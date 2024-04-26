Çalışanları elde tutmak için kalma görüşmeleri nasıl yapılır?

Birçok çalışanın işten ayrıldığı veya yeni bir iş için ayrılmayı planladığı Büyük İstifa'nın ardından, İK yöneticileri ve organizasyon liderleri bunun nedenini sorguluyor. Çalışan devri maliyetlidir, bu da çalışanları elde tutmaya yönelik faaliyetleri daha da önemli hale getirir.

Kalma görüşmeleri, çalışan geri bildirimi, bağlılık faaliyetleri ve sadakat programları gibi farklı çalışan tutma stratejileri arasında en kolay ve en hızlı şekilde uygulanabilir olanıdır.

Yöneticiler, çalışanların neden kalmayı seçtiklerini, insanları işyerlerine bağlı tutan şeyin ne olduğunu anlamak için daha fazla zaman harcıyor ve bu bilgileri daha proaktif uygulamalar benimsemek için kullanıyor.

Non-Profit HR'nin bir raporuna göre, kalma görüşmelerinin kullanımı 2022'de %33'ten 2023'te %46'ya yükselmiştir. Bu, çalışanların işten ayrılma oranını azaltmada bu görüşmelerin etkinliğini kanıtlamaktadır.

Kalma görüşmesi, takım bağlılığı, çalışan memnuniyeti ve çalışanların elde tutulması hakkında değerli bilgiler sağlar ve yöneticilerin değerli çalışanlarla yeniden bağlantı kurarak yeteneklerin şirketten ayrılmasını önlemelerine olanak tanır.

Etkili kalma görüşmeleri uygulamak istiyorsanız, okumaya devam edin.

Kalma görüşmesi nedir?

Kalıcılık görüşmeleri, kalıcılık konuşmaları olarak da adlandırılır ve yöneticiler ile çalışanlar arasında, çalışanların şirketinizde çalışmayı neden sevdikleri ve iş, takım veya mevcut rollerinde neleri değiştirmek istedikleri hakkında yapılan toplantılardır.

Bu konuşmalar, işe alım ihtiyaçlarını önceden tahmin etmek için çalışanın işten ayrılma riskini değerlendirmek için kullanılabilir.

Kuruluşlar, iyi gitmeyen şeyleri ve mevcut veya gelecekteki zorlukları ortaya çıkarmak ve ele almak için kalma görüşmeleri yapar. Bu bilgiler, çalışanlar yeni bir iş aramaya başlamadan önce memnuniyetsizliklerinin temel nedenlerini gidermek için kullanılır.

Bugün Stay Interview'un Önemi

İnsanların işlerini bırakmalarının çeşitli nedenleri vardır; bazıları pandemi sırasında yeniden bağlamlandırıldı, bazıları ise mevcut özel çalışma koşullarından kaynaklanıyor. Günümüzde işgücü devrini tetikleyen başlıca faktörler şunlardır:

Kariyer gelişiminin olmaması ve kişinin rolünden duyduğu hayal kırıklığı

Pandemi, insanların hedeflerini ve işlerini anlamlı kılan unsurları yeniden düşünmelerine ve değerlendirmelerine neden oldu

Uzaktan/hibrit çalışma konusunda daha fazla esneklik arzusu

Pandemi sonrası sorunlar, örneğin çocuk bakım maliyetlerinin artması ve yaygın işten çıkarmaların ardından kuruma olan bağlılığın azalması

Çalışan deneyimini ve iş kültürünü iyileştirmek için kalma görüşmeleri yaptığınızda takım üyelerinden öğrendiğiniz sorunlardan bazıları şunlardır.

Kalma görüşmesinin amacı ve değeri

Kalıcılık görüşmeleri, çıkış görüşmelerinden öğrenebileceğiniz bilgileri ele alan sorular sormayı amaçlar. Bunları mevcut bire bir görüşmelerinize dahil edebilir veya düzenli kontrol toplantılarınız yoksa aylık olarak gerçekleştirebilirsiniz (ancak neden olmasın?).

Çalışanların işyerinde kalmasını sağlar

Kalma görüşmelerinin en önemli hedefi, mevcut çalışanlarınızın şirkette kalmaya motive eden unsurları öğrenmek ve ayrılmalarına neden olabilecek unsurları belirlemektir. İkinci soruya verilebilecek olası cevaplar arasında takdir edilmeme, tükenmişlik veya sınırlı kariyer gelişimi ve büyüme fırsatları sayılabilir.

