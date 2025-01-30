2025'in En İyi 10 Küçük İşletme Bütçeleme Yazılımı

Küçük işletmeler genellikle sıkı bütçeler ve sınırlı kaynaklarla karşı karşıya kalır, bu da her finansal kararı kritik hale getirir. Geleneksel bütçeleme yöntemleri yardımcı olsa da, yavaştır, hataya açıktır ve daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyar.

Geleneksel muhasebeden özel bütçeleme yazılımına geçmeyi düşünüyorsanız, doğru yoldasınız.

Bir iş bütçeleme aracı, gereksiz harcamaları azaltmak ve daha hızlı karlılığa ulaşmak için size içgörüler sağlayacaktır. Küçük işletmenizin bütçesini planlamanıza, başabaş noktasına ulaşmak için gerekli satış hacmini, oluşturmanız gereken rezervleri ve ne zaman daha fazla kişi işe almanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olacaktır.

Günümüzün en iyi 10 küçük işletme bütçeleme yazılımı seçeneklerini, özelliklerini, fiyatlarını ve derecelendirmelerini listeledik.

Küçük İşletmeler için Bütçe Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Küçük işletmeler için bütçeleme yazılımlarında aranması gereken anahtar özellikleri keşfedelim. Bu özellikler, işiniz büyüdükçe aracın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmanızı sağlar:

Kullanım kolaylığı: Kurulumu ve kullanımı kolay, kullanıcı dostu bir yazılım arayın. Kurulumu ve kullanımı kolay, kullanıcı dostu bir yazılım arayın. Mevcut süreçleri görsel olarak haritalamaya başlayın, böylece başlangıçtan itibaren finansmanınızı sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz

Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe daha fazla kullanıcıyı idare edebilecek, yeni giderleri izleyebilecek ve karmaşık finansları yönetebilecek bir yazılım seçin

Entegrasyon özellikleri: Yazılımın mevcut muhasebe yazılımınız ve Yazılımın mevcut muhasebe yazılımınız ve proje yönetimi araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak finansal verilerin tutarlılığını koruyun

Finansal raporlama ve analiz: Trendleri belirlemek ve giderleri analiz etmek için Trendleri belirlemek ve giderleri analiz etmek için ayrıntılı raporlar , özelleştirilebilir gösterge panelleri ve veri görselleştirme araçları sunan bir yazılım tercih edin

Güvenlik ve uyumluluk: Yazılımın veri güvenliği için endüstri standartlarına uygun olup olmadığını ve hassas finansal bilgileri korumak için düzenlemelere uyup uymadığını kontrol edin

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Küçük İşletme Bütçeleme Yazılımı

İş bütçeleme yazılımlarında aramanız gereken özellikleri ve işlevleri öğrendiğinize göre, işte en iyi 10 küçük işletme bütçeleme yazılımının listesi.

1. ClickUp

Muhasebe firması için ClickUp proje yönetimi çalışma alanı örneği

ClickUp, şirketinizin tüm farklı fonksiyonlarını tek bir platformda birleştirir. Pazarlama, finans, proje yönetimi veya İK gibi tüm ilgili görevleri tek bir gösterge panelinde görselleştirin ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yapın.

AI destekli görevler ve otomasyon ile zamandan tasarruf edin ve önemli işlere odaklanın.

ClickUp'ın muhasebe ve finans proje yönetimi yazılımı, karmaşık finansal hesaplamaları ve planlamayı verimli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanıyan birinci sınıf bir bütçeleme yazılımı olarak öne çıkıyor. Yazılım çözümü, finansal hedeflerinizi izler, hesaplarınızı denetler ve karınızı hesaplar.

ClickUp'ın İşletme Bütçesi Şablonu, iş giderlerinizi ve gelirlerinizi merkezi bir yerden izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın finans ve muhasebe şablonları, gerçek zamanlı gider izleme ve işbirliğine dayalı bütçe yönetimi yazılımı, sağlam bütçeleme özelliklerinden bazılarıdır. Çok yönlü proje yönetimi özelliklerini kapsamlı bütçeleme araçlarıyla entegre eder.

