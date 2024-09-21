2025'te Almanac ve Notion'u karşılaştırma

Doğru belge aracını seçmek, mükemmel kahve karışımını seçmek gibidir: iş akışınıza uyan, takımınızı enerjik tutan ve ağızda acı bir tat bırakmayan bir şeye ihtiyacınız vardır.

Almanac Docs kullanıcıları için, en sevdikleri karışım raflarından çekiliyormuş gibi hissediyorlar. Almanac Docs'un 31 Ocak 2025 tarihinde kapanmasıyla birlikte, birçok kullanıcı yeni ve sağlam bir dokümantasyon aracı arıyor.

Bunun popüler bir alternatifi Notion'dur. Notion, esnekliği ve özellik aralığı ile Almanac'ın piyasadan çekilmesiyle zor durumda kalanlar için cazip bir seçimdir.

Almanac ve Notion adlı iki işbirliği aracının birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergilediğini anlayalım.

Bu makalede, Almanac ve Notion'u, gelişmiş özelliklerini, kullanım kolaylıklarını ve çeşitliliklerini karşılaştıracağız ve ayrıca Almanac ve Notion'a mükemmel bir alternatif olan ClickUp'ı tanıtacağız. Hadi başlayalım.

Almanac nedir?

Almanac, profesyonel belgeleri birleştirmek ve takım onay iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir işbirliğine dayalı belge yönetim platformudur.

Almanac'ın anahtar özellikleri şunlardır:

Belgelerin ortak düzenlenmesi

Belge yönetimi için özel çalışma alanları ve klasörler

Çeşitli belge türleri için özelleştirilebilir şablon galerisi

Uygulama içi yorumlar, geri bildirim ve belgelerin onaylanması

Ancak, Almanac Docs'un yakında kapanacak olması nedeniyle, ileri düzey kullanıcıları güvenilir alternatifler arıyor. Karşılaştırmaya derinlemesine girmeden önce, Almanac'ın en iyi özelliklerini değerlendirelim.

Almanac'ın en iyi özellikleri

Almanac'ın özellikleri, paylaşılan her belge üzerinde sıkı sürüm kontrolü uygulayan takımlar için uygundur. İşte şimdiye kadar öne çıkan bazı özellikler:

Özellik #1: Dönüm noktası izleme

Almanac, zaman damgalarını dönüm noktalarıyla değiştirerek iş geçmişinizde kolayca gezinmenize yardımcı olur.

Dönüm noktası izleme, takımların belgeler içinde belirli hedefleri tanımlamaktan son teslim tarihlerini ayarlamaya ve ilerlemeyi doğrudan dosyalar içinde izlemeye kadar anahtar dönüm noktalarını belirlemelerine olanak tanır. Ayrıca, belge onay süreçlerini belirli dönüm noktalarına bağlamanıza ve proje denetimini ve hesap verebilirliği geliştirmenize olanak tanır.

Özellikle ürün lansmanları, pazarlama kampanyaları veya karmaşık hukuki davalar gibi dikkatli izleme ve koordinasyon gerektiren projeler için en uygun iş.

Özellik #2: Gerçek zamanlı ortak düzenleme

Almanac'ın belge düzenleyicisi, takımınızın bir belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır. Yani şunları yapabilirsiniz:

Düzenlemeler yapıldıkça değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görün

Belgedeki tüm aktif kullanıcıların ad etiketleri aracılığıyla belgeyi düzenleyen kişiyi belirleyin

Belirli noktaları vurgulayın ve açıklama ekleyin

Kişileri etiketleyin ve belgeye yorum bırakın

Bununla birlikte, belgeleri ortaklaşa yazması gereken takımlar için de kullanışlıdır. Bazı örnekler arasında içerik pazarlama takımları, sözleşme taslakları hazırlayan hukuk takımları veya kullanıcı kılavuzları geliştiren ürün takımları sayılabilir.

Özellik #3: Belge akışı yönetimi

Almanac'ın iş akışı yönetim aracı, belge oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bir onay süreci ayarlayabilir, belirli departmanlara (ve takım üyelerine) görevler atayabilir ve belgelerinizin proje aşamalarında nasıl ilerlediğini izleyebilirsiniz.

Almanac'ın popüler üçüncü taraf araçlarla entegrasyonları ile birleştirilen bu ş Akışı yönetimi yaklaşımı, darboğazları azaltır ve belgelerinizin zamanında incelenip onaylanmasını garanti eder.

Almanac fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım (küçük takımlar için): 59 $/ay

Pro (büyüyen takımlar için): 149 $/ay

Enterprise (özel takımlar için): Özel fiyatlandırma

Biliyor muydunuz? Almanac, 2019 yılında CEO Adam Nathan tarafından San Francisco'da kuruldu.