Memnuniyeti artırmak ve en iyi çalışanlarınızın ayrılmasını önlemek için bu endişeleri erken aşamada ele alın. Bilimsel bir araştırmaya göre, olumlu bir iş ortamı çalışanların bağlılık düzeyini, performansını ve başarı motivasyonunu artırır.

İş memnuniyetini ve motivasyonu etkiler

Kalıcılık görüşmeleri, sadece bilgi toplamaktan öteye gider. Çalışanlara, eleştirilerinin, endişelerinin ve geri bildirimlerinin değer verildiğini ve ele alındığını gösterir. Dinlendiklerini hissettiklerinde, işlerinden daha memnun olurlar ve performansları artar.

Ayrıca, kalma görüşmeleri yöneticilerin yeterince zorlanmayan veya takdir edilmeyen en iyi çalışanları belirlemelerine olanak tanır. Bu, kariyer geliştirme fırsatları hakkında tartışmaların önünü açar ve en iyi performans gösteren çalışanların şirkette kalmasına yardımcı olur.

Örneğin, bir çalışan ödül programınız olmasına rağmen, İK takımı çalışanların performansını ölçmek ve takdir etmek için doğru araçlara sahip değildir ve bu da takımda çalışanların memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Kaldırma görüşmeleri, bu sorunu ve uyarı işaretlerini bulmanıza yardımcı olabilir.

İşgücü devrini önler

Aktif yapısı sayesinde, kalma görüşmesi programı çalışanların işten ayrılma oranını azaltmaya yardımcı olabilir. Tam anlamıyla bir soruna dönüşmeden önce ele alınabilecek olası sorunları belirlemeye yardımcı olur.

Etkili bir kalma görüşmesinin anahtarı, görüşmeden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak belirli sorular sormaktır.

Kalma görüşmesinde sorulacak anahtar sorular

İdeal olarak, çalışanlarınızın konuşmasını ve dürüst geri bildirimlerini almanızı sağlayacak mülakat soruları sorun.

Kariyer gelişimi ile ilgili sorular

Burada ne öğreniyorsunuz? Geliştirmek istediğiniz yeni beceriler nelerdir? Şirketin sunduğu eğitim programlarının hangi yönlerini beğeniyorsunuz? Gelişim fırsatları konusunda nelerin iyileştirilebileceği? İdeal işinizi tanımlayın. Önceki rolünüzde en çok neyi seviyordunuz ve burada artık yapamıyorsunuz? Son işinizde sevdiğiniz ve şu anda eksik olan yönler nelerdir? Kısa ve uzun vadeli kariyer hedefleriniz nelerdir? Hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Rolünüz kapsamında üstlenmek istediğiniz ek sorumluluklar var mı? Mevcut rolünüzde bizim sunmadığımız, sizin için değerli olan herhangi bir sosyal hak var mı?

Liderlik ve yönetimle ilgili sorular

İş deneyiminizi nasıl daha keyifli hale getirebilirim? İşinizi daha tatmin edici hale getirecek değişiklikler nelerdir? Rolünüzde sizi nasıl daha iyi destekleyebiliriz? Sizi en çok motive eden takdir türü nedir?

İş yeri kültürü ile ilgili sorular

Burada çalışmaya sizi motive eden nedir? Çalışanların başarılarını takdir etme şeklimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? İş ve özel hayatınız arasında iyi bir denge olduğunu düşünüyor musunuz? Değilse, bunu nasıl iyileştirebiliriz? Şirket kültürünü tanımlayın. Bu kültürün hangi yönlerini seviyor, hangilerini sevmiyorsunuz?

Genel memnuniyet soruları

Her gün işe gelmek sizi en çok ne heyecanlandırıyor? Şirketten ayrılmayı hiç düşündünüz mü? Eğer öyleyse, neden? Her gün iş yerinde neyi dört gözle bekliyorsunuz? Günlük işinizin hangi yönleri sizi sinirlendiriyor? Son zamanlarda stres veya endişe duyduğunuz bir iş gününü anlatabilir misiniz? Son zamanlarda yaşadığınız olumlu bir iş deneyiminden bahsedin. İşe giderken aklınızı ne meşgul ediyor? İşten eve giderken aklınızdan neler geçiyor? Beceri ve deneyimleriniz tam olarak değerlendiriliyor mu? Hangi görevleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Rolünüzde neleri farklı yapmak isterdiniz? Doğrudan amirinizle ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? İş ve özel hayatınız arasında sağlıklı bir denge olduğunu düşünüyor musunuz? Cevabınızı açıklayın. İşinizdeki katkılarınız için takdir edildiğinizi hissediyor musunuz? Neden ya da neden hissetmiyorsunuz? İşinizde kendinizi en verimli ve başarılı hissetmenizi sağlayan nedir? Son zamanlarda şirketten ayrılmayı düşünmenize neden olan herhangi bir durum oldu mu?

