2025'te Müşteri ve İş Yönetimi için 10 Accelo Alternatifi

Accelo'yu kullananlar bir şeyi bilir: Accelo, özellikle müşteri ilişkileri ve proje yönetimi rollerinde işleri verimli ve işbirliğine dayalı hale getirmek için mükemmel bir yazılımdır.

Satışları, biletleri ve faturaları toplantılara, zaman çizelgelerine ve planlamaya kadar izleme yetenekleriyle Accelo, rutin görevleri otomatikleştirerek size zaman kazandırır. Ayrıca, çok çeşitli popüler entegrasyonlarla, iş operasyonlarını kolaylaştırmak için yetenekli bir platform haline getirebilirsiniz.

Ancak tek bir eldiven herkese uymayabilir! ?

Accelo, bazı alanlarda yetersiz kaldığı için birçok kişi Accelo alternatifleri arıyor: Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için öğrenmesi zor olabilir, niş işlere hitap etmez ve birçok kişi araçlarını ve entegrasyonlarını eski bulur. Ayrıca, depolama sınırlarını artırmak ve yeni özelliklere erişmek için ek maliyetler vardır.

Ancak iyi haber şu ki, ihtiyaçlarınıza daha uygun birçok başka proje yönetimi aracı var. Bunları denemeye hazır mısınız?

Accelo alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İyi bir iş otomasyonu çözümü, bir CRM'nin analitik yeteneklerini ve bir proje yönetimi paketinin esnekliğini bir araya getirmelidir. Ayrıca, teklif oluşturmadan faturalandırmaya kadar tüm iş akışınızı da yönetmelidir.

Profesyonel hizmetler sunan bir işletme, üretim şirketi veya yetenek ajansı olmanız fark etmez; her tür ve boyuttaki işletme, temel operasyonel görevleri kolaylaştırmak için iyi bir yazılım çözümüne ihtiyaç duyar.

Çoğu Accelo alternatifi CRM entegrasyonu, teklif oluşturma, müşteri portalları ve iletişim araçları gibi özelliklere sahiptir, ancak yazılımın işinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yeteneklere de sahip olması gerekir.

Accelo'ya alternatif arıyorsanız, yazılımda bazı anahtar özellikler ve nitelikler arayın. Uygun Accelo alternatiflerini kısa listeye alırken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç husus şunlardır:

Sezgisel arayüz: Yazılımınızda temiz bir düzen ve kolay gezinme seçeneğini tercih edin. İyi bir iş Yazılımınızda temiz bir düzen ve kolay gezinme seçeneğini tercih edin. İyi bir iş operasyonları yazılımı, hemen hemen herkes tarafından en verimli şekilde kullanılabilir

Mobil erişilebilirlik: Uzaktaki takımlar veya saha çalışması için mobil cihazlar üzerinden hareket halindeyken erişim ve yönetim imkanı sağlayın. Uzaktan ve hibrit çalışma istisna olmaktan çıkıp norm haline gelirken, mobil ve çevrimdışı erişilebilirlik günümüzün Accelo alternatifleri için tablo bahisleri haline gelmiştir

Özelleştirme seçenekleri: Platformu özel iş akışınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın. Yazılımınızda yüksek düzeyde özelleştirme, aracı tam olarak istediğiniz gibi kullanmanıza yardımcı olur

Mevcut araçlarla entegrasyon: Her iş, temel fonksiyonlar için çeşitli araçlar kullanır. Seçtiğiniz Accelo alternatiflerinin CRM'ler, muhasebe yazılımları, iletişim platformları ve kullandığınız diğer temel araçlarla kolayca entegre olabildiğinden emin olun

Proje yönetimi yetenekleri: Aracı seçmeden önce projelerinizin karmaşıklığını, kaynak tahsisi ihtiyacını, işbirliği araçlarını ve raporlama yeteneklerini göz önünde bulundurun

Zaman takibi ve faturalandırma: Listenizdeki Accelo alternatiflerinin doğru zaman takibi, farklı para birimleri ve vergilerde sorunsuz faturalandırma ve entegre ödeme işleme özellikleri sunduğundan emin olun

Ölçeklenebilirlik: Sık sık yükseltme veya önemli ek maliyetler olmadan işinizin büyümesini destekleyen bir proje planı seçin

Şeffaf fiyatlandırma: Beklenmedik maliyetlere yol açabilecek gizli ücretler ve karmaşık fiyatlandırma yapıları olan yazılımları kullanmayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Accelo Alternatifi

İş akışınızı optimize etmek, verimliliği artırmak ve tüm kuruluşun karlılığını artırmak için en iyi 10 Accelo alternatifinin bir listesini derledik.

