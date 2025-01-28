avustralya'daki En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Proje yöneticisi olarak kariyerimin ilk yıllarında, ayrıntılı proje planları oluşturmak ve tüm takım üyelerimi aynı çatı altında toplamak için sık sık zorluklar yaşadım. Bu durum, net hedefler belirlememi ve ilerlemeyi ölçmemi engelledi, bu da birçok gecikmeye ve iş kalitesinin düşmesine neden oldu.

Ancak, doğru proje yönetimi araçlarını kullanarak, takımımın planlama ve uygulamadan gerçekleştirme ve verimliliğe kadar tüm proje aşamalarında en iyi işleri yapmasına yardımcı olabildim.

Takımınızın verimliliğini artırırken proje planlamasını ve işbirliğini basitleştirmek mi istiyorsunuz? Doğru yerdesiniz.

Bu makalede, planlama, zamanlama, işbirliği ve görev dağılımını iyileştirmenize yardımcı olacak Avustralya'daki en iyi 10 proje yönetimi yazılımını ele alacağız.

Avustralya'da bir proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Birçok Avustralya şirketi, işbirliğini kolaylaştırmak, potansiyel riskleri belirlemek, fırsatları en üst düzeye çıkarmak, proje belgelerini yönetmek ve verimliliği artırmak için teknoloji yelpazesine gelişmiş proje yönetimi yazılımları ekliyor. Proje Yönetimi Raporu'nun Avustralya Sürümü, proje yönetimi yazılımlarına geçişle ilgili bazı benzersiz bilgiler sunuyor :

"Son iki yılda, muhtemelen beceri eksikliği, tedarik zinciri kesintileri ve diğer ekonomik kısıtlamalar nedeniyle, projelerin zamanında teslimi geriledi. İş hedeflerine uygun teslimat göstergeleri istikrarlı seyrederek, zorlu zamanlarda dayanıklılık ve azim sergiledi. "

"Son iki yılda, muhtemelen beceri eksikliği, tedarik zinciri kesintileri ve diğer ekonomik kısıtlamalar nedeniyle, projelerin zamanında teslimi geriledi. İş hedeflerine uygun teslimat göstergeleri istikrarlı seyrederek, zorlu zamanlarda dayanıklılık ve azim sergiledi. "

Örneğin tedarik zinciri kesintileri gibi Avustralya bölgesindeki benzersiz zorluklar göz önüne alındığında, hangi proje yönetimi aracını nasıl kullanacağınız konusunda kafanız karışabilir.

Ben de bir zamanlar sizin yerinizdeydim ve bunun ne kadar can sıkıcı olduğunu biliyorum. Bu nedenle, işiniz için proje yönetimi yazılımı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli hususları vurgulamak istiyorum:

Uçtan uca görünürlük: Güçlü bir proje yönetimi aracı, merkezi takım iletişimi ve tüm zorlukları erken aşamada takip etmek için tek bir takım çalışma alanı sunar

Özelleştirme seçenekleri: İyi bir proje yönetimi yazılımı, işi görselleştirmek için İyi bir proje yönetimi yazılımı, işi görselleştirmek için özelleştirilebilir şablonlar , özel alanlar ve farklı görünümler sunar

Kullanım kolaylığı: Kapsamlı bir eğitim almadan kuruluşunuzda hızlı bir şekilde benimseyip uygulayabileceğiniz bir proje yönetimi aracı seçmelisiniz

Ölçeklenebilirlik ve fiyatlandırma planları: Platform esnek veya öngörülebilir fiyatlandırma planları sunuyor mu? Evet ise, bu büyük bir artıdır

Veri güvenliği : Proje yönetimi aracını seçmeden önce, yönetici kontrolleri, veri şifreleme, uyumluluk ve gizlilik izinleri gibi güvenlik özelliklerini arayın, böylece 1988 Gizlilik Yasası (Privacy Act) gibi yasalara daha iyi uyum sağlayabilirsiniz

Mevcut araçlarla entegrasyon: Seçtiğiniz yazılımın Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox veya kullandığınız diğer popüler uygulamalar ve hizmetlerle entegre edilip edilemeyeceğini daima kontrol edin

Avustralya'da Kullanabileceğiniz En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Birden fazla proje, görev ve insanla uğraşıyorsanız, uygun bir proje yönetimi yazılımı size yardımcı olabilir. Ancak, araç benzersiz iş hedefleriniz ve ihtiyaçlarınızla uyumlu olmalıdır.