Notion nedir?

Notion, not alma, proje yönetimi, görev izleme, bilgi tabanı oluşturma, veri organizasyonu ve genel takım operasyonlarının işlevlerini tek bir platformda birleştiren dijital bir çalışma alanıdır.

Şirket içi bir wiki yazılımı gibi, Notion işleri organize etmenize, görevleri yönetmenize, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve daha iyi proje yönetimi için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Bu esneklik, Notion'u bilgi yönetimini iyileştirmek ve kuruluş içindeki veri silolarını ortadan kaldırmak için mükemmel hale getirir.

Ancak Notion'da daha fazlası var. 👇

Notion'un en iyi özellikleri

Notion'un anahtar gücü mimarisinde yatmaktadır. Kuruluşlar genelinde çeşitli proje ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen basit, temiz ve çok fonksiyonlu bir çalışma alanı.

İşte bu birleşik çalışma alanının bazı anahtar özellikleri:

Özellik #1: Notion Veritabanları

Notion'un veritabanları, verileri çeşitli şekillerde düzenlemenizi sağlayan birbirine bağlı Notion sayfalarının bir koleksiyonudur.

Bu veritabanlarını metin ve sayılardan tarihlere ve onay kutularına kadar çeşitli alan türleri ve özellikleriyle özelleştirebilirsiniz.

İlişkiler ve Rollup'lar'ı kullanarak, sayfalar arasında özellikleri veya veritabanlarını bağlayabilir ve dinamik veri yönetimi için öğeler arasındaki ilişkileri tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, bir görev veritabanı bir proje takvimine bağlanabilir ve görevler eklendikçe veya tamamlandıkça zaman çizelgeleri otomatik olarak güncellenebilir.

Özellik #2: Entegre AI özelliği

Notion, işi kolaylaştırmak için AI'yı platformuna entegre eder. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

AI'yı kullanarak veri alanlarını ve özelliklerini veritabanınızdaki doğru içerik/verilerle otomatik olarak doldurun

Notion AI yazarı ile içerik oluşturun, düzenleyin ve biçimlendirin

Çalışma alanında arama yaparak belirli takımlar, projeler ve daha fazlası hakkında soruları yanıtlamak için Soru-Cevap

Özellik #3: Güçlü özelleştirme ve şablonlar

Notion, takımınızın iş yükünü ve görevlerini takip etmesine yardımcı olmak için kişisel planlama ve verimlilik takipçileri için binlerce önceden oluşturulmuş şablon barındırır (ücretsiz hesaplarda bile).

Farklı nişler için proje panoları veya uzak takımlarla sesli-görüntülü etkileşimler için toplantı notları olsun, sürükle ve bırak arayüzü içeriği özgürce yeniden düzenlemenizi ve neredeyse her türlü ş Akışına uyum sağlamanızı sağlar.

Özellik #4: Çoklu görünüm seçenekleri ve anahtar listeleri

Notion, verileri birden fazla görünümde gösterme özelliğini desteklediğinden, veritabanlarındaki bilgileri görselleştirmek çok kolaydır. Tablolar, Kanban panoları ve diğer veri gösterim araçları arasından seçim yaparak ürünlerinizin, müşterilerinizin ve hizmetlerinizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayın.

Benzer şekilde, anahtar listeleri ve daraltılabilir bölümler, ilgili içeriği gizlemenize ve göstermenize olanak tanıyarak sayfaları temiz tutar ve elinizdeki metriklere odaklanmanızı sağlar.

Bu özelliği, farklı takım üyelerinin aynı veri kümesinin farklı görünümlerine ihtiyaç duyabileceği proje yönetimi senaryolarında son derece değerli bulacaksınız.

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $

İş: 18 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Almanac ve Notion: Özelliklerin Karşılaştırması

Almanac, sıkı belge kontrolü ve yapılandırılmış işbirliği gerektiren kuruluşlar için en uygun seçenekken, Notion belge yönetiminin ötesinde görevler için esnek, yapay zeka destekli birleştirilmiş bir çalışma alanı sunar.

İşte her iki platformun özelliklerini karşılaştıran hızlı bir değerlendirme:

Özellik #1: Belge yönetimi ve işbirliği özellikleri

Almanac, gerçek zamanlı ortak düzenleme ve güçlü sürüm kontrol uzantısı ile belge yönetiminde mükemmeldir. Ayrıca, birden fazla takım üyesinin aynı anda bir belge üzerinde çalışmasına olanak tanır.

Notion da aynı özellikleri sunsa da, bu özellikleri notlardan görevlere ve veritabanlarına kadar çeşitli içerik biçimlerinde entegre eder. Sonuç olarak Notion, bilgi wiki'lerini, belgeleri ve verileri yönetmek için çok yönlü, hepsi bir arada bir platformdur.