Birbirlerine karşı nasıl performans gösterdiklerini inceleyelim.

1. ClickUp

Süper kullanışlı ve yüksek kapasiteli bir platform arıyorsanız, ClickUp'ı seçin.

Sezgisel bir arayüzle birleştirilen son teknoloji özellikleriyle, ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımının gücünden aşağıdaki şekillerde yararlanabilirsiniz:

Görev yönetimini basitleştirin: İşleri takım üyelerine gerçek zamanlı olarak dağıtın Verimli zaman takibi: Manuel zaman çizelgeleri gibi Manuel zaman çizelgeleri gibi ClickUp'ın zaman takibi özellikleriyle her görev için zamanı ölçün ve iş programlarına global olarak erişin Otomatikleştirilmiş iş akışları: Zaman kazanmak ve iş akışlarını, rutin görevleri ve proje devrelerini kolaylaştırmak için 100'den fazla otomasyon seçeneği arasından seçim yapın Zaman kazanmak ve iş akışlarını, rutin görevleri ve proje devrelerini kolaylaştırmak için 100'den fazla otomasyon seçeneği arasından seçim yapın İletişim ve işbirliği: Gerçek zamanlı geri bildirim verin ve belgeler üzerinde işbirliği yapın. Gerçek zamanlı geri bildirim verin ve belgeler üzerinde işbirliği yapın. ClickUp Docs ile tüm dosyalarınız ve belgeleriniz tek bir yerde bulunur ve tüm takım üyeleri kolayca erişebilir. Ayrıca, takım üyeleri yerleşik sohbet ve yorum özelliklerini kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurabilir. Özelleştirme: Özel görünümler ve şablonlarla günlük görevlerinizi basitleştirin ve harici araçlar için 200'den fazla yerel entegrasyon ile uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırın Esneklik: ClickUp'ın 15'ten fazla son derece esnek görünümü ve ClickUp'ın 15'ten fazla son derece esnek görünümü ve gerçek zamanlı analiz gösterge panellerini kullanarak ihtiyaçlarınıza göre projelerde görünürlük elde edin

ClickUp'ın CRM'iyle elde edeceğiniz birçok araçla iş operasyonları çocuk oyuncağı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri "beklemede" veya "bloklu" olarak işaretleyerek görev bağımlılıklarıyla net bir işlem sırası belirleyin

Faturalandırma, fatura oluşturma ve raporlamayı tek bir sorunsuz iş akışında birleştirin

Proje amacını tanımlamak, görevleri delege etmek ve son teslim tarihlerini yönetmek için ClickUp'ın Proje Şartı şablonu gibi özel şablonları kullanın

Günlük programınızı basitleştirin ve takviminizde toplantıları önizleyerek verimliliği artırın

Zaman girdilerini gruplandırın, tahminleri görün ve faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz girdileri ayırın

Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly ve daha fazlası gibi 1.000'den fazla araç ve entegrasyonu ücretsiz olarak bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Aracın tüm potansiyelini kullanmak yeni kullanıcılar için zor olabilir

Tüm özellikler mobil uygulamaya eklenmemiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Bu proje şablonlarına göz atın!

2. Scoro

Bulut tabanlı bir iş yönetimi çözümü olan Scoro, operasyonlarınızın ve iş akışlarınızın çeşitli kısımlarını kolaylaştırmayı, nihayetinde işinizin karlılığını artırmayı ve müşteri memnuniyetini sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Scoro, danışmanlık, ajans, serbest çalışma vb. gibi profesyonel hizmetler işinizin tüm yönlerini yönetmek için merkezi bir merkezdir. Bu araç, finans, müşteriler ve projeleri tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

Ayrıca, bu araç proje yürütmeyi izlemenize, müşteri etkileşimlerini iyileştirmenize ve veriler aracılığıyla önemli içgörüler elde etmenize yardımcı olur. Tüm bunlar, ajansınızın kârını artırmanıza yardımcı olur.

Scoro, orta ölçekli şirketler için mükemmel bir proje yönetimi yazılımıdır.

