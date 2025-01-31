2025'in En İyi 10 Kullanıcı Kılavuzu Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Kullanıcı kılavuzları, hem takımınız hem de müşterileriniz için ciddi bir akıl sağlığı kurtarıcısıdır. İyi kullanıcı kılavuzları sadece müşteri memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri desteği ekibinizin bir ürün veya hizmetle ilgili aldığı destek taleplerinin sayısını da azaltır.

Tek bir küçük sorun var: Kullanıcı kılavuzları oluşturmak her zaman kolay değildir. Teknik belgeler, yasal gereklilikler ve titiz biçimlendirme, müşterilerinizin ve takımınızın gerçekten takip edeceği adım adım kılavuzlar oluşturmayı zorlaştırır.

Neyse ki, harika bir kullanım kılavuzu oluşturmak için teknik yazar olmanıza gerek yok. Sadece iyi bir kullanım kılavuzu yazılımına ihtiyacınız var. Kullanım kılavuzu yazılımı, iş akışlarınızı kolaylaştırır, destek ekibinizi güçlendirir ve genel müşteri deneyimini iyileştirir.

Ancak, kullanıcı kılavuzu aracınızın kalitesi önemlidir. Kuruluşunuz için doğru kullanıcı kılavuzu yazılımını seçmenize yardımcı olacak bu eksiksiz kılavuzu ve 2024 için en sevdiğimiz 10 seçimi inceleyin. ?

Kullanıcı Kılavuzu Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Docs'u kullanın

Kullanıcı kılavuzu araçları hayatınızı kolaylaştırmalıdır. Her çözüm biraz farklıdır, ancak bunlar bir dokümantasyon aracında aramanız gereken en değerli özelliklerdir:

Kullanım kolaylığı: Kullanım kılavuzları biraz hacimli olabilir, bu nedenle temiz bir kullanıcı arayüzüne ve düşük giriş engeline sahip, kullanıcı dostu bir platform tercih edin. Sürükle ve bırak oluşturma araçları, özellikle teknik ve teknik olmayan takım üyeleri aynı yazılımı kullanacaksa, olmazsa olmazdır

Şablonlar ve özelleştirme: Biçimlendirme için saatler harcayacak zamanınız mı var? Markanızın tarzına uygun, özelleştirilebilir kullanıcı kılavuzu şablonları sunan bir platform arayın. Sürükle ve bırak düzenleyiciler ve CSS veya HTML özelleştirme, profesyonel görünümlü kılavuzlar oluşturmak için de harikadır

Etkileşimli öğeler: Bazı kullanıcı kılavuzları hala kağıt üzerinde basılmaktadır, ancak giderek dijital ortama geçmektedir. Çevrimiçi kullanıcı kılavuzları sunuyorsanız, etkileşimli öğeleri destekleyen bir kullanıcı kılavuzu yazılımı arayın. Bu yazılım, daha etkileşimli öğreticiler için gömülü videolar, tıklanabilir resimler ve adım adım talimatlar eklemenize olanak sağlamalıdır

Ş Akışı yönetimi: Kullanıcı kılavuzları oluşturmak bir takım çalışmasıdır, bu nedenle sorunsuz ş akışı yönetimi sunan bir platform seçin. Gerçek zamanlı düzenleme, sürüm kontrolü ve özelleştirilebilir izinler sunmalıdır

İster sıfırdan yeni bir kullanıcı kılavuzu yazıyor ister mevcut bir kılavuzu güncelliyor olun, doğru araç büyük fark yaratır. 2024'ün en iyi 10 kullanıcı kılavuzu yazılımıyla zaman kazanın ve profesyonel düzeyde belgeler oluşturun.

ClickUp ile belgeleri kolayca biçimlendirin ve takımla çakışmadan birlikte çalışın

Doğru: Dünyanın en çok yönlü proje yönetimi platformu aynı zamanda güvenilir bir kullanıcı kılavuzu aracıdır. BT, müşteri hizmetleri, pazarlama, İK ve daha birçok departmandan paydaşlarla birlikte ClickUp Belgelerinde gerçek zamanlı olarak kullanıcı kılavuzları oluşturun. ClickUp'ta belgeler oluşturun ve bunları iş akışlarınıza, görevlerinize ve projelerinize hızlı bir şekilde bağlayarak tek bir tıklama hızında kılavuzlar oluşturun. ?

Oh, ve kullanım kılavuzu şablonlarımızdan bahsetmiş miydik? Belgeyi biçimlendirmenize gerek yok — sadece bir ClickUp şablonu seçin ve işe başlayın. Kendi bilgi tabanınızı oluşturmak için ClickUp Wiki şablonunu önerebilir miyiz? Bu ücretsiz şablon, yazma sürecini ciddi şekilde kolaylaştırmak için yararlı alt bölümler, başlıklar ve bir içindekiler tablosu içerir.