🏆Kazanan: Almanac ve Notion karşılaştırmasında, Notion, neredeyse bir veri merkezi gibi çalışarak büyük bir belge deposunu yönetebildiği ve üzerinde işbirliği yapabildiği için birinci olmuştur.

Özellik #2: Görev ve proje yönetimi yetenekleri

Yazılım geliştirme ekipleri, Notion'u hata raporlarını izlemek ve Kanban panosu görünümünde sprintleri planlamak için kullanır. Bu entegrasyon düzeyi, değişikliklerin bağımlı veritabanlarına yansıtıldığı çevik proje yönetimine olanak tanır.

Notion'un verileri listeler, takvimler veya panolar olarak görüntüleme özelliği, geliştiriciler, pazarlamacılar ve proje yöneticileri gibi birçok paydaşın farklı görünümler aracılığıyla aynı temel verilere bağlı kalabilmesini sağlar.

Öte yandan, Almanac'ın proje yönetimi fonksiyonları, belge yoğun projeler için sıkı bir şekilde birbirine entegre edilmiştir. Ürün geliştirme takımları, bu özelliği kullanarak belgeleri ilk kavramsallaştırma ve yasal uyumluluk raporlaması gibi aşamalar boyunca izleyebilir.

🏆Kazanan: Notion ve Almanac arasında, Notion, görev yönetimi, sprint planlaması ve karmaşık kaynak tahsisleri için veritabanları oluşturup birbirine bağladığı için proje yönetiminde bir adım önde.

Özellik #3: Şablon özelleştirme ve entegrasyon ekosistemi

Notion kullanıcıları, müşteri onboarding ve içerik boru hatları gibi iş akışları için özelleştirilebilir şablonları kullanarak hızlı bir şekilde belgeler oluşturabilir. Statik formlar yerine, Notion şablonları ilerleme izleyicileri, onay kutuları ve hatta gömülü videolar gibi dinamik yapı blokları ile birlikte gelir.

Daha da iyisi, Notion, Slack, Trello, Google Drive, Microsoft Office gibi yaygın olarak kullanılan üçüncü taraf araçlarla hızlı bir şekilde çalışır. Böylece, takımlar diğer platformlardan veri alabilir ve tüm araçlarını birbirine bağlı tutabilir.

Örneğin, ürün takımınız Notion'daki yol haritasını Trello panosuyla entegre edebilir! Ve bir şirket wiki'si oluşturmayı öğrenmeye çalışıyorsanız, Notion da bu konuda oldukça iyi bir iş çıkarır.

🏆Kazanan: Almanac'ın dokümantasyonla ilgili görevlerdeki sınırlı kullanımı göz önüne alındığında, Notion bu faktörlerde Almanac'ı geride bırakıyor.

Reddit'te Almanac ve Notion karşılaştırması

Birçok Reddit kullanıcısı, belge ve veritabanlarını yönetmedeki çok yönlülüğü nedeniyle Notion'u tercih ediyor. Şablon kişiselleştirme seçenekleriyle verimliliği artırır ve proje yönetimi görevlerini basitleştirir.

Kişisel gösterge panelimde yalnızca bugün teslim edilmesi gereken görevler, projeye (veya alana) göre kategorize edilmiş olarak görünür. Anahtarı değiştirerek o proje (veya alan) için başka neler olduğunu gösteren bir zaman çizelgesini görebilirim. Bu gösterge paneli görünümünü sabahları ayarlamak, gün boyunca önceliklere göre sıralamak ve işi bitirirken gerektiğinde tarihleri tamamlamak ve ayarlamak için kullanıyorum.

Kişisel gösterge panelimde yalnızca bugün teslim edilmesi gereken görevler, projeye (veya alana) göre kategorize edilmiş olarak görünür. Anahtarı değiştirerek o proje (veya alanda) yaklaşan diğer görevlerin zaman çizelgesini görebilirim. Bu gösterge paneli görünümünü sabahları ayarlamak, gün boyunca önceliklere göre sıralamak ve işi bitirirken gerektiğinde tarihleri tamamlamak ve ayarlamak için kullanıyorum.

Notion ne kadar çekici olursa olsun, birçok Almanac kullanıcısı hala aracın "Git benzeri sürümleme" özelliğini seviyor. Aracın dokümantasyona odaklanması, kullanıcıların projenin her ayrıntısını planlamasına ve belgelemesine olanak tanır.

Almanac, dal kontrolü ile GitHub'a biraz benziyor. Bu çok yararlı olabilir, ancak planlama ve belgeleme sürecine alışkın olmayan kişileri bu sürece dahil etmem gerektiğinde, bu çalışma şeklinin öğrenme eğrisinin zor olacağından endişe duyuyorum.

