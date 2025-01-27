2025'in En İyi 10 Yazılım Ortaklık Programı

Yazılım ortaklık programları, pazarlamacılar, oluşturucular ve tüketiciler arasında değerli ortaklıklar oluşturur. Bir oluşturucu olarak, yazılım sektöründeki en iyi ortaklık programlarına kaydolabilir, ücretli reklamlar aracılığıyla ürünleri ve en yeni yazılım çözümlerini tanıtabilir ve yüksek komisyonlar kazanabilirsiniz.

Evet, bu kadar basit!

Pasif gelirinizi artırmanın ve çevrimiçi mağazalarınıza daha fazla trafik çekmenin yollarını arıyorsanız, yazılım ortaklık pazarlama programları size yardımcı olabilir.

Bu makale, başlamanıza yardımcı olmak için yazılım alanında en iyi 10 ortaklık pazarlama programını listelemektedir. Hadi başlayalım!

Yazılım Ortaklık Programlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir yazılım ortaklık programına kaydolmadan önce, ortaklık ağlarının boyutu, komisyon oranları, şirket incelemeleri ve komisyon ödeme yapısı ve zaman çizelgeleri gibi çeşitli faktörleri kontrol edin. Bu, çabalarınız için yeterli ödülleri almanızı sağlar.

Ortaklık satışlarınızı artırmak için en iyi yazılım ortaklık programlarında aramanız gereken diğer önemli unsurlar şunlardır.

Gerçek zamanlı raporlama panosu: İleri düzey ve gerçek zamanlı analitik, bağlı kuruluş bağlantıları, satışlar ve komisyonlar gibi KPI'ları izlemek için bağlı kuruluş kampanyalarında önemlidir

Çerez ömrü: Potansiyel müşteri bağlantıya tıkladıktan sonra ortaklık bağlantınızın geçerlilik süresini ifade eder. Çerez ömrü ne kadar uzun olursa, dönüşüm fırsatları ve ödeme tutarları da o kadar yüksek olur

Entegrasyon: En iyi yazılım ortaklık programları, ortaklık pazarlama çabalarınızı optimize etmek ve satışları artırmak için gelişmiş analiz araçları ve ödeme ağ geçitleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.

Pazarlama araçlarına erişim: Afişler, metinler ve sosyal medya şablonları gibi varlıklar, ortaklık ortaklarının tanıtım çabalarını en üst düzeye çıkarmalarına destek olur. Bu nedenle, sosyal medya pazarlama araçları sunan bir tavsiye programı seçmek, tanıtım çabalarınızı ve ödüllerinizi en üst düzeye çıkarabilir

Şartlar ve koşullar: Herhangi bir ortaklık programını seçmeden önce, çeşitli koşullarını, ödeme politikalarını ve ek gereksinimlerini gözden geçirmek önemlidir

kullanabileceğiniz En İyi 10 Yazılım Ortaklık Programı

Yazılım ortaklık programları, işletmelerin kullanıcılar için büyük ölçekte ilgili içerik oluşturmasını sağlar. İyi bir ortaklık programında nelere dikkat edilmesi gerektiğini daha önce ele aldık. Şimdi, 2024'ün en iyi 10 ortaklık programını inceleyelim.

1. ClickUp

ClickUp'ın Yazılım Ortaklık Pazarlama Platformu hakkında bilgi vermeden önce, ClickUp'ı tanıtarak insanların neden bu platforma kaydolduğunu anlamanızı sağlayalım. ClickUp, iş akışlarını basitleştiren ve bir takımın genel verimliliğini artıran hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur.

Proje yöneticileri ve takım liderleri gibi bilgi çalışanları, ClickUp'ı kullanarak ClickUp Hedefleri gibi özelliklerden yararlanarak projelerini planlar, görev dağıtır, izler ve organize bir şekilde ilerletir.

Takımların organize olmaları ve hedeflerine daha hızlı ulaşmaları için ideal bir çözümdür. Sprint hedeflerinin izlenmesini, çalışanların OKR'lerinin yönetilmesini ve proje başarısı için haftalık puan kartlarının oluşturulmasını sağlar.

