacı olan şey!

3. Bilgiyi daha iyi hatırlamayı sağlar

Eğlenceli bilgiler duyguları uyandırmak için tasarlanmıştır: kahkaha, şaşkınlık veya merak. Bilgi duygusal bir tepkiyle bağlantılı olduğunda daha akılda kalıcı hale gelir.

Eğlenceli bilgiler, toplantının olağan akışına ara vererek bilişsel yorgunluğu önler ve takımınızın bilgileri daha iyi hatırlamasına yardımcı olur.

4. Takım bağlarını güçlendirir

Eğlenceli gerçeklerin paylaşımı, profesyonel ortamlarda sıklıkla görülen resmi tavırları ortadan kaldırır. Kişisel konuşmalara katılmak veya şakalar yapmak, iş yerinde arkadaş edinmeye yardımcı olur ve çalışanların iş memnuniyetini artırır.

İş Toplantıları ve E-postalar için Eğlenceli Gerçekler

İşte takımınızla paylaşarak ortamı neşeli tutabileceğiniz iş hayatına dair eğlenceli bilgiler:

İşle ilgili eğlenceli bilgiler

1. Leonardo da Vinci, ilk özgeçmişi yazan kişi olarak kredi almıştır.

2. Ofis koltuğunuz sandığınızdan daha aktif. Ortalama olarak, yılda yaklaşık 12,5 km yol kat ediyor.

via Giphy

3. Terfi almak mı istiyorsunuz? Mizah duygunuzu kullanın. Bir araştırma, yöneticilerin mizahın kariyerinde ilerlemek için önemli olduğuna inandığını ortaya koydu.

4. İtalya'nın işgücünün sadece %3'ü 50 saatten fazla çalışıyor. Fransa, haftada 35 saatlik çalışma süresiyle rahat bir ortam sunuyor. Öte yandan, Kuzey Koreliler haftada 56 saat veya bazen daha fazla çalışıyor. İş-yaşam dengesi ve çalışma ortamı hakkında konuşun!

5. "Kahve kartı" olarak adlandırılan bir terim vardır. Bu terim, çalışanların kısa bir süre (kahve içecek kadar uzun) mesaiye girip, ardından mesai çıkışı yaparken, ofise dönüş (RTO) katılım gerekliliklerini yerine getirmek için asgari düzeyde iş yapmalarını ifade eder.

via memecrunch

6. Bir anlaşma yapmak istiyorsanız, potansiyel müşterinin sol tarafına oturun. Bu pozisyonda oturduğunuzda daha fazla anlaşma yaptığınız söylenir.

7. "E" harfinin İngilizce alfabesinin süperstarı olduğunu biliyor muydunuz? Tüm kelimelerin %11'inde geçiyor! "A" harfi de çok geride değil, %8,5 oranında geçiyor. Ancak zavallı "Q" harfi utangaç, kelimelerin sadece %0,2'sinde geçiyor.

8. "Patron" kelimesi , " efendi" anlamına gelen Hollandaca "baas" kelimesinden türemiştir. 1800'lü yıllarda gemi kaptanları için yaygın bir başlıktı.

9. "Employ" kelimesi Latince'den gelir ve "dahil etmek" anlamına gelir

10. i̇şlerin %80' i özgeçmişle değil, ağ oluşturma yoluyla doldurulur.

Verimlilikle ilgili eğlenceli bilgiler

1. Yeterli su içerek verimliliğinizi %14 artırabilirsiniz. Vücutta su kaybının %1'lik bir azalması, bilişsel performansı olumsuz etkiler.

2. Microsoft, 90'lı yıllarda verimlilik asistanı olarak Clippy'yi tanıttı. Ancak Clippy kısa sürede en sinir bozucu (ya da belki de en kutuplaştırıcı?) asistan haline geldi. Milyonlarca kullanıcı, kaynak kodunu kullanarak onu nasıl devre dışı bırakacaklarını öğrendi. Zavallı Clippy.

via Artsy

3. Gecede 7,5 ila 9 saat uyursanız, iş verimliliğiniz %20'ye kadar artabilir.

4. Müzik, sıkıcı ve tekrarlayan görevler için en iyi dostunuzdur; verimliliği artırır! Ancak beyin gücü gerektiren işlerde sizi yavaşlatabilir. Püf noktası nedir? Gününüzü verimli geçirmek için doğru melodileri seçin.