Karar verme sürecinizi kolaylaştırmak için, anahtar özellikleri, dezavantajları, fiyatları ve müşteri yorumlarına göre Avustralya'daki en iyi proje yönetimi yazılımlarının bir listesini derledim:

1. ClickUp: Proje planlama ve işbirliği için en iyisi

ClickUp Proje Yönetimi Çözümleri ile iletişimi kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için verimli bir ş Akışı geliştirin

ClickUp'ın Proje Yönetimi çözümü ile iş akışınızı iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Özel Alanlar, takımınızın ihtiyaçlarına göre ilerlemeyi görmenize, işleri sıralamanıza ve filtrelemenize olanak tanır. Bu, kimin iyi performans gösterdiğini ve kimin iyileştirme için geri bildirime ihtiyaç duyduğunu bilmenize yardımcı olur.

Avustralya'da proje yönetimi yazılımı olarak ClickUp'ı kullanmak için bir başka iyi neden, ClickUp Belgeleri, ClickUp Beyaz Tahtalar, ClickUp Sohbet Görünümleri ve ClickUp Gösterge Panelleri dahil olmak üzere bağlı iş akışları ile tüm takımı bir araya getirmesidir.

Herkes bağlantıya geçtiğinde, kolayca görevler oluşturabilir ve bunları takım üyelerine atayabilirsiniz. ClickUp'ın diğer görev yönetimi özellikleri arasında yorum konuları, proje açıklamalarına dayalı alt görevler, görev son teslim tarihleri ve daha fazlası bulunur.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile nedenleri doğru sorunlarla ilişkilendirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Mobil uygulamalar: ClickUp'ın iOS ve Android uygulamalarını kullanarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın, görevleri güncelleyin, gösterge panellerine erişin, yorumlara yanıt verin ve çok daha fazlasını yapın

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp'ın Gösterge Panellerine erişerek tüm takım üyelerinizi izleyin, beyin fırtınası yapın, notlar ekleyin ve en iyi fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak paylaşın

Özel gösterge panelleri: Projeleri iş hedeflerinize göre uyarlanmış esnek verilere, grafiklere ve listelere dönüştürmek için bir gösterge paneli oluşturun

Görevleri ve projeleri kolaylaştırın: Görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini AI ile birbirine bağlamak için Agile metodolojilerini kullanan Görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini AI ile birbirine bağlamak için Agile metodolojilerini kullanan ClickUp Brain ile bağlama bilgisine dayalı anında ve doğru yanıtlar alın

Filtreleri kaydet: Öncelikli ve gecikmiş filtreleri kaydetme seçeneği elde edin. En iyi yanı, bu filtrelerin görünüm ayarını "Ben" veya "Takım" olarak değiştirebilmenizdir

ClickUp Brain ile iletişiminizi geliştirin ve zaman kazanın

ClickUp sınırlamaları

Misafirler Gösterge Panelleri ve Gösterge Paneli görünümleri oluşturamaz

Bu platformu, yüzlerce çalışanı ile karmaşık ve gezinmesi zor bulabilirsiniz

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4100+ yorum)

Profesyonel ipucu: Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp'ın Proje Durum Raporu Şablonunu kullanarak projelerinizin durumuyla ilgili güncellemeleri verimli bir şekilde sağlayın ve tüm paydaşların bilgilendirilmesini sağlayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Durum Raporu Şablonunu kullanarak ayrıntılı ve takip etmesi kolay bir proje durum raporu oluşturun

Şablonumuzla şunları yapabilirsiniz:

1. Etiketler, filtreler ve görev görünümleri ile günlük işlerinizi düzenleyin

2. Otomatik grafikler ve çizelgelerle ilerlemeyi izleyin

3. Görevler, son teslim tarihleri ve bütçeyle ilgili en son güncellemeleri paylaşın

Şablon depomuzda bunu ve daha fazlasını bulabilirsiniz. ?

2. Kantata: Veri odaklı stratejik planlama için en iyisi

kantata aracılığıyla

Kantata, projenizin tüm farklı bölümlerini tek bir yerde düzenleyen mükemmel bir platformdur. Bütçenizi aşmamanızı ve müşterileriniz için daha iyi sonuçlar elde etmek için doğru yolda ilerlemenizi sağlar.

