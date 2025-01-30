2025'in En İyi 10 Küçük İşletme Bütçeleme Yazılımı

Küçük işletmeler genellikle sıkı bütçeler ve sınırlı kaynaklarla karşı karşıya kalır, bu da her finansal kararı kritik hale getirir. Geleneksel bütçeleme yöntemleri yardımcı olsa da, yavaştır, hataya açıktır ve daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyar.
Geleneksel muhasebeden özel bütçeleme yazılımına geçmeyi düşünüyorsanız, doğru yoldasınız.
Bir iş bütçeleme aracı, gereksiz harcamaları azaltmak ve daha hızlı karlılığa ulaşmak için size içgörüler sağlayacaktır. Küçük işletmenizin bütçesini planlamanıza, başabaş noktasına ulaşmak için gerekli satış hacmini, oluşturmanız gereken rezervleri ve ne zaman daha fazla kişi işe almanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olacaktır.
Günümüzün en iyi 10 küçük işletme bütçeleme yazılımı seçeneklerini, özelliklerini, fiyatlarını ve derecelendirmelerini listeledik.
Küçük İşletmeler için Bütçe Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Küçük işletmeler için bütçeleme yazılımlarında aranması gereken anahtar özellikleri keşfedelim. Bu özellikler, işiniz büyüdükçe aracın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmanızı sağlar:
- Kullanım kolaylığı: Kurulumu ve kullanımı kolay, kullanıcı dostu bir yazılım arayın. Mevcut süreçleri görsel olarak haritalamaya başlayın, böylece başlangıçtan itibaren finansmanınızı sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz
- Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe daha fazla kullanıcıyı idare edebilecek, yeni giderleri izleyebilecek ve karmaşık finansları yönetebilecek bir yazılım seçin
- Entegrasyon özellikleri: Yazılımın mevcut muhasebe yazılımınız ve proje yönetimi araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak finansal verilerin tutarlılığını koruyun
- Finansal raporlama ve analiz: Trendleri belirlemek ve giderleri analiz etmek için ayrıntılı raporlar, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve veri görselleştirme araçları sunan bir yazılım tercih edin
- Güvenlik ve uyumluluk: Yazılımın veri güvenliği için endüstri standartlarına uygun olup olmadığını ve hassas finansal bilgileri korumak için düzenlemelere uyup uymadığını kontrol edin
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Küçük İşletme Bütçeleme Yazılımı
İş bütçeleme yazılımlarında aramanız gereken özellikleri ve işlevleri öğrendiğinize göre, işte en iyi 10 küçük işletme bütçeleme yazılımının listesi.
1. ClickUp
ClickUp, şirketinizin tüm farklı fonksiyonlarını tek bir platformda birleştirir. Pazarlama, finans, proje yönetimi veya İK gibi tüm ilgili görevleri tek bir gösterge panelinde görselleştirin ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yapın.
AI destekli görevler ve otomasyon ile zamandan tasarruf edin ve önemli işlere odaklanın.
ClickUp'ın muhasebe ve finans proje yönetimi yazılımı, karmaşık finansal hesaplamaları ve planlamayı verimli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanıyan birinci sınıf bir bütçeleme yazılımı olarak öne çıkıyor. Yazılım çözümü, finansal hedeflerinizi izler, hesaplarınızı denetler ve karınızı hesaplar.
ClickUp'ın finans ve muhasebe şablonları, gerçek zamanlı gider izleme ve işbirliğine dayalı bütçe yönetimi yazılımı, sağlam bütçeleme özelliklerinden bazılarıdır. Çok yönlü proje yönetimi özelliklerini kapsamlı bütçeleme araçlarıyla entegre eder.
Birden fazla projeyi yöneten işletmeler, organize ve verimli bütçeleme süreçleri için ClickUp'ı tercih ediyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bütçeler, harcamalar ve karlar hakkında raporlar için gösterge panellerini özelleştirin
- ClickUp'ın hesaplama formülleriyle sayıları hızla hesaplayın
- Yinelenen görevler ve faturalar için hatırlatıcılarla düzenli kalın
- Bütçelenen tutarlar, harcamalar, satıcı bilgileri ve ödeme tarihleri için özel alanlar aracılığıyla finansal durumunuzun görünürlüğünü artırın
- ClickUp'ın basit bütçeleme şablonlarıyla aylık ve yıllık gelir ve giderlerinizi zahmetsizce takip edin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, gelişmiş özellikleri kullanırken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir
- Bazen destek yanıt süresi daha uzun olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)
2. Budgyt
Budgyt, verilerinizin ayrıntılı bilgilerini korurken finansal planlamayı basitleştirir.
Bu bulut tabanlı bütçeleme uygulaması, sezgisel bir arayüz aracılığıyla bütçeleme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, gider kategorizasyonunu otomatikleştirmenize ve kapsamlı finansal raporlar almanıza olanak tanır.