5. Ayakta durma masalarına erişimi olan çalışanlar, gün boyu oturarak çalışanlara göre daha verimlidir.

6. Eudaimonia Machine, her biri belirli bir iş türü için tasarlanmış beş harika alana sahip, mükemmel bir ofis kurulumudur. Bu akıllı tasarım, şimdiden verimliliği artırıyor ve gelecekte iş yapma şeklimizi tamamen değiştirebilir.

via Medium

7. Dikkat süremiz bir akvaryum balığından daha kısadır, 9 saniyeden azdır.

8. Ortalama bir ofis çalışanı her üç dakikada bir kesintiye uğrar ve bu da verimliliği %15 oranında düşürür.

9. Danimarka, 37,2 saatlik çalışma süresiyle en kısa çalışma haftasına sahip ülkelerden biridir. Yine de en verimli ülkeler arasında yer almaktadır.

10. Haftada 40 saatten fazla çalışmak, azalan verim anlamına gelir; yani her ekstra saat daha az çıktı üretir.

11. 90 dakikalık odaklanma süresinin ardından 20 dakikalık bir mola vermek, performansınızı artırabilir.

12. Araştırmalara göre , Salı günü çalışanlar için haftanın en verimli günü. Salı günleri toplantı yapmamaya ne dersiniz?

13. Bahçeciliği seven insanlar daha iyi zihinsel sağlığa ve daha keskin bir odaklanma yeteneğine sahiptir.

via Giphy

Teknoloji hakkında eğlenceli bilgiler

1. i̇nsanların %64'ü yöneticilerinden daha çok robotlara güvenir.

2. Motorola'dan Martin Cooper, 1973 yılında rakibi Dr. Joel S. Engel'e ilk el tipi cep telefonu aramasını yaptı. Ve bu, 50 yıldan fazla bir süre önceydi!

via Giphy

3. YouTube başlangıçta bir arkadaşlık sitesi olarak tasarlanmıştı. Kullanıcıların hayallerindeki partnerleri hakkında video yüklemeleri amaçlanıyordu.

4. IPhone'dan önce Apple, elma şeklinde bir kapaklı telefonun patentini almıştı.

5. Yapay zeka (AI), 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar ekleyebilir. Bu rakam, çoğu ülkenin toplam GSYİH'sinden daha fazladır.

6. Crown Digital'in yapay zeka destekli robot barista'sı saatte 200 fincan kahve hazırlayabilir.

via Crown Digital

7. Her iPhone reklamı, Steve Jobs'un 2007 yılında ilk iPhone'u piyasaya sürdüğü saat olan 9:41'e ayarlanmıştır.

8. "Wi-Fi" terimi hiçbir şeyin kısaltması değildir. Sadece akılda kalıcı bir pazarlama terimidir.

9. Sistem hatası anlamına gelen "Bug" terimi, bir güve erken dönem bilgisayarlarında arızaya neden olduktan sonra popüler hale geldi.

E-posta ve iletişim hakkında eğlenceli bilgiler

1. e-posta kullan anların %99'u gelen kutusunu günde 20 kez kontrol ediyor.

2. 2004 yılında Bill Gates, her gün dört milyon spam e-posta alan dünyanın en çok spam alan kişisiydi.

3. tüm e-postaların %23'ü, gönderildikten sonraki bir saat içinde açılır. 24 saat sonra, e-postalarınızın %1'inden azı açılır.

4. E-postalardaki "Spam" terimi, bir grup Viking'in bir restoranda tekrar tekrar "Spam" şarkısını söylediği Monty Python skeçinden gelmektedir.

5. E-posta fırtınası diye bir şey duydunuz mu? Birisi tartışmalı veya yanlış adrese gönderilmiş mesajları büyük bir gruba gönderdiğinde "tümüne cevap fırtınası" olarak bilinir.

via Giphy

6. İnsanlar okuduklarının sadece %10'unu, duyduklarının %20'sini ve yapacaklarının %90'ını hatırlar.

7. E-postaları kontrol etmek aslında dopamin salgılanmasını sağlar. E-postalarınıza yanıt verin, ancak bunun bağımlılık yapabileceğini unutmayın.

8. çalışanların %65'i yanlış anlaşılmaları önlemek için düzenli olarak emoji kullanıyor ve kullanıcıların %78'i emoji içeren e-postaları veya mesajları açıyor. 🌻

9. "123456", en sık kullanılan ve en güvenli olmayan e-posta şifrelerinden biri olmaya devam ediyor.

10. Kötü iletişim, düşündüğünüzden daha felaket bir durumdur ve büyük şirketlere yılda 62,4 milyon dolar zarara mal olmaktadır.

Takım oluşturma etkinlikleri hakkında eğlenceli bilgiler

1. Takım halinde çalışmak, mutlulukla bağlantılı bir beyin kimyasalı olan oksitosin salgılanmasını sağlar. Temel olarak, işbirliği yaptığınız her seferinde beyniniz küçük bir parti verir.