ClickUp'ın kullanışlı görünümleri arasında geçiş yaparak faturalarınızı saniyeler içinde düzenleyin

Birden fazla projeyi yöneten işletmeler, organize ve verimli bütçeleme süreçleri için ClickUp'ı tercih ediyor.

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla proje görünümü ile küçük işletme projenizi her adımda yönetin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bütçeler, harcamalar ve karlar hakkında raporlar için gösterge panellerini özelleştirin

ClickUp'ın hesaplama formülleri yle sayıları hızla hesaplayın

Yinelenen görevler ve faturalar için hatırlatıcılarla düzenli kalın

Bütçelenen tutarlar, harcamalar, satıcı bilgileri ve ödeme tarihleri için özel alanlar aracılığıyla finansal durumunuzun görünürlüğünü artırın

ClickUp'ın basit bütçeleme şablonlarıyla aylık ve yıllık gelir ve giderlerinizi zahmetsizce takip edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, gelişmiş özellikleri kullanırken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

Bazen destek yanıt süresi daha uzun olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

2. Budgyt

budgyt aracılığıyla

Budgyt, verilerinizin ayrıntılı bilgilerini korurken finansal planlamayı basitleştirir.

Bu bulut tabanlı bütçeleme uygulaması, sezgisel bir arayüz aracılığıyla bütçeleme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, gider kategorizasyonunu otomatikleştirmenize ve kapsamlı finansal raporlar almanıza olanak tanır.

Sürükle ve bırak işlevselliği ile kolay veri işleme sağlar. Budgyt'in API'si, popüler finansal muhasebe yazılımlarıyla entegrasyon sağlar. Şu anda Quickbooks, Xero ve ConnectWise'ı desteklemektedir.

Budgyt'in en iyi özellikleri

İşlem düzeyinde genel muhasebe verileri aracılığıyla geçmiş verilere erişin

Maliyet merkezi ve döneme göre kar ve zarar hesaplayın, bütçeleri karşılaştırın ve diğer özel raporları oluşturun

Çeşitli filtreler sayesinde çoklu kar ve zarar bütçelemeyi basitleştirin

Değişiklikleri izleyin ve filtrelenebilir etkinlik günlüğünü inceleyin

Çoklu para birimi özelliği ile küreselleşin

Budgyt sınırlamaları

Formülleri kullanmak için zor öğrenme eğrisi

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar daha ayrıntılı bir kurulum özelleştirmeleri gerekir

Budgyt fiyatlandırma

Kolay : Özel fiyatlandırma

Artı : Özel fiyatlandırma

Pro : Özel fiyatlandırma

Enterprise planı : Özel fiyatlandırma

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: Dört planın tümü için özel fiyatlandırma

Eklenti fiyatları

Bütçeleme değerlendirmesi: 699–2.999 ABD doları

Sunum geliştirme: 1.500–3.500 dolar

Budgyt puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

3. BudgetPulse

budgetPulse aracılığıyla

BudgetPulse, kişisel kullanıma uygun, ücretsiz ve bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı sunar.

BudgetPulse, kişisel finans yönetimi için temel işlevler sunar. Kullanıcılar, giderlerini daha iyi anlamak için işlemlerini manuel olarak yazdırılabilir grafiklere, raporlara ve çizelgelere aktarır. Ayrıca, kullanıcıların hedefler belirlemelerine ve paralarını etkili bir şekilde yönetme yolunda ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olur.