ClickUp Goals kullanarak hedeflerinizi belirleyin ve izleyin

ClickUp Gösterge Paneli, tüm projelerin kapsamlı bir görünümünü sunarak takımların proje ilerlemesini izlemesine, darboğazları belirlemesine ve verimliliği artırmak için bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

ClickUp'ın Gösterge Panelini kullanarak proje performansını artırın ve takımları yönetin

ClickUp Proje Yönetimi, proje planlama, yürütme ve raporlamayı otomatikleştirir. Ayrıca görevleri ve alt görevleri otomatik olarak oluşturur ve tartışma konularını özetler, böylece fonksiyonlar arası takım işbirliği için mükemmel bir platform sunar. Bekleyin, henüz bitmedi!

İşbirliğini iyileştirmek ve verimliliği artırmak için ClickUp Proje Yönetimi çözümünü kullanın

ClickUp View, hem proje yöneticilerine hem de takım üyelerine benzersiz bir hizmet sunar. Proje yöneticileri projenin ilerlemesini takip ederken, takım üyeleri 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ile iş görünümlerini kişiselleştirerek görevlere öncelik verebilir ve düzenli çalışabilir.

ClickUp View kullanarak işinizi 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümde görselleştirin

Zaten büyük bir ortaklık pazarlama programı yönetiyorsanız, ClickUp bunu da kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir! Bir ortaklık yönetim platformu görevi görür. ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu kullanarak ortaklık pazarlama kampanyalarınızın performansını analiz edin ve izleyin, gelir artırıcı stratejiler keşfedin.

ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetimi şablonunu kullanarak pazarlama kampanyalarınızı tek bir platformda planlayın, yürütün ve yönetin

ClickUp Ortaklık Pazarlama Programı

Şimdi başvurun ClickUp'ın Ortaklık Programına katılın ve ClickUp'ı hedef kitlenize tanıtarak komisyon kazanın

ClickUp Ortaklık Programı hakkında konuşalım. ClickUp ortaklık ortağı olarak, ücretsiz olanlar da dahil olmak üzere, tavsiye ettiğiniz her yeni çalışma alanı için komisyon kazanabilirsiniz! Üç basit adımda çalışır:

Programa kaydolun ve ortaklık bağlantınızı alın

ClickUp'ı tanıtın ve ortaklık bağlantısını kullanarak yeni kullanıcıların kaydolmasını sağlayın

Ortaklık bağlantınızı kullanarak hesabını etkinleştiren her kullanıcı için komisyon kazanın

Ödeme süreci basit ve hızlıdır; hesabınız kilitlendikten 15 gün sonra paranızı alırsınız.

Not: Potansiyel müşteri zaten bir ClickUp müşterisi ise, onu yönlendirmek komisyon için geçerli değildir.

En İyi Özellikler

ClickUp'ın çeşitli özelliklerinden, onu dijital dünyada bir verimlilik gücü haline getiren bazı özelliklere göz atın:

Kapsamlı raporlama : Bir projenin ilerlemesini görselleştirin, takım performansını izleyin ve özelleştirilebilir gösterge panelleriyle akıllı kararlar alın

Hedef İzleme : Takımların : Takımların hedefleri ayarlamasını ve izlemesini kolaylaştırarak son teslim tarihlerini takip etmelerini ve hatta hedefleri buna göre değiştirmesini sağlayın

Verimli işbirliği: ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak fikirleri ve iş akışlarını görselleştirin ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak fikirleri ve iş akışlarını görselleştirin ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Görevleri otomatikleştirin: Mesaj yanıtlarını taslak haline getirme, şablon oluşturma, videoları transkripsiyonlama ve görevleri ve konuları özetleme gibi çeşitli görevleri otomatikleştiren Mesaj yanıtlarını taslak haline getirme, şablon oluşturma, videoları transkripsiyonlama ve görevleri ve konuları özetleme gibi çeşitli görevleri otomatikleştiren ClickUp Brain ile verimliliği artırın

Sınırlamalar

ClickUp, yeni kullanıcılar için çok fazla gelebilecek çok çeşitli şablonlar ve çözümler sunar

ClickUp, 7/24 e-posta ve metin desteği sunarken, anında telefon desteği yoktur

Fiyat

ClickUp, kullanıcıları için dört farklı fiyatlandırma kategorisi sunar:

Ücretsiz: sonsuza kadar

Sınırsız : Aylık 7 $

İş : 12 $/ay

Enterprise : Demo almak için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain: ClickUp AI için herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 5 $ ekleyin

Derecelendirmeler ve Yorumlar

G2 : 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

2. Semrush ortaklık programı

Semrush ortaklık programının sayısız diğer avantajları arasında, listenin en üstünde yer alan ikisi şunlardır:

Yazılım ortakları her satış için 200 dolar kazanır

Ayrıca, yönlendirdiğiniz her ücretsiz deneme için ekstra 10 $ kazanın

Bu, bağlı pazarlamacılar, içerik yayıncıları, dijital pazarlamacılar ve küçük pazarlama ajansları için, çeşitli pazarlama stratejileriyle Semrush'u müşterilere yönlendirerek komisyon kazanma ve izleme fırsatı sunar.