2. Popüler bir takım oluşturma etkinliği olan yumurta düşürme yarışmasında, takımlar birlikte çalışarak çiğ yumurtanın yüksekten düşerek kırılmasını önler. Sonuçta, bir yumurtayı felaketten kurtarmak gibi ortak bir görev, bir takımı birbirine yaklaştıran en önemli şeydir.

3. Kahkahalara neden olan takım oluşturma etkinlikleri, beyinde endorfin salınımını tetikler. Bu da sosyal bağları güçlendirir, yani buz kırıcıların arkasında bilimsel bir gerçek vardır. 🧊

4. Çalışanların izolasyonu verimliliği %21 oranında azaltır. Bu nedenle güçlü bir aidiyet duygusu önemlidir.

5. Farklı yaşlardan oluşan takımlar, karar verme konusunda gençlerden oluşan takımlardan önemli ölçüde daha başarılıdır.

1. Sanal toplantı araçlarının aşırı kullanımı, kaygı, yorgunluk ve endişeye neden olan Zoom yorgunluğuna yol açar. Sanal takım oluşturma etkinliklerinizi akıllıca planlayın.

2. Sanal toplantı platformlarında filtreleri kaldırmamak, ünlü "kedi avukat" olayı gibi beklenmedik durumlara yol açtığını biliyor muydunuz? Bir avukat, yanlışlıkla kedi yavrusu filtresi açık olarak bir duruşma oturumuna katıldı ve internet bunu asla unutmadı.

via Business Insider

3. Video konferans sonrası kahve sohbetlerini özlüyor musunuz? HubSpot, Zoom'da on dakika daha vakit geçirmenin bu samimi ve rahat sohbet ortamını yeniden yarattığını keşfetti. Şirketler, uzaktaki çalışanlarının bağlılığını bu şekilde sürdürüyor.

İş kültürü hakkında eğlenceli bilgiler

1. Sadece eğlenceye odaklanmak, iş yerinde sağlıksız dinamiklere yol açabilir. Araştırmalar, eğlencenin sağlıklı bir kültürle eşanlamlı olmadığını göstermektedir.

2. Günümüzde, çalışanların yalnızca %23'ü liderlerine güçlü bir şekilde güveniyor.

3. Başarılı şirket kültürleri, harika işler ortaya koyma olasılığı 8 kat, gelir artışı sağlama olasılığı ise 2 kat daha yüksektir.

4. Takım üyeleri seslerinin önemsendiğini hissettiklerinde performansları 4,6 kat artar.

5. Finlandiya'da iş toplantıları saunada yapılabilir. Hatta müşteriler veya iş ortaklarıyla sauna paylaşımı olumlu bir işarettir.

İş-yaşam dengesi hakkında eğlenceli bilgiler

1. İş-yaşam yönetiminin geleceği, zaman yönetiminden çok çalışanların enerji seviyelerini yönetmeye odaklanabilir.

2. Uzmanlar, kişisel ve mesleki sorumluluklar arasındaki dengenin değişken doğası nedeniyle "iş-yaşam dengesi"nin "iş-yaşam navigasyonu" olarak yeniden tanımlanabileceğini öne sürüyor.

3. Dünya çapında bilgi çalışanları, ofis hayatına kıyasla iş-yaşam dengesini %25,7 oranında artırdığı için uzaktan çalışmayı seviyor.

via Giphy

4. İş ve özel hayatı dengeli çalışanlar, plansız izin alma olasılığı daha düşüktür.

ClickUp toplantılarınızı ve e-postalarınızı nasıl eğlenceli hale getirebilir?

Kabul edelim, toplantılar ve e-postalar iş gününün en heyecan verici kısımları değildir. Ancak böyle olmak zorunda değil.

ClickUp Meetings, notlarınızı hayata geçirme esnekliği sunar. Kalın metin kullanarak anahtar noktaları vurgulayın, eylem öğelerini renk kodlarıyla işaretleyin ve hatta emoji veya eğlenceli bilgiler ekleyerek toplantı atmosferini neşeli tutun.

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Şunu hayal edin: Takımın fikirlerini paylaştığı ve ilginç eğlenceli gerçekleri paylaştığı bir beyin fırtınası oturumu — notlarınızı daha akılda kalıcı hale getirirken takımı meşgul etmek için ilginç bir yol.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak profesyonel olarak başarılı olmak için yapay zekayı kullanmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması ve proje yönetimi platformunda yapay zeka bir özellik olarak entegre edilmiştir, ancak bu, araçlar arasında iş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir. Ancak ClickUp'ta bu kodun şifresini kırdık! ClickUp'ın yapay zeka destekli toplantı yönetimi özellikleriyle, yapay zeka not alma aracımız ve ClickUp Brain ile kolayca gündem öğeleri oluşturabilir, toplantılardan notlar alabilir, toplantı notlarından görevler oluşturabilir ve atayabilir, kayıtları transkripsiyonlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Stanley Security'deki müşterilerimiz gibi haftada 8 saate kadar toplantı süresinden tasarruf edin!