Scoro'nun en iyi özellikleri

AI destekli Predictive Profitability özelliğini seçerek geçmiş verilerinizi analiz edin ve proje karlılığını tahmin edin

Teklifler ve tahminler oluşturun, tekliften nakde kadar projeleri yönetin ve görevleri son tarihleri ve bağımlılıklarıyla izleyin

İletişim günlükleri ve etkinlik geçmişi dahil olmak üzere potansiyel müşteriler ve müşteriler için merkezi bir veritabanı tutun

Entegrasyonlarınızı oluşturun ve kullanmak üzere Scoro Marketplace'e gönderin

Tekrarlayan müşteri işleri için müşteri yönetimi yazılımıyla müşterilerinizi yönetin

Scoro sınırlamaları

Kullanıcılar, kaynak planlamasında, çevik metodolojilerde fonksiyonlarda veya karmaşık iş akışları için bağımlılık yönetiminde sınırlamalar olduğunu bildiriyor

Mobil uygulama, web sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir

Veri odaklı takımlar sınırlı özelleştirme seçenekleriyle karşı karşıya

Karmaşık veya niş projeler için sınırlı proje yönetimi araçları

Scoro fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 28 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları

Artıları: Kullanıcı başına aylık 71 ABD doları

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)

3. Avaza

Avaza, birleşik bir iş ve müşteri yönetim yazılımıdır. Kaynak yönetimi, kaynak planlama, zaman ve gider takibi, teklif verme ve faturalandırma ve takım sohbeti özelliklerine sahiptir.

Avaza'nın tüm yeteneklerinden yararlanarak takımınızın verimliliğini artırın ve 7/24 anında çevrimiçi destek ile öğrenme eğrisini azaltın.

Diğer Accelo alternatifleri benzer işlevler sunarken, Avaza'yı farklı kılan, üretken yapay zeka, bağlamsal iletişim, müşteri geri bildirim döngüleri, gerçek zamanlı finansal yönetim ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerine odaklanmasıdır.

Avaza, gerçek zamanlı görev atama, dosya paylaşımı ve yorumlama özellikleri ile takım üyelerinin etkileşim ve işbirliğini kolaylaştırır. Anında görev geri bildirimi alabilir ve gerçek zamanlı sohbetler ve e-postalar aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz.

Ayrıca, akıllı e-posta entegrasyonu sayesinde e-postaları görevlere dönüştürebilirsiniz. Bu, takip için gerekli tüm işleri tek bir konumda tutar.

Avaza'nın en iyi özellikleri

Proje gereksinimlerini ve bireysel uzmanlığı dikkate alan AI destekli algoritma önerileriyle her görev için en uygun kişileri seçin

Konuları ve sohbetleri belirli proje öğelerine bağlayarak ilgili iletişimi teşvik edin

Proje karlılığı ve finansal durum hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Her müşteri için kişiselleştirilmiş "Proje Odaları" oluşturun ve proje bilgilerine, güncellemelere, belgelere ve iletişim kanallarına güvenli erişim sağlayın

Herkesi zaman takibine davet edin, proje veya kullanıcı başına ücretler belirleyin ve kolay faturalandırma ve raporlamanın keyfini çıkarın

Avaza sınırlamaları

Özel iş akışı yönetimi araçları sunan diğer Accelo alternatiflerine kıyasla sınırlı işlevsellik ve özelleştirme seçenekleri

Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için karmaşık veya koşullu otomasyon ayarları yapmak zor

Kullanıcılar, çok büyük takımlarda veya aynı anda çok sayıda projeyi yönetirken performans sorunları ve kararlılık sorunları yaşadıklarını bildiriyor

Avaza fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 11,95 $/ay

Temel: 23,95 $/ay

İş: 47,95 $/ay

Avaza puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (410+ yorum)

wrike aracılığıyla

Wrike, takımınızın performansını en üst düzeye çıkaran, büyümeyi hızlandıran ve müşteri deneyimini iyileştiren son derece çok yönlü bir platformdur. Benzersiz ve kapsamlı özelleştirme özellikleri de işi daha az zahmetli ve daha eğlenceli hale getirir.

İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket olun, Wrike'ı benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Sektöre özel niş araçlar, 400'den fazla popüler uygulama entegrasyonu ve açık API beyaz etiketleme ile Wrike, tüm iş türleri için bir proje yönetimi çözümüdür.