Sürükle ve bırak işlevselliği ile kolay veri işleme sağlar. Budgyt'in API'si, popüler finansal muhasebe yazılımlarıyla entegrasyon sağlar. Şu anda Quickbooks, Xero ve ConnectWise'ı desteklemektedir.
Budgyt'in en iyi özellikleri
- İşlem düzeyinde genel muhasebe verileri aracılığıyla geçmiş verilere erişin
- Maliyet merkezi ve döneme göre kar ve zarar hesaplayın, bütçeleri karşılaştırın ve diğer özel raporları oluşturun
- Çeşitli filtreler sayesinde çoklu kar ve zarar bütçelemeyi basitleştirin
- Değişiklikleri izleyin ve filtrelenebilir etkinlik günlüğünü inceleyin
- Çoklu para birimi özelliği ile küreselleşin
Budgyt sınırlamaları
- Formülleri kullanmak için zor öğrenme eğrisi
- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar daha ayrıntılı bir kurulum özelleştirmeleri gerekir
Budgyt fiyatlandırma
- Kolay: Özel fiyatlandırma
- Artı: Özel fiyatlandırma
- Pro: Özel fiyatlandırma
- Enterprise planı: Özel fiyatlandırma
- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: Dört planın tümü için özel fiyatlandırma
Eklenti fiyatları
- Bütçeleme değerlendirmesi: 699–2.999 ABD doları
- Sunum geliştirme: 1.500–3.500 dolar
Budgyt puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
3. BudgetPulse
BudgetPulse, kişisel kullanıma uygun, ücretsiz ve bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı sunar.
BudgetPulse, kişisel finans yönetimi için temel işlevler sunar. Kullanıcılar, giderlerini daha iyi anlamak için işlemlerini manuel olarak yazdırılabilir grafiklere, raporlara ve çizelgelere aktarır. Ayrıca, kullanıcıların hedefler belirlemelerine ve paralarını etkili bir şekilde yönetme yolunda ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olur.
BudgetPulse'un en iyi özellikleri
- Kolay bir araçla bütçenizi yönetin
- Banka ekstrelerini içe aktarın ve verilerinizi birkaç adımda bir finansal planlama aracına aktarın
- Hedefler belirleyerek çevrimiçi bağış toplama kampanyaları oluşturun ve PayPal ve Amazon üzerinden bağışları kabul edin
BudgetPulse sınırlamaları
- Otomasyon veya veri analizi özellikleri yoktur
- Tüm veriler manuel olarak içe aktarılmalı veya girilmelidir
- Diğer iş bütçeleme yazılım araçları veya bankalarla entegrasyon yok
BudgetPulse fiyatlandırması
- Ücretsiz
BudgetPulse puanları ve yorumları
- G2: Listede yer almıyor
- Capterra: Listede yer almıyor
4. FreshBooks
FreshBooks, sınırsız, otomatik ve özelleştirilebilir faturalar ve gider girdileri sunar. Çevrimiçi kredi kartı ödemelerini ve ACH banka havalelerini kabul eder. Proje bütçeleme şablonları, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
100'den fazla uygulama entegrasyonuyla FreshBooks, faturalandırma ve gider yönetimi görevlerini basitleştirir.
Plus planının önemli bir avantajı, çift girişli muhasebe raporları özelliği ile muhasebe hatalarını azaltmasıdır.
FreshBooks'un en iyi özellikleri
- Maliyet izlemeyi ve finansal tabloların oluşturulmasını basitleştirin
- Gelişmiş proje tabanlı raporlama ve zaman takibi özelliklerinden yararlanın
FreshBooks sınırlamaları
- Başlangıçta daha fazla destek gerektirir
- Etkili ölçeklendirme yapamama
FreshBooks fiyatlandırması
- Lite: 204 $/yıl
- Artı: 360 $/yıl
- Premium: 660 $/yıl
- Seçim: Özel fiyatlandırma
FreshBooks puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (670+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4300+ yorum)
5. QuickBooks
QuickBooks, her QuickBooks Online planıyla birlikte ücretsiz kurulum rehberi sunar. Giderler, faturalar, ödemeler, makbuz yakalama ve raporlama dahil olmak üzere süreçlerinizi kolaylaştırır.
Kullanıcılar, zaman ve maliyetlerden maaşlara ve çalışanlara sağlanan avantajlara kadar her şeyi izlemek ve yönetmek için yapay zeka destekli bulut tabanlı özelliklerden yararlanır.
QuickBooks App Store'da bulunan 700'den fazla üçüncü taraf uygulamayı destekler.