BudgetPulse'un en iyi özellikleri

Kolay bir araçla bütçenizi yönetin

Banka ekstrelerini içe aktarın ve verilerinizi birkaç adımda bir finansal planlama aracına aktarın

Hedefler belirleyerek çevrimiçi bağış toplama kampanyaları oluşturun ve PayPal ve Amazon üzerinden bağışları kabul edin

BudgetPulse sınırlamaları

Otomasyon veya veri analizi özellikleri yoktur

Tüm veriler manuel olarak içe aktarılmalı veya girilmelidir

Diğer iş bütçeleme yazılım araçları veya bankalarla entegrasyon yok

BudgetPulse fiyatlandırması

Ücretsiz

BudgetPulse puanları ve yorumları

G2 : Listede yer almıyor

Capterra: Listede yer almıyor

4. FreshBooks

freshBooks aracılığıyla

FreshBooks, sınırsız, otomatik ve özelleştirilebilir faturalar ve gider girdileri sunar. Çevrimiçi kredi kartı ödemelerini ve ACH banka havalelerini kabul eder. Proje bütçeleme şablonları, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

100'den fazla uygulama entegrasyonuyla FreshBooks, faturalandırma ve gider yönetimi görevlerini basitleştirir.

Plus planının önemli bir avantajı, çift girişli muhasebe raporları özelliği ile muhasebe hatalarını azaltmasıdır.

FreshBooks'un en iyi özellikleri

Maliyet izlemeyi ve finansal tabloların oluşturulmasını basitleştirin

Gelişmiş proje tabanlı raporlama ve zaman takibi özelliklerinden yararlanın

FreshBooks sınırlamaları

Başlangıçta daha fazla destek gerektirir

Etkili ölçeklendirme yapamama

FreshBooks fiyatlandırması

Lite : 204 $/yıl

Artı : 360 $/yıl

Premium : 660 $/yıl

Seçim: Özel fiyatlandırma

FreshBooks puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (670+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4300+ yorum)

5. QuickBooks

quickbooks aracılığıyla

QuickBooks, her QuickBooks Online planıyla birlikte ücretsiz kurulum rehberi sunar. Giderler, faturalar, ödemeler, makbuz yakalama ve raporlama dahil olmak üzere süreçlerinizi kolaylaştırır.

Kullanıcılar, zaman ve maliyetlerden maaşlara ve çalışanlara sağlanan avantajlara kadar her şeyi izlemek ve yönetmek için yapay zeka destekli bulut tabanlı özelliklerden yararlanır.

QuickBooks App Store'da bulunan 700'den fazla üçüncü taraf uygulamayı destekler.

QuickBooks'un en iyi özellikleri

Muhasebe ve işgücü yönetimi için tek bir araçtan yararlanın

İşbirliği özelliklerinden yararlanarak zaman, maliyet ve çabadan tasarruf edin

Bütçe teklifi şablonlarından özel bütçe teklifleri oluşturun

Otomatik banka işlemi kategorizasyonu ile faturalarınızı yönetin

QuickBooks sınırlamaları

Finansal bilgisi olmayan kullanıcılar için zorlayıcı

Mac OS sürümü yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcuttur

QuickBooks fiyatlandırması

30 gün ücretsiz deneme

Basit Başlangıç : Aylık 30 $

Temel özellikler : 60 $/ay

Artı : 90 $/ay

Gelişmiş: 200 $/ay

QuickBooks puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (3170+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6390+ yorum)

6. Xero

xero aracılığıyla

Bulut bağımlı işlerin gerçek zamanlı ihtiyaçları için sıfırdan oluşturulan Xero, bordro, iş gücü yönetimi ve gider yönetimi özelliklerine sahip bir muhasebe çözümüdür.

Her abonelik kademesi için sınırsız oturum açma ile şirket içi ve dışı işbirliğini teşvik eder.

Xero'nun 800'den fazla bağlantılı uygulaması (Square, Constant Contact ve ADP dahil), küçük işletmelerin iş operasyonlarını ve finansal yönetimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Xero'nun en iyi özellikleri

Dünya çapında 21.000'den fazla bankadan veri alarak otomatik hesap mutabakatından yararlanın

Güvenilir ödeme işleme sağlayıcıları kullanarak faturalarınız için ödemeleri kabul edin

160'tan fazla para birimine erişin ve döviz kurlarının ve döviz piyasalarının nakit akışınızı veya kârınızı nasıl etkilediğini öğrenin

Xero sınırlamaları

Rapor veya fatura oluşturmak için sınırlı şablon ve tasarımlar

Satış vergisi beyannamelerini hazırlamak için ayrı bir yazılıma mı ihtiyacınız var?