Bu cevaplar, örneğin çalışanların ilgi alanlarına uygun projeler atayarak, bireysel çalışanları mutlu etmenize yardımcı olabilir. Bazıları, örneğin herkes için daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlamak için ek personel temin ederek, mevcut çalışanların deneyimini iyileştirmenize de olanak tanır.

Düzenli takip soruları, morali ölçmenize, güven oluşturmanıza ve iyileştirme, bağlılık ve çalışanların elde tutulması alanlarını belirlemenize yardımcı olabilir.

💡Profesyonel ipucu: Bu soruları oluşturmak için yerleşik bir AI asistanı olan ClickUp Brain'i beyin fırtınası ortağınız olarak kullanın. Toplantıdan sonra ClickUp Brain, anahtar noktaları özetleyerek uzun toplantı notları yazma zahmetinden sizi kurtarır. İsterseniz, bunları ClickUp'ta ilgili paydaşlara atayabileceğiniz görevlere de dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Brain ve komutlarını kullanarak kalma görüşmesi sorularınızı oluşturun

ClickUp'ın ücretsiz İK şablonlarını kullanarak, kalma görüşmesi sırasında ve sonrasında izlenecek belirli görevleri, soruları ve süreçleri belgeleyen bir dizi orta ve üst düzey talimat oluşturun.

Kalma görüşmelerini hazırlama ve yürütme

Elbette, bu konuşmaları İK departmanı da yapabilir. Ancak, çalışanların geri bildirimlerini daha açık bir şekilde ifade edebilecekleri için, bu görüşmelerin çalışanın yöneticisi veya çalışanın güvendiği bir üst düzey yönetici tarafından yapılması daha etkilidir.

Önceden planlama

Doğru zamanı seçin: Bir kişi yeni bir role başladıktan hemen sonra veya performans değerlendirmesi sırasında kalma görüşmesi planlamayın. Çalışanın işine alıştığı ve düşünceli geri bildirimler verebileceği bir zaman seçin

Hazırlık için zaman tanıyın: Çalışanlara kalma görüşmesi hakkında en az bir hafta önceden bilgi verin. Bu, çalışanların düşüncelerini toparlamaları ve sorabilecekleri soruları hazırlamaları için zaman tanır

Esneklik sunun: Programlamada esnek olun. Çalışanların programlarına uyum sağlamak için sabah erken, öğleden sonra geç saatlerde veya hatta sanal toplantılar gibi alternatifler sunmayı düşünün

Toplantının amacı ve beklentilerinin paylaşılması

Net beklentiler belirleyin: Kalma görüşmesinin nedenini açıklayın. Çalışanların, bu görüşmenin işleri, onları motive eden unsurlar ve gelişime açık alanlar hakkında konuşma fırsatı olduğunu anlamalarını sağlayın

Açık konuşmaya odaklanın: İletişimin özel olduğunu ve samimi yorumlarının değer verildiğini vurgulayın

Bir taslak hazırlayın: Ele almanız gereken konuları basit bir taslak halinde hazırlayın. Bu taslak, çalışanların rollerindeki deneyimleri, Ele almanız gereken konuları basit bir taslak halinde hazırlayın. Bu taslak, çalışanların rollerindeki deneyimleri, çalışma alanının esnekliği hakkındaki görüşleri, mesleki gelişim olanakları ve iş-yaşam dengesi gibi konuları içerebilir

Soruları teşvik edin: Bunun iki yönlü bir konuşma olduğunu belirtin ve çalışanlarınızı kariyer yolları veya endişeleri hakkında soru sormaya teşvik edin

Çalışanların samimi geri bildirimlerinin önemini anlamak

Aktif dinleme çok önemlidir: Konuşmayı dikte etmediğinizden emin olun. Cevaplarının ardındaki "neden"i anlamak için, soruyu sorduktan sonra sessiz kalın ve dinleyin. Konuşmanın çoğunu çalışanlarınız yapmalıdır

Takdirinizi gösterin: Zaman ayırdıkları ve dürüst yorumları için teşekkür edin. Onların görüşlerinin önemli olduğunu ve karar alma sürecinde ve çalışma ortamını iyileştirmede kullanılacağını anlamalarını sağlayın

Notlar alın: Görüşme sırasında motivasyon kaynakları, itirazları ve endişeleri dahil olmak üzere anahtar noktaları not edin. Çalışanın izni varsa, konuşmayı kaydedin ve gerekirse yanıtları tekrar gözden geçirin

Takip soruları: Görüşmeden sonra, çalışanlarınızla iletişime geçin. Tartışılan anahtar faktörleri ve onların geri bildirimlerine göre atmayı planladığınız adımları kısaca özetleyin

💡Profesyonel ipucu: Kalıcılık görüşmelerini yönetmek için birden fazla araç kullanmak yerine, ClickUp'ın İK Yönetim Platformunu yöneticiler ve doğrudan rapor verenler arasında çalışan bilgilerinin merkezi bir hub olarak kullanın.