Bazen toplantı tartışmaları belirli eylem öğelerine yol açar. Artık ClickUp'ta yorumlar atayabilir ve notlarınızın içinde doğrudan takım üyelerini etiketleyebilirsiniz. Bu basit, izlenebilir ve sonsuz takip gerektirmeden herkesin sorumluluk almasını sağlar.

Beyin fırtınasından bahsetmişken, harika fikirlerin gelişmesi için harika bir alana ihtiyaç vardır. Büyük fikir oturumları için ClickUp Beyaz Tahtalar, yaratıcılığın akışını kolaylaştırır. Takımınızın fikirlerini tek bir yerde görselleştirin, düzenleyin ve hayata geçirin.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile takımınızla görsel olarak işbirliği yapın

Dahası mı? Bağlantılar kurun, vektör sanatları veya resimler ekleyin ve hatta rahat bir hava yaratmak için eğlenceli bir bilgi paylaşın. Fikirler akmaya başladığında, hiçbir şeyin gözden kaçmaması için görevleri anında atayın.

E-postalar daha çok işinize yarıyorsa, ClickUp bu konuda da size destek olur.

Tüm e-postalarınızı tek bir yerden yönetin — ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi ile tek bir tıklama ile e-postaları gönderin, alın ve hatta görevlere dönüştürün. Artık bağlantıları aramak veya platformlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacaksınız. İhtiyacınız olan her şey tam da ihtiyacınız olan yerde!

ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi ile hareket halindeyken projeleri yönetin

Örneğin, bir projeyle ilgili müşteri geri bildirimi anında son teslim tarihi ve atanan takım üyeleriyle birlikte bir görev haline gelebilir. Dahası da var! Otomatik e-postalar planlayabilir veya görev etkinliklerine göre yanıtları tetikleyerek saatlerce süren yazışmalardan kurtulabilirsiniz.

Konuşmanın akışını sürdürmek istiyorsanız, ClickUp Sohbet'i deneyin.

Proje güncellemelerini paylaşırken, görevleri koordine ederken veya sadece kısa bir not bırakırken, her şey tek bir yerde kalır.

ClickUp Sohbet ile tüm işlerinizde tam bir resim elde edin

Bir projenin ortasında olduğunuzu ve birinin acil olarak bir açıklama istediğini hayal edin. Birden fazla kanalda gezinmek veya tamamen yeni bir araca geçmek yerine, ClickUp Sohbet'i kullanabilirsiniz (bu çok daha mantıklı!)

Daha da iyisi, her sohbet konusu doğrudan görevlere bağlanabilir, böylece bağlam net kalır ve gerektiğinde kararları kolayca geriye dönüp bakabilirsiniz.

Peki, gezinirken rastladığınız tüm kişisel notlarınız, rastgele fikirleriniz veya eğlenceli bilgiler için ne yapacaksınız? ClickUp Belgeler, hepsini düzenli bir şekilde saklamak için mükemmel bir yerdir. Yer imleri ekleyin, tablolar ekleyin veya belgelerinizi istediğiniz şekilde biçimlendirin.

💡Profesyonel İpucu: Takımınızla bir konuşma başlatmak veya ortamı neşelendirmek istediğiniz anlar için ClickUp'ın buz kırıcı şablonlarını mutlaka deneyin. Takım ilişkilerini güçlendirirken eğlence katmanın basit bir yoludur.

ClickUp ile Toplantıları Eğlenceli, İlgi Çekici ve Verimli Hale Getirin

Toplantılarınızı veya e-postalarınızı ilgi çekici hale getirmek istiyorsanız, mümkün olduğunca eğlenceli gerçekleri paylaşmayı unutmayın. Ancak profesyonel etkileşimlerinizi bir üst seviyeye taşımak için eğlenceyi işlevsellikle birleştiren ClickUp'ı kullanın.

ClickUp sadece işleri halletmekle ilgili değildir (her ne kadar bu konuda harika olsa da), işbirliğini zahmetsiz hale getirmekle ilgilidir. Kullanıma hazır şablonları kullanarak takımınızla beyin fırtınası yaptığınızı, bağlamı kaybetmeden gerçek zamanlı sohbet ettiğinizi ve tüm görevleri tek bir çatı altında yönettiğinizi hayal edin.

En iyi yanı ne mi? Başlamak çok kolay ve bunu anlamak için teknoloji uzmanı olmanıza gerek yok. ClickUp'a bugün kaydolun — ücretsiz, eğlenceli ve iş yapma şeklinizi sonsuza kadar değiştirebilir!