Semrush'un ortaklık programı, potansiyel müşterinin yönlendirme bağlantınıza tıkladıktan sonra 120 gün sonra bile avantajlar elde edebileceğiniz son tıklama atama modeliyle çalışır. Ortaklık ödemelerini yönetmek için kişiselleştirilmiş bir ortaklık gösterge paneli alırsınız ve yönlendirme sürecini kolaylaştırmak için afişler ve açılış sayfaları gibi diğer pazarlama araçlarına erişim elde edersiniz.

3. Norton ortaklık programı

Norton, siber güvenlik alanında uzun süredir güvenilen bir isimdir. Kısa süre önce Lifelock'u satın alarak, en yüksek komisyonları vaat eden Norton Lifelock ortaklık programını piyasaya sürdü.

Dolayısıyla, komisyonlarda üst sınır olmayan cömert ödemeler arıyorsanız, Norton'un Lifelock programı sizin için doğru ortaklık yazılımı olabilir.

Norton ortaklık programı ile, özel uzmanlarından hesap yönetimi desteğine ve diğer müşteri tanıtım ve pazarlama araçlarına erişerek kârınızı artırabilirsiniz.

Bu ortaklık programına katılabilir ve üç basit adımda para kazanmaya başlayabilirsiniz:

Basit bir kayıt formu doldurarak kaydolun

Kimlik hırsızlığı korumada lider olan Lifelock'u tanıtın

Sınırsız tavsiye ödülleri kazanmaya başlayın

4. Monday ortaklık programı

Monday, en iyi yazılım ortaklık programlarından birine sahiptir ve yönlendirdiğiniz müşterilerin ilk yıl satışlarından %100'e varan komisyon kazanmanızı sağlar. Ayrıca, anında müşteri desteği ve kapsamlı performans istatistikleri sayesinde kazançlarınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Monday ortaklık programı, karınızı optimize etmek için sosyal medya gönderi şablonları, afişler ve bağlantılar gibi çeşitli pazarlama kaynakları da sunar. Stripe veya PayPal aracılığıyla aylık ödemeler sunar.

5. Planlanabilir ortaklık programı

Planlanabilir yazılım ortaklık pazarlama programı , sosyal medya profesyonelleri ve pazarlama ajansları için en uygun programdır. Aşağıdaki planlara göre kademeli komisyonlar sunar:

temel planda %15

pro planında %20

enterprise planında %25

Program, ayrıntılı bir kayıt formunun doldurulmasını da içeren kapsamlı bir kayıt sürecine sahiptir. Kaydolduktan sonra, kişisel gösterge panelini kullanarak kazançlarınızı izleyebilir ve PayPal aracılığıyla hesabınıza aylık ödemeler ve ekstra avantajlar alabilirsiniz.

6. Stellar ortaklık programı

Stel lar'ın ortaklık programı ile yıllık 150.000 $'ın üzerinde komisyon kazanın. Ortakları için dinamik bir ödeme yapısı sunar:

giriş seviyesi komisyon için %30

performans gösteren ortaklara %40 (aylık satışlar 8000 $'ın üzerinde)

güçlü Ortaklar için %50 (Aylık satışlar 12.000 $'ın üzerinde)

Ayrıca, kupon sitelerinde %10 komisyon vardır.

Yüksek ödemelerin yanı sıra, ortaklık programı özel ortaklık desteği ve ürün içeriği, ürün beslemeleri ve metin bağlantıları gibi çeşitli promosyon materyalleri sunar, böylece hiçbir satışı kaçırmazsınız.

7. Adobe ortaklık programı

Adobe, başkalarına tavsiye edebileceğiniz ve Adobe iş ortağı olarak cazip kazançlar elde etme şansı sunan çok çeşitli yaratıcı uygulamalara sahiptir. Adobe'nin iş ortağı programı, Creative Cloud, Document Cloud ve Adobe Stock dahil olmak üzere yaratıcı araçlar kütüphanesi için değişen komisyon oranları vaat ediyor.