Wrike'ın en iyi özellikleri

İş akışlarını görselleştirerek, hiyerarşiyi belirleyerek ve iş hedeflerini izleyerek standart görev ve projelerin ötesinde işlerinizi özelleştirin

Takım faaliyetlerini ve iş yükü dağıtımını analiz ederek potansiyel darboğazları belirleyin ve ayarlamalar önerin

Gerçek zamanlı ortak düzenleme ile zahmetli dosya indirme ve yükleme ihtiyacını ortadan kaldırın

Önceden oluşturulmuş özel şablonlarla projeler üzerinde çalışın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, tekrarlanabilir süreçler oluşturun ve projeler genelinde en iyi uygulamaları standartlaştırın

Wrike sınırlamaları

Otomatik not alma aracı mevcut değil

Zihin haritaları veya esnek özel görünümler gibi görsel proje izleme araçları için sınırlı seçenekler

Gerçek zamanlı iletişim için sohbet seçeneği yok

Bazı entegrasyonlar bildirimleri geciktirebileceğinden, kullanıcıların gelen kutularını izlemeleri gerekebilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80

İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)

5. HubSpot

HubSpot, çok popüler ve yetenekli bir CRM paketidir.

Bu araç, verilerinizi, takımlarınızı ve müşterilerinizi işinizle birlikte büyüyen tek bir platformda birleştirmenize yardımcı olur. Pazarlama, satış, hizmet, CMS, operasyonlar ve ticaret gibi farklı departmanları destekleyen altı temel ürün ve diğer araçlar sunar. Müşterilerinize odaklanarak işinizin büyümesini kolaylaştırır.

HubSpot platformundan ihtiyacınız olan ürünleri seçebilirsiniz. Platformdaki her ürün aynı CRM veritabanına bağlıdır, bu da satış huninizin her aşamasındaki her bir kişi hakkında inanılmaz bir içgörü sağlar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Ücretsiz CRM planıyla kişileri, anlaşmaları, görevleri yönetin ve e-posta gönderin

Merkezi bir CRM ile sorunsuz veri paylaşımı ve müşteri yolculuğunun bütünsel bir görünümünü elde edin

Web sitesi oluşturucu ve HubSpot içerik yönetim sistemi gibi kolay erişilebilir proje yönetimi araçlarıyla profesyonel web siteleri oluşturun, blog gönderileri yayınlayın ve açılış sayfalarını yönetin

Canlı sohbet, e-posta ve telefon gibi çeşitli müşteri desteği kanalları ve sağlam bir bilgi tabanı sunar

Soğuk iletişim yerine değerli içerik ve ilişki kurma yoluyla müşterileri çekin

HubSpot sınırlamaları

Eski CRM platformlarından geçiş yaparken zorluklarla karşılaşabilir ve notları, e-postaları, ek dosyaları, zaman çizelgesi etkinliklerini, önceki kişileri ve anlaşmaları içe aktarmada sınırlamalarla sonuçlanabilirsiniz

Erişim kısıtlama ve izin verme üzerinde daha az kontrol

Sınırlı özel raporlama araçları

Yerel zaman takibi araçlarının olmaması

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz araçlar

Başlangıç (Satış): Aylık 20 $/kullanıcı

Profesyonel (Satış): Aylık 500 $

Kurumsal (Satış): Aylık 1500 $, yıllık faturalandırılır

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

6. SuiteDash

SuiteDash, müşteri portalı yazılımı, CRM, proje yönetimi, faturalandırma ve daha fazlasını bir araya getiren hepsi bir arada bir iş yazılımıdır.

Dahili operasyonlarınız için bir iş yönetimi aracı ve iletişim ve işbirliği için müşteriye yönelik bir portaldır. Entegre, otomatikleştirilmiş platformu ile işletmeler, tüm satış ve operasyon iş akışlarını tek bir gösterge panelinden yönetebilir, böylece birden fazla yazılım kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

SuiteDash, satış hunisi oluşturucu, beyaz etiketli müşteri portalları ve hatta gelişmiş bir pazarlama otomasyon motoru gibi işlevlerin bir kombinasyonunu sunarak, sunduğu hizmetlerin benzersizliğini artırır.