Doğru kelimeleri bulamıyorsanız, ClickUp AI'yı deneyin. AI yazma asistanına rolünüzü ve ne oluşturmak istediğinizi söyleyin. Toplantı notlarını özetler, gündemler oluşturur ve hatta kullanıcı kılavuzlarını sizin için oluşturur ve düzenler.

ClickUp AI ile e-posta pazarlaması artık çok kolay

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, wiki'lerden raporlara kadar her şey için yüzlerce şablona sahiptir

ClickUp Docs, tablolar, kod blokları, yer imleri, iç içe sayfalar ve diğer stil seçenekleri gibi etkileşimli özellikler içerir

ClickUp AI, çok az girdi ile teknik notları, toplantı özetlerini, kullanıcı gereksinimlerini ve daha fazlasını yönetir

ClickUp Belgelerinizi ClickUp Çalışma Alanınıza bağlayarak, o projeye ait tüm görevleri, metrikleri ve Sohbetleri tek bir yerde görebilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Platform birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Paligo

via Paligo

Paligo, farklı bir tür kullanıcı kılavuzu oluşturma yazılımıdır. Bu bileşen içerik yönetim sistemi (CCMS), dijital öncelikli kapsamlı kullanıcı kılavuzları için tasarlanmıştır. Paligo'nun kurulumu, bilgileri, gerçekleri, adımları veya teknik özellikleri sadece birkaç tıklama ile hızlı bir şekilde değiştirmenize olanak tanır. Takımlar, yazılım kılavuzlarından bilgi yönetimine kadar her şey için tek bir doğru kaynak oluşturmak için kullanır.

Paligo en iyi özellikler

Bir sayı, cümle veya tarihi değiştirmek mi gerekiyor? Paligo'nun CCMS'sinde tüm kılavuzlarda hızlıca düzeltin

Paligo, GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Zendesk ve daha fazlası için entegrasyonlara sahiptir

HTML ve baskı dahil olmak üzere birçok biçimdeki görüntüleri yönetin

Çevrilmiş dosyaları çoğaltma sorunu yaşamadan kolayca yönetin

Paligo sınırlamaları

Paligo'yu proje yönetimi için üçüncü taraf bir araçla entegre etmeniz gerekir

Birçok kullanıcı, Paligo'nun daha özelleştirilebilir izin ayarlarına sahip olmasını dilediğini söylüyor

Paligo fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Paligo puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (50+ yorum)

Capterra: 3/5 (1 yorum)

3. HelpDocs

via HelpDocs

HelpDocs, özelleştirilebilir bilgi tabanları oluşturmanıza olanak tanıyan bir self servis kullanıcı kılavuzu yazılımıdır. HTML şablonları içerir, ancak daha kişiselleştirilmiş bir şey oluşturmak istiyorsanız özel CSS veya JavaScript'e de izin verir. Kullanıcılar, en iyi performans gösteren içeriği, bilet gönderilerini, en popüler kategorileri ve daha fazlasını ayrıntılı olarak gösteren HelpDocs'un güçlü analiz özelliklerini çok seviyor.

HelpDocs en iyi özellikler

HelpDocs'u BotPenguin, Pendo, Heap ve daha fazlası için entegrasyonlarla genişletin

Belirli yardım belgelerini görebilecek kullanıcıları özelleştirin veya müşterilerin iç içeriği görüntülemesini engelleyin

HelpDocs Chrome tarayıcı uzantısında müşteri desteği biletlerini görünüm

HelpDocs Lighthouse ile sitenizde bir self servis bileşeni oluşturun

HelpDocs sınırlamaları

Birçok kullanıcı, biçimlendirme ve tabloların zor olduğunu söylüyor

CCMS özellikleri yoktur, bu nedenle global değişkenleri manuel olarak ayarlamanız gerekir

HelpDocs fiyatlandırma

Başlangıç: Beş hesap için aylık 55 $, yıllık faturalandırılır

Oluşturma: 15 hesap için aylık 109 $, yıllık faturalandırılır

Grow: 50 hesap için aylık 210 $, yıllık faturalandırılır

HelpDocs puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (15+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (8 yorum)

4. Scribe

via Scribe

Scribe, eğitim belgelerinden iç SOP'lara kadar her şey için hepsi bir arada bir yazma platformu olarak kendini tanıtıyor. Scribe'ın harika yanı, ekranınızı gerçek zamanlı olarak kaydederek adım adım süreçleri otomatik olarak belgelemesidir. Çok zor göründüğü için belgelemeyi erteliyorsanız, Scribe'ın otomatik içerik oluşturma özelliği hayatınızı değiştirebilir. ✨

Scribe'ın en iyi özellikleri

Adım adım kılavuzları otomatik olarak oluşturmak için Scribe tarayıcı uzantısını yükleyin