Xero fiyatlandırması

Başlangıç : 29 $/ay

Standart : 46 $/ay

Premium: 62 $/ay

Xero puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2800+ yorum)

7. Zoho Books

zoho Books aracılığıyla

Sezgisel satış otomasyonu ve iOS, Android ve Windows desteği ile Zoho Books, işlemlerinizi kolaylaştırmanıza, nakit akışlarını izlemenize ve iş süreçlerinizi otomatikleştirmenize olanak tanır.

Ayrıca mevcut CRM, envanter ve abonelik sistemlerinizi bağlayabilir ve hareket halindeyken teklifler ve faturalar oluşturabilirsiniz.

Zoho Books, bankanıza bağlanır ve günlük işlemleri gerçek zamanlı olarak almanızı, ödeme hatırlatıcıları uygulamanızı ve rapor planlama ve iş akışı tetikleyicilerini raporlamanızı sağlar. Müşteri başarı vaka çalışmaları oluşturmanıza yardımcı olur.

Zoho Books'un en iyi özellikleri

Müşterilerin teklifleri onaylamasına, faturaları ödemesine ve değerli geri bildirimler sunmasına olanak tanıyın

Vergi dönemi endişesi yaşamadan satış vergisi beyannamelerini ve 1099 formlarını otomatik olarak hesaplayın

Hesaplarınızdan işlemleri güvenli bir şekilde alarak ve otomatik olarak sıralayarak nakit akışı tahminleri alın

Zoho Books sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme yetenekleri

Temel raporlama seçenekleri

Üçüncü taraf yazılımlarla sınırlı entegrasyonlar

Zoho Books fiyatlandırması

Ücretsiz : Yıllık geliri 50.000 ABD dolarının altında olan işletmeler için

Standart : Aylık 10 $/kuruluş

Profesyonel : Aylık 20 $/kuruluş

Premium : Aylık 30 $/kuruluş

Elite : Aylık 100 $/kuruluş

Ultimate: Aylık 200 $/kuruluş

Zoho Books puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

8. Scoro

via Scoro

Scoro'nun ayrıntılı bütçe dökümleri, proje maliyet izleme ve karlılık analizi yetenekleri, verimliliği artırmanıza ve projeleri zamanında teslim etmenize yardımcı olur. Scoro'nun veriye dayalı içgörüler ve analizler, iyileştirme alanlarını belirleyerek büyümeyi daha da ileriye taşımanıza yardımcı olur.

Scoro, kâr marjlarını azaltan çok sayıda bağlantısız sistem ve değişen iş yüklerini yöneten hizmet tabanlı işletmelere hizmet verme konusunda uzmanlaşmıştır.

Araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve tek bir çözümden projeleri, faturaları ve raporları yönetmenize yardımcı olur.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Yerel Stripe entegrasyonu ile her yerden ödeme kabul edin

Teklifleri müşterileriniz için otomatik olarak faturalara veya kısmi ilerleme tabanlı faturalara dönüştürün

Tek bir platformdan proje bütçenizi , maliyetlerinizi, siparişlerinizi ve bütçe tahsisatınızı yönetin ve izleyin

Paypal, Salesforce, Trello ve QuickBooks gibi araçları entegre edin

Scoro sınırlamaları

Arama ve sıralama özellikleri optimizasyona ihtiyaç duyuyor

Özel PDF şablonları, teklif, sipariş veya faturaya eklenen bilgileri sınırlar

Scoro fiyatlandırması

Essential: Aylık 26 $/kullanıcı

Standart: Aylık 37 $/kullanıcı

Pro: Aylık 63 $/kullanıcı

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Başlangıç fiyatlandırması

Kendi Kendine Başlangıç: Ücretsiz

Hafif: 1.699 $

Premium: 3.999 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)

9. Spendesk

via Spendesk

Spendesk, şirketinizin harcamalarına tam görünürlük sağlayan bir harcama yönetimi platformudur.