Proje tahmin ve öngörü araçlarını çok yararlı buluyorum, çünkü bunlar sayesinde hassas planlama yapabiliyorum ve riskleri en aza indirgiyorum. Tüm proje portföy bilgileri tek bir gösterge panelinde toplandığı için, bu bilgileri kullanarak operasyonları kolaylaştırabilir ve kaynak tahsisini iyileştirebilirsiniz.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Proje muhasebe özelliğini kullanarak her projenin gerçek maliyetine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler edinin

Tüm proje değişikliklerini gerçek zamanlı olarak görün ve daha yetkin personel için en uygun eşleşmeleri ortaya çıkarın

60'tan fazla hizmet odaklı rapor oluşturun

Tahmini talep, gelir tahmini, marjlar ve kaynak kapasitesi hakkında eksiksiz bir resim sunun

Kantata sınırlamaları

Bir projede faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan görevlere harcanan saatlerin sayısını görmek zor olabilir

Bir takım üyesinin bir projeye kaç saat harcadığına dair bilgi vermez.

Kantata fiyatlandırması

İş boyutuna ve sektöre göre özel fiyatlandırma.

Kantata puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

3. Monday. com: İş ilerlemesini izlemek için en iyisi

Monday. com, iş operasyonlarını optimize etmek, iş ilerlemesini izlemek ve her takım üyesinin performansını gözden geçirmek için çok sayıda proje şablonu ve araç sağlar.

Benim gibi görsel bir organizatörseniz, görevleri ayırmak ve proje zaman çizelgelerini planlamak için panoları ve özelleştirilebilir sütunları çok daha yararlı bulacaksınız. Sürükle ve bırak özelliği, değişiklikleri anında yapmayı kolaylaştırır.

Dahası, Monday.com kullanıcılara kuruluş genelinde sezgisel, merkezi bir çalışma alanı sunar. İş hedeflerinize ulaşmak, daha iyi sonuçlar elde etmek ve genel proje başarısını sağlamak için tüm projelerinizde tam görünürlük elde edebilirsiniz.

Monday. com en iyi özellikler

Proje durumu hakkında anında bilgi alın ve projenin tamamlanması için gerekli takım kaynaklarını yönetin

Her görev veya proje içinde iletişimi merkezileştirmek için @bahsetmeler ve yorumlar gibi işbirliği araçlarını kullanın

İlerlemenizi görsel olarak göstermek için pil bileşeni gibi çeşitli bileşenlerle özel gösterge panelleri oluşturun

Slack veya GitHub gibi favori araçlarınızla görev atamalarından bildirimlere ve iş akışı entegrasyonlarına kadar her şeyi otomatikleştirin

Monday.com sınırlamaları

Farklı kullanıcı demografik özelliklerine göre pano ayarlarını özelleştirememe, önemli bir dezavantajdır

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Temel geliştirme: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart geliştirme: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro dev: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal geliştirme: Satış ekibiyle iletişime geçin

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.700+ yorum)

4. Freshbooks: Fatura oluşturmak için en iyisi

via Freshbooks

Freshbooks, küçük işletme sahipleri ve takımları için verimliliği artırmak amacıyla özel olarak geliştirilmiş hepsi bir arada bir proje yönetim sistemidir.

Dosya depolama için web tabanlı merkezi bir alan sunar. Böylece ek dosyaları bulmak için e-posta zincirlerini aramak zorunda kalmazsınız.

Beni en çok etkileyen özelliği müşteri işbirliği yetenekleri oldu. Bu araç, müşterileri bir projeye davet ederek onlara dosyalara kolayca erişim izni vermenizi sağlar. Bu, özellikle dijital pazarlama ajansları ve benzeri küçük işletmeler için geri bildirim sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Freshbooks'un en iyi özellikleri

Kârlılık bileşenini kullanarak gelir, maliyet ve faturalandırılmamış saatlerin dökümünü alın

Takımınızın erişebileceği veriler ve dosyalar üzerinde kontrol sahibi olun

Belirli bir projeye ait tüm faturaları ve giderleri görmenize yardımcı olur

Faturaları otomatik olarak bir programa göre gönderin; aynı müşteri için benzer faturalar hazırlamak için zaman ayırmanıza gerek kalmaz

Freshbooks sınırlamaları

Yeni bir takım üyesi eklemek için aylık ek ücret

Platformu ve raporları özelleştirmek isteyen büyük şirketler için uygun değildir

Freshbooks fiyatlandırması

Ücretsiz: 30 günlük deneme

Lite: 12,00 $/ay

Artı: 18,00 $/ay

Premium: 25 $/ay

Seçim: Satış ekibiyle iletişime geçin

Freshbooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.300+ yorum)

Biliyor muydunuz? Avustralyalı proje yöneticilerinin %44'ünden fazlası, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için yapay zeka kullanıyor. Toplantı ve konuşmaları özetlemekten proje güncellemelerini otomatikleştirmeye kadar, yapay zeka destekli bir iş yönetimi platformu verimliliğinizi %40'a varan oranda artırmanıza yardımcı olabilir .