Scribe'ın otomatik olarak oluşturulan kılavuzlarını metin ve ek ekran görüntüleri ile düzenleyin

Scribe SOP'leri bilgi tabanınıza kolayca yerleştirin veya PDF olarak dışa aktarın

Scribe, hassas çalışan veya müşteri verilerini kolayca düzenlemenizi sağlar

Scribe sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, otomatik oluşturma özelliğinin tam olarak otomatik olmadığını söylüyor

Scribe, platformunda proje yönetimini içermez, bu nedenle kullanıcı kılavuzu yazılımınız ile yapılacaklar listeniz arasında geçiş yapmanız gerekecektir

Scribe fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro Takım: Aylık 12 $/koltuk, en az beş koltuk, yıllık faturalandırma

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Scribe puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (10 yorum)

5. Speach

via Speach

Speach, dahili SOP'ler ve eğitim videoları konusunda uzmanlaşmış bir kullanıcı kılavuzu yazılımıdır. Takımınız, işe alım sürecinde uzun metinlere iyi tepki vermiyorsa, Speach'in multimedya kılavuzları bir zorunluluktur. Müşteriye yönelik kullanıcı kılavuzları için uygun değildir, ancak çok sayıda dahili eğitim yapıyorsanız ve öğrenme yönetim sisteminizi (LMS) tamamlayacak bir şeye ihtiyacınız varsa, Speach mükemmel bir seçimdir.

Speach'in en iyi özellikleri

Ekran kayıtları, slaytlar, testler ve daha fazlasını oluşturun

Platformdan ayrılmadan videolarınızı çekin ve düzenleyin

Speach, tek tıklamayla altyazı ve çeviri hizmeti sunar

Her videoya açıklamalar, bağlantılar, metinler ve ödevler ekleyin

Konuşma sınırlamaları

Çok fazla yorum yok

Speach gerçek bir bilgi yönetimi platformu değildir. Daha çok iç kullanım amaçlı bir içerik oluşturma aracıdır

Speach fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Konuşma derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Document360

via Document360

Document360, hem iç hem de dış kullanım için AI destekli kullanıcı kılavuzu yazılımı olarak tanıtılmaktadır. SOP'larınızı, wiki'lerinizi, ürün lansmanı belgelerinizi ve daha fazlasını yönetmek için kullanın. SEO dostu bir bilgi tabanı bile içerir. ?

Document360 en iyi özellikler

Document360, Drift, Slack, Freshdesk, Intercom ve daha fazlasıyla entegre olur

SaaS ürünleri için 7/24 otomatik destek sunmak için Bilgi Bankası Bileşenini kullanın

Tetikleyici tabanlı iş akışı otomasyonları oluşturmak için Document360 Ş Akışı'nı kullanın

Geliştiriciler, hem iç hem de dış API belgeleri ve yazılım belgeleri için Document360'ı kullanır

Document360 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar fiyatının pahalı olabileceğini söylüyor

Diğerleri makale biçimlendirmenin biraz zor olduğunu söylüyor

Document360 fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Proje başına aylık 124 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Proje başına aylık 248 $, yıllık faturalandırılır

İş: Proje başına aylık 331 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Proje başına aylık 497 $, yıllık faturalandırılır

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

7. Nuclino

via Nuclino

Nuclino, proje yönetimi, dokümantasyon ve bilgiyi tek bir platformda birleştiren bir "kolektif beyin"dir. Bu kullanıcı kılavuzu yazılımı, tüm belgeleri ve bilgileri gelişmiş filtrelerle düzenler. Hatta proje izleme, toplantı tutanakları, departmana özel wiki'ler ve daha fazlası için kullanıcı kılavuzu şablonları da içerir.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Nuclino'nun kısayol tuşları ve eğik çizgi komutlarıyla işlerinizi hızlandırın

AI destekli beyin fırtınası, özetler ve daha fazlası için Nuclino Sidekick'e güvenin

Kullanım durumuna özel Nuclino şablonunu kullanarak rekor sürede dokümantasyon oluşturun

Nuclino, aktarım ve depolama sırasında şifreleme, tek oturum açma ve iki faktörlü kimlik doğrulama dahil olmak üzere sektör lideri güvenlik özellikleri kullanır

Nuclino sınırlamaları

Çok fazla yorum yok

Bazı kullanıcılar, Nuclino'nun büyük veri kümelerini işlemekte zorlandığını söylüyor

Nuclino fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık faturalandırılır

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

8. GitBook

gitBook aracılığıyla

GitBook, teknik takımlar için tasarlanmış özel bir kullanıcı kılavuzu aracıdır. GitBook, önemli teknik belgeleri farklı platformlarda depolamak yerine, mühendislik takımları için her şeyi tek bir yerde toplar. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için sorun giderme kılavuzlarını, kurulum talimatlarını ve kullanım kılavuzlarını tek bir yerde derleyin. AI öncelikli kurulumu, Slack mesajlarından, mevcut belgelerden ve daha fazlasından paylaşılabilir bilgileri kolayca çıkarmanızı sağlar. ?