Çalışan yönetimi yazılımı, değerli içgörüler ve daha akıllı kararlar almak için görüşme sorularından elde edilen yanıt verilerini izlemenizi sağlar.

Daha fazla bilgi: Karar verme için AI araçları

Etkili kalma görüşmeleri için en iyi uygulamalar ve ipuçları

İyi bir kalma görüşmesi, sorgulama değil, konuşmadır. Çalışanlarınızın kendilerini dinlendiğini ve değer verildiğini hissetmelerini sağlayacak başarılı bir kalma görüşmesi yapmak için bazı ipuçları.

İki yönlü iletişimin önemi

Kalıcılık görüşmeleri performans değerlendirmeleri değildir. Hedef, çalışanın endişelerini rahatça tartışabileceği bir konuşma yapmaktır.

İK uzmanları ve yöneticiler, çalışanları dinlemeli, onlara tam dikkatlerini vermeli ve kesintilere izin vermemelidir. Ayrıca, yanlış cevap olmadığını vurgulayarak açık ve dürüst yorumları teşvik etmelidirler.

İki yönlü iletişimi teşvik etmenin bazı yolları şunlardır:

Güçlendirme ile başlayın: Çalışanın katkılarını takdir edin ve sıkı çalışmaları için teşekkür edin

Açık uçlu sorular sorun: "Evet" veya "hayır" yanıtlarının ötesine geçen sorular, ayrıntılı yanıtları teşvik eder

Yansıtıcı dinlemeyi kullanın: Sözlü ve sözsüz ipuçlarına ve konuşmacının vücut diline dikkat ederek ifade edilmeyen duyguları fark edin.

Orada olun: Telefon gibi dikkatinizi dağıtan şeyleri bir kenara bırakın ve konuşmaya odaklanın

Stay görüşmesini ClickUp Belgeleri'nde belgelendirin ve daha sonra başvurabileceğiniz bireysel yanıtları ekleyin

Bu, yapılandırılmış bir konuşma sağlarken, bireysel yanıtlara da olanak tanır.

Ayrıca, görüşmelerinizi yapılandırmak ve sorularınızı sorup cevaplarını kaydetmek için tutarlı bir çerçeve oluşturmak amacıyla görüşme şablonları kullanmayı da düşünün.

Rahat bir konum seçin

Kalma görüşmesinin konumu, başarısını önemli ölçüde etkileyebilir. Kesintisiz, sessiz ve kişisel bir alan seçin. Bu, boş bir konferans odası, özel bir görüşme alanı veya hatta sessiz bir kafe köşesi (çalışanın izniyle) olabilir.

En önemli faktör, çalışanların bağlılığı, yani çalışanların kendilerini rahat ve rahat hissetmeleridir. Çalışma alanı içinde kalma görüşmeleri yapmaktan kaçının, çünkü bu onları "iş" moduna sokabilir ve açık konuşmayı engelleyebilir.

Yeterli zaman ayırın ve ihtiyacınız olduğu kadar uzun sürmesine izin verin

Kalıcılık görüşmeleri aceleye getirilmemelidir. Takviminizde konuşma için yeterli zaman ayırın ve erken bitirmek zorunda hissetmeyin. İdeal olarak, 45 dakika ile bir saat arasında bir süre hedefleyin. Bu, çalışanlara düşüncelerini ve endişelerini özgürce paylaşmaları için yeterli zaman verir.

Ayırılan süre konusunda esnek olun. Konuşma doğal bir akış içinde ilerliyorsa ve çalışanın ekleyecekleri varsa, onu hemen kesmeyin. Amaç, değerli geri bildirimleri biriktirmektir ve bu bazen beklenenden daha uzun sürebilir.