QuickBooks'un en iyi özellikleri
- Muhasebe ve işgücü yönetimi için tek bir araçtan yararlanın
- İşbirliği özelliklerinden yararlanarak zaman, maliyet ve çabadan tasarruf edin
- Bütçe teklifi şablonlarından özel bütçe teklifleri oluşturun
- Otomatik banka işlemi kategorizasyonu ile faturalarınızı yönetin
QuickBooks sınırlamaları
- Finansal bilgisi olmayan kullanıcılar için zorlayıcı
- Mac OS sürümü yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcuttur
QuickBooks fiyatlandırması
- 30 gün ücretsiz deneme
- Basit Başlangıç: Aylık 30 $
- Temel özellikler: 60 $/ay
- Artı: 90 $/ay
- Gelişmiş: 200 $/ay
QuickBooks puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (3170+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6390+ yorum)
6. Xero
Bulut bağımlı işlerin gerçek zamanlı ihtiyaçları için sıfırdan oluşturulan Xero, bordro, iş gücü yönetimi ve gider yönetimi özelliklerine sahip bir muhasebe çözümüdür.
Her abonelik kademesi için sınırsız oturum açma ile şirket içi ve dışı işbirliğini teşvik eder.
Xero'nun 800'den fazla bağlantılı uygulaması (Square, Constant Contact ve ADP dahil), küçük işletmelerin iş operasyonlarını ve finansal yönetimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur.
Xero'nun en iyi özellikleri
- Dünya çapında 21.000'den fazla bankadan veri alarak otomatik hesap mutabakatından yararlanın
- Güvenilir ödeme işleme sağlayıcıları kullanarak faturalarınız için ödemeleri kabul edin
- 160'tan fazla para birimine erişin ve döviz kurlarının ve döviz piyasalarının nakit akışınızı veya kârınızı nasıl etkilediğini öğrenin
Xero sınırlamaları
- Rapor veya fatura oluşturmak için sınırlı şablon ve tasarımlar
- Satış vergisi beyannamelerini hazırlamak için ayrı bir yazılıma mı ihtiyacınız var?
Xero fiyatlandırması
- Başlangıç: 29 $/ay
- Standart: 46 $/ay
- Premium: 62 $/ay
Xero puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (2800+ yorum)
7. Zoho Books
Sezgisel satış otomasyonu ve iOS, Android ve Windows desteği ile Zoho Books, işlemlerinizi kolaylaştırmanıza, nakit akışlarını izlemenize ve iş süreçlerinizi otomatikleştirmenize olanak tanır.
Ayrıca mevcut CRM, envanter ve abonelik sistemlerinizi bağlayabilir ve hareket halindeyken teklifler ve faturalar oluşturabilirsiniz.
Zoho Books, bankanıza bağlanır ve günlük işlemleri gerçek zamanlı olarak almanızı, ödeme hatırlatıcıları uygulamanızı ve rapor planlama ve iş akışı tetikleyicilerini raporlamanızı sağlar. Müşteri başarı vaka çalışmaları oluşturmanıza yardımcı olur.
Zoho Books'un en iyi özellikleri
- Müşterilerin teklifleri onaylamasına, faturaları ödemesine ve değerli geri bildirimler sunmasına olanak tanıyın
- Vergi dönemi endişesi yaşamadan satış vergisi beyannamelerini ve 1099 formlarını otomatik olarak hesaplayın
- Hesaplarınızdan işlemleri güvenli bir şekilde alarak ve otomatik olarak sıralayarak nakit akışı tahminleri alın
Zoho Books sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme yetenekleri
- Temel raporlama seçenekleri
- Üçüncü taraf yazılımlarla sınırlı entegrasyonlar
Zoho Books fiyatlandırması
- Ücretsiz: Yıllık geliri 50.000 ABD dolarının altında olan işletmeler için
- Standart: Aylık 10 $/kuruluş
- Profesyonel: Aylık 20 $/kuruluş
- Premium: Aylık 30 $/kuruluş
- Elite: Aylık 100 $/kuruluş
- Ultimate: Aylık 200 $/kuruluş
Zoho Books puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)
8. Scoro
Scoro'nun ayrıntılı bütçe dökümleri, proje maliyet izleme ve karlılık analizi yetenekleri, verimliliği artırmanıza ve projeleri zamanında teslim etmenize yardımcı olur. Scoro'nun veriye dayalı içgörüler ve analizler, iyileştirme alanlarını belirleyerek büyümeyi daha da ileriye taşımanıza yardımcı olur.
Scoro, kâr marjlarını azaltan çok sayıda bağlantısız sistem ve değişen iş yüklerini yöneten hizmet tabanlı işletmelere hizmet verme konusunda uzmanlaşmıştır.
Araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve tek bir çözümden projeleri, faturaları ve raporları yönetmenize yardımcı olur.