GitBook'un en iyi özellikleri

Yararlı bilgileri belirlemek ve bilgi tabanınıza eklemek için GitBook AI'ya güvenin

GitBook AI'dan Slack sohbetleri gibi yapılandırılmamış verileri eyleme geçirilebilir belgelere dönüştürmesini isteyin

GitBook, sürüm notlarını , günlükleri ve daha fazlasını izlemek için GitLab ile sorunsuz bir şekilde entegre olur

Gitbook AI, çakışan veya yinelenen bilgileri otomatik olarak arar

GitBook sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar GitBook'u kullanamazlar

Bazı kullanıcılar, bir belgenin farklı sürümlerini birleştirirken sorun yaşadıklarını bildiriyor

GitBook fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 6,70 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık faturalandırılır, ayrıca aylık 82,50 $ platform ücreti

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GitBook puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (15+ yorum)

9. Dozuki

via Dozuki

Üretim takımında mısınız? Dozuki'nin kullanıcı kılavuzu yazılımıyla her şeyi kolaylaştırın. Yapmanız gereken tek şey, süreçleri fotoğraf ve videolarla belgelemek; platform, bu bilgileri birkaç tıklamayla dijitalleştirir, düzenler ve takımınızla paylaşır. SOP'leri, eğitim kılavuzlarını, ürün gereksinim belgelerini ve daha fazlasını tek bir yerde depolamak ve düzenlemek için bu platforma güvenin.

Dozuki en iyi özellikler

Dozuki 100'den fazla dili destekler

Onaylanmış belgeleri hızlı bir şekilde çalışan eğitim programlarına dönüştürün

Dozuki'yi LMS, ERP ve diğer sistemlerinize bağlayarak hepsi bir arada görünüm elde edin

Dozuki, denetimler için standartlaştırılmış süreçleri ve belgeleri destekler

Dozuki sınırlamaları

Dozuki sadece imalat işleri için uygundur

Bazı kullanıcılar, Dozuki'nin belgelere ekleyebileceğiniz resim ve video sayısını sınırladığını söylüyor

Dozuki fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dozuki puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

10. ClickHelp

via ClickHelp

Müşterilerinize A+ yazılım mı sunuyorsunuz? ClickHelp, teknik yazarlar ve SaaS geliştiricileri için tasarlanmış bir yazılım kullanıcı kılavuzu aracıdır. Bu yıldırım hızında, bulut tabanlı araçla bilgi toplamak, takımınızla işbirliği yapmak ve kolektif bilginizi barındırmak için videolar, anketler, testler, formlar ve daha fazlasını oluşturun.

ClickHelp en iyi özellikler

ClickHelp, 20'den fazla üçüncü taraf uygulama ile entegre olur

Sınırsız sürüm geçmişini ve denetimi destekler

İçerik parçacıklarını birden fazla platformda yeniden kullanın

Kullanıcı kılavuzlarınızın gerçekte ne kadar etkili olduğunu görmek için 30'dan fazla içerik metriğini izleyin

ClickHelp sınırlamaları

Proje yönetimi dahil değildir

ClickHelp pahalıdır

ClickHelp fiyatlandırma

Başlangıç: İki kullanıcı için aylık 175 $

Büyüme: Beş kullanıcı için aylık 285 dolar

Profesyonel: 10 kullanıcı için aylık 580 $

ClickHelp puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

ClickUp ile Daha İyi Kullanıcı Belgeleri Yazın

Yüksek kaliteli kullanıcı kılavuzu araçları, müşteri deneyimini iyileştirir ve işinize çok zaman kazandırır. Kendi kılavuz yazma sisteminizi kendiniz oluşturmaya çalışmak yerine, tüm süreci kolaylaştırmak için saygın bir kullanıcı kılavuzu yazılımı kullanın.

Bu en iyi 10 listesinde bazı sağlam seçenekler olsa da, ClickUp yoğun takımlar için en zaman kazandıran seçenektir. Birden fazla platform arasında geçiş yapmak yerine, kılavuzlarınızı, iletişimlerinizi, metriklerinizi, proje yönetiminizi, eğitim kılavuzu şablonlarınızı, AI araçlarınızı ve daha fazlasını tek bir yerde tutabilirsiniz. ?

Bir sonraki kullanıcı kılavuzunuzu yazmak için ClickUp'ı kullanın. Kredi kartı gerekmeden hemen ClickUp Çalışma Alanınızı oluşturun.