Gerçek zamanlı harcama görünürlüğünüzü artırır, bütçe kontrolleri uygular ve gider onaylarını otomatikleştirerek tüm harcama döngüsü boyunca zaman ve para tasarrufu sağlar. Spendesk, tek bir kaynaktan birden fazla araçtan gelen tüm nakit akışlarını ve süreçleri birleştirir ve kontrol eder. Maaş dışı tüm harcamalar üzerinde kontrol sağlar.

Spendesk'in en iyi özellikleri

Dolandırıcılık tespitini otomatikleştirin ve akıllı sanal kartları kullanarak çok katmanlı güvenlik sağlayın

Ödemeleri gider hesaplarına haritalayın, istediğiniz zaman doğrulayın ve şablonlardan otomatik olarak gider raporları oluşturun

Maliyet merkezlerini ve onaylayıcıları kontrol edin ve harcama kurallarını tanımlayın

Spendesk sınırlamaları

Kullanıcılar, ödeme doğrulamalarında teknik sorunlar bildiriyor

Word biçiminde belge yükleyemiyorum

Spendesk fiyatlandırması

Ücretsiz : Bir onaylayıcı dahil dört kullanıcı için

Temel özellikler: Özel fiyatlandırma

Ölçek : Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Spendesk puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

10. Float

float aracılığıyla

Float, proje tabanlı işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir nakit akışı tahmin yazılımıdır. Potansiyel nakit sıkıntıları veya fazlalıklarından bir adım önde olmanıza, senaryoları kolayca planlamanıza ve projeler genelinde nakit akışını izleyerek değerli zaman kazanmanıza yardımcı olur.

Float'ın Xero, Quickbooks Online ve FreeAgent ile gerçek zamanlı entegrasyonu, günlük, haftalık ve aylık nakit akışı tahminleri sağlar.

Float'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı nakit akışı hakkında genel bir bakış elde edin

Anlık görsel nakit akışı tahminleriyle stratejiler geliştirin

Projeleri izleyin ve nakit rezervlerini tüketen projeleri belirleyin

Soruları yanıtlamaya ve bilinçli kararlar almaya yardımcı olacak senaryolar oluşturun

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Senaryolar için sınırlı özel görünümler

Çoklu para birimi hesaplarını desteklemez

Değişken fiyatlandırma

Temel : 59 $/ay

Premium : 99 $/ay

Enterprise: 199 $/ay

Puanlamaları ve yorumları görüntüleyin

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

Doğru Bütçeleme Aracıyla Karlarınızı Artırın

Küçük işletme sahiplerinin benzersiz ihtiyaç ve tercihlerinin karşılanması, en iyi bütçeleme yazılımını seçerken çok önemlidir. Bütçelemeye yardımcı olan özellikleri tercih etmek çok önemli olsa da, çok daha fazlasını sunan bir araca yatırım yapmak da faydalıdır.

ClickUp, tüm bütçeleme ihtiyaçlarınızı karşılar ve işiniz büyüdükçe karşılaştığınız birçok zorluğun üstesinden gelen hepsi bir arada bir çözümdür.

ClickUp, bağlantılı iş akışları, sezgisel belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve diğer özellikleriyle takımların daha verimli ve işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olur. Bu birleşik platform, takımların daha hızlı hareket etmesine, daha akıllı çalışmasına ve değerli zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planına sahip kullanıcılar birçok şablona, görünüme ve özelleştirme seçeneğine erişebilir. Denemeye hazır mısınız? ClickUp'a şimdi kaydolun!