5. Microsoft Project: Bağımlılık, maliyet ve karmaşıklığı izlemek için en iyisi

via Microsoft Project

Microsoft Project, karmaşık projeleri yönetmeyi kolaylaştıran popüler proje yönetimi platformlarından biridir. Gerekli çaba, proje süresi ve tahsis edilen takım üyelerine göre projelerinizi kolayca planlamanıza olanak tanıyan dinamik planlama özelliği sunar.

Power-BI görselleştirme kullanarak projelerin ve programların genel durumunu ve ayrıntılarını görüntülememi sağlayan etkileşimli gösterge panellerini seviyorum.

Görsel arayüzü ve bazı özellikleri alternatiflerine kıyasla karmaşık görünebilir, ancak Microsoft Project, büyük ölçekli veya kurumsal proje planlaması için en iyi ve güvenilir araçtır. Bağlantılar özelliğini kullanarak karmaşık bağımlılıkları kolayca izleyebilirsiniz.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Gantt zaman çizelgesi görünümünü kullanarak yaklaşan son teslim tarihlerini, ilerlemeyi ve engelleri kontrol edin

Proje portföyü yönetimi özelliğini kullanarak projeleri ve portföy yatırımlarını planlayın, önceliklendirin ve yönetin

Projelerinizin her zaman yeterli personel ile çalışması için kaynakları talep edin ve kilitleyin

Aşırı ve yetersiz kullanılan kaynakları hızlı bir şekilde belirlemek için kullanılabilen ısı haritaları sunarak kaynakları uygun şekilde optimize edebilirsiniz

Microsoft Project sınırlamaları

Yalnızca bireysel projeler için optimize edilmiştir

Microsoft dışında sınırlı entegrasyonlar

Microsoft Project fiyatlandırması

Microsoft Planner: Microsoft 365'e dahildir

Planlayıcı Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10,5 $

Planner Plan 3: 29,5 $/ay kullanıcı başına

Planner Plan 5: Kullanıcı başına aylık 54 $

Microsoft Project puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.800+ yorum)

6. Confluence: Açık iletişim için en iyisi

via Confluence

Confluence ile, takımınızı projenin başlangıcından lansmanına kadar proje planları konusunda uyumlu tutabilirsiniz. Confluence beyaz tahtaları, takımlara beyin fırtınası yapmak, fikirleri görselleştirmek ve fikirleri gerçek zamanlı olarak eyleme dönüştürmek için işbirliğine dayalı bir alan sağlar.

Bu yapay zeka tabanlı platform, bağlamsal, güvenilir bilgiler bulmanıza ve şirketinize özgü jargonları ve kısaltmaları hızlı bir şekilde çevirmenize veya tanımlamanıza yardımcı olur.

Confluence mobil uygulamasını kullanarak proje planlarına, bilgi makalelerine, proje ilerlemesi hakkında içgörülere ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Proje yöneticilerinin bilgileri paylaşmasını ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemesini kolaylaştıran uçtan uca proje yönetimi özellikleri sunar

Kullanıcıları davet edin ve izinleri değiştirerek alanların ve sayfaların doğru kişilerle paylaşılmasını sağlayın

Sayfalar oluşturup düzenleyerek ve diğerlerini etiketleyerek takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayın

Atlassian ürünleri, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart ve Draw.io ile entegre edin

Confluence sınırlamaları

Yerel zaman takibi özelliği oldukça basittir

Kanban panosu veya bütçeleme araçları sunmaz

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcı için sonsuza kadar

Standart: Kullanıcı başına aylık 4,89 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 8,97 $

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları:

G2: 4. /1 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.300+ yorum)

7. Asana: Görsel proje izleme için en iyisi

asana aracılığıyla

Asana, projelerinizi bölümlere ve alt bölümlere ayırmanın yanı sıra gösterge panelleriyle proje güncellemelerini gerçek zamanlı olarak görebilmenizi sağlayan mükemmel bir araçtır. Her boyuttaki işletme için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır ve çok sayıda iş organizasyonu özelliği, kaynak yönetimi araçları ve çekici bir arayüz sunar.