Almanac, dal kontrolü ile GitHub'a biraz benziyor. Bu özellik çok yararlı olabilir, ancak planlama ve belgeleme sürecine alışkın olmayan kişileri bu sürece dahil etmem gerektiğinde, bu işin öğrenme eğrisinin ne olacağı konusunda endişelerim var.

ClickUp ile tanışın — Almanac ve Notion'a en iyi alternatif

Almanac'ın kapanması ve Notion'un sınırlamalarıyla, her şeyi yapabilecek dijital çalışma alanı yönetim araçları aramak önem kazanıyor. ClickUp, tüm verimlilik ihtiyaçlarınız için tek noktadan hizmet sunan bir platform olarak öne çıkıyor.

ClickUp gibi zengin özelliklere sahip bir proje yönetimi aracı, yönetim esnekliği, üst düzey özelleştirme ve 1.000'den fazla entegrasyonun güçlü birleşimini elde etmenize yardımcı olacaktır.

Belge işbirliğinden yapay zekayı kullanarak manuel iş yükünüzü azaltmaya kadar, bu proje dokümantasyon aracının iş arkadaşınız olabileceğini test etmelisiniz. Bize güvenin, diğer uygulamalar arasında gerçekten öne çıkıyor.

ClickUp'ın 1 numaralı avantajı: Gelişmiş belge yönetimi

Görev sahipleri için tüm proje ve görev bilgilerini merkezileştirmek için ClickUp Belgeleri'ni seçin

ClickUp Docs belge oluşturma özellikleri, takımlarınızın dijital dosyalar üzerinde işbirliği yapma şeklini dönüştürmek için tasarlanmıştır. Görevlerle bağlantılı birden fazla içerik biçimini dahil edin ve yorumları eyleme geçirilebilir takımlara dönüştürün, tüm bunları belgelerinizi tablolar, başlıklar, indeksler ve daha fazlasıyla biçimlendirirken yapın.

Daha da iyisi, sürüm kontrolü amaçlarını yansıtmak için belgeler içinde iç içe sayfalar ve alt sayfalar oluşturabilirsiniz. Takımlarınız ayrıca bu belgeleri platformlar arasında aynı anda düzenleyebilir ve belirli bölümlerde gelişmiş yorumlama özellikleriyle çalışabilir.

ClickUp'ın ikinci avantajı: AI destekli özellikler

ClickUp AI'yı kullanarak, arama yaparken uzun bekleme süreleri olmadan metin ve dosya tabanlı veri noktalarını hızlı bir şekilde geri çağırın

ClickUp Brain, kaydedilen spontan belge ve projeyle ilgili sorgulara anında yanıt verir. Ayrıca, AI destekli hatırlatıcılar, günlük manuel müdahaleler olmadan projenizin yolunda ilerlemesini sağlar.

Unutmayın, AI yazar, içerik oluşturma makinesi olarak işlev görür ve saniyeler içinde raporlar, e-postalar ve hatta şirket içi haber bültenleri oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın 3. avantajı: Kapsamlı Wiki şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Wiki Şablonu, takımınız için kapsamlı bir bilgi kütüphanesi oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

En önemlisi, ClickUp'ın Wiki Şablonu, takımlarınıza iç ve dış kaynaklardan toplanan proje verileri için tek bir yer sağlar. Bu merkezi veri merkezi, tüm departmanların bilgilere talep üzerine erişmesini sağlayarak, doğru belgeleri bulmak için zaman alan konuşmalara gerek kalmaz.

İstediğiniz marka stiline göre ayarlayın, her dosyaya sahipler ve katkıda bulunanlar atayın ve tüm prosedürlerin (SOP) listesini oluşturun — hepsi ClickUp içinde.

Şablon Arşivi: Ayrıca, ihtiyaçlarınıza uygun daha fazla biçim için bu harika Wiki Şablonlarına da göz atın.

Çalışma alanı yönetimi için hangisi daha iyidir: Almanac, Notion veya ClickUp?

Almanac, uzun süredir belge yönetimi alanını elinde tutuyordu. Ancak hizmetini sonlandırmasıyla birlikte, Notion ve ClickUp daha fazla ilgi çekmeye başladı.

Gerçek şu ki, kıyasıya rekabetin yaşandığı bir pazarda verimlilik söz konusu olduğunda, takımlarınız taviz veremez.

ClickUp'ın kolay fonksiyonları ve sürekli özellik güncellemeleri, kuruluşların çok yönlü bir aracı kullanmaya başlamasına olanak sağlamıştır. Ve bizim görüşümüze göre, tüm ihtiyaçlarınız için en iyi seçimdir.

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