SuiteDash'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmek, kayıt süreçlerini otomatikleştirmek ve her aşamadaki ilerlemeyi izlemek için çok adımlı huniler tasarlayın

Müşteri portalını logonuz ve renklerinizle markalaştırarak müşterileriniz için kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratın

Onayları, bütçe ayarlamalarını ve belirli kriterlere göre veri güncellemelerini otomatikleştirmek için dallanma mantığı ve koşullu tetikleyicilerle karmaşık iş akışlarını yapılandırın

Müşterilerinize proje bilgilerine, dosyalara, güncellemelere ve faturalara erişim sağlayın

Görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve yerleşik sohbet ve tartışma özelliği ile takım üyeleriyle iletişim kurun

SuiteDash sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, zengin özelliklere sahip platformun ilk başta kullanımı zor buluyor

Kullanıcılar, yazılımdaki araçlar arasında geçiş yaparken biraz gecikme yaşadı

SuiteDash fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç: 19 $/ay

Thrive: 49 $/ay

Pinnacle: 99 $/ay

VIP Power-Up, tüm ücretli planlarda aylık 50 $ karşılığında kullanılabilir

SuiteDash puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (520+ yorum)

7. BigTime

BigTime yazılımı, her boyuttaki işletme için uygun, bulut tabanlı bir profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) platformudur. Danışmanlık şirketleri, muhasebe firmaları, hukuk takımları ve mühendislik firmaları gibi profesyonel hizmet firmalarının ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış bir çevrimiçi zaman ve faturalandırma çözümüdür.

BigTime, bu işletmeler için operasyonları kolaylaştırmaya, kaynak kullanımını optimize etmeye ve finansal görünürlüğü artırmaya odaklanır. Gelişmiş özellikleriyle, operasyonel metriklerinizi izleyebilir ve bunlara göre hareket ederek işinizi etkili bir şekilde ölçeklendirebilirsiniz.

BigTime'ın en iyi özellikleri

Yeniden kullanılabilir şablonlar ve oyun kitapları oluşturarak tekrarlanan proje süreçlerini standartlaştırın

Odak noktanızı geçmiş tahsisatlardan personel kullanım tahminlerine kaydırarak bekleme süresini azaltın

Tam AR yönetimi, gelir tanıma ve tahminlerle işin durumuna ilişkin net bir görünüm elde edin

Çalışma haftasına göre tanımlanan zaman çizelgeleri gibi zaman takibi araçlarını kullanın ve isteğe bağlı kilitleme özellikleriyle gönderi zamanlarını esnek hale getirin

BigTime sınırlamaları

Müşteri desteğinin yanıt verme hızı iyileştirilebilir

Kullanıcılar, belirli uygulama entegrasyonlarında sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Yerel takım sohbet özelliğinin olmaması

Ücretsiz plan mevcut değil

BigTime fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 20 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 45 $

Projector: Kullanıcı başına aylık 60 $

BigTime puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (630+ yorum)

8. SmartSuite

İşbirliğine dayalı bir iş yönetimi platformu olan SmartSuite, proje yönetimi, satış, İK ve işe alım, yönetişim ve risk uyumu, müşteri başarısı, pazarlama ve daha fazlası gibi farklı departmanların ihtiyaçlarını karşılar.

SmartSuite, iş akışınızı kolaylaştırmak için 5000'den fazla popüler uygulama ve araçla entegre olur. Ayrıca raporlar oluşturabilir ve müşterilerinize sunmak için özel şablonlar kullanabilirsiniz.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için SmartSuite, önceden oluşturulmuş araçlar sunar. Ayrıca, büyük kurumsal işletmeler, özel proje yönetimi araçları içeren iş yönetimi işletim yazılımından (WorkOS) yararlanabilir.

SmartSuite'in en iyi özellikleri

SmartSuite'in belgeler, elektronik tablolar, sunumlar, takvimler ve e-postaların sorunsuz bir şekilde entegre olduğu sıkı entegre ortamında daha verimli çalışın

Önceden tanımlanmış şablonlara ve gerçek zamanlı verilere dayalı otomatik raporlar, teklifler ve faturalar oluşturun

AI'yı kullanarak beceri, uzmanlık ve iş yükü kapasitelerine göre görevler için en uygun kişileri önerin

SmartSuite sınırlamaları

Büyük takımlar veya yoğun veri kullanımı olan karmaşık projeler performans sorunları veya sistem aşırı yüklemesi yaşayabilir

Hesap tablolardaki formül yetenekleri, karmaşık hesaplamalara veya gelişmiş veri işleme işlemlerine güvenen kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

Ücretsiz plan, belirli proje özelliklerine ve verilere sınırlı erişim sunar

SmartSuite fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 28 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 41 ABD doları

SmartSuite puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30+ yorum)

Capterra: 5/5 (21+ yorum)

9. Plutio

Bu araç, takımınızın verimliliğini ve üretkenliğini artırmak için otomasyon, işbirliği ve belge yönetimini kullanır. Tüm proje iletişiminizi tek bir yerde kolayca birleştirebilirsiniz. Ayrıca, Plutio'nun gelişmiş süreçleri, URL'ler, tarihler, onay kutuları, derecelendirmeler ve takım üyeleri gibi proje ayrıntılarını otomatik olarak eklemenize yardımcı olur.