Bu araç, yapılacaklar listeleri ve hatırlatıcılar oluşturmanıza da olanak tanır, böylece hiçbir son teslim tarihini kaçırmazsınız. Ayrıca, yaklaşan son teslim tarihlerini, iş arkadaşlarınızın adlarını, farklı görevlerle ilgili talimatları ve öğelerle ilgili yorumları ekleyebilirsiniz.

Özellikle Asana'nın e-postalardan veya Slack ve Microsoft Teams gibi iletişim kanallarından istekler oluşturmama olanak tanıyan entegrasyon özelliğini çok beğeniyorum.

Asana özellikleri

Hangi hedeflerin yolunda gittiğini veya yolundan saptığını anında görmek için özel raporlar oluşturun

Salesforce'tan raporlama verilerini bağlayarak anlaşmalar, potansiyel müşteriler ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın

AI (Asana Intelligence) kullanarak engelleri kolayca tespit edin ve en verimli yolu bulun

İşin ne kadar süreceğini hesaplayın, böylece tahminlere değil verilere dayalı girişimlerde bulunabilirsiniz

Asana sınırlamaları

Zaman takibi özelliği sunmaz

Platform, dosyaların yalnızca JSON ve CSV biçimlerinde dışa aktarılmasına izin verir.

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

8. Notion: Tüm iç ve müşteriye yönelik işlerinizi organize etmek için en iyisi

notion aracılığıyla

Notion ile, herhangi bir projeye takvim görünümü ekleyerek toplantıları veya son teslim tarihlerini kaçırmamanızı sağlar. Bu platform, kullanıcıların kendi öncelik etiketlerini ve durum etiketlerini oluşturmalarını sağlar, böylece her takım engelsiz bir şekilde mükemmel bir iş akışına sahip olabilir.

Bu araç farklı filtreler sunar. Bunları kullanarak, yalnızca size atanan görevleri veya acil olarak işaretlenen öğeleri seçebilirsiniz. Kullanımı kolay arayüzü, yaratıcı takımların tek bir platformdan her şeyi beyin fırtınası yapmasını, yürütmesini, izlemesini ve organize etmesini kolaylaştırır.

Notions şablon kitaplıkları, her seferinde sıfırdan başlamak istemeyen benim gibi meşgul proje yöneticileri için özellikle yararlıdır. Ayrıca, proje ana hatlarını ve özetlerini oluşturmak için Notion AI'yı denedim ve beni hayal kırıklığına uğratmadı!

Notion'un en iyi özellikleri

Diğer sayfalara kolayca bağlantı verin; notlarınızı veya yol haritanızı bir belgeye bağlamak için @ yazmanız yeterlidir

Senkronize Bloklar özelliğini kullanarak içeriği birden fazla yerde otomatik olarak güncel tutun ve değişiklikler her yerde görünsün

Yapay zeka kullanarak Japonca, Almanca, İspanyolca ve daha birçok dilde yazabilir

Daraltma Okları özelliğini kullanarak kapsamlı proje verilerini gizleyin veya genişletin

Notion sınırlamaları

Ücretsiz planı, 5 MB'a kadar görüntü, video ve ek dosya yüklemenize olanak tanır, ancak bu miktar azdır ve bazı gelişmiş proje yönetimi özellikleri eksiktir

Dışa aktarma seçenekleri son derece sınırlıdır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Satışla iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (15 yorum)

"Avustralya'daki işletmeler, dijital dönüşüm, yetenek eksikliği ve ESG'ye dahil olma gibi zorlukları ele almak için organizasyonlarını yeniden yapılandırmak istiyor. Proje ve program yönetimi alanında güçlü liderlik ve kişilerarası becerileri destekleyen ve geliştiren karmaşık program, değişiklik yönetimi ve organizasyonel dönüşüm hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artıyor. "

"Avustralyalı işletmeler, dijital dönüşüm, yetenek eksikliği ve ESG dahiline odaklanma gibi zorlukları ele almak için organizasyonlarını yeniden yapılandırmak istiyor. Proje ve program yönetimi alanında güçlü liderlik ve kişilerarası becerileri destekleyen ve geliştiren karmaşık program, değişiklik yönetimi ve organizasyonel dönüşüm hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artıyor. "

via Jira

Jira, Jira yazılımı, Jira core ve Jira iş yönetimini içeren bir şemsiye platformdur. Birleştirildiğinde, her boyuttaki işletme için iş yönetimi yardımı sağlar.