Scoro'nun en iyi özellikleri
- Yerel Stripe entegrasyonu ile her yerden ödeme kabul edin
- Teklifleri müşterileriniz için otomatik olarak faturalara veya kısmi ilerleme tabanlı faturalara dönüştürün
- Tek bir platformdan proje bütçenizi, maliyetlerinizi, siparişlerinizi ve bütçe tahsisatınızı yönetin ve izleyin
- Paypal, Salesforce, Trello ve QuickBooks gibi araçları entegre edin
Scoro sınırlamaları
- Arama ve sıralama özellikleri optimizasyona ihtiyaç duyuyor
- Özel PDF şablonları, teklif, sipariş veya faturaya eklenen bilgileri sınırlar
Scoro fiyatlandırması
- Essential: Aylık 26 $/kullanıcı
- Standart: Aylık 37 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 63 $/kullanıcı
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
Başlangıç fiyatlandırması
- Kendi Kendine Başlangıç: Ücretsiz
- Hafif: 1.699 $
- Premium: 3.999 $
- Özel: Özel fiyatlandırma
Scoro puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)
9. Spendesk
Spendesk, şirketinizin harcamalarına tam görünürlük sağlayan bir harcama yönetimi platformudur.
Gerçek zamanlı harcama görünürlüğünüzü artırır, bütçe kontrolleri uygular ve gider onaylarını otomatikleştirerek tüm harcama döngüsü boyunca zaman ve para tasarrufu sağlar. Spendesk, tek bir kaynaktan birden fazla araçtan gelen tüm nakit akışlarını ve süreçleri birleştirir ve kontrol eder. Maaş dışı tüm harcamalar üzerinde kontrol sağlar.
Spendesk'in en iyi özellikleri
- Dolandırıcılık tespitini otomatikleştirin ve akıllı sanal kartları kullanarak çok katmanlı güvenlik sağlayın
- Ödemeleri gider hesaplarına haritalayın, istediğiniz zaman doğrulayın ve şablonlardan otomatik olarak gider raporları oluşturun
- Maliyet merkezlerini ve onaylayıcıları kontrol edin ve harcama kurallarını tanımlayın
Spendesk sınırlamaları
- Kullanıcılar, ödeme doğrulamalarında teknik sorunlar bildiriyor
- Word biçiminde belge yükleyemiyorum
Spendesk fiyatlandırması
- Ücretsiz: Bir onaylayıcı dahil dört kullanıcı için
- Temel özellikler: Özel fiyatlandırma
- Ölçek: Özel fiyatlandırma
- Premium: Özel fiyatlandırma
Spendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
10. Float
Float, proje tabanlı işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir nakit akışı tahmin yazılımıdır. Potansiyel nakit sıkıntıları veya fazlalıklarından bir adım önde olmanıza, senaryoları kolayca planlamanıza ve projeler genelinde nakit akışını izleyerek değerli zaman kazanmanıza yardımcı olur.
Float'ın Xero, Quickbooks Online ve FreeAgent ile gerçek zamanlı entegrasyonu, günlük, haftalık ve aylık nakit akışı tahminleri sağlar.
Float'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı nakit akışı hakkında genel bir bakış elde edin
- Anlık görsel nakit akışı tahminleriyle stratejiler geliştirin
- Projeleri izleyin ve nakit rezervlerini tüketen projeleri belirleyin
- Soruları yanıtlamaya ve bilinçli kararlar almaya yardımcı olacak senaryolar oluşturun
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- Senaryolar için sınırlı özel görünümler
- Çoklu para birimi hesaplarını desteklemez
Değişken fiyatlandırma
- Temel: 59 $/ay
- Premium: 99 $/ay
- Enterprise: 199 $/ay
Puanlamaları ve yorumları görüntüleyin
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
Doğru Bütçeleme Aracıyla Karlarınızı Artırın
Küçük işletme sahiplerinin benzersiz ihtiyaç ve tercihlerinin karşılanması, en iyi bütçeleme yazılımını seçerken çok önemlidir. Bütçelemeye yardımcı olan özellikleri tercih etmek çok önemli olsa da, çok daha fazlasını sunan bir araca yatırım yapmak da faydalıdır.
ClickUp, tüm bütçeleme ihtiyaçlarınızı karşılar ve işiniz büyüdükçe karşılaştığınız birçok zorluğun üstesinden gelen hepsi bir arada bir çözümdür.
ClickUp, bağlantılı iş akışları, sezgisel belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve diğer özellikleriyle takımların daha verimli ve işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olur. Bu birleşik platform, takımların daha hızlı hareket etmesine, daha akıllı çalışmasına ve değerli zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur.
ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planına sahip kullanıcılar birçok şablona, görünüme ve özelleştirme seçeneğine erişebilir. Denemeye hazır mısınız? ClickUp'a şimdi kaydolun!