Creative & Document Cloud için komisyon oranları şunlardır:

Aylık abonelik: İlk ayın %85'i

Yıllık abonelikler (aylık ödeme): İlk ayın %85'i

Yıllık abonelikler (tek seferlik ödeme): İlk yılın %8,33'ü

Adobe Stock için ödeme, aylık ve yıllık abonelikler için 72 ABD dolarıdır. Ancak, Document Cloud ve Stock yalnızca sınırlı ülkelerde kullanılabilir. Bu nedenle, programa katılmadan önce ilgili politikaları dikkatlice okuyun.

Ortaklarına para kazanma fırsatları sunmanın yanı sıra, Adobe ortaklık programı müşterilerine de aşağıdaki gibi ödüller verir:

Bireyler ve gruplar için Creative Cloud

Bağlı kuruluş bağlantınız üzerinden satın aldıklarında sorunsuz ödeme

Öğrenciler için büyük indirimler

8. Crexi ortaklık programı

Crexi, gayrimenkul istihbaratına odaklanan bir yazılım şirketidir. Platform, cömert bir ortaklık pazarlama programı sunar. Crexi'nin yazılımını hedef kitlenize tavsiye ettiğinizde, lead başına 50 $'a kadar ortaklık komisyonu kazanabilirsiniz.

Ancak, 7 günlük kısa bir çerez ömrü vardır, bu da potansiyel müşterilerinizi müşterilere dönüştürmek için sınırlı bir süre verir.

Güvenilir bir pasif gelir akışı arıyorsanız, kullanıcı dostu arayüzüne ve sağlam izleme sistemine erişin.

9. Wix Ortaklık Programı

Wix, web sitelerine büyük miktarda trafik çeken önde gelen bir web sitesi oluşturma yazılımıdır. Dolayısıyla, Wix ile yüksek hacimli bir web sitesine sahip bir içerik oluşturucu veya dijital pazarlamacıysanız, web sitenizde Wix'i tanıtabilir ve komisyon kazanabilirsiniz.

Wix ortaklık pazarlama programı, sınırsız yönlendirme, yaratıcı kaynaklar ve sezgisel bir gösterge paneli gibi çeşitli avantajlar sunar. Temel bilgileri doldurarak Wix ortaklık programına katılabilir ve web sitenizde Wix premium planlarını tanıtarak potansiyel ödüller kazanmaya başlayabilirsiniz.

10. Hubspot Ortaklık Programı

Özellikle iş profesyonelleri için anlamlı içerikler oluşturmayı seven bir içerik oluşturucu veya dijital eğitimci misiniz? Eğer öyleyse, Hubspot ortaklık programı tam size göre.

Kademeli bir ödeme yapısına sahiptir, yani ne kadar çok dönüşüm gerçekleştirirseniz, o kadar çok kazanırsınız. 1 yıla kadar %30 tekrarlayan komisyon kazanarak başlayabilir ve ardından aylık daha fazla dönüşüm için ek bonus alabilirsiniz.

Ayrıca, potansiyel müşterilerinize Hubspot'u tanıtmanıza yardımcı olacak geniş yaratıcı araç kütüphanesi arasından seçim yapabilirsiniz. Hubspot iş ortağı olarak başlamak için programa başvurmanız ve başvurunuzun incelenmesi için bir veya iki gün beklemeniz gerekir. Onaylandıktan sonra, iş ortağı bağlantılarını ilgili içeriğe ekleyerek para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Ortaklık pazarlaması basitleştirildi

Doğru şekilde yapıldığında, ortaklık pazarlaması etkili bir pazarlama stratejisi olabilir ve aynı zamanda ortaklarına kâr payı sağlar. Yazılım ürünlerinin yükselişiyle birlikte, bu durum yakın zamanda değişmeyecek gibi görünüyor.

Birden fazla programa kaydolun. Ancak, bağlı kuruluşları yönetin ve özel bir bağlı kuruluş izleme yazılımı veya bir proje yönetimi aracı kullanarak komisyonlarınızı takip edin.

İster deneyimli bir ortaklık pazarlamacısı olun ister yeni başlıyor olun, ClickUp karmaşayı ortadan kaldırmanıza ve ortaklık kampanyalarınızı takip etmenize yardımcı olabilir. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!