Plutio, müşteri kazanımı, teklif oluşturma, sözleşme yönetimi, proje yönetimi toplantıları, planlama ve proje teslimi dahil olmak üzere çeşitli iş süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.

Özelleştirilebilir etkileşimli gösterge paneli ile çeşitli proje planlama ve yönetim ihtiyaçları için önceden hazırlanmış şablonları hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz.

Plutio'nun en iyi özellikleri

Onboarding, teklifler ve sözleşmeler gibi müşteriye yönelik süreçleri yönetin

Görsel iş akışı oluşturucuyu kullanarak herhangi bir iş süreci için özelleştirilmiş iş akışları oluşturun

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve tetikleyicileri kişiselleştirerek benzersiz ihtiyaçlarınıza uyarlayın

Müşterilere markalı bir portalda ilgili belgelere, proje güncellemelerine ve iletişim kanallarına güvenli erişim sağlayın

CRM, muhasebe yazılımı ve e-imza platformları gibi çeşitli araç ve hizmetlerle entegre ederek iş akışınızı daha da kolaylaştırın ve veri silolarını ortadan kaldırın

Plutio sınırlamaları

Kullanıcılar, müşteri hizmetleri ile şikayetlerini çözmede sorunlar yaşadı

Görev yönetimi özelliklerinin eksikliği

Zaman takibi için sınırlı özellikler

Plutio fiyatlandırması

Solo: Aylık 19 $

Stüdyo: 39 $/ay

Ajans: 99 $/ay

Plutio derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (155+ yorum)

10. OmniFocus

OmniFocus, yapılacaklar listelerini yönetmek için son derece yapılandırılmış ve özelleştirilebilir bir yaklaşım arayan meşgul profesyoneller ve bireyler için tasarlanmış güçlü bir görev yönetimi yazılımıdır.

Mac ve iOS kullanıcılarına, sorunsuz platform senkronizasyonu ve kişisel iş yönetimi için birleşik bir kullanıcı deneyimi sunar.

OmniFocus'un en iyi özellikleri

Tüm faaliyetlerinizi güçlü ve bakımı kolay bir sistemde kaydedin ve düzenleyin

Gerçek dünya programlarında tekrarlanacak öğeleri ayarlayın

Konum, kişi, enerji seviyesi, öncelik vb. gibi şeyler için etiketler oluşturun

Özel Perspektifler, ne kadar karmaşık olursa olsun iş akışınıza uyum sağlar

Uçtan uca şifreleme ile kişisel verileri koruyun

Öğelerinize notlar ekleyin, böylece bir eylemi tamamlarken ihtiyacınız olan bilgilere sahip olun

OmniFocus sınırlamaları

Takımlar için işbirliği veya proje yönetimi araçları yok

İş amaçlı kullanım için uygun değildir

Zaman takibi özelliği yok

Bu araç yalnızca Apple ürünleriyle uyumludur

OmniFocus fiyatlandırması

14 Günlük Ücretsiz Deneme

Abonelik: 9,99 $/ay (otomatik yenileme)

OmniFocus for the Web: 4,99 $/ay (otomatik yenileme)

v4 Standart Lisans: 74,99 $ tek seferlik ödeme

v4 Pro Lisansı: 149,99 $ tek seferlik ödeme

OmniFocus puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

Size en uygun Accelo alternatifini bulun

Bu on seçenek, iş operasyonlarınızı kolaylaştırmak ve geliştirmek için Accelo alternatifleri arayışınızı sona erdirebilir. Bu listedeki her araç, doğru iş ihtiyaçlarıyla eşleştirildiğinde iyi performans gösterir, ancak güçlü bir hepsi bir arada araç olan ClickUp ile yanlış bir seçim yapamazsınız!

ClickUp, CRM, iş akışı otomasyonu, zaman yönetimi, raporlama ve iletişim fonksiyonlarını tek bir platformda entegre etmenize yardımcı olur.

İş süreçlerini kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için bugün ClickUp'a kaydolun.