Bu araç, takımların özel gereksinimlerine göre iş akışları oluşturup özelleştirmelerine olanak tanır.

Jira'nın öne çıkan özelliği, takımların geliştirme süreci boyunca sorunları, özellikle de hataları ve diğer hataları önceliklendirmesine ve izlemesine olanak tanımasıdır. İzleme özellikleri, net iletişim ve bağlam için hata raporlarına açıklamalar, ek dosyalar ve yorumlar eklemenizi sağlar.

Güçlü raporlama ve analiz özelliklerini kullanarak proje durumunu görselleştirebilir, eğilimleri belirleyebilir ve takım performansını izleyebilirsiniz.

Jira'nın en iyi özellikleri

İşleri, satır içi düzenleme özelliği ile kolayca güncelleyebileceğiniz, sıralayabileceğiniz ve önceliklendirebileceğiniz tek bir liste görünümünde düzenleyin

Jira'nın Takvim görünümünü kullanarak zaman içindeki işleri ve proje son tarihlerini görselleştirin

Proje panolarını kullanarak iş akışının her aşamasında takım üyelerinizin görevlerinin durumunu izleyin

Bağımlılık Yönetimi özelliği ile projenin yapılması gereken sırayı analiz edin, böylece sorun bir engel haline gelmeden önce farkına varabilirsiniz

Jira sınırlamaları

Şelale metodolojisini desteklemekte zorlanıyor

Aşırı özelleştirme, karmaşık iş akışlarına yol açarak kullanım kolaylığını etkileyebilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,16 $

Premium: 12,48 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Jira puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

10. Zoho Projects: Entegrasyonlar ve gelişmiş raporlama özellikleri için en iyisi

via Zoho

Zoho Projects, otomasyon, özelleştirme ve entegrasyon ile proje iş akışlarınızı kolaylaştırmanızı sağlayan Avustralya'nın en iyi proje yönetimi yazılımlarından biridir. Her boyutta ve karmaşıklıkta projeyi yönetebilir.

Gantt grafiği özelliği, büyük projeleri küçük, yönetilebilir bölümlere ve eyleme geçirilebilir görevlere bölmenize ve daha kapsamlı planlama yapmanıza yardımcı olacak görev listeleri oluşturmanıza olanak tanır. Platformda ayrıca, yoğun çalışmanızın her dakikasını manuel olarak veya zamanlayıcılarla kaydetmenize olanak tanıyan yerleşik bir özellik de bulunmaktadır.

Discuss modülü adlı yerleşik sohbet fonksiyonunu seviyorum. Bu modül, tüm proje konuşmalarını bağlı çalışma alanında tutarak tüm bilgileri tek bir yerde birleştiriyor.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Zoho Invoice'u kullanarak proje sürelerini kaydedin ve zaman çizelgelerinizden otomatik olarak faturalar oluşturun

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak yeni otomasyonları daha kolay görselleştirin ve uygulayın

Zoho Projects'i kullanarak görevler arasındaki bağımlılıkları tanımlayın ve bunları doğru kişilere atayın

Zoho Projects sınırlamaları

Zoho, Google ve Microsoft dahil olmak üzere en çok ihtiyaç duyulan yazılımlara erişim sunmaz

Sınırlı özel alanlar

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 günlük deneme

Premium: Kullanıcı başına aylık 3,5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 7,5 $

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.300+ yorum)

ClickUp ile Proje Yönetimini Kolaylaştırın

Avustralya'daki en iyi proje yönetimi yazılımını seçmek, proje planlarının ve yürütülmesinin hızlanmasına yardımcı olur. Dahası, bu araçlar, takımlar içindeki verimlilik ve iletişimden ödün vermeden, zorlukların ortasında bile işlerin esnek bir şekilde yürütülmesini sağlar.

ClickUp ile, projelerinizde uçtan uca görünürlük sağlayarak takımın iş akışını kolaylaştırabilirsiniz. Doğru hedefleri belirlemekten proje yol haritasını grafiklere dökmeye ve KPI'ları izlemeye kadar, ClickUp verimliliğinizi korumak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar. Özetle, ClickUp gibi bir aracı kullanmak, önceliklerinizi asla gözden kaçırmamanıza ve daha fazla projeyi daha hızlı ve bütçeye uygun şekilde teslim etmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve işinizi daha net bir görünümle yönetmek için proje yönetiminizi kolaylaştırın!