ClickUp Takvim Görünümü'ndeki sürükle ve bırak özelliği ile toplantılarınızı anında yeniden planlayın

Süreçte çalışanların geri bildirimlerine ve samimiyetine öncelik vermek

Başarılı kalma görüşmelerinin temel taşı, çalışanların geri bildirimlerine öncelik vermek ve onların refahına samimi ilgi göstermektir. Çalışanlar, kalma görüşmesinin sadece bir formalite olup olmadığını hızlı bir şekilde anlayabilirler.

Samimiyetinizi göstermek için birkaç yöntem:

Zaman ayırdıkları ve yorumları için teşekkürlerinizi iletin

Çalışanlarınızın söylediklerine dikkat edin ve aktif dinlemeyi uygulayın

Görüşme sırasında ayrıntılı notlar alın

Görüşmeden sonra, bahsedilen anahtar noktaların ve planlanan eylem öğelerinin bir özetini içeren bir takip yazısı gönderin

💡Profesyonel ipucu: ClickUp Mülakat Süreci Şablonunu kullanarak kalma mülakat sürecinizi tasarlayın, test edin ve optimize edin. Süreci standartlaştırmak için yapı ve tutarlılık sağlar, geri bildirimleri karşılaştırmanıza olanak tanır ve daha ayrıntılı analiz için verileri düzenli bir biçimde toplar.

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Özet: Etkili bir kalma görüşmesi nasıl yapılır: Çalışanlarınızın hazırlanması için zamanları olması için önceden planlayın

Amaçla ilgili beklentileri belirleyin

Rahat ve sessiz bir konum seçin

Açık bir konuşma yapın ve soruları teşvik edin

İki yönlü iletişimi uygulayın

Sözsüz ipuçlarına dikkat edin

Notlar alın ve takip soruları sorun

Geri bildirimleri için takdirinizi gösterin

En iyi çalışanlarınızı elde tutmak için kalma görüşmelerini kullanın

Çalışanlarınızın kuruluşunuz için neler yapabileceğine odaklanmak yerine, onların sizden neler bekleyebileceğini öğrenin. Çalışanlarınızın gelişimini desteklemek, hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve çalışan bağlılığını ve kalıcılığını artırmak için kalma görüşmeleri uygulayın.

Onların ayrılmayı düşünmelerini beklemeyin, harekete geçin.

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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Kalma görüşmelerinin başka bir adı nedir?

Kalıcılık görüşmeleri, kalıcılık konuşmaları olarak da adlandırılır. Bazı kuruluşlar bunları çalışan tutma görüşmeleri veya paydaş konuşmaları olarak adlandırabilir. Yine de, bu terimlerin tümü aynı temel kavramı tanımlar: çalışanların neden mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmelerine neden olabilecek faktörleri anlamak için yapılan aktif konuşmalar.

Bir kalma görüşmesini nasıl başarılı bir şekilde gerçekleştirirsiniz?

Bir İK uzmanı olarak kalma görüşmesi yaparken, net sorular sorun, yargılamadan aktif olarak dinleyin, önemli bilgileri not alın ve çalışanların sorularınıza verdiği yanıtlara göre konuşmayı istedikleri yöne yönlendirin.

İşte kalma görüşmesini başarıyla geçmenin yolları:

Hazırlık: Sorulara göre çalışanın dosyasını ve projelerini inceleyin.

Ayar: Kesinti olasılığı düşük, gizli ve rahat bir konum seçin.

Sorular: Sorunlu noktalara, iş memnuniyetine, büyüme fırsatlarına ve iyileştirilmesi gereken alanlara odaklanın.

Dinleyin: Sözlü ve sözsüz ipuçlarını dikkatle dinleyin.

Eylem: Çalışanlara geri bildirimleri için teşekkür edin ve belirli endişeleri takip edin.

Kalma görüşmesi performans değerlendirmesi ile aynı şey midir?

Hayır, kalma görüşmeleri ve performans değerlendirmeleri farklı amaçlara hizmet eder. Kalma görüşmeleri, çalışanların duygularına ve şirketin onların deneyimlerini iyileştirmek için neler yapabileceğine odaklanır. Performans görüşmeleri, bir çalışanın geçmiş performansını inceler ve gelecekteki hedefleri belirler.

Kalma görüşmeleri çıkış görüşmeleriyle aynı mıdır?

Hayır, kalma görüşmeleri proaktif olup, çalışanların ayrılmasını önlemeyi amaçlarken, çıkış görüşmeleri reaktif olup, çalışanlar ayrıldığında yapılır ve gelecekte iyileştirmeler yapmak için onlardan ders çıkarmayı amaçlar. İdeal olarak, bir şirket çalışanların duygularını tam olarak anlayabilmek için hem kalma görüşmelerini hem de çıkış görüşmelerini kullanmalıdır.